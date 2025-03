las 10 mejores herramientas de IA para acortar texto en 2025

Recuerdo la primera vez que intenté condensar un trabajo de investigación de 20 páginas en un resumen de una página. Digamos que implicó demasiado café y una obstinada negativa a admitir que estaba sobrepasado. Después de horas intentando «resumir» sin sobrepasar el recuento de palabras, supe que tenía que haber una forma mejor.

Introducción a los acortadores de texto con IA: los salvavidas modernos para estudiantes que se ahogan en los plazos, profesionales que optimizan informes y creadores de contenido que elaboran mensajes impactantes. 🔍 ¿Sabías que...? Se proyecta que la IA en las empresas crecerá un 36,6 % anualmente hasta 2030. Estas herramientas no solo sirven para reducir el número de palabras, sino que están diseñadas para conservar los puntos clave y ahorrarle tiempo. Después de probar algunas de las mejores herramientas de resumen basadas en IA disponibles en la actualidad, esto es lo que he aprendido. , y es fácilmente una de las herramientas de IA más inteligentes que he probado para acortar texto. Permite a los usuarios condensar la actividad de las tareas, los hilos de comentarios, las actualizaciones de proyectos y la actividad de las listas en resúmenes concisos. Tanto si necesitas una rápida panorámica del progreso de una tarea, un resumen de un largo hilo de comentarios o una actualización de los hitos de un proyecto, ClickUp AI lo hace todo con solo unos clics.

Puedo generar resúmenes personalizados para períodos de tiempo específicos o filtrar tareas basadas en configuraciones utilizando funciones como Resumir, Actualización de progreso y Resumen de lista.

Colabora, edita y resume en tiempo real con ClickUp Docs Lo que lo hace aún mejor es [ Condensa automáticamente documentos, comentarios y tareas en resúmenes fáciles de digerir Obtén respuestas instantáneas a preguntas sobre tu entorno de trabajo, con resúmenes adaptados a tus necesidades Crea, edita y resume documentos directamente en tu entorno de trabajo Realiza un seguimiento de los cambios sin problemas con el control de versiones de documentos integrado de /href/ https://clickup.com/blog/document-version-control// /%href/ ]() soporta la creación de resúmenes personalizados y la condensación de contenido, lo que lo hace ideal para uso académico y profesional. Funciona a la perfección en todas las plataformas con extensiones de navegador, apps móviles e integraciones como Documentos de Google. El parafraseador ofrece nueve modos únicos, lo que permite una reescritura flexible adaptada a tus necesidades. #### Las mejores funciones de QuillBot Genera resúmenes de hasta 6000 palabras de longitud Crea resúmenes personalizados para necesidades de contenido específicas

Parafrasea texto ilimitado con múltiples modos de reescritura Detecta contenido generado por IA para comprobaciones de originalidad #### *Limitaciones de QuillBot El corrector gramatical podría proporcionar sugerencias más avanzadas La interfaz de la pantalla parece congestionada para un uso prolongado #### *Precios de QuillBot Gratis Premium : 9,95 $/mes #### Valoraciones y reseñas de QuillBot

G2: 4,4/5 (más de 30 reseñas) *Capterra: 4,5/5 (más de 140 reseñas) Un usuario /href/ https://www.g2.com/products/quillbot/reviews?utf8=%E2%9C%93&filters%5Bcomment\_answer\_values%5D=&order=g2\_default#:\~:text=It%20helps%20me%20speed%20up%20my%20works%20without%20compromising%20the%20quality%20of%20my%20writings.%20With%20the%20help%20of%20Quillbot%20I%20can%20work%20without%20worries%20and%20stress%20with%20its%20ability%20to%20paraphrase%20my%20sentences%2C%20correct%20my%20grammar%20y%20resumir%20mi%20contenido!%20¡Todo%20lo%20que%20necesitarás%20en%20el%20trabajo%20escrito%20lo%20puede%20hacer%20QuillBot! aspectos destacados /%href/ cómo QuillBot hace que su proceso de escritura sea más rápido y sin estrés:

me ayuda a acelerar mi trabajo sin comprometer la calidad de mis escritos. Con la ayuda de Quillbot puedo trabajar sin preocupaciones ni estrés gracias a su capacidad para parafrasear mis frases, corregir mi gramática y resumir mis contenidos. ### 3. TLDR This (Lo mejor para resumir contenido online sin anuncios) via /href/ https://tldrthis.com/ TLDR This /%href/

TLDR This simplifica la sobrecarga de información resumiendo artículos, páginas web y documentos con precisión de IA. Puede utilizarlo para extraer metadatos, eliminar distracciones y presentar ideas concisas. Incluso es compatible con archivos PDF y Word de hasta 25 MB. La extensión del navegador hace que resumir una página web sea muy sencillo. Resaltar los argumentos clave y omitir la información superflua garantiza la claridad sin detalles innecesarios. #### TLDR This mejores funciones

Resume artículos y documentos automáticamente Extrae metadatos como autor, fecha y hora de lectura Elimina anuncios y distracciones para una experiencia de lectura limpia Usa extensiones del navegador para resúmenes instantáneos de páginas web #### *TLDR Estas limitaciones Rara vez simplifica en exceso información compleja #### TLDR Estos precios Free Pro: 9,99 $/mes



TLDR Estas valoraciones y reseñas No hay suficientes reseñas ### *​​4. Scribbr (Lo mejor para acortar textos académicos y compatibilidad con citas) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss5-2-1400x680.png Acortador de texto: Scribbr /%img/

via /href/ https://www.scribbr.com/ Scribbr /%href/ Las herramientas de Scribbr están diseñadas para estudiantes y académicos, e incluyen un resumen de texto gratis que simplifica textos académicos largos. Su herramienta de resumen es eficaz para condensar ensayos, trabajos de investigación o disertaciones en contenido manejable. Junto con su verificador de plagio y [ https://clickup.com/blog/ai-writing-prompts// Las mejores indicaciones de escritura con IA para vendedores y escritores /%href/ ### 5. Notta (la mejor para transcripciones de reuniones y resúmenes en tiempo real) via /href/ https://www.notta.ai/en/blog/notta-translation-guide Notta /%href/ Notta es una herramienta basada en IA para transcribir, resumir y usar compartido .