Las 10 mejores apps de planificación estética para cumplir tus metas

Crear listas de tareas pendientes con las agendas digitales aporta claridad y estructura a tu día, facilitando que te centres en lo que realmente importa.

Y una app de planificación diaria estética es como la guinda del pastel. Hace que quieras usar la app y mantiene las cosas simplificadas.

En este artículo, hablaré de las diez aplicaciones de planificación estética más populares. sigue leyendo

⏰ Resumen de 60 segundos

ClickUp: Lo mejor para planificar digitalmente con IA Sunsama: La mejor para la productividad personal Todoist: La mejor para planificar de forma gamificada Notion: Lo mejor para crear flujos de trabajo personalizados Trello: Lo mejor para visualizar las tareas diarias Good Notes: Lo mejor para tomar notas digitales Ellie Planner: Lo mejor para planificar de forma sencilla e intuitiva Cute Calendar Schedule Planner: Lo mejor para planificar a diario con códigos de color Fantastical: Lo mejor para integraciones con iCloud Estructurado: Lo mejor para crear un horario diario

¿Qué debe buscar en las aplicaciones de planificación estética?

A la hora de elegir una planificador diario app, es importante buscar tanto funciones como un diseño visualmente atractivo. Aquí tienes algunas claves que debes tener en cuenta:

🧩 Widgets interactivos

Los widgets facilitan la comprobación de tareas, la adición de eventos o el seguimiento de hábitos desde la pantalla de inicio, al tiempo que añaden un toque de elegancia a tu espacio digital. Los planificadores estéticos suelen ofrecer widgets de bonito diseño con colores, diseños e iconos personalizables que hacen que el seguimiento de tus progresos sea visualmente agradable. Estos widgets también ayudan a apilamiento de hábitos manteniendo tus rutinas en primer plano.

📋 Gestión de tareas mediante arrastrar y soltar

Con la función de arrastrar y soltar, reorganizar tareas se convierte en una experiencia visualmente satisfactoria. Busque herramientas de gestión de tareas que le permitan mover tareas sin problemas entre categorías, cronogramas o niveles de prioridad mientras disfruta de animaciones suaves y diseños limpios.

Recordatorios inteligentes

Los recordatorios no sólo te mantienen al día, sino que pueden integrarse estéticamente en tu agenda con diseños elegantes, tonos relajantes y notificaciones personalizadas. Los recordatorios inteligentes te ayudan a crear coherencia en las tareas y rutinas a la vez que son compatibles con el apilamiento de hábitos. Un recordatorio con un bonito diseño te garantiza que seguirás siendo productivo sin sentirte abrumado, creando una sensación de calma y concentración.

📝 Espacio libre para ideas

Un espacio de forma libre te permite hacer una lluvia de ideas y correlacionarlas de una manera creativa y visualmente atractiva. Con opciones para bocetos coloridos, diseños elegantes y personalización ilimitada, esta función transforma tu agenda en un hermoso lienzo para tus pensamientos.

Las 10 mejores aplicaciones de planificación estética

Aquí tienes una rápida panorámica de las mejores aplicaciones de planificación estética:

| IA Planificador Estético | Las mejores para | Características clave | Precios |

ClickUp: Planificación digital impulsada por IA [Planificación asistida por IA, seguimiento de metas, paneles para el seguimiento] Precio: Plan gratuito disponible y a partir de 7 $ por usuario

| Sunsama - Productividad personal - Arrastrar y soltar tareas, actualizaciones automáticas, modo de concentración - 20 $ al mes

| Todoist | Planificación gamificada | Recordatorios integrados, notificaciones personalizadas, proyectos colaborativos, asignación de tareas | Versión gratuita disponible y a partir de 5 $ por usuario y mes | | 20 $ al mes

| Notion | Creación de flujos de trabajo personalizados | Personalización completa, estructuración de tareas, Tableros Kanban | Plan gratuito disponible y a partir de 12 $ por asiento al mes | Todoist | Planificación gamificada

| Trello | Sencilla app de planificación | Asignación de tareas, comentarios en tarjetas, uso compartido de archivos, integraciones de apps | Plan gratuito disponible y desde 6 $ por usuario al mes | Good Notes

| Good Notes: Toma de notas digital, fácil importación, edición de documentos, materiales de estudio, sincronización con iCloud, precios personalizados

| Ellie Planner | Planificación sencilla e intuitiva | Estimación del tiempo, control de tiempo, archivos adjuntos, gestión de la información | Plan gratuito disponible y a partir de 9,99 $ al mes | Calendario de la vida diaria | Móvil

| Cute Calendar | Aplicación móvil | Vistas de eventos, notas de colores, agenda de estado de ánimo, planificadores personalizados, pegatinas y temas | Precios personalizados |

Fantastical [Integración con iCloud] Características: Interfaz unificada, tareas y recordatorios, integración con Zoom, integración con equipos, ajustes de zona horaria Precio: A partir de 4,75 $ al mes facturados anualmente Estructurado [Aplicación de cronograma horario] Características: Tareas y recordatorios, integración de Zoom, integración de equipos Precio: Precios personalizados |

Ahora vamos a explorar estas apps en detalle.

1. ClickUp (Lo mejor para la planificación digital impulsada por IA)

manténgase al día de los eventos y cronogramas de proyectos con la vista de Calendario de ClickUp

Los planificadores estéticos no son aplicaciones de aspecto elegante, sino herramientas que tienen la belleza de la simplicidad y ofrecen la satisfacción de conseguir cosas. diseño orientado a objetivos, como a mí me gusta decir.

Esa es la razón por la que me gusta ClickUp como una planificador digital . Lo conecta todo en un solo lugar, desde las tareas hasta las metas y las ideas. Además, tiene la cantidad justa de elementos para hacerlo estético sin que resulte abrumador. Vista del Calendario ClickUp me ayuda a visualizar mi calendario y a estar al tanto de los eventos y cronogramas de los proyectos, asegurándome de que no se me pase ninguna fecha límite. También puedo sincronizar calendarios externos, arrastrar y soltar tareas y filtrar mi calendario por proyecto, persona asignada a una tarea o prioridad para centrarme en lo más importante.

ClickUp tiene la plantilla de agenda diaria perfecta para empezar. Puede simplificar su proceso de planificación con plantillas prediseñadas como la plantilla Plantilla de planificación diaria de ClickUp . Te ayuda a organizar todas tus tareas en diferentes categorías como trabajo y personal, priorizar tareas y visualizar el progreso de las tareas.

Plantilla de planificación de la productividad diaria de ClickUp

ClickUp mejores funciones

Obtenga una vista de pájaro de su progreso, plazos y tareas con una plantilla totalmente personalizable Paneles de ClickUp Gestione sus tareas diarias sin esfuerzo con una estructura clara, subtareas y prioridades utilizando Tareas de ClickUp Realice un seguimiento del tiempo que dedica a las tareas con El cronómetro de ClickUp para gestionar su horario de forma eficaz y aumentar la productividad

Cree un Tablero de visión, agregue notas adhesivas y asigne tareas con Pizarras ClickUp Manténgase al día y realice tareas sin esfuerzo con recordatorios de tareas puntuales utilizando Recordatorios ClickUp Defina y realice el seguimiento de los objetivos del proyecto, dividiéndolos en pasos prácticos con Metas de ClickUp Obtenga actualizaciones diarias de sus tareas y actualizaciones del proyecto con Cerebro ClickUp el potente asistente de IA de ClickUp



Límites de ClickUp

Tiene una ligera curva de aprendizaje

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ opiniones)

4.7/5 (9,000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,000+ opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre ClickUp?

Creo que ClickUp es brillante. ¿Por qué? Es muy sencillo. Puedo planificar la semana para 4 personas con sólo unos clics y todos, incluidos nuestros clientes, tienen una visión general. Es eficaz, lógico y fácil de entender. Además, cada uno puede diseñar sus propias vistas, paneles, etc., lo que lo hace súper individual.

Daniela, gestora de proyectos en Peritus Webdesign

2. Sunsama (Lo mejor para la productividad personal)

vía Sunsama Sunsama es una aplicación útil para gestionar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La vista diaria ofrece una imagen clara de la agenda, incluidas tareas, reuniones y eventos, lo que facilita mucho la planificación. Una función que me ha resultado especialmente útil es la de añadir correos electrónicos que necesitan atención y ajustar el tiempo para gestionarlos.

También puedes programar tareas en tu Calendario o convertir eventos del Calendario en tareas, lo que mantiene todo organizado. Si utilizas herramientas como Asana, GitHub o Jira, puedes importar tareas sin problemas. Lo que más me llamó la atención fue la opción de convertir conversaciones de Slack en tareas, lo que garantiza que nada importante se pase por alto, ya sea en el trabajo o en tu vida personal.

Sunsama mejores funciones

Arrastra y suelta tareas importantes desde diferentes apps de gestión de proyectos como Trello, Asana, Jira, etc

Obtener actualizaciones automáticas de las tareas importadas, lo que ayuda a mantener una sincronización

Cree tareas a partir de sus correos electrónicos, mensajes de Slack y otroseventos de Calendario Utilice un modo de enfoque que le ayude amantenerte hiperconcentrado en las tareas más importantes



Limitaciones de Sunsama

Esta app ofrece integraciones limitadas y no funciona con iCal, Confluence o Google Drive

Precios de Sunsama

20 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Sunsama

Capterra: 4.7/5 (20+ críticas)

4.7/5 (20+ críticas) G2: No hay suficientes opiniones

3. Todoist (La mejor para planificar de forma gamificada)

vía Todoist Todoist es un planificador sofisticado y estético que organiza tus días de forma ordenada listas de tareas pendientes . Te ayuda a filtrar las tareas por días, categorías y prioridades. Completar tareas te hace ganar puntos de Karma, lo que añade un divertido elemento de motivación y te anima a mantener rachas de tareas constantes.

Puedes crear tareas periódicas en Todoist, lo que facilita el seguimiento de hábitos o programar tareas que se repiten diaria, semanal o mensualmente. Además, añadir tareas es rápido e intuitivo. Por ejemplo, si escribes "Enviar informe el viernes a las 14.00", la tarea se programa automáticamente con la hora correcta.

Las mejores funciones de Todoist

Establece recordatorios integrados para asegurarte de que no se te pasen las fechas límite y mantenerte al día

Crear notificaciones personalizadas para las tareas importantes para priorizar con eficacia

Compartir proyectos con otros para colaborar sin problemas y mantenerse alineado

Asigna tareas y sigue el progreso de forma conjunta, perfecto para proyectos en equipo o planificación familiar

Límites de Todoist

Requiere una mejor función offline y más integraciones con aplicaciones de terceros

Precios de Todoist

**Principiantes

Pro: 5$ por usuario al mes

5$ por usuario al mes Business: $8 por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2: 4.4/5 (800 opiniones)

4.4/5 (800 opiniones) Capterra: 4.6/5 (2500+ opiniones)

¿Qué dicen los usuarios de Todoist?

Para mí, Todoist es como un salvavidas. Fue fácil de configurar y realmente ayuda a poner todo en listas de tareas pendientes claras, incluso para grandes proyectos con mi equipo. Además, hace que cambiar los plazos sea muy fácil. Revisor G2 4. Notion (Lo mejor para crear flujos de trabajo personalizados)

/%img/ Notion Notion es una herramienta de planificación visualmente atractiva que combina listas de tareas pendientes, toma de notas y gestión de proyectos en una sola app. A diferencia de los planificadores tradicionales, Notion ofrece la flexibilidad de crear flujos de trabajo personalizados, organizar la información en bases de datos y ver las tareas o proyectos en múltiples formatos, como listas, listas o calendarios.

Lo mejor de Notion es su personalización. Puedes diseñar plantillas y diseños que se adapten a tus necesidades. Si quieres un planificador semanal, puedes configurarlo, o si necesitas una base de datos para el seguimiento de las tareas de trabajo, también puedes crearla. Notion también permite espacios de colaboración, lo que facilita compartir proyectos y notas con un equipo.

Las mejores funciones de Notion

Personaliza tareas, proyectos y notas para estructurarlos de la forma que más te convenga

Utilice herramientas como Tableros Kanban, calendarios y bases de datos para una organización versátil

Habilite la colaboración en tiempo real para que los miembros del equipo puedan trabajar juntos sin problemas

Comparta documentos y proyectos para agilizar el trabajo en equipo y la productividad

Límites de Notion

La curva de aprendizaje inicial puede ser pronunciada debido a sus amplias opciones de personalización

Precios de Notion

Gratuito

Plus: 12 $ por asiento al mes

12 $ por asiento al mes Business: 18 $ por asiento al mes

18 $ por asiento al mes Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5000 opiniones)

4,7/5 (más de 5000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (8000+ opiniones)

5. Trello (Lo mejor para visualizar las tareas diarias)

vía Trello La interfaz de arrastrar y soltar de Trello facilita el traslado de tareas entre distintas fases de compleción. Es ideal para el seguimiento de flujos de trabajo, tanto si gestionas un proyecto de equipo como si planificas tus metas personales.

Lo mejor de Trello es su sencillez. Puedes crear Tableros estéticamente agradables con temas personalizables para diferentes proyectos, añadir listas visualmente distintas para fases específicas (por ejemplo, "Pendiente", "En curso", "Terminada") y utilizar tarjetas de colores para las tareas. También es compatible con rótulos, fechas límite y adjuntos, lo que facilita añadir contexto a tu trabajo.

Las mejores funciones de Trello

Organizar las tareas a través de flujos de trabajo personalizables con una interfaz intuitiva

Permite la colaboración en equipo con opciones para asignar tareas, comentar tarjetas y compartir archivos

Integración con apps de terceros como Slack, Google Drive, Google Calendar, etc. para mejorar sus funciones

Límites de Trello

El plan Free Forever tiene restricciones en cuanto a los potenciadores (integraciones) y el uso del Tablero, lo que puede limitar a los usuarios intensivos

Precios de Trello

Free , gratuito/a

, gratuito/a Estándar: $6 por usuario por mes

$6 por usuario por mes Premium: 12,50 $ por usuario al mes

12,50 $ por usuario al mes Enterprise: 210 $ por usuario, facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4.4/5 (13000+ opiniones)

4.4/5 (13000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (23000+ opiniones)

¿Qué dicen los usuarios de la vida real sobre Trello?

Lo que más me gusta de Trello es su sencillez visual y su flexibilidad. Es fácil organizar tareas, moverlas de una fase a otra y colaborar con mi equipo. Tanto si estoy trabajando en el contenido de un blog, vídeos de YouTube u otros proyectos de marketing, la intuitiva interfaz de arrastrar y soltar de Trello permite una gestión sin problemas. G2 revisor 📖 Leer más: Plantillas de bloqueo de tiempo gratis/a 6. Good Notes (Lo mejor para tomar notas digitales)

vía GoodNotes GoodNotes es una app, aplicación digital para tomar notas diseñada para aquellos que quieren organizar notas escritas a mano o mecanografiadas de una manera intuitiva y eficiente. Imita la experiencia de escribir en un cuaderno pero añade potentes funciones digitales como la búsqueda, la organización y la personalización. GoodNotes es perfecta para capturar ideas, anotar documentos con fines profesionales y personales, o incluso hacer bocetos.

La función más destacada de GoodNotes es su experiencia de escritura a mano. Puedes escribir utilizando un lápiz óptico, y la aplicación captura con precisión la sensación de escribir en papel. También te permite organizar tus notas en carpetas y cuadernos digitales (como una herramienta de gestión de proyectos), para que todo sea fácil de encontrar.

Las mejores funciones de GoodNotes

Disfruta de una experiencia de escritura realista, ideal para los que prefieren escribir a mano

Importa y anota PDFs fácilmente, perfecto para la edición de documentos o materiales de estudio

Sincroniza notas entre dispositivos mediante iCloud, garantizando la accesibilidad en cualquier lugar

Simplifica la toma de notas digitales conPlantillas GoodNotes Limitaciones de GoodNotes

No es compatible con la colaboración en tiempo real, lo que puede limitar los casos de uso en equipo

Precios de GoodNotes

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GoodNotes

G2: 4.8/5 (60+ reseñas)

4.8/5 (60+ reseñas) Capterra: 4.6/5 (50+ reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Goodnotes?

Goodnotes es a la vez fácil de usar y flexible, y ofrece la mejor experiencia de escritura a mano que he encontrado para Apple iPad y Apple Pencil. Utilizo la app a diario tanto por motivos de trabajo como personales. Reseñador de G2 7. Ellie Planner (Lo mejor para planificar de forma sencilla e intuitiva)

vía Ellie Planner Ellie Planner es una app de calendario minimalista pero bonita para organizar tareas, eventos y rutinas en un entorno limpio y libre de distracciones. Su enfoque en la simplicidad hace que Ellie sea ideal para aquellos que prefieren un enfoque directo a la planificación sin funciones innecesarias.

Ellie se centra en crear equilibrio combinando las mejores apps de planificación diaria para la gestión de tareas con el seguimiento de hábitos. La app te permite ajustar prioridades diarias, planificar rutinas y no perder de vista tus metas a largo plazo.

Las mejores funciones de Ellie Planner

Clasifica las tareas mediante rótulos para identificarlas y filtrarlas rápidamente

Divida las tareas complejas en subtareas manejables para agilizar su flujo de trabajo

Asigne duraciones estimadas a las tareas y controle el tiempo real empleado para mejorar la gestión del tiempo

Añada imágenes y otros archivos a las tareas para una gestión exhaustiva de la información

Límites de Ellie Planner

Carece de funciones avanzadas, como el filtrado de tareas y paneles personalizados para ver el progreso general

Precios de Ellie Planner

Gratuito

Ellie Pro: $9.99 al mes

Valoraciones y reseñas de Ellie Planner

G2 : No hay suficientes opiniones

: No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

8. Lindo Calendario Horario Planificador (Mejor para el código de color de planificación diaria)

vía Calendario Cute Schedule Planner Cute Calendar Schedule Planner es una app, aplicación móvil fácil de usar, diseñada para ayudarte a gestionar tu tiempo de forma eficaz, a la vez que añade un toque de encanto a tu plan diario. Integra funciones como una lista de tareas pendientes, notas, agenda, recordatorios, seguimiento de hábitos y actualizaciones del tiempo, lo que le permite manejar todas sus necesidades de planificación dentro de una sola plataforma.

Cute Calendar mejores funciones

Sincroniza con su sistema de Calendario existente, incluyendoGoogle Calendarcon vistas de día, semana, mes y lista de tus eventos

Elabore notas de color y mantenga un diario de estado de ánimo para documentar sus experiencias y reflexiones diarias

Personaliza tu agenda con una gran variedad de adhesivos, combinaciones de colores y temas para reflejar tu estilo

Establezca nuevos hábitos y controle su progreso diario para fomentar su crecimiento personal

Bonitos límites del Calendario

Sólo aplicación móvil, no hay versión web disponible

Precios de Cute Calendar

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cute Calendar

No hay suficientes opiniones

💡Consejo profesional: Añade una sección para escribir reflexiones diarias de 3 líneas en el diario en línea. Incluye indicaciones como "¿Qué me ha hecho sonreír hoy?" o "¿Qué me ha supuesto un reto hoy?" Esto te ayuda a fijarte en los aspectos positivos de tu día, incluso cuando es ajetreado o estresante.

9. Fantastical (la mejor para integraciones con iCloud)

/%img/ Fantástico Fantastical es una gran aplicación de calendario para gestionar tu agenda sin esfuerzo. Una de las cosas que más me gustan de ella es la función de introducción de datos en lenguaje natural, que permite crear eventos y recordatorios de forma rápida y sencilla.

Fantastical te permite crear plantillas para eventos y tareas periódicas y adjuntar archivos sin problemas a Google o iCloud, manteniendo toda la información esencial para tus tareas y eventos en un solo lugar. Las actualizaciones meteorológicas integradas y las herramientas de colaboración, como la integración con Zoom, también son muy útiles.

Las mejores funciones de Fantastical

Programa eventos y recordatorios rápidamente escribiendo o pronunciando frases sencillas

Combina tareas, recordatorios y eventos en una interfaz fácil de usar

Integración con Zoom y Microsoft Teams para gestionar reuniones virtuales sin problemas

Ajuste eventos automáticamente para usuarios que trabajan en diferentes zonas horarias

Límites fantásticos

Algunas funciones avanzadas sólo están disponibles con una suscripción Premium

Precios de Fantastical

14 días de prueba gratis, gratuito/a

Individual: $4.75 por mes, facturado anualmente

$4.75 por mes, facturado anualmente Familias: 7,50 $ al mes, facturados anualmente

7,50 $ al mes, facturados anualmente Equipos: 4,75 $ al mes por usuario, con facturación anual

Valoraciones y reseñas de Fantastical

Capiturra: 4.8/5 (20 opiniones)

4.8/5 (20 opiniones) G2: No hay suficientes opiniones

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Fantastical?

Fantastical es muy fácil de usar. Tiene una interfaz de usuario agradable con vistas flexibles. Añadir eventos es fácil y tiene capacidad de texto inteligente. Crítico de Capterra 10. Estructurado (lo mejor para crear un horario diario)

/%img/ Estructurado Structured es una app de planificación del día con un bonito diseño que te ayuda a organizar tu agenda desglosándola en un cronograma claro hora a hora. Con su interfaz visualmente atractiva y sencilla, Structured es perfecta para quienes desean planificar su día sin verse abrumados por demasiadas funciones.

Te permite añadir tus pensamientos, hacer un seguimiento de los hábitos e integrar reuniones para que tengas todas las tareas personales y de trabajo en un mismo lugar. Structured es ideal para estudiantes, profesionales o cualquier persona a la que le guste tener su día bien planificado.

Las mejores funciones de Structured

Planifique toda su semana asignando tiempos específicos a cada tarea

Configura tareas periódicas diarias, semanales o mensuales para las rutinas o hábitos que quieras mantener

Funciona sin problemas en todos los dispositivos, garantizando que tus planes estén siempre actualizados

Límites estructurados

Está diseñado para uso personal y carece de funciones de equipo o colaboración

Precios estructurados

Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones estructuradas

No hay suficientes opiniones

💡Consejo profesional: Dedica una sección de tu app de planificación estética a recopilar trozos aleatorios de inspiración, como citas, talones de billetes o instantáneas. Trátalo como un cajón de sastre digital de la creatividad para motivarte.

Usa ClickUp como tu agenda digital

Las bonitas apps de planificación facilitan la organización de tareas y el seguimiento de la productividad gracias a sus bonitos diseños, colores vivos y composiciones inspiradoras. Transforman el acto de planificar en una experiencia agradable, ayudándote a mantener tu confirmación de tareas y metas. Sin embargo, muchos de estos planificadores estéticos carecen de capacidades de colaboración en tiempo real o de seguimiento del progreso.

Si busca un planificador en línea todo en uno que vaya más allá de la estética, pruebe ClickUp. Con su potente función de IA, ClickUp agiliza la programación de tareas, la planificación de proyectos, el seguimiento del progreso y la colaboración en tiempo real. Tanto si estás planificando tu día, haciendo seguimiento de metas o gestionando proyectos, ClickUp proporciona herramientas que se adaptan a tus necesidades y mantienen todo organizado, convirtiéndola en la mejor app de planificación diaria.

¿Listo para aumentar la productividad? Regístrate en ClickUp ¡hoy mismo!