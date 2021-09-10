Victory Omotayo: Cómo ClickUp me ayuda a gestionar mis clientes, contenidos y equipo en un solo lugar

Libertad, impacto, estabilidad, flexibilidad.

Si eres emprendedor y propietario de una empresa, es posible que esto sea parte de lo que buscas para hacer crecer y ampliar tu negocio.

Un día en la vida de un emprendedor puede consistir en reclutar clientes potenciales, mantener una lista de clientes, cumplir con los proyectos de los clientes y mucho más. Este ciclo diario de hacer malabarismos con múltiples tareas y desempeñar muchas funciones es una de las razones por las que muchas personas se agotan, se conforman con un salario menor y fracasan a la hora de lanzar su negocio.

Entonces, ¿cómo se consigue la libertad, el equilibrio entre la vida laboral y personal y el intento correcto?

Victory Omotayo te lo puede contar. Mejor aún, te lo puede enseñar. 😉

Como coach empresarial y emprendedora, Victory ha dominado los pasos para lanzar un negocio con éxito, desde la oferta de entradas, pasando por estrategias de posicionamiento sólidas y un sistema de ventas simplificado, hasta una fuerte presencia en las redes sociales.

Hoy en día, ayuda a profesionales de todos los sectores a obtener los resultados que les llevarán a la libertad financiera.

Para ello, confía en una herramienta integral de gestión de proyectos como ClickUp para sus necesidades de CRM y gestión de contenidos.

Tuvimos la oportunidad de conectar con Victory y chatear sobre cómo utiliza ClickUp para gestionar todo su trabajo en un solo lugar. Siga leyendo para descubrir cómo consigue hacer todo con ClickUp.

¡Es hora de pasarle el micrófono! ¡Adelante, Victory! 🎤😊

¡Cuéntenos sobre su empresa!

¡Hola, soy Victory! 👋

Los profesionales y expertos acuden a mí cuando quieren que se les vea y se les pague como tales.

Dirijo una empresa de coaching y consultoría que ayuda a los expertos a aprovechar su zona de genialidad para desarrollar y lanzar programas grupales de alto precio que se venden bien.

Lo hago a través de mi programa grupal de alto precio y firma, Knowledge to Profit™, donde ayudo a mis clientes a:

💎 Aclarar y validar su experiencia más rentable (yo lo llamo su «fuente de ingresos»)

💎 Aumenta su autoridad en las redes sociales con mi firma Expedited Expertise Framework™

💎 Domina sus mensajes para que puedan expresar con confianza su valor a los clientes de sus sueños

¿Cuál es tu función favorita de ClickUp?

Paneles. ¡Me encanta utilizarlos para crear paneles para mis clientes!

Los paneles de ClickUp te permiten crear informes detallados sobre los datos importantes de tus clientes.

Utiliza widgets personalizables, como gráficos circulares, plazos de entrega, hojas de horas y mucho más, para crear tu propio centro de control.

Los paneles te proporcionarán un hub centralizado para ver información valiosa sobre tareas, sprints, proyectos, personas y mucho más.

Widgets personalizables en los paneles de ClickUp

¿Cómo utiliza ClickUp para impulsar su empresa y sus proyectos?

ClickUp me permite gestionar mi lista de clientes, planificar el contenido de las redes sociales y gestionar un equipo.

Las funciones de ClickUp, pensadas para facilitar la vida de los clientes, hacen que gestionar toda una empresa en una sola plataforma de gestión de proyectos sea muy sencillo.

Puede configurar un CRM directamente en su entorno de trabajo y crear vistas generales de las tareas de sus clientes. Cambie entre diferentes vistas, como Tablero, Tabla, Calendario, vista Lista y más, para obtener una perspectiva alternativa de sus tareas.

Uso de ClickUp como CRM y visualización de la lista de clientes en la vista Lista

Para utilizar ClickUp para la gestión de contenidos, basta con crear una nueva lista en ClickUp, establecer las fases con estados personalizados y crear las tareas que necesites.

Una vez que tengas tu lista de tareas configurada, ¡puedes empezar a correlacionar tu calendario de contenidos!

Ejemplo de calendario de contenido en ClickUp

Vista del calendario de contenidos en la vista Lista de ClickUp

¿Aproximadamente cuántas horas a la semana ahorras usando ClickUp y qué haces con ese tiempo?

Ahorro unas 5 horas a la semana utilizando ClickUp para organizar y gestionar mi empresa

El tiempo que ahorro cada semana me permite centrarme en actividades que generan más ingresos para la empresa.

¿Cómo ha mejorado ClickUp tu trabajo y tu vida?

Antes de ClickUp, utilizaba varias apps para gestionar todo mi trabajo y mis clientes.

La implementación de ClickUp realmente me ha ayudado a ahorrar tiempo y dinero en todas las herramientas que utilizaba anteriormente.

Ha sido muy beneficioso contar con ClickUp, especialmente sabiendo que tiene todo lo que necesito para mi negocio de coaching y consultoría en línea.

¿Qué consejo le darías a otras personas que desean optimizar su productividad?

Si puedo darte un consejo, te recomendaría encarecidamente que te centras en una sola plataforma para que puedas ver realmente el impacto.

Conecta con Victory en LinkedIn, Instagram y visita su sitio web para obtener más información sobre cómo puede ayudarte a llevar tu empresa al siguiente nivel. 🚀