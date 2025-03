Qué es la regla del 40 para SaaS y cómo calcularla

Las startups, por naturaleza, tienden a ser turbulentas. En una startup, cabe esperar grandes ambiciones, apuestas audaces y decisiones arriesgadas tomadas en pos de algo que nunca se ha terminado antes. Con tal velocidad y escala, es fácil perder de vista lo que significa el intento correcto.

Por eso, las startups utilizan kPI financieros como forma de no perder de vista el rendimiento en el mundo real. La regla del 40 es importante en este sentido.

En esta entrada del blog, vamos a aprender qué es, cómo calcularla y cómo puedes integrarla en tus paneles financieros.

Comprender la regla del 40

La regla del 40 es una fórmula general para medir el intento correcto de las empresas de software basadas en SaaS. Establece la línea de base para el intento correcto de SaaS. Tiene dos componentes:

Tasa de crecimiento: Crecimiento anual de los ingresos en comparación con los ingresos del año anterior

Crecimiento anual de los ingresos en comparación con los ingresos del año anterior **Margen de beneficios: Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)

La regla del 40 establece que la tasa de crecimiento interanual de una empresa SaaS + el margen EBITDA ≥ 40%.

Supongamos que estás creciendo a un 10% interanual. Y tu margen de beneficios es del 30%. Tu regla del 40 se cumple porque 10+30 = ¡40! Por otro lado, si estás creciendo al 80% cada año, se te permite una pérdida del 40% y aún así cumples la regla del 40.

¿Para quién es la regla del 40?

La regla del 40 es aplicable a las empresas SaaS a escala, que facturan 50 millones de dólares.

¿Por qué la regla de los 40 es una buena métrica para el sector SaaS?

La regla del 40 es especialmente útil en el sector SaaS por su modelo de negocio basado en suscripciones y sus actitudes similares a las de las startups. Esto significa varias cosas:

✅ Modelo de ingresos recurrentes: Una empresa SaaS se basa en ingresos recurrentes (calculados mensual o anualmente). La adquisición y la retención desempeñan roles complementarios. Cualquier métrica de intento correcto necesita incorporar esto.

enfoque en el crecimiento: Las startups suelen centrarse exclusivamente en el crecimiento, gastando indiscriminadamente en adquisición. Una buena métrica de éxito tiene que equilibrar el crecimiento sostenible con la rentabilidad.

preparación para la inversión: Hasta que una startup alcanza un estado estable, depende casi por completo del capital riesgo. Demostrar que se cumple la regla del 40 garantiza a los inversores la prudencia financiera de la startup.

Veamos ahora cómo poner en práctica la regla del 40.

Cálculo de la regla del 40

Calcular la regla del 40 es sencillo. Sólo necesitas dos valores de las finanzas de tu empresa. Sin embargo, simple no siempre significa fácil. He aquí un esquema que puede utilizar para calcular la regla del 40.

1. Calcular el % de crecimiento interanual

El primer paso es medir la tasa de crecimiento de tus ingresos en comparación con el año anterior. Puede elegir los ingresos recurrentes anuales (ARR), los ingresos recurrentes mensuales (MRR) o los ingresos totales del año anterior y del año en curso.

Esta elección depende de su situación personal:

Si tiene flujos de ingresos de valor considerable distintos de la suscripción (como servicios, consultoría, etc.), elija los ingresos totales

Si su ARR es superior al 80% de sus ingresos totales, elija ARR

Para un cálculo más detallado, elija MRR

Una vez hecho esto, calcule su crecimiento interanual utilizando la siguiente fórmula.

Crecimiento interanual % = ((Ingresos del año en curso - Ingresos del año anterior)/Ingresos del año anterior)*100

Por ejemplo, si tus ingresos del año pasado son de 50 millones de dólares y los del año en curso son de 55 millones, el % de crecimiento sería:

Crecimiento interanual = ((55-50)/50)*100 = 10%

2. Calcular el margen de beneficios

Calcular el margen de rentabilidad es algo más complejo, ya que implica múltiples opciones. Puedes elegir entre el beneficio neto, el beneficio después de impuestos, el flujo de caja neto y el margen GAAP. Sin embargo, la métrica aconsejada es el beneficio bruto o EBITDA.

EBITDA = ((Ingresos - gastos de explotación)/Ingresos)*100

Por ejemplo, si sus gastos de explotación totales para el año en curso ascienden a 35 millones de dólares, el EBITDA y los ingresos son de 55 millones de dólares, el beneficio bruto sería:

Beneficio bruto = ((55 - 35)/55)*100 = 36%

3. Calcular la regla del 40

El trabajo pesado está terminado. Ahora, suma los valores anteriores y compáralos con el valor de referencia, 40.

10% (crecimiento interanual) + 36% (beneficio bruto) = 46%, que es > 40%

Esto demuestra que tu Business SaaS está funcionando bien 🙂 ¡Enhorabuena! Aquí tienes algunos escenarios alternativos.

Cuando el crecimiento es alto

Si la tasa de crecimiento interanual de los ingresos es superior al 40%, puedes permitirte perder tu margen de beneficios. Por ejemplo, puedes reducir tu margen de beneficios con descuentos u ofertas, sin perder de vista la regla del 40.

Por ejemplo, si el crecimiento interanual de los ingresos es del 45% y el margen de beneficios es del -4%, su puntuación según la regla del 40 es del 41%, lo que sigue siendo saludable.

Cuando el margen es alto

Las startups de éxito a escala tienden a tener márgenes de beneficio más altos. Si tu crecimiento interanual es sólo del 5%, pero tu margen de beneficios es del 50%, tu puntuación es del 55%. Por lo tanto, usted todavía tenía un buen año.

Cuando ambos son bajos

El punto es simple ahora. Si usted tiene una tasa de crecimiento del 10% con un margen de beneficio del 10%, usted no está en un intento correcto e invertible lugar.

Ahora que has calculado tu regla del 40 una vez, es hora de automatizarla.

4. Operacionalizar la regla del 40

Cualquier startup media tiene sus datos dispersos en múltiples Herramientas SaaS y plataformas. Por instancia, sus datos de ventas pueden estar en su CRM, métricas granulares en Herramientas de análisis SaaS y la información financiera en hojas de cálculo. Consolide su información y ajuste un mecanismo completo de seguimiento en tiempo real utilizando una herramienta de gestión de proyectos todo en uno como ClickUp para equipos financieros .

Integre sus datos

Integre datos de varias plataformas en

ClickUp

. Integre su CRM, plataformas de pago o incluso hojas de cálculo para capturar información actualizada.

Configure su panel de control

Incluya la regla del 40 como KPI de SaaS en su panel de control. Utilice los distintos widgets de Paneles de ClickUp para controlar la regla de 40 en el formato que prefieras.

siga su regla de los 40 con el panel de control de ClickUp

Utilice Plantilla de KPI de ClickUp para integrarlo sin esfuerzo como parte de su medición habitual del rendimiento. Mantenga las ventas y los beneficios dentro del contexto del trabajo que realiza. Configure estados personalizados para señalar visualmente si está superando los 40.

Automatice lo que pueda

Ajuste Automatizaciones ClickUp para flujos de trabajo repetitivos. Por ejemplo, puede configurar un estado personalizado denominado "no se ha cumplido" cuando la puntuación de la regla de los 40 sea inferior a 40. Esto puede desencadenar automáticamente mensajes a individuos específicos o etiquetar a un líder de ventas para su escalado.

A largo plazo, esto reducirá significativamente los costes operativos de la gestión de las finanzas de la startup y le ayudará a alcanzar su meta de rentabilidad.

Para inspirarte, aquí tienes

cómo nuestro equipo de excelencia en calidad utiliza ClickUp

.

elimine el trabajo manual y céntrese en la regla de los 40 con ClickUp Automations_

Hay docenas de KPI de SaaS ya existen. Entonces, ¿por qué necesitamos otro?

Implicaciones de la regla del 40

La regla del 40 no se parece a las métricas tradicionales, como el margen de beneficios, el rendimiento de la inversión (ROI), el flujo de caja gratuito/a, etc. Está diseñada para satisfacer las necesidades específicas de las empresas SaaS. He aquí cómo.

Toma de decisiones: La regla del 40 establece la línea de base de lo que es el intento correcto. Sienta las bases de la empresa en el mundo. Alerta a los líderes de la startup de un estado financiero inestable si la puntuación de la regla de los 40 cae por debajo del umbral.

Equilibrio: Los dos componentes de la regla del 40 -crecimiento y rentabilidad- suelen considerarse opuestos. Que hay que sacrificar uno para ganar el otro. En estos casos, la regla del 40 ayuda a encontrar el equilibrio adecuado entre ambos.

Benchmarking: La regla del 40 es una referencia sencilla y fácil de recordar para las empresas del sector SaaS. Ayuda a demostrar fiabilidad y atractivo en Conferencias SaaS y reuniones de inversores.

Atractivo de inversión: Hablando de inversores, la regla del 40 fue diseñada por Brad Feld un inversor de capital riesgo. Es una métrica clave para que un inversor de capital riesgo mida la viabilidad de una empresa emergente para la inversión. Las startups que superan la regla del 40 atraen más fácilmente a los inversores, asegurándose también una mayor valoración.

El remate es que puedes perder dinero si creces más deprisa, el punto mínimo de felicidad es una tasa de crecimiento anual del 40%.

Brad Feld, Inversor

Ya has calculado la regla del 40 y entiendes por qué es importante. Ahora, veamos qué puedes hacer con esa información.

Estrategias para lograr la regla del 40

La regla del 40 puede ser una importante palanca estratégica para la empresa. Es una meta que puede reunirse desde varios ángulos. He aquí algunos.

Metas bien ajustadas

Para alcanzar tus resultados por la regla de los 40, puedes aumentar el crecimiento de los ingresos o la rentabilidad. Antes de crear una estrategia, defina su meta.

De hecho, si su meta es aumentar los ingresos, invertirá en captación de clientes, retención, compromiso, etc. Si la meta es aumentar la rentabilidad, se centrará en el ahorro de costes y la automatización, Operaciones SaaS gestión, etc. Elija primero su camino.

Equilibrar los gastos de ventas y marketing

Piense en sus gastos de marketing como una fracción de sus ingresos anuales totales. Céntrese en el ROI, es decir, el crecimiento de los ingresos en dólares por cada dólar gastado en marketing. En una fase inicial, es posible que los ingresos y los beneficios sean bajos. Trabaje primero para aumentar el crecimiento y luego para equilibrarlo con la rentabilidad.

Racionalizar el crecimiento

Identifique las mejores vías de ventas y apueste por ellas. Elija canales que produzcan los máximos ingresos con los mínimos gastos. Elimine cualquier tipo de desperdicio en sus procesos de captación de clientes. Agilice el crecimiento centrándose en Estrategias de marketing SaaS .

Gestionar los costes con cuidado

Reduzca sistemáticamente los costes operativos. A medida que su empresa crece, los gastos aumentan. Supervíselos de cerca, elimine los gastos innecesarios y optimice los necesarios para mantener un EBITDA saludable.

Sea adaptable

Los tiempos cambiarán, así que sea adaptable. Ajuste sus metas para tener sistemáticamente una buena puntuación por regla de 40.

Aplicaciones en el mundo real

análisis de Bain & Co sobre la regla del 40 (Fuente:_)

Bain & Co

)

Bain & Company considera que " la mayoría de las empresas no superan la regla del 40 ."

Sólo las que obtienen mejores resultados, como Datadog, Zoom, ServiceNow, y las campeonas de su categoría, como Microsoft y Adobe, lo hacen. Eso se convierte en otro punto más para mostrar el valor de una métrica como esa. He aquí un par de ejemplos Ejemplos de SaaS con puntuaciones impecables por la regla de los 40.

Salesforce

captura de pantalla del informe anual de Salesforce (Fuente:_)

Salesforce

)

Salesforce Informe anual FY24 obtuvo unos ingresos de 34.900 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 11% y un margen operativo no-GAAP del 30,5%. Esto hace que la regla de los 40 marque un 41,5%, lo que demuestra que la empresa está obteniendo buenos resultados.

Esto demuestra un par de cosas:

Han cosechado los beneficios de la escala SaaS con una rentabilidad del 30

El modelo de Salesforce está lo suficientemente maduro como para que la tasa de crecimiento de los ingresos de la empresa del 11% sea saludable

Databricks

En el otro extremo del espectro, Databricks, la empresa de IA y análisis de datos tiene una rápida tasa de crecimiento del

70% de ARR interanual

en FY24. Esto significa que, incluso con un margen de beneficios negativo del 30%, pueden mantener su puntuación de la regla del 40.

Desafíos y límites

Por muy buena que parezca, la regla del 40 también viene con un montón de límites a los que hay que prestar atención. He aquí algunos patrones que debes evitar.

Métricas mal definidas: La regla del 40 suele ser estática, lo que significa que el 40 es la meta a alcanzar. Para conseguirlo, las empresas emergentes pueden tener la tentación de ajustar la definición de crecimiento de ingresos o margen de beneficios. Esto debe evitarse absolutamente.

Cambios drásticos: Para alcanzar la puntuación de la regla del 40, las startups a menudo gastan demasiado en una adquisición o congelan todos los gastos, lo que afecta negativamente a la trayectoria de la startup. Evite esto haciendo un seguimiento de la regla de los 40 a intervalos regulares y ajustándola orgánicamente.

Punto de vista estrecho: Las startups suelen asumir que la regla del 40 es un problema de equipo de ventas y marketing. De hecho, las grandes empresas hacen del producto un motor crítico de ventas y marketing, cosechando resultados exponenciales.

Pasar por alto otras métricas: La regla del 40 sólo tiene en cuenta dos métricas financieras importantes. Esto no le da la imagen completa.

Limitada a SaaS: Un gran inconveniente de la regla de los 40 es su falta de adaptabilidad a las industrias. Si no estás en el negocio SaaS, es mejor dejar de lado la regla de los 40.

Acelere su startup SaaS con ClickUp

Tanto si se encuentra en modo oculto, como si está empezando, ampliando o preparándose para una oferta pública inicial, necesita saber cómo está funcionando. Tradicionalmente, la pregunta que uno se haría es: ¿Es rentable?

En el mundo de las startups, esa pregunta no ofrece una imagen completa. No tiene en cuenta las situaciones en las que no se ha alcanzado la escala necesaria para ser rentable, o en las que ya no se persigue el crecimiento a toda costa.

Aquí es donde la regla del 40 resulta útil. Le ayuda a gestionar la doble meta de maximizar los ingresos y aumentar los beneficios. El seguimiento de la regla de los 40 le ayuda a mantener los pies en la tierra en medio del caos Software de gestión SaaS como ClickUp. ¡Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo!