Todoist vs. Recordatorios de Apple: ¿Qué herramienta es mejor?

Todo el mundo tiene memoria fotográfica; algunos simplemente no tienen la película.

Steven Wright, cómico, actor y escritor

Si ha estado buscando una película que le ayude a recordar su apretada agenda, la película adecuada es app, aplicación recordatorio puede marcar la diferencia. Esto es especialmente cierto si necesitas una app de recordatorios para la gestión de tareas.

Dos de las más populares son Todoist y Apple Reminders. Cada una promete ayudarte a gestionar tus listas de tareas pendientes y aumentar tu productividad.

En este artículo, comparamos sus funciones, precios y valor general para ayudarte a determinar cuál es la mejor para tus necesidades.

¿Qué es Todoist?

Todoist es software de gestión de tareas diseñado para ayudar a individuos y equipos a organizar múltiples tareas y proyectos. Es accesible a través de dispositivos como teléfonos, tabletas y ordenadores.

Conocido por su interfaz limpia, funciones robustas, y gestos de arrastrar y soltar, Todoist es para las personas que necesitan una manera flexible y sencilla de gestionar todo, desde las tareas diarias a las metas a largo plazo.

Su principal objetivo es ayudar a los usuarios a gestionar sus listas de tareas pendientes, priorizar el trabajo de manera eficaz y, en última instancia, hacer más en menos tiempo.

Funciones de Todoist

Todoist tiene funciones para ayudarte a gestionar el tiempo y las tareas, colaborar y mantenerte organizado, sin importar lo compleja que sea tu lista de tareas pendientes.

1. Organización y priorización de tareas

vía Todoist Todoist permite a los usuarios organizar las tareas en diferentes categorías, por lo que es fácil separar el trabajo, personal y proyectos secundarios. También se pueden priorizar las tareas utilizando rótulos con códigos de color como "Prioridad 1", lo que permite ver rápidamente lo que requiere atención inmediata.

2. Entrada de lenguaje natural

vía Todoist Una de las funciones más destacadas de Todoist es su procesamiento de lenguaje natural. Puedes dictar o escribir tareas como "Queda con Juan para comer mañana a las 13:00" y Todoist programará automáticamente el recordatorio, ahorrándote tiempo al hacer que la introducción y programación de tareas sea más rápida e intuitiva.

3. Seguimiento de la productividad

vía Todoist Puedes hacer que el seguimiento de la productividad sea más divertido con la función "Karma". Ganas puntos por completar tareas y pierdes puntos por posponerlas, lo que añade un divertido elemento de gamificación a tu rutina de gestión de tareas. Se acabaron las horas perdidas por ceguera del tiempo -puedes ver exactamente lo que estás consiguiendo en el tiempo que has dedicado a tu trabajo.

4. Sólidas herramientas de colaboración

vía Todoist Puedes compartir fácilmente proyectos y tareas con otras personas invitándolas, asignándoles responsabilidades y dejando comentarios. Esta función de colaboración es útil en ajustes de equipo o para coordinar las tareas domésticas.

5. Integración multiplataforma

vía Todoist Todoist se integra con más de 60 apps, incluyendo Google Calendar, Slack y Trello, permitiéndote simplificar tus flujos de trabajo y gestionarlo todo desde un solo lugar.

Precios de Todoist

Principiante: Gratuito/a

Gratuito/a Pro: $5/usuario por mes

$5/usuario por mes Business: $8/usuario al mes

¿Qué son los recordatorios de Apple?

Recordatorios de Apple es una sencilla herramienta integrada de gestión de tareas para usuarios del ecosistema Apple. Ayuda a los usuarios de dispositivos Apple a crear listas, establecer recordatorios y organizar tareas en todos sus dispositivos Apple, sincronizando a la perfección iPhone, iPad, Mac y Apple Watch.

Su objetivo es ofrecer a los usuarios una forma fácil y sencilla de gestionar sus tareas diarias, aprovechando el diseño familiar de Apple.

Funciones de Apple Recordatorios

Aunque Apple Recordatorios es un programa más sencillo Alternativa a Todoist tiene varias funciones útiles que lo hacen eficaz para los usuarios dentro del ecosistema de Apple.

1. Sincronización con iCloud

vía Apple Los recordatorios de Apple se sincronizan automáticamente en todos los dispositivos Apple, asegurando que cualquier cambio que hagas en un dispositivo se refleje instantáneamente en todos los demás. Este es uno de los principales argumentos de venta para quienes están profundamente arraigados en el ecosistema de Apple.

2. Recordatorios basados en la ubicación

vía Apple Con Apple, puedes establecer recordatorios basados en la ubicación, lo que significa que recibirás una notificación cuando llegues o salgas de un lugar específico. Por ejemplo, puedes establecer un recordatorio para recoger pasta en el supermercado.

3. Integración con Siri

vía Apple Recordatorios de Apple se integra perfectamente con Siri, el asistente digital de Apple, permitiéndote añadir tareas mediante comandos de voz. Basta con decir: "Oye, Siri, recuérdame que llame a Jane mañana a las 14.00" o "Añade "reservar vuelos" a mi lista de planificación de vacaciones", y ya está terminado.

Si esa lista no existe, Siri te preguntará si quieres crearla. Solo tienes que responder "Sí" para confirmar.

4. Subtareas y notas

vía Apple Puede crear subtareas dentro de sus tareas y añadir notas, lo que facilita la división de tareas grandes en pasos más pequeños y procesables, y añadir contexto si es necesario.

5. Colaboración con Family Sharing

vía Apple La función Uso compartido en familia de la app te permite compartir listas de tareas pendientes con los miembros de la familia y coordinar las tareas domésticas o los eventos.

Precios de los recordatorios de Apple

Gratis con cuentas de Apple en dispositivos iOS y Mac

Todoist vs. Recordatorios de Apple: Comparación de funciones

Tanto Todoist como Apple Recordatorios ofrecen funciones para ayudarte a gestionar tareas y mantenerte organizado. Pero, ¿cómo se comparan?

Aquí tienes una rápida comparación de sus funciones:

| Todoist y Apple Recordatorios | ------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |

| Disponibilidad de plataformas | iOS, Android, Windows, macOS, Web, Linux | iOS, macOS, iPadOS, Apple Watch |

| Organización de tareas | Proyectos, subproyectos, etiquetas, filtros | Listas, subtareas, etiquetas |

| Introducción de lenguaje natural | Sí, compatibilidad con lenguaje natural para la creación de tareas | Sí, compatibilidad con lenguaje natural para la creación de tareas |

| Colaboración | Sí, comparte tareas y proyectos, asigna tareas | Sí, a través de Compartir en familia |

| Recordatorios y notificaciones | Recordatorios personalizados con fechas límite, repetición de tareas | Recordatorios basados en el tiempo y la ubicación |

| Sincronización entre plataformas | Sincroniza a través de múltiples plataformas y dispositivos | Sincroniza sólo dentro del ecosistema de Apple (a través de iCloud) |

| Seguimiento de la productividad | Sistema de puntos Karma para realizar un seguimiento de la productividad | Sin funciones de seguimiento de la productividad |

| Integraciones | Más de 60 integraciones (Google Calendar, Slack, Trello) | Sólo se integra dentro del ecosistema Apple (iCloud, Siri, Calendar, etc.). |

| Asistencia por voz | Siri, Google Assistant, Alexa | Siri |

| Precios | - Principiante: Gratis- Pro: $5 al mes- Business: $8 al mes | Free |

Aquí tienes una comparación de precios de ambas herramientas:

Plan Todoist Apple Recordatorios Plan Free Tiene un límite máximo de cinco proyectos personales. Incluye funciones básicas como diseños flexibles, tres vistas filtradas e integración con correo electrónico, calendario, etc. Incluye todas las funciones gratis, gratuito/a Plan Pro Funciones avanzadas como asistencia de interfaz de usuario, hasta 300 proyectos de gestión de tareas personales, recordatorios de tareas, 150 vistas filtradas e historial de actividad ilimitado NA Plan Business Entre las funciones de gestión de equipos se incluyen los entornos de trabajo compartidos, 500 proyectos, registros detallados de la actividad del equipo, plantillas compartidas, contabilidad centralizada del equipo y roles y permisos del equipo NA

Ahora comparemos las funciones en detalle y veamos cuál es la mejor:

1. Gestión y organización de tareas

Todoist brilla en esta área, ofreciendo funciones avanzadas como jerarquías de proyectos, subproyectos y prioridades codificadas por colores. Apple Reminders es más sencillo, con listas y subtareas, pero carece de las herramientas de organización de proyectos que ofrece Todoist.

Ganador: Todoist

2. Facilidad de uso e interfaz

Recordatorios de Apple se beneficia de ser parte del ecosistema de Apple, con una interfaz fluida y un diseño que coincide con el enfoque fácil de usar de Apple. Todoist, aunque está repleto de funciones, puede parecer más complejo, especialmente para los nuevos usuarios.

Ganador: Recordatorios de Apple

3. Compatibilidad entre plataformas

Ya sea en Windows, Android o incluso Linux, Todoist está disponible y funciona sin problemas en todas las plataformas. Por otro lado, Apple Recordatorios sólo está disponible en dispositivos Apple.

Ganador: Todoist

Todoist vs. Recordatorios de Apple: En Reddit

Tanto Todoist como Apple Recordatorios tienen devotos fans en Reddit. Apple Reminders parece popular por su facilidad de uso, mientras que Todoist gana en una gestión de tareas más meticulosa.

Yo uso Recordatorios de Apple para cosas que voy a hacer en el mismo día (como acordarme de la comida cuando subo al coche). Todoist para todo lo demás.

Lbstanford

Lo mismo. Especialmente mientras conduces y se te ocurre algo que tienes que hacer. Es muy fácil gritárselo a Siri. Y también tengo el widget de recordatorios en un lugar destacado de mi teléfono para que el recordatorio no se entierre o se olvide más tarde. Si no hace falta hacerlo ese día, lo añado a Todoist y borro el recordatorio.

Wbmw3w

Aunque muchos usuarios prefieren la función basada en la ubicación de Apple Recordatorios, algunos tienen problemas con su interfaz de usuario. Todoist tiende a recibir mucho más amor por su UX de gestión de tareas.

Para mí, Todoist proporciona una experiencia de gestión de tareas mejor y más rápida. Uso Todoist para las tareas del trabajo (más tareas se crean y completan allí) y recordatorios para las tareas del Inicio.

He intentado cambiar completamente a Recordatorios, pero me di cuenta de que me estaba llevando demasiado tiempo gestionar mis tareas, así que volví a cambiar las tareas del trabajo, pero mantuve mis tareas del Inicio allí porque todavía me gustaba que podía una mejor integración con Siri, calendario, notificaciones.

Brokensparrow12

Meet ClickUp-La mejor alternativa a Todoist vs Apple Recordatorios

Mientras Todoist y Apple Recordatorios son excelentes herramientas, ClickUp es una buena alternativa para los usuarios que quieren lo mejor de ambos mundos.

Nuestra productividad global ha aumentado significativamente desde que implantamos ClickUp. Actualmente tenemos más de 50 usuarios en los 5 continentes que colaboran en proyectos muy detallados. Esto nos ha permitido acortar bastante el plazo de entrega de los proyectos Jack Kosakowski , Director General (División de EE.UU.) de Creation Agency

Con funciones avanzadas de gestión de tareas y un amplio intervalo de opciones de personalización del flujo de trabajo, ClickUp tiene algo que ofrecer a todo el mundo, desde usuarios individuales hasta equipos.

ClickUp's One Up #1: Recordatorios de ClickUp

Incluya adjuntos, fechas y horarios recurrentes en los recordatorios de ClickUp

La función de recordatorios de ClickUp es más avanzada que las de Todoist y Apple Reminders. Recordatorios en ClickUp no son independientes; puede convertirlos instantáneamente en Tareas de ClickUp completada con personas asignadas, fechas límite, prioridades, subtareas y adjuntos. Esta conexión garantiza que los recordatorios sean procesables y estén alineados con sus proyectos más amplios.

Aunque Todoist te permite convertir recordatorios en tareas, carece del mismo nivel de integración con un sistema integral de gestión de proyectos.

Más allá de los simples recordatorios basados en el tiempo, ClickUp le permite desencadenar notificaciones basadas en cambios de estado, dependencias o condiciones personalizadas. Este nivel de automatización no tiene parangón en Todoist ni en Apple Reminders.

**Consejos rápidos para sacar el máximo partido a los recordatorios de ClickUp:

Cree un Recordatorio a partir de cualquier comentario en una tarea o notificación. Estos recordatorios de conversación son una excelente forma de saber cuándo hacer un seguimiento

Marque los Recordatorios completados, posponga, reprograme o delegue recordatorios a los miembros del equipo en un solo lugar

Cree recordatorios periódicos para tareas que se repiten a diario, semanalmente, mensualmente o con una frecuencia personalizada

Consulte el resumen diario de ClickUp para estar al tanto de las tareas completadas, las fechas límite y la situación de los proyectos

Delegue rápidamente cualquier recordatorio a su equipo desde su Inicio de ClickUp o añadiendo un Recordatorio a su perfil

ClickUp's One Up #2: Listas de control de tareas de ClickUp

Simplifique las tareas pendientes con las funciones de arrastrar y soltar y de anidamiento de las listas de tareas de ClickUp

Las listas Listas de tareas de ClickUp son perfectas para dividir tareas complejas en pasos manejables y seguimiento del progreso de las tareas en tiempo real.

Así es como puede aprovechar las listas de control de tareas de ClickUp:

Anidar elementos de (la) lista de control para crear estructuras jerárquicas

elementos de (la) lista de control para crear estructuras jerárquicas Personalice los estados de las tareas para realizar un seguimiento del progreso con mayor precisión

los estados de las tareas para realizar un seguimiento del progreso con mayor precisión Añadir varias listas de control a una misma tarea para obtener desgloses detallados

varias listas de control a una misma tarea para obtener desgloses detallados Asignar elementos de (la) lista de control individuales a miembros del equipo para una delegación eficaz

elementos de (la) lista de control individuales a miembros del equipo para una delegación eficaz Integrar listas de control con otras herramientas eplantillas de listas de control y automatizar las actualizaciones de estado

listas de control con otras herramientas eplantillas de listas de control y automatizar las actualizaciones de estado Personalice las listas de control con Campos personalizados en ClickUp ### ClickUp's One Up #3: Vista del Calendario de ClickUp

Visualice el trabajo, reprograme las tareas y gestione los cronogramas de los proyectos con la vista adaptable del Calendario de ClickUp Vista del Calendario de ClickUp le ayuda a visualizar sus tareas en un cronograma, ofreciéndole un mayor control sobre los plazos y la programación.

Combina los mejores elementos de las funciones de Todoist y la sencillez de los recordatorios de Apple, a la vez que añade potentes integraciones de calendario.

Esto es lo que puedes hacer con esta función:

Ver las tareas por día, semana o mes para obtener una visión global de las próximas tareas y eventos

Arrastrar y soltar fácilmente las tareas para reprogramarlas directamente en el calendario. Esta función es más fluida e intuitiva en comparación con los ajustes de fecha límite de Todoist y la interfaz de programación limitada de Apple Recordatorios

Ver múltiples listas de tareas, proyectos o espacios en el mismo calendario, ofreciendo mayor visibilidad y gestión

Ver dependencias de tareas y establecer hitos, lo que añade una capa de sofisticación a la gestión de proyectos que Todoist y Apple Reminders no alcanzan

Mientras Todoist ofrece cierta sincronización de calendarios (como con Google Calendar), ClickUp ofrece una integración más profunda con calendarios externos y permite la sincronización bidireccional, ofreciéndote actualizaciones en tiempo real en todas las plataformas.

ClickUp's One Up #4: Notificaciones y Automatizaciones de ClickUp Notificaciones de ClickUp le garantizan estar informado en tiempo real sin agobios.

Desencadenante de alertas para cualquier actividad dentro de ClickUp mediante la personalización de Notificaciones de ClickUp

Puede personalizar las alertas basadas en actualizaciones de tareas, plazos y comentarios en todos los dispositivos, manteniendo a los equipos alineados y con capacidad de respuesta. Esta función es ideal para seguimiento de los cambios del proyecto o permanecer actualizado mientras se espera a que se complete una lista de control de tareas.

Además, Automatizaciones ClickUp las funciones de automatización de ClickUp mejoran la gestión de tareas al eliminar las tareas repetitivas.

Agilice los flujos de trabajo, aborde las tareas rutinarias, gestione los traspasos de proyectos y mucho más con las más de 100 automatizaciones de ClickUp

Por ejemplo, puede automatizar recordatorios, asignaciones de tareas o actualizaciones de estado. Cuando se acerca la fecha límite de una tarea, ClickUp envía automáticamente notificaciones o mueve la tarea a la siguiente fase. Esto resulta especialmente útil en flujos de trabajo complejos con múltiples dependencias.

A diferencia de los simples recordatorios de Todoist o los desencadenantes básicos de hora o ubicación de Apple Reminders, las Automatizaciones de ClickUp son altamente personalizables, haciendo que su gestión de tareas sea más inteligente y eficiente.

Estas funciones le permiten centrarse en realizar el trabajo importante mientras ClickUp se encarga de la logística en segundo plano.

Cómo elegir las aplicaciones de productividad adecuadas

Elegir entre Todoist y Apple Recordatorios depende en última instancia de tus necesidades específicas. Si eres usuario de Apple y buscas un gestor de tareas sencillo e intuitivo dentro del ecosistema Apple, Recordatorios de Apple puede ser suficiente para mantenerte al día.

Sin embargo, si necesitas una herramienta más robusta que ofrezca flexibilidad, potentes funciones y un mayor control sobre proyectos complejos, Todoist destaca.

Pero si lo que buscas es una combinación de ambas herramientas -algo que combine simplicidad con una amplia funcionalidad- ClickUp es fácilmente la mejor alternativa. Con funciones como detalladas listas de control de tareas, versátil organización de calendarios clickUp ofrece una compatibilidad inigualable para aumentar la productividad gracias a las notificaciones personalizadas y la automatización.

Tanto si gestiona tareas personales como proyectos en equipo, ClickUp le proporciona todo lo que necesita para dar lo mejor de sí mismo en su trabajo.

Pruebe ClickUp