Los 10 mejores programas de gestión de auditorías para agilizar las auditorías internas

Cuando el comité de auditoría quiere actualizaciones, es fácil sentirse abrumado tratando de mantener todo bajo control.

Pero hay algo que puede facilitarle el trabajo. El software de gestión de auditorías

Estas herramientas le ayudan a planificar, ejecutar y auditar proyectos de forma más eficaz automatizando muchas tareas manuales que suelen ralentizar el trabajo. Tanto si está trabajando en un informe de auditoría interna, una auditoría anual, el seguimiento del cumplimiento o la gestión de listas de control de auditoría, el software mantiene todo organizado en un solo lugar al tiempo que garantiza el cumplimiento y la seguridad.

Un software de gestión de auditorías internas le permite programar y realizar auditorías, asignar tareas, documentar hallazgos y generar informes de auditoría detallados.

Es como tener un miembro más en el equipo que nunca se salta un plazo y comprueba cada detalle por usted. En este artículo, mi equipo y yo hemos elaborado una lista de los 10 mejores programas de gestión de auditorías internas, con sus mejores funciones, limitaciones y precios.

Qué debe buscar en un software de gestión de auditorías

A lo largo de los años, he utilizado un montón de software de gestión de auditorías para encontrar el que mejor funciona para mí.

El mejor software de auditoría interna suele tener las siguientes funciones:

Análisis y correlación de marcos normativos : Un buen software de gestión de auditorías debe ser capaz de analizar los marcos normativos y correlacionar los requisitos que se solapan.

: Un buen software de gestión de auditorías debe ser capaz de analizar los marcos normativos y correlacionar los requisitos que se solapan. Análisis de datos para el análisis de deficiencias : Es probable que sus controles actuales no reúnan todos los requisitos de cumplimiento. En este caso, el software de auditoría interna debe realizar un análisis de las deficiencias para revelarlas y sugerir dónde es necesario dar un paso adelante

: Es probable que sus controles actuales no reúnan todos los requisitos de cumplimiento. En este caso, el software de auditoría interna debe realizar un análisis de las deficiencias para revelarlas y sugerir dónde es necesario dar un paso adelante Seguimiento del trabajo de corrección : Una vez que sepa en qué se ha quedado corto, el software debe hacer un seguimiento de sus esfuerzos de corrección. Tanto si está corrigiendo controles como implantando nuevas políticas, le ayudará a ver los progresos y a evitar el pánico de "¿se me ha olvidado algo?

: Una vez que sepa en qué se ha quedado corto, el software debe hacer un seguimiento de sus esfuerzos de corrección. Tanto si está corrigiendo controles como implantando nuevas políticas, le ayudará a ver los progresos y a evitar el pánico de "¿se me ha olvidado algo? Búsqueda de pruebas : ¿Buscar manualmente pruebas de auditoría? No, gracias El software de auditoría adecuado debe gestionar las solicitudes en un solo sistema, manteniendo todo organizado para que no tenga que buscar entre correos electrónicos perdidos o mensajes de chat olvidados

: ¿Buscar manualmente pruebas de auditoría? No, gracias El software de auditoría adecuado debe gestionar las solicitudes en un solo sistema, manteniendo todo organizado para que no tenga que buscar entre correos electrónicos perdidos o mensajes de chat olvidados Colaboración con el equipo de auditoría : Cuando su equipo de auditoría está repartido en diferentes zonas horarias, la comunicación es clave. Su software de gestión de auditorías debe proporcionar una plataforma segura para la colaboración, manteniendo a todos en la misma página sin interminables cadenas de correo electrónico

: Cuando su equipo de auditoría está repartido en diferentes zonas horarias, la comunicación es clave. Su software de gestión de auditorías debe proporcionar una plataforma segura para la colaboración, manteniendo a todos en la misma página sin interminables cadenas de correo electrónico Asignación de tareas, alertas y escalado: Recordar los plazos es difícil, especialmente cuando llega la temporada de auditorías. El software debe asignar tareas, enviar recordatorios suaves (o no tan suaves) y escalar las tareas atrasadas

Los 10 mejores software de gestión de auditorías

Ahora que hemos cubierto qué buscar en un software de auditoría interna, mi equipo en ClickUp y yo hemos investigado y compilado una lista de las herramientas que realmente nos han impresionado con su función.

Estas herramientas van más allá de lo básico y ofrecen funciones que hacen que las auditorías internas sean menos angustiosas. Exploremos.

1. ClickUp (la mejor para flujos de trabajo de auditoría personalizables y seguimiento de tareas) ClickUp es una app, aplicación todo para el trabajo que garantiza que su proceso de auditoría sea perfecto con P mayúscula.

Nuestro viaje comienza con la Plantilla de lista de control de auditoría interna de ClickUp diseñada para ayudarle a gestionar todas las fases de la auditoría.

Plantilla de lista de control de auditoría interna de ClickUp

Podrá realizar fácilmente un seguimiento de la información, gestionar los procesos de cumplimiento y crear flujos de trabajo repetibles que le ahorren tiempo en futuras auditorías. Desde la organización de los datos de auditoría hasta la colaboración con las partes interesadas, esta lista de control de ClickUp simplifica todo el proceso.

Una vez que haya concretado su lista de control, las funciones de gestión de tareas de ClickUp le ayudarán a completar los elementos de acción individualmente.

Gestión de tareas de ClickUp Gestión de tareas de ClickUp (y también una razón de peso por la que ClickUp es la herramienta de gestión de auditorías preferida de mi equipo): la asignación de tareas de auditoría, el ajuste de fechas límite y el seguimiento del progreso nunca han sido tan sencillos.

Más información, Automatizaciones ClickUp le ayuda a evitar el trabajo repetitivo automatizando seguimientos y recordatorios. Puede escalar tareas atrasadas, manteniendo a su equipo responsable.

manténgase en el buen camino en el proceso de auditoría de cumplimiento con ClickUp Reminders_

¿Necesita un lugar donde guardar todos esos documentos e informes de auditoría?

ClickUp Docs Documentos ClickUp le permite organizar y compartir pruebas de auditoría, políticas de cumplimiento e informes de auditoría interna en una ubicación segura. También le permite supervisar las revisiones de los documentos con el seguimiento de versiones, garantizando que cada cambio quede registrado.

cree un repositorio centralizado para sus pruebas internas _con ClickUp Docs

También se facilita la colaboración, tanto si trabaja con un equipo de auditoría en distintas zonas horarias como si se coordina con partes interesadas externas.

ClickUp Chat

La función de chatear en tiempo real de la plataforma, Chat ClickUp te permite comunicarte a la perfección con tu equipo. Ahora puede adjuntar archivos y compartir actualizaciones y comentarios sin tener que pasar de una aplicación a otra con Chat.

simplifique la comunicación con los auditores de cumplimiento y agilice el proceso de auditoría

Pizarras ClickUp

Si necesita una representación visual de su plan de auditoría, Pizarras de ClickUp permiten correlacionar estrategias de forma colaborativa, ofreciendo una visión de conjunto.

Cree un plan integral de mitigación de riesgos con las Pizarras ClickUp

Paneles de ClickUp

Por último, para los que quieren información instantánea, Paneles de ClickUp proporciona análisis en tiempo real, ayudándole a realizar un seguimiento de métricas clave como el progreso de la auditoría, las tareas pendientes y el estado de cumplimiento.

siga el progreso de su auditoría de cumplimiento en múltiples áreas con los paneles de ClickUp

Si aún le preocupa la posibilidad de omitir algunas tareas, el Plantilla de auditorías corporativas de ClickUp transforma la plataforma en un herramienta de gestión del cumplimiento para tareas de auditoría.

Las mejores funciones de ClickUp

Gestión de tareas : Cree, asigne y realice el seguimiento de tareas sin esfuerzo. Incluso puede ajustar tareas periódicas para auditorías regulares y recibir recordatorios automáticos cuando se acerquen las fechas límite

: Cree, asigne y realice el seguimiento de tareas sin esfuerzo. Incluso puede ajustar tareas periódicas para auditorías regulares y recibir recordatorios automáticos cuando se acerquen las fechas límite Almacenamiento de documentos : Guarde todos los documentos, informes y pruebas relacionados con las auditorías en un único lugar con ClickUp Docs. Además, la función de control de versiones garantiza una pista de auditoría clara

: Guarde todos los documentos, informes y pruebas relacionados con las auditorías en un único lugar con ClickUp Docs. Además, la función de control de versiones garantiza una pista de auditoría clara Automatización : Automatice los flujos de trabajo de auditoría, como la asignación de tareas y los recordatorios de seguimiento, reduciendo las tareas manuales y manteniendo el proceso en perfecto funcionamiento

: Automatice los flujos de trabajo de auditoría, como la asignación de tareas y los recordatorios de seguimiento, reduciendo las tareas manuales y manteniendo el proceso en perfecto funcionamiento Pizarras : Mapa visual de sus flujos de trabajo de auditoría y colaborar en tiempo real con su equipo utilizando ClickUp's Pizarras-perfecto para la lluvia de ideas y estrategias de refinación

: Mapa visual de sus flujos de trabajo de auditoría y colaborar en tiempo real con su equipo utilizando ClickUp's Pizarras-perfecto para la lluvia de ideas y estrategias de refinación Elaboración de informes y paneles de control : Obtenga información en tiempo real sobre el progreso de su auditoría gracias a los paneles personalizables, que le permiten realizar un seguimiento de los KPI, las tareas atrasadas y el estado de cumplimiento de un vistazo

: Obtenga información en tiempo real sobre el progreso de su auditoría gracias a los paneles personalizables, que le permiten realizar un seguimiento de los KPI, las tareas atrasadas y el estado de cumplimiento de un vistazo Herramientas de colaboración: Comuníquese con su equipo directamente en ClickUp mediante la función de chatear, comparta archivos y mantenga a todo el mundo al día sin tener que cambiar de aplicación

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje : Dominar las amplias funciones de ClickUp puede llevar tiempo

: Dominar las amplias funciones de ClickUp puede llevar tiempo Funcionalidad móvil: Aunque la app de ClickUp para móviles es muy útil, a veces no responde tan bien como la versión de escritorio

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios Cerebro ClickUp: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ opiniones)

: 4.7/5 (9.000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4.000+ reseñas)

2. SafetyCulture (iAuditor) (Lo mejor para la gestión de inspecciones y la elaboración de) informes en tiempo real)

/%img/ SafetyCulture Puede que merezca la pena explorar las funciones de SafetyCulture (iAuditor) si su empresa requiere inspecciones frecuentes. Esta herramienta simplifica la realización de auditorías periódicas, señalando problemas y resolviéndolos, al tiempo que mantiene a su equipo en la misma página.

Lo más práctico es que SafetyCultur permite ajustar listas de control personalizables en cuestión de minutos. La aplicación es "mobile-first", lo que significa que puede realizar inspecciones, capturar datos y asignar acciones correctivas desde su teléfono.

SafetyCulture (iAuditor) mejores funciones

Listas de control de inspecciones : Convierta listas de control en papel u hojas de cálculo de Excel en formularios de inspección inteligentes y personalizables con un creador de arrastrar y soltar

: Convierta listas de control en papel u hojas de cálculo de Excel en formularios de inspección inteligentes y personalizables con un creador de arrastrar y soltar Acciones correctivas : Asigne tareas de seguimiento basadas en elementos de inspección marcados, establezca prioridades y asigne fechas límite, incluso a usuarios sin cuenta en iAuditor

: Asigne tareas de seguimiento basadas en elementos de inspección marcados, establezca prioridades y asigne fechas límite, incluso a usuarios sin cuenta en iAuditor Elaboración de informes en tiempo real : Genere instantáneamente informes de marca tras las inspecciones y compártalos con equipos o clientes directamente desde la app

: Genere instantáneamente informes de marca tras las inspecciones y compártalos con equipos o clientes directamente desde la app Función "Heads Up " : Comunique actualizaciones importantes y comparta atractivos mensajes de vídeo con los equipos, estén donde estén

: Comunique actualizaciones importantes y comparta atractivos mensajes de vídeo con los equipos, estén donde estén Panel de análisis: Vea en tiempo real el rendimiento y las tendencias de todos los equipos con sincronización automática entre los dispositivos móviles y la plataforma de escritorio

Limitaciones de SafetyCulture (iAuditor)

Capacidades offline limitadas : Aunque iAuditor funciona bien en línea, algunos usuarios han notado limitaciones en la función al realizar inspecciones en zonas con poca conexión (a internet)

: Aunque iAuditor funciona bien en línea, algunos usuarios han notado limitaciones en la función al realizar inspecciones en zonas con poca conexión (a internet) Restricciones de dispositivos: El número de dispositivos permitidos por cuenta Premium está limitado, y los usuarios no pueden aumentarlo fácilmente sin actualizar su plan

Precios de SafetyCulture (iAuditor)

Gratis : 0 $ por usuario

: 0 $ por usuario Premium : 24 $/asiento al mes

: 24 $/asiento al mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SafetyCulture (iAuditor)

G2 : 4.6/5 (más de 120 opiniones)

: 4.6/5 (más de 120 opiniones) Capterra: 4.6/5 (190+ opiniones)

3. SAP (Lo mejor para la integración a gran escala y la gestión de riesgos)

www.sap.com SAP Si su organización está profundamente arraigada en el ecosistema SAP, SAP Audit Management podría ser su solución para los procesos de auditoría.

SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos) es un ecosistema que hace referencia a la red de productos, servicios, partners y clientes relacionados con SAP que trabajan conjuntamente.

Centrada en la integración, esta herramienta funciona fácilmente con las aplicaciones SAP Risk Management y SAP Process Control. Me gusta que simplifica tareas como la documentación, la creación de informes de auditoría y la organización de documentos de trabajo electrónicos.

Sin embargo, es posible que SAP Audit Management no sea adecuada para las empresas más pequeñas o las que utilizan sistemas ERP que no son SAP. Y aunque ofrece una amplia personalización, existe una curva de aprendizaje para los usuarios que no estén familiarizados con el amplio intervalo de funciones de SAP.

Las mejores funciones de SAP

Integración con el ecosistema SAP : Se integra perfectamente con SAP Risk Management y Process Control, ofreciendo una solución de auditoría unificada para las organizaciones que ya utilizan herramientas SAP

: Se integra perfectamente con SAP Risk Management y Process Control, ofreciendo una solución de auditoría unificada para las organizaciones que ya utilizan herramientas SAP Capacidades móviles : Permite a los auditores capturar documentación y crear informes de auditoría utilizando dispositivos móviles con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar

: Permite a los auditores capturar documentación y crear informes de auditoría utilizando dispositivos móviles con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar Planificación de auditorías y gestión de recursos : Agiliza la planificación de auditorías, la asignación de recursos y la programación para optimizar la utilización del personal

: Agiliza la planificación de auditorías, la asignación de recursos y la programación para optimizar la utilización del personal Elaboración de informes automatizada : Genera resultados de auditoría rápidamente con plantillas estandarizadas y reduce la repetición de hallazgos con el seguimiento automatizado de problemas

: Genera resultados de auditoría rápidamente con plantillas estandarizadas y reduce la repetición de hallazgos con el seguimiento automatizado de problemas Evaluación de riesgos en tiempo real: Proporciona análisis de auditoría en tiempo real, ayudando a los auditores a elegir los problemas de mayor valor y a conocer mejor los riesgos

Limitaciones de SAP

Utilidad limitada para sistemas no SAP : Aunque es excelente para los usuarios de SAP, puede requerir herramientas adicionales para las empresas que utilizan otros sistemas ERP

: Aunque es excelente para los usuarios de SAP, puede requerir herramientas adicionales para las empresas que utilizan otros sistemas ERP Caro para las pequeñas empresas : Debido a sus amplias funciones, el coste puede ser prohibitivo para las pymes, por lo que es más adecuado para las grandes corporaciones

: Debido a sus amplias funciones, el coste puede ser prohibitivo para las pymes, por lo que es más adecuado para las grandes corporaciones Curva de aprendizaje: Aunque la interfaz de usuario es intuitiva, dominar todo el intervalo de funciones, sobre todo para los nuevos usuarios, puede llevar tiempo

Precios de SAP

**Precios personalizados

Valoraciones y reseñas SAP

G2 : 4.2/5 (60+ opiniones)

: 4.2/5 (60+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (310+ opiniones)

4. TeamMate (Lo mejor para la personalización y la participación de las partes interesadas)

/%img/ TeamMate Me gustó que los flujos de trabajo personalizables y las integraciones de TeamMate permiten su uso en un amplio intervalo de sectores. Además, TeamMate+ Audit ofrece una solución integral para la gestión de auditorías internas, que incluye evaluaciones de riesgos, planificación de auditorías, ejecución y seguimiento de problemas, todo desde una única plataforma.

Las mejores funciones de TeamMate

Flujos de trabajo personalizables : Configure flujos de trabajo de auditoría, plantillas y paneles para satisfacer las necesidades únicas de su organización y ajustarse a medida que evoluciona su equipo

: Configure flujos de trabajo de auditoría, plantillas y paneles para satisfacer las necesidades únicas de su organización y ajustarse a medida que evoluciona su equipo Compromiso de las partes interesadas : Cree informes de auditoría visuales, concisos y adaptados a las partes interesadas para lograr un mayor impacto de la auditoría

: Cree informes de auditoría visuales, concisos y adaptados a las partes interesadas para lograr un mayor impacto de la auditoría Información basada en datos : Utilizar herramientas de análisis de datos para realizar pruebas de cobertura del 100% e identificar riesgos ocultos con herramientas avanzadas de auditoría asistida por ordenador (CAAT)

: Utilizar herramientas de análisis de datos para realizar pruebas de cobertura del 100% e identificar riesgos ocultos con herramientas avanzadas de auditoría asistida por ordenador (CAAT) Aseguramiento combinado : Realice evaluaciones de riesgos y pruebas de control en una sola aplicación, compartiendo información de alto nivel entre equipos y manteniendo la independencia

: Realice evaluaciones de riesgos y pruebas de control en una sola aplicación, compartiendo información de alto nivel entre equipos y manteniendo la independencia Integración con MS Office y SAP: Integración perfecta con las herramientas más utilizadas para gestionar datos, generar informes y garantizar una colaboración fluida

Limitaciones de TeamMate

Informes preconstruidos limitados : Aunque son muy personalizables, los informes integrados de la plataforma están algo limitados en cuanto al número de campos disponibles, lo que obliga a los usuarios a dedicar tiempo a crear los suyos propios

: Aunque son muy personalizables, los informes integrados de la plataforma están algo limitados en cuanto al número de campos disponibles, lo que obliga a los usuarios a dedicar tiempo a crear los suyos propios Soporte al cliente lento : Los usuarios han informado de largos tiempos de respuesta para los problemas de compatibilidad, lo que puede ralentizar la implementación o la solución de problemas

: Los usuarios han informado de largos tiempos de respuesta para los problemas de compatibilidad, lo que puede ralentizar la implementación o la solución de problemas Faltan funciones de TeamMate AM: Algunas funciones de la antigua plataforma TeamMate AM aún no se han integrado en TeamMate+, lo que frustra a los usuarios veteranos

Precios de TeamMate

**Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TeamMate Audit Solutions

G2 : 4.2/5 (220+ opiniones)

: 4.2/5 (220+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (50+ opiniones)

5. Pentana de Ideagen (Lo mejor para auditorías ilimitadas y flujos de trabajo flexibles)

vía Pentana Tanto si está sustituyendo procesos manuales como software obsoleto, Pentana de Ideagen le ofrece un sistema de auditoría completo con auditorías ilimitadas y sin costes ocultos.

Una de las funciones destacadas de Ideagen es su capacidad para reflejar la estructura de su organización, lo que facilita la navegación por su universo de ubicaciones, procesos y entidades.

Sin embargo, cabe destacar que varios usuarios han señalado problemas con la facilidad de uso de los informes de su panel, citando la confusión con la forma en que se etiquetan los informes. Además, la falta de notificaciones de alerta en los informes del panel ha sido una queja común entre los usuarios.

Pentana by Ideagen mejores funciones

Auditorías ilimitadas : Completa tantas auditorías como sean necesarias al año sin costes adicionales, ofreciendo flexibilidad para adaptarse a la evolución de los riesgos

: Completa tantas auditorías como sean necesarias al año sin costes adicionales, ofreciendo flexibilidad para adaptarse a la evolución de los riesgos Flujos de trabajo flexibles : Siga cualquier marco de auditoría con flujos de trabajo paso a paso, incluida la compatibilidad con sprints ágiles y normas IIA

: Siga cualquier marco de auditoría con flujos de trabajo paso a paso, incluida la compatibilidad con sprints ágiles y normas IIA Refleja su organización : Navegue fácilmente por un sistema que se correlaciona con su jerarquía de ubicaciones, procesos y entidades para una mejor cobertura del control

: Navegue fácilmente por un sistema que se correlaciona con su jerarquía de ubicaciones, procesos y entidades para una mejor cobertura del control Respuesta unificada al riesgo : La integración con Ideagen Risk Management unifica los informes de auditoría y de riesgos, garantizando una supervisión exhaustiva

: La integración con Ideagen Risk Management unifica los informes de auditoría y de riesgos, garantizando una supervisión exhaustiva (Elaboración de) informes atractivos: Presente informes y paneles rápidos y detallados que capten la atención de las partes interesadas, haciendo que los datos de auditoría sean fáciles de digerir

Limitaciones de Pentana by Ideagen

Utilidad de los informes del panel : Los usuarios han encontrado que la etiqueta de los informes por fechas de auditoría en lugar de por planes de auditoría es confusa e ineficiente

: Los usuarios han encontrado que la etiqueta de los informes por fechas de auditoría en lugar de por planes de auditoría es confusa e ineficiente Falta de notificaciones de alerta : La ausencia de notificaciones de alerta en los informes del panel dificulta que los usuarios se mantengan al día de los cambios importantes

: La ausencia de notificaciones de alerta en los informes del panel dificulta que los usuarios se mantengan al día de los cambios importantes Experiencia general del usuario: Algunos usuarios han manifestado su insatisfacción con la función general y la experiencia de usuario de la función de elaboración de informes del cuadro de mando

Precios de Pentana by Ideagen

**Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Pentana by Ideagen

G2 : 4.3/5 (70+ opiniones)

: 4.3/5 (70+ opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

6. MetricStream (la mejor para conocimientos basados en IA y auditorías basadas en riesgos)

/%img/ MetricStream El software de auditoría interna MetricStream destaca por ofrecer un enfoque basado en el riesgo para las auditorías internas que se alinea con las metas de la organización y los riesgos multidimensionales. Una de las funciones más destacadas de MetricStream es su gestión de problemas basada en IA, que utiliza el aprendizaje automático para identificar rápidamente problemas de auditoría y recomendar planes de acción.

Además, ofrece una plataforma centralizada para la gestión de diversas actividades de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC).

Aunque MetricStream destaca por ofrecer herramientas satisfactorias de gestión de riesgos y auditoría, su pronunciada curva de aprendizaje y los problemas de personalización pueden dificultar el trabajo de los nuevos usuarios. Además, algunos usuarios han encontrado que las funciones de (elaboración de) informes son limitadas, especialmente a la hora de generar informes específicos o ad hoc.

Las mejores funciones de MetricStream

Gestión de problemas mediante IA : Aprovecha el aprendizaje automático para identificar problemas de auditoría, clasificarlos y recomendar planes de acción, acelerando el proceso de resolución

: Aprovecha el aprendizaje automático para identificar problemas de auditoría, clasificarlos y recomendar planes de acción, acelerando el proceso de resolución Universo de auditoría centralizado : Defina y mantenga las entidades auditables, gestione las relaciones entre los elementos de datos y actualice las bibliotecas de auditoría a medida que evoluciona su empresa

: Defina y mantenga las entidades auditables, gestione las relaciones entre los elementos de datos y actualice las bibliotecas de auditoría a medida que evoluciona su empresa Planificación de auditorías basada en riesgos : Realice evaluaciones de riesgos utilizando un marco de riesgos centralizado para optimizar los planes de auditoría y centrarse en las áreas de alto riesgo

: Realice evaluaciones de riesgos utilizando un marco de riesgos centralizado para optimizar los planes de auditoría y centrarse en las áreas de alto riesgo Control de tiempo y gestión de recursos : Utilice diagramas de) Gantt e informes de hojas de horas para asignar recursos y realizar un seguimiento eficaz de los calendarios de auditoría en tiempo real

: Utilice diagramas de) Gantt e informes de hojas de horas para asignar recursos y realizar un seguimiento eficaz de los calendarios de auditoría en tiempo real (Elaboración de) informes de auditoría completos: Genere informes de auditoría personalizables con acceso en tiempo real a los datos de auditoría, seguimiento de estados y paneles intuitivos

Limitaciones de MetricStream

Curva de aprendizaje pronunciada : La interfaz puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios, y a menudo requiere una formación y una incorporación exhaustivas

: La interfaz puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios, y a menudo requiere una formación y una incorporación exhaustivas Problemas de personalización : Aunque es altamente configurable, la implementación de flujos de trabajo e informes personalizados puede ser técnicamente exigente y requerir compatibilidad externa

: Aunque es altamente configurable, la implementación de flujos de trabajo e informes personalizados puede ser técnicamente exigente y requerir compatibilidad externa Limitaciones en la elaboración de informes: La generación de informes ad hoc o específicos puede resultar engorrosa y requerir un esfuerzo adicional para extraer y dar formato a los datos necesarios

Precios de MetricStream

**Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MetricStream

G2 : No hay suficientes opiniones

: No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes comentarios

7. AuditBoard (la mejor para la gestión colaborativa de riesgos y el aumento de la eficiencia)

/%img/ AuditBoard AuditBoard conecta a los equipos de auditoría y riesgos con las partes interesadas, los datos y los procesos para aflorar y gestionar más riesgos. Haciendo hincapié en un enfoque de "riesgo conectado", la plataforma AuditBoard integra a la perfección las actividades de auditoría, cumplimiento y riesgo.

Sin embargo, algunos usuarios han expresado su frustración por la falta de una opción local y las interrupciones ocasionales causadas por las actualizaciones de funciones.

Las mejores funciones de AuditBoard

Gestión de riesgos colaborativa : Conecta a la perfección equipos, partes interesadas y datos de auditoría, riesgos y cumplimiento para un enfoque integral de la gestión de riesgos

: Conecta a la perfección equipos, partes interesadas y datos de auditoría, riesgos y cumplimiento para un enfoque integral de la gestión de riesgos Aumento de la eficiencia : Los clientes informan de un retorno de la inversión del 281% en tres años gracias a los flujos de trabajo automatizados, los módulos personalizables y las herramientas específicas que facilitan los procesos de auditoría y cumplimiento normativo

: Los clientes informan de un retorno de la inversión del 281% en tres años gracias a los flujos de trabajo automatizados, los módulos personalizables y las herramientas específicas que facilitan los procesos de auditoría y cumplimiento normativo Interfaz fácil de usar : El diseño limpio e intuitivo de la plataforma facilita a los usuarios la navegación y la personalización de los campos, garantizando una experiencia de usuario fluida

: El diseño limpio e intuitivo de la plataforma facilita a los usuarios la navegación y la personalización de los campos, garantizando una experiencia de usuario fluida Integración con los módulos SOX y de gestión de riesgos : AuditBoard integra la auditoría y el aseguramiento SOX, asegurando una auditoría eficiente y basada en riesgos en los diferentes departamentos

: AuditBoard integra la auditoría y el aseguramiento SOX, asegurando una auditoría eficiente y basada en riesgos en los diferentes departamentos Soporte al cliente: Muy elogiado por su capacidad de respuesta y útil soporte al cliente, asegurando que los equipos maximicen el valor de la plataforma

Limitaciones de AuditBoard

Sin opción local : AuditBoard se basa únicamente en la nube, lo que puede ser un inconveniente para las organizaciones que requieren soluciones locales

: AuditBoard se basa únicamente en la nube, lo que puede ser un inconveniente para las organizaciones que requieren soluciones locales Interrupciones en la actualización de funciones : Algunos usuarios han informado de pequeñas interrupciones durante la actualización de funciones, aunque estos problemas suelen resolverse rápidamente

: Algunos usuarios han informado de pequeñas interrupciones durante la actualización de funciones, aunque estos problemas suelen resolverse rápidamente Pérdida de la función inicial con determinadas actualizaciones: Los usuarios han señalado que la adopción de nuevos módulos, como el de Supervisión de riesgos, conllevó inicialmente cierta pérdida de funciones, aunque se han introducido mejoras con el tiempo

Precios de AuditBoard

**Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AuditBoard

G2 : 4.6/5 (1.010+ opiniones)

: 4.6/5 (1.010+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (310+ opiniones)

8. Workiva (Lo mejor para la (elaboración de) informes financieros integrados y la colaboración en tiempo real)

/%img/ Workiva Workiva es una plataforma basada en la nube que conecta auditoría, riesgo, ESG e informes financieros bajo un mismo techo digital. Creo que su capacidad para integrar datos de diversas fuentes y ofrecer flujos de trabajo automatizados la sitúan en esta lista.

Con miles de plantillas listas para usar, automatización de tareas de auditoría y capacidad de colaboración entre departamentos, Workiva es ideal para organizaciones que necesitan gestionar auditorías complejas.

Aunque Workiva ofrece una amplia funcionalidad, algunos usuarios han expresado su preocupación por los problemas de rendimiento, como la lentitud y la velocidad de carga.

Las mejores funciones de Workiva

Colaboración en tiempo real : Planificar, probar e informar sobre el trabajo de auditoría en una única plataforma, eliminando correos electrónicos de ida y vuelta y archivos de escritorio dispersos

: Planificar, probar e informar sobre el trabajo de auditoría en una única plataforma, eliminando correos electrónicos de ida y vuelta y archivos de escritorio dispersos Análisis de auditorías : Acceda a conjuntos de población completos con potentes análisis de datos, lo que permite a los auditores identificar excepciones y agilizar sus procesos rápidamente

: Acceda a conjuntos de población completos con potentes análisis de datos, lo que permite a los auditores identificar excepciones y agilizar sus procesos rápidamente Automatización de los flujos de trabajo : Automatización de la recopilación de pruebas, las evaluaciones de riesgos y las tareas de elaboración de informes para ahorrar tiempo y centrarse en el trabajo de valor añadido

: Automatización de la recopilación de pruebas, las evaluaciones de riesgos y las tareas de elaboración de informes para ahorrar tiempo y centrarse en el trabajo de valor añadido (Elaboración de) informes financieros integrados : Conecte los informes de auditoría, ESG y financieros para ofrecer una mayor transparencia y reducir el trabajo manual

: Conecte los informes de auditoría, ESG y financieros para ofrecer una mayor transparencia y reducir el trabajo manual Interfaz fácil de usar: El diseño intuitivo facilita a los auditores la colaboración, el uso compartido de documentos y la elaboración de informes en tiempo real

Limitaciones de Workiva

Problemas de rendimiento : Algunos usuarios han informado de velocidades de carga lentas y fallos al pasar de una página a otra, especialmente en la plataforma NextGen

: Algunos usuarios han informado de velocidades de carga lentas y fallos al pasar de una página a otra, especialmente en la plataforma NextGen Coste elevado : Los costes de suscripción de Workiva son más elevados en comparación con otros programas de gestión de auditorías, lo que puede ser un inconveniente para las organizaciones más pequeñas

: Los costes de suscripción de Workiva son más elevados en comparación con otros programas de gestión de auditorías, lo que puede ser un inconveniente para las organizaciones más pequeñas Curva de aprendizaje pronunciada: La plataforma requiere más recursos de formación debido a sus amplias funciones, lo que puede resultar abrumador para los nuevos usuarios

Precios de Workiva

**Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Workiva

G2 : 4.6/5 (1.170+ opiniones)

: 4.6/5 (1.170+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (40+ opiniones)

9. AuditBond de Diligent (la mejor para flujos de trabajo escalables y análisis integrados)

/%img/ AuditBond Probé AuditBond de Diligent, y su enfoque en la eficiencia es evidente en sus plantillas estandarizadas, matrices de riesgo reutilizables y funciones de automatización. Además, está diseñado para adaptarse a su organización.

Las buenas prácticas integradas, los paneles en tiempo real y las funciones de análisis de AuditBond permiten a su equipo ofrecer información oportuna que impulsa el cambio estratégico. Sin embargo, existe una curva de aprendizaje inicial al utilizar esta herramienta, especialmente para los equipos que no están familiarizados con las funciones analíticas avanzadas.

Las mejores funciones de AuditBond de Diligent

Flujos de trabajo escalables : Automatiza y estandariza los flujos de trabajo de auditoría, desde el plan hasta la elaboración de informes, con plantillas reutilizables, matrices de riesgo y roll-forwards de proyectos

: Automatiza y estandariza los flujos de trabajo de auditoría, desde el plan hasta la elaboración de informes, con plantillas reutilizables, matrices de riesgo y roll-forwards de proyectos Análisis integrados : Analice el 100% de sus datos con conectores incorporados a plataformas como SAP, Oracle y Concur, lo que permite una visibilidad completa de los controles operativos y el cumplimiento

: Analice el 100% de sus datos con conectores incorporados a plataformas como SAP, Oracle y Concur, lo que permite una visibilidad completa de los controles operativos y el cumplimiento Paneles en tiempo real : Realice un seguimiento de los estados de las auditorías, los hallazgos y los esfuerzos de corrección en paneles personalizados, proporcionando información en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas

: Realice un seguimiento de los estados de las auditorías, los hallazgos y los esfuerzos de corrección en paneles personalizados, proporcionando información en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas Colaboración y (elaboración de) informes : Mejore la transparencia y la colaboración con correos electrónicos integrados, recordatorios e informes de un solo clic para mantener informadas a las partes interesadas

: Mejore la transparencia y la colaboración con correos electrónicos integrados, recordatorios e informes de un solo clic para mantener informadas a las partes interesadas Gestión de problemas: Consolidación de problemas en todas las auditorías y automatización de seguimientos, recordatorios y notificaciones para garantizar una resolución oportuna

Limitaciones de AuditBond by Diligent

Curva de aprendizaje pronunciada : Algunos usuarios han notado una curva de aprendizaje al implementar funciones más avanzadas, como análisis y aprendizaje automático

: Algunos usuarios han notado una curva de aprendizaje al implementar funciones más avanzadas, como análisis y aprendizaje automático Limitaciones móviles y offline: Aunque ofrece app para móviles y funciones offline, algunos usuarios han experimentado problemas al realizar trabajo de campo en zonas con poca conectividad

Precios de AuditBond de Diligent

**Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AuditBond by Diligent

G2 : 4.3/5 (130+ opiniones)

: 4.3/5 (130+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (80+ opiniones)

10. Onspring (lo mejor para la automatización y flexibilidad de GRC sin código)

/%img/ Onspring No codificadores Este sistema de gestión de auditorías puede interesarle. Onspring es una plataforma GRC (Governance, Risk, and Compliance) basada en la nube que permite a las empresas ir más allá de las hojas de cálculo y los procesos manuales.

Con un entorno sin código, Onspring permite a los usuarios no técnicos crear aplicaciones, registros y flujos de trabajo mediante configuraciones de arrastrar y soltar, eliminando la necesidad de recursos de desarrollo.

Onspring destaca por su interfaz fácil de usar y su amplio Soporte, aunque algunos usuarios señalan que la curva de aprendizaje puede ser pronunciada y que tiene funcionalidades reducidas en comparación con las herramientas anteriores de la lista.

Las mejores funciones de Onspring

Administración sin código : Cree fácilmente aplicaciones, flujos de trabajo e informes sin necesidad de conocimientos técnicos ni recursos de desarrollador

: Cree fácilmente aplicaciones, flujos de trabajo e informes sin necesidad de conocimientos técnicos ni recursos de desarrollador (Elaboración de) informes en tiempo real : Automatice la centralización de datos, el análisis y la elaboración de informes en tiempo real para mejorar la toma de decisiones en sus programas de GRC

: Automatice la centralización de datos, el análisis y la elaboración de informes en tiempo real para mejorar la toma de decisiones en sus programas de GRC Paquete integral de GRC : Desde la gestión de riesgos ygestión del cumplimiento hasta auditorías y supervisión de proveedores, Onspring cubre todas las necesidades de gobernanza en una sola plataforma

: Desde la gestión de riesgos ygestión del cumplimiento hasta auditorías y supervisión de proveedores, Onspring cubre todas las necesidades de gobernanza en una sola plataforma Integración perfecta : Conecte Onspring con los sistemas existentes, permitiendo una única fuente de verdad para los esfuerzos de riesgo y cumplimiento en toda la corporación

: Conecte Onspring con los sistemas existentes, permitiendo una única fuente de verdad para los esfuerzos de riesgo y cumplimiento en toda la corporación Autorizado por FedRAMP: Onspring GovCloud proporciona una plataforma segura y conforme a las normas para que las agencias federales gestionen sus necesidades de GRC

Límites de Onspring

Curva de aprendizaje : Los nuevos usuarios pueden encontrar la plataforma difícil de configurar para las necesidades individuales, y algunos reportan desafíos con la elaboración de informes

: Los nuevos usuarios pueden encontrar la plataforma difícil de configurar para las necesidades individuales, y algunos reportan desafíos con la elaboración de informes Funciones básicas de fábrica: El software de stock puede parecer básico al principio, lo que requiere una mayor personalización para satisfacer las necesidades específicas de la empresa

Precios de Onspring

**Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Onspring

G2 : 4.7/5 (60+ opiniones)

: 4.7/5 (60+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (90+ reseñas)

Audit's a Wrap-ClickUp Le Facilita La Vida

