Viaja de forma más inteligente: plantillas Excel gratuitas para el itinerario de tu próximo viaje.

Planificar un viaje, ya sea por negocios o por placer, puede ser emocionante y abrumador al mismo tiempo. Entre coordinar el transporte, el alojamiento, las actividades y los presupuestos, es fácil sentirse agobiado.

Estudios que analizan más de 22 000 viajes revelan una relación significativa entre la duración de los viajes y el deterioro del estado de ánimo, a menudo debido al aumento del estrés, la fatiga y los sentimientos de tristeza en los viajes largos. 😟

Las plantillas de Excel para itinerarios pueden resultarte muy útiles. Con la plantilla adecuada, podrás planear un viaje de la duración perfecta y agilizar el proceso de planificación, asegurándote de que se tengan en cuenta todos los detalles y de que puedas centrarte en disfrutar del viaje. 📝📅

¿Lo mejor de todo? ¡Puedes descargar estas plantillas de itinerarios de viaje gratis!

En esta guía, exploraremos las mejores plantillas gratuitas de Excel, cada una diseñada para que la planificación de viajes sea fluida y sin estrés.

Así que, antes de decir «bon voyage», ¡planifiquemos primero nuestro itinerario de vacaciones!

¿Qué hace que una plantilla de itinerario sea buena?

Una buena plantilla de itinerario combina organización, flexibilidad y facilidad de uso. Debe servir como guía práctica y fiable durante toda la planificación de tu viaje.

Estas son algunas de las funciones esenciales que debes buscar al elegir una plantilla de itinerario en Excel:

Estructura clara: elige una plantilla que esté organizada de forma intuitiva, lo que te permitirá localizar rápidamente fechas, horas y ubicaciones sin tener que hacer conjeturas. Un diseño bien estructurado te garantiza poder ver los planes del día de un solo vistazo, lo que reduce el estrés durante el viaje y facilita el seguimiento de tu agenda.

Opciones de personalización: encuentra una plantilla que te permita personalizar secciones para adaptarlas al propósito de tu viaje, ya sea por negocios o por placer. Una buena plantilla de itinerario también debe ofrecer funciones avanzadas, como encuentra una plantilla que te permita personalizar secciones para adaptarlas al propósito de tu viaje, ya sea por negocios o por placer. Una buena plantilla de itinerario también debe ofrecer funciones avanzadas, como planificadores de viajes con IA , que simplifican la preparación del viaje recomendando horarios y ajustando automáticamente las zonas horarias. Esta personalización mejora la comodidad y la relevancia, para que estés preparado para cada parte de tu viaje.

Secciones completas: busca una plantilla gratuita para itinerarios en Excel que incluya secciones para transporte, alojamiento, actividades y cualquier otro detalle importante del viaje. También deben servir como plantillas para la planificación de eventos, proporcionando espacio para horarios, invitados e incluso sesiones paralelas.

Formato accesible: elige una plantilla que funcione a la perfección en todos los dispositivos, lo que te permitirá actualizarla y realizar su uso compartido estés donde estés. Un itinerario en un formato accesible (como Excel o una plataforma web) te permite adaptar tus planes, de modo que estarás preparado incluso si los horarios cambian inesperadamente.

Seguimiento del presupuesto: realiza la selección de plantillas de Excel para itinerarios que incluyan una sección de presupuesto para cada componente del viaje, desde el alojamiento hasta las comidas, lo que te permitirá realizar el seguimiento de los gastos y ajustarlos según sea necesario. Esta función te ayuda a controlar tus finanzas, evitando sorpresas y permitiéndote disfrutar del viaje sin preocuparte por gastar de más.

Las mejores plantillas de itinerario de Excel para explorar

Con la plantilla adecuada, podrás organizar todos los detalles de forma ordenada en un solo lugar, ya sea para un viaje de negocios o unas vacaciones familiares, lo que te permitirá cumplir con el calendario, realizar el seguimiento de los gastos y garantizar que todo salga a la perfección.

Estas son algunas de las mejores plantillas de Excel para itinerarios que puedes tener en cuenta:

1. Plantilla personalizable para planificar viajes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica todo tu viaje en un solo lugar con la plantilla de itinerario de viaje totalmente personalizable de ClickUp.

Tanto si eres un profesional ocupado que acude a reuniones consecutivas como si estás planificando tu primera conferencia de trabajo, nuestra plantilla de itinerario de viaje en Excel es tu mejor aliada para organizar tus viajes de negocios y personales.

Esta práctica hoja de cálculo mantiene toda la información importante de tu viaje perfectamente organizada, desde datos personales y horarios de vuelos hasta reservas de hotel con horas de entrada y salida y un calendario completo día a día, todo ello en el entorno familiar de Excel que ya sabes utilizar.

Esto es lo que te encantará:

Sencillos menús desplegables para clasificar cada actividad como reunión, conferencia, evento o tiempo personal.

El sistema de organización perfecto incluso para las agendas de empresas más apretadas.

Diseño intuitivo que te garantiza que nunca te perderás una confirmación importante.

Ideal para: Esta plantilla es perfecta para planificar viajes de negocios y personales. ¡No tendrás que buscar entre correos electrónicos o aplicaciones para encontrar tu próxima cita!

2. Plantilla de planificador familiar de Excel de Microsoft 365

a través de Microsoft 365

La plantilla Family Travel Planner de Microsoft 365 es una herramienta muy popular para organizar todos los detalles importantes de los viajes familiares. Te ayuda al seguimiento de las actividades diarias, las comidas y las necesidades específicas de cada miembro de la familia.

El planificador divide el día de forma que sea fácil de actualizar, por lo que los cambios de última hora no interrumpen el flujo. Ideal para familias con niños, ¡incluso incluye espacio para notas sobre atracciones familiares y opciones gastronómicas cercanas!

Esto es lo que te encantará:

Mantén el seguimiento con el calendario diario fácil de editar.

Utiliza pestañas separadas para el equipaje, el transporte y los contactos de emergencia.

Añade información sobre tu grupo sanguíneo por si surge alguna emergencia.

Ideal para: Esta plantilla es perfecta para planear vacaciones familiares. Sus secciones están dedicadas a actividades para todos los grupos de edad, especialmente familias con niños pequeños.

3. Plantilla de hoja de cálculo para planificar viajes de Microsoft 365

a través de Microsoft 365

La plantilla de hoja de cálculo para planificar viajes te ayuda a gestionar los detalles de tu viaje de forma eficiente. Cuenta con secciones para horarios diarios, alojamientos, transporte, listas de tareas pendientes y presupuestos, lo que facilita el seguimiento de los gastos del viaje.

Esta plantilla 100 % personalizable te permite cambiar fácilmente el texto, las imágenes y mucho más para adaptarla a tus necesidades de viaje únicas.

También puedes dar rienda suelta a tu creatividad con miles de fotos, gráficos y fuentes, e incluso añadir animaciones, transiciones o vídeos para mejorar el itinerario. Una vez que tu plan esté listo, es muy fácil realizar el uso compartido, lo que te garantiza el acceso a los detalles de tu viaje siempre que lo necesites.

Esto es lo que te encantará:

Rellena y ajusta fácilmente las secciones disponibles en la plantilla.

Incluye una sección de presupuesto para el seguimiento de los gastos.

Mantén organizados los horarios diarios, las actividades y los alojamientos.

Ideal para: Esta plantilla es perfecta para personas y familias que planifican una escapada de fin de semana, ya que ofrece una panorámica detallada de las atracciones turísticas, los restaurantes y las actividades que no te puedes perder para aprovechar al máximo un viaje corto.

➡️ Más información: Las 10 mejores aplicaciones gratuitas de planificación digital

4. Plantilla de itinerario de viaje en Excel de The Travel Itch

vía Travel Itch

Para los amantes de la organización con hojas de cálculo, esta plantilla de itinerario de viaje en Excel de The Travel Itch es un sueño hecho realidad. Combina estructura y flexibilidad, lo que te permite crear tu propio programa añadiendo filas para actividades adicionales o ajustando los tiempos de viaje.

Es perfecta para los planificadores que desean un desglose meticuloso del programa de cada día y permite incluir detalles como el transporte, el alojamiento y los eventos especiales.

Esto es lo que te encantará:

Personaliza completamente el formato de la hoja de cálculo según tus necesidades.

Lleva un control detallado de los gastos de transporte y alojamiento.

Planifica el programa de cada día y añade información especial sobre los lugares que vas a visitar.

Ideal para: La plantilla es ideal para viajes a varias ciudades, ya que te permite registrar las ubicaciones de interés de cada ubicación, los costes relacionados, los días festivos, etc.

5. Plantilla de itinerario de viaje en Excel de Vertex42

vía Vertex42

La plantilla de Excel para itinerarios de viaje de Vertex42 es una plantilla sencilla que te permite tener todos los detalles de tu viaje al alcance de la mano. Organiza la agenda de cada día en un solo lugar, con columnas para la hora, la ubicación, la actividad y las notas.

La estructura te permite añadir detalles del vuelo de ida, el alquiler de coches, el alojamiento, tus reuniones y eventos, y el vuelo de vuelta. También ofrece una personalización fácil y flexibilidad de planificación tanto para viajes de negocios cortos como para vacaciones largas.

Esto es lo que te encantará:

Navega fácilmente por tu itinerario gracias a su diseño sencillo y limpio.

Realiza un seguimiento de tus reuniones de empresa, incluyendo el lugar, la calle, la agenda de la reunión , la sala, etc.

Personaliza la plantilla de manera personalizada según tus necesidades, ya sea para viajeros individuales, familias o grupos.

Ideal para: Es ideal para organizar un viaje de negocios corto con reuniones o eventos consecutivos. También es adecuado para realizar el seguimiento del itinerario de un festival y programar eventos y comidas.

6. Plantilla de lista de control para itinerarios de viajes de negocios de TEMPLATE. NET

La plantilla de lista de control para itinerarios de viajes de negocios es ideal para profesionales que desean optimizar la planificación de sus viajes. Con secciones específicas para reuniones, alojamientos y contactos clave, esta plantilla te garantiza que te mantengas organizado y centrado en tu trabajo.

Incluyen un espacio para datos importantes, como direcciones, números de confirmación y puntos de contacto, lo que te ayudará a gestionar con facilidad una agenda apretada. También puedes anotar los elementos esenciales de las reuniones y los requisitos técnicos para asegurarte de que no se pase nada por alto durante tu viaje.

Esto es lo que te encantará:

Cubre todos los aspectos esenciales de los viajes de negocios utilizando el formato de lista de control organizada.

Añade los datos relevantes en secciones separadas para las horas de reunión, las ubicaciones y la información de contacto.

Prepara los documentos de viaje importantes y el dinero con una lista de última hora.

Ideal para: Esta plantilla es ideal para profesionales que necesitan una referencia rápida para organizarse mientras preparan el equipaje y gestionan un viaje de empresa.

➡️ Más información: Los 10 mejores programas de software para viajes y gastos

7. Plantilla para planificar itinerarios de viaje de TEMPLATE. NET

Otra excelente opción de TEMPLATE. NET, la Plantilla para planificar itinerarios de viaje, es perfecta para crear un programa bien equilibrado, tanto si prefieres un itinerario apretado como un ritmo más relajado.

Con secciones específicas para el transporte, el alojamiento y las actividades diarias, este planificador te ayuda a garantizar que tu viaje transcurra sin problemas. Puedes planificar tus días hasta la hora exacta añadiendo actividades separadas, lo que te permite controlar completamente tu experiencia de viaje.

Esto es lo que te encantará:

Visualiza y realiza el seguimiento de tus metas con gráficos y barras de progreso.

Deja espacio para notas adicionales y ajustes para una planificación flexible.

Incluye información como requisitos de visado, seguro de viaje y contactos de emergencia a mano.

Ideal para: Esta plantilla es ideal para planear una visita turística o una escapada de fin de semana. Úsala para explorar las principales atracciones de una nueva ciudad, organizar viajes en grupo y coordinar actividades, asegurándote de aprovechar al máximo tus vacaciones.

8. Plantilla de itinerario de boda de TEMPLATE. NET

¿Estás planificando una boda? La plantilla de itinerario de boda estilo rosa es tu compañera perfecta. Combina elegancia y funcionalidad, manteniendo todos los detalles organizados y añadiendo un toque de estilo a la planificación de tu boda.

Con un diseño atractivo, esta plantilla es fácil de personalizar y utilizar de forma compartida con los invitados o los participantes en tu boda, lo que garantiza que todos sepan dónde deben estar y cuándo.

También te ofrece un programa detallado para el gran día, desde la ceremonia hasta el banquete, lo que te ayudará a llevar a cabo el seguimiento de cada momento y garantizará que la celebración transcurra sin contratiempos.

Esto es lo que te encantará:

Utiliza el elegante diseño con temática de rosas para cualquier estilo de boda.

Comparte la plantilla con los invitados y los participantes en la boda para coordinaros.

Mantén el programa del día claro y fácil de seguir.

Ideal para: La plantilla es perfecta para planear todo el programa del día de la boda, desde la ceremonia previa hasta la recepción.

Límites del uso de Excel para plantillas de itinerarios

Aunque Microsoft Excel puede ser una herramienta útil para crear itinerarios, algunas plantillas de Excel tienen límites que pueden complicar el proceso de planificación.

Aquí tienes algunas desventajas clave que debes tener en cuenta:

Formato complejo: configurar un itinerario en Excel lleva mucho tiempo debido al formato manual. Añadir elementos como menús desplegables, formato condicional o diseños personalizados a menudo requiere conocimientos avanzados de Excel.

Accesibilidad móvil: los archivos Excel pueden no ser tan fáciles de usar en dispositivos móviles. Desplazarse y ampliar o reducir la imagen para tener una vista completa de los detalles interrumpe fácilmente el flujo, especialmente si los estás consultando sobre la marcha.

Dificultad para colaborar: aunque puedes realizar el uso compartido de archivos Excel, la colaboración en tiempo real es complicada. Cuando varios usuarios realizan la edición del mismo itinerario, a menudo se producen conflictos entre versiones o se sobrescriben datos.

Integraciones limitadas: a diferencia de a diferencia de las herramientas específicas para itinerarios o gestión de viajes , Excel no se integra automáticamente con otras herramientas de viaje (por ejemplo, plataformas de reserva, calendarios o aplicaciones de mapas), lo que significa que tendrás que introducir todos los detalles manualmente.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres sacar el máximo partido a tus plantillas de planificación de eventos? Aquí tienes algunas estrategias rápidas: Prioriza los detalles clave, como el lugar, la hora y la lista de invitados, para que toda la información esencial sea fácilmente accesible 📅.

Utiliza códigos de colores para organizar las diferentes secciones, creando categorías como alojamiento, transporte y actividades para que sean fácilmente reconocibles 🎨.

Establece recordatorios para las fechas límite y los hitos importantes para que todo vaya según lo previsto sin contratiempos ⏰.

Habilita el uso compartido para que los colaboradores puedan tener vista o realizar la edición del itinerario, asegurándote de que todos estén en sintonía 🤝.

Plantillas de itinerarios alternativas

Aunque Excel es una herramienta estupenda para crear itinerarios, sus límites, como el formato complejo, los problemas de accesibilidad móvil y la dificultad para colaborar, pueden hacer que el proceso resulte más complicado.

Dato curioso: ¡Solo en Estados Unidos se realizan alrededor de 1,3 millones de viajes de negocios al día! Con todas las reuniones, los plazos y la logística de los viajes que hay que compaginar, los viajes de negocios pueden convertirse rápidamente en una fuente de estrés. 😓✈️

Aquí es donde entra en juego ClickUp. Como plataforma de productividad todo en uno, ClickUp ofrece plantillas de itinerarios gratuitas que solucionan estas deficiencias y facilitan enormemente la planificación de tus viajes.

Exploremos algunas de las mejores plantillas de itinerarios de ClickUp para simplificar tu próximo viaje:

1. Plantilla de itinerario de viaje de empresa de ClickUp

Descargar esta plantilla Simplifica la planificación de tus viajes con la plantilla de itinerario de viajes de negocios de ClickUp.

La plantilla de itinerario de viajes de negocios está diseñada para que tus viajes de trabajo sean fluidos y sin estrés. Te permite trabajar a distancia y viajar con facilidad. Además, gestiona toda la planificación de tu viaje en un solo lugar, manteniendo todo organizado.

La plantilla tiene seis secciones esenciales: detalles del viaje de negocios, vuelo de salida, alquiler de coche, registro en el hotel, itinerario y vuelo de regreso.

En la sección de itinerarios, puedes añadir fácilmente tus actividades diarias, incluyendo horarios y ubicaciones, para que ya no tengas que hacer malabarismos entre múltiples aplicaciones o revisar innumerables correos electrónicos. Esto garantiza que todos los detalles estén al alcance de tu mano, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa: tu trabajo y tus metas.

Esto es lo que te encantará:

Utiliza el diseño compacto para consultarlo rápidamente sobre la marcha.

Realiza el seguimiento de los vuelos, los datos de los hoteles y el transporte terrestre en un solo lugar.

Mantén tu agenda bien organizada para llegar siempre a tiempo.

Ideal para: esta plantilla gratuita de itinerario de viaje es ideal para personas que viajan con frecuencia por negocios. Te ayuda a realizar el seguimiento de las visitas a clientes y las reuniones con la ubicación, la hora y notas adicionales.

2. Plantilla de itinerario de viaje para planificar vacaciones de ClickUp

Descargar esta plantilla Utiliza la plantilla de planificación de vacaciones de ClickUp para hacer realidad las vacaciones de tus sueños.

¿Listo para hacer realidad las vacaciones de tus sueños? La plantilla de planificación de vacaciones de ClickUp lo tiene todo previsto, desde decidir los destinos hasta las listas de equipaje y los lugares turísticos.

Considéralo tu mejor compañero de viaje, que te mantendrá al tanto de todos los detalles interesantes. Con secciones para el presupuesto, el transporte, los hoteles y las actividades diarias, tendrás libertad para planificar cada día o dejar espacio para la diversión improvisada.

Esto es lo que te encantará:

Esboza presupuestos para que no surjan gastos inesperados.

Prepárate para cualquier eventualidad con la sección de lista de equipaje.

Visualiza el itinerario de tu viaje por carretera en la vista Mapa y otras vistas de ClickUp, como el tablero integrado, la vista Documento y la lista.

Añade datos esenciales, como direcciones de hoteles, tipo de actividad, reservas, etc.

Ideal para: Utiliza esta plantilla cuando planifiques un largo viaje por carretera con paradas y lugares que no te puedes perder. También es perfecta para programar una aventura de mochilero en solitario con lugares clave y metas presupuestarias.

3. Plantilla de planificador de viajes ClickUp

Descargar esta plantilla Colabora en viajes en grupo con la plantilla de planificación de viajes de ClickUp.

La plantilla Travel Planner de ClickUp es perfecta para cualquier tipo de viaje. Te ofrece espacio para anotar destinos, rutas de viaje, alojamientos y lugares que no te puedes perder. El diseño es fácil de actualizar, lo que significa que es ideal tanto para planificadores como para exploradores espontáneos.

Esta plantilla te permite crear un mapa claro de tu viaje y realizar un seguimiento sencillo de los destinos, la información de los vuelos y las reservas de hotel. También puedes compartir la plantilla con amigos o familiares para colaborar y gestionar viajes en grupo.

Esto es lo que te encantará:

Realiza el seguimiento de los gastos y asegúrate de no pasarte del presupuesto.

Guarda toda la información necesaria utilizando 14 atributos personalizados diferentes, como teléfono de la empresa, teléfono de contacto de emergencia y nombre del responsable.

Realiza cambios y actualizaciones de última hora gracias a su formato flexible.

Haz un uso compartido fácil de las tarjetas con tus compañeros de viaje para planificar juntos el viaje.

Ideal para: esta plantilla gratuita de itinerario es ideal tanto para viajes de negocios como de placer. Su fácil personalización y organización la hacen perfecta para viajar y realizar trabajo a distancia.

➡️ Más información: Los mejores lugares para ser un nómada digital

4. Plantilla de planificador de viajes ClickUp

Descargar esta plantilla Planifica viajes detallados con la plantilla de planificador de viajes de ClickUp.

Descubre tu nueva herramienta imprescindible para viajar sin complicaciones: ¡la plantilla Planificador de viajes de ClickUp! Esta plantilla es una guía completa para planificar viajes con funciones personalizables como vistas, estados personalizados y campos.

Establece tu presupuesto, busca posibles destinos y crea itinerarios de viaje completos, todo ello dentro de la plantilla. Utiliza estados como «Cancelado», «Completado» y «No iniciado» para realizar el seguimiento de las diferentes fases de la planificación de tu viaje.

Esto es lo que te encantará:

Ábrelas en 5 vistas diferentes, como la lista de actividades, el tablero de actividades, el calendario de viaje, la guía de viaje y la guía de inicio.

Evita gastar de más utilizando las secciones para el seguimiento del presupuesto.

Añade las cosas que necesitas comprar en la columna «Imprescindible comprar» junto a cada lugar.

Distingue y comprende rápidamente tus planes de viaje utilizando pestañas codificadas por colores.

Ideal para: Es ideal para aquellos que prefieren planificar cada detalle de su viaje. Esta plantilla te permite crear un programa completo, realizar el seguimiento de las paradas y los puntos clave, y esbozar los eventos, asegurándote de que no se pase por alto ningún detalle.

5. Plantilla de itinerario para planificación de eventos de ClickUp

Descargar esta plantilla Haz que la planificación de eventos sea muy fácil con la plantilla de planificación de eventos de ClickUp.

¿Estás planeando un evento? La plantilla de planificación de eventos de ClickUp está diseñada para simplificar el proceso y garantizar que tu evento se desarrolle sin problemas. Desde la gestión de la lista de invitados hasta la organización del cronograma y el presupuesto, esta plantilla convierte el caos en un plan viable y optimizado.

Puedes acceder a la plantilla en tres vistas flexibles (vista Lista, vista Tablero y vista Calendario), lo que te ofrece la flexibilidad de organizar las tareas de la forma que mejor te convenga.

Incluye listas preguardadas para actividades, preparativos previos al evento y facturación, lo que te ayudará a controlar todos los detalles. Con estas funciones, la planificación de eventos no solo será más fácil, sino también más eficiente.

Esto es lo que te encantará:

Utiliza los documentos predefinidos para realizar la edición en tiempo real y aplicar formatos avanzados.

Captura todos los detalles del evento con un diseño completo.

Visualiza todos los pasos de la gestión de proyectos de eventos para facilitar la planificación.

Realiza un seguimiento del progreso y las metas para asegurarte de no perder ningún plazo.

Ideal para: Esta plantilla es perfecta para organizar múltiples eventos corporativos que requieren un alto nivel de colaboración, seguimiento del progreso y delegación.

6. Plantilla de itinerario para conferencias de ClickUp

Descargar esta plantilla Organiza conferencias exitosas con la plantilla de agenda de conferencias de ClickUp.

La plantilla de agenda de conferencias de ClickUp es un cambio revolucionario para cualquiera que desee organizar una conferencia exitosa. Ofrece un diseño estructurado para cada sesión, ponente y oportunidad de networking.

Utiliza la plantilla para esbozar el programa de la conferencia. Realiza el uso compartido de la plantilla con los asistentes para que sepan qué esperar. La plantilla es ideal para mantener el flujo del evento y ayudar a que todos se mantengan interesados e informados.

Esto es lo que te encantará:

Utiliza espacios para los detalles de las sesiones, los ponentes y los horarios para mayor claridad.

Ábrelas en cuatro vistas: Lista de actividades, Sesiones, Horario y Guía de inicio.

Mantén a todos informados y mejora la experiencia general.

Clasifica y añade campos personalizados, como la ubicación de la habitación y la sesión, para gestionar tus tareas.

Ideal para: Esta plantilla es útil para organizar conferencias presenciales o virtuales de varios días con diferentes temas y ponencias. Te permite planear sesiones paralelas, asegurándote de que se traten todos los temas.

7. Plantilla de itinerario de 24 horas de ClickUp

Descargar esta plantilla Mantén tu productividad con la plantilla de itinerario de 24 horas de ClickUp.

Imagina tener una vista clara y detallada de tu día, desde la mañana hasta la noche, que te ayude a maximizar tu productividad y te asegure que no te pierdas ni una sola tarea. ¡Eso es precisamente lo que ofrece la plantilla de horario de 24 horas de ClickUp!

Diseñada para días ajetreados, esta plantilla divide tu agenda por horas, lo que te permite priorizar tareas y actividades con facilidad. Utiliza la vista Lista de tareas para organizar tus tareas por fecha límite. Puedes establecer el estado, la prioridad, las fechas de inicio y vencimiento, el tipo de tarea e incluso añadir notas para cada elemento, manteniendo tu día completamente organizado y bajo control.

Esto es lo que te encantará:

Divide las tareas en partes manejables con el diseño por horas.

Crea un día equilibrado, incluyendo tiempo para el trabajo y tiempo para relajarte.

Adáptalas a cualquier día de la semana o a tu horario personal.

Fomenta la atención plena reservando tiempo para el cuidado personal.

Ideal para: Esta plantilla es perfecta para profesionales ocupados, padres o estudiantes. Te ayuda a planificar una jornada laboral repleta de actividades, equilibrando el trabajo escolar/de oficina con las actividades extracurriculares.

8. Plantilla básica de agenda de ClickUp

Descargar esta plantilla Haz que tus reuniones sean productivas con la plantilla básica de agenda de ClickUp.

La plantilla básica de agenda de ClickUp es tu herramienta imprescindible para reuniones fluidas y de alta productividad. Mantiene todo organizado en un solo lugar, con una descripción clara de los temas, los ponentes y los horarios, para que todos sepan qué esperar.

Con esta plantilla, te asegurarás de que todos los elementos del orden del día se traten sin desviarte del tema. Desglosa las tareas y asigna responsabilidades a los miembros del equipo, asegurándote de que todos estén preparados y de que la reunión se desarrolle de manera eficiente.

Puedes utilizar la sección de detalles posteriores a la reunión para planear reuniones de seguimiento. Para mayor claridad, añade el enlace de la reunión grabada, la fecha, la hora y la ubicación de la próxima reunión.

Esto es lo que te encantará:

Mantén las conversaciones por el buen camino con un formato fácil de seguir.

Captura los detalles importantes con secciones separadas para todos los elementos de la Agenda y las notas.

Úsalas tanto para reuniones formales como para sesiones informales de intercambio de ideas.

Fomenta la interacción y haz que las reuniones sean más agradables.

Ideal para: Esta plantilla es perfecta para reuniones de equipo, charlas individuales, talleres o sesiones de planificación. Fomenta la concentración y la participación, ayudando a todos a mantenerse comprometidos e informados.

9. Plantilla de agenda para reuniones de la junta directiva de ClickUp

Descargar esta plantilla Mejora tus reuniones de junta directiva con la plantilla de agenda para reuniones de junta directiva de ClickUp.

La plantilla de agenda para reuniones de la junta directiva de ClickUp está diseñada para ayudarte a centrarte y abordar rápidamente los problemas clave durante tu reunión. Úsala para comunicar eficazmente los elementos del orden del día a todos los asistentes, tanto presentes como ausentes, y asegurarte de que todos estén en sintonía.

A la hora de planificar el itinerario de tu viaje, esta plantilla se puede adaptar para garantizar que los elementos del mismo queden claramente definidos y sean fácilmente accesibles. Te ayuda a centrarte en elementos esenciales como los horarios de los vuelos, el alojamiento, las reuniones y las actividades, garantizando que cada parte de tu viaje esté bien organizada y controlada.

Esto es lo que te encantará:

Mantén la concentración y la eficiencia durante las reuniones con un diseño estructurado.

Utiliza secciones separadas para todos los elementos del orden del día, incluidos los informes y los debates.

Realiza un seguimiento del estado de las diferentes actividades de la Agenda.

Aclara los elementos y responsabilidades de los participantes.

Ideal para: Esta plantilla es perfecta para organizar reuniones periódicas de la junta directiva y sesiones de planificación estratégica. Garantiza que se traten todos los temas clave y que se definan claramente las metas a largo plazo.

➡️ Más información: Las 10 mejores herramientas de colaboración remota para equipos virtuales

Planifica itinerarios exitosos con ClickUp.

Crear un itinerario bien organizado es la base de cualquier viaje exitoso. Garantiza que todos los detalles estén cubiertos y sean fácilmente accesibles.

Aunque Excel ofrece un punto de partida funcional para itinerarios básicos, algunas plantillas de Excel carecen de flexibilidad de diseño, colaboración y adaptabilidad.

Para aquellos que planean viajes o eventos más complejos o que trabajan en equipo, ClickUp ofrece las plantillas de itinerarios de viaje perfectas. Sus potentes funciones, que incluyen edición en tiempo real, diseños personalizables y uso compartido sin problemas, proporcionan la flexibilidad y la facilidad que necesitas para planificar tus viajes sin estrés.

¡Regístrate en ClickUp y descubre hoy mismo el poder de una planificación perfecta!