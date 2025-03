Plantillas gratuitas de flujo de trabajo en Excel para agilizar la gestión de proyectos

Papeles esparcidos por la habitación, recordatorios zumbando en el teléfono y post-its que se caen de la mesa. En medio de todo este caos, sientes cómo se acercan los plazos, se acumulan las tareas y se te escapa la claridad.

¿Le resulta familiar? Incluso los mejores se sienten abrumados sin un sistema de organización eficaz.

Las completas plantillas de flujo de trabajo de Microsoft Excel ofrecen una forma sencilla de recuperar el control. Le ayudan a ordenar tareas, automatizar procesos y gestionar varios proyectos a la vez sin que falte información.

En este blog, veremos plantillas de flujo de trabajo de Excel gratuitas que agilizan la gestión de proyectos y mejoran la productividad general. 🎯

¿Qué hace que una plantilla de flujo de trabajo de Excel sea buena?

Una plantilla de flujo de trabajo bien diseñada en Excel sirve como hoja de ruta, guiando a los equipos a través de sus tareas.

Veamos lo que realmente sirve como una buena plantilla de flujo de trabajo para sus necesidades. 👇

Estructura clara: Organiza filas y columnas de forma lógica para delinear nombres de tareas, descripciones, miembros asignados y elementos adicionales del flujo de trabajo

Organiza filas y columnas de forma lógica para delinear nombres de tareas, descripciones, miembros asignados y elementos adicionales del flujo de trabajo Opciones personalizables: Añada reglas de automatización del flujo de trabajo, modifique columnas e incorpore parámetros de validación para adaptarse a procesos de empresa únicos

Añada reglas de automatización del flujo de trabajo, modifique columnas e incorpore parámetros de validación para adaptarse a procesos de empresa únicos Funciones automatizadas: Implementeautomatización del flujo de trabajo mediante funciones de Excel para reducir los errores manuales y ahorrar tiempo de procesamiento

Implementeautomatización del flujo de trabajo mediante funciones de Excel para reducir los errores manuales y ahorrar tiempo de procesamiento Herramientas de colaboración: Permite el acceso de los miembros del equipo y las actualizaciones en tiempo real para promover la comunicación entre funciones

Permite el acceso de los miembros del equipo y las actualizaciones en tiempo real para promover la comunicación entre funciones Capacidades de elaboración de informes: Generación de informes detallados con tablas dinámicas y gráficos visuales para la toma de decisiones basada en datos

Plantillas Excel de flujo de trabajo gratuitas

Las plantillas Free Workflow Excel facilitan la gestión de tareas, aprobaciones y pasos de proyectos. Ofrecen un formato estructurado para organizar diversas modelos de flujo de trabajo efectivamente.

¡Veamos unos cuantos! 📃

1. Plantilla de Mapa de Procesos por HubSpot

vía HubSpot La plantilla de Mapa de Procesos de HubSpot es una herramienta versátil y fácil de usar. Es compatible con Excel y Google Hojas de cálculo de Google, y se puede integrar directamente en los flujos de trabajo existentes sin necesidad de software especializado.

Esta plantilla hace hincapié en la claridad visual, utilizando columnas de carriles para organizar las tareas en función del departamento o rol, proporcionando una vista clara de la propiedad del flujo de trabajo. Está estructurada para ayudar a los equipos a identificar rápidamente las responsabilidades, fomentar la rendición de cuentas y agilizar la comunicación.

Además, los puntos de decisión, marcados con figuras de diamante, ofrecen una forma sencilla de resaltar las opciones críticas.

Ideal para: Equipos que necesitan una clara propiedad y responsabilidad de las tareas.

2. Plantilla básica de gráfico de flujo de caja de WPS

vía WPS La plantilla de gráfico de flujo de caja básico de WPS ayuda a visualizar y gestionar eficazmente el flujo de caja. Le permite realizar fácilmente un seguimiento de las entradas y salidas de efectivo durante un periodo determinado y cuenta con secciones diferenciadas para los distintos tipos de transacciones en efectivo.

También puede utilizar sus fórmulas incorporadas que calculan automáticamente los totales y el flujo de caja neto, reduciendo los errores manuales. Su diseño limpio mejora la legibilidad, garantizando que pueda evaluar rápidamente su situación financiera.

Ideal para: Empresas que desean visualizar y gestionar eficazmente las entradas y salidas de efectivo.

3. Team Workflow Gantt Chart Template by Template.net Plantilla de diagrama de Gantt para flujo de trabajo de equipo de Template.net

vía Plantilla La plantilla de diagrama de) Gantt de flujo de trabajo en equipo de Template.net mejora flujos de trabajo de gestión de proyectos y la colaboración con su diseño visualmente atractivo, que hace un seguimiento de los cronogramas y las tareas del proyecto. Sus barras codificadas por colores ayudan a identificar el estado de cada tarea de un vistazo.

Su flexibilidad es un añadido; puedes personalizarla para que se adapte a las distintas necesidades de los proyectos, tanto si gestionas un equipo pequeño como una organización más grande.

También puede añadir hitos para marcar claramente los logros significativos dentro del cronograma del proyecto, promoviendo la planificación estratégica.

Ideal para: Los gestores de proyectos que buscan hacer un seguimiento visual de los cronogramas y estados de las tareas.

4. Plantilla de diagrama de (diagrama de) Gantt de flujo de trabajo por Template.net*

vía Plantilla La plantilla del diagrama de) Gantt del flujo de trabajo del proceso representa los cronogramas y flujos de trabajo del proyecto. Su combinación de gráficos de Gantt y herramientas de gestión del flujo de trabajo le permite hacer un seguimiento simultáneo del calendario del proyecto y del progreso de las tareas a través de varias fases.

La plantilla hace hincapié en el flujo del proceso, integrando a la perfección las dependencias de las tareas y los hitos. Además, incluye secciones claramente definidas para los nombres de las tareas, las fechas de inicio y finalización y las duraciones, lo que facilita la introducción de los detalles del proyecto.

Ideal para: Equipos que necesitan supervisar los calendarios de los proyectos junto con las fases del flujo de trabajo.

5. Plantilla de flujo de trabajo de aprobación de Exceldemy

vía Exceldemy La plantilla de flujo de trabajo de aprobación de Exceldemy es una práctica herramienta para simplificar los procesos de aprobación de proyectos. Funciona con Microsoft Power Automate, lo que le permite configurar flujos de trabajo automatizados que ahorran tiempo y eliminan pasos adicionales del flujo de trabajo.

En lugar de necesitar actualizaciones o seguimientos manuales, la plantilla envía aprobaciones y actualizaciones de estado en tiempo real directamente a Excel.

También puede enviar solicitudes de aprobación basadas en acciones realizadas en la hoja de cálculo. Se acabaron las interminables cadenas de correo electrónico

Ideal para: Organizaciones que buscan agilizar los procesos de aprobación de proyectos con la automatización.

6. Diagrama de estructura Plantilla de mapas mentales de WPS

vía WPS La plantilla de mapas mentales del Diagrama de Estructura es una gran herramienta para organizar ideas complejas de forma clara y visual. A través de su diagramas de flujo de trabajo y un diseño limpio, puede crear eficazmente mapas mentales de lluvia de ideas para estructuras de planificación de proyectos y otras organizaciones visuales de ideas.

Funciona en múltiples plataformas, ya sea en Windows, Mac o Android, por lo que puedes acceder a él desde casi cualquier dispositivo.

Dado que está diseñada específicamente para crear mapas mentales de un diagrama de flujo de trabajo, esta plantilla simplifica la creación de jerarquías y relaciones entre conceptos dentro de un proceso de empresa.

Ideal para: Individuos o equipos de lluvia de ideas y la organización de ideas complejas visualmente.

Limitaciones del uso de Excel para agilizar los flujos de trabajo

Aunque Excel es una buena herramienta para gestión del flujo de trabajo tiene límites. A medida que los proyectos se hacen más complejos, la gestión de tareas y la colaboración a través de hojas de cálculo se vuelven engorrosas.

Desde problemas de escalabilidad hasta una automatización limitada, depender sólo de Excel tiende a frenar a los equipos. Veamos algunos inconvenientes.

Capacidades de colaboración limitadas: Carece de funciones sólidas en tiempo real, lo que impide que los miembros adecuados del equipo trabajen simultáneamente en los documentos

Carece de funciones sólidas en tiempo real, lo que impide que los miembros adecuados del equipo trabajen simultáneamente en los documentos Dificultad en el manejo de proyectos complejos: Lucha para visualizar las dependencias de tareas, asignación de recursos, cronogramas y seguimiento del presupuesto

Lucha para visualizar las dependencias de tareas, asignación de recursos, cronogramas y seguimiento del presupuesto Falta de funciones integradas de gestión de proyectos: Se echan en falta funciones esenciales para la gestión de riesgos, seguimiento de problemas y asignación automatizada de tareas

Se echan en falta funciones esenciales para la gestión de riesgos, seguimiento de problemas y asignación automatizada de tareas Problemas de escalabilidad: No es capaz de gestionar grandes conjuntos de datos y proyectos simultáneos sin volverse difícil de manejar

Alternativas gratuitas de plantillas Excel de flujo de trabajo

¿Necesita ayuda para organizar sus proyectos? Entre en ClickUp , una herramienta de gestión de proyectos que ofrece un amplio conjunto de plantillas 🤩

Nuestro plantillas de flujo de trabajo se adaptan a una gran variedad de necesidades de proyectos, desde simples listas de tareas hasta flujos de trabajo de aprobación detallados. No dude en probar diferentes estilos para ver qué funciona mejor para su equipo o mezclar y combinar elementos para crear una configuración personalizada. 💁

1. ClickUp Plantilla de flujo de trabajo de mapa mental simple

Profundice en las estrategias y tácticas utilizando la plantilla de flujo de trabajo del mapa mental simple de ClickUp

En ClickUp Simple Mapa mental Plantilla de flujo de trabajo te permite organizar tus ideas fácilmente y sin complicaciones.

Con un diseño limpio y flexible, esta plantilla le permite organizar sus pensamientos de una manera que tenga sentido.

Puede utilizarla para añadir ramas rápidamente para capturar diferentes ideas o tareas y crear una plantilla básica de diagrama de flujo sin esfuerzo adicional.

Además, con las opciones de códigos de color e iconos, es fácil resaltar temas o categorías, haciendo que el Mapa sea más atractivo visualmente.

Ideal para: Individuos y equipos que buscan una forma sencilla y visual de organizar y aportar ideas sin complejidades innecesarias.

2. Plantilla de diagrama de flujo de carril de natación ClickUp

La plantilla de diagrama de flujo de ClickUp está diseñada para ayudarle a visualizar, documentar y seguir los pasos de un proceso.

En Plantilla de diagrama de flujo de ClickUp Swimlane ofrece a los equipos una forma racionalizada de correlacionar procesos, haciendo que los flujos de trabajo sean más claros y manejables.

Le ayuda a ver quién es responsable de cada parte de un proceso de un vistazo, lo que resulta especialmente útil para mantener organizados los proyectos complejos.

A diferencia de las plantillas de organigramas tradicionales, divide las tareas en líneas específicas para cada equipo o departamento, lo que facilita el seguimiento de la conexión (a internet) y el progreso de las responsabilidades.

Ideal para: Teams que desean utilizar figuras de organigramas claras y organizadas para el seguimiento de responsabilidades entre departamentos o roles en proyectos complejos.

🌻 ¿Sabías que? Biblioteca de plantillas de ClickUp cuenta con más de 100 flujos de trabajo prediseñados que abarcan desde la planificación de contenidos hasta el desarrollo de software: ¡una plantilla para prácticamente cualquier necesidad de la empresa!

3. Plantilla de Mapa Conceptual ClickUp

La plantilla de Mapa Conceptual de ClickUp está diseñada para ayudarle a organizar ideas, crear relaciones entre conceptos y hacer un seguimiento del progreso.

En Plantilla del Mapa Conceptual de ClickUp es perfecta para correlacionar ideas visualmente. Viene con sencillas opciones de personalización que le permiten añadir rápidamente nodos y enlaces para mostrar cómo se relacionan los diferentes conceptos.

La plantilla cuenta con una sencilla interfaz de arrastrar y soltar que facilita la inserción de conceptos de pestaña. También ofrece una forma estructurada de visualizar información compleja, analizar datos y extraer conclusiones significativas.

También cuenta con categorías y estructuras preestablecidas, para que no tengas que empezar desde cero. Por último, la plantilla facilita la colaboración; varias personas pueden trabajar juntas en tiempo real, lo que la hace ideal para proyectos en equipo.

Ideal para: Cualquiera que busque un enfoque visual para conectar y relacionar ideas, facilitando la comprensión de información compleja y agilizando los procesos de empresa de un vistazo.

4. ClickUp Plantilla de flujo de trabajo de diseño gráfico

Mejore el flujo de trabajo de los diseñadores gráficos y equipos creativos con la plantilla de flujo de trabajo de diseño gráfico ClickUp

En ClickUp Plantilla de flujo de trabajo de diseño gráfico está diseñada específicamente para diseñadores gráficos y equipos creativos.

Diseñada teniendo en cuenta la organización visual, esta plantilla incluye espacios dedicados a la lluvia de ideas, los comentarios y las revisiones. Está ajustada para que la creatividad fluya al tiempo que se mantiene el orden.

Además, se integra perfectamente con otras funciones de ClickUp, lo que le permite añadir tareas, plazos y notas directamente a su flujo de trabajo de diseño.

Ideal para: Equipos creativos que necesitan un espacio estructurado y visual para gestionar proyectos de diseño desde la lluvia de ideas hasta las revisiones finales.

5. Plantilla de flujo de trabajo ClickUp Getting Things Terminada

Implementa diariamente la popular técnica GTD con la plantilla de flujo de trabajo ClickUp Getting Things Terminada

En Plantilla de flujo de trabajo ClickUp Getting Things Terminada facilita la aplicación del método GTD.

Sigue los principios GTD de David Allen, centrándose en dividir las tareas en acciones manejables. La plantilla viene con cinco vistas diferentes, incluyendo Lista, Tablero, Documentos, Calendario y una vista personalizable, para que puedas elegir el diseño que se adapte a tu estilo.

Fija notas relacionadas, POE y detalles de reuniones dentro de esta plantilla para un fácil acceso. Esto mantiene a su equipo en la misma página y centraliza todo en un solo lugar.

Ideal para: Personas que siguen el método GTD y necesitan un sistema práctico para dividir las tareas y organizarse a diario.

6. Plantilla de flujo de trabajo de estrategia de medios sociales ClickUp

La plantilla de flujo de trabajo de estrategia de medios sociales de ClickUp está diseñada para ayudarle a crear, planificar y gestionar estrategias de medios sociales para su empresa.

En Plantilla de flujo de trabajo de estrategia de medios sociales de ClickUp es una herramienta excelente para gestionar la planificación de las redes sociales de principio a fin.

Utilícela para crear una estrategia de contenidos detallada y adaptada a su público objetivo, analizar métricas de rendimiento para mejorar continuamente sus resultados y mantener su presencia en las redes sociales organizada, según el calendario y la marca.

La plantilla incluye:

Vista de la fase de creación: Organiza y realiza un seguimiento de todas las ideas y tareas relacionadas con tu estrategia de redes sociales

Organiza y realiza un seguimiento de todas las ideas y tareas relacionadas con tu estrategia de redes sociales Vista Tablero: Visualiza la identidad de tu marca y el mensaje que quieres transmitir

Visualiza la identidad de tu marca y el mensaje que quieres transmitir Pasos de la estrategia en redes sociales Vista: Sigue una guía paso a paso para desarrollar una estrategia eficaz en redes sociales

Sigue una guía paso a paso para desarrollar una estrategia eficaz en redes sociales Directrices de marca Vista: Garantiza la coherencia de tu presencia en las redes sociales con unas directrices de marca claras

Gracias a sus potentes funciones de colaboración, esta plantilla garantiza que todos los miembros de tu equipo estén en la misma página y bien informados sobre los plazos y las buenas prácticas.

Ideal para: Equipos y gestores de redes sociales que desean disponer de un lugar centralizado para planificar, ejecutar y supervisar la estrategia de contenidos de forma eficaz.

7. Plantilla ClickUp de gestión del flujo de trabajo Kanban

Aumente la productividad de su equipo con la plantilla de gestión de flujos de trabajo ClickUp Kanban

En Plantilla de gestión del flujo de trabajo Kanban de ClickUp ofrece a los equipos de desarrollo de software una forma clara y visual de gestionar los flujos de trabajo. Utiliza tarjetas de tareas para representar cada paso del ciclo de desarrollo, lo que permite a los equipos hacer un seguimiento del progreso a medida que las tareas avanzan en cada fase.

Puede adaptar Tableros Kanban ClickUp para adaptarse a las necesidades específicas de su proyecto, creando un flujo de trabajo personalizado que se adapte al estilo de su equipo.

La plantilla también incluye límites de trabajo en curso (WIP) para ayudar a evitar la sobrecarga de tareas, facilitando flujos de trabajo fluidos y evitando cuellos de botella.

Ideal for: Software development teams seeking a visual, adaptable Kanban system to improve project flow and streamline their entire process.

8. Plantilla de flujo de trabajo de ClickUp Email Marketing

La plantilla de marketing por correo electrónico de ClickUp está diseñada para ayudarle a organizarse a la hora de gestionar sus campañas de correo electrónico.

En Plantilla de flujo de trabajo de ClickUp Email Marketing le ofrece un completo conjunto de herramientas para gestionar campañas de correo electrónico con un enfoque estructurado y todo en uno.

Con esta plantilla, podrá planificar, programar y supervisar fácilmente los correos electrónicos, gracias a funciones integradas de gestión de proyectos como los estados personalizados.

Incluye:

Vista Carga de trabajo del equipo: Asigne tareas a los miembros del equipo y establezca cronogramas claros para completar los proyectos

Asigne tareas a los miembros del equipo y establezca cronogramas claros para completar los proyectos Vista de seguimiento de los resultados del correo electrónico: Realice un seguimiento y analice el rendimiento de la campaña para optimizar la productividad y los resultados

Realice un seguimiento y analice el rendimiento de la campaña para optimizar la productividad y los resultados Vista Tablero de estado: Obtenga una panorámica completa del progreso de cada campaña en tiempo real

Obtenga una panorámica completa del progreso de cada campaña en tiempo real Vista del Calendario de Contenidos: Manténgase organizado mediante el seguimiento de las próximas campañas y sus fechas de envío programadas

Ideal para:Comercializadores digitales y de correo electrónico que buscan una herramienta todo en uno para gestionar campañas de correo electrónico desde el plan hasta la automatización y el seguimiento del rendimiento.

9. Plantilla de gráfico de flujo de procesos ClickUp

La plantilla de diagrama de flujo de procesos de ClickUp está diseñada para ayudarle a visualizar, documentar y realizar el seguimiento de los pasos de un proceso.

En plantilla de gráfico de flujo de procesos de ClickUp/%href/ le ayuda a visualizar y gestionar sus flujos de trabajo. Con esta plantilla, puede crear diagramas claros y organizados que correlacionan cada paso de un proceso, simplificando la comprensión de tareas y responsabilidades por parte de su equipo.

Utiliza símbolos y figuras para representar acciones o decisiones, para que cada paso sea fácil de seguir de un vistazo, perfecto para incorporar nuevos miembros al equipo o presentar ideas a las partes interesadas clave.

Puede compartir sus gráficos de flujo con sus compañeros para recibir comentarios en tiempo real. Su formato de pizarra permite a todos aportar ideas, creando una comprensión más completa del flujo de trabajo.

Ideal para: Equipos que buscan estandarizar procesos con un diseño claro y visual que hace que los flujos de trabajo sean fáciles de seguir y ajustar.

10. Plantilla de flujo de usuarios de ClickUp*

La plantilla de flujo de usuarios de ClickUp está diseñada para ayudarle a crear un mapa visual de cómo un usuario interactuará con su producto o sitio web.

En ClickUp plantilla de flujo de usuario transforma el complejo proceso de correlacionar usuarios en un proceso intuitivo, ayudándole a visualizar y optimizar cada paso de la experiencia de sus usuarios.

Gracias a sus potentes herramientas de visualización, podrá correlacionar las rutas de los usuarios y los puntos de decisión críticos para mantener a sus usuarios interesados desde su primer clic hasta su conversión final, lo que la convierte en una de las plantillas de flujo de trabajo más eficaces.

El seguimiento integrado del comportamiento de los usuarios le permite supervisar cómo se mueven realmente a través de su producto o sitio web. Al introducir datos concretos de los usuarios en esta completa plantilla de flujo de trabajo, podrá identificar los puntos de fricción, optimizar las rutas de conversión y validar sus decisiones de diseño.

Ideal para: Equipos de producto y diseñadores UX que necesiten crear experiencias de usuario intuitivas y basadas en datos que conviertan a los visitantes en clientes fieles.

Excel en la gestión de proyectos con ClickUp

Las plantillas de Excel son fantásticas para poner en marcha flujos de trabajo, especialmente si busca soluciones rápidas y listas para usar para gestionar proyectos.

Sin embargo, las actualizaciones manuales o los complejos procesos de configuración pueden restarle valor a esta experiencia.

Las plantillas de flujo de trabajo de ClickUp le ofrecen una ventaja en todo tipo de tareas y flujos de trabajo, desde la gestión de proyectos hasta la colaboración de equipos, la elaboración de informes y mucho más.

Están diseñadas para simplificar la configuración, ahorrar tiempo y mantener a los equipos organizados, al tiempo que ofrecen la flexibilidad necesaria para adaptarse a sus necesidades. Independientemente del tamaño del proyecto o del equipo, estas plantillas ofrecen una forma inteligente de gestionarlo todo. Registrarse en ClickUp ¡gratis/a hoy mismo!