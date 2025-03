Plantillas gratuitas de currículum cronológico

La búsqueda de empleo puede parecer a veces un trabajo a tiempo completo. Entre la búsqueda de empresas y la preparación de entrevistas, hay mucho que hacer, pero la elaboración de un currículum suele ser la parte más difícil.

Los seleccionadores de personal examinan cientos de currículos, y un currículo desordenado suele acabar en la pila de los rechazados.

No se trata de falta de habilidades, sino de presentación sobre el papel. Si su currículum no está organizado, los responsables de contratación tendrán dificultades para seguir su experiencia. Y si has tenido una larga carrera profesional, puede resultar complicado incluirlo todo en un formato limpio y legible.

¿La solución? Utiliza un currículum cronológico. Este formato enumera tu historial laboral empezando por la experiencia más reciente, lo que facilita a los seleccionadores el seguimiento de tu trayectoria profesional

En este blog encontrarás varias plantillas gratuitas de currículos en formato cronológico y te enseñaremos a crear uno en cuestión de minutos. ¿Listo para cautivar a los reclutadores con tu currículum? Adelante

¿Qué son las plantillas de currículum cronológico?

Una plantilla de currículum cronológico presenta su historial de trabajo y sus logros en orden cronológico inverso, empezando por su posición actual o más reciente. Estas plantillas son totalmente editables y especialmente beneficiosas para quienes buscan trabajo y tienen años de experiencia que mostrar.

¿Por qué prefieren los reclutadores este formato? Es sencillo y les permite echar un vistazo rápido a tus experiencias más relevantes y a tus títulos anteriores para determinar si encajas bien en el rol.

Por ejemplo, si un seleccionador de personal quiere contratar a un director de marketing y en la sección de historial laboral de tu currículum cronológico destaca que has trabajado más recientemente como director de cuentas de marketing, tus posibilidades de llamar la atención se multiplican.

Un formato ideal de currículum cronológico suele incluir lo siguiente

Nombre, título del puesto, información de contacto y otros datos de menor importancia

Experiencia laboral (la más reciente por orden cronológico)

Formación

Habilidades

Resumen profesional

Objetivos profesionales

Pero no te preocupes si eres recién licenciado. Puedes seguir utilizando un currículum con formato cronológico. Simplemente coloca tu sección de educación en primer lugar y enumérala de la más reciente a la menos reciente. Esto funciona bien para destacar tus habilidades relevantes y logros académicos junto con cualquier experiencia de prácticas o voluntariado.

En 1482, da Vinci escribió una carta a Ludovico Sforza, duque de Milán, para promocionar sus habilidades y experiencia como diseñador, escultor y constructor de barcos.

Las 7 mejores plantillas de currículum cronológico

Un formato de currículum cronológico puede ayudar a eliminar el estrés de crear currículums desde cero. A continuación, hemos compartido algunas plantillas de currículum cronológico útiles para ayudarle a conseguir el trabajo de sus sueños.

1. Plantilla de diseño de currículum cronológico de Template.Net

página de inicio Plantilla.Net Si desea crear una plantilla de currículum profesional, esta Diseño de Curriculum Vitae Cronológico es una buena opción. Te ayuda a mostrar tu experiencia laboral de forma directa, destacando tus posiciones y logros recientes.

Aunque la plantilla incluye una sección para una foto, considere si se ajusta a las normas de su sector. En algunos campos, como el marketing, las ventas y las relaciones públicas, añadir una foto profesional a tu currículum puede ayudar a establecer una buena relación. Sin embargo, puede ser innecesario en campos profesionales como la tecnología, las finanzas y el derecho.

Secciones incluidas: Resumen profesional, Experiencia profesional, Formación, Habilidades y Certificaciones

Cómo utilizar esta plantilla:

Personaliza la sección de resumen para abordar directamente el tipo de rol al que te diriges y destaca tus competencias básicas que son relevantes para el puesto

Añade las competencias técnicas que más se ajusten a la descripción del puesto en lugar de hacer una lista de competencias genéricas. Por ejemplo, si solicitas un rol de marketing en redes sociales, añade conocimientos como redacción y gestión de anuncios en Facebook

Cuantifica tus logros y destaca tu rol en la consecución de resultados, como el aumento del tráfico del sitio web en un 200% o el incremento de las inscripciones en un 50%

Ideal para: Profesionales con experiencia de todos los sectores

Descargar esta plantilla

Más información: Si está pensando en dar un giro a su carrera profesional, aprenda a hacer un cambio de carrera a cualquier edad .

2. Plantilla de curriculum vitae de contabilidad de Microsoft

página de inicio Microsoft Si usted es un profesional de la contabilidad que busca crear un currículum funcional para su próximo trabajo, el Plantilla de curriculum vitae de contabilidad de Microsoft es precisamente lo que necesitas. Utiliza un formato mínimo para resaltar únicamente las habilidades y experiencias relevantes. Además, esta plantilla es compatible con ATS, lo que aumenta las posibilidades de que tu currículum llegue al director de recursos humanos.

Secciones incluidas: Resumen profesional, Experiencia laboral, Formación y Habilidades

Cómo utilizar esta plantilla:

Utilice este ejemplo de currículum cronológico para destacar las áreas en las que obtuvo resultados tangibles. Por ejemplo, añada que ayudó a reducir los costes operativos en un 20% mediante una presupuestación eficiente o que implementó un nuevo software de contabilidad que mejoró la precisión

Destaca los cursos, especializaciones o certificaciones relevantes, como Analista Financiero Colegiado (CFA) o Contable Público Colegiado (CPA)

Mencione su competencia en áreas contables clave, como la elaboración de informes financieros, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la elaboración de presupuestos y la auditoría

Ideal para: Profesionales de la contabilidad y las finanzas

Descargar esta plantilla

Consejo profesional: Los sistemas ATS no siempre pueden leer diseños complejos, así que evite fuentes y gráficos extravagantes. Utiliza fuentes estándar como Arial o Calibri para garantizar la legibilidad y cíñete a un formato básico con títulos claros como "Experiencia" y "Formación"

3. Plantilla de Business Resume de Microsoft

página de inicio Microsoft La plantilla de currículum Business de Microsoft es una bonita mezcla de diseño vibrante y profesionalidad. Con una suave mezcla de tonos, esta lúdica plantilla de currículum cronológico es una excelente opción para profesionales creativos, especialmente artistas y diseñadores.

En la parte izquierda, puedes añadir tu foto, ubicación, número de teléfono, correo electrónico, sitio web y objetivo profesional, lo que te permitirá presentarte rápidamente. Tu nombre ocupa la fase central a la derecha, seguido de la sección de experiencia en la parte superior.

Secciones incluidas: Objetivo, Experiencia, Formación, Comunicación, Liderazgo y Referencias

Cómo utilizar esta plantilla:

Destaque su experiencia en gestión o liderazgo, incluidos el tamaño de los equipos, los proyectos dirigidos y los resultados obtenidos en sus anteriores roles laborales, para mostrar su capacidad de liderazgo

Cambia la sección "Comunicación" por "Logros clave" o "Proyectos" para mostrar los principales logros de tu carrera profesional

Haz que la sección "Objetivo" sea clara y directa. Añademetas profesionales que estén en consonancia con las competencias clave de la empresa, como la planificación estratégica, el análisis de mercado o la gestión de proyectos

Ideal para: Profesionales creativos, como diseñadores gráficos, artistas o diseñadores de moda

Descargar esta plantilla

Leer más: ¿Vas a empezar pronto un nuevo trabajo? Es normal sentirse abrumado. Aprenda a sobresalir en un nuevo lugar de trabajo .

4. Plantilla de currículum de gestión de productos de Freesumés

página de inicio Freesumes Si está buscando una plantilla de currículum cronológico inverso con un formato profesional pero visualmente atractivo, termine su búsqueda con la plantilla de currículum de gestión de productos de Freesumes. Esta plantilla tiene una sección "Acerca de mí" en la que puede añadir una rápida descripción de su experiencia y habilidades en la gestión de productos, estableciendo el tono de su currículum.

Secciones incluidas: Educación, Experiencia, Habilidades y Acerca de mí

Cómo usar esta plantilla:

Destaca el impacto en lugar de las tareas y explica cómo has impulsado el crecimiento del producto. Por ejemplo, puedes añadir: "Desarrollé y ejecuté un plan estratégico de salida al mercado que aumentó las ventas de productos en un 40%"

Menciona las herramientas de gestión de productos que dominas, como ClickUp y Jira, en la sección de habilidades

Añade tu USP en la sección "Sobre mí", como "Utilizo un enfoque de diseño centrado en el usuario" o "Scrum Master certificado con más de cinco años de experiencia en gestión ágil de productos"

Ideal for: Product manager, Growth Product Manager, IA product manager, and other product management professionals

Descargar esta plantilla

Más información: Si es gestor de proyectos, consulte lo siguiente plantillas de gestión de proyectos para conseguir el trabajo deseado.

5. Plantilla de currículum vitae para RRHH de Microsoft

página de inicio Microsoft Si hay una plantilla que combina sencillez y profesionalidad, esa es la plantilla de currículum de RR.HH. de Microsoft. Muchos profesionales de RRHH se enfrentan al reto de proporcionar métricas y logros específicos que ilustren su impacto.

Esta plantilla cambia ese enfoque y fomenta una presentación orientada a los resultados explicando la experiencia laboral general y el impacto en párrafos concisos.

Secciones incluidas: Resumen, Experiencia, Habilidades, Formación y Actividades

Cómo utilizar esta plantilla:

Incorpora experiencia laboral que aborde los retos actuales de RRHH, como el compromiso de los empleados o las tasas de rotación, y cómo tus habilidades contribuyen directamente a las soluciones. Por ejemplo, podrías incluir una línea en el resumen de tu currículum como: "Apasionado por mejorar las estrategias de compromiso de los empleados"

Utiliza palabras clave específicas de RR.HH., como "adquisición de talento", "relaciones con los empleados" y "gestión del rendimiento" para destacar tus responsabilidades clave

Menciona asociaciones profesionales o afiliaciones, experiencias de voluntariado o actividades de tutoría o formación, como la formación ética en el lugar de trabajo, para los empleados, en la sección "Actividades"

Ideal para: profesionales de RRHH y otros profesionales que se cambian al sector de RRHH

Descargar esta plantilla

Leer más: ¿Es usted ingeniero y planea cambiar de trabajo? Explorar top plantillas de curriculum vitae para ingenieros .

6. Analista de Planificación Financiera por Plantilla.Net

vía Plantilla.Net La Plantilla de Curriculum Vitae de Analista de Planificación Financiera de Template.Net es una plantilla cronológica ideal para profesionales de las finanzas. Tiene una sección dedicada a las habilidades en la que puedes destacar tu experiencia en modelización financiera, visualización de datos y otras áreas. También puede mencionar su experiencia en el uso de herramientas de planificación financiera.

Y, aunque la plantilla tiene dos páginas, no dudes en condensarla en un currículum de una página, sobre todo si estás al principio de tu carrera.

Secciones incluidas: Objetivo profesional, Experiencia laboral, Formación, Habilidades y Personalidad

Cómo utilizar esta plantilla:

Elija rasgos ohábitos de trabajo que destaquen tu mentalidad de analista financiero en la sección "Personalidad", como la resolución de problemas y la toma de decisiones basada en datos

Destaca las cualificaciones y certificaciones de analista financiero relevantes, como CFA o CA, en la sección "Formación"

Añade una sección adicional para destacar los proyectos en los que has trabajado, como fusiones y adquisiciones (M&A) o auditorías financieras

Ideal para: Analistas financieros, analistas de banca de inversión y analistas de tesorería

Descargar esta plantilla

💡Consejo profesional: La mayoría de los directores de recursos humanos son cautelosos con los currículos largos. Un currículum de una página debería ser suficiente a menos que tengas más de 10 años de experiencia. Por tanto, sea conciso y vaya al grano.

7. Plantilla de currículum de marketing digital de Canva

vía Canva Si eres un profesional del marketing digital, entiendes el valor de la estrategia y las métricas de marketing. Y la plantilla de currículum de marketing digital de Canva te permite mostrarlas con claridad. Ayuda a los reclutadores a identificar rápidamente tus puntos fuertes y cualificaciones de un vistazo, junto con tus habilidades y experiencia profesional en general.

Secciones incluidas: Resumen profesional, Habilidades y competencias, Trabajo voluntario, Experiencia laboral y Formación académica

Cómo utilizar esta plantilla:

Menciona campañas de marketing específicas que hayas dirigido y que hayan aumentado la participación o mejorado el retorno de la inversión

Personaliza la sección "Habilidades y competencias" para convertirla en una sección de "Estudio de caso" y conseguir un mayor impacto. Por ejemplo, en lugar de limitarse a enumerar "SEO" y "Marketing de contenidos", podría incluir un estudio de caso que describa cómo sus estrategias impulsaron el crecimiento orgánico

Integra métricas relevantes a lo largo de tu experiencia laboral. Por ejemplo, mencionar cifras concretas, como el porcentaje de aumento del tráfico web o de seguidores en las redes sociales, aumenta tus posibilidades de optar al puesto

Ideal para: Profesionales del marketing digital, especialistas en SEO, estrategas de contenidos y especialistas en marketing en redes sociales

Descargar esta plantilla

Leer más: Plantillas de currículum técnico para destacar ante los reclutadores en 2024

Otras herramientas para crear tu currículum cronológico

Estos ejemplos de currículum cronológico son estupendos para destacar su experiencia profesional. Sin embargo, el verdadero reto consiste en añadir y dar formato en el currículum a las responsabilidades pertinentes, los resultados de los proyectos y otros detalles. También necesitas un espacio digital para anotar todos los detalles cruciales. ClickUp una solución líder en gestión de proyectos, le ayuda con esto Simplifica todo el proceso de creación de currículos. Desde la gestión de los detalles del proyecto y el seguimiento de métricas hasta la redacción de un currículum, puede gestionarlo todo en un solo lugar.

Veamos cómo puede utilizar ClickUp para crear un currículum cronológico.

Alinee las habilidades con los requisitos del puesto

Alinear su título, experiencia laboral y habilidades con los requisitos específicos descritos en la descripción del puesto es crucial para aumentar sus posibilidades de ser preseleccionado para un trabajo.

A menudo puede resultar complicado, sobre todo si se trata de un profesional al principio o a mitad de su carrera que se mueve entre distintos roles y sectores. ClickUp Mapas mentales facilita enormemente este proceso Puedes correlacionar visualmente tus habilidades, experiencias y logros con los requisitos del puesto.

De este modo, puedes adaptar tu currículum a cada solicitud y posicionar mejor tu candidatura. Correlacionar visualmente tus habilidades y experiencias también te ayuda a escribir secciones impactantes de "Objetivo" o "Sobre mí" en el currículum.

utilice ClickUp MindMaps para conectar las habilidades y experiencias con los requisitos del puesto de trabajo

Dato curioso: al 63% de los reclutadores les gusta recibir currículos personalizados según la posición del puesto, según Forbes.

Crear un currículum en Docs

Una vez que sepas qué habilidades y experiencias destacar en tu currículum, es hora de crearlo.

Documentos de ClickUp es una función integrada en la plataforma de gestión de proyectos ClickUp que le permite crear, editar y colaborar en documentos directamente junto con sus tareas.

utilice ClickUp Docs para crear un currículum cronológico_

Piense en ClickUp Docs como en un lienzo. Es el lugar perfecto para aportar ideas y tomar notas.

Utilice ClickUp Docs para redactar el contenido de su currículum y generar cartas de presentación. También puede crear un currículum completo en ClickUp Docs, donde puede listar todas sus experiencias, responsabilidades, logros, resultados y habilidades en un solo lugar.

De este modo, podrá extraer fácilmente la información relevante a la hora de personalizar su currículum para solicitudes de empleo específicas, asegurándose de que no se le escapan detalles importantes. ClickUp Docs también permite insertar tablas, personalizar tamaños y estilos de fuente y mucho más, lo que facilita la creación de un currículum profesional.

Generar un currículum con IA

Redactar un currículum desde cero puede ser desalentador. ¿Qué detalles deben añadirse, qué palabras deben utilizarse y cómo deben presentarse las secciones relevantes? Resolver todo esto requiere mucho esfuerzo. Afortunadamente, puedes usar IA para crear tu currículum fácilmente.

Prueba Cerebro ClickUp, El potente asistente de IA de ClickUp. Brain puede ayudarte a crear una plantilla de currículum en cuestión de segundos.

Solo tienes que añadir una indicación para crear un currículum cronológico proporcionando detalles como el sector, la experiencia y las habilidades, y ClickUp Brain creará un currículum en un abrir y cerrar de ojos.

utilice ClickUp Brain para crear una plantilla de currículum en segundos

Pero eso no es todo. También puede utilizar ClickUp Brain para editar su currículum. Una vez que haya creado su currículum, pídale a ClickUp Brain que lo corrija, le dé un tono más profesional o añada palabras clave impactantes.

ClickUp también le ayuda a buscar detalles del proyecto fácilmente para que pueda añadir información precisa a su currículum.

Dato divertido: El 40% de los reclutadores afirman que el mayor error que cometen los solicitantes de empleo en sus currículos es no cuantificar sus logros, según Glassdoor.

Gestiona tu búsqueda de empleo

Has creado un currículum estelar y has solicitado varios puestos de trabajo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hará el seguimiento de las solicitudes? ¿Cuándo debe hacer el seguimiento?

En

/ref/ https://clickup.com/templates/job-search-t-10686843 Plantilla de búsqueda de empleo ClickUp /%href/

le ayuda a gestionar todas las solicitudes de empleo en un solo lugar sin demasiadas complicaciones.

Plantilla de búsqueda de empleo ClickUp

Puedes crear tareas para diferentes solicitudes, mencionar el nombre y la dirección de correo electrónico de contacto del reclutador, añadir requisitos del puesto para personalizar tu currículum y enviar las solicitudes dentro de los plazos establecidos.

Descargar esta plantilla

Se acabaron los malabarismos entre diferentes hojas de cálculo o aplicaciones para gestionar tu búsqueda de empleo. Puedes ordenarlo todo en un solo lugar con ClickUp, ¡la app de todo para el trabajo!

Leer más: Echa un vistazo a la mejor software de gestión de habilidades para mejorar el crecimiento profesional

No más estrés: Consigue el trabajo de tus sueños con ClickUp

Buscar trabajo puede ser duro. Las interminables solicitudes, currículos, cartas de presentación, entrevistas... Lo último que quieres es estresarte creando currículos cronológicos que no reflejen tu verdadero potencial.

Con un formato de currículum funcional y fácil de usar y la potencia combinada de ClickUp Docs y ClickUp AI, puede crear currículum y cartas de presentación pulidos rápidamente y acercarse un paso más a conseguir ese trabajo.

No espere más Regístrate en ClickUp hoy mismo y automatiza esos aspectos desalentadores de tu búsqueda de empleo.