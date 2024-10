¿Cómo se interrelacionan Agile y DevOps?

La verdad es que DevOps y Agile pueden parecer enfoques separados, pero están más entrelazados de lo que se piensa. De hecho, son complementarios: ambos tienen como objetivo mejorar la colaboración y la comunicación durante el ciclo de vida de desarrollo de software para mejorar el desarrollo y la entrega de software.

El objetivo de Agile es acabar con los compartimentos estancos y fomentar el trabajo en equipo promoviendo la retroalimentación continua y el desarrollo iterativo. DevOps va un paso más allá: acelera el proceso de entrega de software mediante la integración continua y el despliegue de incrementos de software

Para ponerlo en perspectiva, he aquí algunas proyecciones de mercado:

El global Mercado de servicios de desarrollo y pruebas ágiles se prevé que alcance los 30.000 millones de dólares en 2026, con un crecimiento del 18%.

DevOps, valorado en más de 7.000 millones de dólares en 2021, se espera que supere los 30.000 millones de dólares en 2028, con una CAGR superior al 20%.

Entonces, ¿por qué importa esto?

Entender cómo Agile y DevOps se complementan entre sí puede desbloquear un valor inmenso para su organización, agilizando los procesos e impulsando la eficiencia general. Exploremos cómo estas dos metodologías funcionan juntas y por qué adoptarlas podría ser el cambio de juego que su equipo ágil necesita.

Agile es una metodología de desarrollo de software que se nutre de rápidos ciclos de retroalimentación y mejora constante. Emplea un enfoque iterativo basado en equipos para la gestión de proyectos, centrándose en la entrega rápida de software incluso cuando los requisitos no están bien definidos en las fases iniciales.

Agile surgió como respuesta a las ineficiencias de gestión de proyectos tradicional en particular el enfoque Waterfall. A diferencia del enfoque lineal y secuencial de Waterfall para el desarrollo de software, Agile divide los proyectos en partes más pequeñas y manejables y permite que estas partes se desarrollen simultáneamente y sin un orden específico predefinido.

En Flujo de trabajo ágil permite a los equipos ajustarse y mejorar continuamente, garantizando que el producto final se ajuste estrechamente a las necesidades del cliente.

Una característica definitoria de Agile es su énfasis en la colaboración entre el equipo y el cliente. Este diálogo continuo da figura al producto a medida que se desarrolla. Se anima a los equipos a autoorganizarse, inspeccionar su progreso y perfeccionar sus métodos para asegurarse de que siempre avanzan hacia la visión del cliente.

Normalmente, los proyectos ágiles se dividen en sprints de 2 a 4 semanas de duración. Durante estos sprints, los equipos trabajan juntos para lograr tareas específicas, revisando su progreso al final de cada sprint y haciendo los cambios necesarios antes de seguir adelante.

Aunque Agile se originó en el desarrollo de software, ahora se adopta ampliamente en diversos sectores para la gestión de organizaciones, ya que es igualmente aplicable a la ejecución de proyectos.

🎯 Ejemplo: Una empresa de software de marketing acaba de lanzar una nueva función de producto para mejorar el compromiso de los usuarios. El equipo de desarrollo emplea Agile organizando el trabajo en sprints de dos semanas.

Al final de cada sprint, recopilan los comentarios de los usuarios mediante encuestas y análisis de uso. Tras analizar los datos, descubren que los usuarios tienen dificultades con una función concreta. Rápidamente cambian de rumbo y perfeccionan la función basándose en los comentarios, lo que demuestra la capacidad de respuesta de Agile al cambio.

He aquí un desglose de los doce principios de Agile:

La flexibilidad de Agile y su enfoque en la retroalimentación continua lo convierten en una opción convincente para los equipos que buscan mantener la capacidad de respuesta y ofrecer resultados de calidad.

Principalmente, la metodología Agile pretende mejorar la eficiencia y la calidad de la entrega de software, especialmente en medio de la incertidumbre. Algunas de sus principales metas son:

DevOps hace hincapié en la cooperación entre los equipos de desarrollo de software (Dev) y operaciones de TI (Ops) para crear un proceso de entrega de software sin fisuras. Los equipos de DevOps trabajan en estrecha colaboración para entregar rápidamente software de alta calidad centrándose en la colaboración, la automatización y la retroalimentación.

Entre las ventajas clave de DevOps se incluyen:

DevOps se basa en los principios de Agile en su núcleo, mejorando la asociación entre los desarrolladores y los equipos de operaciones. Es más que un conjunto de prácticas; Este cambio cultural hace hincapié en:

Las prácticas de DevOps incluyen la integración continua, la entrega continua (CI/CD), la automatización de la infraestructura y la supervisión del rendimiento. Estos componentes optimizan el proceso de entrega, agilizan los procesos y reducen los cuellos de botella, garantizando una ruta fluida desde el desarrollo hasta la implantación.

Al dar prioridad a estos principios, DevOps ayuda a los equipos a alcanzar sus objetivos metas y objetivos de una entrega de software más rápida y fiable.

🎯 Ejemplo: Una plataforma de comercio electrónico experimenta un aumento del tráfico durante las rebajas navideñas. El equipo de desarrollo utiliza prácticas DevOps mediante la implementación de la integración continua (CI). Cada vez que un desarrollador confirma código, se ejecutan pruebas automatizadas para garantizar la estabilidad.

Cuando se detecta un error en el proceso de pago, el equipo identifica rápidamente el problema a través de los registros, lo corrige y vuelve a desplegarlo en cuestión de horas, lo que demuestra cómo DevOps mejora la velocidad y la fiabilidad.

DevOps extiende los principios ágiles a las operaciones, agilizando el proceso de entrega de software y garantizando lanzamientos más rápidos y fiables. Como tal, sus metas son:

Es sorprendente la cantidad de mitos que existen sobre Agile, DevOps y el trabajo conjunto de Agile y DevOps. Vamos a ajustar las cosas:

Uno de los mitos más grandes es que Agile funciona sólo para equipos pequeños. Pero eso está muy lejos de la realidad

Agile puede ampliarse o reducirse para adaptarse a equipos de cualquier tamaño, ya sean nuevas empresas o grandes organizaciones. Se trata más bien de la confirmación de un enfoque iterativo, en el que los equipos -grandes o pequeños- pueden utilizar Agile para perfeccionar sus métodos de trabajo Tablero Scrum mejorar los flujos de trabajo y acelerar la entrega de los productos.

Muchos creen que DevOps es sólo automatización, pero es mucho más que eso.

Sin duda, la automatización es un componente crucial, pero DevOps consiste realmente en mejorar la comunicación y la colaboración entre los equipos de desarrollo, operaciones y otros equipos. Su objetivo es crear un flujo de trabajo cohesivo que acelere todo el ciclo de vida del producto, permitiendo cambios rápidos y eficaces.

Dados sus objetivos similares, podría pensar que Agile y DevOps son dos caras de la misma moneda, pero en realidad son metodologías complementarias con su propio enfoque, alcance y prácticas.

En primer lugar, Agile está pensado principalmente para equipos de desarrollo de software. DevOps, por el contrario, abarca tanto el desarrollo de software (Dev) como las operaciones de TI (Ops).

En segundo lugar, en Agile, la colaboración se centra en el equipo de desarrollo y los clientes, mientras que DevOps hace hincapié en la colaboración entre los equipos de desarrollo y operaciones.

En tercer lugar, los equipos Agile suelen ser más pequeños; los equipos DevOps tienden a ser más grandes y especializados.

Así que, como puedes ver, Agile y DevOps no son lo mismo.

Otro concepto erróneo es que Agile y DevOps son sólo para proyectos nuevos. ¡Eso no es cierto en absoluto!

Tanto si está trabajando en un sistema existente como en un proyecto en fase intermedia, Agile y DevOps pueden aportar mucho. Pueden ayudar a optimizar sus procesos y operaciones de desarrollo de software, independientemente del estado actual del proyecto.

Es posible que haya oído que adoptar Agile y DevOps drena su presupuesto, pero eso también es una idea errónea.

Ambas metodologías pueden introducirse a través de pequeños cambios iterativos que no requieren un desembolso financiero masivo. Se trata de hacer ajustes inteligentes y manejables que produzcan grandes mejoras con el tiempo.

Por último, existe el malentendido de que Agile y DevOps son incompatibles. Esto dista mucho de la realidad. Como ya se ha mencionado, no son incompatibles; de hecho, se complementan.

Cuando se combinan eficazmente, DevOps y Agile mejoran el proceso de desarrollo y entrega de software, reforzando los pilares de Scrum de transparencia, adaptación e inspección.

He aquí cómo se complementan ambas metodologías:

Está claro que la combinación de Agile y DevOps puede aportar un valor significativo a las organizaciones.

Integrar metodologías Agile con prácticas DevOps puede mejorar significativamente tu ciclo de vida de desarrollo de software al crear un flujo de trabajo más cohesivo y eficiente.

A continuación, le explicamos en profundidad cómo esta integración puede aportar beneficios sustanciales:

Las organizaciones pueden desplegar sus productos más rápidamente alineando el desarrollo iterativo de Agile con las prácticas de integración continua y despliegue continuo (CI/CD) de DevOps.

Los sprints ágiles dividen el desarrollo en partes manejables, mientras que las herramientas de automatización de DevOps agilizan el proceso de despliegue. Gracias a los canales automatizados de creación y despliegue, los equipos pueden publicar actualizaciones con mayor frecuencia y con una intervención manual mínima.

Además, en tiempo real Métricas DevOps ayudan a realizar un seguimiento de las tasas de intento correcto de despliegue y las frecuencias de reversión, proporcionando datos que pueden analizarse para ajustar los procesos de despliegue.

Las metodologías ágiles promueven el trabajo en equipo interfuncional; DevOps extiende esta colaboración a las operaciones mediante prácticas como la infraestructura como código (IaC) y la supervisión automatizada. Este enfoque integrado, que fomenta un entorno unificado de desarrollo y operaciones, mejora la comunicación.

El enfoque iterativo de Agile garantiza revisiones y pruebas periódicas del código, mientras que las comprobaciones de calidad automatizadas y la supervisión en tiempo real de DevOps sirven para mantener la estabilidad del sistema.

La combinación de ambos ayuda a identificar y resolver problemas en una fase temprana, lo que minimiza las interrupciones de la producción y garantiza un alto nivel de calidad.

La supervisión y el registro en tiempo real de DevOps complementan las retrospectivas de los sprint y las sesiones de feedback de Agile.

Este sólido bucle de retroalimentación ayuda a los equipos a realizar ajustes informados y a perfeccionar rápidamente sus prácticas de desarrollo y estrategias operativas. En última instancia, esto beneficia al rendimiento de la aplicación y a la experiencia del usuario.

Coordine

