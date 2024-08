El mejor software de registro de riesgos de 2024 (gratuito/a y de pago)

Todos sabemos que toda empresa conlleva un cierto grado de riesgo. Por eso, un software sólido de registro de riesgos es esencial en las herramientas de cualquier gestor de proyectos.

Ya se trate de un reto financiero o de un cuello de botella relacionado con un proyecto, con una herramienta de registro de riesgos, usted y su equipo pueden tomar decisiones basadas en datos y sortear sin problemas cualquier amenaza empresarial.

Si usted es un gestor de riesgos de proyectos que está evaluando herramientas para un programa de gestión de riesgos, ¡está en el lugar adecuado! A lo largo de los años, la gente de ClickUp y yo hemos probado innumerables software de registro de riesgos en un intento de encontrar la herramienta más eficaz para este fin.

En este blog, voy a enumerar 10 de los mejores software de gestión de riesgos que hemos utilizado y nos han encantado. Empecemos

¿Qué debe buscar en un software de registro de riesgos?

Una herramienta ideal de registro de riesgos sirve principalmente para tres propósitos- identificación de riesgos gestión y mitigación de riesgos. He aquí cinco criterios esenciales que debe buscar en una herramienta para asegurarse de que puede realizar un seguimiento y gestionar la exposición al riesgo de forma eficaz:

Elija una herramienta que tenga una interfaz fácil de usar y que implique una curva de aprendizaje mínima. Esto le ayudará a usted y a otros propietarios de riesgos a utilizarla sin problemas y a aprovechar al máximo sus ventajas Personalización: Elija una herramienta de gestión de riesgos con un amplio margen de personalización. De este modo, podrá adaptarla a las necesidades específicas de gestión de riesgos de su empresa

Los 10 mejores software de registro de riesgos para usar en 2024

Aquí están los 10 mejores software de registro de riesgos de pago y gratuitos de mi lista:

1. ClickUp (El mejor para la gestión de riesgos)

El completo conjunto de funciones de ClickUp lo convierte en mi software de gestión de riesgos preferido. Sin embargo, su versatilidad es sólo una de las características que hacen de esta herramienta una buena elección. ClickUp también es altamente personalizable, colaborativo y eficiente, la receta perfecta para optimizar la gestión de riesgos.

Para que se haga una idea de lo que ofrece ClickUp, voy a resumirle algunas de sus mejores funciones de gestión de riesgos.

compruebe el informe de estado de su proyecto, vea las tareas pendientes y analice el esfuerzo de su equipo para calcular los riesgos con precisión gracias a los cuadros de mando de ClickUp_

En primer lugar Paneles de ClickUp para mí, una de las mejores funciones de la plataforma. Muchas veces, no conseguimos anticipar correctamente los riesgos de un proyecto porque no podemos hacer un seguimiento de su estado, recursos, etc. Los paneles de ClickUp facilitan esta tarea. Me ofrecen una vista rápida y fácilmente comprensible de todos mis proyectos en curso, lo que me ayuda a identificar y resolver con antelación cualquier reto que pueda surgir.

utilice las funciones de control de tiempo de ClickUp para seguir y regular las horas de trabajo de los empleados_

El tiempo es el recurso más importante de todos, y los gestores de proyectos ya lo saben. Control de tiempo de ClickUp me permiten utilizar este recurso con prudencia. Me gusta cómo realiza el seguimiento del tiempo dedicado a una tarea concreta y cómo calcula en consecuencia las necesidades de tiempo de un proyecto.

automatice la gestión de riesgos de proyectos con las automatizaciones de ClickUp

¿Se interpone el ajetreado flujo de trabajo en la eficacia de la gestión de riesgos? Confío en Automatizaciones ClickUp ¡para ayudarme en este aspecto! Me permite crear automatizaciones personalizadas para garantizar que todos los entregables de mi proyecto se cumplan a tiempo. Además, con más de 100 plantillas personalizables entre las que elegir, también me ayuda a automatizar todas las tareas que, de otro modo, consumirían el valioso tiempo y la eficacia de mi equipo.

Plantilla de registro de riesgos de ClickUp Risk Management

Hablando de plantillas, ¿te he hablado de la plantilla Plantilla de registro de riesgos de ClickUp ? Diseñada exclusivamente para equipos que buscan mitigar y gestionar riesgos, esta plantilla me ayuda a:

Identificar riesgos potenciales mucho antes de que se hagan realidad

Realizar un seguimiento del estado, la propiedad y el impacto de los riesgos para comprender su profundidad

Organizar las evaluaciones de riesgos para resolverlos de forma sistemática

En definitiva, ClickUp me ha agilizado considerablemente la gestión de riesgos, reduciendo el número de herramientas que solía utilizar para este fin.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden experimentar una ligera curva de aprendizaje

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Para principiantes: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Avanzado: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por $7 por miembro al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,600+ opiniones)

(9,600+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,100+ opiniones)

2. Mitratech (Mejor para la gestión del riesgo legal)

/%img/ mitratech Las soluciones integrales Government, Risk & Compliance (GRC) de Mitratech se encuentran entre sus ofertas más codiciadas. Están diseñadas para ayudarle a mantener el cumplimiento, independientemente de la industria o de las normas a las que pertenezca su empresa. El software le ayuda a supervisar el cumplimiento dentro de la organización y también con terceros proveedores. Mitiga significativamente cualquier riesgo legal que pudiera surgir por negligencia y aumenta su eficiencia.

Las mejores funciones de Mitratech

Elija entre un intervalo de soluciones GRC a medida para encontrar la más relevante para su empresa

Mida y controle el nivel de cumplimiento de su organización

Cree, ejecute y gestione flujos de trabajo de gestión de riesgos de código cero en sus organizaciones

Aproveche las funciones de colaboración en la app para maximizar la eficacia de la comunicación en todo su equipo

Limitaciones de Mitratech

Ofrece una flexibilidad limitada en términos de personalización

Implica una curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Mitratech

Precios personalizados

Valoraciones y críticas de Mitratech

G2: N/A

N/A Capterra: No hay suficientes opiniones

3. Hyperproof (Lo mejor para el seguimiento y la gestión de riesgos de cumplimiento)

www.hiperproof.com a toda prueba IHyperproof se especializa en gestión de riesgos tradicionales, gestión de proveedores y gestión de auditorías. Alberga más de 90 plantillas de marcos de cumplimiento para satisfacer los diversos requisitos de cumplimiento de las distintas empresas.

La plataforma es muy avanzada. La mayoría de sus funciones de seguimiento y mitigación de riesgos están automatizadas, lo que minimiza el margen de intervención humana y, por tanto, de error. Esta es otra de las principales razones por las que esta software de gestión de riesgos está en nuestra lista.

Las mejores funciones a toda prueba

Garantice el cumplimiento de más de 100 marcos como SOC 2, HIPPA, GDPR y FedRAMP

Utilice paneles de control exportables incorporados para mantener un ojo en su postura de riesgo

Automatice la gestión de riesgos de proveedores para reducir las posibilidades de pérdidas

Agilice la preparación de sus auditorías internas centralizando el trabajo en un único lugar

Integración con herramientas como Azure, GitHub, Google Drive, etc

Limitaciones a toda prueba

Complejo proceso de instalación y configuración

Las funciones de personalización son muy limitadas

Precios a toda prueba

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas a toda prueba

G2: 4,6/5 (127 opiniones)

4,6/5 (127 opiniones) Capterra: 4.8/5 (48 opiniones)

4. Diligent One Platform (la mejor para la gestión de riesgos de TI)

/%img/

https://www.diligent.com/solutions/enterprise-risk-management_ el Diligente /%href/

Diligent One Platform (antes HighBond) es una plataforma de gestión y mitigación de riesgos. Si dirige una empresa de TI, le recomiendo encarecidamente este software. Sus ofertas -desde la gestión de riesgos de proveedores hasta la ERM- se adaptan con precisión a las necesidades de la industria de TI.

Diligent One actúa como una plataforma consolidada en la que puede comprobar el perfil de riesgo completo de su organización, y eso para mí es un punto a favor. Además, su supervisión continua le garantiza el cumplimiento de las normativas y la ausencia de riesgos en todos los frentes de la empresa.

Las mejores funciones de la plataforma Diligent One

Aproveche el poder de la IA para realizar un seguimiento de los riesgos y mitigarlos

Conecte la plataforma con cualquier fuente de datos de su elección para maximizar la eficiencia del flujo de trabajo

Reciba datos precisos y perspectivas para evitar riesgos y tomar decisiones informadas

Integre con software líder como Salesforce, Microsoft, Oracle, etc

Limitaciones de la plataforma Diligent One

Complejo proceso de configuración

Funciones limitadas de la app, aplicación móvil

Precios de la plataforma Diligent One

Precios personalizados

Precios y valoraciones de la plataforma Diligent One

G2: 4.3/5 (124 opiniones)

4.3/5 (124 opiniones) Capterra: 4.5/5 (83 opiniones)

5. ServiceNow (Mejor para la gestión integral de riesgos)

/%img/ servicioAhora Se trata de otra plataforma basada en IA que simplifica la gestión de riesgos.

ServiceNow es una plataforma integrada que le ayuda a seguir, supervisar y controlar el riesgo simultáneamente. Desde la gestión de riesgos de políticas y cumplimiento hasta la gestión de riesgos operativos, este software lo facilita todo. Gracias a la IA, ServiceNow automatiza y centraliza la mayoría de estas actividades de gestión de riesgos. Es una herramienta robusta que le permite tomar mejores decisiones de gestión de riesgos basadas en datos.

Las mejores funciones de ServiceNow

Permitir el análisis del impacto en la empresa para priorizar y responder a los riesgos con la máxima eficacia

Predecir y prevenir riesgos con herramientas y funciones basadas en IA

Utilizar los datos de riesgo para determinar el alcance y priorizar los planes de auditoría con prudencia

Obtenga análisis de rendimiento precisos para anticipar tendencias y adelantarse a los acontecimientos

Integración con herramientas como Microsoft, Salesforce, Oracle, etc

Limitaciones de ServiceNow

Requiere una amplia configuración

Puede resultar excesivamente complejo para determinados equipos

Precios de ServiceNow

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ServiceNow

G2: 4,4/5 (1.988 opiniones)

4,4/5 (1.988 opiniones) Capterra: 4.5/5 (246 opiniones)

6. TimeCamp (El mejor para el seguimiento de los riesgos relacionados con los proyectos)

vía campamento de tiempo TimeCamp es una herramienta auxiliar en mi kit de herramientas de gestión de riesgos. Siendo una herramienta de control de tiempo, te ayudará a controlar el proyecto los cronogramas y, por consiguiente, evitar los riesgos asociados.

Lo que diferencia a TimeCamp de cualquier otro cronómetro del mercado es su enfoque integral de la gestión de riesgos de los proyectos. En primer lugar, se trata de una herramienta totalmente automatizada, lo que significa que no tendrá que realizar manualmente ninguna parte del control de tiempo. Además, sirve para varios propósitos: seguimiento de las horas de facturación, productividad, rentabilidad, asistencia, etc.

Las mejores funciones de TimeCamp

Seguimiento de las horas de trabajo para comprender mejor los requisitos de tiempo del proyecto

Obtenga información en tiempo real sobre el progreso del trabajo y el estado del proyecto para evitar excesos de tiempo

Utilice la función de seguimiento por GPS para controlar la ubicación y productividad de los empleados sobre el terreno

Registre las horas de entrada y salida del trabajo para los informes de productividad

Integre con otras herramientas en su flujo de trabajo como Quickbooks, Github, Airtable, Jira, etc.

Limitaciones de TimeCamp

Centrado principalmente en el control de tiempo, menos robusto para la gestión de riesgos

Carece de integración con importantes herramientas de gestión de riesgos

Capacidades offline limitadas

Precios de TimeCamp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Inicial: $1.99/mes por usuario

$1.99/mes por usuario Premium: 3,99 $/mes por usuario

3,99 $/mes por usuario Ultimate: 5,99 $/mes por usuario

5,99 $/mes por usuario Enterprise: 14,99 $/mes por usuario

Valoraciones y críticas de TimeCamp

**G2: 4,7/5 (304 opiniones)

Capterra: 4.7/5 (597 opiniones)

7. GOAT (Lo mejor para el seguimiento y la evaluación de riesgos)

www.goat.com GOAT Si no tiene experiencia previa en el manejo de una herramienta completa de registro de riesgos, GOAT es ideal para usted. Además de sus sólidas funciones, cuenta con un diseño y una interfaz simplistas que facilitan el trabajo.

En cuanto a sus ofertas, hay muchas cosas de GOAT Risk que me han resultado útiles. En primer lugar, alberga varias plantillas de registro de riesgos que puede implementar para empezar con sus iniciativas de gestión de riesgos. Con su función de arrastrar y soltar evaluación de riesgos función de puntuación, puede priorizar los riesgos para una resolución eficaz. Además, GOAT es altamente colaborativo. Si tiene un equipo de empleados que se ocupan de un determinado proyecto, puede invitarles a colaborar en la herramienta y abordar cada riesgo a medida que se presenta.

Las mejores funciones de GOAT

Crear y revisar perfiles de riesgo para cada departamento de la empresa, proyecto, etc

Formule y aplique planes de acción SMART con la función de autoevaluación de riesgos de control

Automatice su flujo de trabajo para hacer un seguimiento y gestionar cada actividad del proyecto y minimizar los riesgos futuros

Asigne métricas a sus riesgos para controlarlos y gestionarlos con un enfoque orientado al rendimiento

Obtenga informes de evaluación de riesgos y análisis detallados y basados en datos

Limitaciones de GOT

No hay disponible ningún plan/prueba gratuito/a

Funciones personalizadas limitadas

Carece de capacidades de integración

Precios de riesgo GOT

**Inicial:400 $/año

**Estándar:1.200 $/año

Empresa: 4.800 $/año

4.800 $/año Enterprise PRO: 7.200 $/año

Valoraciones y valoraciones del riesgo GATO

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (51 opiniones)

8. Resolver (Mejor para la gestión de riesgos empresariales)

/%img/ resolver Resolver es otro nombre muy conocido en la liga de las herramientas de registro de riesgos. Aunque sus funciones abarcan la auditoría, el cumplimiento y varios otros formularios de gestión de riesgos, me parece la mejor para abordar los riesgos de la corporación

Las funciones de ERM de Resolver están diseñadas de forma exhaustiva. Sus registros de riesgo unificados fomentan la colaboración interna al proporcionar acceso a los datos de riesgo a todos los departamentos implicados de su organización. La herramienta también es suficientemente personalizable. Puede personalizar cada solución de ERM en función de las necesidades de su empresa. Además, Resolver facilita la automatización de procesos y flujos de trabajo para agilizar las operaciones.

Las mejores funciones de Resolver

Acceda al panel para ver y compartir datos de riesgo de forma visualizada

Reciba informes y análisis detallados y precisos para tomar decisiones de gestión de riesgos basadas en datos

Utilizar sólidas integraciones de software para importar datos de riesgos de un sistema a otro

Integración con herramientas como Slack, Jira y Microsoft Azure

Resolver limitaciones

Funciones limitadas de la app para móviles

Puede resultar excesivamente complejo para determinados equipos

Precios de Resolver

Precios personalizados

Resolver valoraciones y reseñas

G2: 4.4/5 (107 opiniones)

4.4/5 (107 opiniones) Capterra: 4.4/5 (46 opiniones)

9. MasterControl (Mejor para la gestión de riesgos de calidad)

/%img/ MasterControl MasterControl Quality Excellence facilita la gestión de riesgos de calidad para las corporaciones. Sus completas funciones le ayudan a cumplir fácilmente todas las normas de calidad y conformidad.

Para mí, lo mejor de esta herramienta es su enfoque de 360 grados. Las ofertas de gestión de riesgos de calidad de MasterControl comienzan con el análisis de riesgos y terminan con la concienciación sobre los mismos. Este enfoque en profundidad lo hace adecuado para gestionar y supervisar cada riesgo en cada punto de la producción. También le garantiza que cumplirá todos los requisitos de conformidad y que estará siempre preparado para las auditorías.

Las mejores funciones de MasterControl

Inicie evaluaciones de riesgos de calidad desde cualquier punto del sistema para identificar y mitigar los riesgos de los productos en una fase temprana

Seguimiento y gestión de la formación de los empleados para garantizar el cumplimiento de los reglamentos y normas de calidad

Automatice la programación, planificación y ejecución de auditorías internas y externas

Acelerar las actividades de riesgo mediante la revisión y aprobación instantáneas de documentos con flujos de trabajo y firmas electrónicas

Limitaciones de MasterControl

A los usuarios les ha resultado difícil navegar por la interfaz

Ofrece funciones de personalización limitadas

Precios de MasterControl

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MasterControl

G2: 4.3/5 (323 opiniones)

4.3/5 (323 opiniones) Capterra: 4.5/5 (422 opiniones)

10. Archer IT (Mejor para la gestión integrada de riesgos)

/%img/ comunidad Archer Terminaré esta lista con una herramienta integrada de gestión de riesgos-Archer IT. Archer se especializa en todo tipo de cumplimiento y gestión de riesgos. Esto incluye gestión de auditorías, gobierno de documentos, gestión de riesgos de seguridad, ERM, etc.

Aunque implica una curva de aprendizaje, se pueden hacer muchas cosas con Archer IT una vez que uno se acostumbra a él. Es una plataforma muy adaptable que se ajusta a las necesidades de cumplimiento de cada organización. Para mí, lo que destaca de Archer es su diseño colaborativo. También puede invitar a las partes interesadas a participar en la gestión eficaz de los riesgos, algo que no ofrecen la mayoría de las plataformas.

Las mejores funciones de Archer IT

Cree registros de riesgos centralizados para documentar, supervisar y gestionar los diversos riesgos de la empresa

Colabore con los miembros de su equipo dentro de la organización para una mejor gestión de riesgos

Identifique y categorice los procesos y sistemas de su organización para determinar los riesgos de forma temprana

Reciba información exhaustiva para mejorar la priorización de riesgos

Limitaciones de Archer IT

Implica una curva de aprendizaje pronunciada

Los usuarios consideran que el proceso de implantación es complejo y largo

Precios de Archer IT

Precios personalizados

Valoraciones y críticas de Archer IT

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

También leer: **Todo sobre las listas de comprobación para la evaluación de riesgos

Gestione eficazmente los riesgos de los proyectos con ClickUp

Independientemente del sector en el que opere, la gestión de los riesgos y la automatización de las actividades de cumplimiento le conducirán al éxito en las operaciones del proyecto.

Pero aquí está el truco: con el mercado inundado de un billón de herramientas y software de registro de riesgos empresariales, encontrar el ideal para su empresa es más difícil que nunca.

Deje que ClickUp le ahorre el trabajo.

ClickUp, un software integral y todo en uno, incluye funciones y capacidades que superan el registro de riesgos básico y facilitan la gestión global de riesgos.

Elíjalo como la solución integral definitiva para todo lo relacionado con la productividad, la rentabilidad y el crecimiento. Obtenga una cuenta gratuita hoy mismo. Regístrese aquí ¡!