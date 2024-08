10 mejores software de gestión de proyectos en Australia

Al principio de mi carrera como gestor de proyectos, a menudo me costaba crear planes de proyecto detallados y reunir a todos los miembros de mi equipo bajo un mismo techo. Esto me impedía establecer objetivos claros y medir los avances, lo que provocaba múltiples retrasos y una mala calidad del trabajo.

Sin embargo, al reunir a los herramientas adecuadas de gestión de proyectos a bordo, podría ayudar a mi equipo a dar lo mejor de sí en todas las fases del proyecto, desde la planificación y la ejecución hasta la realización y la productividad.

¿Quiere simplificar la planificación y la colaboración en los proyectos y, al mismo tiempo, aumentar la productividad de su equipo? Está usted en el lugar adecuado.

En este artículo, hablaremos de los 10 mejores software de gestión de proyectos de Australia, que le ayudarán a mejorar la planificación, la programación, la colaboración y la delegación de tareas.

¿Qué debe buscar en un software de gestión de proyectos en Australia?

Muchas empresas australianas están añadiendo software avanzado de gestión de proyectos a su pila tecnológica para agilizar la colaboración, identificar riesgos potenciales, maximizar oportunidades, gestionar documentos de proyectos e impulsar la productividad.

Edición australiana del Informe sobre el estado de la gestión de proyectos ofrece una visión única de esta tendencia hacia el software de gestión de proyectos:

La entrega de proyectos a tiempo ha disminuido en los dos últimos años, probablemente debido a la escasez de personal cualificado, las interrupciones en la cadena de suministro y otras limitaciones económicas. El cumplimiento de los objetivos empresariales se mantiene estable, lo que demuestra resistencia y perseverancia en tiempos difíciles"

Informe sobre el estado de la gestión de proyectos en Australia, edición 2022

Dados los retos específicos de la región australiana, como las interrupciones de la cadena de suministro, por ejemplo, es posible que se sienta confuso sobre qué herramienta de gestión de proyectos utilizar y cómo.

Yo también estuve en su lugar una vez y sé lo molesto que es. Por eso, quiero destacar algunos aspectos esenciales que debe tener en cuenta mientras elegir un software de gestión de proyectos para su empresa:

Visibilidad de principio a fin: Una sólida herramienta de gestión de proyectos ofrece una comunicación de equipo centralizada y un espacio de trabajo de equipo único para realizar un seguimiento de cualquier desafío desde el principio

Una sólida herramienta de gestión de proyectos ofrece una comunicación de equipo centralizada y un espacio de trabajo de equipo único para realizar un seguimiento de cualquier desafío desde el principio Opciones de personalización: Un buen software de gestión de proyectos le proporcionaplantillas personalizablescampos personalizados y diferentes vistas para visualizar el trabajo

Un buen software de gestión de proyectos le proporcionaplantillas personalizablescampos personalizados y diferentes vistas para visualizar el trabajo Facilidad de uso: Debe seleccionar una herramienta de gestión de proyectos que pueda adoptar e implementar rápidamente en su organización sin una formación exhaustiva

Debe seleccionar una herramienta de gestión de proyectos que pueda adoptar e implementar rápidamente en su organización sin una formación exhaustiva Escalabilidad y planes de precios: ¿Ofrece la plataforma planes de precios flexibles o predecibles? Si es así, es una gran ventaja

¿Ofrece la plataforma planes de precios flexibles o predecibles? Si es así, es una gran ventaja Seguridad de los datos : Antes de elegir la herramienta de gestión de proyectos, busque características de seguridad como controles de administración, cifrado de datos, cumplimiento y permisos de privacidad para que pueda cumplir mejor con legislaciones como la Ley de Privacidad de 1988 (Privacy Act)

: Antes de elegir la herramienta de gestión de proyectos, busque características de seguridad como controles de administración, cifrado de datos, cumplimiento y permisos de privacidad para que pueda cumplir mejor con legislaciones como la Ley de Privacidad de 1988 (Privacy Act) Integración con herramientas existentes: Comprueba siempre si el software que eliges se puede integrar con apps y servicios populares como Slack, Zapier, Salesforce, Dropbox o cualquier otro que utilices

Los 10 mejores software de gestión de proyectos en Australia para usar en 2024

Si estás haciendo malabares con múltiples proyectos, tareas y personas, un software de gestión de proyectos adecuado puede ayudarte. Sin embargo, la herramienta debe alinearse con sus objetivos y necesidades empresariales únicos.

Para ayudar a que su proceso de decisión sea más fácil, he compilado una lista de los mejores software de gestión de proyectos en Australia en función de sus características clave, inconvenientes, precios y comentarios de los clientes:

1. ClickUp: El mejor para la planificación de proyectos y la colaboración

desarrolle un flujo de trabajo eficaz con las soluciones de gestión de proyectos de ClickUp para facilitar la comunicación y aumentar la productividad

Con Solución de gestión de proyectos de ClickUp puede personalizar su flujo de trabajo en función de las necesidades de su empresa. Sus campos personalizados le permiten ver el progreso, ordenar y filtrar el trabajo según las necesidades de su equipo. Esto le ayuda a saber quién está rindiendo bien y quién necesita feedback para mejorar.

Otra buena razón para utilizar ClickUp como software de gestión de proyectos en Australia es que reúne a todo el equipo con sus flujos de trabajo conectados, que incluyen Documentos de ClickUp , Pizarras ClickUp , Vistas del chat ClickUp y Cuadros de mando ClickUp .

Una vez que todos estén conectados, podrá crear tareas fácilmente y asignarlas a los miembros del equipo. Otras funciones de gestión de tareas de ClickUp incluyen hilos de comentarios, subtareas basadas en descripciones de proyectos, fechas de vencimiento de tareas y mucho más.

pizarras blancas ClickUp

ClickUp mejores características

Aplicaciones móviles: Utilice las aplicaciones de ClickUp para iOS y Android para colaborar sin problemas, actualizar tareas, acceder a cuadros de mando, responder a comentarios y mucho más

Utilice las aplicaciones de ClickUp para iOS y Android para colaborar sin problemas, actualizar tareas, acceder a cuadros de mando, responder a comentarios y mucho más Colaboración en tiempo real: Acceda a los cuadros de mando de ClickUp para supervisar a todos los miembros de su equipo, realizar lluvias de ideas, añadir notas y compartir sus mejores ideas en tiempo real

Acceda a los cuadros de mando de ClickUp para supervisar a todos los miembros de su equipo, realizar lluvias de ideas, añadir notas y compartir sus mejores ideas en tiempo real Cuadros de mando personalizados: Cree un cuadro de mando para transformar sus proyectos en datos flexibles, cuadros, gráficos y listas adaptados a sus objetivos empresariales

Cree un cuadro de mando para transformar sus proyectos en datos flexibles, cuadros, gráficos y listas adaptados a sus objetivos empresariales Agilice tareas y proyectos: Obtenga respuestas instantáneas y precisas basadas en el contexto conCerebro ClickUpque utiliza metodologías ágiles para conectar tareas, documentos, personas y todo el conocimiento de tu empresa con IA

Obtenga respuestas instantáneas y precisas basadas en el contexto conCerebro ClickUpque utiliza metodologías ágiles para conectar tareas, documentos, personas y todo el conocimiento de tu empresa con IA Guardar filtros: Consigue una opción para guardar los filtros que son de alta prioridad y están atrasados. La mejor parte es que usted puede cambiar la configuración de vistas a 'Me' o 'Equipo' de estos filtros

pula su comunicación y ahorre tiempo con ClickUp Brain_

Limitaciones de ClickUp

Los invitados no pueden crear cuadros de mando ni vistas de cuadros de mando

Puede que esta plataforma le resulte desordenada y difícil de navegar, con cientos de empleados

Precios de ClickUp

Gratuito: para siempre

para siempre Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Empresa: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresas: Consultar precios

Consultar precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 5 $ por miembro del espacio de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9500+ opiniones)

4.7/5 (9500+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4100+ opiniones)

Consejo profesional: ¿No sabes por dónde empezar? Utilice Plantilla de informe de estado del proyecto de ClickUp para proporcionar de forma eficaz actualizaciones sobre el estado de sus proyectos, garantizando que todas las partes interesadas estén bien informadas.

Cree un informe de estado del proyecto detallado y fácil de seguir con la plantilla de informe de estado del proyecto de ClickUp

Descargar esta plantilla Con nuestra plantilla, usted puede:

1. Organizar su día a día mediante etiquetas, filtros y vistas de tareas

2. Controle el progreso mediante tablas y gráficos automatizados

3. Comparte las últimas actualizaciones sobre tareas, fechas de entrega y presupuesto

Encuentre ésta y otras plantillas específicas del sector en nuestra sección repositorio de plantillas .🌻

2. Kantata: lo mejor para la planificación estratégica basada en datos

via kantata Kantata es una excelente plataforma que organiza todas las diferentes partes de su proyecto en un solo lugar. Garantiza que se mantenga dentro del presupuesto y en el camino correcto para obtener mejores resultados para sus clientes.

Sus herramientas de estimación y previsión de proyectos me resultan muy útiles, ya que me permiten planificar con precisión y minimizar los riesgos. Con toda la información de la cartera de proyectos en un solo cuadro de mandos, puede utilizarla para agilizar las operaciones y mejorar la asignación de recursos.

Kantata mejores características

Obtenga información en tiempo real sobre el coste real de cada proyecto gracias a su función de contabilidad de proyectos

Visualice todos los cambios en los proyectos en tiempo real y descubra las coincidencias más adecuadas para una dotación de personal más competente

Genere más de 60 informes centrados en los servicios

Proporciona una imagen completa de la demanda prevista, los ingresos previstos, los márgenes y la capacidad de recursos

Limitaciones de Kantata

Puede ser difícil ver el número de horas dedicadas a tareas facturables y no facturables en un proyecto

No proporciona información sobre cuántas horas ha dedicado un miembro del equipo a un proyecto.

Precios de Kantata

Precios personalizados en función del tamaño de la empresa y del sector.

Valoraciones y reseñas de Kantata

G2: 4.2/5 (1400+ opiniones)

4.2/5 (1400+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (600+ opiniones)

3. Monday.com: Lo mejor para seguir el progreso del trabajo

via Monday.com Monday.com proporciona numerosas plantillas y herramientas de proyecto para optimizar las operaciones empresariales, realizar un seguimiento del progreso del trabajo y revisar el rendimiento de cada miembro del equipo.

Si eres un organizador visual como yo, encontrarás los tableros y columnas personalizables mucho más útiles para separar tareas y planificar los plazos de los proyectos. La función de arrastrar y soltar facilita la realización de cambios sobre la marcha.

Además, Monday.com ofrece a los usuarios un espacio de trabajo intuitivo y centralizado en toda la organización. Puede obtener una visibilidad completa de todos sus proyectos para alcanzar los objetivos empresariales, ofrecer mejores resultados y garantizar el éxito general del proyecto.

Las mejores características de Monday.com

Obtenga información instantánea sobre el estado del proyecto y gestione los recursos de equipo necesarios para completarlo

Utilice herramientas de colaboración como @menciones y comentarios para centralizar la comunicación dentro de cada tarea o proyecto

Construir paneles personalizados con diversos widgets, como el widget de la batería, para una representación visual de su progreso

Automatizar todo, desde las asignaciones de tareas, las notificaciones y las integraciones de flujo de trabajo con sus herramientas favoritas, como Slack o GitHub

Limitaciones de Monday.com

La imposibilidad de personalizar la configuración del tablero para diferentes grupos demográficos de usuarios es un inconveniente notable

Precios de Monday.com

Gratuito: 14 días de prueba

14 días de prueba Basic dev: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario **Desarrollo estándar:14 $/mes por usuario

Pro dev: $24/mes por usuario

$24/mes por usuario Enterprise dev: Póngase en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2: 4,7/5 (más de 10.000 opiniones)

4,7/5 (más de 10.000 opiniones) Capterra: 4,6/5 (más de 4.700 opiniones)

4. Freshbooks: Lo mejor para crear facturas

www.freshbooks.com Freshbooks Freshbooks es un todo-en-uno gestión de proyectos sistema construido exclusivamente para propietarios de pequeñas empresas y sus equipos para aumentar la productividad.

Ofrece un espacio centralizado basado en web para el almacenamiento de archivos. Así no tendrá que rebuscar en las cadenas de correo electrónico para encontrar archivos adjuntos.

Lo que más me ha llamado la atención son sus capacidades de colaboración con el cliente. La herramienta permite dar acceso a los archivos a los clientes con sólo invitarlos a un proyecto. Esto puede facilitar el proceso de feedback, especialmente para agencias de marketing digital y pequeñas empresas similares.

Las mejores características de Freshbooks

Utiliza su widget de rentabilidad para obtener un desglose de ingresos, costes y horas no facturadas

Controla a qué datos y archivos puede acceder tu equipo

Te ayuda a ver todas las facturas y gastos de un proyecto específico

Envía facturas automáticamente según un calendario; no tienes que perder tiempo haciendo facturas similares para el mismo cliente

Limitaciones de Freshbooks

Coste extra al mes por añadir un nuevo miembro al equipo

No es adecuado para grandes empresas que buscan personalizar la plataforma y los informes

Precios de Freshbooks

Gratis: 30 días de prueba

30 días de prueba Lite: $12.00/mes

$12.00/mes Plus: $18.00/mes

$18.00/mes Premium: $25/mes

$25/mes Seleccionar: Contactar con el equipo de ventas

Freshbooks valoraciones y comentarios

G2: 4.5/5 (700+ opiniones)

4.5/5 (700+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (4,300+ opiniones)

¿Sabías que? el 44% de los directores de proyecto australianos utilizan la IA para automatizar tareas repetitivas. Desde resumir reuniones y conversaciones hasta automatizar actualizaciones de proyectos, una plataforma de gestión del trabajo impulsada por IA puede ayudarte a aumentar la productividad en un 40% .

5. Microsoft Project: El mejor para el seguimiento de la dependencia, los costes y la complejidad

vía Proyecto Microsoft Microsoft Project es una de las plataformas de gestión de proyectos más populares, que facilita la gestión de proyectos complejos. Ofrece programación dinámica que permite planificar fácilmente los proyectos en función del esfuerzo necesario, la duración del proyecto y los miembros del equipo asignados.

Me gustan sus cuadros de mando interactivos, que me permiten ver el estado general y los detalles de los proyectos y programas mediante visualización Power-BI.

Aunque su interfaz visual y algunas de sus funciones pueden parecer complejas en comparación con otras alternativas, Microsoft Project es una herramienta fiable, ideal para la planificación de proyectos a gran escala o de empresas. Puede realizar fácilmente el seguimiento de intrincadas dependencias utilizando la función de vínculos.

Las mejores características de Microsoft Project

Compruebe las próximas fechas de vencimiento, el progreso y los obstáculos mediante la vista de línea de tiempo de Gantt

Utilice su función de gestión de carteras de proyectos para planificar, priorizar y gestionar proyectos e inversiones en carteras

Solicite y bloquee recursos para que sus proyectos cuenten siempre con el personal adecuado

Ofrece mapas de calor, que pueden utilizarse para identificar rápidamente los recursos sobreutilizados e infrautilizados, de modo que pueda optimizarlos en consecuencia

Limitaciones de Microsoft Project

Sólo está optimizado para proyectos individuales

Integraciones limitadas fuera de Microsoft

Precios de Microsoft Project

Microsoft Planner: Incluido en Microsoft 365

Incluido en Microsoft 365 Planner Plan 1: $10.5/mes por usuario

$10.5/mes por usuario Planner Plan 3: $29.5/mes por usuario

$29.5/mes por usuario Planner Plan 5: $54/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Project

G2: 4/5 (1.600+ opiniones)

4/5 (1.600+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (1,800+ opiniones)

6. Confluence: Lo mejor para la comunicación abierta

vía Confluencia Con Confluence, puede mantener sus equipo alineado en los planes de proyecto desde el inicio hasta el lanzamiento. las pizarras blancas Confluence ofrecen a los equipos un espacio de colaboración para intercambiar ideas, visualizarlas y convertirlas en acciones en tiempo real.

Esta plataforma basada en IA le ayuda a encontrar información contextual y fiable y a traducir o definir rápidamente jerga y acrónimos específicos de la empresa.

También puedes utilizar la aplicación móvil de Confluence para acceder a planes de proyectos, artículos de conocimiento, información sobre el progreso de los proyectos y mucho más.

Las mejores características de Confluence

Ofrece funciones integrales de gestión de proyectos que facilitangestores de proyectos compartir información y seguir el progreso en tiempo real

Invite a usuarios y cambie los permisos para que los espacios y las páginas se compartan con las personas adecuadas

Permita que los miembros del equipo colaboren en tiempo real creando y editando páginas y etiquetando a otras personas

Integrarse con los productos de Atlassian, Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Google Analytics, Lucidchart y Draw.io

Limitaciones de Confluence

Su función nativa de seguimiento del tiempo es bastante básica

No ofrece herramientas de tablero Kanban ni de presupuestación

Precios de Confluence

Gratuito: Para siempre para 10 usuarios

Para siempre para 10 usuarios Estándar: $4.89/mes por usuario

$4.89/mes por usuario Premium: 8,97 $/mes por usuario

8,97 $/mes por usuario Empresa: Póngase en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Confluence:

G2: 4./1 (3.700+ opiniones)

4./1 (3.700+ opiniones) Capterra: 4,5/5 (3.300+ opiniones)

7. Asana: La mejor para el seguimiento visual de proyectos

via

asana https://asana.com/?noredirect_ asana /%href/

Asana es una excelente herramienta que desglosa tus proyectos en secciones y subsecciones, junto con cuadros de mando para que puedas ver las actualizaciones del proyecto en tiempo real. Es una herramienta multifacética diseñada para empresas de todos los tamaños, que ofrece numerosas funciones de organización del trabajo, herramientas de gestión de recursos y una interfaz atractiva.

Esta herramienta también le permite crear listas de tareas pendientes y recordatorios para que nunca se le pase ningún plazo. Además, puedes añadir las próximas fechas de vencimiento, los nombres de tus compañeros, instrucciones sobre las distintas tareas y comentarios sobre los elementos.

Me gusta especialmente la función de integración de Asana, que me permite crear solicitudes desde correos electrónicos o canales de comunicación como Slack y Microsoft Teams.

Características de Asana

Crea informes personalizados para ver qué objetivos van por buen camino o no al instante

Vincula datos de informes de Salesforce para ver actualizaciones en tiempo real sobre acuerdos, clientes potenciales y más

Utiliza AI (Asana Intelligence), para detectar fácilmente los bloqueos y encontrar el camino más eficiente para avanzar

Calcula cuánto tiempo tomará el trabajo para que puedas tomar iniciativas basadas en datos, no en conjeturas

Limitaciones de Asana

No ofrece funciones de seguimiento del tiempo

La plataforma sólo permite exportar archivos en formatos JSON y CSV.

Precios de Asana

Gratis: Para siempre

Para siempre **Principiante:$10.99/mes por usuario

Avanzado: $24.99/mes por usuario

Valoraciones y comentarios de Asana

G2: 4.3/5 (9,000+ opiniones)

4.3/5 (9,000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (12,000+ opiniones)

8. Notion: Lo mejor para organizar todo tu trabajo interno y de cara al cliente

vía notion_ Con Notion, puedes añadir una vista de calendario a cualquier proyecto para no perderte ninguna reunión o plazo. Esta plataforma permite a los usuarios crear sus propias etiquetas de prioridad y estado para que cada equipo pueda tener el flujo de trabajo perfecto sin ningún obstáculo.

Esta herramienta ofrece diferentes filtros. Con ellos, puedes elegir sólo las tareas que te han sido asignadas o los elementos marcados como urgentes. Su interfaz fácil de usar hace que los equipos creativos puedan intercambiar ideas, ejecutar, realizar el seguimiento y organizarlo todo desde una única plataforma.

Las bibliotecas de plantillas de Notions son especialmente útiles para gestores de proyectos ocupados como yo, a los que no les gusta empezar desde cero cada vez. También probé Notion AI para generar esquemas y resúmenes de proyectos, ¡y no me decepcionó!

Las mejores características de Notion

Permite enlazar a otras páginas fácilmente; sólo tienes que escribir @ para enlazar tus notas u hoja de ruta en un documento

Mantiene el contenido actualizado automáticamente en múltiples lugares utilizando su función de Bloques Sincronizados, y los cambios aparecerán en todas partes

Gracias a la IA, puede escribir en numerosos idiomas, como japonés, alemán, español, etc

Oculte o amplíe datos extensos del proyecto mediante la función de flechas contraídas

Limitaciones de Notion

Su plan gratuito te permite subir imágenes, vídeos y archivos adjuntos de hasta 5 MB, que es menos y carece de algunas de las funciones defunciones avanzadas de gestión de proyectos* Las opciones de exportación son muy limitadas

Precios de Notion

Gratuito: para siempre

para siempre Plus: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Empresas: 15 $/mes por usuario

15 $/mes por usuario Empresa: Contactar con ventas

Notion opiniones y valoraciones

G2: 4,7/5 (más de 5.000 opiniones)

4,7/5 (más de 5.000 opiniones) Capterra: 4.6/5 (15 opiniones)

"Las empresas australianas están buscando reformar su organización para hacer frente a los desafíos que incluyen la transformación digital, la escasez de talento y un enfoque en la inclusión ESG. Hay una creciente necesidad de servicios de programas complejos, gestión del cambio y transformación organizacional que apoyen y mejoren un fuerte liderazgo y habilidades interpersonales en el espacio de gestión de proyectos y programas." Angus Reynolds socio, Gestión de Programas de Transformación, KPMG Australia

9. Jira: Mejor para actualizaciones de estado visuales en tiempo real

vía Jira Jira es una plataforma paraguas que comprende el software Jira, el núcleo Jira y la gestión del trabajo Jira. Cuando se combinan, proporcionan asistencia en la gestión del trabajo para empresas de todos los tamaños.

La herramienta permite a los equipos crear y personalizar flujos de trabajo en función de sus necesidades particulares.

La característica más destacada de Jira es que permite a los equipos priorizar y hacer un seguimiento de los problemas a lo largo del proceso de desarrollo, especialmente de los fallos y otros errores. Sus funciones de seguimiento permiten añadir descripciones, archivos adjuntos y comentarios en los informes de errores para una comunicación y un contexto claros.

Gracias a sus sólidas funciones de informes y análisis, puede visualizar el estado del proyecto, identificar tendencias y realizar un seguimiento del rendimiento del equipo.

Las mejores características de Jira

Organizar el trabajo en una sola vista de lista donde se puede actualizar fácilmente, ordenar y priorizar con su función de edición en línea

Visualiza el trabajo a lo largo del tiempo y los plazos del proyecto mediante la vista de calendario de Jira

Utiliza tableros de proyecto para realizar un seguimiento del estado de las tareas de los miembros de tu equipo en cada fase del flujo de trabajo

Analice el orden en que debe realizarse el proyecto para conocer el problema antes de que se convierta en un obstáculo con su función de gestión de dependencias

Limitaciones de Jira

Tiene dificultades para soportar la metodología de cascada

La personalización excesiva puede dar lugar a flujos de trabajo complejos, lo que afecta a la facilidad de uso

Precios de Jira

Gratuito: Para siempre

Para siempre Estándar: $7.16/mes por usuario

$7.16/mes por usuario Premium: 12,48 $/mes por usuario

12,48 $/mes por usuario Empresa: Póngase en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,1/5 (más de 2.600 opiniones)

4,1/5 (más de 2.600 opiniones) Capterra: 4.4/5 (60+ opiniones)

10. Zoho Projects: Mejor para integraciones y funciones avanzadas de informes

página de inicio Zoho Zoho Projects es uno de los mejores software de gestión de proyectos en Australia que le permite agilizar sus flujos de trabajo del proyecto con la automatización, personalización, así como la integración. Puede manejar proyectos de todos los tamaños y niveles de complejidad.

Su característica de diagrama de Gantt le permite dividir grandes proyectos en secciones pequeñas y manejables y tareas procesables, así como crear listas de tareas para ayudarle a planificar más a fondo. La plataforma también tiene una función integrada que te permite registrar cada minuto de tu duro trabajo, ya sea manualmente o con temporizadores.

Me gusta su funcionalidad de chat incorporado llamada módulo Discuss, que mantiene todas las conversaciones del proyecto dentro del lugar de trabajo conectado, manteniendo toda la información conectada en un solo lugar.

Zoho Projects mejores características

Utilice Zoho Invoice para capturar la duración del proyecto y generar facturas a partir de sus hojas de tiempo de forma automática

Utiliza su interfaz de arrastrar y soltar para que la nueva automatización sea más fácil de visualizar y desplegar

Definir las dependencias entre las tareas y asignarlas a las personas adecuadas utilizando Zoho Projects

Limitaciones de Zoho Projects

Zoho no ofrece acceso al software más necesario, incluyendo Google y Microsoft

Campos personalizados limitados

Precios de Zoho Projects

Gratis: 10 días de prueba

10 días de prueba Premium: $3.5/mes por usuario

$3.5/mes por usuario Empresa: $7.5/mes por usuario

Valoraciones y reseñas sobre Zoho Projects

G2: 4.5/5 (700+ opiniones)

4.5/5 (700+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (4,300+ opiniones)

Racionalice la gestión de proyectos con ClickUp

Elegir el mejor software de gestión de proyectos en Australia ayuda a acelerar la planificación y ejecución de los proyectos. Además, estas herramientas permiten a las empresas trabajar con flexibilidad, incluso en medio de desafíos, sin comprometer la productividad y la comunicación dentro de los equipos.

Con ClickUp con ClickUp, puede agilizar el flujo de trabajo del equipo permitiendo una visibilidad integral de todos sus proyectos. Desde establecer los objetivos adecuados hasta trazar una hoja de ruta del proyecto y supervisar los KPI, ClickUp cuenta con todas las herramientas que necesita para seguir siendo productivo. En resumen, incorporar una herramienta como ClickUp le ayudará a no perder nunca de vista las prioridades y a entregar más proyectos con mayor rapidez y dentro del presupuesto. Regístrese gratis en ClickUp ¡y agilice la gestión de sus proyectos para tener una visión más clara del negocio!