Notas de Apple frente a Notability: ¿Qué aplicación para tomar notas es mejor?

¿Sabías que la toma de apuntes se remonta a los antiguos griegos? Desde los antiguos griegos hasta los estudiantes y profesionales en activo, tomar apuntes se ha convertido en parte integrante de nuestras vidas. Sin embargo, el método de tomar notas ha evolucionado con los años.

Aunque escribir notas manualmente sigue teniendo su encanto, también ha surgido un método mucho más superior y eficaz: aplicaciones para tomar notas . Ya sea para redactar actas de reuniones o hacer listas de la compra, los programas para tomar notas satisfacen todas tus exigencias y necesidades.

Encontrarás muchas aplicaciones para tomar notas, todas con características y profundidad diferentes. Sin embargo, hay dos que superan todas las expectativas: Apple Notes y Notability.

Hoy analizaremos estas dos aplicaciones y te ayudaremos a determinar cuál se lleva la palma comparando sus funciones, precios y mucho más. También exploraremos una alternativa que cambiará las reglas del juego

¿Qué es Apple Notes?

vía tienda de aplicaciones Desarrollado por Apple Inc, Apple Notes es una aplicación para tomar notas compatible con macOS iOS, iPadOS y VisionOS. También puedes acceder a la versión en línea a través del navegador. Está bien protegida; protéjala con FaceID, TouchID o contraseña.

Apple Notes es increíblemente fácil de usar, ya que está integrada en los dispositivos Apple. También se sincroniza automáticamente con iCloud, por lo que no tienes que preocuparte por perder tus notas. Tus notas aparecerán cuando accedas a ellas en tu PC o Chromebook.

Características de Apple Notes

Notas de Apple ofrece funciones como etiquetas, búsqueda, notas escritas, adición de notas rápidas, escaneo de documentos y uso compartido. ¡Incluso puedes integrar notas con Siri! Veamos sus principales características:

Opción de búsqueda

Encontrar una nota que creaste hace unas semanas puede ser una tarea ardua, sobre todo si usas tus notas como diario digital . Las potentes funciones de búsqueda de Apple Notes se encargan de ello.

Puedes buscar texto o imágenes en tus notas, y la función comprobará el cuerpo de las notas, los archivos adjuntos, los dibujos, las secciones escritas a mano, el contenido de las imágenes y los documentos escaneados. Además, puedes limitar la búsqueda a una nota concreta, a algunas de tus notas y a todas las cuentas.

Crear carpetas inteligentes

vía soporte de Apple Apple Notes te permite crear carpetas inteligentes utilizando etiquetas y otros criterios. Es una forma rápida y flexible de categorizar tus notas. Lo mejor de estas carpetas es que añaden automáticamente cualquier nota que contenga la etiqueta que hayas utilizado para crear la carpeta.

Al crear o editar una nota, puedes teclear # y escribir el nombre de la etiqueta, y tu nota se añadirá automáticamente a la carpeta.

Notas seguras

Si registras información sensible en tus notas, puedes protegerla con las opciones de seguridad de primer nivel de Notas de Apple. Puedes añadir una contraseña personalizada, utilizar la contraseña de inicio de sesión de tu dispositivo o usar Face ID. Una vez que hayas bloqueado una nota, solo podrás abrirla utilizando tu método de autenticación.

Añadir bocetos

vía soporte de Apple Puedes dibujar bocetos con el dedo o con el Apple Pencil en Notas de Apple. La aplicación ofrece una gran variedad de herramientas de dibujo, como lápices, rotuladores y colores. También puedes cambiar el grosor y la opacidad de tus dibujos, ampliar o reducir el espacio de dibujo y mover el boceto.

Garabato

Si escribes tus notas rápidamente con el Apple Pencil, la función Garabatear de Apple Notas las convierte automáticamente en texto mecanografiado. La función es muy intuitiva. Con el lápiz, puedes rascar una palabra para eliminarla, seleccionar texto subrayándolo y mucho más.

Escanear documentos

vía soporte de Apple Apple Notes también permite escanear documentos o fotos. Así, si quieres añadir un documento a tus notas, puedes escanearlo directamente y guardarlo en las notas. También puedes marcar el documento y añadir tu firma.

Precios de Apple Notes

Apple Notes es gratuito.

¿Qué es Notability?

vía tienda de aplicaciones Notability es otra popular aplicación para tomar notas y aplicación de productividad compatible con todos tus dispositivos Apple. Ginger Labs la creó como aplicación de notas para profesionales y estudiantes.

La aplicación tiene una interfaz de usuario limpia e intuitiva, un conjunto de herramientas integradas y muchas funciones que la hacen fácil y cómoda. Tanto si quieres teclear, dibujar o escribir tus notas, Notability lo hace todo. También puedes anotar tus PDF, grabar audio y utilizarla para la conversión matemática.

Características de Notability

Notability tiene muchas características que lo convierten en una dura competencia para Apple Notes. Echemos un vistazo:

Cuadernos de Notability

Con Notability, puedes crear un cuaderno desde cero o utilizar la plantilla de cuaderno digital y comunidad para crear uno. Notability permite a los usuarios personalizar la plantilla cambiando el color, la orientación, el espaciado de la cuadrícula, etc.

Herramientas de escritura

Notability ofrece una amplia gama de herramientas de escritura, como un bolígrafo o una pluma estilográfica: elige la que mejor se adapte a ti. Además, puedes hacer que tus notas sean fáciles de comprender utilizando resaltadores, colores y borradores.

Y si tienes poco espacio, puedes añadir fácilmente notas pequeñas utilizando la función de zoom.

Las opciones de edición son limitadas en la versión gratuita, pero puedes acceder a la lista completa en Notability Plus.

Conversión matemática

vía gingerlabs La función de conversión matemática de Notability permite convertir ecuaciones manuscritas en imágenes de alta resolución. Es compatible con todas las expresiones, reglas y elementos matemáticos comunes. Sin embargo, la función sólo está disponible en Notability Plus.

Transcripción de audio

vía gingerlabs Con Notability, puedes convertir tu audio en texto dentro de tus notas. La aplicación proporciona transcripciones automatizadas y con fecha y hora de las grabaciones. Puedes buscar las transcripciones utilizando palabras y frases clave, editarlas, anotarlas y compartirlas.

Sin embargo, esta función sólo está disponible en Notability Plus.

Combinar todos los tipos de contenido

Una de las mejores cosas de Notability es que puedes poner todo tu contenido en una sola nota. Así, añade tus textos, imágenes, audio, GIFs, pegatinas, documentos escaneados y notas manuscritas: Notability lo permite todo. Al igual que Apple Notes, tus notas de Notability también se sincronizan con iCloud.

Modo de presentación

Notability garantiza que las acciones de la aplicación no se muestren en la pantalla si presentas y compartes tus notas en clase o en reuniones.

También te permite utilizar la vista multi-nota para ver una nota secundaria mientras presentas. No te preocupes: la nota secundaria permanecerá oculta y no será visible para el público

**Precios de las notas##

Notability Starter: Gratuito

Gratuito Notabilidad Plus: Precio no disponible

Apple Notes vs. Notability: Características comparadas

Notability y Apple Notes son potentes aplicaciones para tomar notas con características y puntos fuertes únicos. Las completas funciones de búsqueda de Apple Notes aventajan a las de Notability. Sin embargo, Notability tiene funciones de conversión matemática y transcripción de audio que le llevan la delantera.

Es hora de decidir el ganador entre Notability y Apple Notes. Comparemos cada una de las características de ambos para concluir.

Facilidad de uso

Una aplicación que te ayude a anotar tus pensamientos sin complicaciones ¡suena como un sueño! Averigüemos cuál de las aplicaciones ofrece esta característica.

Apple Notes

Apple Notes es conocida por su diseño limpio y minimalista. Ofrece una interfaz sencilla y se integra a la perfección con el ecosistema de Apple. Puedes sincronizarla en todos tus dispositivos a través de iCloud, lo que la convierte en la app para tomar notas por defecto en iOS y macOS.

Notabilidad

Notability se centra más en la versatilidad y ofrece una interfaz personalizable e intuitiva. Puedes personalizarla utilizando las plantillas disponibles en la Galería Notability.

La aplicación también funciona en todos los dispositivos del ecosistema Apple, y tus notas se pueden sincronizar fácilmente entre dispositivos mediante iCloud. Sin embargo, la integración no es tan perfecta como con Notas de Apple, teniendo en cuenta que no es una aplicación integrada. Otro inconveniente es que la sincronización con iCloud solo está disponible para los usuarios de Notability Plus.

Precios

La mejor aplicación para tomar notas debe satisfacer todas tus necesidades sin vaciar tu cuenta bancaria. Sin embargo, dado que Apple Notes es completamente gratuita y Notability ofrece una versión gratuita y otra de pago, la decisión depende en última instancia de tus necesidades.

Apple Notes

Utilizar Apple Notes y acceder a todas sus funciones es gratis. Es una aplicación integrada en los dispositivos Apple y está disponible para todos los usuarios de forma gratuita.

Por lo tanto, si planeas utilizar las notas para necesidades básicas y no necesitas funciones avanzadas, Apple Notes es perfecta.

Notabilidad

Descargar la aplicación gratuita Notability de la App Store es perfecto para empezar a tomar notas. Sin embargo, la versión gratuita tiene funciones limitadas.

Notability Plus ofrece una variedad de funciones avanzadas que hacen que tu viaje de toma de notas sea mucho más fluido y divertido. Entre ellas, conversión matemática, transcripción de audio, sincronización con iCloud, ediciones ilimitadas y mucho más.

El precio de Notability Plus varía en función de la región en la que vivas.

Por lo tanto, Notability Plus podría ser la opción adecuada si quieres utilizar las notas de forma intensiva y necesitas funciones avanzadas.

Herramientas de escritura

¿A quién no le gusta disponer de una amplia gama de herramientas de escritura, como herramientas de dibujo, bolígrafos, resaltadores y colores? Veamos cuál de nuestras aplicaciones ofrece una gama más completa.

Apple Notes

Notas de Apple ofrece todas las herramientas básicas de escritura a mano y dibujo, lo que la convierte en una excelente opción para hacer bocetos casuales y anotaciones en notas. También tiene opciones básicas de formato, como negrita, cursiva, tachado y subrayado.

La selección de rotuladores incluye monolíneas, estilográficas, acuarelas y bolígrafos. También puedes seleccionar lápices y rotuladores. Otras herramientas son la goma de borrar, el resaltador, la herramienta Lazo (para desplazar el contenido por la página), la regla, la paleta de colores, las formas, etc.

Además, existe la opción Garabato, que convierte automáticamente tus notas manuscritas en textos mecanografiados.

Notabilidad

Notability tiene excelentes herramientas de escritura, incluida una goma de borrar que borra tu texto por píxeles. Dependiendo de tus necesidades, también puedes elegir entre borradores parciales o completos. Puedes ajustar el color, el peso de la línea, el estilo o los lápices. El lápiz tiene sensibilidad a la presión, y el resaltador tiene tinta translúcida.

Otras opciones son la cinta adhesiva, la regla, la herramienta Lazo, los colores, los widgets y las formas. Puedes personalizar tu caja de herramientas para acceder rápidamente a las herramientas y estilos que utilizas con más frecuencia. Además, puedes usar gestos como tocar con dos dedos para deshacer y con tres para rehacer mientras escribes.

La conversión de escritura a mano de Notability también es práctica, aunque no está disponible en la versión gratuita.

Funciones avanzadas

Hay funciones que no sabías que necesitabas hasta que las usaste por primera vez. Lo mismo ocurre con las aplicaciones para tomar notas. Veamos qué aplicación ofrece las funciones más valiosas y avanzadas.

Apple Notes

Notas de Apple tiene todas las funciones esenciales para tomar notas, como escanear documentos, añadir archivos adjuntos y la opción de garabatear. Puedes añadir fácilmente enlaces, vídeos, PDF, tablas y audio a tus notas.

Su potente opción de búsqueda lo hace más cómodo, ya que puedes buscar sin esfuerzo entre todas tus notas y archivos adjuntos utilizando palabras clave.

Notabilidad

Notability brilla por sus funciones avanzadas. Admite notas multimedia, reconocimiento de escritura a mano, grabación de audio sincronizada con las notas y diversas herramientas de anotación. Puedes añadir notas adhesivas, GIFs, pegatinas, escaneos, fotos, clips web, enlaces y mucho más a tus notas.

Su opción de búsqueda también busca en tus notas manuscritas y proporciona resultados precisos. Y lo que es mejor, puedes usarla fácilmente para dibujar, hacer bocetos y matemáticas.

También ofrece múltiples vistas, incluyendo zoom, multi-nota y vistas de presentación. Sin embargo, muchas funciones avanzadas sólo están disponibles en la versión de pago.

Organización de notas

La organización es la clave de las aplicaciones para tomar notas. Veamos quién lo hace mejor, Apple Notes o Notability.

Apple Notes

Apple Notes organiza tus notas en carpetas. Hay dos carpetas básicas:

Carpetas normales en las que puedes organizar tus notas como quieras

Carpetas inteligentes donde puedes usar etiquetas para añadir nuevas notas a tus carpetas automáticamente

Otras carpetas son la carpeta Notas rápidas (que incluye todas las notas rápidas creadas en tu pantalla de bloqueo) y la carpeta Compartidas (que incluye las notas compartidas).

Notabilidad

Notability proporciona una organización sólida con un sistema de carpetas de dos niveles: separadores y temas. Los divisores son carpetas que contienen carpetas, mientras que los temas son carpetas que contienen blocs de notas.

**Notability vs. Apple Notes: ¿Quién gana?

Notability y Apple Notes tienen puntos fuertes y características que mejoran la experiencia de los usuarios a la hora de tomar notas. Al mismo tiempo, tienen limitaciones que dificultan su experiencia.

Por ejemplo, Apple Notes ofrece mejores opciones de organización y búsqueda, lo que la hace perfecta para los usuarios amantes de la estructura y que crean muchas notas. Sin embargo, sólo ofrece las funciones más básicas y esenciales, lo que la limita.

Por otro lado, Notability tiene muchas funciones y herramientas de escritura que se adaptan a un público más amplio. Los usuarios pueden personalizar la barra de herramientas y utilizar las plantillas disponibles en la galería. Sin embargo, sus capacidades organizativas son limitadas.

Así que decidir qué aplicación gana es un poco complicado. Notability es sin duda la ganadora si eres un ávido tomador de notas al que le encanta experimentar y tomar notas exhaustivas.

Pero si te preocupan las limitaciones de Notability, tenemos Alternativas a Notability que mejorarán tus estrategias y experiencias a la hora de tomar notas.

Apple Notes vs. Notability en Reddit

En nuestra búsqueda para encontrar al ganador en nuestro debate Apple Notes vs. Notability, acudimos a Reddit, con la esperanza de encontrar respuestas de sus sabios usuarios. Tras buscar Apple Notes vs. Notability en Reddit muchos usuarios coinciden en que Notability tiene funciones más amplias y avanzadas.

Los puntos fuertes de Notability son la selección de colores, la manipulación de documentos, la gestión de PDF, la facilidad de maquetación, las opciones de exportación y la grabación de audio.

Otros usuarios de Reddit señalaron que, aunque Notability tiene mejores funciones, está muy por detrás de Apple Notes en la utilización de la función del lápiz:

Pero Notability y la mayoría de los otros competidores no están aprovechando muchas de las funciones nativas de la API (o emulándolas) para el soporte del Pencil. Notability y otros son mucho mejores que Apple Note en general. Pero Notability está por detrás en el aprovechamiento de la funcionalidad Pencil.

Conoce ClickUp-La Mejor Alternativa a Apple Notes y Notability

Apple Notes y Notability son excepcionales. Pero, ¿sabes qué es mejor? ¡ClickUp!

ClickUp es la plataforma de productividad definitiva diseñada para ayudarte a gestionar tareas, realizar un seguimiento del progreso, establecer objetivos, tomar notas detalladas y colaborar con otras personas en una única plataforma. Con Herramientas de IA para tomar notas mejora tu juego y asegúrate de que nunca se te olvida un recordatorio o un proyecto, tanto si eres estudiante como profesional.

La inspiración puede surgir en cualquier momento y lugar. Si tienes las mejores ideas en cualquier momento del día -mientras corres o a medio comer un bocadillo-, entonces aplicaciones para el segundo cerebro como ClickUp son tus mejores amigas.

Echa un vistazo a las distintas funciones de ClickUp y decide por ti mismo:

Cerebro ClickUp

resuma sus notas en cuestión de segundos con ClickUp Brain_ ClickUp Brain es un potente paquete de tres herramientas de IA: AI Knowledge Manager, AI Project Manager y AI Writer for Work. Utilice el asistente de escritura de IA de ClickUp Brain para potenciar la creatividad, la lluvia de ideas y la toma de notas. Eleva tus notas proporcionándote sugerencias creativas y ahorrándote tiempo.

Con ClickUp Brain, los errores en tus notas serán cosa del pasado. Mejora la calidad de la escritura corrigiendo la gramática y la ortografía, simplificando el lenguaje y organizando tus notas.

¿No quiere leer un documento largo sobre un caso empresarial? Pídale a ClickUp Brain que resuma los puntos clave de una nota. También puede pedirle que cree plantillas, tablas y mucho más.

Bloc de notas de ClickUp

capture ideas, escriba notas y haga listas de comprobación rápidamente en el Bloc de notas de ClickUp

Si desea apuntar rápidamente sus notas o hacer una lista antes de que se le olviden, Bloc de notas ClickUp es tu solución. Añádelo a tu navegador Chrome y utiliza los botones de acción flotantes para capturar una nota rápida.

El Bloc de notas te permite arrastrar y soltar imágenes, GIF, vídeos y otros archivos adjuntos. Puedes convertir las entradas en tareas rastreables, crear listas de comprobación, utilizar comandos /Slash para dar formato a las notas y buscarlas mediante palabras clave.

Utiliza ClickUp Brain para escribir, editar y traducir tus notas.

ClickUp Docs

organice sus notas con las completas funciones de formato de ClickUp Docs_

La dinámica Documentos ClickUp le permite crear notas, listas de comprobación, bases de conocimientos y mucho más. Personalícelo con las innumerables opciones de estilo y formato disponibles.

Crea plantillas y accede a ellas, activa el modo de enfoque mientras trabajas, utiliza notas sin conexión y en línea, y archiva las que no necesites.

¡Y no acaba aquí!

Si utilizas las notas para trabajar, puedes compartirlas con los miembros de tu equipo, darles la opción de editar el documento junto a ti, convertir el texto en tareas y asignarles elementos de acción. Incluso puedes vincular tareas de un documento a otro y cruzar recursos.

Pizarra Blanca ClickUp

colabore con su equipo, asigne tareas y mucho más con ClickUp Whiteboard_

Si busca algo más colaborativo que pueda utilizar para compartir notas de reuniones y realizar lluvias de ideas, pruebe Pizarra ClickUp . Al igual que el Bloc de notas de ClickUp, le permite utilizar comandos de barra (/) para dar formato a los banners, encabezados y destacados.

Añada pegatinas, notas adhesivas, formas y texto y conviértalos en tareas. Vincule tareas, archivos y documentos a su pizarra de forma eficaz, para que nunca tenga que preocuparse por perder el contexto importante.

Lo mejor de todo es que puede crear una pizarra desde cero o utilizar la herramienta de ClickUp preconstruidaPlantillas de pizarra ¡!

Precios por clic

**Gratis para siempre

Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresas : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresas : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del espacio de trabajo

ClickUp: Una alternativa más inteligente a Apple Notes y Notability

Tomar notas es muy beneficioso para tu vida académica y profesional. Te mantiene alerta, compromete tu mente y organiza la información.

Apple Notes y Notability se encuentran entre las mejores aplicaciones para tomar notas para los usuarios de Apple. Sin embargo, sus muchas limitaciones impiden a los usuarios sacar el máximo partido de la toma de notas y ser productivos.

Aquí es donde entra ClickUp. Es una plataforma de productividad todo en uno que te ayuda a crear notas bonitas y a organizar tus pensamientos con una flexibilidad sin igual. Regístrate gratis ¡!