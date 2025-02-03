Las 10 mejores herramientas de maquetación para crear bocetos de diseño en 2025

¿Alguna vez ha pensado en renovar su sitio web, pero ha dudado debido al coste y al esfuerzo que supone implementar los cambios? Imagine transformar sus ideas en impresionantes maquetas interactivas antes de escribir una sola línea de código. Esa es la magia de las herramientas de creación de maquetas.

Te ayudan a crear wireframes, es decir, planos de tu proyecto web que muestran cómo se organizarán el contenido, la navegación y los elementos de la interfaz de usuario de cada página. También te ayudan a comunicar tus ideas a tus clientes, compañeros de equipo y partes interesadas.

¿Por qué es esencial crear maquetas? Sencillo. Realizar cambios directamente en un sitio web o producto en vivo puede llevar mucho tiempo, ser costoso y potencialmente perjudicial. Las herramientas de maquetación ofrecen un entorno seguro y eficiente para experimentar, iterar y perfeccionar su visión del diseño antes de invertir recursos significativos.

Con las herramientas de maquetación, puedes convertir tus conceptos de diseño en realidad. Puedes aplicar las buenas prácticas y principios del diseño UX que aprendes en libros y cursos para crear maquetas interactivas.

Esta guía se adentra en las 10 mejores herramientas de maquetación de 2024, lo que te permitirá mejorar tu proceso de diseño y hacer realidad tus sueños en este ámbito. Desde potentes herramientas con numerosas funciones hasta opciones fáciles de usar, exploraremos la herramienta perfecta para transformar tus ideas estáticas en maquetas dinámicas y revolucionar tu flujo de trabajo de diseño.

¿Qué debe buscar en una herramienta de maquetación?

Antes de elegir una herramienta de maquetación, debes saber qué quieres conseguir con ella.

Estas son algunas de las funciones importantes que debes buscar en todas las herramientas de maquetación:

Interfaz de usuario intuitiva: la herramienta debe tener una interfaz de usuario fácil, inteligente y adaptable. No querrás perder tiempo averiguando cómo usarla.

Elementos y componentes: disponer de una variedad de elementos y componentes, como botones, iconos y fuentes, puede mejorar la eficiencia de la maqueta y ahorrar tiempo en la búsqueda de recursos externos.

Facilidad de colaboración: debe tener funciones que le permitan realizar la edición en tiempo real, dejar comentarios y tener un registro del historial de versiones para una mayor transparencia y una mejor colaboración.

Compatibilidad con dispositivos: la herramienta debe ser compatible con los distintos dispositivos que utilizas a diario y debe estar disponible en la nube para poder acceder a ella al instante.

Funciones de personalización: la herramienta de maquetación debe ofrecer funciones de personalización que se ajusten a las directrices de diseño de su marca.

Teniendo en cuenta estos factores, estarás bien preparado para encontrar una herramienta de maquetación que se convierta en un activo inestimable en tu trayectoria como diseñador. Recuerda que la herramienta ideal debe complementar tu flujo de trabajo y potenciar tu creatividad.

¿Estás listo para descubrir las mejores herramientas de maquetación para tus proyectos de diseño web en 2024? Aquí tienes nuestra lista seleccionada de las 10 mejores herramientas de maquetación que puedes utilizar para crear wireframes y prototipos impresionantes y realistas.

1. ClickUp

ClickUp, la herramienta de productividad todo en uno para equipos de diseño, es sin duda una de las mejores herramientas de maquetación para diseñadores que buscan mejorar sus proyectos de diseño, incluidos borradores de documentos y presentaciones.

Tanto si estás creando un prototipo de sitio web, una app, o un producto, ClickUp funciona a la perfección como herramienta de gestión de proyectos de diseño, herramienta de maquetación de sitios web, herramienta de creación de wireframes y herramienta de software de diseño UX.

Combina herramientas de colaboración visual, como pizarras y mapas mentales, con capacidades de gestión de proyectos y tareas para acelerar el proceso de diseño y aumentar la tasa de finalización de proyectos.

Comience su proyecto de maqueta y colabore en tiempo real con las partes interesadas utilizando las pizarras de ClickUp.

Las mejores funciones de ClickUp para diseñadores son ClickUp Pizarras y su amplia biblioteca de plantillas.

Dibuja wireframes, flujos de usuarios y conceptos de diseño directamente en las pizarras blancas de ClickUp. Utiliza herramientas como bolígrafos, cuadros de texto, notas adhesivas y figuras para dar vida a tus ideas de diseño iniciales. Las pizarras blancas también se integran con elementos multimedia, lo que te permite añadir imágenes a tus tableros sin esfuerzo.

Varios miembros del equipo pueden trabajar simultáneamente en la pizarra, lo que fomenta un entorno dinámico para la lluvia de ideas. Comparta ideas, recopile comentarios y repita sus esquemas y borradores de diseño en tiempo real.

Ya sean gráficos, diagramas o presentaciones, estas pizarras blancas ofrecen el lienzo perfecto para convertir tus conceptos en tareas viables. Puedes añadir contexto a tu trabajo enlazando tus pizarras con tareas, archivos, documentos y mucho más en ClickUp. Además, puedes guardar todos tus esquemas y maquetas en ClickUp junto con las tareas y debates del proyecto para facilitar el acceso y la consulta.

¡Pero eso no es lo mejor! ClickUp Brain potencia tu creatividad generando automáticamente perfiles de diseño, componentes, recorridos de usuario y resúmenes creativos basados en tus indicaciones y requisitos.

Al eliminar el trabajo superfluo de este proceso, la herramienta ayuda a los diseñadores y a las personas involucradas en el proyecto a ahorrar tiempo y dinero.

No olvides que ClickUp también ofrece compatibilidad con comentarios y @menciones, aprobaciones rápidas, iteraciones rápidas, anotaciones en maquetas, integraciones con archivos Figma e InVision, y colaboración con colaboradores externos.

Descargar esta plantilla Establece un flujo de trabajo para el proceso de diseño con el fin de que todas las partes implicadas estén en sintonía mediante la plantilla de plan de proyecto de diseño web de ClickUp.

Además, la plantilla de plan de proyecto de diseño web de ClickUp te permite organizar y programar tus proyectos de diseño en un solo lugar, lo que se traduce en un proceso de diseño más eficiente y eficaz. Esta plantilla proporciona el equilibrio adecuado entre tus recursos y tareas para ejecutar de manera eficiente tu plan de diseño y desarrollo web.

Esta plantilla te ayudará.

Esboza todo el proceso de diseño del sitio web de principio a fin.

Divida cada tarea en subtareas manejables para una mejor asignación.

Supervise el progreso y establezca prioridades para cumplir con los plazos.

Las mejores funciones de ClickUp

Gestiona todo el ciclo de vida de tu proyecto con un completo conjunto de herramientas para la gestión de proyectos, el diseño de sitios web y la gestión de documentos.

Crea y edita tus proyectos y documentos de diseño web de forma eficiente con la función de arrastrar y soltar y ClickUp Pizarra.

Proporcione y reciba comentarios directamente sobre tareas y documentos dentro de ClickUp. Utilice comentarios, menciones y debates en tiempo real para garantizar una comunicación clara y repetir de forma eficaz.

Utiliza ClickUp Automatización para optimizar tareas repetitivas, como enviar correos electrónicos de notificación al completar una tarea o actualizar automáticamente documentos según criterios específicos.

Almacena los recursos de diseño, los tableros de inspiración y los materiales de referencia de forma centralizada en los documentos designados de ClickUp Docs

Organiza y accede a todos los recursos de tu proyecto, como documentos, componentes y elementos, con más de 15 vistas personalizables de ClickUp.

Adapta ClickUp a tu proceso de diseño específico. Crea campos personalizados para realizar el seguimiento de las iteraciones de diseño, utiliza formularios para recopilar los comentarios de los clientes y aprovecha las integraciones con el software de diseño para lograr un flujo de trabajo fluido.

Limitaciones de ClickUp

ClickUp es más que un simple software de maquetas, por lo que puede llevar algún tiempo dominar todas sus funciones y capacidades.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $/usuario al mes

Business: 12 $/usuario al mes

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.

ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro y entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

2. Moqups

vía Moqups

Moqups es una popular herramienta gratuita que te permite crear maquetas, esquemas y prototipos para diseños de sitios web o productos.

La herramienta ofrece un amplio intervalo de diseños, plantillas de diseño gráfico y elementos, como iconos, plantillas, imágenes y fuentes, para desarrollar y diseñar fácilmente un producto o una página web.

Tanto si necesitas crear esquemas funcionales, diagramas o pizarras, Moqups es un ecosistema completo de herramientas que elimina la necesidad de cambiar entre múltiples plataformas.

Las mejores funciones de Moqups

Integra Moqups con otros programas, como Google Drive, Jira, Okta, Slack y Microsoft Azure.

Colabora con tu equipo en tiempo real en tus proyectos de diseño.

Accede a Moqups desde cualquier dispositivo y plataforma.

Limitaciones de Moqups

Moqups puede llevar mucho tiempo, ya que tienes que realizar la selección y la edición de cada elemento individualmente utilizando el editor de arrastrar y soltar.

La versión gratuita no te permite descargar tu maqueta final.

Precios de Moqups

Free

Solo : 12 $ al mes

Equipo: 24 $ al mes

Ilimitado: 65 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Moqups

G2: 4,2/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

3. Figma

vía Figma

Figma es una herramienta de maquetación de sitios web muy popular entre los diseñadores para crear wireframes interactivos y prototipos para sitios web y aplicaciones móviles. Es adecuada tanto para principiantes sin certificación en diseño como para diseñadores experimentados, ya que ofrece elementos y componentes predefinidos y personalizables.

El equipo puede trabajar fácilmente en conjunto utilizando esta herramienta, ya que los diseños se crean en la misma aplicación web. Esto permite que todos vean cómo avanza el diseño y compartan sus opiniones de inmediato. Incluso pueden dejar comentarios directamente en los archivos de diseño.

Figma ofrece compatibilidad especial para el diseño de UI y UX, y ofrece funciones como sistemas de diseño con componentes enlazados a la interfaz de usuario, software de prototipado interactivo y una amplia biblioteca repleta de estilos de diseño.

Las mejores funciones de Figma

Conecta Figma con otros programas, como Trello, Jira, Slack, Zoom y Asana, para optimizar tu flujo de trabajo.

Utiliza diversos complementos y widgets para simplificar y agilizar tus tareas de diseño.

Da y recibe comentarios directamente en tus wireframes para mejorar la comunicación y la colaboración.

Limitaciones de Figma

Figma no ofrece compatibilidad con muchos idiomas, lo que puede establecer un límite en su alcance global.

Figma necesita sistemas potentes con mucha memoria y es posible que no funcione bien en sistemas antiguos o más lentos.

Precios de Figma

Starter: Gratis, gratuito/a

Profesional: 12 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Organización: 45 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Enterprise: 75 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Figma

G2: 4,7/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 700 opiniones)

4. Mockplus

vía Mockplus

Si la colaboración eficaz en equipo es una prioridad para ti, Mockplus debería ser tu herramienta de referencia. Se trata de una herramienta de maquetación que ayuda a crear prototipos interactivos de interfaces de usuario para diseños de software. La herramienta cuenta con una amplia biblioteca de plantillas de esquemas que incluye kits de interfaz de usuario de alta fidelidad, baja fidelidad y gratuitos.

Conocido por su completo paquete de opciones de prototipado, pruebas, iteración y escalado, Mockplus ofrece tres productos para diferentes fases de desarrollo del diseño. Mockplus Cloud se centra en impulsar la colaboración; Mockplus RP es un plan Free para diseñar prototipos; y MockPlus DS es ideal para realizar cambios en diseños existentes.

Funciones como la creación rápida de prototipos, el diseño de interfaces de usuario vectoriales, los códigos personalizados y la colaboración remota lo convierten en una opción muy popular entre los principiantes. Además, Mockplus también cuenta con compatibilidad con otros programas de diseño, como Adobe Photoshop, lo que permite a los diseñadores exportar archivos en diferentes formatos.

Las mejores funciones de Mockplus

Personaliza tu diseño con elementos predefinidos, como iconos, fuentes y otros componentes, y ahorra tiempo y esfuerzo.

Integra Mockplus con diversos programas, como Slack, Jira, Photoshop, Confluence, Lark y Adobe XD, para mejorar tu flujo de trabajo de diseño.

Realiza un seguimiento del progreso de tu proyecto y colabora fácilmente con los miembros de tu equipo con Mockplus.

Conecta de forma eficaz a los gestores de producto, desarrolladores y diseñadores para coordinar mejor los proyectos desde el principio.

Limitaciones de Mockplus

Mockplus requiere complementos para cargar archivos de diferentes formatos, lo que puede resultar incómodo o incompatible.

La disponibilidad de tantas funciones puede resultar abrumadora o confusa para los principiantes.

Precios de Mockplus

Individual

Free

Anual: 99 $ (facturado anualmente)

Perpetual: 499 $ (pago único)

Equipo

Free

Ultimate: 29,50 $/usuario al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mockplus

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

5. Marvel

vía Marvel

Si buscas una herramienta gratuita para crear maquetas que te ayude a agilizar el proceso de retroalimentación, Marvel es la ideal para ti. La herramienta reduce esencialmente cualquier fricción a la hora de obtener aprobaciones oportunas en diferentes fases y para las diversas versiones de un prototipo de diseño.

La función Handoff de Marvel facilita una colaboración y un proceso de traspaso más fluidos entre diseñadores y desarrolladores.

Proporciona especificaciones de diseño detalladas, recursos y un modo de inspección para que los desarrolladores extraigan información. Los comentarios, las anotaciones y la exportación eficiente de recursos mejoran la comunicación.

Marvel cuenta con un repositorio de imágenes precargadas con una interfaz de diseño fácil de navegar mediante arrastrar y soltar, y bibliotecas de equipo que ayudan a mantener la coherencia en los requisitos de marca.

Las mejores funciones de Marvel

Diseña y crea prototipos de tu sitio web o maquetas de productos con las intuitivas y potentes herramientas de Marvel.

Prueba y valida tus maquetas con usuarios reales y obtén comentarios y opiniones.

Exporta y comparte tus maquetas con tus clientes y partes interesadas en varios formatos, como PDF, PNG, HTML y Sketch.

Limitaciones de Marvel

Tiene una biblioteca con un límite de componentes y elementos, lo que puede restringir sus opciones de diseño.

Tiene algunas funciones que no son fluidas ni fáciles de usar, lo que puede afectar a tu experiencia de usuario.

Precios de Marvel

Free

Pro : 10 $ al mes

Equipo: 30 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Marvel

G2: 4,2/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

6. UXPin

vía UXPin

La herramienta de prototipos UXPin se basa en componentes de código, lo que le permite utilizar componentes de interfaz de usuario existentes para crear maquetas. La tecnología Merge permite a los diseñadores diseñar con los mismos componentes de código de interfaz de usuario que los desarrolladores utilizaron para crear el producto.

Esto te permite crear una maqueta de interfaz de usuario personalizada que se ajuste a las directrices de tu marca. Intégrala con Storybook, repositorio de Git o el paquete NPM para utilizar los mismos componentes de código de tu sistema de diseño, app, aplicación o sitio web.

Puedes dar rienda suelta a tu creatividad con la herramienta de diseño predefinida o los múltiples elementos de interfaz de usuario integrados. La herramienta se centra en el recorrido del usuario y el mapeo de procesos, y también cuenta con una función de mapa de calor que realiza el seguimiento del comportamiento de los clics y el desplazamiento del usuario.

Las mejores funciones de UXPin

Simule el daltonismo y compruebe el contraste mientras prueba su prototipo.

Crea prototipos basados en la lógica que te permiten definir tus propias reglas y condiciones.

Prueba UXPin gratis antes de pagar por un plan de suscripción que se adapte a tus necesidades.

Limitaciones de UXPin

Solo permite deshacer una acción, lo que dificulta revertir cambios no deseados.

Tiene una interfaz de usuario fluida pero lenta, lo que puede aumentar tu tiempo de respuesta.

Precios de UXPin

Free

Essentials: 8 $ al mes por editor.

Avanzado: 39 $/editor al mes

Profesional: 83 $ al mes por editor.

Empresa: 149 $/editor al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de UXPin

G2: 4,2/5 (más de 110 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 20 opiniones)

7. Sketch

vía Sketch

Sketch es una herramienta de maquetación para usuarios de macOS. Es útil para diseñar prototipos, interfaces de usuario e incluso diseños de iconos, gracias a su lienzo basado en píxeles.

Dado que Sketch permite crear diseños vectoriales sencillos y prototipos complejos, puedes montar rápidamente un diseño utilizando gráficos vectoriales individuales y una combinación de mesas de trabajo predefinidas.

Puedes controlar cada píxel de la página y dibujar con una herramienta de lápiz o crear las figuras que desees.

Sketch cuenta con una amplia comunidad de diseñadores que han creado kits de diseño accesibles de forma gratuita para todos los usuarios de Sketch.

Las mejores funciones de Sketch

Descarga una amplia biblioteca de diseños, iconos, botones y otros elementos con un solo clic.

Colabora en tiempo real con diseñadores y otras partes interesadas en diferentes dispositivos mediante entornos de trabajo compartidos.

Realiza un seguimiento del progreso, los comentarios y las opiniones de los miembros del equipo con divertidos cursores codificados por colores con nombres.

Limitaciones de Sketch

Sketch tiene una curva de aprendizaje pronunciada, ya que las opciones y los elementos de diseño no son fáciles de encontrar.

Sketch solo está disponible para usuarios de Mac y solo se puede acceder a él a través de la web.

Precios de Sketch

Suscripción estándar: 12 $ al mes por editor.

Licencia solo para Mac: 120 $/asiento

Suscripción empresarial: 20 $ al mes por editor (facturación anual únicamente).

Valoraciones y reseñas de Sketch

G2: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 800 opiniones)

8. Wondershare Mockitt

vía Wondershare Mockitt

Wondershare Mockitt está específicamente diseñado para crear maquetas de interfaz de usuario y prototipos potenciados por IA. Con esta herramienta, puedes desarrollar esquemas funcionales, diagramas de flujo y mapas mentales prácticos.

Lo más fácil de usar Wondershare Mockitt es diseñar flujos de trabajo realistas, múltiples mesas de trabajo e interacciones fluidas utilizando elementos integrados.

Pero no es solo para diseñadores. Cuando se trata de la inspección, los desarrolladores pueden examinar el diseño y convertir fácilmente los píxeles en código sin necesidad de tener un título en diseño.

Mockitt IA también ofrece un diseño inteligente y sencillo para hacer realidad tus ideas de diseño de forma precisa e instantánea. Esta función aún es nueva, pero vale la pena probarla.

Las mejores funciones de Wondershare Mockitt

Aprende de una amplia biblioteca de recursos y mejora tu productividad.

Comparte, realiza edición y obtén comentarios sobre tus maquetas en tiempo real y colabora sin esfuerzo con tu equipo.

Utiliza tecnología basada en IA para crear y probar tus prototipos.

Limitaciones de Wondershare Mockitt

No se integra con otro software, lo que puede limitar su flujo de trabajo.

Requiere una curva de aprendizaje pronunciada, ya que se basa en tecnologías impulsadas por IA.

Precios de Wondershare Mockitt

Starter: Gratis

Profesional: 12 $ al mes por editor.

Corporación: 15 $/editor al mes

Valoraciones y opiniones sobre Wondershare Mockitt

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. InVision Studio

vía InVision

InVision Studio es una herramienta de diseño y maquetación de interfaces de usuario para crear prototipos con diseños basados en vectores, capas flexibles y un número infinito de páginas de lienzo.

InVision Studio te ofrece un conjunto de herramientas para almacenar y realizar el uso compartido de tu flujo de trabajo de diseño de productos y una biblioteca para almacenar todos los componentes de UX de tu marca.

Se trata de una herramienta de prototipos de maquetas altamente colaborativa que permite crear prototipos adaptables sin necesidad de escribir código. Los diseños creados se pueden compartir con el equipo y los clientes para obtener comentarios en tiempo real.

Las mejores funciones de InVision Studio

Crea y utiliza animaciones complejas para tus vídeos.

Prueba tu prototipo en tu teléfono con un simple clic.

Descarga archivos de programas como Sketch e impórtalos a InVision Studio.

Limitaciones de InVision Studio

Sin opciones de complementos

A menudo puede volverse lento y presentar fallos.

Precios de InVision Studio

Free

Starter: 15 $ al mes por diseñador.

Profesional: 25 $ al mes por diseñador.

Equipo: 99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de InVision Studio

G2: 4,4/5 (más de 670 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 740 opiniones)

10. Balsamiq

vía Balsamiq

Balsamiq es una herramienta de maquetación que crea prototipos recreando la experiencia de diseñar en una pizarra o en papel. Vuelve a los fundamentos de la creación de diseños con lápiz y papel, solo que en una pantalla.

Aunque el prototipo pueda parecer esbozado en papel, el diseño puede cambiar a un aspecto más profesional para las presentaciones. Naturalmente, tiene compatibilidad con prototipos de baja y alta fidelidad.

Balsamiq se centra en el contenido y la estructura del diseño, lo que también se refleja en sus plantillas prediseñadas. Te permite colocar elementos mediante sus funciones de arrastrar y soltar para reducir los cronogramas de finalización generales. Además, Balsamiq ofrece una amplia biblioteca de componentes y te permite exportar e importar datos.

Las mejores funciones de Balsamiq

Aprende a utilizar Balsamiq fácilmente, ya que tiene una interfaz sencilla e intuitiva.

Ahorra tiempo y mejora tus índices de entrega con plantillas personalizables para tus maquetas.

Trabaja con los miembros de tu equipo y comparte notas y comentarios sobre tus prototipos.

Limitaciones de Balsamiq

Tiene una pantalla sencilla en blanco y negro, lo que puede resultar aburrido o suponer un límite para algunos diseñadores.

No ofrece compatibilidad para la conversión de wireframes de baja fidelidad a alta fidelidad, lo que puede requerir herramientas o pasos adicionales.

Precios de Balsamiq

2 proyectos: 9 $ al mes

20 proyectos: 49 $ al mes

200 proyectos: 199 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Balsamiq

G2: 4,2/5 (más de 490 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 380 opiniones)

Diseña tus maquetas sin esfuerzo

Un proyecto de diseño de maquetas o esquemas requiere la colaboración entre diseñadores, desarrolladores y gestores de productos. Por eso ClickUp es la herramienta de maquetación adecuada para cualquier proyecto de diseño.

Cuenta con funciones de gestión de proyectos y una herramienta de pizarra dedicada para ayudar a dar vida a los diseños prototipo. A diferencia de otras herramientas que pueden tener límites, ser difíciles de usar o aisladas, ClickUp tiene todo lo que necesitas en un solo lugar.

Es fundamental que todos estén en sintonía para mantener una visión coherente y entregar sus proyectos a tiempo.

Con ClickUp, puedes llevar tus diseños, maquetas y esquemas desde la fase de diseño en la pizarra hasta la fase de desarrollo con la participación de todas las partes interesadas.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!