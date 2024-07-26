Las 10 mejores extensiones y complementos de Google Calendar en 2025

500 millones de personas utilizan Google Calendar cada mes. Su interfaz fácil de usar, su calendario codificado por colores y sus excelentes integraciones lo convierten en la mejor opción para necesidades personales y profesionales. Sin embargo, a pesar de su popularidad, no siempre tiene todo lo que necesitas.

¡Las extensiones de Google Calendar al rescate! La extensión adecuada te permite gestionar los eventos de Google Calendar con mayor flexibilidad y personalización. Si quieres sacar más partido a tu agenda diaria, aquí tienes diez de las mejores extensiones de Google Calendar que te interesará conocer en 2024.

¿Qué debe buscar en las extensiones de Google Calendar?

Con millones de usuarios diarios, Google Calendar es una de las opciones de calendario más populares del mercado. Hay muchos complementos y aplicaciones compatibles disponibles para ayudarte a potenciar tus eventos, reuniones y tareas de Google Calendar. Cuando empieces a buscar formas de ampliar la funcionalidad de tu Google Calendar, ten en cuenta lo siguiente:

Opciones de seguridad robustas: No querrás dar tus datos de Google Calendar a cualquiera. Asegúrate de que el creador de la extensión sea de confianza y de que comprendes todos los permisos cuando permites el acceso a tu Google Calendar.

Funciones para resolver problemas: Las mejores extensiones de Google Calendar son aquellas que resuelven un problema. Puede tratarse de una extensión que le ayude a concentrarse en el trabajo, facilite el control de tiempo o le permita gestionar su tiempo con bloques de tiempo.

Interfaz de usuario intuitiva: las mejores extensiones de Google Calendar son aquellas que puedes empezar a usar de inmediato. Una interfaz de usuario excelente, fácil de usar, intuitiva y estéticamente agradable es una gran adición a tu conjunto de herramientas tecnológicas.

Se integra con otras herramientas: aunque la compatibilidad con Google Calendar es esencial, la capacidad de un producto para integrarse a la perfección con otras herramientas de tu conjunto de tecnologías, como Asana, ClickUp, Zoom o Slack, puede mejorar la productividad al eliminar la necesidad de realizar entradas manuales de las horas de las reuniones en todas las plataformas.

Coste operativo total: muchas extensiones de Google Calendar son gratuitas, pero algunas de las mejores funciones son de pago. Infórmate sobre el coste total de uso de la app y aprovecha las versiones de prueba gratuitas para probar la extensión antes de comprometerte.

Existen muchas extensiones de Google Calendar, así que no tengas miedo de cambiar las cosas y probar diferentes opciones. Es una forma estupenda de ver qué funciona, qué funciones necesitas y qué te ayuda a optimizar tu flujo de trabajo dentro de Google Calendar.

Las 10 mejores extensiones y complementos de Google Calendar

Conecta ClickUp + Google Calendar Ve los eventos sincronizados de Google Calendar en la vista Calendario de ClickUp.

Para personas y equipos dedicados a la gestión de proyectos, ClickUp ofrece increíbles funciones que pueden ampliar la funcionalidad de Google Calendar y facilitar la gestión de tareas.

Conecta ClickUp y Google Calendar a través de Zapier y ya no tendrás que ir y venir entre las plataformas y sincronizar manualmente reuniones, eventos e incluso tus tareas de Google Calendar. Añade Zap a tu cuenta de ClickUp (¡no necesitas saber programar!) y las dos plataformas tendrán un uso compartido de datos sin problemas. Después, puedes usar la vista de calendario de ClickUp para ver cronogramas completos, sin tener que lidiar con varios calendarios.

ClickUp se convierte en un centro de comandos centralizado para gestionar, planificar y distribuir tu tiempo. Incluso puedes utilizar la plantilla gratuita de planificador de calendario de ClickUp para ayudarte a organizar y eliminar el desorden del calendario.

Las mejores funciones de ClickUp

Fácil integración con Google Calendar, sin necesidad de escribir código.

Las tareas y fechas límite creadas en ClickUp se actualizan automáticamente en Google Calendar, para que nunca se pierda nada.

Las plantillas de planificación de calendario sincronizan todos tus calendarios para que puedas ver tus tareas, reuniones y eventos en un solo lugar.

Obtén más visibilidad del flujo de trabajo de todo tu equipo para planificar de forma más inteligente cuando hagas la conexión de su Google Calendar a la aplicación.

La vista de calendario facilita la programación de reuniones, o puede utilizarla para la gestión de recursos, planes de marketing en redes sociales y mucho más.

Limitaciones de ClickUp

Las amplias funciones pueden suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios.

Algunas vistas aún no están disponibles en la app móvil.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por miembro.

Empresas: 12 $ al mes por miembro.

Enterprise: ponte en contacto con nosotros para obtener información sobre precios.

ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 3900 opiniones)

2. TeamCal

A través de TeamCal

TeamCal es una extensión de Google Calendar diseñada para gestionar equipos. La app utiliza los datos de Google Calendar para mostrar varios calendarios simultáneamente, lo que le ofrece una vista completa de lo que está sucediendo en su equipo.

Desde la aplicación, puedes identificar lagunas en la cobertura, buscar horarios convenientes para reuniones o identificar posibles casos de agotamiento antes de que se produzcan. Cualquier actualización que realices en la aplicación se actualiza automáticamente en Google Calendar, sincronizándose a la perfección y eliminando el trabajo administrativo repetitivo.

Las mejores funciones de TeamCal

La vista de programación muestra varios calendarios a la vez, para que puedas encontrar rápidamente tiempo entre los eventos de Google Calendar para programar reuniones, eventos y tareas.

Posibilidad de integrar el calendario de su equipo en un sitio web interno o externo para que todos estén al tanto de lo que sucede.

Soporte móvil desde cualquier lugar

Limitaciones de TeamCal

Carece de la función de arrastrar y soltar en la interfaz de usuario, por lo que reorganizar varios calendarios puede llevar mucho tiempo.

Precios de TeamCal

Starter: 29 $ al mes

Premium: 69 $ al mes

Empresa: 149 $ al mes

14 días de versión de prueba gratuita.

Valoraciones y reseñas de TeamCal

G2: 5/5 (más de 2 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 15 opiniones)

3. Timely

A través de Timely

Timely es una extensión de control de tiempo basada en IA para Google Calendar. En lugar de realizar un control de tiempo manual, Timely se ejecuta en segundo plano y registra automáticamente tu actividad laboral.

Sin embargo, Timely es más que un simple registro de tiempo, ya que sabe en qué proyectos estás trabajando y registra las aplicaciones que utilizas para terminar tu trabajo. Así, no solo te libera tiempo de tareas administrativas, sino que también te proporciona un análisis de datos sobre tus hábitos de trabajo y te ayuda a trabajar de forma más eficiente. Conecta Timely a tu Google Calendar y a otros calendarios para que el control de tiempo sea aún más sencillo.

Las mejores funciones de Timely

Captura y registra automáticamente tus horas de trabajo, tanto si trabajas en un sitio web como en una aplicación de escritorio.

Analiza los datos de control de tiempo para determinar cuáles son tus momentos más productivos, tus días más ocupados y las aplicaciones que más utilizas.

Se integra con tus programas y aplicaciones favoritos, como Asana, Trello, Slack y Zoom.

Límites de tiempo

No tiene compatibilidad con dispositivos móviles, por lo que tendrás que utilizarlo desde tu ordenador portátil o de escritorio.

Precios oportunos

Starter: 11 $ al mes por usuario.

Premium: 20 $ al mes por usuario.

Ilimitado: 28 $ al mes por usuario.

Ahorra hasta un 22 % con las opciones de facturación anual.

Valoraciones y reseñas oportunas

G2: 4,8/5 (más de 380 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 690 opiniones)

4. Checker Plus

A través de Check Plus para Google Calendar Chrome Web Store

Checker Plus es una popular extensión de Google Calendar que agiliza y facilita el acceso a tu calendario y la adición de eventos.

Una vez instaladas, solo tienes que hacer clic en el icono de la extensión de Chrome en la esquina superior izquierda para ver tu Google Calendar en la pestaña actual. Desde allí, puedes ver, editar y mover tus eventos sin cambiar la ventana del navegador. La extensión te permite crear recordatorios de eventos de Google Calendar, incluyendo notificaciones emergentes y opciones de sonido personalizadas.

Tiene compatibilidad con todos tus calendarios simultáneamente, por lo que puedes utilizar la extensión para tu página personal y profesional de Google Calendar.

Las mejores funciones de Checker Plus

Te permite acceder rápidamente a tu Google Calendar desde tu navegador, para que puedas añadir rápidamente un evento próximo sin cambiar de ventana.

Personaliza fácilmente las ventanas emergentes de notificaciones, incluso añadiendo una notificación de voz o un sonido personalizado.

Haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier sitio web para añadirlo a los nuevos eventos del Calendario, lo que resulta muy útil para el seguimiento de las invitaciones, las direcciones o los sitios web de los lugares de celebración.

Limitaciones de Checker Plus

Las ventanas emergentes pueden tardar en aparecer, lo que puede ser un problema si tienes dependencia de ellas para que te avisen de las horas de las reuniones.

Precios de Checker Plus

Free

Valoraciones y reseñas de Checker Plus

Chrome Web Store: 4,4/5 (más de 2000 valoraciones)

5. En sentido horario

Vía Clockwise

Clockwise es un asistente de programación basado en IA que funciona con Google Calendar. La extensión gestionará tu día, ayudándote a reservar tiempo para trabajar de forma concentrada, sincronizándose con tu calendario personal o incorporando tiempo de desplazamiento para reuniones fuera de la oficina. Es aún mejor cuando todo el equipo lo utiliza, ya que puede ayudarte a encontrar el momento perfecto para las reuniones y la colaboración del equipo.

Las mejores funciones de Clockwise

El uso de la tecnología de IA con la extensión de Google Calendar puede optimizar su agenda en función de sus preferencias.

Reserva y reserva tiempo para descansos y desplazamientos a reuniones fuera de la oficina, para que puedas disfrutar del tiempo libre que te mereces (¡y necesitas!).

Se sincroniza con Slack para que puedas mantener a tu equipo informado sobre lo que estás haciendo y cuándo estarás disponible.

Límites de Clockwise

Las integraciones pueden tener un límite, por lo que si desea sincronizar con algo como Salesforce, es posible que necesite otra opción.

Precios de Clockwise

Plan Free disponible.

Equipos: 6,75 $ por usuario al mes, facturado anualmente.

Empresas: 11,50 $ por usuario al mes, facturado anualmente.

Enterprise: ponte en contacto con nosotros para obtener información sobre precios.

Valoraciones y reseñas de Clockwise

G2: 4,8/5 (más de 35 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 10 opiniones)

6. Nova New Tab

Via Nova Nueva pestaña

Nova New Tab es una ingeniosa extensión de Google Chrome que aparece en la barra de herramientas de Chrome y sustituye a la página nueva pestaña predeterminada. Te permite personalizar la página nueva pestaña con tus eventos de Google Calendar, el tiempo, notas de reuniones y mucho más. Puedes personalizar el diseño, los colores y el fondo para que se adapte a la estética de tu escritorio.

La extensión tiene interesantes herramientas integradas, como un cronómetro Pomodoro, una lista de tareas pendientes e incluso opciones de música ambiental.

Las mejores funciones de Nova New Tab para pestañas

Muestra los eventos del Calendario, las notas de reuniones y la lista de tareas pendientes en una nueva pestaña.

El práctico panel lateral te permite personalizar los ajustes o acceder a herramientas útiles, como un cronómetro Pomodoro.

Personaliza los recordatorios para saber cuándo debes asistir a las reuniones o recibir alertas sobre eventos diarios importantes.

Limitaciones de Nova New Tab

Algunas de las mejores funciones están ocultas tras un muro de pago.

Precios de Nova New Tab para pestañas

Free

Pro: 3,99 $ al mes o 29,99 $ al año.

Valoraciones y reseñas de Nova New Tab

Product Hunt: 4,9/5 (más de 60 reseñas)

7. Combinar eventos

A través de Event Merge para Google Calendar Chrome Web Store

Si tienes varios Google Calendars, sabrás lo complicado que puede resultar verlos todos. Pero esta práctica extensión de Google Chrome te ayuda a poner orden.

Descarga Event Merge para combinar eventos del calendario que se solapan o duplican en una sola agenda optimizada. La extensión utiliza rayas para mostrarte en qué calendarios aparece el evento, lo que facilita la lectura de Google Calendar.

Las mejores funciones para combinar eventos

Las extensiones de Google Chrome te ayudan a optimizar tu Google Calendar para que las entradas múltiples de un mismo evento se conviertan en una sola entrada.

El complemento se puede descargar y utilizar de forma gratuita en Google Workspace Marketplace.

Ideal para quienes utilizan varios Google Calendars para gestionar su vida profesional y personal y tienen el mismo evento más de una vez.

Limitaciones para combinar eventos

Problemas con incidencias

Algunos usuarios consideran que no funciona para optimizar eventos separados en su Calendario.

Precios de Event Merge

Free

Evento de combinación: valoraciones y reseñas

Chrome Web Store: 4,2/5 (más de 200 valoraciones)

Bonus: ¿Cómo combinar calendarios de Google Calendar?

8. Meetric

A través de Meetric

¿Vas a asistir a próximas reuniones sin saber qué hay en la Agenda de la reunión siguiente? Meetric te ayuda.

Este complemento de Google Calendar añade automáticamente información importante sobre tu próximo evento, incluyendo quiénes asistirán, el orden del día de la reunión y enlaces a las notas y actas de la reunión.

También puedes utilizar esta extensión de Chrome para capturar notas clave de reuniones, transcripciones o información útil, colaborando con el resto de tu equipo durante el proceso. Incluso puedes utilizar Metric para asignar tareas y asegurarte de que todos esos elementos pendientes se lleven a cabo.

Las mejores funciones de Meetric

Obtenga información esencial sobre su próxima reunión antes de llegar.

Captura información sobre la reunión, incluyendo notas, diapositivas, grabaciones y elementos procesables en la app.

Asigna tareas a ti mismo o gestiona equipos para asegurarte de que se terminan todos los elementos de las reuniones.

Limitaciones de Meetric

No hay soporte para aplicaciones móviles, por lo que no podrás utilizar este calendario cuando estés fuera de casa.

Precios de Meetric

Free

Algunas funciones de pago

Valoraciones y reseñas de Meetric

G2: 5/5 (más de 2 reseñas)

Capterra: 5/5 (más de 5 reseñas)

9. Ocultar la mañana

A través de Ocultar la mañana en el Calendario de la Tienda web de Chrome

A menos que tengas una panadería o un servicio de reparto nocturno, es poco probable que necesites saber qué hay en tu agenda a las 3 de la madrugada. El equipo que desarrolló Hide Morning se dio cuenta de este problema y arregló tu calendario de trabajo.

Su práctica extensión para Google Calendar oculta los espacios en blanco innecesarios de tu calendario, lo que te permite tener una vista más realista de tus horas de vigilia. El complemento gratuito de Google Workspace oculta todo lo que hay desde la medianoche hasta la hora de inicio personalizada.

Ocultar Las mejores funciones de Morning

Visualiza fácilmente todos tus eventos sin espacios en blanco innecesarios.

Una forma gratuita para obtener una mejor representación visual de tu día.

Funciona con tus extensiones de calendario actuales.

Ocultar límites matutinos

Carece de opciones personalizadas, por lo que tendrás que aprender a apreciar lo que ya viene integrado.

Algunos usuarios han informado de problemas al utilizar la extensión en otros idiomas.

Ocultar precios matutinos

Free

Ocultar valoraciones y reseñas matutinas

Chrome Web Store: 3. 8/5 (más de 120 valoraciones)

10. Zoom Scheduler

A través de Zoom

Zoom Scheduler es una práctica herramienta dentro de la plataforma Zoom que tiene una conexión con tu Google Calendar y permite a otras personas programar llamadas de Zoom sin darles acceso a tu calendario completo.

Puedes programar tu disponibilidad, compartir un enlace de reserva con clientes o miembros del equipo y permitirles que reserven ellos mismos. No es necesario intercambiar correos electrónicos ni llamar por teléfono para concertar una cita. Además, tanto tú como los asistentes recibiréis recordatorios automáticos sobre los próximos eventos.

Las mejores funciones de Zoom Scheduler

Ahorra tiempo al crear eventos, ya que facilita a otras personas la reserva de una reunión de Zoom contigo.

Establece tus horarios disponibles y el Programador añadirá automáticamente el evento a tu Google Calendar.

Se integra con tu cuenta de Google Calendar con unos pocos clics y mantiene todo actualizado.

Limitaciones de Zoom Scheduler

Solo funciona con Zoom, por lo que no podrás utilizar las funciones si alguien opta por realizar una reunión en otra plataforma como Microsoft Teams o Google Meet.

Precios de Zoom Scheduler

5,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Zoom Scheduler

G2: 4,5/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 5 reseñas)

Toma el control de tu Google Calendar con complementos y complementos.

Si necesitas una solución integral para tus necesidades de calendario, ¡descubre lo que ClickUp puede hacer por ti!

ClickUp elimina la necesidad de manejar múltiples extensiones, cambiar entre interfaces y cambiar de contexto, para que puedas ser más productivo. Esto se debe a que ClickUp es más que un complemento de Google Calendar. Es un centro de comandos completo para tu agenda diaria.

Olvídate del caos de tu calendario y aumenta tu productividad con ClickUp. Regístrate hoy mismo de forma gratuita y descubre todo lo que puedes hacer con tu tiempo.