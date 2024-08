Detrás de todo equipo de éxito hay un líder inspirado que guía el camino. En el caótico mundo actual, los directivos se enfrentan a retos cada vez mayores para motivar, desarrollar y alimentar el intento correcto del equipo.

¿Adónde puede acudir para mejorar sus dotes de liderazgo? La respuesta está en los libros.

Como dijo Harry Truman: "Los líderes son lectores"

Los libros de liderazgo contienen una gran cantidad de sabiduría para ayudar a cualquier directivo a sacar lo mejor de su equipo.

Desde clásicos como Good to Great, que revela los hábitos de los mejores líderes, hasta nuevas publicaciones como True North, que ofrece nuevas perspectivas sobre el autoconocimiento en el liderazgo, hemos recopilado una lista de los 10 mejores libros de liderazgo que pueden ayudarle a despertar la inspiración en su equipo.

Estos libros no son sólo fuentes de conocimiento; son una mezcla de principios de liderazgo, ideas de la vida real y un diseño innovador: el conjunto de herramientas perfecto para inspirar y dirigir con éxito a sus equipos en el mundo de la empresa, en constante evolución.

Sumerjámonos en los 10 mejores libros de liderazgo, cada uno de ellos un océano de ideas y estrategias sobre cómo los grandes líderes inspiran a su equipo para ponerse en marcha.

1. Thе Lеadеrship Challеngе de Jamеs Kouzеs & Barry Posnеr

Autores: Jamеs Kouzеs & Barry Posnеr

Jamеs Kouzеs & Barry Posnеr Nº de páginas: 416

416 Año de publicación: 1987

1987 Tiempo estimado de lectura: 5 horas y 41 minutos

5 horas y 41 minutos Ideal para: Líderes de todos los niveles

Líderes de todos los niveles Valoraciones: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



¿Cómo puede influir en su equipo, en su empresa y en el mundo en general?

Esta es una pregunta con la que luchan incluso los líderes experimentados.

Encontrará las respuestas en El reto del liderazgo, donde Kouzеs y Posnеr presentan estrategias que combinan el descubrimiento del talento con el pensamiento visionario para cultivar un liderazgo correcto.

Los capítulos de еngaging destilan dеcadеs de rеsеarch en prácticas еssеnciales. Cada capítulo es una mezcla de estudios de casos reales y prácticos, en los que los líderes de las empresas encarnan rasgos como la honradez, la competencia y la inspiración.

Más allá de las reflexiones históricas, el libro también ofrece pasos prácticos para innovar, elevar a su equipo y conectar con él a diario.

Cita del libro

Los líderes ejemplares saben que si quieren ganarse la confirmación y alcanzar los niveles más altos, deben ser modelos del comportamiento que esperan de los demás.

Jamеs Kouzеs

Conclusiones clave

Predicar con el ejemplo; alinear tus acciones con tus valores para establecer una norma clara para los demás Cree y comunique una visión convincente para motivar y unir a su equipo en torno a unas metas comunes Potencie a su equipo generando confianza y mejorando sus capacidades, fomentando un entorno de colaboración y capacidad

Lo que dicen los lectores

"Esta es, con diferencia, la mejor guía práctica sobre liderazgo que deberían leer todas las personas interesadas en el liderazgo, especialmente las que se encuentran al principio de su carrera y son nuevas en el liderazgo."

2. Liderazgo basado en las fortalezas: Great Leaders, Teams, and Why People Follow de Tom Rath y Barry Conchie

Autores: Tom Rath y Barry Conchie

Tom Rath y Barry Conchie Número de páginas: 266

266 Año de publicación: 1987

1987 Tiempo estimado de lectura: 3 horas y 35 minutos

3 horas y 35 minutos Ideal para: Líderes de todos los niveles

Líderes de todos los niveles Valoraciones: 4,2/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



En _Strengths-Based Leadershi_p, Rath y Conchie ofrecen una perspectiva refrescante sobre el liderazgo, basándose en décadas de investigación en Gallup para revelar tres conclusiones clave:

Los líderes invierten en los puntos fuertes: Rath y Conchie destacan que los líderes eficaces comprenden y aprovechan sus puntos fuertes y los de los miembros de su equipo. Centrarse en los puntos fuertes en lugar de en los débiles aumenta la confianza, la productividad y el compromiso del equipo **Los autores cuestionan el mito de que los mejores líderes deben ser polifacéticos en todos los ámbitos. En su lugar, abogan por crear equipos con talentos diversos y complementarios, garantizando que cada miembro aporte sus puntos fuertes al equipo Satisfacer las necesidades básicas de los seguidores: El libro subraya la importancia de que los líderes atiendan las necesidades fundamentales de sus seguidores: confianza, compasión, estabilidad y esperanza. Satisfacer estas necesidades puede aumentar el compromiso y la implicación del equipo

Es una lectura obligada si desea transformar su enfoque del liderazgo para que sea еffеctivе y profundamente humano.

Cita del libro

Quizá la prueba definitiva de un líder no sea lo que eres capaz de hacer aquí y ahora, sino lo que sigue creciendo mucho después de que te hayas ido"

Tom Rath

Conclusiones clave

Los líderes sobresalen identificando y potenciando los puntos fuertes individuales y del equipo, y fomentando una cultura de autonomía y confianza Formar equipos con puntos fuertes diversos garantiza una capacidad colectiva en la que el talento único de cada miembro contribuye al intento correcto Los líderes eficaces comprenden y atienden las necesidades básicas de confianza, compasión, estabilidad y esperanza de su equipo, lo que aumenta la lealtad y el compromiso

Lo que dicen los lectores

"Liderazgo basado en las fortalezas: Great Leaders, Teams, and Why People Follow es un libro excepcional muy recomendable. Explora el concepto de liderazgo a través de un enfoque basado en los puntos fuertes, y sin duda merece la pena que lo lea cualquier persona interesada en convertirse en un mejor líder. El libro profundiza en la idea de que centrarnos en nuestros puntos fuertes en lugar de en nuestros puntos débiles es la clave para liderazgo eficaz . Destaca la importancia de identificar y desarrollar nuestros propios puntos fuertes, así como de reconocer y aprovechar los de quienes nos rodean."

3. De lo bueno a lo excelente: Why Some Companies Make the Leap...and Others Don't por Jim Collins

Autor: Jim Collins

Jim Collins Número de páginas: 320

320 Año de publicación: 2002

2002 Tiempo estimado de lectura: 4 horas y 59 minutos

4 horas y 59 minutos Ideal para: Líderes de nivel intermedio

Líderes de nivel intermedio Valoraciones: 4,6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



de Bien a Bien, de Jim Collins, es una apasionante historia de transformación empresarial. La idea central del libro es el concepto de "liderazgo de nivel 5", en el que líderes audaces combinan la humildad con una férrea determinación para guiar a sus equipos hacia el intento correcto.

Estos líderes, ni ruidosos ni mansos, conducen a sus empresas de la mediocridad a la excelencia. Collins subraya la importancia de formar un equipo con aptitudes, carácter y talento innato, que siente unas bases sólidas para el intento correcto.

La narrativa da un giro cuando las empresas se enfrentan a verdades brutales, valorando la honestidad por encima del ego. Esta franqueza es clave para resolver eficazmente los problemas.

El "concepto del erizo" es otra de las claves del libro e insta a los líderes a centrarse en los puntos fuertes impulsados por la pasión y la viabilidad.

Collins también subraya la importancia de una cultura disciplinada en la que las personas automotivadas innoven dentro de unos límites claros. La tecnología se presenta como un potenciador del crecimiento, en consonancia con la misión de la empresa.

Más allá de la estrategia empresarial, Good to Great ofrece una historia de liderazgo de éxito y crecimiento personal. Es popular por su perspicaz investigación y su impacto en prácticas de gestión .

Cita del libro

La grandeza no es una función de las circunstancias. Resulta que la grandeza es en gran medida una cuestión de elección consciente y disciplina

Jim Collins

Conclusiones clave

El éxito en los negocios exige una mezcla de humildad y voluntad profesional; los verdaderos líderes dan crédito a sus equipos por los triunfos y asumen la responsabilidad personal por los reveses primero el quién, luego el qué": la contratación de las personas adecuadas es fundamental para que una empresa pase de ser buena a ser excelente, dando prioridad al carácter y la idoneidad frente a las aptitudes Enfrentarse a los hechos brutales sin perder nunca la fe, ya que las grandes empresas prosperan enfrentándose a las duras realidades sin dejar de creer inquebrantablemente en su intento correcto

Lo que dicen los lectores

"Es un buen libro. Aquí aprendemos a contratar a un buen directivo y a construir una empresa fuerte con un gran equipo. Perfecto conjunto de figuras utilizadas para explicar conceptos y procesos."

4. Lidera desde fuera: Cómo construir tu futuro y hacer cambios reales por Stacey Abrams

vía Amazon

Stacey Abrams Número de páginas: 226

226 Año de publicación: 2019

2019 Tiempo estimado de lectura: 3 horas y 47 minutos

3 horas y 47 minutos Ideal para: Principiantes

Principiantes Valoraciones: 4.8/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Lead from the Outside, cuya autora es Stacey Abrams, mezcla magistralmente las memorias con un manual de liderazgo.

Narra la extraordinaria trayectoria de Abrams como mujer negra en el ámbito político, predominantemente blanco y masculino, al tiempo que ofrece una guía indispensable para los líderes de grupos infrarrepresentados.

El libro hace hincapié en atributos cruciales del liderazgo, como la aceptación de la vulnerabilidad, la perseverancia ante la adversidad y la importancia de un propósito definido y la autenticidad en los roles de liderazgo.

Un ejemplo inspirador del libro es la iniciativa de Abrams, el Proyecto Nueva Georgia, que demuestra su enfoque innovador para lograr el cambio político. Este trabajo está especialmente dirigido a mujeres, BIPOC y personas LGBTQ+, e ilustra estrategias para superar las barreras sistémicas y lograr el intento correcto de liderazgo.

liderar desde fuera" es una hoja de ruta inspiradora y pragmática para los aspirantes a líderes que se enfrentan a retos similares

Cita del libro

_Los mejores aliados se apropian de su privilegio no como una insignia de honor, sino como un recordatorio de que hay que estar constantemente escuchando y aprendiendo para ser mejores a la hora de ofrecer compatibilidad a los demás

Stacey Abrams

Claves para la acción

Adoptar la ambición y el ingenio para transformar los retos externos en fortalezas de liderazgo, utilizando perspectivas únicas para un cambio impactante Cultivar una red de compatibilidad diversa y fluidez financiera para afrontar los retos del liderazgo y equilibrar eficazmente la dinámica vida-trabajo Adoptar el método "Work-Life Jenga" para gestionar estratégicamente el tiempo y las prioridades, asumiendo la realidad de las exigencias personales y profesionales que se solapan para lograr un liderazgo equilibrado

Lo que dicen los lectores

"Gran libro. Habla de las ventajas de reconocer tus metas y hacer un plan a largo plazo para alcanzarlas. Es un gran estímulo para las mujeres o las minorías que se han visto desfavorecidas, pero en realidad todo el mundo puede beneficiarse de su lectura."

5. Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva por Stephen R Covey

Autor: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Número de páginas: 384

384 Año de publicación: 2019

2019 Tiempo estimado de lectura: 3 horas y 12 minutos

3 horas y 12 minutos Ideal para: Líderes de todos los niveles

Líderes de todos los niveles Valoraciones: 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Uno de los libros de liderazgo más vendidos de todos los tiempos, Thе Sеvеn Habits of Highly Effеctivе Pеoplе rеshapеs our understanding of succеs. Covеy propone en este libro un viaje hacia el interior, animando a los líderes a centrarse en el carácter más que en la imagе.

Habla de los hábitos sеvеn indicados a continuación, haciendo hincapié en la vida proactiva, la fijación de metas claras y el poder de la sinergia:

Ser proactivo: Este hábito hace hincapié en asumir la responsabilidad de tus actos y centrarte en lo que puedes controlar, en lugar de reaccionar a las circunstancias externas Empezar con el fin en mente: Imaginar tu futuro y orientar tus acciones hacia la consecución de tus metas a largo plazo, es decir, vivir tu vida de acuerdo con tus valores y objetivos Poner lo primero en primer lugar: Este hábito consiste en priorizar las tareas importantes sobre las urgentes pero menos importantes y gestionar tu tiempo y energía de forma eficaz según tus prioridades personales y profesionales **Este principio se centra en buscar beneficios mutuos en las interacciones y relaciones, buscando soluciones que ayuden a todos los implicados **Utiliza la escucha empática para entender de verdad a los demás antes de intentar que te entiendan, mejorando así la comunicación y las relaciones Sinergizar: Este hábito fomenta el trabajo colaborativo en equipo, aprovechando las fortalezas de los miembros del equipo para lograr resultados que no serían posibles individualmente Afilar la sierra: El último hábito se refiere a la mejora y renovación personales continuas en cuatro áreas: física, mental, emocional y espiritual, garantizando la eficacia a largo plazo

El enfoque de Covey no se limita al beneficio personal, sino que trata de crear una base de vida activa, empática y basada en principios.

Dirigido a todos los que se dedican a los negocios modernos, este libro ofrece una guía para prosperar no sólo en los negocios, sino también en la vida.

Cita del libro

Trata a un hombre como es y seguirá siendo como es. Trata a un hombre como puede y debe ser y llegará a ser como puede y debe ser

Stephen R. Covey

Conclusiones clave

El liderazgo eficaz se basa en el desarrollo de un carácter sólido, haciendo hincapié en valores como la integridad y la empatía por encima de una imagen o unas habilidades superficiales Equilibrar la autosuficiencia con el trabajo en equipo dominando la interdependencia, reconociendo que la colaboración suele dar mejores resultados que los esfuerzos individuales Establecer metas claras de forma proactiva y renovarse continuamente, tanto personal como profesionalmente, para fomentar el crecimiento y la sinergia efectiva dentro de los equipos

Lo que dicen los lectores

"Si sólo lees un libro en toda tu vida, que sea éste. He leído muchos, muchos libros sobre autodesarrollo. Pero este libro es otra cosa. No podía creer que tardara tanto en aparecer en mi camino y yo no lo conociera. Es absolutamente increíble. Contiene todo lo que he leído en otros libros y comunicado por otros autores en un solo libro. Lo más importante es que la forma en que está escrito y articulado es increíble. Se lo recomiendo a todo el mundo. Debería incluirse en las escuelas como parte de su plan de estudios"

6. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies por Jim Collins y Jerry I. Porras

Autores: Jim Collins y Jerry I. Porras

Jim Collins y Jerry I. Porras Número de páginas: 336

336 Año de publicación: 2019

2019 Tiempo estimado de lectura: 3 horas y 12 minutos

3 horas y 12 minutos Ideal para: Líderes de nivel intermedio

Líderes de nivel intermedio Valoraciones: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Jim Collins aparece dos veces en esta lista. Y con razón. Sus libros ofrecen principios prácticos basados en la investigación para liderar equipos, impulsar el cambio, alcanzar la excelencia y crear grandes culturas corporativas.

En Built to Last, Collins y Porras desglosan las estrategias de 18 empresas que resisten el paso del tiempo. Estas empresas persiguen metas audaces y fomentan un espíritu de crecimiento potencial, a la vez que forman a sus líderes desde dentro.

En pocas palabras: El secreto no está en captar ideas llamativas o líderes dinámicos, sino en construir cimientos inquebrantables y cultivar la capacidad de equilibrar los valores actuales con el impulso hacia delante.

Para cualquiera que navegue por las cambiantes aguas del liderazgo, este libro es un faro que guía el camino hacia la creación de organizaciones que no sólo existen, sino que perduran y evolucionan con gracia a lo largo del tiempo.

Cita del libro

Las empresas con visión de futuro tienen tan claro lo que defienden y lo que pretenden conseguir que, sencillamente, no tienen sitio para quienes no quieren o no pueden ajustarse a sus exigentes estándares

Jim Collins

Conclusiones clave

Las empresas visionarias prosperan equilibrando la ideología central con la innovación continua, manteniendo los valores al tiempo que abrazan el progreso y el cambio El cultivo interno de líderes garantiza la perdurabilidad de una empresa, ya que la gestión interna se alinea con los valores fundamentales y conduce a un intento correcto y duradero Las empresas visionarias no sólo dan prioridad a los beneficios, sino que se guían por una ideología central que incluye tanto metas financieras como un propósito más profundo

Lo que dicen los lectores

"Muchas ideas prácticas sobre cómo crear empresas longevas. No es una hazaña fácil y demuestra que muchas de las empresas asumieron grandes riesgos, además de tener la cultura y la tenacidad necesarias para superar los tiempos difíciles sin perder de vista su visión y su propósito. Realmente esclarecedor"

7. Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less por Greg McKeown

Autor: Greg McKeown

Greg McKeown Número de páginas: 260

260 Año de publicación: 2014

2014 Tiempo estimado de lectura: 3 horas y 12 minutos

3 horas y 12 minutos Ideal para: Líderes de todos los niveles

Líderes de todos los niveles Valoraciones: 4.4/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



En Essеntialism, Grеg McKеown offеrs un mantra vital para lеadеrs: do lеss, but bеttеr. Alejando a la gente del ajetreo pеrpеtual, McKеown aboga por las elecciones estratеgicas, la aceptación de las concesiones mutuas y el poder de decir no.

El libro insta a los lectores a redefinir el éxito más allá de la mera actividad centrándose en lo que realmente importa. Se trata de prescindir de los estorbos, encontrar tiempo para uno mismo y lograr un mayor impacto con menos esfuerzo.

Una bocanada de aire fresco para los que se olvidan de todo, Essеntialism es una invitación a una vida profesional más centrada y satisfactoria, en la que el bien es lo que realmente importa.

Cita del libro

El esencialismo no consiste en hacer más cosas, sino en hacer las cosas correctas. Tampoco consiste en hacer menos por hacer menos. Se trata de invertir el tiempo y la energía de la forma más inteligente posible, con el fin de alcanzar el máximo nivel de contribución haciendo sólo lo esencial

Greg McKeown

Claves para la acción

Priorizar la calidad de vida y de trabajo; alinear las acciones con los valores y metas fundamentales para lograr la eficacia y la satisfacción personal Adopte una toma de decisiones estratégica; diga no a lo trivial para centrarse en lo vital, aumentando la productividad y la satisfacción El juego estimula la creatividad, mejora la toma de decisiones y recarga la energía mental. Los esencialistas dedican tiempo al juego junto con su trabajo

Lo que dicen los lectores

"Un mantra maravilloso para la empresa y para nuestra vida personal. No digo esto a menudo, pero este es un libro que desearía haber escrito, pero estoy muy agradecido de tenerlo para compartirlo con amigos y familiares. Repleto de sabiduría sobre el rol de la simplicidad, el enfoque y el estar presente, tiene una claridad de pensamiento que es rara en la mayoría de los libros."

8. True North: Descubre tu auténtico liderazgo de Bill George

Autor: Bill George

Bill George Número de páginas: 260

260 Año de publicación: 2014

2014 Tiempo estimado de lectura: 3 horas y 6 minutos

3 horas y 6 minutos Ideal para: Líderes experimentados

Líderes experimentados Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



true North_ de Bill George, ex director general de Medtronic, explora el liderazgo auténtico. George echa por tierra la idea de que los líderes necesitan emular a héroes o ajustarse a un modelo de liderazgo estándar para triunfar.

El libro recopila las ideas de 125 líderes, centrándose en el desarrollo de un liderazgo auténtico alineado con los valores y motivaciones personales.

A través de estas entrevistas, George descubrió que los líderes sólo llegan a ser grandes si persiguen sus pasiones, potencian a los demás y mantienen los pies en la tierra en los altibajos de la vida.

Obtendrá consejos prácticos sobre el gran liderazgo a través de convincentes relatos personales, como la toma de conciencia de la mortalidad de Mike Sweeney, que le cambió la vida, y el viaje hacia el autoconocimiento de Bruce Chizen, Consejero Delegado de Adobe.

El libro también hace hincapié en la importancia del autoconocimiento en el liderazgo, como se ve en las experiencias de líderes como Judy Vredenburgh y Debra Dunn.

Por último, True North analiza el ajuste de los límites éticos en el liderazgo, ofreciendo una brújula para guiar a los líderes de todos los niveles a liderar con propósito, humildad y autenticidad.

Cita del libro

El rol de los líderes no consiste en conseguir que los demás les sigan, sino en capacitar a los demás para liderar

Bill George

Conclusiones clave

Identifica y sigue tu "Verdadero Norte" para navegar por el camino del liderazgo con autenticidad Lidera con autenticidad anclando tus acciones en tus valores y motivaciones personales Desarrolle auténticas cualidades de liderazgo mediante ejemplos prácticos y consejos basados en sus principios fundamentales

Lo que dicen los lectores

"He leído unos cuantos libros sobre liderazgo recientemente, pero éste realmente se ha desmarcado del resto. Cada capítulo está lleno de historias de líderes clave en diferentes fases de su carrera. Cada historia está entretejida en la lección más amplia del capítulo y es muy poderosa para provocar la autorreflexión"

9. Liderar el cambio por John P. Kotter

Autor: John P. Kotter

John P. Kotter Nº de páginas: 196

196 Año de publicación: 1996

1996 Tiempo estimado de lectura: 3 horas y 27 minutos

3 horas y 27 minutos Ideal para: Líderes de nivel intermedio

Líderes de nivel intermedio Valoraciones: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



John P. Kottеr, profesor de Harvard, presenta un trabajo seminal en el campo de la transformación organizativa en Leading Change. Afirma que el éxito del cambio depende más de la colaboración que de la visión individual.

Sostiene que, en un entorno económico en constante cambio, el mantenimiento de la competitividad depende de una gestión eficaz del cambio.

El libro desglosa este viaje en sencillas estrategias para despertar la urgencia, crear un equipo comprometido y definir una visión clara. Las ideas dejan claro que la adaptabilidad y el trabajo en equipo son las piedras angulares del éxito duradero.

Las ideas de Kotter dejan muy claro que la adaptabilidad y el trabajo en equipo son las piedras angulares del intento correcto. _Leading Chang_e ofrece consejos prácticos, destacando el liderazgo, la comunicación y el plan estratégico como elementos esenciales para una transformación organizativa exitosa y duradera.

Cita del libro

La gestión hace que un sistema funcione. Te ayuda a hacer lo que sabes hacer. El liderazgo construye sistemas o transforma los antiguos

John P. Kotter

Conclusiones clave

Ayude a los demás a comprender la necesidad acuciante de cambio mediante hechos, emociones y narración de historias. La falta de urgencia conduce a la autocomplacencia Construir una coalición orientadora formando un equipo de personas comprometidas que puedan liderar el esfuerzo de cambio y aportar diversas perspectivas y aptitudes Transmita claramente su visión de futuro de forma sencilla y repetida. La comunicación continua da confianza para actuar

Lo que dicen los lectores

"Kotter hace un trabajo asombroso al describir los pasos de un proceso de cambio eficaz. No sólo eso, sino que también esboza los retos a los que probablemente se enfrentarán los líderes en cada paso, y cómo deben superarlos. Estamos en un mundo de cambios rápidos y constantes. Por eso es una lectura obligada para todos los líderes que quieran dirigir bien a su equipo"

10. Primal Leadership: Liberar el poder de la inteligencia emocional por Daniel Goleman, Richard Boyatzis y Annie McKee

Autores: Daniel Goleman, Richard Boyatzis & Annie McKee

Daniel Goleman, Richard Boyatzis & Annie McKee Número de páginas: 196

196 Año de publicación: 1996

1996 Tiempo estimado de lectura: 3 horas y 27 minutos

3 horas y 27 minutos Ideal para: Principiantes

Principiantes Valoraciones: 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



Entender y gestionar tus emociones para empatizar con los demás es una habilidad crítica para el liderazgo. Y este libro es tu guía para entender el liderazgo a través de las luces de la Inteligencia Emocional (IE).

Los autores se adentran en las 18 competencias de la IE relacionadas con la comprensión, la gestión, la comprensión social y la gestión de las relaciones.

También destacan el poder de la liderazgo arraigado en las emociones positivas, que fomenta el trabajo en equipo, la innovación y el alto rendimiento.

El libro redefine el liderazgo como un arte impulsado por el movimiento y hace hincapié en las formas de mantener la intensidad emocional a lo largo del tiempo.

Cita del libro

Los líderes visionarios ayudan a la gente a ver cómo su trabajo encaja en el panorama general, dándoles una idea clara no sólo de que lo que hacen importa, sino también de por qué importa

Daniel Goleman

Conclusiones clave

Las emociones de los líderes son contagiosas. Los estados de ánimo negativos se propagan rápidamente y repercuten en el rendimiento, mientras que la energía positiva motiva y mejora la colaboración La autoconciencia, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales permiten a los líderes gestionar las relaciones e inspirar a los demás. Perfeccionar estas competencias es vital Adoptar el estilo de liderazgo más eficaz en función de las circunstancias, alternando entre los enfoques visionario, orientador, democrático, de marcación del ritmo y de mando

Lo que dicen los lectores

"Qué fantástico libro teórico y práctico sobre el liderazgo. Es una lectura obligada para todo líder, independientemente del momento de su carrera. No empieces con biografías de liderazgo, empieza por la teoría: este es un gran punto de partida."

Descargar esta plantilla

