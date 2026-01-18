Influencers de IA: sigue a quienes hablan de las últimas tendencias en IA

La IA está en boca de todos. Mantenerse al día de los avances en IA es fundamental si no quieres quedarte atrás.

¿Y qué mejor manera de estar al día que seguir a las mentes más brillantes del sector? Es mucho más fácil mantenerse al día de las tendencias cuando sigues a quienes las marcan.

Por eso, hemos elaborado una lista con los 10 principales influencers de la IA, pensadores visionarios que están dando forma al panorama de la IA y liderando las conversaciones sobre las últimas novedades en este campo.

Si eres profesional del marketing o experto en redes sociales, o si quieres aprender de los auténticos impulsores del mundo de la IA, esta lista te ayudará a comprender bien sus contribuciones.

¿Qué son los influencers de IA?

Los influencers de la IA son expertos en IA —investigadores, tecnólogos, emprendedores, educadores o líderes de opinión*— que comparten sus conocimientos y puntos de vista con los demás. Explican los matices, los casos de uso y la relevancia de la IA para el mundo en general.

Los influencers de la IA contribuyen activamente a la comprensión de los aspectos tecnológicos relacionados con la IA y al desarrollo de herramientas de IA.

Estos populares influencers virtuales interactúan a través de diversos canales, como plataformas de redes sociales, publicaciones académicas, conferencias y foros del sector, para compartir sus conocimientos y puntos de vista sobre temas relacionados con la IA.

En resumen, nos ayudan a comprender mejor la IA y a entender cómo puede cambiar nuestras vidas en el futuro.

10 personas influyentes en el ámbito de la IA a las que debes seguir

Tras examinar numerosos perfiles, hemos realizado una selección cuidadosamente para elegir a 10 líderes intelectuales y pioneros de la IA que están impulsando avances significativos y que te ofrecerán valiosas ideas y conocimientos.

Sigue a estas personas influyentes para estar al día de las últimas novedades sobre IA:

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Samuel Harris Altman es el fundador y director ejecutivo de OpenAI, una de las organizaciones más famosas que lideran el auge de la IA.

OpenAI ha desarrollado varios modelos de IA basados en lenguaje a gran escala (LLM), modelos de IA de código abierto y modelos avanzados de generación de imágenes (DALL•E 2, DALL•E 3). ChatGPT, un popular asistente de chatbot de IA generativa y gratuito/a, también se basa en un sistema de IA creado por OpenAI.

A los ocho años, Sam comenzó a programar, lo que le llevó a cofundar Tools for Humanity en 2019. Se trata de una organización que crea sistemas diseñados para escanear los ojos de las personas con el fin de proporcionar autenticación y verificar los medios de subsistencia para combatir el fraude. De 2014 a 2019, también ocupó el cargo de presidente de la aceleradora de startups Y Combinator.

En la actualidad, con la friolera de 2,5 millones de seguidores en X, Sam comparte activamente novedades sobre el progreso de OpenAI y las innovaciones en herramientas de IA, al tiempo que contribuye a sus proyectos de Apollo (Apollo es un fondo de fase inicial que invierte en proyectos ambiciosos). Invierte mucho en investigación sobre la seguridad de la IA para garantizar que los potentes sistemas de IA estén controlados. Es una voz importante que da forma a las políticas en torno a la IA avanzada.

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La Dra. Fei Fei Li es una figura influyente en el ámbito de la IA, codirectora del Instituto para la IA Centrada en el Ser Humano de Stanford y la primera catedrática Sequoia del Departamento de Informática de la Universidad de Stanford.

Fue vicepresidenta de Google y ocupó el cargo de directora científica de IA/ML en Google Cloud.

Fue nombrada miembro del consejo de administración de X en 2020 como consejera independiente para liderar el progreso de la IA social y evaluar el uso de herramientas de IA en las redes sociales con el fin de moderar su plataforma.

Con más de 445 000 seguidores en X, Li ha compartido recientemente su próximo libro, The Worlds I See, basado en la curiosidad, la exploración y el descubrimiento en los albores de la IA.

Recientemente ha sido nombrada «madrina» de la IA como voz nacional en defensa de la ética y la diversidad en las disciplinas STEM y la IA.

Li también creó ImageNet y el ImageNet Challenge, un conjunto de datos a gran escala y un esfuerzo de evaluación comparativa que contribuye a los últimos avances en IA y aprendizaje profundo.

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El Dr. Andrew Ng, con 943 000 seguidores en X, es el fundador de DeepLearning.IA, fundador y director ejecutivo de Landing AI, y presidente y fundador de Coursera.

En 2011, Andrew dirigió el desarrollo de la principal plataforma de MOOC (cursos online masivos y abiertos) de la Universidad de Stanford, lo que permitió impartir un curso de aprendizaje automático (ML) a más de 100 000 estudiantes online en Coursera. Sus clases en Coursera han llegado a más de 3 millones de estudiantes en todo el mundo.

Antiguo investigador científico de Baidu y Google Brain, es una autoridad en aprendizaje automático y formación en IA. Es autor y coautor de más de 200 artículos de investigación sobre robótica y aprendizaje automático, y ha transformado innumerables vidas a través de su trabajo en IA.

En 2013, fue nombrado «la persona más influyente del mundo» por la revista Time 100.

Como profesor adjunto del Departamento de Informática de la Universidad de Stanford, comparte su experiencia y su visión sobre la enseñanza y las aplicaciones de la IA. Sigue publicando investigaciones fundamentales que impulsan el aprendizaje profundo.

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Kate Crawford, con unos 83 000 seguidores en X, es una destacada experta que estudia el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad.

Su trabajo abarca dos décadas de evolución de la IA y se centra en comprender cómo el big data, el aprendizaje automático y la IA afectan a la historia, la política, el mundo laboral y el medio ambiente.

Es una investigadora de prestigio en Microsoft Research Nueva York y en la USC Annenberg, y colabora en revistas de investigación de gran prestigio como Nature y Science.

Los proyectos únicos de Kate, como «Anatomy of an IA System» y «Excavating. ai», han ganado prestigiosos premios y se han expuesto en importantes museos. «Anatomy of an IA System» analiza en profundidad la cadena de suministro completa y los flujos de datos que hay detrás de un dispositivo Amazon Echo. Excavating. ai, por su parte, es un estudio etnográfico que revela las ideologías, los valores y los sesgos que se incorporan a los sistemas de IA en función de las visiones del mundo de los desarrolladores de IA.

Ambos proyectos han sido influyentes a la hora de poner de manifiesto los elementos humanos y las dimensiones éticas, a menudo ocultos, que hay dentro de los sistemas de IA. Los trabajos de Crawford, incluido su libro Atlas of AI, reclaman más transparencia y responsabilidad en cuanto a cómo los valores de quienes la crean dan forma a la IA.

Cofundador del AI Now Institute, el interés de Crawford por las implicaciones sociales de la IA coincide con las preocupaciones planteadas por los profesionales del marketing y de las redes sociales que utilizan la IA.

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Ian J. Goodfellow, informático e ingeniero, ha tenido un impacto significativo en el campo de las redes neuronales artificiales y el aprendizaje profundo.

Con un gran número de seguidores en la comunidad de la IA, la idea revolucionaria de Goodfellow surgió durante una reunión informal en 2014. En una charla con amigos, conceptualizó un método para que los ordenadores generaran imágenes de forma independiente, sin intervención humana. Esto condujo a la creación de las GAN o redes generativas adversarias.

La idea clave detrás de las GAN es enfrentar a dos redes neuronales entre sí para generar datos sintéticos nuevos que se asemejen a algún conjunto de datos de entrenamiento. Las dos redes juegan un juego continuo, mejorando hasta que las instancias generadas sean indistinguibles de los datos reales.

Goodfellow, que actualmente trabaja como investigador científico en DeepMind, reflexiona sobre su inesperada fama, que le resulta un tanto surrealista. A pesar de ello, se dedica a luchar contra el uso indebido de sus descubrimientos. Su visión pasa por salvaguardar el uso ético de la IA, una causa que defiende con pasión.

vía LinkedIn

Allie Miller es emprendedora, asesora e inversora en el ámbito de la IA.

Con más de un millón de seguidores en LinkedIn, contribuye activamente a la educación en IA, imparte conferencias sobre IA en todo el mundo, asesora sobre políticas públicas globales en materia de IA y crea recursos educativos para que las empresas destaquen gracias a la IA. Es una influyente virtual muy popular que aboga por la educación en IA en todas las plataformas de redes sociales.

Anteriormente dirigió el desarrollo empresarial de aprendizaje automático para startups y capital riesgo en Amazon (AWS).

Partiendo de cero, hizo crecer la empresa dentro de AWS, asesorando y brindando soporte a los principales investigadores, fundadores e inversores en aprendizaje automático de todo el mundo.

Antes de eso, Allie alcanzó un hito al ganar concursos nacionales de innovación y se convirtió en la mujer más joven en desarrollar un producto de IA en IBM.

Ha sido ampliamente reconocida como «Innovadora del Año en IA» por AIconic en 2019 y como Top Voice de LinkedIn en Tecnología e IA durante varios años. Síguela para recibir noticias sobre inteligencia artificial y tecnología, opiniones y consejos profesionales.

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Tabitha Goldstaub es una emprendedora tecnológica centrada en el impacto de la IA. Es cofundadora de CogX, una plataforma en línea que reúne a investigadores y responsables políticos para debatir sobre los avances en IA, y ha sido presidenta del Consejo de IA del Gobierno del Reino Unido.

Goldstaub tiene más de 15 000 seguidores en LinkedIn y más de 14 000 en X. Colabora activamente con organizaciones como TechUK y el Alan Turing Institute, asesorando en temas de IA y tecnología.

Compartiendo su experiencia personal, Goldstaub es autora de Cómo hablar con los robots: una guía para chicas sobre un mundo dominado por la IA. Realiza previsiones sobre las tendencias en IA y ayuda a las empresas a aplicar la IA de forma ética a través de servicios de asesoramiento.

En 2012 fue incluida en la lista «30 under 30» de Media Week. Además, en 2014 consiguió un puesto en la lista «Silicon 60» del periódico London Evening Standard. También se llevó el «Premio Amy Johnson» de la Sociedad de Mujeres Ingenieras.

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Yann LeCun, científico jefe de IA en Facebook y respetado profesor de la Universidad de Nueva York, cuenta con una importante comunidad de seguidores: 625 000 en LinkedIn y 641 000 en Twitter. Es muy conocido por su experiencia en IA, aprendizaje automático, visión artificial y robótica.

A finales de los años 80, propuso una arquitectura para construir redes neuronales que ayudaran a los ordenadores a reconocer imágenes. Este trabajo pionero tuvo como resultado el avance de las redes neuronales convolucionales, que ahora se utilizan ampliamente para el reconocimiento de imágenes, vídeo y voz.

También es uno de los principales creadores de la tecnología de compresión de imágenes DjVu, que contribuyó a que las imágenes digitales fueran más nítidas y se pudieran comprimir sin perder calidad.

Cuenta en su haber con prestigiosos galardones, entre los que se incluyen el Premio Turing (2019) y el título de Caballero de la Legión de Honor francesa (2023), entre otros.

Actualmente, dirige el departamento de investigación en IA de Facebook y es un firme defensor de la tecnología de IA, afirmando que «el pesimismo sobre la IA está condenado al fracaso».

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Con una considerable cantidad de seguidores —165 000 en Twitter y 40 000 en LinkedIn—, Timnit Gebru, una informática de origen eritreo y etíope, investiga en el campo de la inteligencia artificial, centrándose en los sesgos en los algoritmos y la minería de datos. Es la fundadora y directora ejecutiva del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial Distribuida (DAIR).

Obtuvo un doctorado en la Universidad de Stanford y realizó un posdoctorado en Microsoft Research, en el grupo FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in IA), donde estudió el sesgo algorítmico en proyectos destinados a extraer información a partir de datos.

Su investigación en Microsoft en 2017 puso de manifiesto fallos en el reconocimiento facial mediante IA, revelando sesgos contra las mujeres y las personas de color. Destacó que los conjuntos de datos utilizados para entrenar el algoritmo contenían varias imágenes de hombres blancos, pero muy pocas de mujeres negras. Los resultados obligaron a IBM y Microsoft a actualizar sus conjuntos de datos.

Es cofundadora de «Black in IA», una iniciativa que promueve la diversidad entre los investigadores de IA. Gebru se ha ganado el reconocimiento por su experiencia en IA ética, lo que le ha valido un puesto entre los «50 líderes más importantes del mundo» de Fortune, las figuras científicas influyentes de Nature y las personas más influyentes de 2022 según Time.

Además, dirigió un equipo diverso de IA en Google, desafiando las normas del sector y promoviendo un trabajo fundamental que redefinió el glosario de la IA.

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Rachel Thomas es informática y cofundadora de fast.ai, una organización que hace accesible la formación en IA. Imparte cursos sobre el desarrollo responsable de la IA para que los profesionales puedan mitigar los sesgos perjudiciales. Sus cursos gratis le han valido el reconocimiento de la crítica en publicaciones como The Economist, MIT Tech Review y Forbes.

Además, es la directora fundadora del Centro de Ética de Datos Aplicada de la Universidad de San Francisco y cuenta con 90 000 seguidores en Twitter.

Tiene un doctorado en Matemáticas por la Universidad de Duke. En sus inicios, tuvo un trabajo como científica de datos e ingeniera de software en Uber.

Thomas fue reconocida por Forbes como una de las «20 mujeres increíbles en IA» y apareció en el libro Women Tech Founders on the Rise. Su compromiso con la ética de los datos, sus amplias contribuciones a la formación en aprendizaje profundo y sus influyentes escritos ponen de relieve su importante impacto en la IA.

Su influencia se extiende por todas partes: sus escritos llegan a más de un millón de lectores, se han traducido al chino, español, coreano y portugués, y han aparecido en la página de Hacker News en nueve ocasiones.

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