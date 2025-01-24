10 plantillas gratuitas para planificar menús para la cena

¿Qué es lo más difícil de ser adulto? Fácil: darse cuenta de que tienes que preparar la cena desde ahora hasta el fin de los tiempos. ?️

Planificar las comidas es un reto universal, tanto si eres un profesional soltero, como si tienes una familia o gestionas un restaurante muy concurrido. Si estás constantemente pensando «¿qué preparo para cenar esta noche?», necesitas una plantilla para planificar el menú de la cena.

Planificar las comidas evita el desperdicio de alimentos, reduce los gastos en comida para llevar y a domicilio, y te ahorra las agobiantes e incómodas visitas al supermercado. Con el tiempo, esto reduce tu factura mensual de la compra y evita el estrés a mitad de semana. ?

Las plantillas para planificar menús son utilizadas tanto por familias como por particulares y restaurantes. Y aunque todos te asegurarán que planificar las comidas es necesario, el trabajo previo suele ser abrumador.

Para ayudarte a empezar, hemos recopilado 10 prácticas plantillas para planear menús de cena que puedes usar ahora mismo.

¿Qué es una plantilla para planificar menús para la cena?

Una plantilla para planificar menús de cena facilita la planificación de comidas para un periodo de tiempo determinado (normalmente un día, una semana o un mes). Estas plantillas son útiles para jóvenes profesionales, familias, restaurantes, organizadores de eventos, empresas de catering y otras organizaciones.

Las plantillas para planificar menús tienen diferentes diseños, están pensadas para diferentes grupos de personas y abarcan diferentes intervalos de tiempo. Por ejemplo, un planificador de comidas mensual gestiona las comidas de todo el mes, mientras que un planificador de comidas semanal organiza las comidas de domingo a sábado. Algunas plantillas sencillas están pensadas para hogares típicos, mientras que otros diseños más complejos están pensados específicamente para restaurantes, organizadores de eventos o empresas de catering. ?‍?

Las plantillas para planificar comidas te ayudan a pensar en recetas, crear listas de la compra y, en última instancia, crear un menú para cada comida del día. Al planificar las comidas al principio de la semana, ahorrarás dinero, te ahorrarás dolores de cabeza y reducirás el desperdicio de alimentos.

¿Qué hace que una plantilla para planificar menús sea buena?

Con la plantilla adecuada para planificar menús o comidas, podrás planificar los menús para cada comida, cada día de la semana (o del mes).

La mejor plantilla para planear el menú de la cena te permitirá:

Visualiza las comidas de la semana: el mejor planificador de menús deja espacio para cada comida del día. Busca uno con espacio para recetas de desayuno, almuerzo, cena y aperitivos.

Evita el desperdicio de alimentos: una de las mayores ventajas de planificar los menús es que se reduce el desperdicio de alimentos, lo que también disminuye tu presupuesto mensual en comestibles. Busca planificadores de comidas con plantillas de listas de la compra, para que compres en función de tus ideas para la cena y realices el seguimiento de lo que hay en tu cocina.

Da prioridad a las comidas saludables: planificar las comidas con antelación te permite dar prioridad a los alimentos saludables y asegurarte de que tus comidas diarias son equilibradas desde una perspectiva semanal o mensual.

Mantén a todos informados: responde a las interminables preguntas de «¿qué hay para cenar?» con una práctica plantilla impresa de plan semanal o mensual para que toda la familia sepa qué hay para comer.

10 plantillas para planificar menús para la cena que puedes utilizar

¿No sabes qué preparar para cenar esta semana? Estas 10 prácticas plantillas para planificar menús te ayudarán a elegir comidas caseras en lugar de comida para llevar, reducir tu factura de la compra y evitar la fatiga de tomar decisiones durante toda la semana. ?

1. Plantilla para planificar menús de ClickUp

Planifica las comidas de toda la semana con esta práctica plantilla de ClickUp.

Preparar la cena es difícil. Pero, ¿preparar la cena toda la semana? Eso a menudo parece imposible.

Con la plantilla de planificación de menús de ClickUp, haz posible lo imposible con planes de comidas para toda la semana. Empieza por determinar el número de personas, las fechas de inicio y finalización, el número de comidas al día y el presupuesto semanal. A partir de ahí, planifica tus comidas, programa su preparación o guarda recetas en tu «caja de recetas». ?️

Con secciones disponibles para la planificación de comidas, listas de la compra y tareas diarias (¡hasta limpiar la nevera!), esta plantilla hace que la preparación de comidas sea sorprendentemente fácil de gestionar.

Además, el espacio para recetas e ingredientes te ahorra múltiples viajes al supermercado con esta plantilla para preparar comidas. Pronto crearás un flujo de trabajo eficiente para poner las comidas en la mesa cada semana.

2. Plantilla de plan de acción para restaurantes de ClickUp

Dirige tu cocina como si fuera un restaurante con esta plantilla de plan de acción de ClickUp.

¿Vas a celebrar Acción de Gracias este año o estás planeando una gran reunión familiar? Para que las cenas estén un poco más organizadas y mejorar la planificación de los procesos en tu cocina, aprovecha la plantilla del plan de acción para restaurantes de ClickUp.

Con esta plantilla, gestionarás la cocina de tu casa como si fuera un restaurante con estrella Michelin. Elabora una lista organizada de todas las tareas pendientes, como planificar el menú, comprar los ingredientes o enviar invitaciones. Si utilizas una estrategia de «divide y vencerás», establece prioridades, fija plazos y asigna tareas a otros miembros de la familia. ?

Para organizar una gran reunión, necesitas un plan de proyecto eficiente. Afortunadamente, las herramientas integradas de ClickUp facilitan la creación de una estrategia de desarrollo de proyectos. Utiliza el sistema de códigos de colores de la plantilla para saber de inmediato qué tareas están completadas o en curso y si son de alta prioridad. Las plantillas gratuitas como esta no pueden ser mejores.

3. Plantilla de POE para restaurantes de ClickUp

Empieza a planear el restaurante de tus sueños, desde los menús hasta la gestión de las instalaciones, con esta práctica plantilla de ClickUp.

¿Quieres servir la cena en tu restaurante? Antes de empezar a preparar la comida, debes asegurarte de que todos los aspectos de tu empresa estén optimizados. Delega tareas y garantiza el control de calidad en todo tu establecimiento con la plantilla SOP para restaurantes de ClickUp.

Esta plantilla establece procedimientos operativos estándar (POE) para las instalaciones, la salud y la higiene, la preparación de alimentos, la elaboración de menús, la gestión de pedidos y las comunicaciones. Por ejemplo, crea los POE de tus instalaciones y equipos con instrucciones para la lavandería, el saneamiento, el lavado de vajilla y la limpieza de la máquina de hielo. Esbozar cada POE mejora en última instancia la eficiencia de los procesos de tu cocina.

Además, al ofrecer una panorámica general de alto nivel de tu establecimiento, incluyendo tus objetivos, políticas internas y el concepto de tu restaurante, facilita la incorporación de nuevos empleados y mejora tu servicio de restauración.

4. Plantilla de alcance del trabajo para restaurantes de ClickUp

Asegúrate de que todo el personal de tu restaurante conozca sus roles y responsabilidades con esta plantilla de ClickUp.

Si tienes un restaurante, planificar las comidas es mucho más que planificar un buen menú, también se trata de planificar un buen servicio. Dirigir un restaurante requiere una atención meticulosa a los detalles. Para asegurarte de que todo tu personal, incluidos los recepcionistas, los servidores y los chefs, comprenda sus tareas diarias, aprovecha la plantilla de alcance de trabajo para restaurantes de ClickUp.

Esta plantilla describe claramente los resultados esperados, los cronogramas, los presupuestos y los planes de comunicación para cada miembro del equipo. Comienza ofreciendo una breve descripción general del rol y, a continuación, profundiza en la descripción de cada tarea o responsabilidad diaria. Por último, describe los procesos de aprobación y los planes de comunicación para que los miembros del equipo sepan a quién acudir si tienen preguntas o inquietudes. ?

Con esta práctica plantilla de ClickUp, todas las personas de tu establecimiento sabrán exactamente lo que se espera de ellas para poder ofrecer un mejor servicio a tus clientes.

5. Plantilla de declaración de trabajo para el desarrollo de alimentos de ClickUp

Lanza un nuevo producto o receta con esta plantilla fácil de digerir de ClickUp.

¿Has estado preparando una nueva receta o producto alimenticio? Esta plantilla meticulosamente organizada optimiza todos los aspectos del desarrollo de alimentos. ?

Con la plantilla de declaración de trabajo para el desarrollo de alimentos de ClickUp, coordina todos los aspectos del lanzamiento de un nuevo producto. Empieza por indicar el nombre de tu receta o producto y, a continuación, profundiza en el alcance del producto, elabora una lista de todos los posibles resultados y establece un presupuesto para tu proyecto.

Si necesitas mantener la discreción antes del lanzamiento, utiliza esta plantilla para revisar las leyes de comercio electrónico, los derechos de autor y las marcas registradas. Además, mantén a tu equipo y a los posibles proveedores en sintonía incluyendo tus términos y condiciones, como acuerdos, fuerza mayor y rescisión.

6. Plantilla de plan semanal de comidas de OnPlanners

vía OnPlanners

Este planificador semanal de comidas te evitará estrés y dolores de cabeza durante toda la semana. Esta plantilla de plan semanal de comidas de OnPlanners, fácil de seguir, está diseñada para planificar el desayuno, el almuerzo y la cena de domingo a sábado.

Además, ofrecen espacio para tu lista de la compra, dividiendo los elementos en lácteos, productos frescos, cereales, carne y otras categorías. Solo tienes que imprimir la plantilla, añadir tus comidas semanales y colgar el horario en tu cocina para tenerlo siempre a mano.

Con este sencillo planificador de menús semanales, ahorrarás tiempo en la planificación, la preparación y la compra. ¿El resultado? Pasarás menos tiempo en la tienda y en la cocina, lo que te permitirá ahorrar innumerables horas cada semana. ?️

7. Plantilla para planificar las comidas semanales de GooDocs

vía GooDocs

Parte del proceso de planificación consiste en dejar mucho espacio en blanco. Afortunadamente, la plantilla de planificación semanal de comidas de GooDocs deja mucho espacio en blanco para cada día de la semana. Escribe notas, anota ideas para cada día o hazte un recordatorio para comprobar qué ingredientes tienes a mano.

Este planificador de comidas imprimible y gratuito se divide en dos secciones principales: tus comidas diarias y una lista de la compra. Solo tienes que rellenar la tabla para designar tus comidas y, a continuación, escribir cada ingrediente que necesitas comprar en la tienda. ?

¿Lo mejor? Esta plantilla imprimible para planificar comidas es fácil de colocar en la nevera para mantener tu cocina organizada.

8. Plantilla de menú de Template.net

vía Template. net

Si vas a abrir un restaurante, encargarte del catering de una fiesta u organizar un gran evento, esta bonita plantilla de menú de Template.net te ayudará a crear un menú espectacular para la velada.

Clasifica los platos en aperitivos, platos principales, bebidas y otros platos, y crea una lista con sus nombres, descripciones y precios (si procede). Dale los toques finales personalizando esta plantilla de menú editable para que se adapte a tu marca.

Con esta plantilla DIY, organiza un evento de lujo o dale un toque de clase a una ocasión especial en casa. Solo tienes que realizar la edición de la plantilla online y descargarla en formato PNG o PDF. A continuación, coloca tu menú profesional en cada sitio y prepárate para sorprender a tus comensales. ✨

9. Plantilla de plan semanal de comidas de PDFFiller

vía PDFFiller

¿Quieres un planificador semanal de comidas imprimible sin florituras? Entonces tienes que probar esta plantilla de plan semanal de comidas increíblemente sencilla de PDFFiller.

Para aquellos que ven la planificación de las comidas como un mal necesario, esta es la solución perfecta. Esta plantilla presenta un formato de cuadrícula fácil de seguir para planificar el desayuno, el almuerzo, la cena y los aperitivos de cada comida de la semana. Solo tienes que escribir la fecha en la parte superior del planificador y luego crear una lista de tus comidas diarias, ¡y listo! ?

Con esta sencilla plantilla, podrás pensar en comidas para toda tu familia sin agobiarte con el proceso de planificación. Solo tienes que imprimir la plantilla, rellenarla con tus ideas para las comidas y llevarla contigo a la tienda (o hacerle una foto con el móvil). Lo mejor de todo es que es fácil volver a imprimir la misma plantilla cada semana para reducir el agobio de la planificación de la cocina y las comidas.

10. Plantilla de menú de comida de Template.net

vía Template. net

Tanto si vas a abrir un restaurante, un local de comida rápida o una empresa de comida para llevar, es posible que quieras mostrar tus apetitosos platos. Con esta versátil plantilla de Template.net, tus clientes potenciales se deleitarán con las imágenes de tu menú. ?

Solo tienes que personalizar la plantilla con tu marca, añadiendo tu logotipo, paleta de colores y tipografía. A continuación, crea una lista de los distintos elementos del menú y añade una foto de cada uno para ilustrar tu oferta. En poco tiempo, tendrás una descripción visual y escrita de cada elemento de tu restaurante.

Esta elegante plantilla atraerá a nuevos clientes y aumentará las ventas de tu empresa. Cambia el texto y las imágenes en línea, descarga el archivo PNG e imprime tu menú para compartirlo con los clientes. A partir de ahí, comparte el menú con tus clientes potenciales colocándolo en cada mesa, subiéndolo en formato PDF a tu sitio web, lanzando una campaña de correo directo o colocándolo fuera de tu restaurante.

Bonus: ¡Plantillas de recetas para Word!

Empieza a planificar tus comidas con las plantillas para planificar menús para la cena de ClickUp.

Preparar las comidas es una tarea abrumadora, sobre todo cuando no sabes qué cocinar. Alivia un poco el estrés con la plantilla adecuada para planificar el menú de la cena. Piensa en ideas para las comidas, combina recetas con cada comida del día y crea listas de la compra con antelación para evitar el desperdicio de alimentos, dar prioridad a la alimentación saludable y reducir los gastos en comida. ?

Deja que ClickUp lleve la planificación de tus comidas al siguiente nivel. Con las prácticas plantillas de planificación de menús de ClickUp, podrás crear menús, organizar los POE de la cocina, esbozar el alcance del trabajo de tu restaurante o incluso lanzar un nuevo producto alimenticio.

Para acceder a las plantillas para planificar menús para la cena, miles de integraciones y un sinfín de herramientas de gestión de proyectos, únete hoy mismo a ClickUp.