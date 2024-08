Copy.ai vs. ChatGPT: ¿Qué herramienta de IA es mejor?

Aunque la tecnología que las sustenta no es precisamente nueva, las herramientas de IA han arrasado en los últimos años y parece que han llegado para quedarse. Según un Encuesta de Forbes más de la mitad de los encuestados afirmaron que las soluciones basadas en la IA mejorarán la calidad y la creatividad de los contenidos en diversos contextos.

Las dos herramientas de IA de las que se oye hablar a menudo son Copy.ai y ChatGPT. Ambas pueden generar contenidos similares a los humanos, son fáciles de usar y pueden ahorrarte mucho tiempo

Dicho esto, las dos difieren en muchos aspectos y ofrecen conjuntos de funciones distintivas, lo que les asegura lugares únicos en el espacio de la IA.

En este artículo, nos sumergiremos en el debate Copy.ai vs. ChatGPT, hablaremos en profundidad de ambos contendientes y te ayudaremos a marcar como favorito. También te presentaremos una tercera opción que te permite conseguir una productividad y una eficiencia inigualables impulsadas por la IA. 🏃

¿Qué es Copy.ai?

Copy.ai es un redactor, chatbot y eliminador de páginas en blanco basado en IA y basado en el modelo de lenguaje extenso (LLM) GPT-3. Está orientado principalmente a equipos de marketing y ventas, redactores, gestores de redes sociales y cualquier persona que pueda beneficiarse de un impulso de creatividad. 💪

Una de las razones del meteórico aumento de popularidad de Copy.ai son sus funciones de personalización. ¡La herramienta te permite crear contenido personalizado que se alinea con tus metas al pie de la letra!

Funciones de Copy.ai

¿Qué hace que Copy.ai sea tan especial? Veamos sus principales funciones 🎖️

2. Voz de marca

Muchos profesionales evitan utilizar herramientas de IA porque temen que el contenido generado "mate" la voz y la identidad únicas de su empresa. Para disipar estos temores, Copy.ai ofrece una opción llamada Voz de marca, con la que podrá mantener la autenticidad y aumentar la coherencia en todas las plataformas.

Esta ingeniosa función te permite "educar" a los algoritmos de Copy.ai en la voz única de tu marca compartiendo algunos fragmentos de tu contenido original. La herramienta los analiza para entender exactamente lo que buscas y utiliza este conocimiento como base para generar contenido futuro. 😎

1. Mejorar

Solo podrás aprovechar las ventajas de Copy.ai si le susurras al oído las cosas correctas a su IA. En otras palabras, tienes que introducir las indicaciones adecuadas para ayudar a la herramienta a proporcionar las respuestas correctas.

Con la función Mejorar de Copy.ai, no tendrás que preocuparte por la precisión de tus indicaciones, ya que la herramienta se encargará de ello por ti.

Esta fantástica opción se encuentra en el chat de Copy.ai, a través del cual puedes generar cualquier tipo de contenido que desees. El objetivo principal de la función Mejorar es hacer que tus indicaciones sean más precisas y asegurarte de que obtienes resultados a medida.

Utilizar esta opción es muy sencillo. Todo lo que tienes que hacer es abrir el chat de Copy.ai e introducir tu indicación sin preocuparte de que quede bonita. A continuación, pulsa el botón "Mejorar" situado en la esquina inferior izquierda del cuadro de texto y observa cómo la herramienta hace su magia. Añade algo de contexto si es necesario, envía tu indicación y disfruta de un contenido preciso y personalizado.

3. Infobase

Otra opción que convierte a Copy.ai en un jugador de equipo es Infobase, un repositorio central donde puede almacenar información sobre su empresa, productos, campañas de marketing, propuestas de valor, directrices de marca,

documentación del proyecto

y mucho más.

¿Por qué hacer esto? Cuando quieras generar contenido de alta calidad que sea relevante con Copy.ai, puedes extraer información de tu Infobase. De esta forma, añadirás contexto a tus indicaciones sin tener que escribir lo mismo una y otra vez.

Como resultado, Copy.ai puede generar contenido personalizado. Sin restricciones en cuanto al número de elementos de Infobase que puedes tener, esta fantástica función te permite

ahorrar tiempo

y garantizar la coherencia del contenido.

Copy.ai precios

Gratuito

Pro : $36/mes por cinco asientos

: $36/mes por cinco asientos Equipo : 186 $/mes para 20 asientos

: 186 $/mes para 20 asientos Crecimiento : 1.000 $/mes para 75 asientos

: 1.000 $/mes para 75 asientos Escala: 3.000 $/mes para 200 asientos

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT (abreviatura de Chat Generative Pretrained Transformer) es un chatbot basado en IA lanzado por OpenAI en noviembre de 2022. Desde entonces, esta fantástica herramienta ha corrido como la pólvora, convirtiéndose en un icono de la IA.

No se deje engañar por su sencilla interfaz: ChatGPT es una herramienta de generación de contenidos de IA increíblemente potente. Está basada en los revolucionarios modelos GPT-3.5 y GPT-4, este último sólo disponible para usuarios Pro.

Vía: OpenAI La robusta tecnología detrás del chatbot le permite dar respuestas precisas y exactas a indicaciones y preguntas de manera conversacional. Si está buscando una herramienta que pueda generar contenido, ayudar con el soporte al cliente o responder preguntas, ChatGPT puede ser su valioso aliado.

Funciones de ChatGPT

¿Por qué el mundo se ha vuelto loco con ChatGPT? Veamos qué aporta esta popular herramienta a la tabla.

1. Memoria conversacional

Una de las principales funciones de ChatGPT y la razón por la que millones de usuarios la adoran es su memoria conversacional. Digamos que quieres que ChatGPT te dé un ejemplo de una cantante famosa, y te contesta, Taylor Swift. Si quieres un ejemplo más, basta con que escribas algo básico, como "otra", y la herramienta rellenará el espacio en blanco y mostrará el nombre de otra cantante. 💃

En pocas palabras, ChatGPT tiene una memoria que le permite entender y recordar el contexto de mensajes anteriores sin que tú lo repitas constantemente. Esto te permite obtener respuestas precisas rápidamente.

También puedes utilizar esta función para refinar tus indicaciones. Por ejemplo, si utilizas la indicación "dame un ejemplo de un cantante popular", puedes escribir más tarde algo como "No, me refería a un cantante de rock popular" para asegurarte de que ChatGPT accede a los archivos del género rock.

2. Conversaciones de voz

En septiembre de 2023, OpenAI comenzó a desplegar una nueva función de ChatGPT llamada conversaciones de voz. Gracias a esta innovadora incorporación, ya no estarás limitado a escribir tus conversaciones con ChatGPT, ¡podrás chatear por voz!

Habla con ChatGPT y él te contestará con la voz que hayas seleccionado. Escucha un cuento antes de dormir, infórmate sobre un lugar de interés o deja que te prepare y dicte una receta.

Esta función se basa en un nuevo modelo de conversión de texto a voz que puede generar audio similar al humano a partir de textos en sólo unos segundos. OpenAI ha colaborado con actores de doblaje profesionales en esta función, por lo que las voces son de alta calidad.

3. Funciones de imagen

Esta nueva y práctica función te permite saltarte la parte de escribir enviando a ChatGPT una foto y pidiéndole que te proporcione más contexto y detalles. 📸

Por ejemplo, puedes hacer una foto de un monumento y pedirle a ChatGPT que te ofrezca algunos datos curiosos sobre él. O puedes hacer una foto de tu frigorífico y pedirle que te proponga recetas con los ingredientes disponibles.

OpenAI ha ido introduciendo esta función gradualmente desde finales de septiembre de 2023, para poder perfeccionarla constantemente y mejorar aún más la experiencia del usuario.

ChatGPT precios

Gratuito

Más : 20$/mes

: 20$/mes Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios + numerosas opciones flexibles que puede incluir en su plan; consulte el sitio web de OpenAI para obtener más información

Copy.ai vs. ChatGPT: Comparación de funciones

Copy.ai y ChatGPT son líderes Herramientas de IA repletas de funciones diseñadas para mejorar la productividad , agilizar los flujos de trabajo y mejorar su contenido. Por eso, elegir al ganador en el cara a cara entre Copy.ai y ChatGPT puede ser todo un reto. Veamos cómo se comparan ambas herramientas en tres aspectos críticos: interfaz, personalización y plantillas.

1. Interfaz

Una herramienta puede tener todas las campanas y silbatos del mundo, pero nada de eso importa si la interfaz no es intuitiva.

Aunque cuentan con algunas funciones impresionantes y toda una gama de usos prácticos basados en tecnologías avanzadas, tanto Copy.ai como ChatGPT tienen interfaces sencillas. No hay problemas como diseños desordenados, navegación deficiente o anuncios emergentes abrumadores.

Sea cual sea la herramienta que elijas, no tendrás problemas para utilizarla gracias a las opciones claramente visibles. Esta es una de las razones por las que ambas herramientas son tan populares: aunque se basan en tecnología punta, son fáciles de usar para todo el mundo, incluso para aquellos que no son expertos en tecnología.

2. Opciones de personalización de la indicación

En la segunda ronda del duelo ChatGPT vs. Copy.ai, observamos sus funciones de personalización de indicaciones. ¿Te permiten estas herramientas refinar tus indicaciones para obtener mejores resultados? Por supuesto que sí

ChatGPT tiene memoria de conversación y permite correcciones por parte del usuario. Esto significa que recuerda tus indicaciones anteriores y aprovecha este conocimiento para ofrecer respuestas fundamentadas. Además, te permite perfeccionar tus indicaciones con más detalles.

Aunque ChatGPT es impresionante, Copy.IA se lleva la palma en esta ronda. Gracias a su función Mejorar, la herramienta mejora automáticamente tus indicaciones sin que tú tengas que intervenir. Además, te permite personalizar la voz de tu marca para que los mensajes sean auténticos.

Copy.ai te ofrece otra función genial llamada More Like This. Puedes marcar como favoritas las ideas generadas por la herramienta y utilizarlas como base para crear otras nuevas.

3. Plantillas

Las plantillas con indicaciones ya preparadas le ayudan a comunicarse con las herramientas de IA y le garantizan que dará con la nota adecuada y obtendrá el resultado deseado.

Copy.ai cuenta con una biblioteca de más de 100 indicaciones personalizables

plantillas de flujo de trabajo

para todo tipo de propósitos, desde crear entradas de blog hasta adaptar los anuncios de Facebook Ads y los pies de foto de Instagram a tu público objetivo. Estas plantillas están disponibles en todos los planes (incluida la versión gratuita, pero pueden aplicarse ciertos límites).

Como Copy.ai se centra principalmente en

Creación de contenidos de IA

para marketing, ventas y redes sociales, sus plantillas se adaptan a las necesidades de estos equipos en particular.

ChatGPT ofrece plantillas de indicaciones sólo en el plan Enterprise, y puedes encontrarlas en el Directorio de plantillas. También puedes crear tus propias indicaciones en el Directorio y compartirlas con los miembros de tu equipo.

Copy.ai se lleva la palma en esta ronda por su amplia biblioteca de plantillas, que no está bloqueada tras el nivel de suscripción más alto, como es el caso de ChatGPT.

Copy.ai vs. ChatGPT en Reddit

Veamos qué opinan los usuarios de Reddit sobre Copy.ai y ChatGPT.

Un usuario han votado a ChatGPT por su exhaustividad:

"A pesar de las averías ocasionales durante las horas punta en EE.UU., especialmente cuando trabajo en proyectos personales fuera del horario laboral donde me encuentro, sigo considerando ChatGPT la IA más completa

herramienta de escritura

disponible. Aunque sería ideal aglutinarlo todo en una sola plataforma, entiendo la necesidad de ser flexible. Como usuario, no quiero malgastar mi dinero si no me encuentro utilizando la plataforma y obteniendo el valor de mi dinero."

Otro usuario mencionó que prefiere Copy.ai pero no dio una explicación detallada:

"100% copy.ai es mejor que chatgpt. Me río cada vez que alguien usa ChatGPT"

Otros usuarios coinciden en que a combinación de ambas herramientas es la solución ideal:

"La mezcla de ChatGPT y Copy.ai es buena. Prefiero Copy.ai para la redacción y las redes sociales"

Conoce ClickUp: La mejor alternativa a Copy.ai Vs. ChatGPT

Copy.ai y ChatGPT son herramientas fantásticas, pero tienen propósitos diferentes. Copy.ai ayuda con la generación de contenidos y se centra en el marketing y las ventas, mientras que ChatGPT se centra en las conversaciones dinámicas y en ofrecer respuestas a las preguntas.

Esto significa que tu elección se reduce a comprometer ciertas funciones. ¿Y si le decimos que hay a Copy.ai y ChatGPT alternativo que te permite aprovechar el poder de la IA, gestionar proyectos, tareas y documentos, y trabajar sin problemas con tu equipo? La herramienta se llama ClickUp ¡!

Pongámonos nuestros sombreros de detective y exploremos las funciones más destacadas de esta excepcional plataforma de productividad para entender por qué debería empezar a utilizarla cuanto antes. 🕵️

1. ClickUp AI

Utilice ClickUp AI para escribir más rápido y pulir sus entradas de blog, respuestas de correo electrónico y mucho más ClickUp AI es un potente asistente de escritura basado en IA que puede ayudarle a completar tareas, mejorar la productividad y ¡ahorrar tiempo! ⏰

Este Herramienta de escritura de IA te permite:

Crear correos electrónicos

Resumir y pulir textos

Aportar ideas para entradas de blog y pies de foto de redes sociales

Crear resúmenes de proyectos

Generar texto para agendas de reuniones

Esto es sólo la punta del iceberg: ClickUp AI está ahí siempre que te falte creatividad o inspiración para escribir o editar contenidos.

Echa una mano a varios departamentos, desde marketing y ventas hasta recursos humanos y gestión de proyectos. Con ClickUp AI, puede aumentar la eficiencia de todo su equipo y conseguir más en menos tiempo, sin comprometer la calidad.

2. Documentos de ClickUp

Utilice ClickUp Docs para documentar el proceso de redacción para la creación de contenidos

Sea cual sea su línea de trabajo, lo más probable es que tenga que lidiar con un montón de documentación. Con Documentos de ClickUp con ClickUp Docs puedes crear, compartir y editar documentos, conectarlos a flujos de trabajo y tareas, y clasificarlos sin esfuerzo. 😏

Además, puedes utilizar ClickUp Docs como archivador digital para almacenar documentos y acceder a ellos siempre que quieras.

ClickUp Docs cuenta con opciones como los comentarios y la edición en tiempo real, que impulsan

comunicación en equipo

y la colaboración, y le ayudarán a seguir el progreso con facilidad.

Esta función única de gestión de documentos con permisos de acceso y uso compartido personalizables y fácil sincronización del flujo de trabajo puede ser justo lo que su equipo necesita para minimizar el riesgo de perder documentos importantes y maximizar la productividad.

3. Tareas de ClickUp

Organice vídeos de YouTube, publicaciones en redes sociales y otros tipos de contenido con las más de 15 vistas de ClickUp

Racionalizado

gestión de tareas

es vital para los equipos. Sin ella, tus compañeros no tienen ni idea de lo que se supone que deben hacer dentro de unos plazos, lo que sólo puede acarrear problemas.

Por eso, con Tareas de ClickUp con ClickUp Tasks, obtendrá un conjunto de funciones clave que facilitan la gestión de tareas. Cree, gestione y supervise las tareas de cualquier proyecto, ya sea de construcción o de desarrollo de software.

Aproveche

35+ ClickApps

para personalizar sus flujos de trabajo, cree

Automatización de tareas

deje instrucciones adicionales para varios miembros del equipo mediante comentarios y utilice

Campos personalizados

y

dependencias de tareas

para adaptar los procesos interconectados en el orden adecuado.

Disfrute de

ClickUp's 15+ vistas

para observar sus tareas y proyectos desde varias perspectivas y, si es necesario, realizar cambios para aumentar la productividad y garantizar el intento correcto.

ClickUp: Combinación de IA y gestión de proyectos

ClickUp es una herramienta todo en uno que ofrece una fantástica

Asistente de escritura basado en IA

y robusto

gestión de proyectos y tareas

funciones. Gracias a su capacidad de personalización, ClickUp puede ser un valioso aliado para cualquier equipo que desee hacer más y rendir más con el mínimo esfuerzo. Regístrese hoy mismo en ClickUp ¡y alcanza las estrellas de la productividad en un santiamén! ⭐