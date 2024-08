8 beste Tome AI-Alternativen für Ihre Präsentationen

Bereiten Sie sich auf die Präsentation Ihres Lebens vor? Oder sind Sie es leid, stundenlang Präsentationen zu entwerfen, und brauchen einfach eine bessere Plattform?

Die Lösung: Künstliche Intelligenz (KI) präsentationstool s.

Wie man es auch dreht und wendet, KI-Tools sparen eine Menge Zeit bei der Erstellung visuell ansprechender Präsentationen - und es schadet nicht, dass viele von ihnen in wenigen Minuten beeindruckende Folien in professioneller Qualität erstellen. ✨

Tome AI ist eine beliebte Option für Präsentationsvorlagen mit KI, aber nicht für jeden geeignet. In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie die besten Alternativen zu Tome KI entdecken können, sowie eine Liste unserer bevorzugten Tome KI Alternativen.

Was ist Tome AI und wie erledigt die KI Präsentationen?

Tome KI ist mehr als nur eine gewöhnliche PowerPoint (PPT) Präsentationssoftware. Es versteht sich als Alternative zu "Decks, Dokumenten und Splash Pages" Betrachten Sie es als eine gemeinsam nutzbare Multimedia-Plattform, die KI einsetzt, um ansprechende und professionelle Präsentationen zu erstellen.

Tome KI ist zwar eine beliebte Lösung, aber sicher nicht die einzige Option auf dem Markt. Viele Plattformen nutzen KI für Präsentationen:

Automatisierte Erstellung von Folien: Geben Sie der KI einfach ein paar Hinweise, und sie wird Layouts, Designs und visuelle Elemente vorschlagen, die am besten zu Ihren Zielen passen

Geben Sie der KI einfach ein paar Hinweise, und sie wird Layouts, Designs und visuelle Elemente vorschlagen, die am besten zu Ihren Zielen passen Kreative Erstellung: Wer hat schon Zeit, benutzerdefinierte Grafiken zu erstellen? Visuelle KI-Tools erstellt hochwertige benutzerdefinierte Bilder in Sekundenschnelle (mit den richtigen KI-Eingaben, natürlich)

Wer hat schon Zeit, benutzerdefinierte Grafiken zu erstellen? Visuelle KI-Tools erstellt hochwertige benutzerdefinierte Bilder in Sekundenschnelle (mit den richtigen KI-Eingaben, natürlich) Inhalte optimieren: Wenn Sie eine bestehende Präsentation haben, können einige KI-Tools diese analysieren und Vorschläge machen, um sie noch besser zu machen (das ist die Magie des Codes und der Sprachmodelle!)

Wenn Sie eine bestehende Präsentation haben, können einige KI-Tools diese analysieren und Vorschläge machen, um sie noch besser zu machen (das ist die Magie des Codes und der Sprachmodelle!) Anpassen an Publikum und Tonfall: Sie sind sich nicht sicher, ob Ihre Präsentation den richtigen Tonfall hat? KI-Tools analysieren das Layout und den Inhalt Ihrer Präsentation und schlagen Optimierungen vor, die bei Ihrem Publikum besser ankommen

Wenn Sie nicht von Tome KI überzeugt sind, machen Sie sich keine Sorgen - es gibt Dutzende von Tome KI-Alternativen, aus denen Sie wählen können. 🛠️

Wie Sie zwischen den besten Tome KI Alternativen für Ihre Präsentationen wählen

KI ist überall. Wie können Sie die richtige Tome KI-Alternative auswählen, um professionelle Präsentationen zu erstellen? Und welche von ihnen ist die beste KI-Präsentationsprogramm um atemberaubende Decks zu erstellen?

Es steht Ihnen frei, das Programm zu wählen, das Ihnen am besten gefällt. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie ein Tool wählen, das mindestens die folgenden Kriterien erfüllt:

Layout Automatisierung und Design: Die Auswahl des Layouts, die Gestaltung der Folien und die Wahl der perfekten Schriftart sind sehr zeitaufwändig. Die besten Tome-Alternativen automatisieren das Layout und Design für jede Folie

Die Auswahl des Layouts, die Gestaltung der Folien und die Wahl der perfekten Schriftart sind sehr zeitaufwändig. Die besten Tome-Alternativen automatisieren das Layout und Design für jede Folie Grafik-Erstellung: KI-Tools wieMidjourney erzeugen Bilder aus einfachen Chat-Eingaben. Andere Tools können sogar Infografiken und Animationen erstellen. Je besser Ihr KI-Tool mit visuellen Elementen umgehen kann, desto mehr Zeit werden Sie sparen ⏱️

KI-Tools wieMidjourney erzeugen Bilder aus einfachen Chat-Eingaben. Andere Tools können sogar Infografiken und Animationen erstellen. Je besser Ihr KI-Tool mit visuellen Elementen umgehen kann, desto mehr Zeit werden Sie sparen ⏱️ Erstellung von Inhalten: Wir wissen, dass Sie ein versierter Autor sind, abererstellung von Inhalten braucht Zeit - und die ist knapp bemessen. Suchen Sie nach einem KI-Präsentationstool, mit dem Sie Ihre Präsentationstexte in wenigen Minuten skizzieren, schreiben und optimieren können

Wir wissen, dass Sie ein versierter Autor sind, abererstellung von Inhalten braucht Zeit - und die ist knapp bemessen. Suchen Sie nach einem KI-Präsentationstool, mit dem Sie Ihre Präsentationstexte in wenigen Minuten skizzieren, schreiben und optimieren können Integrationen: Sollte KI Ihr Leben nicht einfacher machen? Suchen Sie nach einer Lösung, die sich in die von Ihnen bereits verwendeten Technologien integrieren lässt, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben endlich abzuarbeiten ✅

Die 8 besten KI-Alternativen für Tome im Jahr 2024

Sie suchen nach Alternativen zu Tome KI? Hier sind unsere acht besten Vorschläge - plus ein unerwarteter Bonuskandidat - für die Erstellung von Präsentationen, die begeistern. 🎈

1. Gamma App

Über Gamma Gamma bezeichnet sich selbst als eine andere Art von Präsentations-KI. Sie müssen sich nicht um Formatierung oder Design kümmern - geben Sie der KI einfach eine Eingabeaufforderung, und Gamma erledigt den Rest für Sie.

Wenn Sie ein wenig Inspiration brauchen, sehen Sie sich die vorgefertigten Vorlagen von Gamma an. Es sind zwar nur 20 Vorlagen verfügbar, aber sie sollten Ihnen einen guten Ausgangspunkt bieten, um das KI-Tool anzusteuern und eine erstklassige Präsentation zu erstellen. ⭐

Gamma beste Features:

Gamma bietet eine einzigartige kostenlose Plattform mit Chat-Funktion

Erstellung von Dokumenten, Pitch Decks und sogar Landing Pages

Umgestaltung eines gesamten Projekts mit einem einzigen Klick

Gamma Limits:

Einige Benutzer sagen, dass sie sich ein paar mehr Themen wünschen würden

Andere sagen, dass die Nur-Text-Eingabeaufforderungen nicht ganz ausreichen, so dass sie noch einige manuelle Arbeiten erledigen mussten

Gamma Preise:

Free

Plus: $8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Pro: $16/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Gamma Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

2. Schön.KI

Über Schöne.KI Beautiful.ai ist eine generative KI-Plattform, die sich auf Präsentationen und Pitch Decks spezialisiert hat. Sie enthält eine Vielzahl von Vorlagen für Grafiken, Listen, Folien und visuelle Elemente, sodass Sie in wenigen Minuten ein benutzerdefiniertes KI-Deck erstellen können.

Diese KI-Alternative zu Tome bietet Optionen für einzelne Benutzer und Teams und ist damit ideal für Startups und kleine Geschäfte mit mehreren Mitarbeitern.

Beautiful.ai beste Features:

Folien erstellen, Ideen brainstormen, undtext generieren und Bilder mit DesignerBot

Anhängen von textbasierten Dokumenten, um DesignerBot mehr Kontext zu geben

Lange Transkripte blitzschnell in ein paar Bullet Points zusammenfassen

Beautiful.ai limitiert:

Einige Nutzer hatten Probleme, ihre kostenlose Testversion zu kündigen und mussten trotzdem bezahlen

Andere Benutzer wünschen sich eine Möglichkeit, PowerPoint-Folien oder abgeschlossene Google Slides-Präsentationen in Beautiful.ai zu importieren

Beautiful.ai Preise:

Pro: $12/Monat, jährlich abgerechnet

$12/Monat, jährlich abgerechnet Team: $40/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$40/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preise

Beautiful.ai Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (160+ Bewertungen)

4.7/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

3. Vereinfacht

Über Vereinfacht Simplified ist ein solides KI-Präsentationstool, mit dem sich in wenigen Minuten professionelle Decks erstellen lassen. Aber wir lieben diese Tome-Alternative, weil sie weit mehr bietet als nur Präsentationsfolien.

Diese KI-Plattform umfasst Grafik design-Tools einen Autor für KI-Inhalte, einen Video-Editor und -Animator und sogar ein Tool zur Verwaltung sozialer Medien.

Es hat von allem ein bisschen. Wenn Sie also genau das wollen, dann vereinfachen Sie alles mit Simplified.

Vereinfachte beste Features:

Erstellen Sie E-Commerce-Seiten, Präsentationsdecks, Beiträge für soziale Medien und vieles mehr mit der Kraft der KI

Generieren Sie Präsentationen mit Bildern, Texten und Layouts in Sekundenschnelle

Schriftart, Farbe, Bilder und Audio nach Belieben benutzerdefiniert anpassen

Vereinfachte Limits:

Einige Simplified tools haben strenge Zeichen Limits

Einige Benutzer wünschen sich mehr Vorlagen für Simplified

Simplified-Preise:

Design Free

Design Pro: $6/Monat für einen Platz

$6/Monat für einen Platz Design Business: $10/Monat für fünf Plätze

$10/Monat für fünf Plätze Enterprise: Preise auf Anfrage

Vereinfachte Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (1,800+ Bewertungen)

4.6/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (160+ Bewertungen)

4. DiasAI

Über FolienAI Benutzen Sie Google Slides? Dann wird es Sie freuen zu erfahren, dass SlidesAI sich hervorragend damit integrieren lässt. Das bedeutet, dass es ein Kinderspiel ist, KI-gesteuerte Folien in Sekundenschnelle zu erstellen, ohne Ihr Google Konto zu verlassen.

Und keine Sorge, PowerPoint-Benutzer. SlidesAI wird bald auch für Microsoft verfügbar sein! 🙌

SlidesAI beste Features:

Präsentationen mit einer einfachen Texteingabe generieren

Einige Beta-Benutzer haben Zugriff auf die Funktion "Thema zu Präsentation", bei der Sie einfach ein Thema angeben und SlidesAI den Rest übernimmt

Erstellen von Präsentationen in Englisch und 100 weiteren Sprachen

SlidesAI Beschränkungen:

SlidesAI ist derzeit nur für Google Slides verfügbar

Einige Benutzer sagen, dass SlidesAI Schwierigkeiten hat, qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen

SlidesAI Preise:

Basic: Free

Free Pro: $10/Monat

$10/Monat Premium: $20/Monat

SlidesAI Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Canva

Über Canva Canva ist ein Grafikdesign-Tool, das kaum einer Vorstellung bedarf. Aber wussten Sie, dass diese beliebte Plattform auch eine intelligente Alternative zu Tome KI ist?

Das Beta-Feature "Magic Design" von Canva ist ein kostenloses KI-Tool, das sich von intelligenten Vorlagen inspirieren lässt und diese auf der Grundlage Ihrer Vorgaben benutzerdefiniert anpasst.

Beginnen Sie entweder mit einer leeren Präsentation oder laden Sie Ihre eigenen Medien hoch, geben Sie eine Eingabeaufforderung ein, und schon sind Sie startklar. 🏃

Canva beste Features:

Erstellen Sie Ihre eigenen Vorlagen, die Sie immer wieder verwenden können

Der KI-Bildgenerator von Canva erstellt einzigartige Bilder für Ihre Präsentation

Geben Sie eine Idee für den Inhalt ein, und Magic Design verwendet KI, um die Folien mit Bildern und Text zu bestücken

Canva Limits:

Magic Design ist derzeit ein Beta Feature

Einige der von Canva generierten Bilder sind "Albtraum-Treibstoff", also prüfen Sie alle Bilder sorgfältig

Canva-Preise:

Free

Pro: $119,99/Benutzer pro Jahr

$119,99/Benutzer pro Jahr Teams: $300/Jahr pro Team von fünf Personen

Canva-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (4,200+ Bewertungen)

4.7/5 (4,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11,380+ Bewertungen)

6. Decktopus

Über Decktopus Das Tool mit dem bezaubernden Namen Decktopus ist eine Tome-Alternative, mit der Sie eine Präsentation mit nur einem Titel erstellen können. Natürlich möchten Sie vielleicht mehr Kontext anbieten. Aber Decktopus kann mit so viel oder so wenig arbeiten, wie Sie bereit sind, ihm zu geben. 🐙

Die besten Features von Decktopus:

Präsentationen mit Themen, Schriftarten und Farben benutzerdefiniert gestalten, die zu Ihrer Marke passen

Sofortige Suche nach Bildern mit dem Decktopus Image & Icon Finder tool

Nachverfolgung aller Notizen in der Präsentation mit dem Tool Slide Notes Maker

Beschränkungen von Decktopus:

Einige Features sind exklusiv für den Pro-Plan und stehen im Business-Plan nicht zur Verfügung

Einige Benutzer wünschen sich, dass Decktopus mehr Layouts anbietet

Decktopus-Preise:

Pro KI: $7,99/Monat pro Benutzer

$7,99/Monat pro Benutzer Business KI: $29.99/Monat pro Benutzer

Decktopus Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

4.7/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

7. ChatGPT

Über ChatGPT ChatGPT von OpenAI stellte im Jahr 2022 die Welt auf den Kopf und führte zur weit verbreiteten Einführung von KI-Tools. Heute können Sie GPT-3 kostenlos nutzen, um Ideen und Texte für Ihre Präsentationen zu erstellen.

Wird ChatGPT nun Bilder und Folien für Sie generieren? Nein.

Aber es kann Ihnen dabei helfen, Gliederungen, Titel und Gesprächsthemen zu erstellen.

Wenn Sie mit der Verwendung einer Vorlage von einer anderen Website einverstanden sind und Hilfe bei der Ausarbeitung der Inhalte benötigen, ist ChatGPT eine gute Option.

ChatGPT beste Features:

Generieren Sie Folientitel, Gliederungen, Redepunkte und mehr mit der einfachen Chatbot-Schnittstelle

Bitten Sie um Ratschläge für Ihr Präsentations-Outfit - wir haben gehört, dass ChatGPT für einen Roboter ein erschreckend gutes Stilgefühl hat 🤖

Bewerten Sie die SEO-Stärke Ihres Textes

ChatGPT Grenzen:

Sie müssen Ihr eigenes Bildmaterial und Slide Decks erstellen

ChatGPT stürzt gelegentlich ab und es kommt zu Verzögerungen

ChatGPT Preise:

Free

Plus: $20/Monat pro Benutzer

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (330+ Bewertungen)

4.7/5 (330+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

8. Plus KI

Über Plus KI Plus KI ist ein Google Slides-Präsentationsersteller, der als Add-On zu Ihrem bestehenden Google Slides-Konto funktioniert. Sagen Sie Plus KI, welche Art von Präsentation Sie erstellen möchten, fügen Sie den Kontext hinzu, und der Algorithmus wird alles für Sie erledigen.

Wie immer sollten Sie die Texte, Bilder und Layouts bearbeiten, bevor Sie sie der Welt präsentieren.

Plus KI beste Features:

Einfaches Einfügen verschiedener Folientypen

Vorhandene Layouts zu etwas Neuem umgestalten

Umschreiben von Texten, Ändern des Tons und Zusammenfassen des Textes mit einem Klick

Plus KI Limits:

Plus KI hat nicht viele Rezensionen

Einige Benutzer sagen, dass der KI-Schreiber nicht sehr fortschrittlich ist

Plus AI Preise:

Free

Slides KI: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Pro: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Plus KI Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Während Tome KI und andere präsentationsplattformen werden mit Sicherheit in wenigen Minuten ansprechende Präsentationen erstellen, tools zur Erstellung von Inhalten wie ClickUp bieten fortschrittlichere KI-Features für die Erstellung von Inhalten, die sich sehen lassen können und Geschäfte abschließen. 🙌

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern

Ist ClickUp ein reinrassiger Tome KI-Konkurrent? Nein. Aber hören Sie uns an.

Wir erstellen zwar keine Präsentationen, aber wir können viel mehr als das. Wenn Sie aussagekräftige, wertvolle Präsentationen erstellen müssen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sollten Sie sich an ClickUp wenden. ClickUp AI ist ein All-in-One-Tool für die Verwaltung von Aufgaben, die Erstellung von Inhalten und die Zusammenarbeit. Geben Sie einfach Ihren Anwendungsfall ein, und ClickUp erstellt speziell auf Ihren Anwendungsfall zugeschnittene Texte. 📈 ✍️

ClickUp Whiteboards sind Ihr zentraler, visueller Hub, um Ideen im Team in koordinierte Aktionen umzusetzen

Aber wir sind gerade erst warmgelaufen. ClickUp Dokumente integriert Ihre Projektaufgaben, Chats und KI-Schreiber an einem Ort. ClickUp Whiteboards sind ideal für das Brainstorming Ihres nächsten großen Projekts mit Ihrem Team in Echtzeit - entweder persönlich oder virtuell.

Wenn Sie mit dem Whiteboard zufrieden sind, wandeln Sie es in ein ClickUp Kanban Board zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Teams.

Oh, und fangen wir gar nicht erst mit den Vorlagen an. ClickUp hat Hunderte von Vorlagen. Werfen Sie einfach einen Blick auf die ClickUp Präsentationsvorlage für eine Schnellstartvorlage, die Sie für Ihre nächste brillante Präsentation verwenden können.

Sie sind nur einen Klick von einer passenden Vorlage entfernt, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Kombinieren Sie Ihre Vorlagen mit ClickUp AI, um Schreibblockaden zu überwinden und Ihre großartigen Ideen mühelos mit der Welt zu teilen. 💡

ClickUp beste Features:

ClickUp AI generiert aufgabenspezifische Inhalte für Kundensupport, Vertrieb, Marketing, Technik, Projektmanagement u.v.m

Erstellen Sie Brainstorming-Präsentationen zunächst in einem Whiteboard und wandeln Sie sie mit wenigen Klicks in eine Präsentation oder ein Projekt um

Verknüpfen Sie Dokumente mit Ihren Präsentationen, um jeder Folie einen Kontext hinzuzufügen

ClickUp Limitierungen:

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Neue Benutzer finden die Features von ClickUp anfangs manchmal überwältigend

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

ClickUp: Die beste Tome KI-Alternative für vielbeschäftigte Geschäftsleute

Künstliche Intelligenz ist die Zukunft der Präsentationen. Von KI-Bildstilen bis hin zu intelligenten Vorschlägen für Inhalte versprechen die hier aufgelisteten Tome KI-Alternativen, im Handumdrehen bessere Präsentationen zu erstellen.

Auch wenn Tome AI ein Powerplayer ist, gibt es so viele KI-Tools für das Foliendesign, mit denen Sie Ihre Folien zum Strahlen bringen können. 🤩

ClickUp ist eine allumfassende, cloudbasierte Arbeitsplattform, die Ihre Dokumente, Whiteboards, Vorlagen und vieles mehr verwaltet. Wenn Sie gerne Präsentationen entwerfen und einfach nur Hilfe bei den Worten (dem wichtigsten Teil einer Präsentation!) brauchen, haben wir genau das Richtige für Sie.

Erleben Sie die Leistung der KI in Aktion: Testen Sie ClickUp AI jetzt.