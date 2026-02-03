Auswahl des besten Claude-Modells für die Arbeit

Stellen Sie sich Folgendes vor: Es ist Montagmorgen, Sie haben ein Dokument für die Sprint-Planung geöffnet, fünf Registerkarten mit Notizen, und jemand schickt Ihnen eine Nachricht wie:

„Können Sie das zusammenfassen, Aktionselemente herausarbeiten und in Aufgaben umwandeln?“ Sie könnten Opus einsetzen und es dabei belassen. Oder Sie könnten Sonnet verwenden. Oder Haiku. Je nachdem, für welches Modell Sie sich entscheiden, erhalten Sie entweder ein großartiges Ergebnis ... oder ein schnelles ... oder ein überraschend teures. Dieser Leitfaden erläutert die praktischen Unterschiede zwischen Claude Opus 4. 5, Sonnet 4. 5 und Haiku 4. 5 – mit realen Beispielen dafür, wofür jedes Modell am besten geeignet ist, wann es sich lohnt, und wie Sie Ihr Team so aufstellen, dass die Ergebnisse tatsächlich in die Umsetzung fließen. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie das beste Claude-Modell für Ihre Arbeit auswählen – und warum die cleversten Teams ihre KI direkt mit dem Projektmanagement-Tool (mit ClickUp!) verbinden, anstatt mit verschiedenen Chat-Tools zu jonglieren.

Was sind die Claude-Modelle von Anthropic?

Sie haben wahrscheinlich schon von KI-Modellen gehört, aber die Namen können verwirrend sein. Die Claude-Modelle von Anthropic sind eine Familie von großen Sprachmodellen (LLMs), die für professionelle und Aufgaben im Unternehmen entwickelt wurden. Stellen Sie sich diese Modelle als ein Team von KI-Assistenten vor, von denen jeder unterschiedliche Fähigkeiten hat. 🛠️

Diese Modelle sind bekannt für ihre starken Schlussfolgerungsfähigkeiten, ihren Fokus auf Sicherheit und ihr langes Kontextfenster (die Menge an Informationen, die sie gleichzeitig speichern können).

Die größte Herausforderung für Teams besteht darin, das richtige Modell für die jeweilige Aufgabe auszuwählen.

Wenn Sie das leistungsstärkste Modell für eine einfache Aufgabe verwenden, verschwenden Sie Geld .

Wenn Sie ein leichtgewichtiges Modell für eine komplexe Aufgabe verwenden, erhalten Sie schlechte Ergebnisse.

🔮 Schneller Realitätscheck: Die meisten Teams „wählen kein Claude-Modell“ wie Entwickler. Sie nutzen Claude über eine Chat-App oder ein Workspace-Tool – und die Modellauswahl erfolgt oft hinter den Kulissen über Standards oder Routing. Wenn Sie Zugriff auf die neuesten Modelle von Claude, Gemini und ChatGPT an einem Ort wünschen, probieren Sie ClickUp Brain aus. Es handelt sich um den nativen, kontextbezogenen KI-Assistenten von ClickUp, der Ihre Arbeit versteht. Greifen Sie mit ClickUp Brain zum Preis von einem auf mehrere KI-Modelle zu. Anstatt mehrere Abonnements zu verwalten (und zwischen verschiedenen Registerkarten hin und her zu wechseln), können Sie das gewünschte Modell direkt in Ihrem ClickUp-Workspace verwenden – dort, wo Ihre Aufgaben, Dokumente und Projekte bereits gespeichert sind. Bezahlen Sie für eine KI-App. Profitieren Sie von der Flexibilität mehrerer Modelle.

So wählen Sie das richtige Claude-Modell für Ihre Arbeit aus: Claude 4. 5 Modelle im Überblick

Wenn Modellnamen wie Opus, Sonnet und Haiku Sie denken lassen: „Cool ... aber welches soll ich eigentlich verwenden?“, dann sind Sie nicht allein.

Hier ist eine einfache Möglichkeit, sich die Claude 4. 5-LineUp von Anthropic vorzustellen: Jedes Modell ist auf eine andere Art von Arbeit abgestimmt – von schnellen alltäglichen Anfragen bis hin zu tiefgreifenden, risikoreichen Überlegungen.

Modell Am besten geeignet für Geschwindigkeit Kosten (pro 1 Million Token) Claude Opus 4. 5 Tiefgreifende Schlussfolgerungen, komplexe mehrstufige Arbeiten, hohe Genauigkeit Langsamstes 5 $ Input / 25 $ Output Claude Sonnet 4. 5 Das beste Allround-Modell für Teams Ausgewogen 3 $ Input / 15 $ Output Claude Haiku 4. 5 Schnelle, umfangreiche, einfache Aufgaben Schnellste 1 $ Input / 5 $ Output

Schauen wir uns genauer an, was das für Sie und Ihr Team bedeutet:

Claude Opus 4. 5: Am besten geeignet für komplexe Projekte, die Ihnen wirklich am Herzen liegen

Stellen Sie sich Opus 4. 5 als den Spezialisten vor, den Sie für die schwierigsten Probleme hinzuziehen. Es ist das Flaggschiff-Modell, das für komplexe Denkaufgaben mit hohem Einsatz entwickelt wurde, deren Lösung mehrere Schritte erfordert. Es zeichnet sich durch sein Verständnis für nuancierte Anweisungen aus und kann verschiedene Arten von agentenbasierten Aufgaben ausführen.

Dieses Modell ist am besten geeignet, wenn eine Aufgabe „Denkzeit” erfordert. Sein erweiterter Denkmodus ermöglicht es ihm, über ein Problem nachzudenken, bevor es eine Antwort gibt. Der Nachteil ist, dass es langsamer und ressourcenintensiver ist, was es für einfache Fragen überdimensioniert macht.

via Anthropic

Claude Opus 4. 5 eignet sich am besten für:

Komplexer Code-Code und Refactoring über mehrere Dateien hinweg

Eine eingehende strategische Analyse, die das Abwägen verschiedener Perspektiven erfordert.

Synthese von Informationen aus mehreren Dokumenten für ein Forschungsprojekt

Alle Aufgaben, bei denen Genauigkeit und tiefgreifendes Denken wichtiger sind als Geschwindigkeit

Claude Sonnet 4. 5: Die beste „Standard-Einstellung” für echte Arbeit

Sonnet 4. 5 ist der zuverlässige Allrounder für Ihr Team. Es bietet die beste Balance zwischen Intelligenz und Geschwindigkeit für die meisten alltäglichen beruflichen Aufgaben. Es eignet sich hervorragend für die Programmierung, verfügt über solide Denkfähigkeiten und reagiert viel schneller als Opus, ohne dass dafür ein hoher Preis zu zahlen ist. All dies macht es zu dem Modell, auf das sich Ihr Team den ganzen Tag über verlassen kann.

Claude Sonnet 4. 5 eignet sich am besten für:

Schreiben, Überarbeiten und Bearbeitung (Blogs, E-Mails, Dokumente)

Support beim Programmieren (Funktionen, Überprüfungen, Dokumentation, Debugging)

Analysieren und Zusammenfassen von Dokumenten und Meeting-Notizen

Tägliche operative Arbeiten, die ein gutes Urteilsvermögen erfordern

Beantwortung allgemeiner Teamfragen und Abwicklung der Geschäftskommunikation

🧠 Wissenswertes: Wenn Sie Claude Sonnet 4. 5 zum Aufbau eines Agents für den Kundensupport verwenden, kostet Sie die Bearbeitung von 10.000 Support-Tickets (durchschnittlich ~3.700 Token pro Ticket) insgesamt ~22,20 $!

Claude Haiku 4. 5: Am besten geeignet für Geschwindigkeit und Kosteneffizienz bei hohen Volumina bei Aufgaben

Haiku ist der Sprinter im Team. Es ist das schnellste und effizienteste Modell, das für umfangreiche, einfache Aufgaben entwickelt wurde. Es liefert nahezu sofortige Antworten und ist somit perfekt, wenn Sie jetzt Antworten benötigen.

Es ist auch besonders gut darin, Anweisungen zu befolgen. Haiku eignet sich zwar weniger für tiefgreifende Überlegungen, aber Sie können es für die meisten Routinefragen Ihres Teams verwenden und die leistungsstärkeren Modelle für Fälle aufheben, in denen Sie sie wirklich benötigen. Dies ist der intelligenteste Weg, um die KI-Nutzung Ihres Teams zu optimieren, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen.

Claude Haiku 4. 5 eignet sich am besten für:

Schnelles Nachschlagen von Fakten oder Definitionen

Erstellen einfacher Zusammenfassungen von Texten

Leistungsstarke Workflows für die Automatisierung mit hohen Volumina

Automatisches Verfassen kurzer Antworten oder Vorlagen mit Echtzeit-Vorschlägen während der Eingabe

Triage und Tagging von Kundensupport-Tickets

Die Verknüpfung, die die meisten Teams übersehen: Arbeit nach Komplexität verteilen

Der einfachste Weg, um bessere Ergebnisse zu erzielen und Kosten zu senken, ist ganz einfach:

Verwenden Sie Haiku für schnelle Aufgaben.

Verwenden Sie Sonnet für die meisten Arbeiten.

Heben Sie sich Opus für Momente auf, in denen Sie maximale Genauigkeit benötigen.

💡 Profi-Tipp: Der schnellste Weg, eine großartige KI-Antwort zu verschwenden, besteht darin, sie in einem separaten Chat-Fenster zu speichern, wo niemand sie wiederfinden kann. Die Lösung ist einfach: Integrieren Sie Ihre KI-Ebene dort, wo Ihre Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Workflows bereits vorhanden sind. Im konvergenten KI-Workspace von ClickUp werden KI-Ergebnisse nicht als loser Text angezeigt. Mit ClickUp Brain werden sie zu vernetzten Arbeiten: Verwandeln Sie Entwürfe in ClickUp-Dokumente

Verwandeln Sie Entscheidungen in ClickUp-Aufgaben mit Eigentümern und Fälligkeitsdaten.

ClickUp-Benutzer sind sich einig:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, dass es meinen gesamten Workflow zentralisiert, sodass ich nicht mehr zwischen verschiedenen Tools für Dokumente, Aufgaben und Chats hin- und herspringen muss. Die Ansicht „Alles“ ist für mich ein echter Game-Changer, da sie mir einen Überblick über alle Projekte in meinem Workspace in einer übersichtlichen Oberfläche bietet. Außerdem finde ich die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten der über 15 verschiedenen Ansichten, wie Kanban-Boards und Mindmaps, unverzichtbar, um die Plattform an meine spezifischen kreativen Prozesse anzupassen. Die native KI, ClickUp Brain, hat meine Produktivität drastisch verbessert, indem sie lange Kommentarthreads sofort zusammenfasst und die sich wiederholenden Verwaltungsaufgaben durch Automatisierung automatisiert hat, die früher meinen ganzen Vormittag in Anspruch genommen haben.

Möchten Sie Ihren eigenen KI-Assistenten ohne Programmierkenntnisse erstellen? Sehen Sie sich diese Kurzanleitung an!

Welches ist das beste Claude-Modell für jede Arbeitsaufgabe?

Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, welches Claude-Modell Sie für eine bestimmte Aufgabe wählen sollen, vereinfachen wir die Sache, indem wir jedes Modell den gängigen Arbeitskategorien zuordnen.

Programmierung und Softwareentwicklung

Das Codieren ist eine große Stärke aller Claude-Modelle, aber Sie müssen das Modell an die Komplexität der Aufgabe anpassen:

Opus 4. 5: Verwenden Sie dieses Modell für übergeordnete Aufgaben wie die Entwicklung von Softwarearchitekturen, die Umgestaltung von Code über mehrere Dateien hinweg oder die Fehlerbehebung in einem besonders komplexen System. Es eignet sich auch hervorragend für agentenbasiertes Codieren, bei dem die KI ein Problem Schritt für Schritt durcharbeitet.

Sonnet 4. 5: Dies ist Ihre erste Wahl für die tägliche Programmierung. Es kann Funktionen schreiben, bei der Codeüberprüfung helfen, Dokumentationen erstellen und Standard-Debugging-Aufgaben übernehmen.

Haiku 4. 5: Perfekt für schnelle Aufgaben wie die Überprüfung der Syntax, die Generierung einfacher Code-Schnipsel oder die Erstellung von Boilerplate-Vorlagen.

Schreiben und Erstellung von Inhalten

Claude ist hervorragend zum Schreiben geeignet, insbesondere weil es sich an Ihre spezifischen Ton- und Stilrichtlinien anpassen kann. Möglicherweise möchten Sie jedoch für verschiedene Arten von Inhalten unterschiedliche Modelle verwenden:

Opus 4. 5: Am besten geeignet für die Entwicklung einer Strategie für Langform-Inhalte, das Verfassen komplexer technischer Dokumente oder die Gewährleistung einer konsistenten Markenbotschaft auf einer großen Website.

Sonnet 4. 5: Die ideale Wahl für die meisten Workflows zur Erstellung von Inhalten , darunter das Verfassen von Blogbeiträgen, Marketingtexten und E-Mail-Entwürfen sowie die Bearbeitung und Überarbeitung bestehender Inhalte.

Haiku 4. 5: Verwenden Sie es zum Verfassen kurzer Texte für Social-Media-Beiträge, E-Mail-Betreffzeilen oder zum Generieren vieler Variationen eines einzigen Werbetextes.

Recherche und Analyse

Wenn Sie qualitative, datengestützte Entscheidungen treffen möchten, ist das große Kontextfenster von Claude ein enormer Vorteil. Es kann Ihnen dabei helfen, Informationen aus sehr langen Dokumenten in kürzester Zeit zusammenzufassen.

Opus 4. 5: Perfekt für die Synthese von Forschungsergebnissen aus mehreren Quellen, die Durchführung einer gründlichen Wettbewerbsanalyse oder die Bereitstellung strategischer Empfehlungen auf der Grundlage komplexer Daten.

Sonnet 4. 5: Verwenden Sie es zum Zusammenfassen einzelner Dokumente, zum Analysieren von Meeting-Notizen, um Aktionspunkte herauszuarbeiten, oder zum Entwerfen von Berichten aus einer Reihe von Daten.

Haiku 4. 5: Ideal für die schnelle Extraktion von Fakten aus einem Dokument, die Beantwortung einfacher Fragen zu einem Text oder die schnelle Zusammenfassung eines Artikels.

Alltägliche Fragen im Team

Die meisten Fragen bei der Arbeit sind einfach, wie „Was ist der Status dieses Projekts?“ oder „Fassen Sie diesen Kommentar-Thread zusammen. “

Haiku 4. 5 : Ideal für schnelle, einfache Antworten

Sonnet 4. 5 : Ihre erste Wahl, wenn Sie eine klare, zuverlässige Zusammenfassung oder nächste Schritte benötigen.

Opus 4. 5: Am besten geeignet, wenn die Frage einen unübersichtlichen Kontext, konkurrierende Prioritäten oder Entscheidungen mit hohem Risiko beinhaltet.

👀 Wussten Sie schon? Laut Anthropic können Sie mit Prompt-Caching bis zu 90 % und mit Batch-Verarbeitung bis zu 50 % der Kosten einsparen, wenn Sie die Modelle Claude Haiku und Sonnet verwenden.

Unabhängig davon, welches Modell Sie verwenden, müssen Sie ihm Ihren gesamten Kontext der Arbeit zur Verfügung stellen, um eine brauchbare Antwort zu erhalten. Das spart Ihnen kaum Zeit.

Aus diesem Grund benötigen Sie eine KI, die direkt in Ihren Workspace integriert ist. Eine KI wie ClickUp Brain. Da sie direkt in Ihren Workspace integriert ist, kann sie Antworten direkt dort generieren, wo die Arbeit stattfindet – in Aufgaben, Dokumenten und Kommentaren –, ohne dass ein ständiger Hin- und Herwechsel erforderlich ist.

Außerdem hilft Ihnen Ihr Desktop-KI-Begleiter ClickUp Brain MAX dabei, Kontexte aus Ihren verbundenen Apps (wie Google Drive, Figma, Slack und anderen) zu extrahieren, sodass Sie alles an einem Ort zusammenführen können.

🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um Weitere Informationen über Brain MAX zu erhalten:

Claude vs. ChatGPT vs. Gemini für die Arbeit

Wenn Sie Claude, ChatGPT und Gemini vergleichen, stellen Sie die richtige Frage. Aber man kann sich leicht in der Frage „Welches ist das beste?“ verlieren. Die Wahrheit ist: Alle drei sind stark. Die bessere Frage ist welches am besten zu Ihrer Arbeit passt – und wie Ihr Team KI tatsächlich täglich nutzt.

Hier ist eine praktische Übersicht:

Kernkompetenz Argumentation, Code, Arbeit mit langem Kontext Umfassendes Wissen, Plugin-Ökosystem Google Workspace-Integration, multimodal Schreibstil Nuancenreich, hält sich gut an Stilrichtlinien Vielseitig, orientiert an der Unterhaltung Effizient, sachlich Am besten geeignet für Teams, die Standalone-API-Zugriff, Workflows zur Code-Erstellung Vielfältige Plugin-Anforderungen Google Docs, Google Tabellen, Gmail

Claude: Am besten geeignet für lange Dokumente, strukturierte Arbeit und sorgfältiges Schreiben

Claude glänzt besonders bei komplexen Arbeiten – denken Sie an lange PDF-Dokumente, detaillierte Spezifikationen, Richtliniendokumente oder mehrstufige Argumentationen, bei denen das Modell konsistent bleiben muss.

Entscheiden Sie sich für Claude, wenn Ihr Team häufig folgende Aufgaben zu erledigen hat:

Langkontextuelles Lesen + Zusammenfassung

Technisches Schreiben und strukturierte Ausgaben

Mehrstufige Planung, Codierung und „Behalten Sie den Überblick über die Details“

Arbeiten Sie dort, wo Tonfall und Klarheit wichtig sind (Dokumente, E-Mails, Kundenkommunikation)

Wo es weniger ideal sein kann: Wenn Ihre Arbeit stark von vielen Plugins von Drittanbietern abhängt oder Sie ein einziges „Alles-App”-Ökosystem wünschen.

ChatGPT: Der beste Allround-Assistent + breites Ökosystem

ChatGPT ist oft das am einfachsten zu bedienende Standard-KI-Tool, da es vielseitig einsetzbar ist und weit verbreitet ist. Es leistet gute Arbeit beim Schreiben, Brainstorming, Analysieren und Codieren. Und es ist besonders stark, wenn Sie einen KI-Assistenten suchen, der in einer Sitzung zwischen völlig unterschiedlichen Aufgaben wechseln kann.

Entscheiden Sie sich für ChatGPT, wenn Sie Folgendes wünschen:

Ein Allzweckmodell, das „ein bisschen von allem kann“

Starke Ideenfindung, Überarbeitung und Inhaltsiteration

Ein großes Ökosystem an Tools und Integrationen (je nach Plan)

Etwas, das die meisten Ihrer Teams bereits beherrschen

Wo es weniger ideal sein kann: Lange, mehrstufige Workflows können ohne eine klare Struktur unübersichtlich werden, und die Qualität kann je nach Genauigkeit Ihrer Vorgaben variieren.

Gemini: Am besten geeignet, wenn Sie Google Workspace nutzen

Gemini ist eine gute Wahl für Teams, die bereits tief in das Google-Ökosystem eingebunden sind. Es ist besonders nützlich, wenn Sie mit Docs, Gmail, Slides oder Sheets arbeiten und dort KI-Support wünschen.

Entscheiden Sie sich für Gemini, wenn Ihr Team den größten Teil des Tages damit verbringt:

Gmail + Google Docs-Workflows

Berichterstellung und Planung mit vielen Tabellen

Google-native Zusammenarbeit und Dateiorganisation

Schnelle, „im Flow“ liegende Aufgaben der Produktivität

Wo es weniger ideal sein kann: Wenn der Großteil des Kontexts und der Workflows Ihres Unternehmens außerhalb von Google Workspace stattfindet.

Viele Teams entscheiden sich letztendlich nicht für nur ein Modell. Sie verwenden je nach Arbeit mehrere Modelle, beispielsweise eines für das Schreiben und die Dokumentation und ein anderes für die Recherche oder Automatisierung.

Der eigentliche Gewinn besteht darin, sicherzustellen, dass das von Ihnen verwendete Modell für Ihr Team leicht zugänglich ist. Auch die Ausgabequalität muss konsistent sein. Und die meisten Zeiteinsparungen erzielen Sie, wenn Sie Ihre KI mit den Aufgaben verbinden, die sie unterstützen soll.

Auf der anderen Seite kann es zu einer massiven KI-Ausbreitung kommen, wenn Ihr Team am Ende eine Mischung aus allem verwendet – also eine ungeplante Verbreitung von KI-Tools und -Plattformen ohne Aufsicht oder Strategie. Da 78 % der Mitarbeiter ihre eigenen KI-Tools mit zur Arbeit bringen, riskieren Sie Sicherheitsverletzungen und eine Streuung des Unternehmenswissens über verschiedene Plattformen hinweg.

📮ClickUp Insight: 22 % unserer Befragten sind immer noch skeptisch, wenn es um den Einsatz von KI bei der Arbeit geht. Von diesen 22 % sorgt sich die Hälfte um den Datenschutz, während die andere Hälfte einfach nicht sicher ist, ob sie den Angaben der KI vertrauen kann. ClickUp geht beide Probleme direkt an, indem es robuste Maßnahmen zur Sicherheit einsetzt und zu jeder Antwort detaillierte Links zu Aufgaben und Quellen generiert. Das bedeutet, dass selbst die vorsichtigsten Teams von der Steigerung der Produktivität profitieren können, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob ihre Informationen geschützt sind oder ob sie zuverlässige Ergebnisse erhalten.

Wie ClickUp Brain KI-Modelle mit Ihrem Workflow verbindet

Die meisten KI-Tools sind hervorragend darin, Fragen zu beantworten – aber sie existieren immer noch außerhalb Ihrer Arbeit. Sie erhalten also eine hilfreiche Antwort ... und müssen diese dann wieder kopieren und in Aufgaben einfügen, in einem Dokument umschreiben und den Kontext über verschiedene Registerkarten hinweg suchen.

ClickUp Brain dreht den Spieß um. Es bringt KI direkt in Ihre ClickUp-Workspace, sodass es den Kontext Ihrer Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen nutzen kann – und Antworten ohne umständliche Übergabe in Maßnahmen umsetzt.

So verändert es Ihren Workflow:

Vernetzte KI: Sie können Fragen zu Ihren Projekten stellen und erhalten Antworten auf der Grundlage Ihrer tatsächlichen Daten. Sie können beispielsweise @brain in einen Kommentar zu einer Aufgabe eingeben und darum bitten, den Thread zusammenzufassen oder nächste Schritte vorzuschlagen.

Vernetzte KI: Sie können Fragen zu Ihren Projekten stellen und erhalten Antworten auf der Grundlage Ihrer tatsächlichen Daten. Sie können beispielsweise @brain in einen Kommentar zu einer Aufgabe eingeben und darum bitten, den Thread zusammenzufassen oder nächste Schritte vorzuschlagen.

Erwähnen Sie Brain in einem ClickUp-Chat-Kanal, einem Kommentar oder einer Direktnachricht, um kontextbezogene KI-Unterstützung an Ihrer Arbeit zu erhalten.

Zugriff auf mehrere Modelle: Machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber, welches KI-Tool Sie verwenden sollen. Mit ClickUp Brain können Sie über eine einzige Oberfläche auf Claude, ChatGPT und andere Modelle zugreifen, sodass Sie immer das für die jeweilige Aufgabe am besten geeignete Modell auswählen können.

KI im Kontext: Generieren Sie Inhalte, Zusammenfassungen und Aktionspunkte direkt in einem Generieren Sie Inhalte, Zusammenfassungen und Aktionspunkte direkt in einem ClickUp-Dokument oder einer Aufgabe. Das Ergebnis befindet sich bereits dort, wo es benötigt wird – kein Kopieren und Einfügen und kein Kontextwechsel mehr.

Zugriff auf mehrere Modelle: Machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber, welches KI-Tool Sie verwenden sollen. Mit ClickUp Brain können Sie über eine einzige Oberfläche auf Claude, ChatGPT und andere Modelle zugreifen, sodass Sie immer das für die jeweilige Aufgabe am besten geeignete Modell auswählen können.

KI im Kontext: Generieren Sie Inhalte, Zusammenfassungen und Aktionspunkte direkt in einem ClickUp-Dokument oder einer Aufgabe. Das Ergebnis befindet sich bereits dort, wo es benötigt wird – kein Kopieren und Einfügen und kein Kontextwechsel mehr.

Entwickeln, schreiben und verfeinern Sie Ihre Ergebnisse mit ClickUp Brain in ClickUp-Dokumenten.

Arbeitsorientierte Automatisierung: Verbinden Sie KI-Erkenntnisse mit Ihren Workflows. Sie können beispielsweise eine intelligente Automatisierung einrichten, damit die KI eingehende Anfragen analysiert und automatisch dem richtigen Team-Mitglied zuweist.

Arbeitsorientierte Automatisierung: Verbinden Sie KI-Erkenntnisse mit Ihren Workflows. Sie können beispielsweise eine intelligente Automatisierung einrichten, damit die KI eingehende Anfragen analysiert und automatisch dem richtigen Team-Mitglied zuweist.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie eine KI suchen, die mehr kann als nur Fragen zu beantworten, sind ClickUp Super Agents genau das Richtige für Sie. Sie funktionieren wie menschliche KI-Teamkollegen, die in Ihren Workflows leben. Sie können sehen und verstehen, wie Arbeit über Aufgaben, Dokumente, Chats, Meetings, Zeitpläne und verbundene Tools hinweg miteinander verbunden ist – so sind sie in der Lage, Workflows rund um die Uhr mit vollständigem Kontext auszuführen. Im Gegensatz zu eigenständigen Chat-Tools sind Super Agents so konzipiert, dass sie innerhalb des Wissens, der Berechtigungen und der Sicherheitsvorkehrungen Ihres Unternehmens arbeiten, was sie für die tatsächliche Teamarbeit viel praktischer macht.

Mit einer wirklich integrierten KI vermeiden Sie Verluste an Produktivität durch Work Sprawl (oder die Fragmentierung der Arbeit über mehrere Apps hinweg). Ihre KI-generierten Inhalte sind sofort umsetzbar. Ihr KI-Assistent wird zu einem echten Mitglied des Teams, das versteht, woran das Team arbeitet.

Von der Modellauswahl zum echten Momentum

Die Wahl des richtigen Claude-Modells ist ein kluger erster Schritt. Verwenden Sie Haiku für schnelle Aufgaben, Sonnet für den Großteil Ihrer täglichen Arbeit und Opus für Fälle, in denen Sie tiefgreifende, komplexe Überlegungen benötigen. Das „beste” Modell hängt ebenso sehr von Ihren spezifischen Anforderungen wie von Branchenbenchmarks ab.

Der größte Vorteil ergibt sich jedoch aus der Verbindung der KI zu Ihrem tatsächlichen Workflow. Wenn Ihr KI-Assistent den vollständigen Kontext Ihrer Projekte, Dokumente und Unterhaltungen kennt, wird er von einem einfachen Tool zu einem leistungsstarken Partner. Teams, die KI direkt in ihre Arbeitssysteme integrieren, erzielen weitaus größere Steigerungen der Produktivität als solche, die eigenständige Chat-Tools verwenden.

Sind Sie bereit für eine KI, die Ihre Arbeit wirklich versteht? Starten Sie kostenlos mit ClickUp und erleben Sie den Unterschied.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ja, und dies ist der empfohlene Ansatz. Leiten Sie einfache Abfragen an Haiku, Standard-Arbeiten an Sonnet und komplexe Schlussfolgerungen an Opus weiter, um sowohl die Leistung als auch die Kosten zu optimieren.

Haiku ist schneller und effizienter für schnelle, einfache Abfragen, während Sonnet eine stärkere Argumentation und Nuancen für Aufgaben bietet, die mehr Tiefe erfordern. Die meisten Teams verwenden je nach Aufgabe beide Modelle.

Opus 4. 5 eignet sich ideal für komplexe, risikoreiche Aufgaben wie strategische Analysen oder mehrstufige Codierungen. Für einfache Abfragen sind Sonnet oder Haiku ebenso gut geeignet.