Cartesia vs. Elevenlabs: [Jahr] Vergleich

Die meisten Teams wählen eine Text-to-Speech-Plattform anhand einer Liste von Features aus und stellen dann zu spät fest, dass sie sich für das Falsche optimiert haben. Blitzschnelle Reaktionszeiten spielen keine Rolle, wenn Ihr Podcast roboterhaft klingt, und Stimmen in Studioqualität sind nutzlos, wenn Ihr Chatbot eine halbe Sekunde hinterherhinkt!

Dieser Leitfaden vergleicht Cartesia KI und ElevenLabs anhand der Metriken, die tatsächlich darüber entscheiden, ob Ihr Sprachprojekt erfolgreich ist oder scheitert, sodass Sie nicht länger zögern müssen und endlich Audioinhalte veröffentlichen können, die funktionieren.

Cartesia KI vs. ElevenLabs auf einen Blick

Sie benötigen ein Text-to-Speech-Tool (TTS), um KI-Sprachaufnahmen zu erstellen, aber die Entscheidung für das richtige Tool kann verwirrend sein. Der Markt ist geteilt zwischen Tools, die auf Geschwindigkeit ausgelegt sind, und Tools, die auf Qualität ausgelegt sind, und die Wahl des falschen Tools kann Ihr Projekt zum Scheitern bringen. Dies ist der Kern der Debatte zwischen Cartesia AI und ElevenLabs.

Um es einfach zu machen, hier eine kurze Übersicht.

Feature/Kategorie Cartesia KI ElevenLabs Hauptstärke Echtzeit-Sprachinteraktionen mit geringer Latenz Ultra-realistisches, emotional ausdrucksstarkes Audio Am besten geeignet für Sprachassistenten, Kundensupport, Telefonie Hörbücher, Podcasts, professionelle Voiceovers Latenz ~40 ms (Sonic 3) Höher (qualitätsoptimiert) Stimmenbibliothek Auf Telefonie ausgerichtete, klare 8-kHz-Stimmen Umfangreiche Bibliothek mit emotionaler Tiefe Stimmenklonen Tools für das Sprachdesign Professionelles Klonen von Stimmen Benutzerdefinierte Anpassung Geschwindigkeits-/Lautstärkeregelung Temperatur, emotionale Kontrolle Preise* Bezahlte Pläne beginnen bei 5 $/Monat, monatliche Abrechnung Bezahlte Pläne beginnen bei 5 $/Monat, monatliche Abrechnung

Die richtige Wahl hängt ganz davon ab, ob Sie Geschwindigkeit für Echtzeit-Interaktionen oder emotionale Ausdruckskraft für die Erstellung ansprechender Inhalte benötigen.

Bevor wir uns mit den technischen Details befassen, ist es hilfreich zu verstehen, wie diese Text-to-Speech-Plattformen in die breitere Landschaft der KI-Anwendungen passen. Sehen Sie sich dieses Video an, um verschiedene Anwendungsfälle für KI zu entdecken und zu erfahren, wie Sprachtechnologie Branchen verändert:

Cartesia KI-Übersicht

Cartesia AI ist eine Text-to-Speech-Plattform, die speziell für Echtzeit-Sprachanwendungen entwickelt wurde, bei denen eine minimale Latenz entscheidend ist. Sie ist die ideale Wahl für interaktive Sprach-KI, wie z. B. Kundensupport-Bots, Terminplaner und telefonbasierte Assistenten, die reaktionsschnell sein müssen.

Bei TTS steht extrem viel auf dem Spiel, da Menschen sehr sensibel auf menschliche Sprache reagieren. Jede Millisekunde Verzögerung lässt eine Unterhaltung unnatürlich und holprig wirken, was Benutzer frustrieren und zu hohen Abbruchraten führen kann. Ihr Bot wirkt dann letztendlich wie ein Bot. 🤖

Sprachassistenten müssen sofort reagieren können. 85 % der Kundendienstleiter testen derzeit dialogorientierte KI für den Einsatz im Jahr 2025.

Deshalb benötigen Sie eine TTS-Plattform, die von Grund auf auf Geschwindigkeit ausgelegt ist.

Das macht Catesia KI so schnell:

Sonic-Modelle: Die Sprachmodelle von Cartesia, darunter Sonic 2 und Sonic 3, sind für eine schnelle Synthese ausgelegt. Das Sonic 3-Modell erreicht eine Latenz von nur 40 Millisekunden, was schnell genug für natürliche, wechselseitige Unterhaltungen ist.

Telefonieoptimierung: Die Stimmen sind auf 8 kHz Audio abgestimmt, dem Standard für Telefonleitungen. Dies reduziert Hintergrundgeräusche und sorgt für Klarheit während des Gesprächs, auch wenn dadurch etwas von der Klangfülle verloren geht, die Sie sich für einen Podcast wünschen würden.

API-First-Ansatz: Die Plattform wurde für Entwickler entwickelt, die Die Plattform wurde für Entwickler entwickelt, die eine Sprach-API in ihre Anwendungen integrieren müssen, und nicht für Ersteller von Inhalt, die nach einer einfachen Webschnittstelle suchen.

Cartesia tauscht etwas emotionale Tiefe gegen diese unglaubliche Geschwindigkeit ein. Die Stimmen sind klar und professionell, aber es fehlt ihnen möglicherweise die nuancierte Ausdruckskraft, die für das Erzählen von Geschichten oder überzeugende Inhalte erforderlich ist.

Preise von Cartesia

Die Kostenverwaltung für ein Contact Center mit hohem Volumen kann Kopfzerbrechen bereiten, insbesondere bei unvorhersehbaren Preisen pro Zeichen. Cartesia verwendet ein basiertes auf Guthaben, das für Teams mit hoher Nutzung entwickelt wurde. Die Preisstruktur umfasst im Allgemeinen:

Kostenlose Stufe: Eine bestimmte Anzahl von Guthaben für Entwickler, um die API zu testen und Prototypen zu erstellen

Pro-Plan : 5 $/Monat

Startup : 49 $/Monat

Preis: 299 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preispläne für groß angelegte Implementierungen, wie z. B. Contact Center, die täglich Tausende von Anrufen bearbeiten

Dieses Modell ist für Teams mit häufigen API-Anfragen konzipiert. Wie immer sollten Sie die genauen Preise auf der Website von Cartesia überprüfen.

ElevenLabs Übersicht

ElevenLabs ist eine Text-to-Speech-Plattform, die für die Produktion einiger der realistischsten und emotional ausdrucksstärksten KI-Stimmen auf dem Markt bekannt ist. Sie hat sich zum Industriestandard für Content-Ersteller, Verlage und Vermarkter entwickelt, die hochwertige Audioinhalte benötigen, die ihre Zuhörer fesseln.

KI-generierte Voiceovers, die mit KI-Voiceover-Software erstellt wurden, wie sie in einigen Hörbüchern und Videos verwendet wird, können manchmal flach und roboterhaft klingen. Das reißt Sie völlig aus dem Erlebnis heraus. Wenn Ihre Inhalte eine emotionale Verbindung zum Publikum herstellen sollen, reicht eine generische, leblose Stimme einfach nicht aus.

Sie benötigen eine TTS-Plattform, die Realismus und emotionale Tiefe über alles andere stellt.

Hier sind die Gründe, warum ElevenLabs die erste Wahl für hochwertige Inhalte ist:

Ausdrucksstarke Sprachbibliothek: Die Plattform bietet eine umfangreiche Sammlung vorgefertigter Stimmen mit einer Vielzahl von Tonlagen, Akzenten und emotionalen Bereichen.

Professionelles Klonen von Stimmen: Sie können aus nur wenigen Minuten Audioaufzeichnung eine nahezu perfekte digitale Kopie einer bestimmten Stimme erstellen. Dies ist ideal, um die Markenkonsistenz zu wahren oder um den CEO unternehmensweite Ankündigungen vorlesen zu lassen.

Detaillierte emotionale Steuerung: Mit Parametern wie einem „Temperatur”-Schieberegler können Sie genau einstellen, wie ausdrucksstark oder zurückhaltend eine Stimme klingt, und erhalten so eine Kontrolle auf Regisseur-Niveau, mit der Sie durch Prosodieanpassungen Mit Parametern wie einem „Temperatur”-Schieberegler können Sie genau einstellen, wie ausdrucksstark oder zurückhaltend eine Stimme klingt, und erhalten so eine Kontrolle auf Regisseur-Niveau, mit der Sie durch Prosodieanpassungen die Natürlichkeit um 21 % verbessern können.

Erstellung langer Inhalte: ElevenLabs ist für längere Texte optimiert und behält die natürliche Prosodie – den ElevenLabs ist für längere Texte optimiert und behält die natürliche Prosodie – den Rhythmus und die Intonation der Sprache – über ganze Kapitel eines Hörbuchs hinweg bei.

Dieser Fokus auf Qualität geht mit einer höheren Latenz einher, wodurch es für Echtzeit-Sprachagenten weniger geeignet ist. Für vorab aufgezeichnete Inhalte wie Podcasts oder Video-Voice-Overs ist der unvergleichliche Realismus jedoch die zusätzliche Verarbeitungszeit wert.

92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen verloren.

Preise von ElevenLabs

Die Investition in Premium-Sprachqualität kann sich wie eine große Verpflichtung anfühlen, insbesondere wenn Sie nicht sicher sind, wie viele Zeichen Sie pro Monat verwenden werden. ElevenLabs bietet ein gestaffeltes Abonnementmodell basierend auf Zeichen-Limiten, sodass Sie einen Plan wählen können, der Ihren Produktionsanforderungen entspricht.

Die verfügbaren Stufen umfassen in der Regel:

Free

Starter: 5 $/Monat

Ersteller: 11 $/Monat

Pro: 99 $/Monat

Preis: 330 $/Monat

Geschäft: 1320 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Pläne mit dediziertem Support für Anforderungen auf Unternehmensebene

Das leistungsstarke Feature „Professional Voice Cloning” ist in der Regel den höherwertigen Plänen vorbehalten. Dank ihrer überragenden Qualität eignet es sich ideal für alle Projekte, bei denen die Sprachleistung eine entscheidende Rolle spielt.

Cartesia KI vs. ElevenLabs – Vergleich der Features

Hier sind die spezifischen Features, die bei der Wahl zwischen diesen beiden Plattformen am wichtigsten sind. Jeder Feature-Vergleich enthält eine kurze Bewertung, die Ihnen hilft, eine schnellere Entscheidung zu treffen. 🛠️

Stimmqualität und Natürlichkeit

Bei der Erstellung von Audioinhalten ist die Stimme alles. Eine klare, professionelle Stimme mag für ein Telefonmenü perfekt sein, würde aber bei der Erzählung eines Krimis seltsam klingen!

Cartesia KI: Erzeugt klare und professionell klingende Stimmen. Sie sind für die Verständlichkeit in Telefonumgebungen optimiert, d. h. sie übertönen Hintergrundgeräusche bei Telefonaten. Die Klangqualität ist zuverlässig, kann jedoch etwas mechanisch wirken, sodass sie sich am besten für Unterhaltungen während einer Transaktion eignet, bei denen das Ziel der Vermittlung von Informationen im Vordergrund steht.

ElevenLabs: Bekannt für die Produktion einiger der Bekannt für die Produktion einiger der menschlichsten KI-Stimmen auf dem Markt. Der Ton umfasst natürlich klingende Atemmuster, subtile Betonungen und echte emotionale Nuancen. Das Tool zeichnet sich durch die Vermittlung eines bestimmten Tons aus, sei es eine warme und freundliche Stimme für einen Verkaufsgespräch oder eine autoritäre Stimme für ein Schulungsmodul.

🏆 Das Fazit: ElevenLabs überzeugt durch reine Sprachqualität und Natürlichkeit. Entscheiden Sie sich nur dann für Cartesia, wenn Klarheit in einer lauten Telefonumgebung wichtiger ist als emotionale Tiefe.

Latenz und Geschwindigkeitsleistung

Bei einer Echtzeit-Unterhaltung führt eine Latenz von 500 ms zu Überlappungen und Pausen, wodurch sich die Unterhaltung unnatürlich anfühlt. Wenn Ihr KI-Sprachagent nicht mithalten kann, werden die Benutzer frustriert sein und auflegen.

Cartesia KI: Entwickelt für Echtzeitanwendungen, bei denen eine geringe Latenzzeit unverzichtbar ist. Das Sonic 3-Modell kann Audio in nur 40 Millisekunden generieren, was einen natürlichen Flow bei Unterhaltungen ermöglicht. Es verwendet Streaming-Audio, sodass Benutzer die Antwort fast sofort hören.

ElevenLabs: Priorisiert die Audioqualität gegenüber der Geschwindigkeit, was das Ergebnis einer höheren Latenz ist. Das Flash v2. 5-Modell ist zwar schneller, aber für die meisten Echtzeit-Sprachagenten, die Reaktionszeiten unter 100 ms erfordern, immer noch nicht schnell genug. Es eignet sich besser für die Stapelverarbeitung, bei der Sie eine gesamte Audiodatei auf einmal generieren.

🏆 Das Fazit: Cartesia gewinnt eindeutig in puncto Geschwindigkeit. Wenn Sie einen Echtzeit-Sprachagenten oder ein interaktives Telefonsystem entwickeln, ist die geringe Latenzzeit von entscheidender Bedeutung.

Funktionen zum Klonen von Stimmen

Manchmal reicht eine vorgefertigte Stimme nicht aus. Möglicherweise müssen Sie die Stimme einer bestimmten Person für die Markenkonsistenz nachbilden oder eine einzigartige Stimme für ein Zeichen erstellen.

Cartesia AI: Bietet „Voice Design”-Tools, mit denen Sie vorhandene Stimmen durch Anpassen von Parametern wie Geschwindigkeit und Lautstärke benutzerdefiniert gestalten können. Allerdings bietet es keine echte benutzerdefinierte Stimmklonung anhand eines Beispiels.

ElevenLabs: Mit dem professionellen Stimmklon-Feature kann aus nur wenigen Minuten hochwertiger Audioaufnahme eine nahezu perfekte digitale Kopie einer Stimme erstellt werden. Dies ist unglaublich nützlich, um eine einheitliche Markenstimme für alle Ihre Audioinhalte zu schaffen. Geklonte Stimmen behalten sogar ihren emotionalen Bereich bei.

🏆 Das Fazit: ElevenLabs ist der klare Gewinner im Bereich Stimmklonen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Markenstimme erstellen oder die Sprache einer bestimmten Person nachbilden möchten, ist diese Technologie weitaus leistungsfähiger.

Benutzerdefinierte Anpassung und Steuerbarkeit der Stimme

Wie viel Kontrolle benötigen Sie über das Endergebnis? Einige Teams wünschen sich eine einfache, zuverlässige Ausgabe, während andere die KI-Stimme wie einen Schauspieler lenken müssen.

Cartesia KI: Einfachheit durch unkomplizierte Geschwindigkeits- und Lautstärkeregelung. Dank einer geringeren Auswahl an Sprachmodellen fällt die Entscheidung leichter und die Steuerung ist entwicklerfreundlich.

ElevenLabs: Bietet detaillierte Steuerungsmöglichkeiten mit Parametern für „Temperatur“ (wie ausdrucksstark eine Stimme ist) und „Stabilität“ (wie konsistent sie ist). Damit können Sie die Stimme so steuern, dass sie fröhlich, traurig oder eindringlich klingt, allerdings ist die Lernkurve etwas steiler.

🏆 Das Fazit: ElevenLabs bietet eine detailliertere Steuerung. Cartesia ist die bessere Wahl für Teams, die zuverlässige, konsistente Ergebnisse wünschen, ohne Dutzende von Einstellungen anpassen zu müssen.

Sprachunterstützung und Sprachbibliothek

Erfordert Ihr Projekt mehrere Sprachen oder bestimmte regionale Akzente? Die Größe und Vielfalt der Sprachbibliothek kann ein entscheidender Faktor sein.

Cartesia KI: Unterstützt mehrere Sprachen mit Stimmen, die speziell für die Telefonie optimiert sind. Die Bibliothek ist fokussierter und legt mehr Wert auf Klarheit bei Telefonaten als auf eine große Auswahl an Akzenten.

ElevenLabs: Verfügt über eine riesige Sprachbibliothek mit zahlreichen Sprachen, Akzenten und Sprechstilen. Es werden regelmäßig neue Stimmen hinzugefügt und sogar mehrsprachiges Sprachklonen unterstützt, sodass eine geklonte Stimme verschiedene Sprachen fließend sprechen kann.

🏆 Das Fazit: ElevenLabs verfügt über eine größere und vielfältigere Sprachbibliothek. Während die Auswahl von Cartesia für viele Geschäftsanwendungen ausreichend ist, finden Teams, die bestimmte Akzente oder eine breite Sprachabdeckung benötigen, bei ElevenLabs mehr Optionen.

Cartesia KI vs. ElevenLabs auf Reddit

Echte Benutzer bieten eine wertvolle Perspektive, die über die Liste der Features hinausgeht.

Ein Benutzer auf r/TextToSpeech, der über die Verwendung von Cartesia für Videospiele diskutierte, sagte:

Wir entwickeln Voice-to-Voice-Video-Spiele, daher sind Latenz und Kosten für uns am wichtigsten, aber es gibt eine Mindestqualität, die wir akzeptieren würden. Wir verwenden Cartesia Sonic. Latenz unter 200 ms, etwa 2 $/Stunde (viel günstiger als viele kommerzielle Alternativen). Basierend auf Stimmklonen. Wiedergabesteuerung. Es ist das Beste, was wir für unsere sehr spezifischen Anforderungen gefunden haben.

Im Gegensatz dazu gab ein Benutzer auf r/selfpublish seine Erfahrungen mit einem Erzählprojekt frei:

Ich musste ElevenLabs eine Zeit lang bei der Arbeit verwenden und nutzte die Gelegenheit, das Tool mit einigen meiner eigenen Texte zu testen. Das größte Lob, das ich ihm aussprechen kann, ist, dass es ein spektakuläres tool für Überarbeitungen ist. Ich verwende häufig die Text-to-Speech-Features von Microsoft Word, um mir meine Kapitel vorlesen zu lassen, und das hilft mir, Tippfehler und ungeschickte Sätze zu identifizieren, die ich sonst nicht bemerkt hätte. In dieser Hinsicht ist ElevenLabs um ein Vielfaches besser als Word.

Im Internet herrscht Einigkeit. Entwickler interaktiver Systeme loben die Geschwindigkeit von Cartesia, während Content-Ersteller, die hochwertige, ausdrucksstarke Audioinhalte benötigen, fast immer ElevenLabs bevorzugen.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Möglichkeit, Cartesia KI vs. ElevenLabs zu nutzen

Die Auswahl eines TTS-Tools ist nur ein Teil des Puzzles. Ihr Team muss sich immer noch mit Skripten in einer App, Feedback in einer anderen und Projektplänen in einer Tabellenkalkulation herumschlagen. Diese Arbeitszerstreuung – die Fragmentierung von Arbeitsaktivitäten über mehrere, nicht miteinander verbundene tools hinweg – führt zu einem chaotischen, unzusammenhängenden Workflow, bei dem der Kontext verloren geht, Termine verpasst werden und Frustration entsteht.

Beenden Sie die Arbeitszerstreuung, indem Sie Ihren gesamten Inhalt-Produktionsprozess in ClickUp, den konvergierten KI-Workspace, integrieren: eine einzige Plattform, auf der Projekte, Dokumente und Unterhaltungen zusammenkommen, unterstützt durch kontextbezogene KI, die Ihre Arbeit versteht.

Anstatt nur Audio zu generieren, können Sie den gesamten Lebenszyklus Ihrer Inhalte – von der Idee bis zur Veröffentlichung – an einem Ort verwalten.

Beseitigen Sie verstreute Dokumente und arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp Docs zusammen. Schreiben, bearbeiten und kollaborieren Sie an Skripten und Show-Notizen an demselben Ort, an dem Sie Ihre Aufgaben verwalten. Dank der Echtzeit-Zusammenarbeit können Ihre Autoren, Editors und Sprecher gleichzeitig zusammenarbeiten, und jeder Kommentar kann in eine umsetzbare Aufgabe umgewandelt werden, sodass kein Feedback verloren geht.

Beenden Sie manuelle Übergaben und ständige Statusüberprüfungen mit ClickUp Automatisierungen. Sie können einfache Regeln festlegen, um Ihren Workflow zu automatisieren. Wenn beispielsweise der Status eines Skripts auf „Genehmigt“ geändert wird, können Sie automatisch eine neue Aufgabe für den Sprecher erstellen und den Verantwortlichen für das Projektmanagement benachrichtigen.

Verwandeln Sie verstreute Besprechungsnotizen mit dem ClickUp AI Notetaker in strukturierte Aktionspunkte. Er kann an Ihren Meetings teilnehmen, eine vollständige Mitschrift und Videoaufzeichnung liefern und eine Zusammenfassung mit wichtigen Entscheidungen und Aktionspunkten erstellen. Jetzt werden Brainstorming-Sitzungen und Skriptüberprüfungen sofort erfasst und in Aufgaben umgewandelt.

Erhalten Sie sofortige Antworten und erstellen Sie Inhalte schneller, indem Sie ClickUp Brain fragen. Da es den vollständigen Kontext Ihrer Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen kennt, kann es Ihnen helfen, Skripte zu entwerfen, lange Feedback-Threads zusammenzufassen oder Fragen zum Status eines Projekts zu beantworten. Sie können Brain sogar in einem Aufgabenkommentar @erwähnen, genau wie einen Teamkollegen.

Verwenden Sie mehrere LLMs über eine einzige Schnittstelle!

Und das Tüpfelchen auf dem i: ClickUp Super Agents.

Erstellen Sie einen Super-Agenten mit 100 % Arbeitskontext, um einen ersten Entwurf Ihres Audioskripts zu erstellen und diesen Ihrem Skriptexperten zuzuweisen. Generieren Sie Ihr KI-Voiceover und richten Sie dann Ihren Agenten ein, um die Aufgabe in die Produktion zu übernehmen, sobald der Status auf „Voiceover bereit” wechselt.

ClickUp ersetzt Ihr TTS-Tool nicht, sondern bietet Ihnen eine zentrale Anlaufstelle für Ihren gesamten Audio-Produktions-Workflow.

37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, darunter das Verfassen und die Bearbeitung von Texten sowie E-Mails.

Sollten Sie Cartesia KI oder ElevenLabs für Ihr Team wählen?

So entscheiden Sie sich zwischen den beiden Plattformen.

Entscheiden Sie sich für Cartesia KI, wenn: Sie Echtzeit-Sprachagenten, Sie Echtzeit-Sprachagenten, Bots für den Kundensupport oder interaktive Telefonsysteme entwickeln, bei denen Geschwindigkeit der wichtigste Faktor ist. Die geringe Latenz ist unübertroffen.

Entscheiden Sie sich für ElevenLabs, wenn: Sie Hörbücher, Podcasts oder Video-Voiceovers erstellen, bei denen emotionale Ausdruckskraft und Stimmqualität entscheidend sind, um Ihr Publikum zu fesseln. Auch die Stimmklonung ist weitaus überlegen.

In vielen Fällen kann ein Unternehmen sogar beide Tools nutzen – Cartesia für seine Kundenservice-Infrastruktur und ElevenLabs für seine Marketinginhalte.

Unabhängig davon, für welche TTS-Plattform Sie sich entscheiden, benötigen die damit verbundenen Workflows wie Erstellung von Skripten, Feedback-Schleifen und Nachverfolgung eines Projekts eine zentrale Anlaufstelle, um Alles zu organisieren. Eine kraftvolle Stimme ist nur dann effektiv, wenn der dahinterstehende Prozess nahtlos ist.

Bringen Sie alle Arbeiten rund um Ihre Sprachinhalte an einem Ort zusammen. Starten Sie noch heute kostenlos mit ClickUp.