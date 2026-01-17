Die 12 besten Alternativen zu Method CRM für 2026

Method CRM eignet sich gut, wenn Ihr Geschäft mit QuickBooks oder Xero arbeitet, aber seine starke Ausrichtung auf die Buchhaltung kann einschränkend wirken.

Möglicherweise hat Ihr Team Schwierigkeiten, wenn ein Prozess nicht nahtlos in diese buchhaltungsorientierte Welt passt. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Geschäft geschlossen ist und die eigentliche Arbeit beginnt, sodass Sie zu einem anderen tool wechseln und dieselben Aktualisierungen auf mehreren Plattformen wiederholen müssen.

Dieser Leitfaden stellt 12 Alternativen zu Method CRM vor, die dieses Übergabeproblem lösen, und vergleicht ihre CRM-Funktionen, Möglichkeiten der Automatisierung, Features des Projektmanagements und ihre Fähigkeit, den Kundenkontext vom ersten Kontakt bis zur endgültigen Lieferung aufrechtzuerhalten.

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Method CRM entscheiden?

Wenn Ihre Vertriebsdaten an einem Ort gespeichert sind und Ihre Projektabwicklung an einem anderen, verlieren Sie an Schwung. Ihr Team verschwendet Zeit mit der manuellen Übertragung von Informationen, und die vollständige Kundengeschichte geht dabei verloren. Wenn Sie sich durch begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten oder fehlende robuste Projektmanagement-Features eingeschränkt fühlen, ist es an der Zeit, eine Alternative in Betracht zu ziehen.

Hier sind die Schlüsselgründe, warum Sie vielleicht nach einer Alternative suchen:

Begrenztes Integrations-Ökosystem: Abgesehen von den grundlegenden Buchhaltungsintegrationen sind Ihre Optionen begrenzt, was die Verbindung Ihrer anderen wichtigen Tools erschwert.

Keine integrierte Projektverwaltung: Sie können Leads verfolgen, aber sobald ein Geschäft abgeschlossen ist, müssen Sie zu einem separaten System wechseln, um die eigentliche Arbeit zu verwalten, was zu einer Diskrepanz führt.

Grundlegende Funktionen der Automatisierung: Der Workflow-Workflow fehlt es an der Leistungsfähigkeit und Flexibilität, die für komplexe, mehrstufige Prozesse erforderlich sind, wenn Ihr Team wächst.

Skalierbarkeitsprobleme: Viele wachsende Teams stoßen schnell an die Grenzen der Möglichkeiten von Method CRM, was später eine schwierige Migration erforderlich macht.

Siloartige Kundendaten: Ihre Kundeninformationen bleiben in der Vertriebsphase stecken und fließen nicht auf natürliche Weise zu den Teams, die für Lieferung und Support zuständig sind.

Moderne Alternativen lösen diese Probleme durch die Bereitstellung konvergenter Workspaces. Sie vereinen Ihr CRM, Ihre Projekte, Dokumente und Teamkommunikation an einem Ort und beseitigen so die Tool-Vielfalt, die Sie ausbremst.

Method CRM-Alternativen auf einen Blick

Hier eine kurze Zusammenfassung:

ClickUp KI-Superagenten; Einheitliches CRM und Projekte; Automatisierte Umwandlung von Geschäften in Projekte Alle Größen (Teams, die die Lücke zwischen Vertrieb und Lieferung schließen) Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Pläne verfügbar Salesforce Sales Cloud Einstein KI; Massive AppExchange; Unbegrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten Enterprise (große Organisationen mit komplexen, globalen Verkaufszyklen) Kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Benutzer/Monat HubSpot CRM Inbound-Marketing-Tools; Free-Version des Basis-CRM; E-Mail-Sequenzen KMU bis mittelständische Unternehmen (marketingorientierte Teams, die ihre Lead-Generierung skalieren) Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Platz/Monat Zoho CRM Zia KI; Canvas UI Studio; Teil der Zoho One-Suite mit über 50 Apps Kleine Unternehmen (Teams, die umfangreiche Features zu einem günstigen Preis suchen) Kostenpflichtige Pläne ab 14 $/Benutzer/Monat Pipedrive Visuelle Kanban-Pipeline; Aktivitätsbasierte Eingabeaufforderungen; Smart Dokumente Kleine bis mittelständische Unternehmen (vertriebsorientierte Teams, die sich auf Dynamik konzentrieren) Kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Benutzer/Monat monday CRM Visuelle Boards ohne Programmieraufwand; Boardübergreifende Dashboards; Hohe Flexibilität Alle Größen (Teams, die hochgradig visuelle, benutzerdefinierte Workflows wünschen) Kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Platz/Monat Dynamics 365 Microsoft 365-nativ; Power BI-Analysen; LinkedIn-Synchronisierung Enterprise (Organisationen, die bereits tief in die Microsoft-Umgebung eingebunden sind) Kostenpflichtige Pläne ab 65 $/Benutzer/Monat Nutshell Integriertes E-Mail-Marketing; Einfache Pipelines; Pipeline-Automatisierung Kleine Teams (Vertriebsteams, die ihre eigenen Marketingaktivitäten durchführen) Kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Benutzer/Monat Bigin von Zoho Pipeline-orientiert; Integrierte Telefonie; Web-Formulare Mikroteams/Einzelpersonen (Neue Benutzer, denen Standard-CRMs zu komplex sind) Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat ActiveCampaign Erweiterter Builder für Automatisierungen; Website-Nachverfolgung; Lead-Bewertung Marketing-lastig (Teams, die sich auf ausgefeilte E-Mail-Kampagnen konzentrieren) Kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat Insightly Beziehungen; Integrierte Projektübergabe; Benutzerdefinierte Objekte KMU-Anbieter (Teams, die die Abwicklung der Projekte nach dem Verkauf verwalten) Kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Benutzer/Monat Freshsales Freddy KI; Integrierte Telefon-/E-Mail-Funktion; Vertriebssequenzen Mittelstand (Schnell wachsende Teams, die KI zur Bewertung von Leads einsetzen) Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 11 $/Benutzer/Monat

Die besten Alternativen zu Method CRM

Wir haben jedes Tool unter dem Gesichtspunkt der größten Herausforderungen für Method CRM-Benutzer betrachtet. Unsere Bewertung konzentrierte sich auf CRM-Funktionen, die einfache Integration mit anderen Tools, Features für Projektmanagement und die Möglichkeit zur Automatisierung von Workflows. Beenden Sie die Tool-Flut, indem Sie den einzigen wirklich konvergenten Workspace nutzen – ClickUp –, während andere Tools in bestimmten Bereichen glänzen. ✨

1. ClickUp (am besten geeignet für KI-gestütztes Arbeitsmanagement mit integrierten CRM-Funktionen)

Verwalten Sie alle Ihre Dokumente, Projekte, Unterhaltungen und mehr auf einer umfassenden Plattform mit ClickUp.

Method CRM eignet sich gut, wenn Ihr Fokus auf der Nachverfolgung von Geschäften innerhalb eines buchhaltungsorientierten Systems liegt. Die Reibung beginnt in dem Moment, in dem ein Geschäft abgeschlossen wird. Die Kundendaten befinden sich im CRM, während die eigentliche Arbeit an anderer Stelle stattfindet. Projekte beginnen ohne Kontext, Lieferteams müssen Erwartungen rekonstruieren und Verkaufsversprechen werden in E-Mails statt im Aufzeichnungssystem festgehalten.

ClickUp wurde für Teams entwickelt, die den gesamten Kundenlebenszyklus an einem Ort verwalten möchten. Anstatt CRM und Projektdurchführung als separate Phasen zu behandeln, verbindet ClickUp sie in einem einzigen Workflow. Leads, Geschäfte, Lieferungen, Dokumentation und Kommunikation befinden sich alle im selben Workspace, sodass der Kontext nicht verloren geht, wenn sich die Eigentümerschaft ändert.

Während der Verkaufsphase nutzen Teams die CRM-Struktur von ClickUp , um Leads, Konten und Opportunities in Pipelines zu verfolgen, die den tatsächlichen Verkaufsprozess widerspiegeln. Kundendaten, Wert des Geschäfts, Zeitleisten und Notizen bleiben über benutzerdefinierte Felder als Anhänge mit jedem Datensatz verknüpft, sodass Vertriebs- und Lieferteams eine gemeinsame Ansicht der Entwicklung der Beziehung erhalten. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Informationen später neu zu erstellen oder neu zu interpretieren.

Wenn ein Geschäft als gewonnen markiert wird, übernimmt die Automatisierung. ClickUp Automations kann das Geschäft sofort in ein Lieferprojekt umwandeln, Eigentümer zuweisen, Zeitleisten festlegen und die richtigen Teams benachrichtigen, ohne dass eine manuelle Koordination erforderlich ist. Anstatt sich auf Übergaben oder Follow-up-Nachrichten zu verlassen, stellt das System sicher, dass die Arbeit sofort mit klaren Eigentümerschaften und Erwartungen beginnt.

ClickUp Super Agents erweitern diesen hands-off-Ansatz noch weiter. Sie können dabei helfen, eingehende Anfragen zu sortieren, Aufgaben-Updates zu generieren, routinemäßige Nachfassaktionen zu erledigen und die Arbeit auf der Grundlage vordefinierter Regeln oder Kontexte voranzutreiben. Dadurch entfällt die Notwendigkeit ständiger Check-ins und Status-Updates, sodass sich die Teams auf die Ausführung statt auf die Koordination konzentrieren können.

Super Agents in ClickUp können Workflows von Anfang bis Ende ohne menschliches Eingreifen abwickeln.

Während die Arbeit voranschreitet, bleibt ClickUp die operative Drehscheibe. Aufgaben, Abhängigkeiten und Meilensteine werden zusammen mit Kundeninformationen angezeigt, während ClickUp Brain Teams dabei hilft, schnell zu verstehen, was bei Geschäften und Projekten vor sich geht. Es kann Aktivitäten zusammenfassen, Risiken aufzeigen und sofortigen Kontext liefern, ohne dass man sich durch Aufzeichnungen oder Dashboards wühlen muss.

Zusammenarbeit und Wissensspeicherung finden dort statt, wo die Arbeit bereits stattfindet. Verträge, Angebote, Runbooks und Lieferscheine werden in ClickUp Docs dokumentiert und direkt mit Aufgaben und Kunden verknüpft. Unterhaltungen finden im ClickUp Chat statt und sind mit der Arbeit verknüpft, auf die sie sich beziehen, anstatt über verschiedene Tools verstreut zu sein. Es ist Ihr CRM plus eine KI-gestützte Ausführungsebene, unterstützt durch tiefgreifenden Kontext!

Die besten Features von ClickUp

ClickUp CRM-Vorlage: Holen Sie sich ein einsatzbereites Framework für die Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline mit anpassbaren Phasen für Leads, Konten und Geschäfte, damit Sie sofort mit der Nachverfolgung des Fortschritts beginnen können.

ClickUp Brain: Verwenden Sie den integrierten KI-Assistenten, um Kundenkommunikation zu entwerfen, die Historie von Geschäften zusammenzufassen und intelligente Vorschläge auf der Grundlage Ihrer CRM-Daten zu erhalten – alles innerhalb von ClickUp.

ClickUp Automatisierungen: Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows ohne Programmieraufwand, um Geschäfte automatisch zwischen Phasen zu verschieben, Folgeaufgaben zuzuweisen oder Benachrichtigungen zu senden, wenn sich der Status eines Geschäfts ändert.

ClickUp-Dashboards: Erstellen Sie visuelle Vertriebs-Dashboards, um wichtige Metriken wie Pipeline-Wert, Konversionsraten und Teamleistung anhand von Echtzeitdaten aus Ihrem Workspace zu verfolgen. Erstellen Sie visuelle Vertriebs-Dashboards, um wichtige Metriken wie Pipeline-Wert, Konversionsraten und Teamleistung anhand von Echtzeitdaten aus Ihrem Workspace zu verfolgen.

ClickUp Benutzerdefinierte Felder: Passen Sie Ihr CRM genau an Ihre Prozesse an, indem Sie flexible Felder hinzufügen, um alle benötigten Datenpunkte für die Nachverfolgung zu verfolgen, wie z. B. Wert des Geschäfts, Lead-Quelle oder Vertragsverlängerungsdaten.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Sorgen Sie für einen nahtlosen Kundenkontext vom Verkauf bis zur Lieferung, indem Sie CRM, Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer Plattform zusammenführen.

Native KI-Funktionen mit ClickUp Brain: Die KI versteht den Kontext Ihres Workspaces, um Aufgaben zu automatisieren, Mitteilungen zu entwerfen und Erkenntnisse zu gewinnen, ohne dass Tools von Drittanbietern erforderlich sind.

Ohne Code hochgradig anpassbar: Mit Benutzerdefinierten Feldern, Statusen und Automatisierungen können Sie ein CRM erstellen, das genau zu Ihrem Workflow passt, ohne dass Sie die Hilfe eines Entwicklers benötigen.

Nachteile:

Lernkurve für Teams, die noch keine Erfahrung mit hochgradig anpassbaren Plattformen haben

Die mobile App hat weniger Features als die Desktop-Version.

Fortgeschrittene, mehrstufige Automatisierungen erfordern ein anfängliches Setup.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzerkommentar lautet:

ClickUp ist äußerst vielseitig und ermöglicht es mir, Lösungen für praktisch jeden Geschäftsfall oder Prozess zu erstellen. Die Automatisierungen und KI-Agenten sind ebenfalls sehr leistungsstark! Ich kann automatische Aktionen über Logik oder KI-Eingabeaufforderungen einrichten, um so gut wie jede mir vorstellbare Aktion in ClickUp auszuführen. Und schließlich noch das Tempo der Produktaktualisierungen. Jeden Monat gibt es wirklich bedeutende Funktionsaktualisierungen, und das Unternehmen investiert stark in sein Wachstum.

2. Salesforce Sales Cloud (am besten geeignet für CRM auf Unternehmensebene mit umfangreichen benutzerdefinierten Einstellungen)

via Salesforce

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Geschäft aus der einfacheren Struktur von Method CRM herausgewachsen ist und Sie an die Grenzen der benutzerdefinierten Anpassungen stoßen, ist Salesforce die Alternative für Unternehmen. Ihr komplexer Vertriebsprozess wird in ein starres System gezwängt, und Sie können nicht die spezifischen Workflows erstellen, die Ihr Geschäft für eine effektive Skalierung benötigt. Dies ist ein häufiges Problem für Unternehmen, die mehr Leistung benötigen.

Salesforce Sales Cloud wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen, indem es nahezu unbegrenzte benutzerdefinierte Anpassungen bietet. Im Gegensatz zu Method CRM, das auf QuickBooks basiert, ist Salesforce eine Plattform, auf der Sie aufbauen können. Mit der Lightning-Plattform und dem AppExchange-Marktplatz können Sie ein CRM erstellen, das Ihre einzigartigen und komplexen Vertriebsabläufe perfekt widerspiegelt und sich in fast jedes andere von Ihnen verwendete Geschäftssystem integrieren lässt.

Die KI namens Einstein hilft bei der vorausschauenden Bewertung und Prognose von Leads, während ihre tools für die Berichterstellung Ihnen eine detaillierte Sichtbarkeit in jeden Aspekt Ihres Verkaufszyklus geben. Diese Leistungsfähigkeit geht jedoch mit einer erheblichen Komplexität einher. Die Implementierung von Salesforce erfordert in der Regel dedizierte Administratoren oder externe Berater, sodass es sich eher für große Unternehmen eignet, die über die Ressourcen für das Setup und die laufende Wartung verfügen.

Die besten Features von Salesforce Sales Cloud Cloud

Einstein KI: Hilft Vertriebsteams dabei, sich auf die potenziellen Kunden mit dem höchsten Wert zu konzentrieren – mit vorausschauender Lead-Bewertung, Einblicken in Verkaufschancen und automatisierter Erfassung von Aktivitäten.

AppExchange-Ökosystem: Erweitert die Funktionen weit über das Kern-CRM hinaus mit Tausenden von vorgefertigten Integrationen und Apps von Drittanbietern.

Lightning Platform: Ermöglicht Ihnen die Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen, Workflows und Automatisierungen, die auf komplexe Vertriebsprozesse in Unternehmen zugeschnitten sind.

Erweiterte Berichterstellung und Prognosen: Bietet umfassende Sichtbarkeit in den Status der Pipeline und Umsatzprognosen mit hochgradig anpassbaren Dashboards und KI-gestützten Prognosen.

Vor- und Nachteile von Salesforce Sales Cloud Cloud

Vorteile:

Umfassende benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten und Skalierbarkeit für komplexe Anforderungen des Unternehmens

Ein umfangreiches Integrations-Ökosystem durch AppExchange

Branchenführende KI-Funktionen mit dem Einstein-Feature

Nachteile:

Eine steile Lernkurve, die dedizierte Administratorressourcen erfordert

Die Implementierung ist komplex und erfordert oft die Beauftragung eines Beraters.

Kann für kleinere Teams überwältigend und übermäßig teuer sein.

Preise für Salesforce Sales Cloud Cloud

Starter Suite: 25 $ pro Benutzer und Monat

Pro Suite: 100 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: 175 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (über 23.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 18.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Salesforce Sales Cloud?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Was ich an Salesforce Sales Cloud bevorzuge, ist die nahtlose Integration sowohl für den KI-Agenten als auch für den menschlichen SDR. Die Fähigkeit zur Zentralisierung von Daten ist dabei entscheidend. Durch diese hohe Nutzungsfrequenz kann die KI wirklich vielversprechende Leads identifizieren, auf die der menschliche SDR sofort reagieren kann. Dank der Benutzerfreundlichkeit und der reibungslosen Implementierung des Systems konnten wir sofort loslegen. Darüber hinaus sorgt ein zuverlässiger Kundensupport dafür, dass alle Probleme schnell gelöst werden. Diese nahtlose Zusammenarbeit ist es, die die Effizienz wirklich steigert und die Konversionsrate maximiert.

3. HubSpot CRM (am besten geeignet für kostenlose CRM-Lösungen mit Marketing-Automatisierung)

via HubSpot

Sind die Kosten für ein CRM mit vollem Funktionsumfang ein Hindernis für Ihr Team? Möglicherweise fühlen Sie sich in einer Zwickmühle: Entweder zahlen Sie für ein Tool mit mehr Features, als Sie benötigen, oder Sie verzichten auf wichtige Marketing-Automatisierung, weil diese zu teuer ist. Dies ist eine häufige Frustration für kleine Unternehmen und Start-ups, die nach einer leistungsstarken und dennoch erschwinglichen Lösung suchen.

HubSpot CRM geht dieses Problem mit seinem beliebten Freemium-Modell direkt an. Das Kern-CRM ist völlig kostenlos und ohne Benutzer-Limite, was es zu einer attraktiven Option für Teams macht, die Method CRM verlassen und eine Plattform ausprobieren möchten, bevor sie sich finanziell binden.

Das Tool verfügt über integrierte Marketing-Tools, darunter E-Mail-Sequenzen, Landing Pages und Lead-Nurturing-Workflows, die Ihre Kampagnen direkt mit Ihren CRM-Datensätzen verbinden. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv, sodass eine schnelle Einarbeitung möglich ist. Beachten Sie, dass das kostenlose CRM zwar großzügig ausgestattet ist, der Zugriff auf erweiterte Vertriebs- und Marketing-Features jedoch ein Upgrade auf kostenpflichtige „Hubs“ erfordert, was mit zunehmender Größe Ihres Teams kostspielig werden kann.

Die besten Features von HubSpot CRM

Kostenloses Basis-CRM: Kontaktverwaltung, Nachverfolgung von Deals und grundlegende Berichterstellung ohne Kosten für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern.

Marketing Hub-Integration: Erzielen Sie vollständige Sichtbarkeit über den gesamten Trichter hinweg durch eine nahtlose Verbindung zwischen Ihren Marketingkampagnen und Ihrer Vertriebspipeline.

E-Mail-Sequenzen und Workflows: Erstellen Sie automatisierte Follow-up-Sequenzen und Lead-Nurturing-Workflows direkt im CRM.

Terminplaner: Nutzen Sie das integrierte Planungstool für die Terminplanung, das über eine Synchronisierung mit Ihrem Kalender verfügt und Meetings automatisch in den Kontaktdatensätzen protokolliert.

Vor- und Nachteile von HubSpot CRM

Vorteile:

Ein großzügiger Free-Plan ohne Limite für die Kernfunktionen des CRM-Systems.

Hervorragende Features für die Automatisierung des Marketings für Inbound-orientierte Teams

Eine intuitive Benutzeroberfläche, die nur minimale Schulungen erfordert.

Nachteile:

Der Zugriff auf erweiterte Features erfordert teure Upgrades auf verschiedene Hubs.

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu Alternativen auf Unternehmensebene eingeschränkter.

Die Plattform kann sich einschränkend anfühlen, wenn Ihre Vertriebsprozesse komplexer werden.

Preise für HubSpot CRM

Free

Starter-Kundenplattform: Ab 16 $ pro Monat

Professionelle benutzerdefinierte Kundenplattform: Ab 1.300 $ pro Monat

Enterprise Customer Platform: Ab 4.300 $ pro Monat

HubSpot CRM-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,4/5 (über 29.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HubSpot CRM?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Die Einrichtung war einfach, obwohl ich HubSpot zuvor noch nie verwendet hatte. Es bietet viele hilfreiche Features, von der Verwaltung unserer Vertriebspipeline bis hin zur Automatisierung von Workflows. Es ist auch unsere Kundendatenbank. Mir gefällt, dass es viele einfache Integrationen bietet, sodass wir mit anderen von uns verwendeten Plattformen kommunizieren können. Der Kundensupport ist ziemlich schnell und hilfreich.

4. Zoho CRM (am besten geeignet für kleine Unternehmen, die ein kostengünstiges CRM suchen)

via Zoho CRM

Wenn Sie nach mehr Leistung suchen, als Method CRM bietet, aber vor den hohen Kosten von Enterprise-Lösungen zurückschrecken, befinden Sie sich möglicherweise in einer Zwickmühle. Dies ist eine häufige Herausforderung für kleine und mittlere Unternehmen, die mit größeren Akteuren konkurrieren möchten.

Zoho CRM ist in diesem Bereich führend und bietet eine umfassende Suite von CRM-Funktionen zu deutlich günstigeren Preisen. Für Teams, die Method CRM aufgrund von Kosten- oder Funktionsbeschränkungen verlassen, bietet Zoho mehr Funktionalität für jeden ausgegebenen Dollar. Der KI-Assistent Zia hilft bei der Lead-Bewertung und der Vorhersage von Geschäften, während Sie mit der Blueprint-Funktion visuelle Workflows erstellen können, um Ihren Vertriebsprozess zu standardisieren.

Darüber hinaus ist Zoho CRM Teil des umfassenderen Zoho One-Ökosystems, das das CRM mit Dutzenden anderer Geschäftsanwendungen bündelt. So entsteht eine tief integrierte Suite für Teams, die ihre Software-Stack über das reine CRM hinaus konsolidieren möchten und Alles von Finanzen bis Personalwesen in einem einzigen Abonnement abdecken möchten.

Die besten Features von Zoho CRM

Zia KI-Assistent: Erhalten Sie Unterstützung bei der Lead-Bewertung, der Vorhersage von Geschäften und der Erkennung von Anomalien, damit Ihr Team den Aufwand effektiv priorisieren kann.

Blueprint-Automatisierung des Prozesses: Verwenden Sie den visuellen Workflow-Builder, um Ihre Vertriebsprozesse zu standardisieren und teamweite Konsistenz sicherzustellen.

Canvas Design Studio: Passen Sie das Erscheinungsbild der CRM-Oberfläche an die Vorlieben Ihres Teams an, ohne Code schreiben zu müssen.

Integration in das Zoho-Ökosystem: Nahtlose Verbindung mit Zoho Books, Projects, Desk und Dutzenden anderer Anwendungen der Zoho-Suite.

Vor- und Nachteile von Zoho CRM

Vorteile:

Hervorragender Wert mit umfassenden Features zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen.

Starke KI-Funktionen mit Zia sind in allen kostenpflichtigen Plänen verfügbar.

Ein umfangreiches Ökosystem für Teams, die vollständig integrierte Business-Apps wünschen.

Nachteile:

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu moderneren CRM-Plattformen veraltet wirken.

Einige der fortschrittlichsten Features sind den höherwertigen Plänen vorbehalten.

Die Reaktionszeiten des Kundensupports können je nach Ihrem Plan variieren.

Preise für Zoho CRM

Standard: 20 $/Monat pro Benutzer

Professional: 35 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 50 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 65 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM

G2: 4,1/5 (über 2.700 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 6.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho CRM?

Eine Benutzerbewertung lautet:

Zoho CRM zeichnet sich als zuverlässige und erschwingliche Option aus, insbesondere für kleine und mittlere Geschäfte. Die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert die Navigation, auch wenn die Beherrschung einiger der fortgeschritteneren Features etwas mehr Zeit erfordern kann. Das Setup ist leicht zu befolgen, unterstützt durch klare Anweisungen und vorgefertigte Vorlagen, die die Nutzung vereinfachen. Zoho CRM ist für den täglichen Gebrauch konzipiert und eignet sich hervorragend für die Verwaltung laufender Vertriebsaktivitäten und Kundenbeziehungen. Die Plattform bietet eine robuste Suite von Funktionen, darunter Automatisierung, Analysen und KI-gestützte Erkenntnisse, die alle einen erheblichen Wert bieten. Der Kundensupport reagiert in der Regel schnell, aber die Qualität der Unterstützung kann je nach Abonnementstufe variieren. Die Integration mit anderen Zoho-Produkten und Diensten von Drittanbietern ist reibungslos und flexibel, was Zoho CRM zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Geschäftsanforderungen macht.

5. Pipedrive (am besten geeignet für vertriebsorientierte Teams mit visueller Pipeline-Verwaltung)

via Pipedrive

Wenn Ihr CRM Ihnen nicht sagt, was als Nächstes zu erledigen ist, können Vertriebsmitarbeiter den Fokus verlieren und Chancen verpassen. Pipedrive wurde von Vertriebsmitarbeitern entwickelt, um genau dieses Problem zu lösen.

Die Philosophie basiert auf aktivitätsbasiertem Verkauf, was bedeutet, dass Ihre Teams dazu angehalten werden, sich auf konkrete Maßnahmen zu konzentrieren – Anrufe, E-Mails und Meetings –, die Geschäfte voranbringen. Das Herzstück der Plattform ist die visuelle Kanban-Pipeline, mit der sich der Fortschritt von Geschäften intuitiv und zufriedenstellend verwalten lässt.

Das Tool hilft Ihnen dabei, genau zu sehen, was für jedes Geschäft zu erledigen ist, sodass keine Nachfassaktionen übersehen werden. Es wurde bewusst als reines Verkaufstool konzipiert. Das bedeutet, dass es sich zwar hervorragend für das Pipeline-Management eignet, Sie jedoch andere Tools für ein robusteres Projektmanagement oder eine Marketing-Automatisierung integrieren müssen.

Die besten Features von Pipedrive

Visuelles Pipeline-Management: Eine Drag-and-Drop-Kanban-Oberfläche macht es einfach zu sehen, wo jeder Deal steht und was als Nächstes zu tun ist.

Aktivitätsbasierter Vertrieb: Die Plattform ermutigt Sie, Aktivitäten für jedes Geschäft zu planen, um sicherzustellen, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter konsistente Maßnahmen ergreifen.

Smart Docs: Optimieren Sie Ihren Angebotsworkflow mit nachverfolgbaren Dokumenten, die elektronische Signaturen enthalten und automatisch mit CRM-Daten ausgefüllt werden können.

KI-Vertriebsassistent: Erhalten Sie proaktive Vorschläge für Ihre nächsten Schritte, Leistungstipps und Einblicke in Ihre Geschäfte.

Vor- und Nachteile von Pipedrive

Vorteile:

Eine außergewöhnlich intuitive visuelle Pipeline, die nur minimale Schulungen erfordert.

Der aktivitätsorientierte Ansatz sorgt dafür, dass Vertriebsteams handlungsorientiert und verantwortungsbewusst arbeiten.

Eine übersichtliche, aufgeräumte Benutzeroberfläche, die den Benutzer nicht mit unnötigen Features überfordert.

Nachteile:

Eingeschränkte Projektmanagement-Funktionen nach geschlossenem Verkauf

Marketing-Automatisierungs-Features erfordern Add-Ons oder Integrationen von Drittanbietern.

Die Berichterstellung ist weniger anpassbar als bei Alternativen auf Unternehmensebene.

Preise für Pipedrive

Unverzichtbar: 24 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 44 $/Monat pro Benutzer

Professional: 64 $/Monat pro Benutzer

Leistung: 79 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 129 $/Monat pro Nutzung

Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive

G2: 4,3/5 (über 2.100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Pipedrive?

Eine Benutzerbewertung lautet:

Der Fokus liegt ganz klar auf den richtigen Aktivitäten und nicht auf lästigen Formularen oder Checkboxen. Die Integration zwischen Computer und Smartphone erfolgt sofort und ist wirklich hilfreich. Ich nutze es jeden Tag, egal wo ich bin. Nachdem ich über viele Jahre hinweg einige andere CRMs verwendet habe, bin ich fest davon überzeugt, dass Pipedrive für meine Bedürfnisse am besten geeignet ist, da es sich um einen vertriebsorientierten Ansatz mit viel Service-Follow-up handelt.

6. monday CRM (Am besten geeignet für anpassbare Workflows und Teamzusammenarbeit)

via Monday

Wenn Sie von der starren Struktur von Method CRM frustriert sind und sich einen Vertriebs-Workflow wünschen, der genau Ihren Vorstellungen entspricht, sind Sie nicht allein. Viele Teams empfinden Standard-CRM-Systeme als Einschränkung, da sie sich nicht an ihre individuellen Prozesse anpassen lassen.

monday CRM basiert auf dem hochflexiblen monday.com Work OS und bietet eine Lösung für Teams, die sich visuelle und strukturelle Freiheit wünschen. Wenn Sie monday.com bereits für das Projektmanagement nutzen, wird sich das CRM wie eine natürliche Erweiterung anfühlen. Dank der No-Code-Oberfläche mit Drag-and-Drop-Funktion können Sie ohne technische Vorkenntnisse ein benutzerdefiniertes CRM mit Boards, Spalten und Dashboards erstellen.

Dieser visuelle Ansatz macht es einfach, Ihren gesamten Vertriebsprozess auf einen Blick zu sehen und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten. Da es sich jedoch um ein neueres Produkt handelt, das auf einer allgemeinen Arbeitsplattform basiert, sind einige der tiefgreifenden, vertriebsspezifischen Features, die in speziellen CRMs zu finden sind, möglicherweise weniger ausgereift oder erfordern eine kreative Konfiguration.

Die besten Features von monday CRM

Visuelles, boardbasiertes CRM: Verwenden Sie hochgradig anpassbare Boards mit über 25 Typen von Spalten, um die Nachverfolgung aller erdenklichen Vertriebsdaten zu gewährleisten.

No-Code-Automatisierungen: Erstellen Sie leistungsstarke Workflow-Automatisierungen mit einfacher „Wenn-Dann“-Logik, ohne dass Sie einen Entwickler benötigen.

Boardübergreifende Dashboards: Ziehen Sie Daten aus mehreren Vertriebs- und Projektboards in einheitliche Dashboards, um vollständige Sichtbarkeit über den gesamten Kundenlebenszyklus zu erhalten.

monday.com-Ökosystem: Nahtlose Integration mit Monday Work Management für reibungslose Übergaben vom Vertrieb an die Projektteams nach dem Verkauf.

Vor- und Nachteile von monday CRM

Vorteile:

Eine sehr visuelle und intuitive Benutzeroberfläche, die nur sehr wenig Einarbeitung erfordert.

Außergewöhnliche Flexibilität bei der benutzerdefinierten Anpassung, ohne dass Code geschrieben werden muss.

Leistungsstarke Features für die Zusammenarbeit, die sich hervorragend für den teamorientierten Vertrieb eignen.

Nachteile:

Als neueres CRM-Produkt ist sein Feature-Set weniger ausgereift als das der etablierten Wettbewerber.

Einige CRM-spezifische Funktionen erfordern möglicherweise kreative Workarounds für die Implementierung.

Die gestaffelten Platzpreise können zu unerwarteten Kostensteigerungen führen, wenn Ihr Team wächst.

Preise für Monday CRM

Basis: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 17 $/Monat pro Benutzer

Pro: 28 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu monday CRM

G2: 4,6/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über monday CRM?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Ich bin absolut begeistert von der E-Mail- und Aktivitätenfunktion von monday CRM, die E-Mails automatisch mit Clients und Leads verknüpft und so die Nachverfolgung unglaublich effizient macht. Diese Automatisierung in Kombination mit den KI-Funktionen hilft mir, wichtige Informationen wie Folgetermine und wichtige Details mühelos zu extrahieren. Das Workflow Center ist eine weitere herausragende Funktion, die eine verbesserte Automatisierung bietet, ähnlich wie „If-This-Then-That“-Anweisungen, die meine Arbeit vorantreiben und Stagnation verhindern, was letztendlich Zeit und Geld spart.

7. Dynamics 365 (am besten geeignet für die Integration in das Microsoft-Ökosystem)

über Dynamics 365

Arbeitet Ihr Unternehmen bereits mit Microsoft? Wenn ja, haben Sie wahrscheinlich schon die Nachteile eines Tools wie Method CRM gespürt, das nicht nativ mit Outlook, Teams oder SharePoint verbunden ist.

Dynamics 365 Sales ist eine solide Lösung für dieses Problem. Es ist die natürliche CRM-Wahl für jedes Unternehmen, das stark in das Microsoft-Ökosystem investiert hat, und bietet eine nahtlose, native Integration, die andere Plattformen nicht bieten können. Das Tool lässt sich in den gesamten Microsoft-Geschäftsstack integrieren und bietet Ihrem Team eine einheitliche Benutzererfahrung.

Der wahre Wert liegt jedoch in der Integration mit der Power Platform. Sie können Power BI für erweiterte Analysen, Power Automate für komplexe Workflow-Automatisierungen und Power Apps zum Erstellen benutzerdefinierter Geschäftsanwendungen verwenden. Damit ist es eine unternehmensorientierte Lösung mit entsprechender Komplexität, die sich am besten für Unternehmen eignet, die über das erforderliche Fachwissen zur Verwaltung der Microsoft-Umgebung verfügen.

Die besten Features von Dynamics 365

Native Microsoft-Integration: Erleben Sie eine umfassende, sofort einsatzbereite Integration mit Outlook, Teams, SharePoint und Excel.

Power Platform-Verbindung: Erweitern Sie die Funktionen Ihres CRM mit Power BI-Dashboards, Power Automate-Workflows und benutzerdefinierten Power Apps.

Integration von LinkedIn Sales Navigator: Nutzen Sie die integrierte Verbindung zu LinkedIn für leistungsstarkes Social Selling und die Recherche nach potenziellen Kunden.

KI-gestützte Erkenntnisse: Nutzen Sie Beziehungsanalysen, Predictive Scoring und Conversation Intelligence, um Ihren Vertriebsaufwand zu steuern.

Vor- und Nachteile von Dynamics 365

Vorteile:

Unübertroffene, nahtlose Integration für Microsoft-orientierte Unternehmen

Die Power Platform erweitert die Funktionen erheblich, ohne dass eine benutzerdefinierte Entwicklung erforderlich ist.

Die Plattform verfügt über leistungsstarke KI- und Analyse-Features.

Nachteile:

Die Implementierung ist komplex und erfordert in der Regel spezielle Microsoft-Kenntnisse.

Die Benutzeroberfläche kann sich weniger intuitiv anfühlen als modernere CRM-Alternativen.

Das Lizenzmodell mit seinen zahlreichen Modulen kann verwirrend sein.

Preise für Dynamics 365

Vertriebsprofi: Ab 65 $/Monat

Sales Enterprise: Ab 105 $/Monat

Sales Premium: Ab 150 $/Monat

Microsoft Relationship Sales: Ab 162 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Dynamics 365

G2: 4,0/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 5.700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Dynamics 365?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Ich verwende Dynamics 365 CRM in erster Linie zur Verwaltung unserer Partnerakkreditierungen und zur Überprüfung ihrer Geschichte als Kunden bei uns. Es ist unglaublich hilfreich, all diese Informationen an einem Ort zu haben, da dies die Nachverfolgung von Interaktionen, die Aktualisierung von Aufzeichnungen und die Gewährleistung einer effektiven Unterstützung unserer Partner erleichtert. Die Tools für die Berichterstellung und die Integration mit Microsoft-Apps sind ein echtes Plus und machen die Zusammenarbeit viel reibungsloser.

8. Nutshell (Am besten geeignet für einfaches CRM mit E-Mail-Marketing)

via Nutshell

Nutshell kombiniert ein unkompliziertes CRM mit integrierten E-Mail-Marketing-Funktionen. Es wurde für kleine Teams entwickelt, die Einfachheit wünschen, ohne auf die für das Wachstum notwendigen Tools verzichten zu müssen. Sie können E-Mail-Kampagnen, automatisierte Drip-Sequenzen und Newsletter direkt aus dem CRM heraus erstellen und versenden, wobei alle Ihre Kontakte automatisch synchronisiert werden.

Dieser All-in-One-Ansatz spart Ihnen Zeit und Geld.

Da Nutshell den Schwerpunkt auf Einfachheit legt, fehlen möglicherweise einige der erweiterten benutzerdefinierten Anpassungs- oder Features für die Berichterstellung, die größere Unternehmen benötigen. Für kleine Teams bietet es jedoch eine übersichtliche und effektive Lösung, um sowohl den Vertrieb als auch das Marketing an einem Ort zu verwalten.

Die besten Features von Nutshell

Integriertes E-Mail-Marketing: Erstellen und versenden Sie E-Mail-Kampagnen und Newsletter direkt aus Ihrem CRM heraus, sodass Sie kein separates tool mehr benötigen.

Pipeline-Automatisierung: Richten Sie die automatische Zuweisung von Leads, die Erstellung von Aufgaben und den Fortschritt in den einzelnen Phasen basierend auf Ihren definierten Auslösern ein.

Persönliche E-Mail-Sequenzen: Versenden Sie automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen für eine individuelle Kundenansprache, die sich skalieren lässt.

Google Workspace-Integration: Profitieren Sie von der tiefen Integration mit Gmail und Google Kalender für eine nahtlose Synchronisierung von E-Mails und Terminplanung.

Vor- und Nachteile von Nutshell

Vorteile:

Die kombinierte CRM- und E-Mail-Marketing-Funktion macht separate tools überflüssig.

Eine übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche, die für die schnelle Einführung in kleinen Teams konzipiert ist.

Hervorragender Kundensupport mit einem äußerst reaktionsschnellen Team

Nachteile:

Begrenzte Optionen für benutzerdefinierte Anpassungen

Die Funktionen für die Berichterstellung sind weniger robust als bei Alternativen für Unternehmen.

Weniger Integrationen von Drittanbietern im Vergleich zu größeren Plattformen

Preise von Nutshell

Grundpreis: 19 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 32 $/Monat pro Benutzer

Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

Business: 67 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 89 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Nutshell

G2: 4,3/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Nutshell?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Nutshell ist für Vertriebsteams leicht zu erlernen und lässt sich problemlos im Alltag einsetzen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, die Pipelines sind flexibel und das Tool unterstützt einen strukturierten Vertriebsprozess, ohne schwerfällig oder überladen zu wirken. Es bietet eine gute Sichtbarkeit über Geschäfte und Aktivitäten, was die Verwaltung und Betreuung des Teams vereinfacht.

9. Bigin by Zoho CRM (am besten geeignet für kleine Teams, die neu im Bereich CRM sind)

via Bigin

Sind Sie ein sehr kleines Team oder ein Einzelunternehmer, für den selbst „einfache” CRMs wie Method CRM zu komplex sind? Die Komplexität, die Kosten und die Features der meisten CRM-Plattformen können für Einsteiger eine große Hürde darstellen.

Bigin by Zoho CRM kann dabei helfen. Es handelt sich um ein Einstiegs-CRM mit Schwerpunkt auf der Pipeline, das speziell für kleine Teams und Einzelpersonen entwickelt wurde, die noch keine Erfahrung mit CRM haben. Es verzichtet auf alle komplexen Features und konzentriert sich auf das Wesentliche: die Verwaltung von Kontakten und die Visualisierung Ihres Vertriebsprozesses. Damit ist es der ideale erste Schritt für alle, die Method CRM verlassen und nach einer wesentlich einfacheren Lösung suchen.

Mit Bigin können Sie mehrere Pipelines für verschiedene Prozesse einrichten, die integrierte Telefoniefunktion zum Tätigen und Protokollieren von Anrufen nutzen und Webformulare zur Erfassung von Leads erstellen. Das Tool ist für ein schnelles Setup und sofortige Nutzung konzipiert.

Die besten Features von Bigin by Zoho CRM

Mehrere Pipelines: Verwalten Sie verschiedene Vertriebsprozesse, wie Neugeschäft und Vertragsverlängerungen, in separaten, leicht verständlichen visuellen Pipelines.

Integrierte Telefonie: Tätigen und empfangen Sie Anrufe direkt im CRM, wobei alle Aktivitäten automatisch protokolliert werden.

Webformulare: Erstellen Sie einfache Formulare zur Lead-Erfassung für Ihre Website, mit denen neue Kontakte direkt in Ihre Pipeline eingespeist werden.

Zoho CRM-Upgrade-Pfad: Migrieren Sie alle Ihre Daten ganz einfach auf die vollständige Zoho CRM-Plattform, wenn Ihr Team die Kapazitäten von Bigin überschreitet.

Vor- und Nachteile von Bigin by Zoho CRM

Vorteile:

Eine extrem einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche, die speziell für CRM-Neulinge entwickelt wurde.

Schnelles Setup, das nur minimale Konfiguration erfordert, um loszulegen.

Ein erschwinglicher Einstieg für sehr kleine Teams und Einzelbenutzer.

Nachteile:

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu voll ausgestatteten CRMs sehr begrenzt.

Teams werden wahrscheinlich innerhalb von ein oder zwei Jahren über seine Fähigkeiten hinauswachsen.

Es sind weniger Integrationen verfügbar als mit dem vollständigen Zoho CRM.

Preise für Bigin by Zoho CRM

Free

Express: Ab 9 $/Monat

Premier: Ab 15 $/Monat

Bigin 360: Ab 21 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Bigin by Zoho CRM

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bigin by Zoho CRM?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Was mir an Bigin am besten gefällt, ist seine Einfachheit und Übersichtlichkeit. Es ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte Pipelines zu entwerfen und den Geschäftsprozess ohne die Komplexität größerer CRMs zu organisieren, was die Einführung für das Team erleichtert. Es ist sehr nützlich für KMUs, die ihre Vertriebspipeline organisieren, Informationen zentralisieren und die Nachverfolgung von Verkaufschancen verbessern müssen. Durch die Anpassung von Phasen und Feldern lässt es sich an reale Prozesse anpassen, ohne die Benutzer zu überfordern.

10. ActiveCampaign (am besten geeignet für E-Mail-Marketing mit CRM-Features)

via ActiveCampaign

Ist Ihre größte Herausforderung die Pflege von Leads durch ausgefeilte, verhaltensgesteuerte E-Mail-Kampagnen? Wenn Sie Method CRM verwenden, sind Sie wahrscheinlich frustriert über die mangelnde Marketing-Automatisierung.

ActiveCampaign löst dieses Problem, indem es das traditionelle CRM-Modell auf den Kopf stellt. Es handelt sich um eine leistungsstarke Marketing-Automatisierungsplattform, die ein leistungsfähiges CRM umfasst und sich somit perfekt für Teams eignet, deren Vertriebsprozess stark auf E-Mail-Nurturing angewiesen ist. Der visuelle Automatisierungs-Builder ist branchenführend und ermöglicht Ihnen die Erstellung komplexer Workflows, die auf das Öffnen von E-Mails, das Klicken auf Links und Website-Besuche reagieren.

Das Tool bewertet Leads automatisch anhand ihres Engagements, segmentiert Ihre Zielgruppe präzise und löst Aufgaben für Ihr Vertriebsteam als Auslöser aus, wenn ein Lead heiß wird. Die CRM-Features sind zwar solide, stehen jedoch hinter den Features der Marketing-Automatisierung zurück. Teams, die ein tiefgreifendes, komplexes Vertriebs-Pipeline-Management benötigen, könnten es im Vergleich zu einem dedizierten Vertriebs-CRM als einschränkend empfinden.

Die besten Features von ActiveCampaign

Erweiterter Automatisierungs-Builder: Verwenden Sie einen visuellen Workflow-Builder, um komplexe, mit Auslösern verbundene Automatisierungssequenzen zu erstellen.

Nachverfolgung der Website: Überwachen Sie das Verhalten Ihrer Website-Besucher und nutzen Sie als Auslöser Automatisierungen, je nachdem, welche Seiten sie besuchen.

Lead-Bewertung: Bewerten Sie Ihre Leads automatisch anhand ihres Engagements und ihrer demografischen Daten, damit Ihr Vertriebsteam seine Kundenansprache priorisieren kann.

E-Mail-Zustellbarkeit: Profitieren Sie von einer guten Reputation und leistungsstarken tools für die Zustellbarkeit, damit Ihre E-Mails sicher im Posteingang ankommen.

Vor- und Nachteile von ActiveCampaign

Vorteile:

Branchenführende Funktionen zur Automatisierung des Marketings

Ausgefeilte Features für Lead-Bewertung und Zielgruppensegmentierung

Hohe E-Mail-Zustellungsraten und Reputation

Nachteile:

Die CRM-Features sind weniger robust als die Features, die Sie in speziellen CRM-Plattformen finden.

Die Benutzeroberfläche kann für Benutzer, die sich nur auf CRM-Aufgaben konzentrieren, komplex erscheinen.

Es gibt eine Lernkurve, um die erweiterten Features der Automatisierung zu beherrschen.

Preise für ActiveCampaign

Ab 15 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ActiveCampaign?

Ein Benutzerkommentar lautet:

ActiveCampaign ist das Herzstück meines Geschäfts. Ohne dieses Tool wäre der Aufwand für mein Marketing bei weitem nicht so erfolgreich, und ich könnte meinen potenziellen Kunden nicht rechtzeitig relevante Informationen zukommen lassen. Und Active Intelligence ist wie ein Marktforscher, Texter, Grafikdesigner und Berater in meinem Marketing-Team.

11. Insightly (Am besten geeignet für Projektmanagement mit CRM-Integration)

via Insightly

Beginnt Ihre Arbeit erst, nachdem ein Geschäft abgeschlossen wurde? Für viele dienstleistungsorientierte Unternehmen ist der Verkaufsprozess nur der Auftakt zu einem komplexen Projekt. Die Verwendung eines Tools wie Method CRM führt zu einer erheblichen Diskrepanz: Sobald ein Geschäft als „geschlossen“ markiert ist, gehen alle wertvollen Kundeninformationen verloren, und Ihr Projektteam muss in einem separaten System von vorne beginnen.

Insightly schließt genau diese Lücke. Es handelt sich um ein CRM mit integriertem Projektmanagement, mit dem Sie eine gewonnene Verkaufschance mit einem einzigen Klick direkt in ein Projekt umwandeln können. Alle Kontakte, E-Mails und Notizen aus dem Verkaufsprozess werden übernommen, wodurch mühsame Übergaben entfallen und Ihr Lieferteam über alle Informationen verfügt.

Mit der Funktion zur Verknüpfung von Beziehungen können Sie Kontakte, Organisationen, Opportunities und Projekte miteinander verbinden und erhalten so einen vollständigen 360-Grad-Überblick über Ihre Kundenbeziehungen. Insightly schließt zwar erfolgreich die Lücke zwischen Vertrieb und Projekten, aber es ist anzumerken, dass weder die CRM- noch die Projektmanagement-Funktionen so umfangreich sind wie die spezialisierten, erstklassigen Tools für die jeweilige Kategorie.

Die besten Features von Insightly

Integriertes Projektmanagement: Wandeln Sie gewonnene Aufträge direkt in Projekte um, wobei der gesamte Kundenkontext erhalten bleibt und manuelle Datenübertragungen entfallen.

Beziehung-Vernetzung: Verknüpfen Sie Kontakte, Organisationen, Opportunities und Projekte, um die gesamte Historie und das Netzwerk Ihrer Kundenbeziehungen zu visualisieren.

Gmail- und Outlook-Seitenleiste: Greifen Sie direkt aus Ihrem Posteingang auf Ihre CRM-Daten zu und protokollieren Sie E-Mails, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen.

Benutzerdefinierte Objekte: Erstellen Sie benutzerdefinierte Datenstrukturen, um branchenspezifische Informationen oder einzigartige Geschäftsanforderungen zu berücksichtigen.

Vor- und Nachteile von Insightly

Vorteile:

Die einzigartige Übergabe vom CRM zum Projekt verhindert Kontextverluste beim Schließen eines Geschäfts.

Eine aussagekräftige Visualisierung der Beziehungen liefert ein vollständiges Bild des Kunden.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Teams, die sowohl CRM als auch grundlegendes Projektmanagement benötigen.

Nachteile:

Weder die CRM-Features noch die Features des Projektmanagements sind so umfangreich wie bei spezialisierten tools.

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu moderneren Alternativen veraltet wirken.

Die Funktionen der Automatisierung sind eingeschränkter als bei vielen Mitbewerbern.

Preise für Insightly

CRM Plus: 29 $/Monat pro Benutzer

Professional: 49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Insightly

G2: 4,2/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Insightly?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Was mir an Insightly am besten gefällt, ist die Kombination von CRM und Projektmanagement in einer Plattform, sodass Sie einen Kunden vom ersten Kontakt bis zur Lieferung verfolgen können. Es ist außerdem sehr benutzerfreundlich, mit übersichtlichen Workflows und einer starken E-Mail- und Kalenderintegration.

12. Freshsales (Am besten geeignet für KI-gestützte Lead-Bewertung und Automatisierung des Vertriebs)

Verbringen Ihre Vertriebsmitarbeiter zu viel Zeit damit, kalten Leads nachzujagen, und zu wenig Zeit mit potenziellen Kunden, die bereit sind zu kaufen?

Freshsales, Teil des Freshworks-Ökosystems, löst dieses Problem mit seinem KI-Assistenten Freddy. Es handelt sich um ein modernes CRM, das Vertriebsteams dabei unterstützt, smarter statt härter zu arbeiten. Freddy AI bietet vorausschauende Lead-Bewertung, Einblicke in Geschäftsabschlüsse und Empfehlungen für die nächstbeste Maßnahme, sodass Ihr Team seine Energie auf die Chancen konzentrieren kann, die am ehesten zu einem Abschluss führen.

Zusätzlich zu seinen KI-Funktionen verfügt Freshsales über integrierte Telefon- und E-Mail-Tools, mit denen Sie mit potenziellen Kunden kommunizieren und alle Aktivitäten protokollieren können, ohne das CRM verlassen zu müssen. Es lässt sich auch nativ in andere Freshworks-Produkte wie Freshdesk integrieren und ist somit eine gute Wahl für Teams, die die Freshworks-Suite bereits für den Kundensupport oder das Marketing nutzen.

Die besten Features von Freshsales

Freddy KI: Erhalten Sie vorausschauende Lead-Bewertungen, Einblicke in Geschäfte und intelligente Empfehlungen während des gesamten Verkaufsprozesses.

Integrierte Telefon- und E-Mail-Funktionen: Nutzen Sie native Telefon- und E-Mail-Funktionen mit automatischer Protokollierung und Nachverfolgung aller Kommunikationen.

Vertriebssequenzen: Erstellen Sie automatisierte Multi-Channel-Sequenzen, die E-Mails, Telefonanrufe und Aufgaben kombinieren, um eine konsistente Nachverfolgung zu gewährleisten.

Freshworks-Ökosystem: Profitieren Sie von der nativen Integration mit Freshdesk, Freshmarketer und anderen Produkten der Freshworks-Suite.

Vor- und Nachteile von Freshsales

Vorteile:

Starke KI-Funktionen sind zu erschwinglichen Preisen im mittleren Marktsegment erhältlich.

Integrierte Kommunikationstools reduzieren den Bedarf an separaten Dialern oder E-Mail-Clients.

Eine übersichtliche, moderne Benutzeroberfläche mit intuitiver Navigation

Nachteile:

Der Umfang der Funktionen von Freddy KI variiert je nach Ihrem Plan erheblich.

Es verfügt über weniger Integrationen von Drittanbietern als einige der größeren CRM-Plattformen.

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für die Berichterstellung sind eingeschränkter als bei Alternativen auf Unternehmensebene.

Preise für Freshsales

Wachstum: 11 $/Monat pro Benutzer

Pro: 47 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 71 $/Monat pro Benutzer

Freshsales-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Freshsales?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Mir gefällt, wie kostengünstig Freshsales ist. Für diesen Preis erhält man eine komplette Suite mit vielen Features wie Sequenzen und E-Mail-Massenversand. Die Einrichtung war dank der Schritt-für-Schritt-Anleitung wirklich einfach. Wir haben Kontenfelder und Unternehmen angelegt, und Freshsales stellt Vorlagen für andere Dinge zur Verfügung. Wir haben die E-Mail-Funktionalität getestet, ohne die Posteingänge zu verbinden, und dann mit DKIM-, SPF- und DMARC-Setups in Freshsales getestet. Mit Sequenzen können Sie E-Mails nach bestimmten Logiken versenden, z. B. Follow-ups an Clients, die E-Mails geöffnet haben. Damit können Sie automatisierte E-Mail-Kampagnen versenden, und mit Massen-E-Mails können wir eine einzelne E-Mail als Kampagne versenden und jeden Aspekt jeder E-Mail personalisieren.

Verbessern Sie Ihre Methoden mit ClickUp

Method CRM funktioniert am besten, wenn die Buchhaltung im Mittelpunkt Ihrer Geschäftstätigkeit steht. Für Teams, bei denen die eigentliche Arbeit erst nach Vertragsunterzeichnung beginnt, ist dieses Modell jedoch schnell nicht mehr praktikabel. Der Kontext wird fragmentiert, die Lieferung verzögert sich und die Teams müssen schließlich verschiedene tools miteinander verbinden, um die Kunden bei der Stange zu halten.

Die besten Alternativen zu Method CRM lösen dieses Problem, indem sie Vertrieb, Ausführung und Zusammenarbeit miteinander verbinden. Einige zeichnen sich durch hervorragendes Pipeline-Management aus. Andere konzentrieren sich auf Marketing-Automatisierung oder Benutzerdefinierte Anpassungen des Unternehmens. Die richtige Wahl hängt davon ab, wo Ihr Geschäft derzeit die größten Reibungsverluste hat.

Wenn Ihre größte Herausforderung die Übergabe vom Vertrieb an die Lieferung ist, ist ClickUp genau das Richtige für Sie. Es führt nicht nur die Nachverfolgung von Kundenbeziehungen durch, sondern wandelt sie in strukturierte Arbeit um, führt die Automatisierung der Übergänge durch und hält den Kontext von der ersten Unterhaltung bis zur endgültigen Lieferung intakt.

Das Ziel ist nicht, Method CRM durch ein anderes Silo zu ersetzen. Es geht darum, ein System zu wählen, das die tatsächliche Arbeitsweise unterstützt. Probieren Sie ClickUp aus und sehen Sie selbst, wie es die Dinge in den Fokus rückt!

Häufig gestellte Fragen

Ja, die meisten Alternativen auf dieser Liste funktionieren unabhängig von Buchhaltungssoftware. Plattformen wie ClickUp, HubSpot und Pipedrive bieten robuste CRM-Funktionen, ohne dass QuickBooks oder Xero erforderlich sind, obwohl viele Buchhaltungsintegrationen als optionale Add-Ons anbieten.

Method CRM wurde für kleine Unternehmen entwickelt, die QuickBooks verwenden, und ist daher sehr nischenorientiert. Salesforce ist eine Enterprise-Plattform mit umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten, die für kleine Teams oft zu komplex und zu teuer ist. Für kleine Unternehmen, die nicht an QuickBooks gebunden sind, bieten Alternativen wie ClickUp oder Zoho CRM oft ein besseres Verhältnis zwischen Leistungsfähigkeit und Erschwinglichkeit.

Konzentrieren Sie sich auf die Visualisierung der Pipeline, die Automatisierung von Workflows und die Flexibilität der Integration, da dies Bereiche sind, in denen Method CRM häufig Einschränkungen aufweist. Achten Sie vor allem auf eine Plattform, die Ihre CRM-Daten mit Ihren Workflows des Projektmanagements verbindet, um die Lücke zwischen dem Abschluss eines Geschäfts und der Lieferung der Arbeit zu schließen.