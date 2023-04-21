Zusammenarbeit und Kreativität fördern: Wie virtuelle Whiteboards kreative Agenturen unterstützen

Vor dem Aufkommen der Remote-Arbeit saßen kreative Teams dicht gedrängt zusammen und arbeiteten gemeinsam an einem riesigen Whiteboard.

Wer sagt, dass sich das ändern muss, nur weil sich unsere Umstände geändert haben? ClickUp hat den Prozess modernisiert, um die zunehmend verteilte Belegschaft von heute zu unterstützen.

Virtuelle Whiteboards können Kreativagenturen dabei helfen, den Projektumfang zu definieren, umsetzbare Aufgaben zu erstellen und die Arbeit effizient zu überprüfen und zu genehmigen – unabhängig davon, wo sich die Mitarbeiter befinden. So funktioniert es:

Definieren Sie den Umfang Ihres Projekts in Whiteboards

Die Definition des Projektumfangs ist ein entscheidender Schritt im kreativen Prozess, da sie Teams dabei hilft, sich auf eine Vision auszurichten. ClickUp Whiteboards bieten einen Space, in dem Kreativagenturen und ihre Clients gemeinsam den Projektumfang definieren können.

Mitglieder kreativer Teams können Ideen sammeln, Kundenanforderungen erfassen und Projektziele in Echtzeit skizzieren, was zu einer effizienteren und angenehmeren Arbeit führt!

Mit den virtuellen Whiteboards von ClickUp können Sie ganz einfach so viele Boards erstellen, wie Sie benötigen, um den Umfang Ihrer Projekte zu organisieren und zugänglich zu halten.

Passen Sie Ihre Whiteboards ganz einfach an, indem Sie Dokumente, Aufgaben und mehr hinzufügen

Sie können auch Features wie farbcodierte Beschreibungen, Kommentare und Anhänge verwenden, um zusätzlichen Kontext und visuelle Hinweise zum Projektumfang zu liefern. Stellen Sie sich vor, wie produktiv Ihr Team sein könnte, wenn alle immer auf derselben Seite wären!

Visualisieren Sie die Anforderungen, Ziele und Ergebnisse Ihres Projekts mit der Vorlage „Projektumfang“ für Whiteboards von ClickUp.

Starten Sie Brainstorming, Kreativität und Entwicklung von Whiteboards zu umsetzbaren Aufgaben

Sobald der Projektumfang definiert ist, kann der Kreativ- und Entwicklungsprozess beginnen. ClickUp Whiteboards bieten Kreativagenturen eine Leinwand, auf der sie Ideen sammeln, kreative Konzepte planen und aufschlussreiche Aufgaben entwickeln können.

Teammitglieder können in Echtzeit zusammenarbeiten und Ideen, Skizzen und Notizen zum Whiteboard hinzufügen. Diese Whiteboards lassen sich nahtlos in die Projektmanagement-Software und Features von ClickUp integrieren, sodass Sie Ideen mit nur wenigen Klicks in hilfreiche Aufgaben umwandeln können.

Sie können Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen, Beschreibungen hinzufügen und Dateien anhängen, ohne Ihr Board zu verlassen, sodass Sie Ideen im Handumdrehen umsetzen können.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Mitarbeiter zu taggen und alles andere zu tun, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen

Die Flexibilität von Whiteboards ermöglicht nicht nur Vielseitigkeit, sondern inspiriert auch zu Kreativität und Innovation. Mit der Möglichkeit, Webseiten, Videos, Dokumente, Bilder und mehr hinzuzufügen, wird Ihr Board zur ultimativen Leinwand, auf der Sie Ihr kreatives Potenzial entfalten können.

Dies fördert ein dynamisches und fantasievolles Umfeld, das den freien Flow von Ideen und die Entwicklung innovativer Lösungen begünstigt.

Versammeln Sie Ihr Team um die Mood Board-Vorlage von ClickUp, um Ideen zu sammeln, Projekte zu planen und Aufgaben zu entwickeln.

Bonus: Sehen Sie sich 10 kostenlose Moodboard-Vorlagen zum Organisieren Ihrer Ideen an

Genehmigungen mit Clients durchführen und die Zufriedenheit mit dem Endprodukt sicherstellen

Nach dem Kreativ- und Entwicklungsprozess ist es entscheidend, die Arbeit zu überprüfen und zu genehmigen, bevor das Endprodukt an die Clients geliefert wird. Mit einem Whiteboard können Team-Mitglieder ihre Arbeit präsentieren, Design-Entwürfe vorstellen und Feedback in Echtzeit einholen.

Die virtuellen Whiteboards von ClickUp ermöglichen eine einfache Zusammenarbeit mit Clients, auch wenn diese nicht zum internen Team gehören. Sie können ihnen ganz einfach Zugriff gewähren und ihnen die Möglichkeit geben, Feedback zu hinterlassen, wodurch der Genehmigungsprozess beschleunigt wird.

Arbeiten Sie mit Clients oder internen Teams mithilfe virtueller Whiteboards effektiver zusammen, um Innovationen anzustoßen

Whiteboards sind ein bahnbrechendes Tool für Kreativagenturen. Sie bieten modernen Teams nicht nur eine kollaborative und visuelle Plattform, sondern fördern auch Kreativität, Innovation und effektives Projektmanagement.

Durch die Integration virtueller Whiteboards in den Workflow Ihrer Kreativagentur erreichen Sie ein neues Niveau an Produktivität und liefern Ihren Clients herausragende Ergebnisse.

Priorisieren Sie Ihre Aufgaben anhand ihrer Auswirkungen und des Aufwands mit der Vorlage „Impact Effort Matrix“ von ClickUp!