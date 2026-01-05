Die 11 besten Langdock-Alternativen für sichere KI-Assistenten

Eine aktuelle McKinsey-Studie hat ergeben, dass Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 500 Millionen US-Dollar bei der Einführung von GenAI führend sind – und ihre Workflows schneller als alle anderen umgestalten.

KI ist kein Nebenprojekt mehr, sondern wird zur alltäglichen Infrastruktur. Plattformen wie Langdock versprechen, diese Erfahrung mit Chat, Schlussfolgerungen und Automatisierung an einem Ort zu vereinen.

Langdock vereint zwar viele Funktionen unter einem Dach, lässt jedoch in puncto Tiefe zu wünschen übrig – begrenzte Integrationsmöglichkeiten, starre Workflows und inkonsistente Kontexterhaltung erschweren die Skalierung über einfache Anwendungsfälle hinaus.

Dieser Artikel untersucht diese Limite und stellt bessere Alternativen für Teams vor, die KI tatsächlich dort einsetzen möchten, wo sie arbeiten.

Die 11 besten Langdock-Alternativen auf einen Blick

Wenn Ihnen Langdock zu eingeschränkt erscheint, gibt es glücklicherweise zahlreiche leistungsstärkere und flexiblere Alternativen – je nachdem, ob Sie eine bessere Suche, Multi-Agent-Workflows, Dokumentenanalyse oder einen vollständig konvergenten Workspace wünschen. Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten Optionen.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Einheitliches Arbeitsmanagement mit integrierter KI Teamgröße: Startups bis hin zu großen Unternehmen Workload- und Zeitleistenansichten, benutzerdefinierte Felder, Aufgaben + Dokumente, Automatisierungen, KI-Antworten basierend auf dem Workspace, über 1.000 Integrationen Free Forever; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Flowise Visueller Builder für Multi-Agent- und RAG-WorkflowsGröße des Teams: Entwicklerteams und technische Builder Chatflows & Agentflows per Drag-and-Drop, tool-Aufrufe, HITL-Genehmigungen, Vektor-DB-Konnektoren, Beobachtbarkeit Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 35 $/Benutzer/Monat. LlamaIndex Dokumentenorientierte Analyse, RAG und Agent-Orchestrierung Teamgröße: Datenteams + KI-Ingenieure LlamaParse, LlamaExtract, SDKs für Agenten, Workflow-Gates, Broad-Modell + DB-Support Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 50 $/Monat. AutoGPT Kontinuierliche Low-Code-Autonomie-Agenten Teamgröße: Engineering-Teams, die Automatisierung entwickeln Cloud-Agenten für Zeitpläne/Ereignisse, Schrittverkettung, API-/Tool-Erweiterungen, Kostenobergrenzen, Nachverfolgung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Kore. /AI Unternehmenssuche, Service und Automatisierung der Prozesse Teamgröße: Mittelständische Unternehmen + Service-Teams in Großunternehmen No-Code + Pro-Code-Builder, Multi-Agent-Orchestrierung, HR/IT-Beschleuniger, RBAC, Audit-Protokolle Kostenlose Stufe; benutzerdefinierte Preisgestaltung TensorFlow Entwicklung und Bereitstellung von Machine-Learning-Modellen in großem Maßstab Teamgröße: KI-/ML-Forschungs- und Entwicklungsorganisationen Keras-API, verteiltes Training, TFX-Pipelines, TensorBoard, plattformübergreifende Bereitstellung Free Haystack Produktionsreife RAG + Agent-Pipelines Teamgröße: Entwickler, die Abrufsysteme ausliefern Wiederverwendbare Komponenten, Pipelines, Protokollierung, Überwachung, LLM- und Vektorspeicher-Integrationen Free TESS KI Einheitlicher Workspace für über 200 KI-Modelle Team-Größe: Einzelpersonen + Teams, die Zugriff auf mehrere Modelle benötigen Modellwechsel in einem Chat, gemeinsames Guthaben, No-Code-Agent-Studio, Web-/Social-Suche, Bildbearbeitungstools Bezahlte Pläne ab 7,99 $/Benutzer/Monat Vereinfacht No-Code-Marketing-Workflows mit mehreren Agenten Teamgröße: Marketingteams + Content-Ersteller KI-Texterstellung/Design, Video-zu-Clips, Marken-Kits, Social-Media-Kalender, Zusammenarbeit und Freigaben Benutzerdefinierte Preisgestaltung Akka. io Robuste agentenbasierte Systeme im Enterprise-Maßstab Teamgröße: Große Engineering-Organisationen mit verteilten Systemen Robuste Orchestrierung, Fehlerbehebung, Akka-Agenten und Speicher, Echtzeit-Streaming, hochverfügbare SLAs Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Modulare KI Einheitliche Rechenebene + Modellbereitstellung mit geringer LatenzGröße der Teams: Infrastruktur- und ML-Plattform-Teams Hardware-Portabilität, MAX-Serving, Mojo-Sprache, Mammoth-Skalierung, über 500 optimierte Modelle Free-Plan; GPU-Stundenpreis für Endpunkte

Worauf sollten Sie bei Langdock-Alternativen achten?

Viele Teams, wie Langdock, haben ihre Vorteile, aber einige Dinge können Sie ausbremsen.

Es gibt eine gewisse Lernkurve; die API für Assistenten und Workflows befindet sich noch in der Entwicklung, und einige Modelle sind zunächst nur in bestimmten Regionen verfügbar. Das kann es schwierig machen, sich auf eine einzige Plattform zu verlassen.

Worauf Sie bei Langdock-Alternativen achten sollten:

Eine echte Drag-and-Drop-Oberfläche plus Human-in-the-Loop-Kontrollen (Langdock unterstützt jetzt den Support für die Echtzeit-Überwachung von Workflows)

Langdock bietet vollständige Kontrolle über Datenherkunft, Modellauswahl und Integrationen und unterstützt modellunabhängige Workflows und Compliance auf Enterprise-Niveau.

Multi-Agenten-Orchestrierung und Workflow-Ketten mit Nachverfolgung, Genehmigungen und Fehlerbehandlung (jetzt ein wichtiger Bestandteil des „Workflows”-Moduls von Langdock)

Möglichkeit, Ihr eigenes LLM auszutauschen oder mitzubringen, Vektor-Datenbanken zu integrieren und in Ihren Stack einzubetten

Automatisierung von Aufgaben, Datenanalyse und internen Assistenten ab dem ersten Tag

Entdecken Sie mit ClickUp Brain Insider-Strategien für das KI-Projektmanagement, um Aufgaben zu automatisieren, Ressourcen zu optimieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI zur Automatisierung von Aufgaben einsetzt

Die besten Langdock-Alternativen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unsere Redaktion arbeitet transparent, recherchiert gründlich und ist herstellerneutral, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

„KI ist da, KI ist überall. ” In der neuesten Zusammenfassung von Google Cloud gibt es 601 Anwendungsfälle für Gen-KI aus der Praxis, eine Versechsfachung innerhalb eines Jahres, von Drive-Thru-Bestellagenten über Copiloten im Bankwesen bis hin zu Fabrikplanern.

Diese Dynamik begünstigt Tools, die Sprachmodelle in praktische KI-Agenten verwandeln, eine Verbindung zu proprietären Daten herstellen und eine echte Workflow-Automatisierung ohne zusätzlichen Aufwand ermöglichen. Wenn Langdock für Ihre Anforderungen etwas zu eingeschränkt ist, sollten Sie Optionen in Betracht ziehen, die Ihren aktuellen Anforderungen entsprechen und mit Ihrem Team mitwachsen.

Okay, lassen Sie uns nun die verschiedenen KI-Plattformen und die besten Langdock-Alternativen besprechen.

1. ClickUp (Beste einheitliche Arbeitsplattform mit integrierten KI-Assistenten und Workflows)

Erkennen Sie Muster aus früheren Projekten und lernen Sie schneller mit ClickUp Brain

Jeder hat die gleichen 24 Stunden zur Verfügung, aber Teams nutzen sie sehr unterschiedlich. Wenn Sie Zeit damit verbringen, Updates in Chats, E-Mails, Dokumenten und zufälligen KI-Registerkarten zu verfolgen, ist das Work Sprawl.

Um Ihnen dabei zu helfen, fasst ClickUp alles in einem konvergenten KI-Arbeitsbereich mit realem Arbeitskontext und einfachen Automatisierungen zusammen, damit die Arbeit tatsächlich vorankommt.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Antworten, denen Ihr Team vertrauen kann.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Antworten aus Ihren Workspace-Daten

ClickUp Brain ermöglicht es jedem, natürliche Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten, die genau auf das jeweilige Dokument, die jeweilige Aufgabe oder den jeweiligen Kommentar bezogen sind.

Ein Projektmanager könnte fragen: „Was hat sich diese Woche im Release-Plan für Mobilgeräte geändert?“ und erhält eine kurze Antwort mit Verknüpfungen zurück zum aktuellen Plan. Ein Vertriebsleiter kann nach den in den Konten erwähnten Verlängerungsrisiken fragen und direkt zu den Quellnotizen springen.

Da die Antworten auf Ihrem Workspace basieren, erhalten Führungskräfte Kontextinformationen, ohne Statusmeldungen verfolgen zu müssen. Es fühlt sich wie ein hilfreicher Teamkollege an, nicht wie ein separates tool.

Nebenbei werden lange Threads und Meetings in übersichtliche Zusammenfassungen, Aktionspunkte und Fälligkeitsdaten innerhalb desselben Workspaces umgewandelt. Nach dem Start erstellt ClickUp Brain Aufgaben mit Eigentümern für Design, Text, Datenintegration und Qualitätssicherung, sodass der Plan umgesetzt werden kann.

Während des Projekts werden wöchentliche Updates zusammengestellt, Hindernisse markiert und nächste Schritte vorgeschlagen. Sie profitieren von weniger Aufwand und mehr Dynamik. Mit der Zeit wird dieses System zu Ihrer einfachen Methode, um mehrstufige Workflows auf Kurs zu halten.

Sehen Sie ClickUp Brain in Aktion als Ihren KI-Partner für sofortige Antworten, intelligentere Planung und mühelos organisierte Arbeit.

Integration von Wissen im Workspace, um Ihnen Zeit zu sparen

Fassen Sie Meetings zusammen und erstellen Sie Folgeaufgaben mit ClickUp Brain

ClickUp verbindet Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Whiteboards und Chats und ermöglicht ClickUp Brain dann die Suche in allen diesen Elementen mit einem semantischen Suchverständnis.

Fordern Sie alle Materialien zu einem bestimmten Client an und erhalten Sie Aufgaben, Dokumente und Entscheidungen in einer Liste. Fragen Sie, welche Schritte normalerweise eine Markteinführung verzögern, und sehen Sie Muster aus früheren Projekten mit Links zu den Original-Notizen.

Dieses Feature reduziert den Suchaufwand und hilft bei der Verwaltung proprietärer Daten, da die Antworten in Ihrem Workspace verbleiben.

Planen, ausführen und Status an einem Ort anzeigen mit ClickUp Docs

Führen Sie die Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit gemeinsam durch und behalten Sie den Überblick über Feedback mit ClickUp Docs

Die meisten Teams haben mit verstreuten Updates und unklaren Eigentümern zu kämpfen. ClickUp bietet Ihnen Listen, Kanban, Zeitleisten und Dashboards, die die tatsächliche Arbeit widerspiegeln, während sie voranschreitet.

ClickUp Docs wird neben den Aufgaben angezeigt, sodass Entscheidungen leicht zu finden sind. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie die Details verfolgen, die für Führungskräfte wichtig sind.

Während eines StandUp-Meetings können Sie Termine verschieben, Eigentümer ändern und Prioritäten in Sekundenschnelle neu ordnen. Das Tool ist einfach genug für den täglichen Gebrauch und strukturiert genug für Produktionsumgebungen.

Reduzieren Sie Übergaben und manuelle Arbeit mit ClickUp Automatisierungen

Legen Sie einen Auslöser fest und lassen Sie Routineschritte mit ClickUp Automatisierungen automatisch ablaufen.

ClickUp umfasst einen Builder für Automatisierungen und eine Bibliothek mit Vorlagen, sodass Routine-Schritte automatisch ausgeführt werden.

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Aktionen auslösen, wenn sich ein Status ändert, ein Formular eingeht oder ein Datum näher rückt, und Updates automatisch an die richtigen Personen senden. Dynamische Mitarbeiter leiten die Arbeit an Ersteller, Beobachter oder eine bestimmte Rolle weiter, sodass nichts ins Stocken gerät.

Sie können auch modellunabhängige Eingabeaufforderungen einfügen, wo dies hilfreich ist, und so eine einfache Anweisung in einen konsistenten Kommentar oder eine Zusammenfassung umwandeln.

Erfassen Sie Informationen und generieren Sie schnellere Ergebnisse mit ClickUp Brain MAX

Stellen Sie arbeitsbereichsweite Fragen und erhalten Sie Antworten mit Zitaten mithilfe von ClickUp Brain Max.

ClickUp Brain MAX bietet Führungskräften eine Suche im Unternehmen und eine Dokumentensuche für den gesamten Workspace. Fragen Sie nach den Hindernissen des letzten Quartals, Themen aus Kundenfeedback oder offenen Risiken nach Meilenstein und erhalten Sie Antworten mit kontextbezogenen Links.

Mit ClickUp Talk to Text können Sie Aktualisierungen mündlich vornehmen, während ClickUp den Text verfeinert, Namen als Erwähnungen hinzufügt und die entsprechenden Aufgaben oder Dokumente verknüpft. So können Sie auch an einem arbeitsreichen Tag Ihre Notizen auf dem neuesten Stand halten.

💡 Profi-Tipp: Suchen Sie nach weiteren KI-Features, um Ihre Produktivität zu steigern? ClickUp AI Agents können kleine, aber ständige Aufgaben übernehmen, damit sich Ihre Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren können. Ambient Agents hören sich Fragen der Teams an und geben umfassende Antworten mit Kontext oder erstellen automatisch wöchentliche Zusammenfassungen und Zustandsberichte. Sie können auch Ihren eigenen Agenten ohne Code erstellen, indem Sie eine Eingabeaufforderung, den Umfang der zu überwachenden Ressourcen und die auszuführenden Aktionen auswählen. Verbinden Sie sich mit Google Drive oder GitHub und lassen Sie einen Agenten Roadmaps auf dem neuesten Stand halten, den Backlog sortieren oder Release Notes vorbereiten, während das Team liefert.

Die besten Features von ClickUp

Ermöglichen Sie Teams, klare Ziele und messbare Schlüsselergebnisse zu erstellen, die mit der tatsächlichen Arbeit in Verbindung stehen.

Bieten Sie Echtzeit-Nachverfolgung des Fortschritts mit visuellen Dashboards und benutzerdefinierten Ansichten.

Ermöglichen Sie die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit durch gemeinsame Ziele und Updates.

Unterstützen Sie die Anpassung mit Feldern, Status und Vorlagen, die sich an unterschiedliche Workflows anpassen lassen.

Dient gleichzeitig als App zur Nachverfolgung von Zielen, die sich in Microsoft Teams, Google Workspace und Slack integrieren lässt.

Einschränkungen von ClickUp

Kann aufgrund der vielen Features zunächst überwältigend wirken

Erfordert ein konsistentes Setup und Updates, um den größten Wert zu erzielen.

Benutzerdefinierte Anpassungen erfordern möglicherweise zusätzliche Einarbeitungszeit für neue Benutzer.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 10.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Dieser G2-Benutzer machte Notiz von:

ClickUp Brain MAX ist eine unglaubliche Bereicherung für meinen Workflow. Durch die Kombination mehrerer LLMs in einer Plattform werden Antworten schneller und zuverlässiger, und die Sprach-zu-Text-Funktion der Plattform spart enorm viel Zeit.

ClickUp Brain MAX ist eine unglaubliche Bereicherung für meinen Workflow. Durch die Kombination mehrerer LLMs in einer Plattform werden Antworten schneller und zuverlässiger, und die Sprach-zu-Text-Funktion der Plattform spart enorm viel Zeit.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Agenten für die Automatisierung zur Optimierung von Workflows

2. Flowise (Bester Open-Source-Visual-Builder für Multi-Agent-Systeme und RAG-Workflows)

via Flowise

Die Probleme Ihres Teams sind derzeit recht spezifisch: Sie möchten echte KI-Lösungen anbieten, ohne sich an einen Anbieter zu binden, Sie benötigen autonome KI-Agenten, die sicher auf proprietäre Daten zugreifen können, und Sie müssen die Governance mit klaren Nachweisen und Genehmigungen belegen.

Flowise spricht diese Welt an. Es bietet Ihnen eine Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der Sie komplexe KI-Workflows über mehrere Tools hinweg entwerfen, verschiedene Sprachmodelle und Vektordatenbanken verbinden und Menschen bei sensiblen Entscheidungen auf dem Laufenden halten können.

Wenn Sie nach Alternativen zu Langdock suchen, weil Sie Multi-Agent-Systeme, Retrieval Augmented Generation über mehrere Datenquellen und die Möglichkeit der lokalen Ausführung benötigen, ist Flowise genau das Richtige für Sie.

Die besten Features von Flowise

Unterstützt die neuesten Schlussfolgerungsmodelle, darunter OpenAI o1/o1-mini, Claude 3. 5, Gemini 2. 0 und Mistral Large 2.

Erstellen Sie mit Agentflow Multi-Agent-Systeme und koordinieren Sie parallele oder sequenzielle Schritte.

Entwerfen Sie Single-Agent-Assistenten mit Chatflow, Tool-Aufruf und Retrieval-Augmented Generation.

Importieren Sie Dokumente und Datenquellen (PDF, DOC, CSV, SQL, Web) und verbinden Sie Reranker und Retriever miteinander.

Fügen Sie Human-in-the-Loop-Überprüfungen ein, um kritische Ergebnisse zu genehmigen oder zu korrigieren.

Verfolgen Sie Ausführungswege mit Ereignisprotokollen und integrieren Sie Prometheus + OpenTelemetry für eine bessere Beobachtbarkeit.

Einschränkungen von Flowise

Rechnen Sie mit einer Lernkurve für komplexe Agentengraphen und Verzweigungslogik.

Planen Sie frühzeitig die Governance für Modellausbreitung, Vektorspeicher und Anmeldedaten in verschiedenen Umgebungen.

Planen Sie Zeit ein, um die RAG-Qualität (Chunking, Retriever und Reranker) für jede Domäne anzupassen.

Erfordert eigene Modell-/API-Konten und Kostenmanagement.

Preise für Flowise

Free

Starter : 35 $/Monat

Pro: 65 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Flowise

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Flowise sagen

Dieser Reddit-Kommentar wurde vorgestellt:

Flowise bietet ein großartiges Low-Level-KI-Tool ohne Programmieraufwand, mit dem sich Lösungen schnell verknüpfen lassen. Bietet alle nativen KI-Komponenten, die Sie benötigen.

Flowise bietet ein großartiges Low-Level-KI-Tool ohne Programmieraufwand, mit dem sich Lösungen schnell verknüpfen lassen. Bietet alle nativen KI-Komponenten, die Sie benötigen.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie einen KI-Agenten für eine bessere Automatisierung

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, um sich bei der Arbeit einen Überblick zu verschaffen. Wichtige Details können in einer E-Mail versteckt, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform. Mit Features wie ClickUp E-Mail Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Dokumente und ClickUp Brain bleibt alles miteinander verbunden, durch Synchronisierung synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit um der Arbeit willen” und gewinnen Sie Ihre produktive Zeit zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

3. LlamaIndex (Bestes dokumentenzentriertes Agent-Framework für Parsing, RAG und Workflow-Orchestrierung)

via LlamaIndex

Ihr Team verbringt den Großteil seines Arbeitstages mit PDFs, komplexen Tabellen und SharePoint-Ordnern. Sie brauchen keinen weiteren Chatbot, sondern Antworten, denen Sie vertrauen können, und eine Möglichkeit zur Automatisierung der Nachverfolgung.

LlamaIndex stellt Ihre Dokumente in den Mittelpunkt und verwandelt unübersichtliche Dateien in einen strukturierten, durchsuchbaren Kontext, auf dem Sie tatsächlich aufbauen können.

Dank der Parsing- und Extraktionsfunktionen von LlamaCloud bleiben auch unübersichtliche mehrseitige Tabellen und eingebettete Bilder erhalten, und die für Sie wichtigen Felder werden übersichtlich angezeigt. Anschließend können Sie diese indexieren und mit den LlamaIndex-SDKs RAG, Chat und Agenten erstellen, die Quellen zitieren.

Die besten Features von LlamaIndex

LlamaParse V2 unterstützt extrem große, tabellenreiche PDF-Dateien mit komplexem Layout.

LlamaExtract extrahiert saubere, strukturierte Felder für nachgelagerte Apps.

Workflows (jetzt GA) unterstützen Gates, Auslöser und manuelle Überprüfung.

SDKs in Python + TypeScript für benutzerdefinierte Agenten, RAG und Pipelines

Integrieren Sie beliebte große Sprachmodelle , Vektordatenbanken und Datenquellen, um sie an Ihren bestehenden Stack anzupassen.

Lässt sich in wichtige Vektor-Datenbanken und Enterprise-Datenquellen integrieren.

Limitierungen von LlamaIndex

Erwarten Sie, dass Ingenieure für die Verkabelung von SDKs, Indizes und Bereitstellungen verantwortlich sind, im Gegensatz zu Plug-and-Play-App-Buildern.

Planen Sie Token- und Parsing-Kosten ein, wenn Sie sehr große, tabellenreiche Dokumentensätze verarbeiten.

Bringen Sie Ihr eigenes Frontend oder Ihre eigene Chat-Benutzeroberfläche mit, wenn Sie eine markenspezifische, entwicklerunabhängige Erfahrung benötigen.

Setzen Sie leichtgewichtige MLOps ein, um Bewertungen, Versionen von Prompts und die Abrufqualität im Laufe der Zeit zu verwalten.

Preise für LlamaIndex

Free

Starter : 50 $/Monat

Pro : 500 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu LlamaIndex

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über LlamaIndex sagen

Diese G2-Bewertung hob hervor:

Als Datenwissenschaftler, der mit großen Sprachmodellen (LLMs) arbeitet, fand ich LlamaIndex sehr hilfreich für die Verwaltung.

Als Datenwissenschaftler, der mit großen Sprachmodellen (LLMs) arbeitet, fand ich LlamaIndex sehr hilfreich für die Verwaltung.

📮 ClickUp Insight: In unserer Umfrage gaben 50 % der Befragten an, dass Freitag der Tag mit der höchsten Produktivität ist. Weniger Meetings und eine volle Woche voller Kontext helfen wahrscheinlich dabei. Weniger Unterbrechungen. Mehr konzentriertes Arbeiten. Möchten Sie sich die ganze Woche über auf den Freitag konzentrieren? Probieren Sie asynchrone Gewohnheiten in ClickUp aus. Nehmen Sie Ihren Bildschirm mit Clips auf, erhalten Sie sofortige Transkripte mit ClickUp Brain und lassen Sie den KI-Notizbuchhalter die Höhepunkte Ihrer Meetings für Sie erfassen und zusammenfassen.

📖 Lesen Sie auch: Der Unterschied zwischen maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz

4. AutoGPT (Beste Open-Source-Plattform für kontinuierliche, Low-Code-Autonomieagenten)

via AutoGPT

Wenn Sie ein Team leiten, mangelt es Ihnen nicht an Ideen. Was Ihnen fehlt, sind Zeit und eine konsequente Umsetzung.

Sie haben KI-Assistenten ausprobiert, die noch beaufsichtigt werden müssen, und Sie haben der Unübersichtlichkeit eine weitere Registerkarte hinzugefügt. Die eigentliche Frage lautet also nicht: „Kann KI schreiben?“, sondern „Kann sie einen Prozess von Anfang bis Ende ausführen, ohne dass Sie dabei zusehen müssen?“

AutoGPT konzentriert sich auf diese Lücke mit Agenten, die bei bestimmten Auslösern aktiv werden, festgelegten Spielregeln folgen und Ihnen fertige Ergebnisse zur Genehmigung vorlegen.

Ops-Leiter erhalten eine Low-Code-Oberfläche zum Verketten von Schritten und Überprüfen von Gates, während Ingenieure diese mit Ihren Tools und Daten erweitern können, wenn die Grundfunktionen nicht ausreichen. Sie entscheiden, was der Agent sehen kann, wo er agieren darf und wann er eskalieren muss, und Sie legen Kostenobergrenzen und Beobachtbarkeit fest, damit er sich in der Produktion entsprechend verhält.

Die besten Features von AutoGPT

Führen Sie kontinuierliche Cloud-Agenten mit Auslösern für Ereignisse und Zeitplänen aus.

Verknüpfen Sie Tools, Schritte und Bewertungen mit dem neuen Toolchain Builder.

Vorkonfigurierte Muster für Workflows zum Inhalt, Recherche und Datenoperationen

Erweitern Sie mit Open-Source-Code, APIs und Ihren eigenen tools für benutzerdefinierte Anwendungsfälle.

Nutzen Sie eine große Community und Beispiele, um Prototyping-Zyklen zu verkürzen.

Limit von AutoGPT

Erwarten Sie ein technisches Setup für die selbst gehostete Nutzung und benutzerdefinierte Anpassungen.

Planen Sie Ihr Budget für die Nutzung von Modellen/APIs ein, wenn Agenten mehrere tools durchlaufen, durchsuchen oder aufrufen.

Planen Sie menschliche Aufsicht für riskante Aktionen und zur Minderung von Halluzinationen.

Bringen Sie Ihre eigene Marken-Benutzeroberfläche mit, wenn Sie ein ausgefeiltes Endbenutzererlebnis benötigen.

Fügen Sie Überwachungs- und Schutzmaßnahmen hinzu, um Wiederholungsversuche, Fehler und Abweichungen im Laufe der Zeit zu verwalten.

Preise für AutoGPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

AutoGPT-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie KI zum Trainieren Ihrer eigenen Modelle nutzen können

5. Kore. ai (Beste Plattform für Unternehmen zur Suche, zum Service und zur Automatisierung der Prozesse)

Wenn Sie für Skalierbarkeit und Verantwortlichkeit zuständig sind, ist Ihr Problem nicht ein Mangel an KI, sondern ein Mangel an Ergebnissen. Die Arbeit erstreckt sich über CRM, ITSM, HRIS, Wissensdatenbanken und Posteingänge, sodass jede „einfache“ Anfrage zu einer mühsamen Suche wird.

Kore. ai trägt diesen Realitäten mit einer unternehmensweiten Suche über Silos hinweg, Multi-Agent-Orchestrierung und starken Kontrollen für Datenschutz, Zugriff und Audits Rechnung.

Ihr Team entwirft eine No-Code-Canva, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, und wechselt zu Pro-Code, wenn Sie eine tiefgreifende Integration benötigen. Sie können mit einem vorgefertigten Tiltt-Beschleuniger für HR, IT oder Kundenservice beginnen und diesen dann mit Ihren Daten und Modellen erweitern.

Die besten Features von Kore. ai

Vereinheitlichen Sie Wissen mit einer Enterprise-Suche über Tickets, Wikis, Dateien und Apps hinweg, um kontextbezogene Antworten zu geben.

Multi-Agenten-Orchestrierung mit Verlauf, Kontextfreigabe und Domänenlogik

Vorkonfigurierte Beschleuniger für Personalwesen, IT, Bankwesen, Gesundheitswesen und Einzelhandel

Erstellen Sie Agenten mit einem No-Code-Designer und erweitern Sie sie bei Bedarf mit Pro-Code, APIs und Ereignis-Hooks.

Verwalten Sie KI mit rollenbasiertem Zugriff, Prüfpfaden, Datenschutzkontrollen und Modellauswahl in Ihrer Cloud of Record.

Echtzeit-Agentenunterstützung mit Vorschlägen und Zusammenfassungen

Einschränkungen von Kore.ai

Rechnen Sie mit einer Einarbeitungskurve, um Ihre Taxonomie, Absichten und Governance-Richtlinien auf Unternehmensebene zu modellieren.

Planen Sie LLM und Suchausgabenmanagement, wenn die Nutzung im Service- und Mitarbeiter-Support stark ansteigt.

Planen Sie Integrationszeit für komplexe Legacy-Systeme ein, für die Standardkonnektoren nicht ausreichen.

Optimieren Sie Latenz und Fallbacks für Spitzenauslastung und lang laufende Workflows in regulierten Umgebungen.

Preise für Kore.ai / KI

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Kore. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Kore.ai sagen

Die G2-Bewertung wurde freigegeben:

Ich schätze die Flexibilität und Skalierbarkeit der Plattform von Kore. KI sehr. Die No-Code-/Low-Code-Oberfläche beschleunigt die Bot-Entwicklung und ermöglicht dennoch eine benutzerdefinierte Anpassung für komplexe Anwendungsfälle.

Ich schätze die Flexibilität und Skalierbarkeit der Plattform von Kore. KI sehr. Die No-Code-/Low-Code-Oberfläche beschleunigt die Bot-Entwicklung und ermöglicht dennoch eine benutzerdefinierte Anpassung für komplexe Anwendungsfälle.

📖 Lesen Sie auch: So optimieren Sie den Workflow-Workflow für mehr Effizienz

6. TensorFlow (Bester Open-Source-ML-Stack für die Erstellung und Bereitstellung von Modellen in großem Maßstab)

via TensorFlow

Jedes Team, das mit KI arbeitet, steht irgendwann vor derselben Hürde: die Umsetzung solider Forschungsergebnisse in zuverlässige Systeme für die Produktion.

Modelle, die in Notebooks gut aussehen, können abweichen, Datenpipelines können unübersichtlich werden, und der Wechsel zwischen CPUs, GPUs, Mobilgeräten und der Cloud kann zu versteckten Schwankungen führen.

TensorFlow löst dieses Problem, indem es Ihnen ein Framework vom Experiment bis zur Bereitstellung bietet, mit Keras für schnelle Builds, TFX für Pipelines und TensorFlow Serving und Lite für Produktion und Edge.

Sie können dasselbe Modell in Ihrem gesamten Stack ausführen, es mit TensorBoard überwachen und bei Bedarf mit Verteilung skalieren.

Die besten Features von TensorFlow

Erstellen Sie Modelle schnell mit der hochentwickelten Keras-API und skalieren Sie das Training mit Strategien der Verteilung.

Setzen Sie die Lösung überall ein – mit TensorFlow Lite für Mobilgeräte und Edge-Computing, TensorFlow.js für Browser und Node sowie auf Containern und Kubernetes.

Koordinieren Sie Produktionspipelines mit TFX, einschließlich Datenvalidierung, Modellbewertung und kontinuierlicher Bereitstellung.

Überprüfen, debuggen und profilieren Sie Experimente mit TensorBoard, um die Iteration zu beschleunigen und Regressionen zu reduzieren.

Nutzen Sie einen großen Modellgarten, TensorFlow-Datensätze und Kaggle-Modelle, um die Feinabstimmung und Bewertung zu beschleunigen.

Limitierungen von TensorFlow

Rechnen Sie mit einer Lernkurve für Teams, die noch keine Erfahrung mit Deep Learning, Verteilung des Trainings und graphbasierter Ausführung haben.

Planen Sie die Anpassung der Versionen für CUDA, cuDNN und Treiber, um Umgebungsabweichungen auf GPU-Maschinen zu vermeiden.

Nehmen Sie sich Zeit für die Interpretation kryptischer Fehlermeldungen und die Leistungsoptimierung beim Übergang vom Prototyp zur Produktion.

Ziehen Sie für sehr kleine Projekte, bei denen der Platzbedarf von TensorFlow möglicherweise unnötig ist, leichtere Frameworks in Betracht.

Preise für TensorFlow

Free

TensorFlow-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was Benutzer über TensorFlow sagen

In dieser G2-Bewertung ist Folgendes zu lesen:

Ich verwende TensorFlow seit mehr als zwei Jahren. Ich habe es hauptsächlich für Aufgaben der Bildklassifizierung verwendet. Mit einigen Kenntnissen über Schichten können wir Transferlernen durchführen, das eine bessere Genauigkeit bietet.

Ich verwende TensorFlow seit mehr als zwei Jahren. Ich habe es hauptsächlich für Aufgaben der Bildklassifizierung verwendet. Mit einigen Kenntnissen über Schichten können wir Transferlernen durchführen, das eine bessere Genauigkeit bietet.

7. Haystack (Bestes Open-Source-Framework für Produktions-RAG und Agent-Pipelines)

via Haystack

Fast acht von zehn Unternehmen setzen mittlerweile KI in ihrem Business ein, doch die meisten Teams haben noch immer Schwierigkeiten, den Schritt von cleveren Prototypen zu zuverlässigen Produktionslösungen zu vollziehen.

Das Problem dabei ist: Wenn Sie Daten aus verschiedenen Systemen abrufen, versuchen, die Genauigkeit der Abfrage zu gewährleisten und sicherzustellen, dass jede Antwort nachvollziehbar ist, kann es schnell unübersichtlich werden.

Haystack wurde für solche Momente entwickelt. Es hilft Teams dabei, praktische KI-Anwendungen zu entwickeln, die nach dem Start nicht zusammenbrechen. Sie können klein anfangen mit einem Such- oder Abruf-Workflow und zu Multi-Agent-Pipelines ausbauen, ohne Alles neu schreiben zu müssen.

Das Tool bietet eine nahtlose Verbindung zu Tools wie OpenAI, Anthropic, Weaviate und Pinecone und ermöglicht Ihnen gleichzeitig Sichtbarkeit in die Vorgänge hinter den Kulissen.

Für Entwickler und Teams, die Struktur und Klarheit gegenüber Hype wertschätzen, bietet Haystack eine zuverlässige Möglichkeit, KI zu entwickeln, zu testen und einzusetzen, die sich auch bei echten Benutzern bewährt.

Die besten Features von Haystack

Erstellen Sie Abrufe, Generierungen, Tools und Agenten mit wiederverwendbaren Komponenten und Pipelines.

Speichern und laden Sie Pipelines für wiederholbare Bereitstellungen und K8s-freundliche Workflows.

Integrieren Sie führende LLMs, Vektordatenbanken und Such-Backends ohne Lock-in.

Fügen Sie Protokollierung und Überwachung hinzu, um Ausführungen nachverfolgen zu können und die Reaktion auf Incidents zu vereinfachen.

Erstellen Sie Ihre Projekte schneller im Deep-Set-Studio mit Drag & Drop und exportieren Sie sie dann als Code, wenn Sie fertig sind.

Versenden Sie RAG- und Agent-Anwendungsfälle mit Enterprise-Vorlagen und Bereitstellungsanleitungen.

Limitierungen von Haystack

Erfordert technische Eigentümerschaft, um gute Pipelines zu entwerfen und diese zu testen.

Lernkurve für benutzerdefinierte Komponenten und erweiterte Flows

Integrationsarbeit für ältere Datenquellen, für die keine fertigen Konnektoren verfügbar sind

Sie benötigen weiterhin Ihre eigenen UX- und Hosting-Optionen für Benutzer-Apps.

Preise für Haystack

Free

Haystack-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Haystack sagen

Diese G2-Bewertung hat Folgendes erfasst:

Haystack ist ein leistungsstarkes Open-Source-Python-Framework zum Erstellen von Pipelines für die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP). Es bietet einen Bereich vorgefertigter Komponenten für gängige NLP-Aufgaben sowie Support für verschiedene vortrainierte Sprachmodelle und Deep-Learning-Frameworks.

Haystack ist ein leistungsstarkes Open-Source-Python-Framework zum Erstellen von Pipelines für die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP). Es bietet einen Bereich vorgefertigter Komponenten für gängige NLP-Aufgaben sowie Support für verschiedene vortrainierte Sprachmodelle und Deep-Learning-Frameworks.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für leistungsstarke KI-Agenten, die Branchen verändern

8. TESS AI (Am besten geeignet für Teams, die alle wichtigen KI-Modelle in einem gemeinsamen Workspace nutzen möchten)

Immer mehr Teams nutzen KI bei der Arbeit, aber für die meisten Menschen bedeutet das immer noch, dass sie zwischen Dutzenden von Registerkarten und Modellen hin- und herwechseln müssen, um eine einzige Aufgabe zu erledigen.

Das Problem ist, dass man leicht Zeit verliert, wenn für jede Idee ein anderes Abonnement, eine andere Anmeldung oder ein anderer API-Schlüssel erforderlich ist.

TESS macht KI zugänglich. Sie können Modelle wie OpenAI, Gemini, Claude, Mistral und Leonardo in einem Chat verbinden, und sie lernen tatsächlich voneinander.

Familien, Freunde und Teams können Guthaben gemeinsam nutzen, anstatt separate Plätze zu erwerben. Und mit den integrierten Tools für Automatisierung, Dateierstellung und Bildbearbeitung können Sie alles von der Berichterstellung bis zur Gestaltung von Kampagnen erledigen, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Es ist eine einfache Idee, die gut erledigt wurde: ein Ort, an dem Arbeit, Lernen und Kreativität tatsächlich miteinander verbunden sind.

Die besten Features von TESS KI

Nutzen Sie einen Workspace, um auf über 200 KI-Modelle für das Schreiben, Design, Code-Schreiben und die Automatisierung zuzugreifen und diese zu kombinieren.

Freigeben Sie Guthaben an Ihre Teams oder Ihre Familie, anstatt pro Benutzer zu bezahlen.

Erstellen Sie Ihre eigenen KI-Agenten in wenigen Minuten mit einem No-Code-Studio.

Stellen Sie Verbindungen zu Modellen wie OpenAI, Claude, ElevenLabs und Leonardo her, um Multi-Agent-Workflows zu erstellen.

Führen Sie direkt im Chat komplexe Aufgaben wie Codegenerierung, Dateiexporte und Echtzeit-Web- oder Social-Media-Suchen durch.

Erstellen, korrigieren und verbessern Sie Bilder mit Tools zum Inpainting, Upscaling und Entfernen von Hintergründen.

Einschränkungen von TESS KI

Verlassen Sie sich auf ein kreditbasiertes Preissystem, das neue Benutzer verwirren kann.

Bei Aufgaben mit hohem Datenaufkommen kann es gelegentlich zu Fehlern oder Leistungseinbußen kommen.

Bietet nur begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten beim Berichtsdesign und der Visualisierung von Agenten.

Benötigen Sie klarere Dokumentationen für neuere oder weniger technisch versierte Benutzer?

Preise für TESS KI

Go: 7,99 $/Monat pro Benutzer

Basic: 35 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

PRO: 100 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Team: 200 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

TESS KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 460 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über TESS KI sagen

Dieser G2-Benutzer schrieb:

Die Verwendung mehrerer KI-Tools mit Tess hat meine Arbeitsweise und meinen Umgang mit Technologie grundlegend verändert. Die Möglichkeit, verschiedene KI-Anwendungen nahtlos zu integrieren, sorgt für mehr Effizienz, Kreativität und Problemlösungskompetenz.

Die Verwendung mehrerer KI-Tools mit Tess hat meine Arbeitsweise und meinen Umgang mit Technologie grundlegend verändert. Die Möglichkeit, verschiedene KI-Anwendungen nahtlos zu integrieren, sorgt für mehr Effizienz, Kreativität und Problemlösungskompetenz.

9. Simplified (Beste No-Code-Multi-Agent-Plattform für moderne Marketing-Teams)

via Simplified

Marketer wurden dieses Jahr darauf aufmerksam, dass Google Performance Max um neue Features erweitert hat, die bessere Ergebnisse und mehr Klarheit über die treibenden Faktoren versprechen. Das bedeutet, dass jede Woche mehr Formate getestet und mehr Werbemittel ausgeliefert werden müssen.

Das ist spannend und erhöht gleichzeitig die Leiste für Ihr Team.

Sie verwalten Ideen, Texte, Videos und Designs über verschiedene Kanäle hinweg, und jede Übergabe verlangsamt Sie.

Sie möchten einen Ort, an dem Briefings zu Beiträgen werden, Beiträge zu Clips werden und die Synchronisierung des Kalenders erhalten bleibt. Simplified macht dies möglich mit einem All-in-One-Workspace, in dem Sie in wenigen Minuten schreiben, gestalten, planen und messen können, sodass Ihr Team ohne Toolwechsel vom Entwurf zur Veröffentlichung gelangen kann.

Beginnen Sie mit den Grundlagen, wie einem gemeinsamen Kalender und einigen Vorlagen, und fügen Sie dann im Laufe der Zeit KI-Workflows und Genehmigungen hinzu.

Und jetzt können Sie mit KI-Workflows und Agentic Orchestration wiederkehrende Aufgaben – wie Überprüfungs- und Veröffentlichungszyklen – automatisieren, ohne auch nur eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen!

Vereinfachte besten Features

Erstellen und verwalten Sie alle Arten von Inhalten – Text, Bilder, Videos und Karussell-Beiträge – in einem einzigen Workspace.

Automatisieren Sie Marketingabläufe mit KI-Agenten-Workflows und No-Code-Orchestrierung.

Verwandeln Sie lange Videos mit dem KI-Videogenerator und Untertiteln in kurze Social-Media-Clips.

Erstellen Sie markengerechte Assets mit festgelegten Schriftarten, Farben und Stimmen für jede Vorlage.

Arbeiten Sie in Echtzeit über Design-, Schreib- und Veröffentlichungs-Workflows hinweg zusammen.

Planen und analysieren Sie Beiträge auf über 30 sozialen Plattformen mit einem einheitlichen Kalender.

Integrieren Sie Canva, Shopify, Instagram und WordPress, um die Übergabe Ihrer Inhalte zu vereinfachen.

Vereinfachte Limite

Bei der Arbeit mit großen Video- oder Designdateien kommt es zu Leistungseinbußen.

Verbrauchen Sie KI-Guthaben schnell in niedrigeren Plänen, insbesondere bei der Generierung von Videos.

Erfordert manuelle Anpassung von Tonfall oder Nuancen in langen KI-Texten.

Bieten Sie weniger erweiterte Übergänge oder Steuerungen für die Zeitleiste als dedizierte Editoren.

Vereinfachte Preisgestaltung

Simplified Pro: 29 $/Monat

Simplified Business: 79 $/Monat

Vereinfachtes Wachstum: 199 $/Monat

Simplified Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Vereinfachte Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 4.980 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Was Benutzer über Simplified sagen

Dieser G2-Benutzer machte eine Notiz:

Mir gefällt besonders, wie Simplified Design, Video-Bearbeitung, KI-basiertes Schreiben und Team-Zusammenarbeit auf einer Plattform vereint. Die Vorlagen sind modern und vielfältig, was viel Zeit spart.

Mir gefällt besonders, wie Simplified Design, Video-Bearbeitung, KI-basiertes Schreiben und Team-Zusammenarbeit auf einer Plattform vereint. Die Vorlagen sind modern und vielfältig, was viel Zeit spart.

📖 Lesen Sie auch: Ein Leitfaden zur Nutzung von KI-Workflow-Automatisierung für maximale Produktivität

10. Akka. io (Beste Plattform für Enterprise-Systeme mit robusten agentenbasierten Systemen)

Vertrauen zu lernen ist eine der schwierigsten Aufgaben im Leben.

Vertrauen zu lernen ist eine der schwierigsten Aufgaben im Leben.

— zitiert von Isaac Watts

Diese Idee passt perfekt in die heutige /AI-Landschaft. Jedes Unternehmen möchte intelligente Systeme, die eigenständig agieren, aber nur sehr wenige können versprechen, dass sie zuverlässig funktionieren.

Akka leistet beeindruckende Arbeit als unsichtbares Rückgrat hinter großen, verteilten und langlebigen agentenbasierten Systemen.

Anstatt mehrere Frameworks zusammenzuflicken, bietet Akka Teams einen zentralen Ort, an dem sie Agenten entwerfen, orchestrieren und überwachen können, die denken, koordinieren und über einen längeren Zeitraum sicher agieren können.

Die Orchestrierungs-Engine sorgt für Langlebigkeit und Wiederherstellung, während Akka Memory den Kontext privat hält und blitzschnell zugänglich macht.

Die besten Features von Akka.io

Betreiben Sie verteilte, langlebige agentenbasierte Systeme mit integrierter Orchestrierung und Fehlerbehebung.

Entwickeln und implementieren Sie Agenten als dauerhafte, unabhängige Dienste, die über APIs und Messaging koordiniert werden.

Speichern und fragmentieren Sie Speicher mit Sicherheit mit Akka Memory für schnellen, privaten und widerstandsfähigen Datenzugriff.

Streamen und verarbeiten Sie Echtzeitdaten wie Sensor-Feeds, Marktpreise oder Video-Eingaben mit geringer Latenz.

Garantieren Sie die Verfügbarkeit mit einer SLA von 99,9999 % und einer Entschädigung bei Zuverlässigkeitsverlusten.

Halten Sie 19 globale Standards der Sicherheit ein, darunter SOC 2 Typ II, PCI-DSS, ISO 27001 und DSGVO.

Limitierungen von Akka.io

Erfordert fundierte Erfahrung mit DevOps und Systemen der Verteilung, um eine effektive Bereitstellung und Optimierung zu gewährleisten.

Bietet eine steilere Lernkurve für kleinere Teams, die mit ereignisgesteuerten Architekturen nicht vertraut sind.

Lizenzen und Schutzmaßnahmen auf Enterprise-Niveau können die Kosten für nicht-unternehmerische Anwendungsfälle in die Höhe treiben.

Eingeschränkte Open-Source-Flexibilität nach Lightbends Umstellung auf ein BSL-Lizenzmodell

Preise für Akka.io

Akka. io: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Akka.io

G2 : 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Akka.io sagen

In dieser G2-Bewertung heißt es:

Ein gutes Modell für die asynchrone Nachrichtenverarbeitung ohne die Komplexität von Threads und Sperren. Mit Akka können wir ein System aus Akteuren und Nachrichtenübermittlung zusammenstellen.

Ein gutes Modell für die asynchrone Nachrichtenverarbeitung ohne die Komplexität von Threads und Sperren. Mit Akka können wir ein System aus Akteuren und Nachrichtenübermittlung zusammenstellen.

11. Modular KI (Beste einheitliche Rechenebene für KI-Infrastruktur und Modellbereitstellung)

via Modular KI

Wenn Sie schon einmal versucht haben, KI-Systeme auf verschiedene GPUs zu skalieren, wissen Sie, wie schwierig das sein kann. Ein Modell läuft auf NVIDIA einwandfrei, stürzt auf AMD ab und wird auf Cloud-Hardware extrem langsam. Jede Optimierung fühlt sich an, als müsste man von vorne anfangen.

Modular KI wurde entwickelt, um diesen Zyklus von Flickwerk-Lösungen zu beenden. Es bietet Entwicklern eine einheitliche Plattform, auf der sie Modelle erstellen, optimieren und überall einsetzen können.

Dieses Versprechen ist nicht nur theoretischer Natur. Vor kurzem hat Modular 250 Millionen US-Dollar aufgebracht, um seine Unified Compute Layer zu erweitern, eine Plattform, die bereits KI-Workloads für einige der größten Namen der Tech-Branche unterstützt.

Mit Mojo, seiner blitzschnellen Programmiersprache, und der MAX-Plattform für Modellbereitstellung mit geringer Latenz bietet Modular Leistung auf Enterprise-Niveau mit der Flexibilität von Open Source.

Die besten Features modularer KI

Sorgen Sie für Hardware-Portabilität über NVIDIA-, AMD- und Apple-GPUs hinweg, ohne Code umschreiben zu müssen.

Optimieren Sie die Inferenz mit der MAX-Plattform, um die Latenz um bis zu 70 Prozent zu senken und die Kosten um bis zu 60 Prozent zu reduzieren.

Entwickelt in Mojo, einer Python-kompatiblen Sprache, die für leistungsstarke ML- und /AI-Workloads entwickelt wurde.

Skalieren Sie von 1 GPU auf Tausende mit Mammoth, einer Kubernetes-nativen Orchestrierungsschicht.

Führen Sie über 500 voroptimierte GenAI-Modelle aus oder bringen Sie Ihre eigenen mit.

Erzielen Sie Zuverlässigkeit im Unternehmen mit SOC 2-Konformität, Verfügbarkeitsgarantien und dediziertem technischen Support.

Einschränkungen modularer KI

Erfordert etwas Setup-Zeit für Teams, die von traditionellen CUDA- oder PyTorch-Pipelines umsteigen.

Lernen Sie die Mojo-Syntax für Teams ohne Erfahrung in der Systemprogrammierung kennen.

Bieten Sie derzeit nur begrenzte Integrationen von Drittanbietern außerhalb des Modular-Ökosystems an.

Modulare KI-Preise

Community: Free Forever

Batch-API-Endpunkt: Bezahlung pro GPU-Stunde

Dedizierter Endpunkt: Bezahlung pro GPU-Stunde

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Modulare KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Schlüssel-Kriterien zum Vergleich von Langdock-Alternativen

Hier finden Sie eine Vergleichstabelle, mit der Sie die für Sie am besten geeigneten Alternativen zu Langdock auswählen können.

Kriterium Warum das wichtig ist Was macht ein gutes Produkt aus? Schnellüberprüfung Sicherheit und Governance für proprietäre Daten Sie müssen sensible Daten schützen, während Ihre Teams schnell arbeiten. SSO, SCIM, RBAC, Audit-Protokolle, Datenresidenz, Standard-Schwärzung Wo werden Daten gespeichert, wer kann Eingabeaufforderungen einsehen, können Protokolle deaktiviert werden, ist VPC oder On-Prem verfügbar? Datenintegration und Wissen Die reale Arbeitswelt umfasst mehrere Datenquellen und Formate. Native Konnektoren, Vektordatenbanken, semantische Suche, Retrieval Augmented Generation, intelligenter Speicher-Modus Welche Datenquellen werden synchronisiert, wie oft, können Sie personenbezogene Daten filtern, wie werden unstrukturierte Daten behandelt? Flexibilität der Modelle Unterschiedliche Aufgaben erfordern unterschiedliche KI-Modelle Verwenden Sie verschiedene Sprachmodelle, wechseln Sie den Anbieter, nehmen Sie Feinabstimmungen vor, leiten Sie Aufgaben weiter und profitieren Sie von sofortigen Modelliterationen. BYO-Key-Support, Kontext-Limite, Evaluierungstools, Kostenkontrolle pro Workspace Agenten und Workflows Teams möchten, dass KI-Agenten komplexe KI-Workflows bewältigen und nicht nur chatten. Multi-Agent-Systeme, Verkettung mehrerer tools, Webbrowser-Funktionen, Human in the Loop Können Agenten APIs aufrufen, tools ausführen, browsen, Aufgaben planen und Fehler beheben? Benutzeroberfläche und DX People use tools that are simple and flexible. Drag-and-Drop-Oberfläche und übersichtliche SDKs, minimale Programmierkenntnisse erforderlich, Export in Code für LLM-Apps Gibt es eine Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche, eine CLI, Versionierung und Umgebungen für Entwickler? Bereitstellung und Betrieb Sie müssen mit Zuversicht in Produktionsumgebungen liefern. Rollbacks, Staging, Handhabung von Ratenlimits, Blue-Green-Deployments, Support für mehrere Regionen Wie stellen wir Modelle auf mehreren Plattformen bereit, was sind SLAs und Kontingente? Beobachtbarkeit und Schutzmaßnahmen Sichere, zuverlässige Ergebnisse schaffen Vertrauen Bewertungen, Inhaltsfilter, Richtlinienprüfungen, Prompt-Versionen, Drift-Warnungen Können wir die Nutzung von Tools, Latenzzeiten und Fehler verfolgen und Genehmigungsschritte hinzufügen? Suche und Assistenten Menschen brauchen schnelle Antworten, keine Suche Virtuelle Assistenten, die natürliche Sprachverarbeitung über Ihren Korpus mit Analysen verwenden Sind die Antworten fundiert, können wir Quellenangaben einsehen, können wir das Ranking anpassen? Workflow-Automatisierung Das Ziel ist weniger manuelle Schritte und schnellere Erfolge. Integrierte Automatisierungen, Auslöser und Datenanalyse-Tools für alltägliche Aufgaben Was können wir am ersten Tag automatisieren, wo benötigen wir benutzerdefinierten Code? Zugriffskontrolle und Freigabe Sie entscheiden, wie Benutzer Zugriff erhalten und was sie zu erledigen haben. Detaillierte Rollen, Schlüssel auf Projekt-Ebene und Prüfpfade zur Verwaltung komplexer Anwendungen Können wir Geheimnisse festlegen, den Export einschränken und sicher mit KI-Teams freigeben?

Überlassen Sie es der KI von ClickUp AI

Sie haben sich eine Reihe cleverer Tools angesehen. Einige sind in einem bestimmten Bereich hervorragend. Andere wirken zunächst vielversprechend, erweisen sich aber als umständlich, sobald die eigentliche Arbeit beginnt. Was die meisten Teams wollen, ist einfach: einen Ort, an dem Pläne umgesetzt werden, alle an einem Strang ziehen und die Arbeit tatsächlich erledigt wird.

ClickUp fasst alles an einem Ort zusammen. Aufgaben, Dokumente, Ziele, Whiteboards, Chats und Automatisierungen befinden sich nebeneinander, sodass Sie beim Wechseln zwischen den Registerkarten nicht den Überblick verlieren. Die Ansichten passen sich der Denkweise Ihres Teams an. Listen für Planer. Boards für Entwickler. Gantt für alle, die Zeitleisten lieben.

Sie können einfach beginnen, benutzerdefinierte Felder und Automatisierungen nur bei Bedarf hinzufügen und Ihr Setup auch bei Wachstum übersichtlich halten.

Erleben Sie, wie die direkte Verbindung von Aufgaben dazu beiträgt, dass Ideen nicht verloren gehen. Rollen und Berechtigungen sind klar definiert, was Chaos verhindert. Melden Sie sich daher jetzt bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen FAQs

Langdock ist eine KI-Plattform, die Teams bei der Erstellung und Verwaltung interner Assistenten unterstützt. Sie verbindet große Sprachmodelle mit Unternehmensdaten und ermöglicht es Mitarbeitern, Dokumenten Abfragen durchzuführen, Aufgaben zu automatisieren und innerhalb ihres Workspaces sicher Erkenntnisse zu generieren.

Einige Teams suchen nach flexibleren Tools, einfacheren Integrationen oder stärkeren Compliance-Optionen. Andere wünschen sich möglicherweise niedrigere Kosten, bessere benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten oder einfachere Schnittstellen, die kein umfangreiches Setup erfordern.

Tools wie ClickUp Brain, Cohere Coral und Tess AI bieten strenge Datenkontrollen und SOC 2- oder DSGVO-konforme Umgebungen. Mit diesen Plattformen können Unternehmen sensible Daten sicher verwalten und gleichzeitig von KI-gestützter Automatisierung profitieren.

Open-Source-Plattformen wie Flowise und LangChain können in puncto Flexibilität und Benutzerdefiniertheit mit Lösungen von Unternehmen mithalten, erfordern jedoch oft einen höheren technischen Aufwand für Sicherheit und Wartung. Für regulierte Branchen bleiben Tools der Enterprise-Klasse die sicherere Wahl.

Einige Benutzer erwähnen die eingeschränkten benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten, das kleinere Ökosystem an Integrationen und die höheren Kosten bei zunehmender Nutzung der KI. Für Teams, die die vollständige Kontrolle über ihre Infrastruktur benötigen, kann Langdock einschränkend wirken.

Ja, für die meisten Geschäfts-Workflows. ClickUp Brain bringt KI direkt in Ihren Workspace und kombiniert Aufgabenautomatisierung, Dokumentensuche und intelligente Zusammenfassungen – alles in Verbindung mit Ihren bestehenden ClickUp-Projekten. Es bietet eine nahtlose Erfahrung, ohne dass Sie zwischen mehreren Plattformen hin- und herwechseln müssen.

Chatbots folgen vorab geschriebenen Skripten, während KI-Assistenzplattformen den Kontext lernen, auf verbundene Tools zugreifen und komplexe Aufgaben ausführen. Sie agieren als aktive Teammitglieder und nicht als statische Antwortgeber.

Modellunabhängige KI bedeutet, dass die Plattform mit jedem Sprachmodell – OpenAI, Anthropic, Mistral oder benutzerdefinierten Modellen – verbunden werden kann, ohne an einen bestimmten Anbieter gebunden zu sein. So haben Sie die Freiheit, das Modell zu wählen, das Ihren Zielen am besten entspricht.

Schauen Sie über den Preis des Abonnements hinaus. Überlegen Sie, wie viel Zeit Sie sparen, wie gut die Lösung zu Ihren vorhandenen Tools passt und ob sie sich an Ihre Datenanforderungen anpassen lässt. Etwas höhere Kosten lohnen sich oft, wenn die Plattform Workflows vereinfacht, die Compliance verbessert und die Tool-Vielfalt reduziert.