ClickUp 4.0: Das Ende der Arbeitsflut

Seit Jahren stecken Teams in einem Labyrinth fest.

Jonglieren mit verstreuten Tools, Wechseln zwischen Registerkarten, Suchen nach Kontext und Zusehen, wie wertvolle Stunden verrinnen.

Hier sind die Nummern, die Führungskräfte im Geschäft nachts wach halten:

Kontextzerstreuung 2,5 Stunden verloren, weil Mitglieder des Teams zwischen Unterhaltungen hin- und herspringen, nach Dateien suchen und versuchen, sich wieder zu konzentrieren. : Täglich gehen fastverloren, weil Mitglieder des Teams zwischen Unterhaltungen hin- und herspringen, nach Dateien suchen und versuchen, sich wieder zu konzentrieren.

KI-Wildwuchs: Jeden Tag verbringen Teams etwa 60 Minuten damit, verschiedene KI-Tools zu jonglieren , die nicht zusammenarbeiten, was zu Frustration und verschwendetem Aufwand führt. Jeden Tag verbringen Teams etwa, die nicht zusammenarbeiten, was zu Frustration und verschwendetem Aufwand führt.

App-Wildwuchs: Weitere 55 Minuten gehen verloren, weil die Mitarbeiter ständig zwischen Apps hin- und herwechseln, um das zu finden, was sie brauchen, und mit verstreuten Workflows Schritt zu halten. Weitere, weil die Mitarbeiter ständig zwischen Apps hin- und herwechseln, um das zu finden, was sie brauchen, und mit verstreuten Workflows Schritt zu halten.

Das entspricht einem Verlust an Produktivität von 2,5 Billionen US-Dollar weltweit. Und es bringt ein weitaus tieferes Problem zum Vorschein: Die größte Gefahr für die Produktivität ist nicht mangelnder Aufwand, sondern die Art und Weise, wie Arbeit gemanagt wird.

Wir bei ClickUp waren uns schon immer bewusst, dass es einen besseren Weg gibt. Von Anfang an war es unsere Mission, die Produktivität der Welt zu steigern, indem wir alle Programme für die Arbeit ersetzen und Kontextzerstreuung beseitigen.

Wir haben schnell gearbeitet. Wir haben unermüdlich geliefert. Wir haben eine riesige, einheitliche Plattform geschaffen. Aber jetzt haben wir das Fundament abgeschlossen. Dies ist eine neue Ära für ClickUp. Eine Ära, die nicht nur durch Geschwindigkeit definiert ist, sondern auch durch obsessive Handwerkskunst und kompromisslose Qualität.

Wir haben uns etwas noch nie Dagewesenes vorgestellt: eine Plattform, auf der Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats, Meetings und Ihr Wissen in einem einzigen, flexiblen System zusammenlaufen. Sorgfältig bis ins kleinste Detail gestaltet. Eine Konvergenz von Software, Menschen und KI.

Wir stellen vor: die weltweit erste konvergierte KI-Plattform: ClickUp 4. 0

Was ist ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 ist der Ort, an dem all Ihre Arbeit und Zusammenarbeit stattfindet.

Wir haben sie von Grund auf neu entwickelt und dabei auf jedes Detail geachtet. Alle Workflows sind miteinander verbunden. Jede Erfahrung wurde verfeinert, optimiert und verbessert, um ein müheloses Erlebnis zu schaffen.

Wenn all Ihre Arbeit in einem durchdachten, KI-gestützten Workspace zusammenläuft, passt einfach alles zusammen. In der Praxis sieht das so aus:

Ein Kalender, der endlich Ihre Prioritäten versteht und Ihren Zeitplan automatisch entsprechend blockt.

Eine KI, die sofort alle Aktionselemente aus dem 1:1-Gespräch der letzten Woche abrufen kann.

Agenten, die Ihre Aufgaben sortieren, Projekte einrichten und Ihnen bei Fragen zur Seite stehen.

Ein einziger, wunderschön gestalteter Workspace, der Aufgaben, Dokumente, Ziele, Chat und KI-gestützte Automatisierung zusammenführt.

ClickUp 4.0 konzentriert sich genau auf das Problem, das wir ursprünglich lösen wollten: die Fragmentierung durch unverbundene Arbeitstools und verstreute Kontexte. Dieses Mal haben wir das Problem jedoch mit viel Liebe zum Detail für die Benutzererfahrung gelöst, sodass jeder Klick intuitiv ist.

Hier ändert sich das, dank einer Software, die nach einem neuen Standard entwickelt wurde.

ClickUp 4.0 bietet die von unserer Community am häufigsten gewünschten Features und Upgrades.

Diese Verbesserungen beseitigen Reibungsverluste, steigern Ihre Produktivität und geben Ihnen die Kontrolle über Ihren Tag zurück. Hier sind die Neuerungen:

Personalisierte Navigation 4.0: Alles, was Sie brauchen, genau dort, wo Sie es brauchen

Ihre Seitenleiste in ClickUp 4.0 ist nahtlos und anpassbar.

Damit hat die Toggl-Steuerung ausgedient: Sie haben eine Registerkarte für das Chatten, eine weitere Registerkarte für die SOP und ein ganz neues Fenster für Ihre KI.

In ClickUp 4.0 bietet die neue einheitliche Seitenleiste eine konvergierte Hierarchie, die Aufgaben, Dokumente, Chat, Whiteboards, Dashboards, Kalender und mehr für einen einfachen Zugriff zusammenführt.

Personalisierte Navigation: Erstellen Sie Ihre eigene Seitenleiste mit benutzerdefinierten Abschnitten, damit Sie Ihre Arbeit nach Ihren Vorstellungen organisieren können.

Konvergierte Hierarchie: Greifen Sie von einem einzigen, einheitlichen Space aus auf Aufgaben, Dokumente, Chat, KI und mehr zu.

Angeheftete Elemente: Behalten Sie Ihre wichtigsten Aufgaben im Blick, indem Sie Spaces, Listen oder Dokumente an Ihre Seitenleiste anheften.

Schnellfilter: Springen Sie mit den neuen Filtern in der Seitenleiste sofort zu Spaces, ungelesenen Nachrichten oder Direktnachrichten.

Übersichtlicheres, einfacheres Erlebnis: Genießen Sie eine aufgeräumte und intuitive Benutzeroberfläche, die Ihre Konzentration und Kontrolle verbessert.

Zusammenarbeit und KI-Chat: Kontext, genau dort erfasst, wo Sie arbeiten

Die meisten Plattformen beschränken sich auf die Bündelung. ClickUp 4.0 geht noch einen Schritt weiter, indem es jedes tool kontextsensitiv und miteinander vernetzt macht.

Wenn Chat, Meetings, Notizen zu Meetings, KI und Aufgaben auf einer einzigen Plattform vereint sind, sieht es so einfach aus, als würden Sie Ihre KI bitten, Aktionspunkte aus dem Gespräch vom letzten Freitag zu erstellen und zuzuweisen – und das ist in Sekundenschnelle erledigt!

Ihr ClickUp-Workspace fungiert nun als zentrale Informationsquelle und Kollaborationszentrum für das End-to-End-Projektmanagement.

So bleibt Ihr Workflow in ClickUp mühelos mit der Verbindung verbunden:

Einheitlicher KI-Chat: ClickUp Chat ist jetzt mit dem Rest Ihrer Arbeit konvergiert. Jede Unterhaltung ist mit Ihren Aufgaben, Dokumenten und Projekten verbunden. Kein Wechseln zwischen Registerkarten mehr, kein Suchen nach Antworten mehr. Alles, was Sie brauchen, befindet sich an einem Ort, sodass Sie immer auf dem Laufenden sind und Ihre KI 100 % Kontext hat.

Sofortige Meetings: Müssen Sie schnell einen Anruf tätigen? Starten Sie Müssen Sie schnell einen Anruf tätigen? Starten Sie SyncUp , unsere native Video- und Audioanruf-Funktion, direkt aus dem Chat heraus. Meetings, Notizen und Aktionspunkte werden erfasst und miteinander verbunden. Mit dem neuen Intranet-Posts-Feature können Sie Updates verbreiten, Erfolge feiern und alle auf dem Laufenden halten – alles innerhalb von ClickUp.

AI Notetaker: Zeichnen Sie Meetings mit Zeichnen Sie Meetings mit AI Notetaker auf und transkribieren Sie sie, damit jedes Detail erfasst wird, einschließlich Zusammenfassungen, wichtigen Erkenntnissen, Aktionspunkten und mehr.

Umsetzbare Notizen: Verwandeln Sie Meeting-Notizen und Chat-Threads sofort in Verwandeln Sie Meeting-Notizen und Chat-Threads sofort in ClickUp-Aufgaben , damit keine Aktionspunkte übersehen werden.

Durchsuchbare Transkripte: Jede Unterhaltung und jedes Transkript kann über Jede Unterhaltung und jedes Transkript kann über ClickUp Brain mithilfe von natürlichen Sprachbefehlen durchsucht werden.

Holen Sie sich ClickUp AI Notetaker, um Meetings zu transkribieren, Aufgaben und Aktionspunkte zu erstellen und Arbeit zu delegieren.

Persönlicher Planer: Ihr Tag, perfekt organisiert, automatisch

Der Personal Planner von ClickUp 4.0 ist Ihr Superheld für konzentrierte Arbeit und vieles mehr.

Erleben Sie einen benutzerdefinierten Kalender, in dem alle Ihre Meetings und Aufgaben jeden Tag sorgfältig für Sie zusammengestellt werden. Endlich müssen Sie sich nicht mehr um die manuelle Planung, Umplanung oder Koordination kümmern.

Wenn sich etwas ändert, passt die KI Ihren Kalender entsprechend an, sodass Sie immer Zeit haben, sich zu konzentrieren und Ihre Aufgaben zu erledigen.

KI-gestützte Terminplanung: Überlassen Sie der KI die chaotische Terminplanung, indem Sie Ihre wichtigsten Prioritäten und Meetings automatisch zeitlich blockieren.

Integrierter Kalender: Sehen Sie die Termine Ihrer Kollegen, vereinbaren Sie Meetings mit ihnen und wählen Sie die Ansicht Ihres Kalenders so aus, wie Sie es möchten.

Zeitblockierung: Ziehen Sie Aufgaben in Ihren Kalender, um sie mühelos zu planen, und stellen Sie sicher, dass Sie für jede Aufgabe die richtige Zeit einplanen, ohne sich zu übernehmen.

Fokus-Sitzungen: Nehmen Sie sich ganz einfach Zeit für konzentrierte Arbeit und überlassen Sie es der KI, den Rest anzupassen, wenn sich Prioritäten ändern.

Kontext innerhalb von Meetings: Verknüpfen Sie Ereignisse mit Aufgaben und Dokumenten, damit alles miteinander verbunden und umsetzbar ist.

Teams Hub: Durchgängige Transparenz ohne ständige Nachfragen

Der Teams Hub ist eine völlig neue Möglichkeit, um über die Arbeit Ihres Teams auf dem Laufenden zu bleiben.

Analysen, Prioritäten und Kapazitäten sind an einem Ort zusammengefasst, sodass Manager sofort eine Sichtbarkeit auf die Workload ihres Teams erhalten. Sie müssen nicht mehr raten, woran Ihre Mitarbeiter gerade arbeiten oder ob die Fristen realistisch sind.

Ihr Teams Hub umfasst:

Visualisierung der Organisationsstruktur: Sehen Sie, wer in jedem Team sitzt, und zeigen Sie sowohl Einzel- als auch Teamprofile in einer Ansicht an, um mehr Kontext zu erhalten.

Echtzeit-Aktivitäts-Feeds: Jedes Team hat einen Feed, sodass Sie die neuesten Aktivitäten und Updates für jedes Team in ClickUp sehen können.

Prioritäten nach Rangfolge: Sehen Sie sich eine nach Rangfolge sortierte Liste der Aufgaben an, auf die sich alle in Ihrem Teams Hub konzentrieren, und erfahren Sie genau, wie hoch eine Aufgabe auf der Liste einer Person steht.

Kapazität und Analysen: Sehen Sie sofort, woran alle arbeiten, visualisieren Sie die Kapazitäten Ihrer Teams und finden Sie heraus, wo Ihnen möglicherweise Ressourcen fehlen.

KI-gestützte Stand-ups: Lassen Sie die KI wichtige Updates zusammenfassen, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

Integrierte Timesheets: Mit den integrierten Timesheets wissen Sie genau, wie viel Arbeit abrechnungsfähig ist und wie lange Projekte tatsächlich dauern.

ClickUp Brain und Ambient KI-Agents: Ihre Produktivität vervielfacht sich

Greifen Sie auf mehrere LLMs zu, führen Sie Websuchen in Echtzeit durch, erhalten Sie kontextbezogene Antworten auf Ihre Fragen zur Arbeit und vieles mehr über ClickUp Brain.

Die Features von ClickUp 4.0 definieren die Bedeutung digitaler Teamkollegen völlig neu.

ClickUp Brain fungiert als Ihr stets verfügbarer Assistent für die Produktivität, der bereit ist, Aufgaben zu erstellen, Dokumente zu entwerfen, Unterhaltungen zusammenzufassen und Fragen zu beantworten, sobald Sie es benötigen.

Dann gibt es noch die Ambient KI Agents: intelligente Assistenten, die wissen, wann sie helfen müssen, ohne darum gebeten zu werden. Diese anpassbaren, autonomen Helfer laufen im Hintergrund, senden proaktiv Projekt-Updates, beantworten Fragen im Chat und erledigen repetitive Arbeiten in dem Moment, in dem sie benötigt werden, und nicht erst, wenn Sie daran denken, sie zu delegieren.

Das Ergebnis ist ein Workspace, in dem Routineaufgaben verschwinden, Informationen sofort fließen und Ihr Team sich auf die wirkungsvollen, strategischen Aufgaben konzentrieren kann.

Produktivitätsassistent: ClickUp Brain arbeitet mit Ihnen zusammen und ist für die Ausführung von über 500 verschiedenen Workflows ausgerüstet.

KI-Befehlsleiste: Geben Sie einfach ein Space ein, um die neue KI-Befehlsleiste aus einem beliebigen Kommentar heraus zu öffnen, und erhalten Sie kontextsensitive Aktionen wie das Erstellen einer Aufgabe mit allen Details aus dem Thread, das Verfassen einer relevanten Antwort oder das Zusammenfassen einer langen Unterhaltung.

Mehrere KI-Modelle: Interagieren Sie direkt mit ChatGPT, Claude, Gemini und anderen und greifen Sie über eine einzige Schnittstelle auf Premium-Modelle und Echtzeit-Websuchen zu.

Live-Antwort-Agent: Wenn jemand im ClickUp-Chat eine Frage stellt, schaltet sich Ihr Live-Antwort-Agent automatisch ein und gibt eine Antwort, sodass kein Mensch eingreifen muss.

Benutzerdefinierte KI-Agenten für die Arbeit: Erstellen Sie Ihre eigenen Agenten, indem Sie sie mit benutzerdefinierten Auslösern und Wissensquellen aus Ihrem ClickUp-Workspace oder verbundenen Apps verknüpfen.

Automatisierte Projektaktualisierungen: Richten Sie Agenten ein, die sich für Sie um den Status der Projekte kümmern, und lassen Sie sich oder Ihrem Team detaillierte tägliche oder wöchentliche Berichte zu jeder Liste, Aufgabe oder jedem Chat zusenden.

💫 Holen Sie sich das Beste von ClickUp auf Ihren Desktop/PC mit Brain MAX, einer eigenständigen KI-Super-App! Ihr ClickUp-Command-Center : Finden Sie sofort den in Aufgaben verborgenen Kontext, rufen Sie Dokumente ab und erhalten Sie von überall aus Echtzeit-Updates zu Projekten.

Fragen Sie Top-KI-Modelle alles : Arbeiten Sie mit GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet und anderen, ohne sich um Abonnements kümmern zu müssen.

Suche über verbundene Apps hinweg : Finden Sie versteckte Dateien und Antworten schnell und ohne Zeitverlust beim Durchsuchen von Google Drive oder Threads.

Tiefgehende Suche im Internet : Verwandeln Sie stundenlange Recherchen in wenige Minuten mit KI-gestützten Analysen und klaren Zitaten, denen Sie vertrauen können.

Erledigen Sie viermal mehr mit Talk to Text: Sie sprechen, die KI tippt und übernimmt die Bearbeitung! Nutzen Sie die KI-optimierte Diktatfunktion in jeder App, individuell auf Sie zugeschnitten. Sie sprechen, die KI tippt und übernimmt die Bearbeitung! Nutzen Sie die KI-optimierte Diktatfunktion in jeder App, individuell auf Sie zugeschnitten.

Persönliche Listen: Ihre Privat-To-do-Liste, genau so, wie Sie sie brauchen

Mit persönlichen Listen in ClickUp 4.0 können Sie Ihre persönlichen Aufgaben über eine private Liste in Ihrem ClickUp-Workspace organisieren und verfolgen. Sie dienen als Sammelstelle, in der Sie Ihre Prioritäten zentralisieren können.

Visualisieren Sie Ihre persönliche Liste ganz nach Ihren Wünschen: Wählen Sie aus Ihren bevorzugten ClickUp-Ansichten, wie z. B. der Listenansicht oder der Board-Ansicht.

Organisieren Sie Ihre Projekte, Ideen und Aufgaben: Planen Sie Ihren Tag, verfolgen Sie Ihre Ziele und verwalten Sie Ihre Workload – alles in Ihrem eigenen Space innerhalb von ClickUp.

Aufgaben aus anderen Listen übernehmen: Übernehmen Sie Aufgaben schnell in Ihre persönliche Liste, um sie einfach aufzurufen und zu verwalten.

Was kommt als Nächstes in ClickUp 4.0?

Hier erfahren Sie, woran wir gerade arbeiten und was wir in den kommenden Wochen veröffentlichen werden.

Unterordner (Beta): Organisation auf granularer Ebene

Wir freuen uns, einen der wichtigsten Wünsche unserer Community zu erfüllen: die Möglichkeit, Ordner ineinander zu verschachteln! Jetzt können Sie Ihren Workspace mit Ordnern innerhalb von Ordnern organisieren und dabei alle leistungsstarken Features nutzen, die Sie von unseren Ordnern erwarten. Denken Sie an Top-Down-Berichterstellung, anpassbare Ansichten, vererbte Berechtigungen und vieles mehr.

Benutzerdefinierte Felder nach Aufgabentyp (Beta): Ultimative Flexibilität, kein Informationsverlust

Verfolgen Sie genau, was für jede Art von Arbeit wichtig ist. Mit benutzerdefinierten Feldern nach Aufgabentyp können Sie Datenfelder an bestimmte Workflows anpassen, sodass jedes Team den benötigten Kontext erhält, ohne alle anderen mit detaillierten Informationen zu überfordern.

Die Zukunft der Arbeit, schon heute verfügbar

Mit ClickUp 4.0 wird Arbeit endlich mühelos. Jede Aufgabe, jeder Workflow, jede Unterhaltung befindet sich nun in einem einzigen, äußerst intuitiven Workspace.

Sie werden den Unterschied spüren, sobald Sie zum ersten Mal Ihre Seitenleiste öffnen, Brain zum ersten Mal eine Frage stellen und Ihr Team zum ersten Mal Ideen ohne Verzögerung in die Tat umsetzt.

Willkommen im Zeitalter der Konvergenz. Willkommen bei ClickUp 4.0!