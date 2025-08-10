10 kostenlose Vorlagen für Trading-Tagebücher für 2025

Sie müssen nicht erst einen weiteren Trade verlieren, um zu erkennen, dass Sie nicht verbessern können, was Sie nicht nachverfolgen. Fragen Sie jeden erfahrenen Trader, und er wird Ihnen sagen: Eine klare Aufzeichnung Ihrer Gewinne, Verluste und Gedankengänge unterscheidet impulsive Vermutungen von bewusstem Wachstum und Trading-Disziplin.

Aber beim Entwickeln von Handelsaktivitäten ist es nicht gerade inspirierend, auf eine leere Tabelle zu starren. Deshalb hilft eine solide Vorlage für ein Trading-Tagebuch dabei, gute Trading-Gewohnheiten zu entwickeln.

Um Ihnen Zeit und Kopfzerbrechen zu ersparen, haben wir einige der effektivsten Vorlagen für Handelsjournale zusammengestellt, die Sie kostenlos herunterladen und verwenden können.

Bringen Sie Ordnung in Ihre Trades und schaffen Sie sich einen klareren Überblick. 📈

🔎 Wussten Sie schon? Ihre bevorzugte Nachrichtenquelle könnte den Aktienmarkt beeinflussen, denn Untersuchungen zeigen einen Zusammenhang zwischen Medienberichterstattung und Handelsverhalten. Ein Beispiel: Nachrichten über nachbörsliche Gewinne ließen die Aktienkurse in erstaunlichen 90 % aller Instanzen steigen.

Was sind Vorlagen für Trading-Tagebücher?

Vorlagen für Handelsjournale sind vorgefertigte Formate, mit denen Sie Ihre Handelsgeschäfte auf organisierte und systematische Weise protokollieren können. Sie liegen in der Regel als Tabellenkalkulationen oder digitale Dokumente mit voreingestellten Spalten für unter anderem Einstiegs- und Ausstiegspreise, Größe der Position, Datum, Richtung, verwendete Strategie und das Ergebnis des Handels vor.

Einige gehen noch einen Schritt weiter und bieten Space für Notizen zu Ihren Gedanken, Emotionen oder den Gründen, warum Sie den Trade überhaupt getätigt haben. Der Punkt ist, die Nachverfolgung konsistent zu gestalten, damit Sie sich nicht auf Ihr Gedächtnis oder zufällige Screenshots verlassen müssen.

Wenn Sie jeden Trade auf ähnliche Weise nachverfolgen, lassen sich aus den Marktdaten Muster erkennen, z. B. welche Strategien für Sie funktionieren oder wie Emotionen Ihre Entscheidungen beeinflussen. Letztendlich hilft Ihnen dies dabei, Ihren Ansatz für zukünftige Handelsentscheidungen zu optimieren.

🧠 Wissenswertes: Der erste dokumentierte Aktienhandel fand nicht an der Wall Street statt. Er erfolgte bereits im Jahr 1602! Die Niederländische Ostindien-Kompanie (VOC) schrieb Geschichte, indem sie Aktien an der Amsterdamer Börse ausgab und damit den weltweit ersten offiziellen Börsengang vollzog.

Was macht eine gute Vorlage für ein Trading-Tagebuch aus?

Eine gute Vorlage für ein Trading-Tagebuch sollte die Nachverfolgung Ihrer Trades einfach, konsistent und aufschlussreich machen. Es sollte nicht nur ein einfacher Begleiter für den Handel sein, sondern Ihnen auch dabei helfen, wichtige Details zu protokollieren, ohne den Prozess zu komplizieren. Hier sind die Schlüsselkomponenten, auf die Sie achten sollten:

Handelsgeeignet: Wählen Sie eine Vorlage für Ihr Handelsjournal, die zu Ihrem Handelsstil passt (Daytrading, Swingtrading oder langfristige Investitionen), um ein konsistentes Journal zu führen

Benutzerdefinierte Felder: Wählen Sie Vorlagen für Handelsjournale mit Feldern für grundlegende Handelsdaten wie Datum, Ticker, Größe der Position, Einstiegs-/Ausstiegspunkte usw.

Notizen: Suchen Sie nach Vorlagen, in denen Sie Platz für Notizen zu Strategien, Handelsgründen, gewonnenen Erkenntnissen und Ihrer emotionalen Verfassung zum Zeitpunkt des Handels hinzufügen können

Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie Vorlagen für Handelsjournale in einem Format, das sich leicht aktualisieren lässt, z. B. Tabellenkalkulationen, Notion-Boards oder digitale Planer, die alle gut funktionieren, wenn sie schnell zu pflegen sind

Feedback: Suchen Sie nach Vorlagen, die sich gut überprüfen lassen und Abschnitte enthalten, mit denen Sie Ihre Handelsperformance im Laufe der Zeit analysieren und Muster für die Selbstreflexion erkennen können

✨Bonus-Tipp: Das regelmäßige Überprüfen Ihres Trading-Tagebuchs ist eine hervorragende Möglichkeit, um Trends zu erkennen und so in Ihrem Trading erfolgreich zu bleiben. Achten Sie auf wiederkehrende Muster, Strategieergebnisse und Marktreaktionen!

10 Vorlagen für Trading-Tagebücher, die jeder Trader ausprobieren sollte

Sehen Sie sich diese kostenlosen Vorlagen für Handelsjournale von ClickUp, der alles App für die Arbeit, und anderen Plattformen an, um Ihren Handelsplan zu organisieren und Ihre Entscheidungsfindung zu verbessern.

1. ClickUp Journal- und Ledger-Vorlage

Kostenlose Vorlage Führen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Tagebücher und Kontenbücher umfassende Aufzeichnungen über alle Ihre Trades

Die ClickUp-Vorlage für Journal und Ledger ist ein Nachverfolgungsprotokoll im Journalstil in einem einheitlichen Dashboard, das der Struktur eines Hauptbuchs folgt. Sie kombiniert Handelseinträge, Notizen, Gewinn- und Verlustdaten und Kontoübersichten in einem digitalen Workspace, der sich an tägliche oder wöchentliche Handels-Workflows anpassen lässt.

Jeder Eintrag kann ganz einfach nach Anlageklasse, Handelsstrategie oder Marktbedingungen mit Tags versehen werden, wodurch kontextbezogene Einblicke gewonnen werden, die zukünftige Analysen unterstützen. Mit benutzerdefinierten Feldern für Einstiegs-/Ausstiegspreis, Größe, Gebühren und Handelsbegründung erhalten Händler vollständige Sichtbarkeit über das Verhalten und die Ergebnisse, ohne sich auf fragmentierte Tabellenkalkulationen verlassen zu müssen.

💙 Warum Sie es lieben werden:

Protokollieren Sie Trades und wichtige Metriken mithilfe filterbarer Felder für vollständige Nachvollziehbarkeit

Fügen Sie Beobachtungen, Screenshots und Erkenntnisse für jeden Handelstag hinzu

Visualisieren Sie kumulierte Gewinne und Verluste sowie die Erfolgsquote mithilfe der Echtzeit-Dashboards von ClickUp

Duplizieren Sie das Setup, um mehrere Handelskonten oder Portfolios separat zu verwalten

Ideal für: Privatanleger, Swingtrader und Portfolios, die ein hybrides Format aus Hauptbuch und Journal für die laufende Überprüfung und Geldverwaltung benötigen.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Entdecken Sie ClickUp Brain. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgabendetails anzeigt, sodass Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen können. 💫 Echte Ergebnisse: Durch die Abschaffung veralteter Wissensmanagementprozesse konnten Teams wie QubicaAMF mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche einsparen – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

2. ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsjournale

Kostenlose Vorlage Erledigen Sie Ihre Geschäftsfinanzen mit der ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsjournale

Eine genaue Buchführung ist für Händler, die als Einzelunternehmer oder im Rahmen einer LLC tätig sind, unverzichtbar. Die ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsjournale hilft Ihnen dabei, Transaktionen mithilfe voreingestellter benutzerdefinierter Felder wie Transaktionsdatum, Journalart, Eintragsnummer und Belastung genau zu protokollieren.

Da alles an einem Ort zusammengefasst ist, können Sie manuelle Eingaben reduzieren und Ihre gesamte finanzielle Leistung sowie wichtige Metriken einfach überwachen. Die Einträge sind chronologisch geordnet, wobei Ansichten für bestimmte Konten oder Monate erstellt werden können. Verknüpfte Aufgaben, Erinnerungen und Dokument-Uploads helfen Ihnen, den Stress am Jahresende zu reduzieren.

💙 Warum Sie es lieben werden:

Versehen Sie Einnahmen und Ausgaben mit Tags für die Vorbereitung der Steuererklärung und verknüpfen Sie Journaleinträge mit unterstützenden Dateien wie Abrechnungen oder Belegen

Erfassen Sie Journal-Einträge schnell mithilfe integrierter Felder, die wichtige Finanzdaten erfassen

Erhalten Sie eine visuelle Ansicht des Cashflows und der Trends im Zeitverlauf, um intelligentere Entscheidungen zu unterstützen

Sparen Sie Zeit mit einem übersichtlichen System, das sich leicht aktualisieren und nachschlagen lässt

Ideal für: Händler oder Eigentümer von Geschäften, die mehrere Konten verwalten und genaue, organisierte Aufzeichnungen für eine intelligentere Nachverfolgung ihrer Finanzen benötigen.

Das sagt Shireen Shalabi, Projektberaterin bei Raymond James Consultant, über die Verwendung von ClickUp:

Es hilft Ihnen nicht nur dabei, Ihre Projekte auf Kurs zu halten, sondern auch alle, die an dem Projekt arbeiten, auf dem Laufenden zu halten. Wenn ich beispielsweise jemandem, der an demselben Projekt arbeitet, Aufgaben zuweisen muss, kann ich ihn in der Aufgabe mit einem Tag versehen, woraufhin er sofort per E-Mail über die Aufgabe und deren Fälligkeit benachrichtigt wird.

Es hilft Ihnen nicht nur dabei, Ihre Projekte auf Kurs zu halten, sondern auch alle, die an dem Projekt arbeiten, auf dem Laufenden zu halten. Wenn ich beispielsweise jemandem, der an demselben Projekt arbeitet, Aufgaben zuweisen muss, kann ich ihn in der Aufgabe mit einem Tag versehen, woraufhin er sofort per E-Mail über die Aufgabe und deren Fälligkeit benachrichtigt wird.

3. ClickUp-Vorlage für Buchhaltungspreise

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Ihre Finanzdienstleistungen und Angebote mit der ClickUp-Vorlage für Buchhaltungspreise

Viele Händler, die Signaldienste, Mentoring oder Bildungsabonnements anbieten, haben Schwierigkeiten, ihre Preise und Abrechnungen zu formalisieren, um ihre Gewinne zu steigern. Die ClickUp-Vorlage für die Buchhaltung löst dieses Problem, indem sie anpassbare Stufen, Abrechnungszyklen, Serviceleistungen und clientspezifische Rabatte festlegt.

Mit der Journalvorlage können Sie Dienstleistungen nachverfolgen, Preisstufen festlegen und schnell Angebote erstellen, ohne sich durch Tabellenkalkulationen wühlen zu müssen. Sie verfügt über fünf integrierte Ansichten, darunter monatliche, vierteljährliche und jährliche Aufschlüsselungen, sodass Sie immer wissen, wo Sie mit Ihren Zahlen stehen und wie Sie diese anpassen können.

💙 Warum Sie es lieben werden:

Greifen Sie auf einen zentralen Ort zu, um Kundenabrechnungsbedingungen und zugehörige Leistungen mit integrierten Statusaktualisierungen und Umsatzverfolgung nachzuverfolgen

Richten Sie verschiedene Preismodelle für handelsbezogene Dienstleistungen oder Produkte ein

Richten Sie die Nachverfolgung wiederkehrender Einnahmen mit Aufgaben zur Kontoverwaltung aus

Erhalten Sie detaillierte Sichtbarkeit mit Ansichten, die nach Zeitrahmen und Servicekomponenten organisiert sind

Ideal für: Freiberufler, Trading-Einsteiger, virtuelle Buchhalter oder Agenturen, die Preise, Angebote und Servicestrukturen verwalten müssen.

4. ClickUp-Vorlage für Kreditorenbuchhaltung

Kostenlose Vorlage Behalten Sie den Überblick über alle Rechnungen, bevor sie sich zu versäumten Zahlungen anhäufen – mit der Vorlage „Kreditorenbuchhaltung“ von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für Kreditorenbuchhaltung verdeutlicht Ihren Zahlungsprozess und hilft Ihnen, Rechnungen von Lieferanten und Zahlungszyklen im Blick zu behalten. Die Vorlage bietet ein vorgefertigtes System zur Erfassung jeder Rechnung als Aufgabe und verfolgt alle Zahlungsverpflichtungen in einer übersichtlichen Oberfläche.

Sie können Status wie „Rechnung erhalten“, „Überprüfung“ und „Codierung“ zuweisen und sogar Belege oder Notizen direkt an den Eintrag anhängen. Außerdem organisiert es Zahlungen nach Lieferanten, Fälligkeitsdatum oder Konto und erstellt Automatisierungen, um durch einen disziplinierten Ansatz versäumte Fristen zu vermeiden.

💙 Warum Sie es lieben werden:

Greifen Sie auf die Dashboard-Ansicht zu, um auf Ihrer Handelsplattform nach anstehenden und überfälligen Zahlungen zu suchen

Fügen Sie Rechnungen an, notieren Sie die Zahlungsmethode und überwachen Sie den ausgehenden Cash Flow, ohne eine separate Tabelle zu öffnen

Visualisieren Sie monatliche Verbindlichkeiten mit Ausgabenübersichten, um finanzielle Verpflichtungen transparent und revisionssicher zu halten

Richten Sie benutzerdefinierte Workflows ein, um Rechnungen durch interne Prüfungen und Genehmigungen zu leiten

Ideal für: Finanz- und Beschaffungsteams, die mit mehreren Lieferanten zusammenarbeiten und die Nachverfolgung von Rechnungsfreigaben und Zahlungsfristen organisieren müssen.

🎥 Sehen Sie sich an, wie Sie die Effizienz Ihres Teams mit KI-Automatisierungen verbessern können:

💡 Profi-Tipp: Vermeiden Sie Budgetüberraschungen, indem Sie eine Vorlage für Kostenvoranschläge verwenden, um die Projektkosten vor Beginn der Arbeit klar und genau aufzuschlüsseln.

5. ClickUp Vorlage für die Zusammenfassung von Finanzkonten

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage „Zusammenfassung der Finanzkonten” werden Sie finanziell fit, ohne sich in Tabellen zu verlieren

Bei der Verwaltung mehrerer Konten, wie Sparkonten, Kreditlinien oder Investitionen, verliert man leicht den Überblick. Die ClickUp-Vorlage „Zusammenfassung der Finanzkonten” fasst Kontostände, Margin-Levels und kontospezifische Leistungen in einem Workspace zusammen, sodass Sie nicht ständig Zahlen hinterherjagen müssen.

Die Vorlage macht es relativ einfach, Trends oder Unstimmigkeiten mit Echtzeit-Einblicken in Zu- und Abflüsse zu erkennen. Verfolgen Sie die Vermögensallokation, den Cashflow und die Performance nach Konten mit Live-Filterung und Ansichten auf Basis der Zeitleiste. Dies erleichtert den Vergleich der Broker-Performance und die Optimierung der Kapitalallokation.

💙 Warum Sie es lieben werden:

Ansicht aller Konten in einem Dashboard mit Filtern für Anlageklassen, um Bargeld im Vergleich zu investiertem Kapital und nicht realisierten Renditen zu überwachen

Geben Sie Finanzübersichten für Steuerberater oder Geschäftspartner frei

Nutzen Sie Automatisierungen, um über wichtige Änderungen wie Ein- oder Auszahlungen informiert zu werden

Verwenden Sie Zeiterfassung und Tags, um Ihren Daten noch mehr Kontext hinzuzufügen

Ideal für: Trader, die mehrere Konten oder Strategien verwalten und eine klare, zentralisierte Übersicht sowie eine konsolidierte Echtzeit-Zusammenfassung aller Finanzkonten wünschen.

6. ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsvorgänge

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie Ihre Buchhaltung mit der Vorlage „Buchhaltung” von ClickUp

Hinter jedem professionellen Trader oder Vermögensverwalter steht eine Backoffice-Funktion, die oft über mehrere Microsoft Excel- oder Google Tabellen-Dateien verteilt ist. Die ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsvorgänge strukturiert diese Backend-Workflows: Transaktionsprotokollierung, Abgleich, Berichterstellung und Compliance-Prüfungen.

Es bietet einen methodischen und dennoch flexiblen Space zur Nachverfolgung von Verkäufen, Ausgaben, Zahlungen und allem anderen. Außerdem verfügt es über wiederkehrende Workflows, wie z. B. Monatsbilanzen oder vierteljährliche Leistungszusammenfassungen.

💙 Warum Sie es lieben werden:

Erstellen Sie Workflows für Abstimmungs-, Prüfungs- und Berichterstellungszyklen

Weisen Sie Aufgaben für die Dateneingabe, Überprüfung und Dokumentation zu

Konzentrieren Sie sich auf das Erkennen von Verzögerungen und Audit-Flags mit benutzerdefinierten Status

Verfolgen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und brokerbezogene Dokumente

Ideal für: Buchhaltungsteams oder kleine Unternehmen, die mehr Struktur in ihre täglichen Finanzabläufe bringen möchten, insbesondere solche, die wiederkehrende, strukturierte und skalierbare Buchhaltungsprozesse abwickeln.

7. ClickUp-Vorlage für Finanzmanagement

Kostenlose Vorlage Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Finanzplanung mit der ClickUp-Vorlage für Finanzmanagement

Die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement bietet ein Command-Center für die Verwaltung von Einnahmen, Ausgaben, wiederkehrenden Abonnements, Steuerprotokollen und Leistungsanalysen. Dieser All-in-One-Workspace wurde entwickelt, um fragmentierte Systeme zur Nachverfolgung von Finanzen zu ersetzen.

Verfolgen Sie, was hereinkommt, was ausgegeben wird und was nicht aufgeht, und erstellen Sie Budgets, die auch genutzt werden. Erkennen Sie Ausgabenlücken, bevor sie zu Problemen werden, und halten Sie Ihr Team (und die Geschäftsleitung) auf dem Laufenden, ohne Dutzende von Status-Updates zu versenden.

💙 Warum Sie es lieben werden:

Organisieren Sie nach Monat oder Quartal, verknüpfen Sie Aufgaben mit Transaktionen und passen Sie Widgets für die Berichterstellung an

Verwenden Sie Dashboard-Widgets, um die Leistung im Vergleich zum Budget anzuzeigen und Änderungen der monatlichen Gewinnmargen im Laufe der Zeit zu verfolgen

Verschaffen Sie sich mit Listen, Kalendern und Dashboards vollständige Sichtbarkeit Ihrer Finanzlandschaft

Automatisieren Sie Erinnerungen für Rechnungen, Überprüfungen oder anstehende finanzielle Meilensteine

Ideal für: Finanzteams, Gründer, Betriebsleiter, Händler und Berater, die eine klare, überprüfbare Historie der Finanzaktivitäten in allen Handels- und Geschäftsfunktionen benötigen, um Budgetierung und Planung fest im Griff zu haben.

🎥 Möchten Sie eine Übersicht über alle Ihre Trades? Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Verwendung der ClickUp Dashboards

8. ClickUp-Vorlage für Hauptbuch

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für das Hauptbuch können Sie auf intuitive Weise alle eingehenden Zahlungen und ausgehenden Ausgaben gleichzeitig erfassen

Die ClickUp-Vorlage für das Hauptbuch ist ideal für Händler, die als Unternehmen tätig sind. Obwohl diese Vorlage für Buchhalter entwickelt wurde, ist sie dank ihrer flexiblen Features auch für jedes andere Team im Unternehmen gleichermaßen nützlich. Sie bietet ein formalisiertes System der doppelten Buchführung mit übersichtlichen Konten, Journal-Kategorien und Echtzeit-Updates.

Jedes Element unterstützt Beschreibungen, Kontotypen, Debit-/Guthaben-Status und verknüpfte Dokumente. Damit können Sie Transaktionen präzise nachverfolgen und benutzerdefinierte Berichte erstellen, die auch für Nicht-Finanzfachleute verständlich sind.

💙 Warum Sie es lieben werden:

Überwachen und kategorisieren Sie alle finanziellen Aktivitäten mit Präzision

Führen Sie Prüfpfade und exportierbare Berichte

Richten Sie Journaleinträge an Steuercodes oder CPA-zugelassenen Kategorien aus

Integrieren Sie Dokumentation, Belege und Zeitstempel pro Eintrag

Ideal für: Interne Finanzteams, selbstständige Buchhalter und alle, die schon einmal eine Tabelle aus dem letzten Quartal entwirren mussten.

9. Vorlage für eine Trading-Journal-Tabelle von StockBrokers. com

Die Vorlage für ein Trading-Journal von StockBrokers. com bietet genau das, worauf es ankommt: Übersichtlichkeit, Konsistenz und Einblicke.

Dieses Journal wurde in Excel erstellt, aber speziell für ernsthafte Trader entwickelt und enthält vordefinierte Spalten für Symbole, Eintritts-/Austrittszeit, Größe, Provisionen, Netto-Gewinn und -Verlust sowie Notizen. Das Layout ist übersichtlich: Orangefarbene Zellen können Sie selbst ausfüllen, während graue Zellen automatisch Gewinne, Verluste und Summen berechnen.

💙 Warum es Ihnen gefallen wird:

Berechnen Sie fortlaufende Statistiken wie Gewinnquote und durchschnittliches R-Multiple

Offline-Zugriff und vollständige Kontrolle über Daten

Nutzen Sie die automatische Nachverfolgung von Gewinnen und Verlusten, den durchschnittlichen Gewinn pro Trade und Metriken zur Ermittlung der Erfolgsquote

Farbcodierte Eingaben und Berechnungen reduzieren Fehler und sparen Zeit

Ideal für: Daytrader, langfristige Anleger oder alle, die konsequent bleiben und aus vergangenen Trades lernen möchten.

📚 Lesen Sie auch: Wie Sie KI mit Echtzeit-Datenanalysen nutzen können

10. Vorlage für ein Trading-Journal von Template. Net

Die Vorlage für ein Trading-Journal von Template. Net ist ein guter Ausgangspunkt für alle, die ihre aktuellen und zukünftigen Trades ohne Schnickschnack organisieren möchten. Sie wurde für Trader entwickelt, die ihre Performance manuell mit qualitativen Notizen und Zusammenfassungen reflektieren möchten. Diese Vorlage unterstützt Handelsprotokolle, die Nachverfolgung von Zielen, Überprüfungsabschnitte und bietet Platz für Screenshots oder Beobachtungen zum Handel.

Mit dieser übersichtlichen Tabelle können Sie die wichtigsten Daten erfassen: Datum, Art (Kauf oder Verkauf), Preis, Menge, Kosten, Nettogewinn/-verlust und Ihre Bedingungen für das Erreichen des Einzelziels. Außerdem gibt es Space für Unternehmensdetails und Anlagearten, was hilfreich ist, wenn Sie Muster über verschiedene Sektoren hinweg beobachten möchten.

💙 Warum es Ihnen gefallen wird:

Fügen Sie neben objektiven Handelsdaten auch subjektive Notizen hinzu

Verwenden Sie druckfreundliche Layouts für Stift-und-Papier- oder hybride Workflows

Erstellen Sie personalisierte Abschnitte für Ihre Denkweise, emotionale Reaktionen oder aktuelle Ereignisse

Verfolgen Sie Trades, indem Sie sie in einem strukturierten, auf Überprüfungen ausgerichteten Format organisieren

Ideal für: Trader, die sich eher auf Selbstreflexion und Verhaltensprotokolle als auf reine Statistiken konzentrieren.

💡 Profi-Tipp: KI lebt von Live-Mustern, die sich ständig mit dem Verhalten der Benutzer, Marktschwankungen, Handelsdetails, Risikodiagrammen, Handelsgrößen und operativen Veränderungen weiterentwickeln. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Ihre KI mit Echtzeitinformationen zu versorgen.

Behalten Sie mit den leistungsstarken Vorlagen von ClickUp den Überblick über Ihre Finanzen

Alles um uns herum wird digital, warum sollten Buchhaltung und Finanzmanagement also noch immer in endlosen Tabellen und E-Mail-Threads stecken bleiben? Es ist Zeit, Ihre Finanzen auf den neuesten Stand zu bringen.

Finanzielle Transparenz muss nicht auf Kosten Ihrer Zeit oder Ihrer Nerven gehen.

Mit den Vorlagen für Handelsjournale von ClickUp können Sie Ihre finanziellen Ziele einfacher nachverfolgen und analysieren. Dank der vielseitigen und durchdachten Finanzvorlagen können Sie endlich Klarheit schaffen.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Finanzen, indem Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp anmelden!