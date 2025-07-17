ClickUp vs. OneNote: Die wichtigsten Unterschiede für die Aufgaben- und Notizverwaltung

Sie haben gerade 12 Minuten damit verbracht, nach dieser brillanten Idee zu suchen, die Sie irgendwo zwischen Ihrer Einkaufsliste und Ihren Meeting-Notizen notiert haben.

Überraschende Wendung: Es war die ganze Zeit in Ihren E-Mail-Entwürfen. 😲

Sie benötigen ein System, mit dem Sie Ihre Ideen, To-dos und Projektpläne nicht nur speichern, sondern auch wiederfinden können.

Hier kommen Tools wie ClickUp und OneNote ins Spiel. ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, mit der Sie Aufgaben, Dokumente, Ziele und die Zusammenarbeit im Team an einem Ort verwalten können. OneNote hingegen ist das digitale Notizbuch von Microsoft, mit dem Sie Gedanken festhalten, Notizen organisieren und zwischen Geräten synchronisieren können.

Die Debatte zwischen ClickUp und OneNote lässt sich auf folgende Frage reduzieren: Möchten Sie einen leistungsstarken Projektmanager, der zufällig auch Ihre Notizen speichert, oder ein Tool zum Notieren, das sich auch ein wenig im Aufgabenmanagement versucht?

Schauen wir uns einmal an, was jede Plattform bietet, wenn Sie Notizen und Aufgaben miteinander verknüpfen müssen. 💁

ClickUp vs. OneNote Vergleichsdiagramm

Hier ist ein kurzer Vergleich der Features (und Werte) von ClickUp und OneNote:

Kriterien ClickUp OneNote Hauptzweck All-in-One-Plattform für Produktivität, einschließlich Aufgabenmanagement, Projektnachverfolgung und gemeinsamer Notizen Digitales Notizbuch mit freier Notizgestaltung, Organisation nach Notizbüchern, Abschnitten und Seiten Notizen Funktionen Rich-Text-Formatierung, Dokumente, Notepad, Vorlagen, KI-gestützte Zusammenfassungen, Einbettung von Multimedia-Inhalten Freiform-Leinwand, Handschrift, Multimedia, flexibles Layout Aufgaben- und Projektmanagement Erweitert: Aufgaben, Unteraufgaben, Abhängigkeiten, wiederkehrende Aufgaben, Kalender, Gantt, Board, Listenansichten Minimal: Checklisten; kein integriertes Aufgaben-/Projektmanagement Zusammenarbeit Bearbeitung in Echtzeit, Kommentare, Zuweisung von Aufgaben, Freigeben, Berechtigungen, Chatten, Zusammenarbeit an Dokumenten Gemeinsam genutzte Notizbücher, gleichzeitige Bearbeitung, grundlegende Zusammenarbeit KI-Features KI fasst Notizen zusammen, generiert Aktionselemente, automatisiert Aktualisierungen und transkribiert Meetings innerhalb der Meeting-Protokoll-Software von ClickUp Keine native KI; basiert auf Integrationen oder externen Tools Integrationen Verbindet sich mit Hunderten von Apps, darunter E-Mail, Kalender, Slack und mehr Tiefe Integration mit Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word usw.), Synchronisierung mit OneDrive Suche und Organisation Leistungsstarke Suche, Filter, Tags, Beziehungen, bidirektionale Verknüpfungen zwischen Aufgaben und Dokumenten Leistungsstarke Suche, Tags, hierarchische Organisation nach Notizbuch/Abschnitt/Seite Automatisierung Integrierte Automatisierung für Workflows, Erinnerungen und wiederholende Aufgaben Keine integrierten Automatisierungs-Features

Was ist ClickUp?

Die Arbeit von heute ist nicht mehr zeitgemäß.

60 % unserer Zeit verbringen wir damit, Informationen über verschiedene Tools hinweg freizugeben, zu suchen und zu aktualisieren.

Unsere Projekte, Dokumentationen und Kommunikation sind über verschiedene Tools verteilt, was die Produktivität beeinträchtigt.

ClickUp löst dieses Problem mit der All-in-One-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles unterstützt durch die weltweit am besten integrierte KI für die Arbeit.

Heute nutzen über drei Millionen Teams ClickUp, um mit effizienteren Workflows, zentralisiertem Wissen und fokussiertem Chatten schneller zu arbeiten, Ablenkungen zu vermeiden und die Produktivität im Unternehmen zu steigern.

ClickUp-Features

Entdecken Sie einige Features, die ClickUp auszeichnen. 👇

Feature Nr. 1: ClickUp-Dokumente

Wenn Sie mehrere Projekte, Kurse oder Team-Ergebnisse verwalten, kann es Sie verlangsamen, wenn Sie Ihre Notizen und Aufgaben an zwei verschiedenen Orten speichern.

Verwenden Sie ClickUp-Dokumente, um Ihre Notizen und To-Do-Listen zu verbinden

Hier kann ClickUp Docs nützlich sein. Im Gegensatz zu herkömmlichen Notiz-Apps verwandelt dieses Tool Ihre Notizen in Aktionen.

Insbesondere für Studenten, die Aufgaben planen, Fachleute, die Client-Ergebnisse verwalten, oder Teams, die an gemeinsamen Zielen arbeiten, bringen Dokumente Ihren gesamten Arbeitskontext in Einklang. Das Ergebnis? Sie verlieren nie den Überblick über wichtige Informationen und sind produktiver.

Nehmen wir an, Sie sind Student und arbeiten an einem Gruppenprojekt. Sie können: Skizzieren Sie die Struktur Ihres Berichts in einem Dokument mit Rich-Text-Formatierung, verschachtelten Seiten und Überschriften, Aufzählungen oder nummerierten Listen und sogar Bannern und Trennlinien, um Abschnitte voneinander zu trennen

Fügen Sie Links zu Quellen ein, hängen Sie Bilder oder Videos an und betten Sie Tabellen oder Diagramme ganz einfach ein, um alle Teile des Puzzles zusammenzuhalten

Geben Sie Notizen für Ihre Teamkollegen frei und weisen Sie ihnen mit @Erwähnungen und zugewiesenen Kommentaren Abschnitte zu, die sie bearbeiten sollen

Betten Sie eine Projekt-Zeitleiste ein, fügen Sie ein Kanban-Board hinzu, um den Fortschritt zu visualisieren, oder wandeln Sie Text in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben mit Checklisten und Fälligkeitsdaten um, die mit Ihrem Workspace synchronisiert werden

Der Vorteil liegt für Fachleute oder produktivitätsorientierte Teams auf der Hand. Entwerfen Sie Kundenangebote, Meeting-Agenden oder Status-Updates in einem Dokument und verknüpfen Sie diese direkt mit Aufgaben. Mit Features wie @Erwähnungen, Inline-Kommentaren und Live-Zusammenarbeit sind Feedback-Schleifen schneller und nichts geht verloren.

Nutzen Sie die umfangreichen Formatierungsfeatures von ClickUp Docs, um ansprechende Notizen zu erstellen und diese mit Aufgaben zu verknüpfen*

💡 Profi-Tipp: Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit den Notizvorlagen von ClickUp in Dokumenten. Ganz gleich, ob Sie Meeting-Protokolle erstellen, Kundenfeedback notieren oder einen Projektentwurf planen – diese Vorlagen bieten Ihnen einen strukturierten Ausgangspunkt mit vorformatierten Kopfzeilen, Checklisten und Aufgabenlinks. Fügen Sie einfach Ihre Inhalte ein, weisen Sie die nächsten Schritte zu und setzen Sie Notizen sofort in Aktionen um, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Feature Nr. 2: ClickUp Notepad

Angenommen, Sie haben den ganzen Vormittag hintereinander Kundentermine. Zwischen dem Festhalten von Ideen, dem Planen von Nachfassaktionen und dem Abhaken von Aufgaben machen Sie Überstunden, und Ihre Haftnotizen reichen nicht aus.

Vertrauen Sie ClickUp Notepad, um hier den Tag zu retten.

Halten Sie Ideen sofort mit dem integrierten Notepad von ClickUp fest – Ihrem Space für schnelle, organisierte Notizen

Es handelt sich um einen einfachen, privaten Space, der direkt in ClickUp integriert ist. Verwenden Sie ihn, um Gedanken, To-dos oder Erinnerungen schnell zu notieren, sobald sie Ihnen in den Sinn kommen.

Angenommen, Sie sind Projektmanager und leiten eine Kickoff-Besprechung. Während die Ideen fließen, können Sie Notizen in Notepad schreiben, sie mit Kopfzeilen oder Checklisten formatieren und, wenn Sie fertig sind, diese Notizen direkt in ClickUp-Aufgaben für Ihr Team oder in ein Dokument für eine Projektbeschreibung umwandeln.

Sie können von Ihrem Workspace, der mobilen App oder sogar der Chrome-Erweiterung von ClickUp darauf zugreifen, sodass es immer da ist, wenn Sie es brauchen.

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 1943 prägte der Ingenieur Allen Morgenstern den Ausdruck „Arbeite smarter, nicht härter”, als er Aufgabensysteme für Industriearbeiter entwickelte. Das Ziel war es, sie zu ermutigen, mehr zu leisten und dabei weniger körperliche Gefahren einzugehen.

Feature Nr. 3: ClickUp Brain

Dann gibt es noch ClickUp Brain – Ihren intelligenten Assistenten für Produktivität innerhalb von ClickUp.

Es kann Brainstorming-Sitzungen in klare Zusammenfassungen destillieren, grobe Notizen zu ausgefeilten, professionellen Inhalten verfeinern und aus Meeting-Diskussionen umsetzbare Erkenntnisse oder nächste Schritte generieren. Das KI-Tool wurde entwickelt, um Ihre Aufgaben, Dokumente, Ihr Team und Ihr Unternehmenswissen zu verstehen. Anstatt also Seiten zu durchforsten oder Teamkollegen nach Updates zu fragen, können Sie sich einfach an das Tool wenden.

Dank Kontextbewusstsein und KI-gestützten Vorschlägen beschleunigt es nicht nur Ihren Workflow, sondern verbessert auch die Art und Weise, wie Sie denken, kommunizieren und arbeiten.

Verwalten Sie den Fortschritt der Aufgaben Ihres Teams mit ClickUp Brain

Ein Beispiel: Sie bereiten sich auf Ihr wöchentliches Team-Check-in vor. Anstatt verschiedene Projekte, Notizen und Dokumente zu durchsuchen, um den Fortschritt aller zu sehen, fragen Sie einfach ClickUp Brain.

📌 Beispiel: Fassen Sie alle Aufgaben zusammen, die letzte Woche vom Design-Team fertiggestellt wurden, und markieren Sie alle überfälligen Aufgaben.

Innerhalb von Sekunden wird eine übersichtliche Zusammenfassung erstellt, sodass Sie nicht mehrere Dashboards oder Threads durchsuchen müssen.

Fassen Sie die Aktivitäten im Workspace mit ClickUp Brain zusammen

Eines der herausragenden Features ist der KI-Writer, ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie Inhalte direkt in Ihrem Workspace erstellen und verfeinern können.

Erstellen Sie neue Inhalte oder bearbeiten Sie vorhandene Inhalte mit ClickUp Brain in ClickUp Docs

Sie erstellen einen Projektvorschlag und müssen schnell die Ziele, den Umfang und die Ergebnisse skizzieren. Anstatt bei Null anzufangen, können Sie den KI-Writer mit folgenden Informationen versorgen:

📌 Beispielaufgabe: Verfassen Sie einen professionellen Projektvorschlag für die Neugestaltung einer Website, einschließlich Zeitleiste, zu erbringenden Leistungen und Metriken für den Erfolg.

In Sekundenschnelle erstellt ClickUp Brain einen soliden ersten Entwurf, den Sie verfeinern und mit Ihrem Team teilen können.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain MAX – der Desktop-KI-App – können Sie Notizen machen, ohne ein Wort zu tippen, indem Sie Talk to Text verwenden. Öffnen Sie einfach die App, tippen Sie auf das Mikrofon und sprechen Sie Ihre Gedanken. Brain MAX transkribiert Ihre Äußerungen, fügt sie dem von Ihnen ausgewählten Dokument hinzu und wandelt sogar Aktionselemente automatisch in Aufgaben um. Dies ist die schnellste Methode, um Ideen festzuhalten und Dinge in Gang zu bringen – viermal schneller als manuelles Tippen. Mit der Sprach-zu-Text-Funktion in ClickUp Brain MAX können Sie Ideen festhalten, Anweisungen freigeben und Aufgaben viermal schneller erledigen

Notizen für Meetings

Kommen wir nun zu den Meeting-Notizen. Wenn Sie schon einmal aus einem Meeting gekommen sind und festgestellt haben, dass niemand Notizen gemacht hat – oder schlimmer noch, niemand weiß, was als Nächstes zu tun ist –, dann ist ClickUp AI Notetaker genau das Richtige für Sie.

Verwenden Sie den KI-Notizblock von ClickUp für übersichtliche Meeting-Notizen und Aktionselemente

Es zeichnet Meetings aus Zoom, Teams oder Google Meet automatisch auf und transkribiert sie, sodass Unterhaltungen in organisierte, durchsuchbare Notizen umgewandelt werden. Aber das ist noch nicht alles. Das KI-Tool für Meeting-Notizen identifiziert wichtige Erkenntnisse, nächste Schritte und Aktionspunkte und verknüpft sie mit den entsprechenden Aufgaben.

Sie leiten ein Brainstorming-Meeting für die Einführung eines neuen Produkts. Nach dem Meeting sendet Ihnen der KI-Notiztaker ein Dokument mit dem Datum, den Teilnehmern, den Notizen zum Meeting, einer Zusammenfassung der Diskussion und einer Aufschlüsselung der zu erledigenden Aufgaben, wie z. B.:

*erstellen Sie das Wireframe für die Landing Page: Zugewiesen an John, fällig am Freitag

Entwurf für E-Mail zum Start: Zugewiesen an Dana, fällig nächste Woche

Sehen Sie es hier in Aktion:

📮 ClickUp Insight: 50 % der Befragten unserer Umfrage geben Freitag als ihren produktivsten Tag an. Dies könnte ein Phänomen sein, das nur in der modernen Arbeitswelt auftritt. Freitags finden in der Regel weniger Meetings statt, was in Kombination mit dem während der Arbeitswoche gesammelten Kontext zu weniger Unterbrechungen und mehr Zeit für konzentriertes Arbeiten führen kann. Möchten Sie die Produktivität vom Freitag die ganze Woche über aufrechterhalten? Nutzen Sie asynchrone Kommunikationsmethoden mit ClickUp, der App, die alles für die Arbeit bietet! Nehmen Sie Ihren Bildschirm mit ClickUp Clips auf, erhalten Sie sofortige Transkriptionen über ClickUp Brain oder bitten Sie den KI-Notiznehmer von ClickUp, einzuspringen und die Highlights des Meetings für Sie zusammenzufassen!

Preise für ClickUp

Was ist Microsoft OneNote?

via OneNote

OneNote ist eine digitale Notiz-App von Microsoft Office, die als persönliches digitales Notizbuch dient und Benutzern ermöglicht, Notizen, Recherchen, Pläne und andere Informationen zu erfassen, zu verwalten und zu organisieren.

Erstellen Sie Notizbücher mit benutzerdefinierten Abschnitten und Seiten, damit alles auf allen Geräten leicht zugänglich bleibt.

Was zeichnet es aus? Sie können an beliebiger Stelle auf der unbegrenzten Arbeitsfläche schreiben, Bilder, Audio-Clips, Videos oder Dateien einfügen und sogar Notizen mit Tags versehen, um sie besser wiederzufinden. Es lässt sich außerdem nahtlos in andere Microsoft-Apps wie Outlook integrieren. Darüber hinaus ist es flexibel und cloudbasiert, sodass Sie auch unterwegs auf Ihre Notizen zugreifen können.

📖 Lesen Sie auch: Beliebte Notizmethoden für verschiedene Anwendungsfälle

OneNote-Features

Hier sind einige Features, die diese Dokumentenverwaltungssoftware bietet. 📃

Feature Nr. 1: Erweiterte Meeting-Integration

Holen Sie sich mit OneNote einen intelligenten Meeting-Assistenten

Die Integration von OneNote in Microsoft Teams ruft automatisch Aufzeichnungen, Transkripte, Tagesordnungen und Notizen ab und bettet sie direkt in Ihre Notizbücher ein.

Sobald das Meeting beendet ist, füllt OneNote die Seite automatisch mit den wichtigsten Details, darunter Titel, Datum, Teilnehmer und Aktionselemente, sodass keine manuellen Einträge erforderlich sind. Außerdem unterstützt es Microsoft Planner-Vorlagen, die Sie direkt in die Meeting-Notizen einbetten können, um Aufgaben einfach zu planen.

🔍 Wussten Sie schon? Im 16. Jahrhundert verwendeten Gelehrte Sammelbücher, um Zitate, Ideen und Skizzen zu sammeln. Diese persönlichen Wissenssysteme gab es schon lange vor der Einführung von OneNote.

Verwenden Sie die Freihand-Tools von OneNote für reich formatierte und ansprechende Notizen

Die Freihand-Tools von OneNote wurden um kreative Funktionen erweitert. Sie können Ihre Notizen jetzt mit folgenden Formaten formatieren:

Neue Stiftarten: Wählen Sie den Füllfederhalter für kalligrafisches Schreiben und den Pinselstift für dynamische Striche

Tintenpipette: Wählen Sie eine beliebige Farbe auf Ihrem Bildschirm aus, um sie an das Branding oder die visuellen Themen Ihrer Notizen anzupassen

Ink Straightening: Verfeinern Sie Freihandnotizen oder Diagramme, um unleserliche Handschrift automatisch lesbar zu machen

Ink Stickiness: Sichern Sie Anmerkungen in PDF-Dateien oder Bildern, auch wenn Sie diese verschieben oder in der Größe verändern

Anwendungsfall: Probieren Sie farbcodierte Tinten aus, richten Sie Anmerkungen aus und passen Sie sie beim Anpassen des Layouts an

Feature Nr. 3: Audio- und Videoaufzeichnung mit zeitverknüpften Notizen

Erhalten Sie automatische Meeting-Notizen mit OneNote

Mit OneNote können Sie Audio- oder Videoaufnahmen direkt in einer Notizbuchseite aufzeichnen, was die Produktivität von Studenten, Interviewern oder Fachleuten in Meetings steigert. Jede Notiz aus Videos ist mit einem Zeitstempel versehen, sodass Sie durch späteres Anklicken zu genau dieser Stelle in der Wiedergabe gelangen.

Darüber hinaus verfügt es über eine optische Zeichenerkennung (OCR), die die Umwandlung von Text aus Bildern, wie gescannten Notizen, gedruckten Handouts oder Whiteboard-Fotos, in durchsuchbaren Text ermöglicht.

Preise für OneNote

Für die Startseite

Microsoft 365 Family: 12,99 $/Monat (für ein bis sechs Personen)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/Monat (für eine Person)

Für Unternehmen

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Apps für Business: 9,90 $/Monat pro Benutzer

ClickUp vs. OneNote: Feature-Vergleich

Wenn es um Produktivität geht, erfüllen ClickUp und OneNote unterschiedliche Zwecke.

Schauen wir uns die wichtigsten Features im Vergleich an, damit Sie entscheiden können, welches Tool besser zu Ihrem Workflow passt. ⚒️

Feature Nr. 1: Gesamtfunktionalität

Sehen wir uns an, wie alles insgesamt zusammenpasst.

ClickUp

ClickUp ist eine umfassende Plattform für Produktivität, die Dokumente, Aufgaben, Projektmanagement, Zusammenarbeit und KI-Features an einem Ort vereint. Es ist Ihre erste Wahl, um umfangreiche Dokumente mit Formatierungen, Vorlagen und eingebetteten Medien zu erstellen und diese Notizen dann direkt mit Ihren Aufgaben zu verknüpfen, ohne zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen zu müssen.

Jeder kann in Echtzeit zusammenarbeiten, und ClickUp Brain (der KI-Sidekick) arbeitet hinter den Kulissen wie Ihr persönlicher Assistent für Produktivität. Es fasst die Notizen aus Marathon-Meetings zusammen, findet Aktionselemente, die Sie möglicherweise übersehen haben, und wandelt sogar Aufzeichnungen in übersichtlichen, organisierten Text um.

OneNote

Diese App zeichnet sich durch die freie Form der Notizen aus. Sie können überall klicken, tippen, zeichnen, Medien einbetten und alles in Notizbüchern, Abschnitten und Seiten organisieren. Sie eignet sich hervorragend zum Notieren von Gedanken, zum Skizzieren von Ideen oder zum Organisieren von Unterrichtsnotizen.

Wenn Sie jedoch nach integrierten Tools für Projektmanagement oder Automatisierung suchen, müssen Sie es mit anderen Microsoft-Apps wie Planner oder Outlook kombinieren.

🏆 Gewinner: ClickUp, da es mehr Funktionen bietet, insbesondere für Teams, die Projekte und Aufgaben verwalten.

📮ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI hauptsächlich für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert mit diesen brillanten Ideen danach? Hier benötigen Sie ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards, mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator, eine visuelle Darstellung basierend auf Ihrer Eingabe zu erstellen. Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, mit der Sie Ideen entwickeln, visualisieren und schneller umsetzen können!

Feature Nr. 2: Organisation und Struktur

Sehen wir uns an, wie jedes Tool Ihnen dabei hilft, Ordnung zu halten und sich leicht zurechtzufinden.

ClickUp

ClickUp bietet eine tiefgreifende, mehrschichtige und hierarchische Organisationsstruktur mit Spaces, Ordnern, Listen, Aufgaben und Dokumenten. Es wurde für die Organisation komplexer Workflows und die Verknüpfung aller Elemente in Ihrem Workspace entwickelt. Und mit Enterprise AI Search und Ask können Sie schnell verwandte Notizen, Aufgaben und Dokumente finden und navigieren, unabhängig davon, wo sie sich befinden.

OneNote

Mit seinem klassischen Setup aus Notizbuch > Abschnitt > Seite ist OneNote vertraut und intuitiv. Sie können Inhalte endlos verschachteln und ganz einfach neu anordnen.

🏆 Gewinner: ClickUp! Die Entscheidung hängt zwar davon ab, was Sie suchen – einen freieren Ansatz oder einen strukturierten Workspace –, aber ClickUp bietet eine leistungsstärkere, hierarchische Struktur, die sich perfekt für die Organisation von Notizen in größeren Workflows eignet. Darüber hinaus können Sie mit der KI-gestützten Suche sofort verwandte Aufgaben und Notizen in Ihrem gesamten Workspace finden.

Feature Nr. 3: KI und Automatisierung

Finden Sie heraus, welches Tool mit KI und Automatisierung mehr Brainpower in die Tabelle bringt!

ClickUp

ClickUp Brain verbindet Ihre Notizen zu einer zusammenhängenden, einheitlichen Wissensdatenbank. Es kann lange Meeting-Notizen mit dem KI-Notiz-Zusammenfasser zusammenfassen und analysieren, Brainstorming-Sitzungen in strukturierte To-Do-Listen umwandeln und sogar automatisch Unteraufgaben basierend auf Ihren Aufgaben generieren. In Kombination mit der Automatisierungs-Engine von ClickUp können Sie damit Workflows einrichten, die Aufgaben zuweisen, Elemente durch Phasen verschieben und Benachrichtigungen automatisch auslösen, wenn Aufgaben Fortschritte machen.

OneNote

OneNote verfügt über keine nativen KI- oder Automatisierungsfunktionen, die in die App integriert sind. Sie können Microsoft Copilot zwar weiterhin im breiteren Microsoft 365-Ökosystem verwenden, aber die KI-Funktionen sind nicht direkt in OneNote enthalten. Das bedeutet, dass Sie auf Integrationen oder externe Tools zurückgreifen müssen, um ähnliche Funktionen zu erhalten.

🏆 Gewinner: ClickUp – für KI, die direkt in Ihren Workflow integriert ist und Ihnen eine deutliche Steigerung Ihrer Produktivität ermöglicht.

🧠 Wissenswertes: Der Legal Pad wurde 1888 von einem Papierfabrikarbeiter erfunden, der Papierreste zusammenheftete. Ein Richter wünschte sich später einen Rand auf der linken Seite, um neben seinen Argumenten Aktionspunkte notieren zu können.

ClickUp vs. OneNote auf Reddit

Wenn es um die Wahl zwischen ClickUp und OneNote geht, bieten echte Benutzer auf Reddit einige ehrliche Einblicke. Es gibt zwar keine Threads, in denen die beiden Tools speziell verglichen werden, aber sehen wir uns einige Bewertungen an, in denen über die Tools gesprochen wird.

Ein Benutzer findet OneNote besser, wenn man mit der Hand schreiben und die Flexibilität behalten möchte, bei Bedarf zur Tastatureingabe zu wechseln:

Wenn Sie Handschrift möchten, würde ich wahrscheinlich OneNote wählen. Ich habe noch nichts gesehen, was mit seiner Freiform mithalten kann, die Ihnen Flexibilität beim Wechsel zwischen Tippen und Handschrift bietet.

Wenn Sie Handschrift möchten, würde ich wahrscheinlich OneNote wählen. Ich habe noch nichts gesehen, was mit seiner Freiform mithalten kann, die Ihnen Flexibilität beim Wechsel zwischen Tippen und Handschrift bietet.

Ein anderer langjähriger Benutzer von OneNote lobt es für bestimmte Anwendungsfälle:

ich würde es nur in Betracht ziehen, wenn Sie neben Audioaufnahmen auch handschriftliche Notizen machen. Oder wenn Sie gerne Dinge ausdrucken. Das sage ich als jemand, der es seit über einem Jahrzehnt benutzt. Es gibt kein Ökosystem, und Outlook Boards war das einzige zusammenhängende Projekt, und das wurde Anfang dieses Jahres von Google übernommen.

ich würde es nur in Betracht ziehen, wenn Sie neben Audioaufnahmen auch handschriftliche Notizen machen. Oder wenn Sie gerne Dinge ausdrucken. Das sage ich als jemand, der es seit über einem Jahrzehnt benutzt. Es gibt kein Ökosystem, und Outlook Boards war das einzige zusammenhängende Projekt, und das wurde Anfang dieses Jahres von Google übernommen.

Ein Benutzer von ClickUp hingegen schätzt den All-in-One-Ansatz:

Hallo, ich habe über 10 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Aufgaben-/Projekt-/KB-Managements. Ich habe so ziemlich jedes ernstzunehmende kommerzielle Tool ausprobiert. Was mir an ClickUp gefällt, ist im Grunde das, was sie vermarkten: eine App für alles. Mir gefällt der Grad der Anpassbarkeit des Aufgabenmanagements sehr gut und auch die KB ist ziemlich solide. Vor kurzem haben sie den Chat erheblich verbessert, sodass wir auch Slack ersetzen werden.

Hallo, ich habe über 10 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Aufgaben-/Projekt-/KB-Managements. Ich habe so ziemlich jedes ernstzunehmende kommerzielle Tool ausprobiert, das es gibt. Was mir an ClickUp gefällt, ist im Grunde das, was sie vermarkten: eine App für alles. Mir gefällt der Grad der Anpassbarkeit des Aufgabenmanagements sehr gut und auch die KB ist ziemlich solide. Vor kurzem haben sie den Chat erheblich verbessert, sodass wir auch Slack ersetzen werden.

Ein anderer Benutzer hebt die starke Funktionalität hervor:

Ich benutze es seit 2017. Es ist großartig. Die KI ist sehr gut. Ich benutze die Dokumente als zweites Gehirn für mein Geschäft. Ich habe keine Beschwerden, außer dass es schwierig sein kann, herauszufinden, wie man anfängt. Die Vorlagen helfen dabei. Ich habe die meisten anderen Tools ausprobiert, aber ClickUp ist immer noch das beste Allround-Tool für das Projekt-/Produktmanagement (sogar besser als Jira).

Ich benutze es seit 2017. Es ist großartig. Die KI ist sehr gut. Ich benutze die Dokumente als zweites Gehirn für mein Geschäft. Ich habe keine Beschwerden, außer dass es schwierig sein kann, herauszufinden, wie man anfängt. Die Vorlagen helfen dabei. Ich habe die meisten anderen Tools ausprobiert, aber ClickUp ist immer noch das beste Allround-Tool für das Projekt-/Produktmanagement (sogar besser als Jira).

Die richtige Wahl hängt natürlich von Ihrem Arbeitsstil und Ihren individuellen Vorlieben ab. Wenn Sie jedoch Notizen benötigen, die neben Ihrer Arbeit existieren und nicht davon getrennt sind, ist ClickUp möglicherweise die bessere Wahl.

🧠 Wissenswertes: Mit dem ursprünglichen PalmPilot (1996) konnten Benutzer mit einem Stift Notizen machen und Aufgaben auf einem Bildschirm verfolgen, der kaum größer als eine Kreditkarte war. Damit begann die erste echte Welle digitaler Tools für Produktivität.

Welche Notiz-App ist die beste?

Das Urteil steht fest… und es war eine knappe Entscheidung. Aber ClickUp hat gewonnen! 👑

Im Vergleich zwischen ClickUp und OneNote wird deutlich, dass beide Tools ihre Stärken haben. OneNote überzeugt durch seine handschriftliche Freiform-Notizfunktion und ist eine gute Wahl für alle, die die Freiheit einer leeren Leinwand schätzen.

Wenn es darum geht, Arbeit zu erledigen, liefert ClickUp.

Es verwandelt Ihre Notizen in umsetzbare Aufgaben und vereint alles von der Erstellung von Dokumenten über KI-gestützte Workflows bis hin zur Zusammenarbeit im Team in Echtzeit.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅