die 11 besten KI-Alternativen zu Rev für die Sprach-zu-Text-Umwandlung im Jahr 2025

Rev AI ist ein beliebter Transkriptionsdienst – aber nicht die einzige Option. Wenn Sie nach einer Alternative zu Rev suchen, die bessere Preise, genauere Transkriptionen, schnellere Lieferung oder nahtlose Integration mit Tools wie Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams bietet, sind Sie in dieser Liste genau richtig.

In diesem Leitfaden haben wir 11 der besten Rev KI-Alternativen zusammengestellt – darunter sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Optionen. Diese Sprach-zu-Text-Tools helfen Ihnen dabei, Audio- und Videodateien schnell und präzise zu transkribieren, egal ob es sich um Meetings, Interviews, Podcasts oder große Mengen an Audio- und Videoinhalten handelt.

⚡ Game Changer: Einige der Tools in dieser Liste gehen über die reine Sprach-zu-Text-Umwandlung hinaus – sie helfen Ihnen dabei, Unterhaltungen zusammenzufassen, Sprecher zu taggen und sogar Sprachnotizen in Aktionselemente umzuwandeln. Scrollen Sie weiter, um das Tool zu finden, das am besten zu Ihrem Workflow passt.

Warum sollten Sie sich für Rev AI-Alternativen entscheiden?

Rev AI ist eine von Rev entwickelte Sprach-zu-Text-Software, die sowohl KI-basierte als auch manuelle Transkriptionslösungen anbietet. Rev AI ist zwar ein guter Transkriptionsdienst, erfüllt jedoch möglicherweise nicht alle Anforderungen – insbesondere, wenn Sie mit komplexeren Projekten oder verschiedenen Teams arbeiten. Hier sind einige Gründe, warum Benutzer häufig nach Alternativen zu Rev suchen:

Probleme mit komplexen Audiodateien : Rev AI kann bei Audio- oder Videodateien mit überlappenden Sprechern, starken Akzenten oder Fachjargon Schwierigkeiten haben, was zu Kontextverlusten oder Fehlinterpretationen führen kann.

Eingeschränktes Kontextverständnis : Ohne die Fähigkeit, den Kontext zu erfassen, interpretiert Rev KI häufig Homophone falsch oder kann die Terminologie in der Transkription nicht konsistent beibehalten, insbesondere bei langen oder detaillierten Aufnahmen.

Unflexible Formatierungsoptionen : Die Plattform bietet nur begrenzte Kontrolle über die Strukturierung von Transkripten, was für Benutzer mit spezifischen Formatierungs- oder Transkriptionsanforderungen frustrierend sein kann.

Keine Funktionen für die Zusammenarbeit : Rev AI unterstützt keine Bearbeitung oder Zusammenarbeit bei Echtzeit-Transkriptionen , was es für Teams schwieriger macht, gemeinsam an Transkriptrevisionen, Kommentaren oder freigegebenen Notizen zu arbeiten.

Nicht für fachspezifische Inhalte geeignet : Wenn Sie mit Fachbegriffen oder Markennamen arbeiten, kommt es bei Rev AI häufig zu Fehlbeschriftungen oder Hörfehlern, die zusätzliche manuelle Bearbeitungen erfordern.

Langsamer bei großen Dateien : Die Verarbeitung langer Audio- oder Video-Inhalte kann zu Verzögerungen, Systemverzögerungen und einer verminderten Produktivität führen – insbesondere für Benutzer, die große Mengen an Aufnahmen verarbeiten.

Geringere Genauigkeit in anderen Sprachen als Englisch: Obwohl Rev AI mehrere Sprachen unterstützt, liefert die Spracherkennungssoftware tendenziell weniger zuverlässige Ergebnisse für alles, was nicht Englisch ist.

👀 Wussten Sie schon? Sprachtechnologie versteht Sie mit der Zeit immer besser. Moderne Sprach-zu-Text-Systeme nutzen kontinuierliches Lernen und benutzerspezifische Anpassungen. Deshalb „versteht" Ihr Sprachassistent Sie mit zunehmender Nutzung immer besser.

die 15 besten Rev AI-Alternativen auf einen Blick

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise (USD/Benutzer/Monat) ClickUp KI-Transkription in Meeting-Tools, Aufgabenvorschläge, Konvertierung von Notizen, integrierte Projekt-Workflows Teams verwalten Aufgaben + Meetings Kostenlos für immer; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat Notta Plattformübergreifende Aufzeichnung, umfangreiche Notizen, Sprecherbeschreibungen, Übersetzung und Suche innerhalb von Audiodateien Einzelne Benutzer, Freiberufler Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat Otter. ai Echtzeit-Transkription, automatische Zusammenfassungen, Kalender-Synchronisierung, Sprechererkennung Hybride Teams, Pädagogen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Monat Descript Bearbeitung auf Transkriptbasis, Bildschirmaufzeichnung, Entfernung von Füllwörtern, Unterstützung mehrerer Spuren Podcaster, Ersteller von Videos Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat Trint Automatische Transkription, Bearbeitungstools, KI-Zusammenfassung, Untertitel-Export, mehrsprachiger Support Medien-Teams, globale Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 80 $/Monat Sonix Mehrsprachiger Support, Notizen mit Zeitstempel, Zuverlässigkeit auf Wortebene, Cloud-Ordnersystem Internationale Teams, Forscher Free-Plan verfügbar; Transkriptionen ab 5 $/Stunde (Premium) Fathom Zoom-Assistent, automatische Teilnahme an Meetings, Anrufzusammenfassungen, CRM-Synchronisierung, E-Mail-Zusammenfassungen Vertriebsteams, Remote-Unternehmen Free Forever; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat Verbit KI + menschliche Transkription, Live-Untertitel, branchenspezifische Modelle, Untertitel- und Synchronisationstools Unternehmen, Rechtswesen/Bildung/Medien Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Fireflies. ai KI-Meeting-Assistent, CRM-Integrationen, Sprecheranalyse, intelligente Suche, benutzerdefiniertes Vokabular Manager, Umsatzteams Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat Happy Scribe KI + menschliche Transkription, über 120 Sprachen, integrierter Untertitel-Editor, SDH-Support Untertiteler, Journalisten, mehrsprachige Teams Pay-as-you-go-Modell; Preise ab 12 $/Stunde Google Cloud Sprache-zu-Text Entwicklerfreundliche API, Live + Batch, über 125 Sprachen, Diarisierung, Zuverlässigkeit auf Wortebene Entwickler, Tech-Teams, Apps Die Standarderkennung in V2 beginnt bei 0,016 $ pro Minute

die 15 besten Rev AI-Alternativen

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-Meeting-Notizen und Workflow-Management)

Erfassen Sie Meeting-Notizen automatisch mit ClickUp AI Notetaker

Für Teams, die es leid sind, verschiedene Tools für Transkription, Aufgabenverfolgung und Dokumentation von Videoinhalten zu jonglieren, vereinfacht ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, das Chaos mit einem einheitlichen, KI-gestützten Workspace.

Im Mittelpunkt steht ClickUp Brain, Ihr virtueller KI-Assistent, der Ihren gesamten Workflow unterstützt. Eines der nützlichsten Features ist der ClickUp AI Notetaker , der sich (auf Wunsch automatisch) in Ihre Anrufe einklinkt, die Audioaufzeichnung aufzeichnet und in Echtzeit Transkriptionen, Highlights, Aktionspunkte und Zusammenfassungen erstellt – und das alles, während Sie noch im Meeting sind.

Noch bevor das Meeting beginnt, kann Brain auf Grundlage Ihrer bisherigen Besprechungen und ausstehenden Aufgaben intelligente Meeting-Agenden erstellen, sodass Ihr Team gut vorbereitet und aufeinander abgestimmt in die Besprechung geht.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain sofort Meeting-Agenden

Und das Beste daran: Jede Transkription ist vollständig durchsuchbar. Wenn Sie sich also daran erinnern möchten, was in der Brainstorming-Sitzung letzten Monat gesagt wurde, müssen Sie nicht mehr durch Slack scrollen oder Dokumente durchsuchen. Fragen Sie einfach Brain, und es findet genau das, was Sie brauchen.

Mit ClickUp Brain können Sie jedes Meeting sofort durchsuchen

Ein weiterer Bereich, in dem sich ClickUp von herkömmlichen Transkriptionstools abhebt, ist das, was nach dem Meeting passiert. Die Transkripte werden nicht einfach in einen Ordner abgelegt. Sie werden automatisch mit relevanten Aufgaben, Projekten und Dokumenten verknüpft.

Wenn beispielsweise jemand ein Ergebnis erwähnt, können Sie diese Zeile markieren und sofort in eine ClickUp-Aufgabe umwandeln, komplett mit einem Mitarbeiter, einem Fälligkeitsdatum und einer Priorität.

Verwandeln Sie Meeting-Notizen in umsetzbare Aufgaben

Entdecken Sie jetzt ClickUp Docs, einen flexiblen Space, in dem Ihr Team Transkripte gemeinsam bearbeiten, KI-generierte Zusammenfassungen hinzufügen, Aufgaben direkt in die Seite einbetten und Teamkollegen für eine schnelle Zusammenarbeit mit Tags versehen kann.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Transkripte sofort zu formatieren, Schlüsselpunkte hervorzuheben oder Aktionselemente einzufügen

Angenommen, Sie haben ein Gespräch zur Inhaltsstrategie transkribiert: Fügen Sie einfach das vollständige Transkript in ein Dokument ein, weisen Sie direkt dort Aufgaben zur Erstellung von Inhalten zu und verfolgen Sie Aktualisierungen, ohne das Dokument zu verlassen.

ClickUp sorgt außerdem dafür, dass Sie keine Zeit mit dem Wechseln zwischen Registerkarten verschwenden. Der KI-Notiztaker lässt sich in Ihren Kalender und Meeting-Tools wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren. Nach der Synchronisierung nimmt er automatisch an Ihren Meetings teil, erfasst alles und legt es ordentlich im richtigen Space ab.

Wandeln Sie Meeting-Notizen sofort in Kalenderereignisse um, weisen Sie Teamkollegen zu und behalten Sie den Überblick über die Zeitleisten Ihrer Projekte

Und da sich alles im ClickUp-Workspace befindet, werden Ihre Audio- oder Videodateien ohne Ihr Zutun von „aufgenommen“ zu „bearbeitet“ verschoben.

📮ClickUp Insight: 49 % der Teilnehmer unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings machen immer noch handschriftliche Notizen – ein überraschender Trend im digitalen Zeitalter. Diese Vorliebe für Stift und Papier kann eine persönliche Präferenz sein oder ein Zeichen dafür, dass digitale Tools zum Notieren noch nicht vollständig in die Workflows integriert sind. Gleichzeitig ergab eine andere ClickUp-Umfrage, dass 35 % der Menschen 30 Minuten oder mehr damit verbringen, Meetings zusammenzufassen, Aktionspunkte freizugeben und Teams auf dem Laufenden zu halten.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp Meetings: Bieten Sie dedizierte Spaces für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Meetings, damit Teams vor, während und nach jedem Meeting zusammenarbeiten können, ohne den Kontext zu verlieren

: Nehmen Sie kurze Bildschirm- oder Sprachvideos auf und erstellen Sie automatisch Transkripte, Zusammenfassungen oder Feedback-Aufgaben direkt aus den aufgezeichneten Inhalten ClickUp Clips: Nehmen Sie kurze Bildschirm- oder Sprachvideos auf und erstellen Sie automatisch Transkripte, Zusammenfassungen oder Feedback-Aufgaben direkt aus den aufgezeichneten Inhalten

: Notieren Sie sich vor einem Meeting erste Gedanken und verknüpfen Sie dann den Inhalt Ihres Notepads mit Transkripten nach dem Gespräch und KI-generierten Zusammenfassungen, um einen vollständigen Workflow vor und nach dem Meeting zu erstellen ClickUp Notepad: Notieren Sie sich vor einem Meeting erste Gedanken und verknüpfen Sie dann den Inhalt Ihres Notepads mit Transkripten nach dem Gespräch und KI-generierten Zusammenfassungen, um einen vollständigen Workflow vor und nach dem Meeting zu erstellen

Limits von ClickUp

Es verfügt über umfangreiche Features, die für technisch weniger versierte Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein G2-Rezensent sagt:

Mir persönlich hilft es, mit den Anforderungen anderer Leute Schritt zu halten. Ich kann mich bei anderen Mitgliedern meines Teams melden und auf unsere Meeting-Notizen zurückgreifen. Das hat die interne Kommunikation sehr verbessert.

Mir persönlich hilft es, mit den Anforderungen anderer Leute Schritt zu halten. Ich kann mich bei anderen Mitgliedern meines Teams melden und auf unsere Meeting-Notizen zurückgreifen. Das hat die interne Kommunikation sehr verbessert.

⚡ Vorlagenarchiv: Möchten Sie wichtige Erkenntnisse festhalten oder Aktionspunkte aus Ihren Anrufen nachverfolgen? Mit diesen Vorlagen für Meeting-Notizen können Sie Diskussionen dokumentieren, nächste Schritte zuweisen und alle Beteiligten von Anfang an auf dem Laufenden halten

2. Notta (Am besten für mehrsprachige Transkriptionen in Echtzeit)

Via Notta

Notta ist eine Echtzeit-Transkriptionssoftware, die mehr als 58 Sprachen für ein globales Publikum unterstützt. Sie kann sowohl Live-Meetings als auch zuvor aufgezeichnete Audio- oder Video-Dateien transkribieren und verfügt über eine integrierte Übersetzungsfunktion, mit der Teilnehmer, die verschiedene Sprachen sprechen, gleichzeitig der Unterhaltung folgen können

Notta enthält auch KI-generierte Zusammenfassungen und Sprecheridentifizierung, damit Benutzer schnell verstehen und organisieren können, was besprochen wurde. Es unterstützt die Zusammenarbeit im Team, sodass Benutzer Transkripte und Zusammenfassungen sofort mit Kollegen freigeben können.

Die besten Features von Notta

Wählen Sie Schlüsselstellen aus und verwandeln Sie sie in kurze Audio- oder Video-Clips mit synchronisierten Transkripten

Laden Sie Notizen im TXT-, Word-, PDF- oder Untertitel-Format wie SRT herunter oder synchronisieren Sie sie mit Tools wie Notion

Richten Sie Anrufe über Notta ein und lassen Sie sie automatisch aufzeichnen und transkribieren, sodass Sie keine Terminplaner von Drittanbietern mehr benötigen

Keine Einschränkungen

Bei schlechter Audioqualität oder mehreren Sprechern kann die Transkriptionsgenauigkeit leiden, manchmal werden sogar Sätze ausgelassen oder Sprecher falsch identifiziert

Notta-Preise

Free

Pro: 13,49 $/Monat

Business: 27,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notta

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notta?

Das sagt ein G2-Rezensent über Notta:

Ich benutze Notta seit über einem Jahr. In dieser Zeit habe ich über 100 Podcast-Episoden bearbeitet und Notta für die Untertitelung und Zusammenfassungen für Show-Notizen verwendet. Es hat aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und der Erleichterung meiner Arbeit als Podcast-Editor SO viel verändert.

Ich benutze Notta seit über einem Jahr. In dieser Zeit habe ich über 100 Podcast-Episoden bearbeitet und Notta für die Untertitelung und Zusammenfassungen für Show-Notizen verwendet. Es hat aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und der Erleichterung meiner Arbeit als Podcast-Editor SO viel verändert.

3. Otter. ai (Am besten für gemeinsame Meeting-Notizen)

Otter. ai ist ein Echtzeit-Transkriptionstool, das Audio aus Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams erfasst und während des Meetings Live-Untertitel generiert. Benutzer können zurückblättern, um vorherige Dialoge nachzuschlagen, oder den integrierten Live-Chat nutzen, um während des Gesprächs Fragen zu stellen oder Punkte zu klären.

Selbst wenn Sie nicht verfügbar sind, kann der KI-Assistent von Otter automatisch an Meetings teilnehmen und mit der Transkription in Ihrem Namen beginnen. Er erstellt außerdem KI-generierte Zusammenfassungen und Aktionspunkte, die zur einfachen Nachverfolgung klar mit den Sprechern verknüpft sind. Mit der integrierten Sprechererkennung und benutzerdefinierten Tags (wie #Entscheidung oder #Aktion) können Benutzer wichtige Teile eines Transkripts schnell organisieren, suchen und filtern.

Otter. ai – die besten Features

Erfasst freigegebene Folien aus Zoom-/Teams-Anrufen und bettet sie neben dem Dialog in das Transkript ein

Erstellen Sie mit GPT-ähnlichen Eingabeaufforderungen Follow-up-E-Mails oder Gliederungen aus Meeting-Notizen

Zeiterfassung, Sprecherhäufigkeit und Schlüsselwörter für eine bessere Meeting-Analyse

Einschränkungen von Otter.ai

Viele Benutzer haben Notizen gemacht, dass die Transkriptionsgenauigkeit bei starken Akzenten oder schlechter Audioqualität sinken kann

Preise für Otter.ai

Free:

Plus: 16,99 $/Benutzer/Monat

Business: 30 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Das sagt ein G2-Rezensent über Otter.ai:

Otter. ai ist ein großartiges KI-Tool zum Transkribieren von Audios und Videos. Die Premium-Version ist großartig, da Sie damit mehr Audiominuten hochladen können. Das Beste daran sind die Zeitstempel und die Genauigkeit. Ich benutze die Premium-Version schon seit langer Zeit und das kürzlich erfolgte Upgrade, bei dem KI Ihnen hilft, die erforderlichen Informationen aus der Unterhaltung zu extrahieren, ist äußerst hilfreich.

Otter. ai ist ein großartiges KI-Tool zum Transkribieren von Audios und Videos. Die Premium-Version ist großartig, da Sie damit mehr Audiominuten hochladen können. Das Beste daran sind die Zeitstempel und die Genauigkeit. Ich benutze die Premium-Version schon seit langer Zeit und das kürzlich erfolgte Upgrade, bei dem KI Ihnen hilft, die erforderlichen Informationen aus der Unterhaltung zu extrahieren, ist äußerst hilfreich.

4. Descript (Am besten für fortgeschrittene Audio-/Video-Bearbeitung mit Transkription)

Via Descript

Descript ist ein Transkriptionstool für Ersteller von Inhalten, die auch Audio- oder Videodateien bearbeiten müssen. Sein Schlüsselmerkmal ist die Möglichkeit, Medien durch Bearbeitung des Transkripts zu bearbeiten: Löschen Sie ein Wort im Text, und es wird auch aus dem Video oder Podcast entfernt.

Zusätzlich zur grundlegenden Sprach-zu-Text-Funktion bietet Descript Tools zum Bereinigen und Organisieren von Transkripten. Die Funktion zum Entfernen von Füllwörtern erkennt automatisch Ausdrücke wie „ähm“, „äh“ und „weißt du“ und hebt sie hervor, sodass Benutzer sie mit einem einzigen Klick löschen können, um eine sauberere Audiodatei zu erhalten. Die Sprecheridentifizierung beschreibt, wer in Gruppenunterhaltungen was gesagt hat, und bietet die Möglichkeit, Namen zuzuweisen oder nach Sprechern zu filtern.

Die besten Features von Descript

Erstellen und bearbeiten Sie Sprachaufnahmen durch Eingabe, Descript synthetisiert neue Audiodateien anhand Ihrer Originalstimme

Nehmen Sie Interviews mit Gästen aus der Ferne auf, transkribieren Sie mehrere Spuren und bearbeiten Sie diese synchron

Echtzeit-Bearbeitung mit Nachverfolgung von Versionen und Kommentaren, ähnlich wie Google Docs für Audio/Video

Einschränkungen von Descript

Benutzer haben berichtet, dass die App fehlerhaft oder langsam sein kann, insbesondere bei großen Projekten

Preise für Descript

Free

Hobbyanwender: 24 $ pro Person und Monat

Ersteller: 35 $ pro Person und Monat

Business: 65 $ pro Person und Monat

Enterprise: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Descript?

Das sagt ein G2-Rezensent über Descript:

Ich habe mit Descript rund 100 Podcast-Episoden erstellt, vom Schreiben von Notizen mit KI bis hin zum Entfernen von Füllwörtern und Exportieren hochwertiger Videos. Dank der einfachen Bearbeitung eignet es sich hervorragend für die Erstellung von Clips und Testimonial-Videos. Ich habe es sogar persönlich verwendet, um eine aufgezeichnete ärztliche Beratung zu transkribieren und zu durchsuchen. Insgesamt super einfach zu bedienen.

Ich habe mit Descript rund 100 Podcast-Episoden erstellt, vom Schreiben von Notizen mit KI bis hin zum Entfernen von Füllwörtern und dem Exportieren hochwertiger Videos. Dank der einfachen Bearbeitung eignet es sich hervorragend für die Erstellung von Clips und Testimonial-Videos. Ich habe es sogar persönlich verwendet, um eine aufgezeichnete ärztliche Beratung zu transkribieren und zu durchsuchen. Insgesamt super einfach zu bedienen.

🧠 Fun Fact: Die manuelle Transkription einer Stunde Audio kann bis zu 4–6 Stunden dauern. Vor der Einführung von KI-Tools benötigten professionelle Transkribenten oft einen ganzen Arbeitstag, um ein einziges Meeting oder eine Podcast-Episode sauber zu transkribieren.

5. Trint (Am besten für kollaborative Transkriptions-Workflows geeignet)

Via Trint

Trint ist ein Speech-to-Text-Tool für Content-Teams, Journalisten und Medienprofis. Es unterstützt mehr als 30 Sprachen für die Transkription und kann Transkripte in mehr als 50 Sprachen übersetzen, was es für die globale Zusammenarbeit nützlich macht. Benutzer können Audio- oder Videodateien hochladen, und Trint wandelt diese schnell und mit Schwerpunkt auf Genauigkeit in bearbeitbare Transkripte um.

Trint enthält auch einen kollaborativen Online-Editor, in dem Teams gemeinsam Transkripte überprüfen, kommentieren und bearbeiten können, ähnlich wie in Google Docs. Es verfolgt den Versionsverlauf und enthält Prüfpfade, sodass Editoren Änderungen rückgängig machen oder überwachen können, wer was bearbeitet hat. Es gibt auch einen Story Builder zum Zusammenstellen mehrerer Transkriptabschnitte zu strukturierten Erzählungen oder Skripten, der häufig für redaktionelle Arbeiten oder die Videoproduktion verwendet wird.

Die besten Features von Trint

Automatische Beschreibung der Sprecher und Möglichkeit für Benutzer, benutzerdefinierte Begriffe oder Namen einzugeben, um die Genauigkeit zu verbessern

Streamen und transkribieren Sie Live-Audio von Ereignissen, Pressekonferenzen oder Konferenzen in Echtzeit

Verbindet sich mit Tools wie Adobe Premiere, Slack, Google Drive und CMS-Plattformen; unterstützt auch die Automatisierung mit Zapier

Einschränkungen von Trint

Trint tauscht etwas Genauigkeit gegen Geschwindigkeit und Kosten ein, und Sie sollten damit rechnen, dass Sie einmal durchgehen müssen, um falsch verstandene Wörter oder Zeichensetzung zu korrigieren

Preise für Trint

Free

Starter: 80 $/Platz/Monat

Erweitert: 100 $/Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Trint

G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trint?

Das sagt ein G2-Rezensent über Trint:

Wir vertrauen auf Trint, damit wir smarter und nicht härter arbeiten können. Mir gefällt, wie einfach es zu bedienen ist und wie genau es unsere Interviews transkribiert. Die Arbeit an Transkripten kann mühsam sein, aber damit reduziert sich der Zeitaufwand für die Bearbeitung unserer Arbeit erheblich.

Wir vertrauen auf Trint, damit wir smarter statt härter arbeiten können. Mir gefällt, wie einfach es zu bedienen ist und wie genau es unsere Interviews transkribiert. Die Arbeit an Transkripten kann mühsam sein, aber damit reduziert sich der Zeitaufwand für die Bearbeitung unserer Arbeit erheblich.

6. Sonix (Am besten für schnelle, mehrsprachige Transkriptionen)

Via Sonix

Sonix ist eine KI-gestützte Transkriptionsplattform, die Transkripte in mehreren Sprachen in derselben Datei verarbeiten kann. Der Online-Editor synchronisiert die Audiowiedergabe mit dem Transkript, sodass Sie den Text leicht überprüfen, nach Stichwörtern suchen und Fehler korrigieren können. Außerdem wird für jedes Wort eine Konfidenzbewertung angezeigt, die unsichere Textstellen hervorhebt, sodass Benutzer genau wissen, wo sie die Audioaufnahme noch einmal überprüfen müssen.

Sonix dient auch als Medienbibliothek. Transkripte werden in der Cloud gespeichert, in Ordnern oder Projekten organisiert und unterstützen eine anpassbare Wiedergabegeschwindigkeit. Features wie AudioText Matches markieren automatisch die Sprecherwechsel, während Anmerkungen mit Zeitstempeln Ihnen ermöglichen, wichtige Zitate oder Abschnitte zu markieren. Wortgenaue Zeitstempel sind für die präzise Bearbeitung oder Untertitelung verfügbar, was besonders für Ersteller von Videos nützlich ist.

Die besten Features von Sonix

Mit den Tools zum Exportieren von Untertiteln können Sie Untertiteldateien (SRT, VTT) mit korrekten Zeitcodes aus Ihren Transkripten in allen unterstützten Sprachen erhalten

Identifiziert und verknüpft automatisch Schlüsselbegriffe oder Zitate für eine schnellere Überprüfung und Zusammenfassung

Bietet ein Feature zum automatischen Einbrennen von Untertiteln, mit dem Sie Untertitel direkt in Ihrem Video stylen und einbrennen können – alles innerhalb der Sonix-Plattform.

Einschränkungen von Sonix

Einige Benutzer haben in ihren Notizen vermerkt, dass es bei bestimmten Akzenten oder Fachbegriffen zu Schwierigkeiten kommen kann

Preise von Sonix

Standard: 0 $/Monat (10 $/Stunde Audio)

Premium: 22 $/Platz/Monat (5 $/Stunde Audio)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sonix

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sonix?

Das sagt ein Capterra-Rezensent über Sonix:

Superschneller Workflow für Transkriptionen. KI erledigt fast 95 % der Arbeit präzise, nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch. Danach benötigte ich nur noch 25 % bis 50 % der gesamten Interviewzeit, um die ungenauen Wörter zu transkribieren.

Superschneller Workflow für Transkriptionen. KI erledigt fast 95 % der Arbeit präzise, nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch. Danach benötigte ich nur noch 25 % bis 50 % der gesamten Interviewzeit, um die ungenauen Wörter zu transkribieren.

7. Fathom (Am besten für kostenlose KI-Meeting-Zusammenfassungen)

Via Fathom

Fathom ist ein Zoom-nativer Transkriptionsassistent, der automatisch an Ihren Meetings teilnimmt, diese in Echtzeit transkribiert und direkt nach dem Anruf KI-generierte Zusammenfassungen liefert. Er erscheint als stiller Teilnehmer und zeigt Live-Untertitel an, sodass Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren können, anstatt sich Notizen zu machen.

Während des Meetings kann Fathom mithilfe von KI-gestützten Highlights Schlüsselmomente erkennen oder Sie wichtige Aussagen manuell mit Tags versehen. Anschließend erstellt es eine übersichtliche Zusammenfassung mit wörtlichen Zitaten, Aktionspunkten und Erkenntnissen, sodass Sie nicht mehr die vollständigen Transkripte durchforsten müssen, um sich an die besprochenen Inhalte zu erinnern.

Die besten Features

Senden Sie automatisch Anrufzusammenfassungen und wichtige Highlights an Salesforce oder HubSpot, um Kundendaten auf dem neuesten Stand zu halten

Erhalten Sie eine Zusammenfassung des Gesprächs direkt in Ihren E-Mail-Posteingang, in der wichtige Zitate, Aufgaben und Folgemaßnahmen aufgelistet sind

Alle Transkripte und Notizen sind privat und werden nicht freigegeben, es sei denn, Sie entscheiden sich dafür

Limits verstehen

In Meetings mit begrenztem Platz auf dem Bildschirm (wie bei Zoom oder Google Meet) wird der Fathom-Bot als vollwertiger Teilnehmer angezeigt und nimmt einen sichtbaren Platz auf dem Bildschirm ein

Preise verstehen

Free Forever

Premium: 19 $/Benutzer/Monat

Team Edition: 29 $/Benutzer/Monat

Team Edition Pro: 39 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen verstehen

G2: 5/5 (über 5000 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fathom?

Das sagt ein G2-Rezensent über Fathom:

Absolut fehlerfreie Zusammenfassungen von Meetings und die Aktionselemente sind genau richtig. Ich finde es toll, wie schnell die Zusammenfassung in meinem Posteingang landet (innerhalb von 60 Sekunden nach Ende des Meetings). Sehr einfach und intuitiv zu bedienen und lässt sich nahtlos in Zoom und Google Meet integrieren. Mir hat das einfache Setup über das Onboarding-Video/die Onboarding-Methode und der schnelle Support/die schnelle Reaktion sehr gut gefallen.

Absolut fehlerfreie Zusammenfassungen von Meetings und die Aktionselemente sind genau richtig. Ich finde es toll, wie schnell die Zusammenfassung in meinem Posteingang landet (innerhalb von 60 Sekunden nach Ende des Meetings). Sehr einfach und intuitiv zu bedienen und lässt sich nahtlos in Zoom und Google Meet integrieren. Mir hat das einfache Setup über das Onboarding-Video/die Onboarding-Methode und der schnelle Support/die schnelle Reaktion sehr gut gefallen.

8. Verbit (Am besten für Transkriptionen und Untertitel in Unternehmen geeignet)

Via Verbit

Verbit ist eine Transkriptions- und Untertitelungsplattform, die ein Hybridmodell verwendet, bei dem KI die erste Transkription übernimmt und anschließend professionelle Transkribenten die Transkription schnell bearbeiten und überprüfen, um eine nahezu perfekte Qualität zu erzielen. Es unterstützt auch Echtzeit-Untertitelung über CART (Communication Access Realtime Translation), das häufig in Klassenzimmern, Konferenzen und Zoom-Webinaren verwendet wird.

Verbit wurde für den Einsatz in Unternehmen entwickelt, entspricht den Standards HIPAA, GDPR und SOC-2 und unterstützt private Cloud-Bereitstellungen für zusätzliche Sicherheit. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, domänenspezifische Glossare einzurichten, um sicherzustellen, dass komplexe oder Nischenbegriffe korrekt transkribiert werden. Außerdem bietet sie Live-Audiobeschreibungen für Barrierefreiheit.

Die besten Features von Verbit

Unterstützt die Identifizierung mehrerer Sprecher und kann Sprecher anhand ihres Namens oder ihrer Sprachprofile beschreiben

Bietet die Übersetzung von Transkripten und sogar KI-Synchronisation, um die Erstellung mehrsprachiger Inhalte zu unterstützen

Verbit enthält ein „Gen V”-KI-Feature, das automatisch prägnante Zusammenfassungen von Meetings oder Kursen erstellt

Einschränkungen von Verbit

Die zahlreichen Symbole, die über die Benutzeroberfläche verstreut sind, wurden als verwirrend erwähnt

Preise für Verbit

Kostenlos (bis zu 30 Minuten)

Selbstbedienung: 29 $/Monat

Komplettservice: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Verbit

G2: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Verbit?

Das sagt ein G2-Rezensent über Verbit:

Einige Dinge, die mir an Verbit gefallen, sind die benutzerfreundliche Oberfläche, die genaue ASR und der kundenorientierte Ansatz. Ich benutze es jeden Tag; es ist in unser System integriert.

Einige Dinge, die mir an Verbit gefallen, sind die benutzerfreundliche Oberfläche, die genaue ASR und der kundenorientierte Ansatz. Ich benutze es jeden Tag; es ist in unser System integriert.

🧠 Wissenswertes: Hollywood hat geheime Armeen von Transkribenten. Film- und Fernsehuntertitel werden oft von spezialisierten Transkriptionsdienstleistern erstellt, von denen einige Frame für Frame arbeiten, um Dialoge, Hintergrundgeräusche und Sprecher-IDs perfekt zu synchronisieren.

9. Fireflies. ai (Am besten für KI-gestützte Meeting-Einblicke)

Über Fireflies AI

Fireflies. ai ist ein KI-basierter Meeting-Assistent in Echtzeit, der Meetings auf Plattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams automatisch aufzeichnet und transkribiert. Die Transkripte erscheinen kurz nach Ende des Meetings in Ihrem Fireflies-Dashboard, komplett mit Zeitstempeln und Sprecherunterscheidung.

Aber es geht nicht nur um Transkription. Fireflies fügt eine Ebene der Unterhaltungsintelligenz hinzu, indem es Schlüsselmomente mit Tags versieht, Aktionselemente generiert und Zusammenfassungen von Meetings erstellt. Die Stimmungsanalyse hilft Teams, den Tonfall zu verstehen, während die intelligente Suchfunktion es Ihnen ermöglicht, Unterhaltungen nach Stichwörtern, Fragen, Daten oder Kategorien zu filtern.

Fireflies. ai – die besten Features

Sie können Fireflies mit einem benutzerdefinierten Vokabular trainieren, um die Genauigkeit für bestimmte Begriffe, Akronyme oder Produktnamen zu verbessern, die von Ihrem Team verwendet werden

Integriert sich in CRM-Tools wie Salesforce und HubSpot, Projektmanagement-Tools wie Asana und Trello sowie Cloud-Plattformen wie Google Drive und Dropbox.

Bietet Sprach- und Sprecheranalysen wie Sprechzeit pro Sprecher, Scorecards und Einblicke, die Managern helfen, Teammitglieder effektiv zu coachen.

Fireflies. ai Einschränkungen

Gelegentliche Schwierigkeiten bei der genauen Transkription und Zusammenfassung von Meetings, insbesondere in Situationen mit mehreren Sprechern, starken Akzenten oder Hintergrundgeräuschen

Fireflies. ai Preise

Free Forever

Pro: 18 $/Platz/Monat

Business: 29 $/Platz/Monat

Enterprise: 39 $/Platz/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fireflies.ai?

Das sagt ein G2-Rezensent über Fireflies. ai:

Die Zusammenfassungen sind unglaublich genau und aufschlussreich, und ich finde es toll, dass man jeden Punkt für mehr Kontext erweitern kann (ein großer Vorteil des Pro-Plans). Die Möglichkeit, die Zusammenfassung des Meetings neben dem vollständigen Transkript anzuzeigen, spart enorm viel Zeit, und dank der verknüpften Zeitstempel kann man direkt zu dem Teil der Unterhaltung springen, den man braucht.

Die Zusammenfassungen sind unglaublich genau und aufschlussreich, und ich finde es toll, dass man jeden Punkt für mehr Kontext erweitern kann (ein großer Vorteil des Pro-Plans). Die Möglichkeit, die Zusammenfassung des Meetings neben dem vollständigen Transkript anzuzeigen, spart enorm viel Zeit, und dank der verknüpften Zeitstempel kann man direkt zu dem Teil der Unterhaltung springen, den man braucht.

10. Happy Scribe (Am besten für Transkriptionen und Untertitel mit menschlicher Option)

Via Happy Scribe

Happy Scribe ist eine beliebte Transkriptionsplattform, die KI-generierte Transkripte in über 120 Sprachen und Dialekten anbietet. Das Setup ist einfach: Laden Sie einfach Ihre Datei hoch, wählen Sie eine Sprache aus und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten ein Transkript mit Zeitstempel. Das Tool fügt automatisch Satzzeichen ein, schreibt Text groß und kann verschiedene Sprecher erkennen und beschreiben, um die Überprüfung zu erleichtern.

Happy Scribe bietet außerdem die Flexibilität, jede KI-Transkription mit einem Klick auf menschliche Genauigkeit zu verbessern. Es verfügt außerdem über einen robusten Untertitel-Editor, der nicht nur Sprache transkribiert, sondern auch zeitgesteuerte Untertitel zum Export generiert. Sie können Untertitelzeilen zusammenführen, teilen und anpassen und sogar SDH (Untertitel für Gehörlose und Schwerhörige) mit Tonbeschreibungen oder Sprecherbeschreibungen einfügen.

Die besten Features von Happy Scribe

Der Editor synchronisiert sich mit Audio-Wellenformen zur einfachen Überprüfung und umfasst die Funktionen „Suchen und Ersetzen“ sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Sprecher-Tags zu vergeben

Sie können Mitarbeiter zur Bearbeitung von Transkripten innerhalb der Plattform einladen oder Dateien im Word- oder TXT-Format für die Offline-Nutzung exportieren

Es gibt auch ein Feature für Kommentare, sodass Sie Notizen oder Fragen zu bestimmten Zeitstempeln für Kollegen hinterlassen können (z. B. „Unklares Wort hier, bitte noch einmal überprüfen“)

Limits von HappyScribe

Das Fehlen einer mobilen App, wodurch Benutzer unterwegs nicht auf die Plattform zugreifen können und die Produktivität derjenigen eingeschränkt wird, die lieber von mobilen Geräten aus arbeiten

Preise von HappyScribe

Free

Starter: Pay as you go (ab 12 $ pro 60 Min.)

Lite: 9 $/Monat

Pro: 29 $/Monat

Business: 80 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Happy Scribe?

Das sagt ein G2-Rezensent über Happy Scribe:

Es ist so einfach wie das Hochladen einer Audiodatei und eine Minute warten. Dann müssen Sie nur noch die 10 % korrigieren, die nicht automatisch transkribiert werden konnten. Zusätzlich ist es möglich, die Audiodatei abzuspielen, während Sie den Text korrigieren, was die Arbeit erheblich erleichtert

Es ist so einfach wie das Hochladen einer Audiodatei und eine Minute warten. Dann müssen Sie nur noch die 10 % korrigieren, die nicht automatisch transkribiert werden konnten. Zusätzlich ist es möglich, die Audiodatei abzuspielen, während Sie den Text korrigieren, was die Arbeit erheblich erleichtert

11. Google Cloud Speech-to-Text (am besten für Entwickler und skalierbare Sprach-API geeignet)

Google Cloud Speech-to-Text ist eine entwicklerfreundliche API für Unternehmen, die Audio in großem Umfang in Text umwandelt. Anstelle einer herkömmlichen Benutzeroberfläche bietet sie eine robuste Backend-Engine, die Apps, Sprach-Bots und automatisierte Workflows unterstützt. Sie unterstützt sowohl Echtzeit-Streaming als auch Batch-Transkription, sodass Sie Live-Audio mit geringer Latenz streamen oder zuvor aufgezeichnete Dateien hochladen können, um detaillierte Transkripte mit Zeitstempeln zu erhalten.

Die API lässt sich mühelos für große Volumen skalieren und umfasst erweiterte Tools wie Erkennungsmetadaten, automatische Zeichensetzung und Konfidenzwerte auf Wortebene, mit denen Entwickler die Transkriptionsqualität optimieren können. Entwickler können die Genauigkeit durch die Bereitstellung eines benutzerdefinierten Vokabulars (z. B. Markennamen oder domänenspezifische Begriffe) weiter verbessern.

Die besten Features von Google Cloud Speech-to-Text

Sie können benutzerdefinierte Sprachmodelle mit AutoML (derzeit in limitierter Einführung) trainieren oder sich für erweiterte Telefon- und Video-Modelle entscheiden, um eine höhere Genauigkeit in speziellen Audioszenarien zu erzielen

Unterstützt die Sprecher-Diarisierung und die automatische Beschreibung von Sprechern ohne manuelle Eingabe

Bietet alternative Transkriptionen für unklare Audiosegmente und gibt Entwicklern so die Flexibilität, die genaueste Interpretation auszuwählen

Limits von Google Cloud Speech-to-Text

Einige Benutzer haben von merklichen Verzögerungen bei der Echtzeit-Transkription berichtet, die sich auf die Effektivität und Reaktionsfähigkeit der Live-Sprachverarbeitung auswirken können

Preise für Google Cloud Speech-to-Text

Basierend auf der Menge der pro Monat verarbeiteten Audiodaten, gemessen in Ein-Sekunden-Schritten. So beginnt beispielsweise die Standarderkennung in V2 bei 0,016 US-Dollar pro Minute und sinkt mit steigender Nutzung, während medizinische Modelle in den ersten 60 Minuten kostenlos sind und danach 0,078 US-Dollar pro Minute kosten

Bewertungen und Rezensionen zu Google Cloud Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Cloud Speech-to-Text?

Das sagt ein G2-Rezensent über Google Cloud Speech-to-Text:

Es leistet hervorragende Transkriptionsarbeit, die sehr genau ist und nur sehr wenig Bearbeitung erfordert. Es ist schön, Alternativen zu anderen Produkten zu haben, insbesondere zu Google, da sie sich in alle Produktlinien integrieren lassen und auf dem Cloud-Laufwerk gehostet werden

Es leistet hervorragende Transkriptionsarbeit, die sehr genau ist und nur sehr wenig Bearbeitung erfordert. Es ist schön, Alternativen zu anderen Produkten zu haben, insbesondere zu Google, da diese sich in alle Produktlinien integrieren lassen und auf dem Cloud-Laufwerk gehostet werden

Mit Transkriptionstools können Sie Unterhaltungen, Meetings und Ideen aus Audio- oder Videodateien erfassen. Aber sobald die Transkription erledigt ist, muss alles, was danach kommt – wie Bearbeitungen, Inhaltsplanung oder Team-Updates – noch in einem organisierten, benutzerfreundlichen Space verwaltet werden.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Ganz gleich, ob Sie mit Videoinhalten, transkribierten Interviews oder KI-generierten Meeting-Notizen aus Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams arbeiten – ClickUp hilft Ihnen, alles zusammenzuführen. Mit integrierten Dokumenten, Vorlagen und ClickUp AI können Sie Projekte verwalten, Inhalte erstellen und zusammenarbeiten – alles an einem Ort.

✨ Möchten Sie Ihren Transkriptions-Workflow zu einem nahtlosen Prozess machen? Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an und vereinfachen Sie Ihre Arbeit von Anfang bis Ende.