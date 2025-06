Die 10 besten PDF-Parser zur Automatisierung der Dokumentenverarbeitung im Jahr 2025

PDFs sollten eigentlich kein Ärgernis sein. Und doch kopieren, fügen Sie ein und scrollen endlos, nur um an die Daten zu kommen, die Sie benötigen.

Das Parsen von PDF-Dateien kann langsam und frustrierend sein und, seien wir ehrlich, nicht immer die beste Nutzung Ihrer Zeit.

Ein guter PDF-Parser ändert das. Er extrahiert die richtigen Daten in Sekundenschnelle, automatisiert die langweiligen Aufgaben und lässt Sie sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren.

Aber wie finden Sie bei so vielen Tools das richtige? Wir haben die Recherche für Sie übernommen. Hier sind die 10 besten PDF-Parser im Jahr 2025, mit denen Sie Dokumente schneller und mit deutlich weniger Aufwand verarbeiten können.

Worauf sollten Sie bei PDF-Parsern achten?

Der Umgang mit PDFs sollte kein Problem sein. Der richtige Parser spart Zeit, erspart die mühsame manuelle Dateneingabe und sorgt für einen reibungslosen Datenfluss.

Das sollten Sie beachten:

OCR für gescannte Dokumente: Wandeln Sie Bilder in bearbeitbaren Text um, damit bei der Übersetzung nichts verloren geht

Benutzerfreundliche Oberflächen: Wählen Sie eine Oberfläche, mit der Sie Dateien hochladen, extrahieren und loslegen können

Robuste Anmerkungsfunktionen : PDFs mühelos markieren, kommentieren und mit Anmerkungen versehen

Dynamische Datenextraktion : Schnelles Erfassen strukturierter Daten für eine bessere Analyse und Berichterstellung

*umfangreiche Features für die Zusammenarbeit: Arbeiten Sie gemeinsam in Echtzeit an PDF-Dateien, ohne langwierigen Hin- und Her-Versand

📖 Lesen Sie auch: PDF-Datenextraktions-Tools mit KI

Die 10 besten PDF-Parser

Das Parsen von PDFs ist nur ein Teil des Problems. Wohin gehen die extrahierten Daten? Wer genehmigt sie? Was ist der Auslöser für den nächsten Schritt? Die meisten Teams fügen eine umständliche Kette von Tools zusammen – eines für OCR, ein anderes für die Speicherung von Dokumenten und ein weiteres für die Zuweisung von Aufgaben. In diesem Fall benötigen Sie eine App, die all dies ersetzen kann.

Hier ist eine kurze Übersicht über die 10 besten PDF-Parser, die derzeit verfügbar sind:

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Extrahieren Sie PDF-Daten mit OCR-Tools, ordnen Sie geparsten Text mit benutzerdefinierten Feldern in Workflows auf Karten zu, verwenden Sie KI, um Aufgaben aus PDFs zu extrahieren, zusammenzufassen und zuzuweisen Durchgängige Automatisierung von Dokumenten-Workflows Kostenloser Plan, anpassbare Pläne für Unternehmen pdfplumber Extrahieren Sie Text, Tabellen und Bilder, bewahren Sie das Layout und die Formatierung von PDF-Dateien, unterstützen Sie OCR für gescannte Dokumente und rufen Sie Metadaten von Objekten ab Strukturierte Datenanalyse und Extraktion von Tabellendaten Free PDFMiner. six Extrahieren Sie Schriftarten, Layouts und Metadaten, konvertieren Sie geparste Inhalte in HTML oder hOCR, analysieren Sie getaggte und strukturierte Inhalte Verarbeitung von Metadaten und erweiterte Bildextraktion Free Tabula-py Extrahieren Sie Tabellen mit definierter Bereichsauswahl, verarbeiten Sie PDFs stapelweise, exportieren Sie sie in CSV, TSV und JSON und integrieren Sie sie in Pandas Tabellarische Daten extrahieren Free PyMuPDF Extrahieren Sie Text, Anmerkungen und Metadaten, rendern Sie PDF-Seiten als Bilder, extrahieren Sie eingebettete Bilder Schnelle Textextraktion und Bildwiedergabe Free Apache PDFBox Validierung gemäß PDF/A-1b-Standards, Extrahieren von Unicode-Text, Teilen und Zusammenführen von PDFs Automatisierung von Geschäftsprozessen, digitale Archivierung/Signatur Free Pdf. co API Barcodes/QR-Codes extrahieren und generieren, Wasserzeichen hinzufügen, PDFs zusammenführen und teilen, Dokument-Workflows über API automatisieren Verarbeitung von Barcodes und QR-Codes Ab 8,99 $/Monat DocParser Verwenden Sie Parsing-Regeln ohne Code, extrahieren Sie Daten über Anker-Schlüsselwörter, bereiten Sie Scans vor und drehen Sie sie automatisch, verarbeiten Sie unterschiedliche Dokument-Layouts Anforderungen an die Dokumentenanalyse für nicht-technische Benutzer Ab nur 32,50 $/Monat ABBYY FineReader PDF SDK Führen Sie zonale OCR für Formularfelder durch, konvertieren Sie in durchsuchbare PDFs, extrahieren Sie Kontaktinformationen in vCards, skalieren Sie mit Azure Cloud Integration automatisierter Dokumenten-Workflows Kostenlos Ab 9 $/Monat pro Benutzer Foxit PDF SDK Erstellen Sie plattformübergreifende intelligente Formulare, fügen Sie Anmerkungen hinzu und exportieren Sie diese, implementieren Sie sichere digitale Signaturen und durchsuchen Sie große Repositorys effizient Behandlung von Sonderfällen und weit verbreiteten PDF-Standards Free

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsbasierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (Am besten für die End-to-End-Automatisierung von Dokumenten-Workflows)

Lernen Sie ClickUp kennen, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat.

Hier werden Ihre geparsten Dokumente gespeichert, überprüft, bearbeitet und nachverfolgt. Für Einsteiger lässt sich ClickUp ganz einfach mit OCR-Tools integrieren, um Daten aus PDFs zu extrahieren, egal ob Rechnungen, Formulare, Verträge oder Quittungen.

Bei Bedarf können Sie Ihre Daten auch in PDF, CSV oder Excel exportieren.

Exportieren Sie die Daten Ihrer Aufgaben aus verschiedenen Dateiformaten und Tools

Sobald der Text geparst ist, können Sie mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp diese Daten direkt in Aufgaben oder Workflows zuordnen: Fälligkeitsdaten, Namen, Werte, Kontrollkästchen – alles, was Sie nachverfolgen müssen.

Extrahieren Sie Daten effizient, indem Sie mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp einzigartige Datenfelder einrichten

ClickUp Brain

Und gerade als Sie dachten, es könnte nicht besser werden, hat ClickUp mit ClickUp Brain seine internen KI-Workflows eingeführt.

Es kann Text aus PDFs extrahieren, Aufgaben erstellen und diese sofort zuweisen. Sagen Sie einfach: „Erstellen Sie eine Überprüfungsaufgabe für den neuesten Vorschlag“, und das Programm erledigt den Rest – Einstellungen von Fristen, Zuweisung von Teammitgliedern und Optimierung des Prozesses.

Mit ClickUp Ai können Sie außerdem ganz einfach Schlüsselinformationen aus PDFs finden, zusammenfassen und vieles mehr. Dank der zahlreichen Features, die es in die Tabelle bringt, läuft die Entscheidungsfindung wie von selbst.

📌 Einige Tipps für den Einstieg: Konvertieren Sie diese PDF-Daten in eine Aufgaben-Checkliste

Finden und markieren Sie in diesen PDF-Anhängen erwähnte Fristen

Erstellen Sie eine Zusammenfassung dieses Berichts in Stichpunkten

Schreiben Sie diesen PDF-Inhalt in eine prägnantere Version um

ClickUp-Dokumente

Benötigen Sie eine bessere Option für die Dokumentation? ClickUp bietet geparsten Daten einen Platz, an dem sie gespeichert werden und sich innerhalb von ClickUp Docs weiterentwickeln können. Sie können aus geparsten Eingaben lebendige Dokumente erstellen, diese an Aufgaben anhängen und in Ihre Workflows einbetten.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um durch kollaborative Live-Bearbeitung Änderungen in Echtzeit vorzunehmen

Das Beste daran? Kommentare, Genehmigungen und Aktualisierungen erfolgen in Echtzeit. Und da die Dokumente in ClickUp gespeichert sind, bleiben sie mit dem Prozess verbunden – sie verschwinden nicht in einem Ordner auf dem Laufwerk und gehen nicht in Versionshistorien verloren.

ClickUp-Automatisierungen

In Kombination mit ClickUp-Automatisierungen können geparste Daten nun ohne menschliches Zutun den nächsten Schritt auslösen und so die Dateneingabe vollständig automatisieren. Die Rechnung? Automatisch der Buchhaltung zugewiesen. Der Vertrag? Zur Prüfung an die Rechtsabteilung gesendet. Das Formular? Protokolliert, getaggt und archiviert, ganz ohne Ihr Zutun.

Passen Sie Ihre Workflows mit ClickUp-Automatisierungen an und optimieren Sie sie, um Statusaktualisierungen in Echtzeit widerzuspiegeln

Die besten Features von ClickUp

Limits von ClickUp

Die umfassenden Features zur Dokumentenverarbeitung können für Benutzer mit wenig Erfahrung zunächst überwältigend wirken

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Hier ist eine Rezension von Reddit:

Ich benutze ClickUp seit 2017. Es ist großartig. Die KI ist sehr gut. Ich nutze die Dokumente als zweites Gehirn für mein Geschäft. Ich habe keine Beschwerden, außer dass es schwierig sein kann, herauszufinden, wie man anfängt. Die Vorlagen helfen dabei. Ich habe die meisten anderen Tools ausprobiert, aber ClickUp ist immer noch die beste Allround-Plattform für das Projekt-/Produktmanagement (sogar besser als Jira). Es ermöglicht verschiedenen Teams in der Organisation, in ihrem bevorzugten Workflow zu arbeiten, aber aus einer zentralen Informationsstruktur heraus.

Ich benutze ClickUp seit 2017. Es ist großartig. Die KI ist sehr gut. Ich nutze die Dokumente als zweites Gehirn für mein Geschäft. Ich habe keine Beschwerden, außer dass es schwierig sein kann, herauszufinden, wie man anfängt. Die Vorlagen helfen dabei. Ich habe die meisten anderen Tools ausprobiert, aber ClickUp ist immer noch die beste Allround-Plattform für das Projekt-/Produktmanagement (sogar besser als Jira). Es ermöglicht verschiedenen Teams in der Organisation, in ihrem bevorzugten Workflow zu arbeiten, aber aus einer zentralen Informationsstruktur heraus.

💡 Faktencheck: 26 % der Unternehmen erhöhen ihre Investitionen in Automatisierungslösungen, um ihren Dokumentenmanagementaufwand zu reduzieren.

2. pdfplumber (Am besten geeignet für strukturierte Datenanalyse und die Extraktion von Tabellendaten)

via pdfplumber

pdfplumber ist eine Python-Bibliothek zum präzisen Extrahieren von Text, Tabellen und Bildern aus PDF-Dateien. Im Gegensatz zu einfachen Parsern behält sie das Format bei und verarbeitet gescannte Dokumente mit OCR-Unterstützung, sodass die Extraktion von PDF-Daten nahtlos funktioniert.

die besten Features von pdfplumber

Extrahieren Sie Text aus jeder Seite einer PDF-Datei, auch aus beschnittenen oder geänderten Seiten

Einfaches Abrufen umfassender Metadaten und struktureller Details zu jedem PDF-Objekt

Verwenden Sie die integrierten visuellen Debugging-Tools, um die Fehlerbehebung zu vereinfachen

Nutzen Sie nützliche Funktionen wie die Filterung von Ausschnittboxen, um Ihre Datenauswahl zu verfeinern

einschränkungen von pdflumber

Funktioniert in erster Linie für maschinell erstellte PDFs, jedoch nicht für gescannte PDFs

preise für pdfplumber

Free

bewertungen und Rezensionen zu pdfplumber

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔑 Produktivitäts-Hack: Verarbeiten Sie Ihre PDFs stapelweise, anstatt sie einzeln zu bearbeiten. Richten Sie Automatisierungsregeln ein, um Schlüssel-Daten zu extrahieren, Formate zu konvertieren oder Dateien in großen Mengen zu organisieren. Dies reduziert sich wiederholende manuelle Arbeit und beschleunigt die Dokumentenverarbeitung.

3. PDFMiner. six (Am besten geeignet für die Verarbeitung von Metadaten und erweiterte Bildextraktion)

PDFMiner. six ist ein PDF-Parsing-Tool mit modularem Aufbau. Es bietet Entwicklern eine präzise Kontrolle über die PDF-Verarbeitung. Als verbesserte Weiterentwicklung von PDFMiner verbessert es die Bildextraktion und die Kompatibilität mit Python 3.

Er eignet sich ideal für komplexe Aufgaben wie die Analyse von Textblöcken unter Beibehaltung des Formats und für strukturierte Dokumente wie Berichte und Broschüren.

PDFMiner. Sechs beste Features

Nutzen Sie den robusten Support des Tools für verschiedene Schriftarten, einschließlich vertikaler Skripte

Reduzieren Sie die Größe von PDF-Dateien, indem Sie Text und Bilder komprimieren, ohne Daten zu verlieren

Extrahieren Sie Inhaltsverzeichnisse und getaggte Inhalte, um komplexe Dokumente zu navigieren

Konvertieren Sie extrahierten Text in verschiedene Formate wie HTML, Bilder oder sogar hOCR

PDFMiner. Sechs Einschränkungen

Aufgrund der komplexen Benutzeroberfläche ist die Lernkurve steil, was Anfänger abschrecken könnte

PDFMiner. Sechs Preisoptionen

Free

PDFMiner. Sechs Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Tabula-py (am besten geeignet für die Extraktion tabellarischer Daten)

Tabula-py ist eine Python-Bibliothek zum Extrahieren wertvoller Datentabellen aus PDF-Dateien.

Dies ist hilfreich für Datenanalysten und Forscher, die strukturierte Daten aus Berichten benötigen, da sie so die Extraktion von Tabellen nahtlos in ihre Workflows integrieren können.

Die besten Features von Tabula-py

Extrahieren Sie Tabellen präzise, indem Sie die genauen Bereiche im PDF angeben

Verarbeiten Sie mehrere PDF-Dateien gleichzeitig mit der Stapelverarbeitung

Nahtlose Integration mit Pandas und Export von Tabellen in CSV, TSV oder JSON

Führen Sie Skripte unter Windows, macOS und Linux ohne Code-Änderungen aus

Einschränkungen von Tabula-py

Ohne Tools zur Texterkennung können keine Daten aus gescannten PDFs extrahiert werden

Für eine optimale Leistung sind möglicherweise einige technische Einstellungen und Anpassungen erforderlich

Preise für Tabula-py

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Tabula-py

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Ein US-Krankenversicherer reduzierte die Bearbeitungszeit von Schadensfällen um 74 % durch den Einsatz KI-gestützter Dokumenten-Workflows und verkürzte den Prozess von 11,5 Minuten auf nur 3 Minuten pro Schadensfall.

5. PyMuPDF – PyPI (Am besten geeignet für die schnelle Textextraktion und Bildwiedergabe)

via PyMuPDF

PyMuPDF, auch bekannt als Fitz, ist eine leichtgewichtige und schnelle Python-Bibliothek, die mit PDF und anderen Dokumentformaten arbeitet. PyMuPDF eignet sich ideal für Aufgaben im Bereich von der einfachen Textextraktion bis hin zur erweiterten Dokumentbearbeitung.

Das Tool wurde für Entwickler entwickelt, um Text, Bilder, Anmerkungen und Metadaten aus PDFs zu extrahieren und gleichzeitig Rendering- und Bearbeitungsfunktionen zu unterstützen.

Die besten Features von PyMuPDF

Extrahieren Sie Anmerkungen und Kommentare sofort für optimierte Überprüfungen

Rendern Sie PDF-Seiten als Bilder (PNG, JPEG) zur visuellen Darstellung

Extrahieren Sie eingebettete Bilder im Originalformat zur Weiterverarbeitung

Einschränkungen von PyMuPDF

Die robusten und fortschrittlichen Features erfordern für neue Benutzer möglicherweise eine steile Lernkurve

Gescanntes PDF kann nicht ohne externe OCR-Tools verarbeitet werden

Preise für PyMuPDF

Free

Bewertungen und Rezensionen zu PyMuPDF

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Weiterlesen: So erstellen Sie einen Workflow für die Produktdokumentation

6. Apache PDFBox (Am besten geeignet für die Automatisierung von Geschäftsprozessen, digitale Archivierung und digitale Signaturen)

über Apache PDFBox

Apache PDFBox ist eine Open-Source-Java-Bibliothek, mit der Entwickler PDF-Dateien erstellen, bearbeiten und Daten daraus extrahieren können. Die Bibliothek ist gleichzeitig ein robustes Toolkit, das sich für einfache und komplexe Aufgaben der PDF-Verarbeitung eignet.

Ob Sie neue PDF-Dateien erstellen, bestehende ändern oder bestimmte Daten extrahieren möchten – Apache PDFBox ist dafür bestens gerüstet.

Die besten Features von Apache PDFBox

Validieren Sie PDF-Dateien anhand des PDF/A-1b-Standards für langfristige Compliance

Extrahieren Sie ganz einfach Unicode-Text aus PDF-Dateien, sodass der Text in anderen Apps durchsucht werden kann

Einzelne PDFs in mehrere Dateien aufteilen oder mehrere PDFs zu einem einzigen Dokument zusammenführen

Einschränkungen von Apache PDFBox

Aufgrund der umfangreichen Features und der Notwendigkeit, Java-Konzepte zu verstehen, für Anfänger eine Herausforderung

Erfordert eine Java-Umgebung, was für Entwickler, die mit Java nicht vertraut sind, eine zusätzliche Komplexität darstellen kann

Preise für Apache PDFBox

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Apache PDFBox

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Apache PDFBox?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Eine großartige Möglichkeit, mit PDFs zu arbeiten. Mir gefällt, dass ich vorhandene PDF-Dateien bearbeiten kann, während ich sie zuvor nur lesen konnte.

Eine großartige Möglichkeit, mit PDFs zu arbeiten. Mir gefällt, dass ich vorhandene PDF-Dateien bearbeiten kann, während ich sie zuvor nur lesen konnte.

💡Lesen Sie auch: Ist es möglich, auf einem PDF zu zeichnen? Wir zeigen Ihnen, wie das geht!

7. Pdf. co API (Am besten geeignet für die Verarbeitung von Barcodes und QR-Codes)

PDF. co ist eine Cloud-basierte PDF-Parser-Software, die die Dokumentenverarbeitung für eine vielfältige Benutzerbasis automatisiert, von Full-Stack-Entwicklern bis hin zu Codierungsbegeisterten. Mit einer leistungsstarken Suite von APIs und Integrationen vereinfacht sie Aufgaben wie Datenextraktion, Konvertierung und Dokumentenerstellung und ermöglicht so eine nahtlose Automatisierung und verbesserte Effizienz bei der Verarbeitung von PDFs.

Die besten Features der PDF. co API

Erstellen Sie neue PDF-Dateien und bearbeiten Sie vorhandene mit Features wie Wasserzeichen, Zusammenführen und Teilen

Nutzen Sie die APIs umfassend, um Barcodes und QR-Codes in PDF-Dokumenten zu lesen und zu generieren

PDF. co API-Limits

Für den Zugriff auf den gesamten Bereich der Features und höhere Nutzungslimits ist ein Abonnement erforderlich, das für gelegentliche Benutzer möglicherweise nicht geeignet ist

Preise für PDF. co API

Basis : 8,99 $/Monat

Persönlich : 22,49 $/Monat

Business 1 : 44,99 $/Monat

Business 2 : 89,99 $/Monat

Business 3 : 270,99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu PDF. co API

G2: 4,8/5 (über 115 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über PDF. co API?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich war auf der Suche nach einem zeitsparenden Tool, um Informationen aus Rechnungen zu extrahieren, die ein sehr spezifisches Format haben. Dank PDF. co muss das Finanzteam nicht mehr jede Rechnung einzeln lesen. Es ist erstaunlich, ich habe mehrere Plattformen ausprobiert, und Pdf. co hat es geschafft.

Ich war auf der Suche nach einem zeitsparenden Tool, um Informationen aus Rechnungen zu extrahieren, die ein sehr spezifisches Format haben. Dank PDF. co muss das Finanzteam nicht mehr jede Rechnung einzeln lesen. Es ist erstaunlich, ich habe mehrere Plattformen ausprobiert, und Pdf. co hat es geschafft.

🔍 Wussten Sie schon? Mit der Kontextdiagramm-Vorlage von ClickUp können Sie abstrakte Diagramme in umsetzbare Aufgaben verwandeln.

8. Docparser (Am besten geeignet für die Dokumentenanalyse durch nicht-technische Benutzer)

via Docparser

Docparser ist ein Cloud-basiertes Tool zur Datenextraktion und Automatisierung von Geschäftsprozessen ohne Code, das KI, OCR und anpassbare Parsing-Regeln nutzt, um unstrukturierte PDFs, Word-Dateien und gescannte Bilder in strukturierte Daten umzuwandeln.

Sie wurde für dokumentenintensive Branchen wie Rechtswesen, E-Commerce, Fertigung usw. entwickelt und nutzt KI und OCR, um unstrukturierte Dokumente in verwertbare Daten für Tabellenkalkulationen, Datenbanken oder Integrationen umzuwandeln.

Die besten Features von Docparser

Seiten automatisch drehen und Scans mit Bildvorverarbeitung verbessern

Extrahieren Sie wiederkehrende Werte mithilfe von Anker-Schlüsselwörtern, sogar mit Offsets

Verarbeiten Sie unterschiedliche Dokument-Layouts mit dem KI-Smart-Parser

Einschränkungen von Docparser

Auf klare Handschrift beschränkt; unleserliche Handschriften müssen möglicherweise manuell korrigiert werden

Probleme mit Notizen oder Dokumenten in freiem Format, denen einheitliche Muster fehlen

Preise für Docparser

Starter: 32,50 $/Monat

Pro: 61,50 $/Monat

Business: 133 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Docparser

G2: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 115 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Docparser?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Wir haben Docparser verwendet, um mit der Digitalisierung von Umweltproduktdeklarationen zu beginnen. Die ersten Schritte sind sehr einfach und Daten lassen sich aus den gängigsten Dokumenttypen extrahieren.

Wir haben Docparser verwendet, um mit der Digitalisierung von Umweltproduktdeklarationen zu beginnen. Die ersten Schritte sind sehr einfach und Daten lassen sich aus den gängigsten Dokumenttypen extrahieren.

9. ABBYY FineReader PDF SDK (Am besten geeignet für die Integration automatisierter Dokumenten-Workflows)

über ABBYY FineReader PDF SDK

ABBYY FineReader PDF SDK ist ein entwicklerorientiertes Toolkit mit Funktionen zur Dokumentenverarbeitung.

Dank seiner REST API lässt es sich leicht in andere Software integrieren und kann von Fachleuten mit Programmierkenntnissen verwendet werden.

ABBYY nutzt seine OCR-Technologie, um Text aus geparsten Daten zu extrahieren und das Format beizubehalten, was es zu einer ersten Wahl für Finanzdienstleister und Versicherungen für Steuerformulare, Bestellungen und Ähnliches macht.

Die besten Features von ABBYY FineReader PDF SDK

Extrahieren Sie Rechnungsfelder wie Summen und Kundennamen mit Zonen-Erkennung

Konvertieren Sie Dokumente in durchsuchbare PDF/PDF-A-Dateien unter Beibehaltung des Layouts

Extrahieren Sie Kontaktdaten aus Karten und exportieren Sie sie zur CRM-Integration in vCard

Skalieren Sie mühelos mit Azure-basierter Verarbeitung für Workloads mit hohem Volumen

Limits von ABBYY FineReader PDF SDK

Für nicht technisch versierte Benutzer weniger zugänglich, da mittlere Programmierkenntnisse erforderlich sind

Komplexe und zeitaufwändige Konfiguration

Preise für ABBYY FineReader PDF SDK

Free

Einzelplatz: 9 $/Monat pro Benutzer

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ABBYY FineReader PDF SDK

G2: 4,8/5 (über 340 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 425 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ABBYY FineReader PDF SDK?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Ich liebe dieses Tool, weil es das effektivste OCR-Programm ist, das ich je verwendet habe. Es ist eines der kostengünstigsten und benutzerfreundlichsten Produkte auf dem Markt. Es ist außergewöhnlich benutzerfreundlich.

Ich liebe dieses Tool, weil es das effektivste OCR-Programm ist, das ich je verwendet habe. Es ist eines der kostengünstigsten und benutzerfreundlichsten Produkte auf dem Markt. Es ist außergewöhnlich benutzerfreundlich.

10. Foxit PDF SDK (Am besten geeignet für die Verarbeitung von Sonderfällen und einem breiten Bereich von PDF-Standards)

über Foxit PDF SDK

Der letzte Eintrag auf unserer Liste der besten PDF-Parsing-Lösungen ist Foxit PDF SDK. Es eignet sich am besten für Entwickler, die ein leistungsstarkes Entwicklungstoolkit suchen, um erweiterte PDF-Funktionen in Anwendungen auf Plattformen wie Windows, macOS, Linux, iOS, Android und im Web zu integrieren.

Dank der branchenführenden PDF-Engine von Foxit können Entwickler PDF-Dokumente mühelos erstellen, anzeigen, bearbeiten, mit Anmerkungen versehen und sichern.

Mit Features wie intelligenten Formularen, erweiterten Anmerkungen und plattformübergreifender Kompatibilität ist es vor allem für Unternehmen nützlich, die skalierbare PDF-Lösungen benötigen.

Die besten Features von Foxit PDF SDK

Verwenden Sie Smart Forms, um interaktive Formulare auf jeder Plattform mit JavaScript-Support auszufüllen

Erstellen, bearbeiten, importieren/exportieren Sie Anmerkungen wie Markierungen, Kommentare, Stempel und mehr

Entwickeln Sie sichere Workflows für digitale Signaturen für rechtliche Dokumente oder Finanzberichte

Implementieren Sie erweiterte Suchfunktionen in großen Dokumenten-Repositorys

Einschränkungen von Foxit PDF SDK

Erfordert umfangreiche Programmierkenntnisse für eine effektive Implementierung

Preise für Foxit PDF SDK

Free

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Foxit PDF SDK

G2: 4,5/5 (+ Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Foxit PDF SDK?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Das Feature „Optische Zeichenerkennung“ ist das leistungsstärkste und produktivitätssteigerndste Feature, das in den neuen Versionen von Foxit PDF SDK eingeführt wurde... Damit bauen wir kontinuierlich eine einzigartige Bibliothek mit verlorenen Forschungsmaterialien auf, die nicht nur lesbar, sondern auch durchsuchbar und bearbeitbar sind.

Die Funktion zur optischen Zeichenerkennung ist das leistungsstärkste und produktivitätssteigernde Feature, das in den neuen Versionen von Foxit PDF SDK eingeführt wurde... Damit bauen wir kontinuierlich eine einzigartige Bibliothek mit verlorenen Forschungsmaterialien auf, die nicht nur lesbar, sondern auch durchsuchbar und bearbeitbar sind.

Automatisieren, extrahieren und auf Autopilot schalten mit ClickUp

Jetzt, da Sie aus einer Vielzahl von Tools zur Dokumentenverarbeitung wählen können, müssen Montags nicht mehr wie eine endlose PDF-Datei-Schnitzeljagd sein. Kein Jonglieren mit isolierten Dateien oder Ertrinken in sich wiederholenden Aufgaben mehr.

Jedes der von uns vorgestellten Tools zur Dokumentenverarbeitung hat seine Stärken, aber ClickUp setzt als Allround-App für die Arbeit neue Maßstäbe.

Dank des einheitlichen Ansatzes können Sie mühelos Daten extrahieren, PDF-Dateien bereinigen und Workflows optimieren.

Entwickler und Wissensarbeiter haben schon genug zu tun – warum also die Datenextraktion noch komplizierter machen?

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!