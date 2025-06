So erstellen Sie Copilot-Eingabeaufforderungen mit 10 Beispielen

Microsoft 365 Copilot kann Wunder für Ihren Workflow bewirken – wenn Sie seine Sprache sprechen!

🧠 Fun Fact: 72 % der Unternehmen weltweit setzen in irgendeiner Form künstliche Intelligenz ein

In diesem Beitrag erfahren Sie anhand von 10 praktischen Beispielen und den zu erwartenden Ergebnissen, wie Sie Copilot-Eingabeaufforderungen schreiben, die die Produktivität maximieren.

⚡️ Bonus: Wir stellen Ihnen ClickUp Brain vor, einen intelligenten Assistenten, der alles bietet, was Copilot kann, aber zusätzlich über Datenanalyse, einen Verlaufsspeicher und die Möglichkeit verfügt, Aktionen innerhalb Ihres ClickUp-Workspace auszuführen! Scrollen Sie weiter, um kostenlos loszulegen!

Aber zuerst starten wir mit unserem Leitfaden zu Copilot-Eingabeaufforderungen.

Was sind Copilot-Eingabeaufforderungen?

Copilot-Eingabeaufforderungen sind Anweisungen, die Sie KI-gestützten Tools wie Microsoft Copilot geben, um sie bei der Ausführung von Aufgaben anzuleiten.

Betrachten Sie sie als Gesprächsstarter, die der KI helfen, Ihre Bedürfnisse zu verstehen und genau das zu liefern, was Sie wollen. Je mehr Sie Ihre Eingabeaufforderungen verfeinern, desto produktiver und effektiver wird Ihr KI-Assistent!

Ganz gleich, ob Sie an einer Präsentation arbeiten, Daten analysieren oder einen Blogbeitrag schreiben – Ihre Eingabeformulierung bestimmt die Form der KI-Antworten. Eine gut formulierte Eingabeformulierung ist klar, prägnant und detailliert, damit Sie die besten Ergebnisse mit der KI erzielen.

Durch den Einsatz von KI im Projektmanagement können Sie Teams dabei unterstützen, komplexe Aufgaben in überschaubare Teilaufgaben zu zerlegen. Ein Marketing-Team kann beispielsweise Eingabeaufforderungen zum Entwerfen von E-Mail-Kampagnen verwenden, während Entwickler sie zum Debuggen von Code oder zum Generieren von Dokumentation nutzen.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie KI, um Erkenntnisse zu gewinnen, statt nur Inhalte zu erstellen. Bitten Sie Copilot, Trends zu vergleichen, Stimmungen zu analysieren oder Schlüsselinformationen aus großen Datensätzen zu extrahieren, die über einfache Zusammenfassungen hinausgehen.

Vorteile der Verwendung von Copilot-Prompts

Haben Sie schon einmal versucht, ein Rezept ohne klare Anweisungen zu befolgen? Wahrscheinlich ist das Ergebnis nicht ganz so geworden, wie Sie es sich vorgestellt haben. Genauso fühlt sich die Arbeit mit KI ohne klare Copilot-Eingabeaufforderungen an. Spezifische Anweisungen stellen sicher, dass Ihr KI-Assistent Ihre Anforderungen beim Schreiben, Analysieren oder Organisieren erfüllt.

So erzielen Sie mit klaren, besseren Eingabeaufforderungen in Microsoft Copilot die gewünschten Ergebnisse:

Höhere Produktivität: Klare Anweisungen helfen der KI, Aufgaben wie das Generieren von Inhalten, das Analysieren von Daten oder das Erstellen von Präsentationen zu optimieren, sodass Sie Zeit sparen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können

Verbesserte Genauigkeit: Gut formulierte Eingabeaufforderungen stellen sicher, dass die KI präzise und relevante Antworten liefert, egal ob es um das Verfassen von E-Mails, das Zusammenfassen von Berichten oder das Berechnen von Daten geht

Konsistente Ergebnisse: Copilot-Eingabeaufforderungen sorgen für Konsistenz in Ihrer Arbeit und helfen Ihnen, jedes Mal vorhersehbare und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen

Hilfe für alle Apps: Dank intelligenter Eingabeaufforderungen können Sie Copilot in allen Microsoft 365-Tools verwenden – von E-Mails bis hin zu Präsentationen. Beginnen Sie mit einer Meeting-Zusammenfassung in Outlook und wandeln Sie diese mithilfe gezielter Eingabeaufforderungen in eine PowerPoint-Präsentation um

Kontext in Erkenntnisse umwandeln: Copilot lernt aus Ihren Arbeitsmustern, erkennt Trends und schlägt Automatisierungen vor, z. B. das Erstellen von Antwortvorlagen aus Kundenfeedback

👀 Wussten Sie schon? Microsoft Copilot nutzt fortschrittliche Sprachmodelle wie GPT-4, um menschenähnliche Texte zu verstehen und zu generieren. Dank dieser Grundlage kann Copilot mehr als nur Fragen beantworten – es kann Aufgaben ausführen, Dokumente erstellen und sogar beim Codieren helfen!

Wie erstellt man effektive Copilot-Eingabeaufforderungen?

Um effektive Copilot-Eingabeaufforderungen zu erstellen, müssen Sie Klarheit, Relevanz und Engagement in Einklang bringen. Hier sind die Schlüsselstrategien für die Erstellung besserer Eingabeaufforderungen für sinnvollere und produktivere Interaktionen:

Verwenden Sie eine klare und spezifische Sprache : Vermeiden Sie Mehrdeutigkeiten – formulieren Sie Ihre Anweisungen klar, damit Copilot schnell versteht, was Sie benötigen

Halten Sie es kurz : Details sind wichtig, aber zu lange Eingabeaufforderungen können die KI überfordern

Kontext und Relevanz bereitstellen : Je mehr Kontext Sie bereitstellen, desto besser kann die KI die Situation verstehen. Beispiel: "Welche drei Eigenschaften würden Sie in einem Vorstellungsgespräch als wichtigste Qualifikationen für Ihre Erfahrung im Projektmanagement hervorheben?"

Ermutigen Sie zu tieferem Nachdenken: Stufen Sie Ihre Eingabeaufforderungen für durchdachtere Antworten. Beispiel: "Vergleichen und kontrastieren Sie die Erfolgsfaktoren traditioneller und digitaler Marketingstrategien für kleine Unternehmen. "

Ton und Stil festlegen : Geben Sie klar an, ob Sie Antworten in einem bestimmten Ton oder Stil wünschen. Beispiel: "Entwerfen Sie eine freundliche Notiz, um sich für ein Vorstellungsgespräch zu bedanken, und heben Sie dabei die wichtigsten Punkte hervor. "

Iterieren und verfeinern: Passen Sie Ihre Eingabeaufforderungen anhand von Feedback an. Wenn eine bestimmte Eingabeaufforderung durchweg hervorragende Ergebnisse liefert, analysieren Sie, was sie so effektiv macht, und verfeinern Sie sie für die zukünftige Verwendung

💡Suchen Sie einen intelligenteren KI-Assistenten? Microsoft Copilot unterstützt zwar Ihre Microsoft 365-Apps, ClickUp Brain geht jedoch noch einen Schritt weiter. Es ist in Ihren Workspace integriert und hilft Ihnen, Aufgaben zu verwalten, Inhalte zu generieren, Dokumente zusammenzufassen und die Arbeit zu automatisieren – alles an einem Ort. ✨ Als Bonus: ClickUp Brain-Benutzer können aus mehreren externen KI-Modellen wählen, darunter GPT-4o, o3-mini, o1 und Claude 3. 7 Sonnet für verschiedene Schreib-, Argumentations- und Codierungsaufgaben! Sind Sie bereit, verstreute Workflows durch ein einheitliches, KI-gestütztes System zu ersetzen?

10 Beispiele für Copilot-Eingabeaufforderungen

Hier finden Sie 10 Copilot-Eingabeaufforderungen, die auf verschiedene Branchen und Berufe zugeschnitten sind. Diese KI-Beispiele zeigen Ihnen, wie Sie Copilot für Kundenservice, Finanzen, Recht und andere Szenarien nutzen können.

1. Marketing

Heutzutage basiert Marketing auf datengestützten Entscheidungen und personalisierten Kundenerlebnissen. KI hilft dabei, das Kundenverhalten zu analysieren, Präferenzen vorherzusagen und zielgerichtete Kampagnen zu erstellen.

Mit soliden Eingabeaufforderungen kann Ihr Marketing Routineaufgaben automatisieren, Erkenntnisse effizienter generieren und Strategien für eine bessere Kundenbindung optimieren – und das bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität und Kreativität.

Aufforderung: Erstellen Sie eine segmentierte E-Mail-Kampagne für die Einführung unserer Frühjahrskollektion. Fügen Sie Produktempfehlungen und personalisierte Rabatt-Codes hinzu.

Ergebnis:

👀 Wussten Sie schon? Im Jahr 2023 veröffentlichte die Musikerin Holly Herndon ein Album mit dem Titel "PROTO", das in Zusammenarbeit mit einem KI-"Baby" namens Spawn entstanden ist. Dieses Projekt untersuchte die Schnittstelle zwischen menschlicher Kreativität und maschinellem Lernen und stellte traditionelle Vorstellungen von Urheberschaft in der Musik infrage. Das nenne ich mal die richtigen Prompts!

2. Softwareentwicklung

Softwareentwicklungsteams suchen nach neuen Wegen, um Codierungs- und Testprozesse zu beschleunigen und gleichzeitig die Qualität zu gewährleisten.

Der Einsatz von KI in der Softwareentwicklung hilft, Fehler frühzeitig zu erkennen und klarere, effizientere Code-Schnipsel zu generieren.

Eingabeaufforderung: Schreiben Sie eine Python-Funktion, die Benutzerkennwörter validiert. Überprüfen Sie dabei die Mindestlänge (8 Zeichen), Sonderzeichen, Nummern sowie Groß- und Kleinbuchstaben. Fügen Sie hilfreiche Fehlermeldungen für jede fehlgeschlagene Validierung hinzu.

Ergebnis:

3. Analysen im Gesundheitswesen

Medizinische Fachkräfte nutzen KI, um Patientendaten zu analysieren, Frühwarnzeichen zu erkennen und sogar personalisierte Behandlungspläne zu erstellen. KI hilft auch beim Lesen medizinischer Bilder und bei der Vorhersage von Patientenergebnissen, wodurch alles von der Diagnose bis zur Nachsorge wesentlich effizienter wird.

Eingabeaufforderung: Analysieren Sie die Vitaldaten der Patienten aus den letzten 24 Stunden. Markieren Sie alle auffälligen Muster und schlagen Sie auf der Grundlage früherer Patientenergebnisse vorbeugende Maßnahmen vor.

Ergebnis:

4. Finanzanalyse

Finanzinstitute nutzen KI-gestützte Eingabeaufforderungen, um Markttrends zu analysieren, Betrugsfälle aufzudecken und Risiken effizienter zu bewerten. Die richtigen Eingabeaufforderungen helfen der KI, riesige Mengen an Finanzdaten zu verarbeiten, versteckte Muster aufzudecken und Erkenntnisse zu gewinnen, die die Entscheidungsfindung verbessern.

Von der Automatisierung von Berichten bis hin zur Verbesserung der Kundeninteraktionen – KI-gesteuerte Eingabeaufforderungen optimieren Finanzabläufe.

Aufforderung: Erstellen Sie einen Finanzanalysebericht für ein mittelständisches Unternehmen im Einzelhandel. Analysieren Sie das Umsatzwachstum, die Gewinnmargen und den Cashflow des Unternehmens in den letzten drei Jahren. Berücksichtigen Sie dabei wichtige Leistungsindikatoren (KPIs), Branchenbenchmarks und potenzielle Risiken oder Chancen für zukünftiges Wachstum.

Ergebnis:

5. Bildung

Die Bildungsbranche nutzt KI-Prompts, um das Lernen interaktiver und effizienter zu gestalten. Von der Automatisierung der Benotung bis hin zum sofortigen Feedback – KI-gestützte Tools helfen Lehrkräften, Zeit zu sparen und sich auf die individuelle Förderung der Schüler zu konzentrieren.

Mit den richtigen Eingabeaufforderungen kann KI Unterrichtspläne erstellen, Lernaktivitäten vorschlagen, Inhalte überprüfen und sogar an unterschiedliche Kenntnisstufen anpassen.

Eingabeaufforderung: Erstellen Sie einen Plan für den Mathematikunterricht für die 7. Klasse im Fach Algebra. Fügen Sie drei Schwierigkeitsstufen, visuelle Hilfsmittel und Übungsaufgaben mit schrittweisen Lösungen hinzu.

Ergebnis:

6. Kundenservice

Schnelle und präzise Antworten sind für den Kundensupport unerlässlich – KI-gestützte Eingabeaufforderungen machen dies einfacher. Durch die Automatisierung von FAQs, die Bereitstellung von Support rund um die Uhr und die Bearbeitung von Routineanfragen ermöglicht KI es menschlichen Mitarbeitern, sich auf die Lösung komplexerer Kundenprobleme zu konzentrieren und einen besseren Support zu bieten.

Eingabeaufforderung: Erstellen Sie Antwortvorlagen für häufig gestellte Fragen zu Produktrücksendungen. Fügen Sie Versandinformationen, Details zum Rückgabezeitraum und die nächsten Schritte hinzu. Verwenden Sie eine einfühlsame Sprache für frustrierte Kunden.

Ergebnis:

7. Personalwesen und Talentmanagement

KI verändert die Welt der Personalarbeit, indem sie die Rekrutierung intelligenter, schneller und integrativer macht.

Von der Automatisierung mühsamer Aufgaben wie der Überprüfung von Lebensläufen bis hin zur Zuordnung von Kandidaten zu Rollen auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und Erfahrungen – KI sorgt dafür, dass sich HR-Teams auf den Aufbau von Beziehungen konzentrieren können, anstatt sich durch Papierkram zu kämpfen.

Aufforderung: Verfassen Sie eine E-Mail-Sequenz, um passive Kandidaten mithilfe von KI-Erkenntnissen anzusprechen. Integrieren Sie Personalisierung, Jobempfehlungen und Erinnerungen, um das Interesse aufrechtzuerhalten.

Ergebnis:

8. Immobilien

KI macht den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Immobilien intelligenter und effizienter. Von KI-gestützten Chatbots, die Käufern rund um die Uhr zur Seite stehen, bis hin zu Predictive Analytics, die Immobilienwerte und Markttrends prognostizieren – KI hilft Maklern und Clients, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Virtuelle Touren und KI-gesteuerte Empfehlungen personalisieren die Suche nach Immobilien, während die automatisierte Lead-Generierung und intelligente Vertragsabwicklung Transaktionen optimieren.

Aufforderung: Führen Sie eine Marktanalyse durch, um aktuelle Trends und Preisstrategien auf dem lokalen Immobilienmarkt zu ermitteln. Geben Sie Einblicke in Immobilienwerte, Mietpreise und potenzielle Investitionsmöglichkeiten: [Details zum Speicherort einfügen]

Ergebnis:

🧠 Wissenswertes: Der Informatiker John McCarthy prägte den Begriff "künstliche Intelligenz" erstmals 1956 während der Dartmouth-Konferenz, die als Gründungsereignis des Feldes KI gilt.

9. Fertigung

KI-gesteuerte vorausschauende Wartung hilft Fertigungsteams, Geräteausfälle zu antizipieren und kostspielige Ausfallzeiten zu reduzieren. Unternehmen, die KI für die Wartungsplanung einsetzen, berichten von einer 20-prozentigen Verringerung der Ausfallzeiten, was einen reibungsloseren Betrieb und eine bessere Ressourcenzuweisung ermöglicht.

Eingabeaufforderung: Analysieren Sie Produktionsliniendaten, um Muster zu identifizieren, die mit Produktfehlern verknüpft sind [Produktionsliniendaten einfügen].

Ergebnis:

10. Rechtliches

KI-gestützte Tools helfen Juristen dabei, große Mengen an Rechtsfällen, Verträgen und Rechtsdokumenten schnell zu analysieren und so stundenlange manuelle Arbeit zu reduzieren.

Chatbots bearbeiten einfache Client-Anfragen und schaffen so Zeit für komplexere rechtliche Angelegenheiten. Gleichzeitig bewertet Predictive Analytics anhand von Verlaufsdaten die Ergebnisse von Fällen, und KI-gestützte Vertragsüberprüfungen und -entwürfe verbessern die Genauigkeit und reduzieren menschliche Fehler – so wird die juristische Arbeit schneller und effizienter.

Prompt: Agieren Sie als auf Zivilrecht spezialisierter Anwalt. Mein Client, ein Mieter, möchte seine Kaution von seinem ehemaligen Vermieter zurückfordern, der diese trotz der makellosen Bedingung der Immobilie einbehält.

Wenn mein Client den Fall verliert, erstellen Sie eine detaillierte Analyse der möglichen Konsequenzen [gemäß den Gesetzen des Bundesstaates]. Berücksichtigen Sie finanzielle, persönliche und rufschädigende Auswirkungen, einschließlich Rechtskosten, Auswirkungen auf das Guthaben, zukünftige Mietprobleme und alle weiterreichenden Auswirkungen auf das Geschäft oder Privatleben des Clients. Stellen Sie sicher, dass die Antwort umfassend ist und sowohl unmittelbare als auch langfristige Auswirkungen berücksichtigt.

Ergebnis:

über Copilot

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Das Erstellen effektiver Copilot-Chat-Eingabeaufforderungen ist der Schlüssel zu genauen und wertvollen Ergebnissen. Unabhängig davon, ob Sie Microsoft Copilot, Copilot Chat oder KI in Microsoft 365 Copilot verwenden, können unklare Eingabeaufforderungen zu vagen oder irrelevanten Antworten führen. Um das Beste aus Ihren Eingabeaufforderungen herauszuholen, vermeiden Sie diese häufigen Fehler:

Zu vage Formulierungen: KI lebt von Klarheit. Anstatt zu sagen: "Fassen Sie dieses Dokument zusammen", geben Sie Folgendes an: "Fassen Sie diesen Bericht in drei Stichpunkten zusammen und konzentrieren Sie sich dabei auf die finanziellen Trends"

Kontext ignorieren: Copilot-Eingabeaufforderungen funktionieren am besten mit einem klaren Kontext. Geben Sie immer die Branche, den Zweck oder die Zielgruppe an, um die Antwort zu verfeinern

Überladen mit zu vielen Informationen: Kontext ist zwar wichtig, aber langatmige Eingabeaufforderungen können Microsoft Copilot überfordern. Halten Sie sie daher prägnant und dennoch informativ

Vergessen, das Ausgabeformat zu definieren: Wenn Sie eine Liste, Tabelle oder einen Absatz benötigen, geben Sie dies an. Beispiel: "Stellen Sie diese Daten in einer Tabelle mit drei Spalten bereit"

die Grenzen der KI: *Copilot greift zwar auf eine umfangreiche KI-Wissensdatenbank zu, ersetzt jedoch nicht das Urteilsvermögen von Experten. Überprüfen Sie wichtige Informationen immer selbst

Einschränkungen von Copilot

Bevor Sie Ihre Eingabeaufforderungen für Microsoft Copilot erstellen, sollten Sie wissen, was dieser KI-Assistent kann und was nicht. Durch realistische Erwartungen können Sie effektivere Eingabeaufforderungen erstellen und die besten Ergebnisse erzielen.

Hier sind einige wichtige Einschränkungen, die Sie beachten sollten:

Keine unabhängigen Aktionen: Copilot unterstützt Sie, handelt jedoch nicht unabhängig. Es liefert Vorschläge, aber Sie müssen die Antworten überprüfen und genehmigen, bevor Sie sie freigeben

Kein Speicher zwischen den Chats: Jede Unterhaltung beginnt neu. Wenn Sie gestern eine Marketingstrategie besprochen haben, erinnert sich Copilot heute nicht mehr daran – Sie müssen den Kontext erneut bereitstellen

Eingeschränkte Datenanalyse: Copilot verarbeitet eine bestimmte Datenmenge pro Abfrage. Es kann Informationen zusammenfassen, ist jedoch nicht für tiefgehende Analysen oder die Ermittlung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen ausgelegt. Hierfür eignen sich spezialisierte Analysetools besser

Wissensgrenze: Das Kernwissen von Copilot endet etwa im Jahr 2021. Copilot kann zwar je nach Konfiguration Ihrer Organisation aktuelle Infos abrufen, aber sein Kernmodellwissen wird nicht kontinuierlich aktualisiert

Inkonsistente Antworten: Wenn Sie dieselbe Frage zweimal stellen, erhalten Sie möglicherweise leicht unterschiedliche Antworten. Dies liegt daran, dass Copilot Antworten auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten und nicht nach festen Regeln generiert

Chat-Einschränkungen: Unterhaltungen sind auf 30 Interaktionen pro Sitzung limitiert und können ablaufen. Wenn etwas wichtig ist, speichern Sie es unbedingt – alte Chats können nicht wieder aufgenommen werden

Limits für den Dateizugriff: Der Zugriff von Copilot auf Dateien hängt von Ihrem Setup ab. Es können möglicherweise nur Dateien aus bestimmten Speicherorten abgerufen werden, z. B. aus dem SharePoint Ihres Unternehmens, wodurch die Möglichkeit zum Abrufen von Dokumenten, die an anderen Orten gespeichert sind, eingeschränkt wird

Einfachere Antworten im Arbeitsmodus: Bei Verwendung von Copilot im Arbeitsmodus können die Antworten im Vergleich zu anderen GPT-4-Tools kürzer und prägnanter ausfallen

📮 ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um die benötigten Informationen zu erhalten. Was wäre aber, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain gehört das Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten der Vergangenheit an. Stellen Sie einfach die Frage in Ihrem Workspace, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

Verwenden Sie ClickUp Brain als bessere Alternative

Benötigen Sie einen KI-Assistenten, der Ihren Workflow versteht? ClickUp Brain übertrifft Tools wie Microsoft Copilot.

Es ist eine der besten Alternativen zu Microsoft Copilot.

Wie? ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Tiefe Workspace-Integration

Im Gegensatz zum allgemeinen Ansatz von Copilot arbeitet ClickUp Brain direkt im ClickUp-Workspace. Es kann in Echtzeit auf Ihre Aufgaben, Dokumente und Teamkommunikation zugreifen und diese analysieren, um Ihnen hochrelevante Unterstützung zu bieten.

Verwalten Sie Ihren Workspace mit ClickUp Brain

Wenn Sie beispielsweise mehrere Marketingkampagnen verwalten, kann ClickUp Brain Erkenntnisse aus Ihren Aufgabenstatus, Prioritäten und Teamkommentaren extrahieren, um Ihnen zu helfen, bessere Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung und die nächsten Schritte zu treffen.

Intelligente Aufgabenverwaltung

ClickUp Brain geht über einen einfachen KI-Chat hinaus und unterstützt Sie aktiv bei der Arbeit und beim Zeitmanagement. Manuelle Nachverfolgung des Fortschritts ist nicht mehr nötig – ClickUp Brain generiert automatisch Updates und Teamberichte. Manuelle Nachverfolgung des Fortschritts ist nicht mehr nötig – ClickUp Brain generiert automatisch Updates und Teamberichte.

Erhalten Sie Vorschläge für Aufgaben-Zeitleisten und erstellen Sie Gantt-Diagramme in ClickUp mit ClickUp Brain

Diese Automatisierung spart viel Zeit im Vergleich zu Tools, bei denen Sie Informationen manuell sammeln und zusammenfassen müssen. Ein Marketing-Teamleiter kann schnell eine KI-generierte Übersicht über alle laufenden Kampagnen, Engpässe und Ressourcenbedürfnisse erhalten, ohne stundenlang Daten zusammenstellen zu müssen.

Mit weiteren Features wie Aufgaben, Dashboards, Chats und Zeiterfassung schwärmen viele Nutzer von ClickUp für die Arbeit.

🎥 Sehen Sie, wie Teams ClickUp Brain nutzen, um komplexe Projekte nahtlos zu verwalten → Demo ansehen

👉 Das sagt Vladimir Janovsky von AstraZeneca über ClickUp:

Obwohl wir uns noch in der Anfangsphase der Integration von ClickUp in funktionsübergreifende Teamprojekte befinden, hat sich der Nutzen insbesondere in Teams mit Mitgliedern aus verschiedenen Ländern gezeigt. Die umfangreichen Features der Plattform bewältigen effektiv die Komplexität und den Umfang von Aufgaben, die sich über mehrere Länder erstrecken, und optimieren sowohl die Kommunikation als auch die Koordination.

Obwohl wir uns noch in der Anfangsphase der Integration von ClickUp in funktionsübergreifende Teamprojekte befinden, hat sich seine Nützlichkeit insbesondere in Einstellungen für Teams in mehreren Ländern gezeigt. Die umfangreichen Features der Plattform bewältigen effektiv die Komplexität und den Umfang von Aufgaben, die sich über mehrere Länder erstrecken, und optimieren sowohl die Kommunikation als auch die Koordination.

Support bei der Erstellung von Inhalten

Benutzerdefinierte Eingabeaufforderung "ClickUp Brain" für E-Mails

Das KI-Writer-Feature von ClickUp hilft Teams dabei, Inhalte schneller zu erstellen und zu verfeinern. Ob Social-Media-Beiträge, Design-Briefings oder Projekt-Updates – ClickUp Brain kann Entwürfe erstellen, dabei den Ton Ihrer Marke beibehalten und den Kontext des Workspace einbeziehen.

Das ist besser als zwischen mehreren Tools zu wechseln – Sie können von der Idee bis zur Umsetzung alles an einem Ort erledigen.

💡Profi-Tipp: Hier ist ein hervorragender ClickUp Brain-Trick: Haben Sie vage oder unübersichtliche Aufgabenbeschreibungen? Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus 👉 "Schreiben Sie diese Aufgabenbeschreibung klarer und handlungsorientierter um, ohne dabei wichtige Details zu vergessen. " So weiß Ihr Team immer genau, was zu erledigen ist.

Softwareentwicklung

Da ClickUp Brain direkt in Ihrem ClickUp-Workspace als intelligenter Assistent fungiert, ist es ein unschätzbares Tool für Software-Teams. ClickUp Brain unterstützt die Softwareentwicklung durch die Generierung von Code, die Bereitstellung von Best Practices, die Integration in Ihren Workspace, die Unterstützung der Zusammenarbeit und das Angebot von Lernressourcen – alles innerhalb von ClickUp. So können Teams schneller vorankommen, die Qualität aufrechterhalten und organisiert bleiben.

ClickUp Brain: Ihr KI-gestützter Produktivitätspartner

Das Verfassen von Eingabeaufforderungen muss keine mühsame Angelegenheit sein – mit ClickUp Brain geht das ganz einfach. Das Tool ist direkt in Ihren Workflow integriert und eignet sich perfekt für die Erstellung von Berichten, das Generieren von Aufgaben oder das Zusammenfassen von Dokumenten.

Was unterscheidet ClickUp Brain von Microsoft Copilot? Es ist nahtlos in ClickUp integriert, sodass Sie Projekte, Aufgaben und Dokumente verwalten können, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Darüber hinaus nutzt es erstklassige KI-Modelle von OpenAI und Anthropic und bietet intelligente Automatisierung, die Ihren Anforderungen entspricht.

Sie suchen nach einer innovativeren Arbeitsweise? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und lassen Sie ClickUp Brain Ihre Produktivität auf die nächste Stufe heben. 📈