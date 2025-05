Kostenlose Vorlagen für Bewerbungsschreiben: Herausragende Beispiele für Bewerbungen

Das Schreiben eines Bewerbungsschreibens kann entmutigend sein: Wie verkauft man sich selbst, ohne roboterhaft oder total bemüht zu klingen? 😓

Ob Sie Student oder erfahrener Arbeitssuchender sind, ein schwaches Anschreiben kann Ihre Chancen verringern, während ein gutes Anschreiben Türen öffnen kann, bevor Personalvermittler überhaupt einen Blick auf Ihren Lebenslauf werfen. Hier kommen Vorlagen für Anschreiben ins Spiel.

Keine 08/15-Vorlagen, die nach dem Motto "Ich habe das aus dem Internet kopiert" aussehen, sondern echte, herausragende Vorlagen, die Sie ins Rampenlicht rücken: professionell, kompetent und eine Einstellung wert.

In diesem Artikel werden wir die besten kostenlosen Vorlagen für Bewerbungsschreiben und die Schlüsselschritte zum Verfassen eines überzeugenden Bewerbungsschreibens behandeln.

Entdecken Sie die besten kostenlosen Vorlagen für Anschreiben von von ClickUp , GDOCs, Canva, Microsoft 365 und Resumegenius für einen breiten Bereich allgemeiner und spezifischer Rollen

So wird Ihr Anschreiben zum Volltreffer: Personalisieren Sie es, fesseln Sie den Leser bereits in der ersten Zeile, beginnen Sie mit einem starken Einstieg, zeigen Sie, dass Sie die Unternehmenskultur verstanden haben, und lesen Sie es gründlich Korrektur

ClickUp = Jobsuche, aber intelligenter. Wie das? Bearbeiten Sie Ihren Brief in Echtzeit mit ClickUp Docs, zusammen mit KI-Vorschlägen von ClickUp Brain

Was macht eine gute Vorlage für ein Bewerbungsschreiben aus?

Die meisten Vorlagen sind entweder zu starr (langweilige Unternehmenssprache) oder zu locker (ohne Struktur, nur Stimmung). Der Schlüssel zum Schreiben eines erfolgreichen Stellenangebots? Ein ausgefeilter, lesbarer und tatsächlich nützlicher Mittelweg.

So sieht die richtige Vorlage für ein Bewerbungsschreiben aus:

✅ Struktur, die leitet

Bietet einen natürlichen Flow: starker Anfang, wirkungsvoller Hauptteil, überzeugender Abschluss

Vermeiden Sie abgedroschene Phrasen, die Personalchefs abschrecken

🖊 Anpassungsoptionen

Ermöglicht die Anpassung von Details, ohne das Format zu zerstören

Ist an verschiedene Rollen anpassbar, ohne dass es sich wie ein Kopieren-und-Einfügen-Job anfühlt

👀 Lesbares, überfliegbares Design

Features: Leerräume und Aufzählungszeichen für schnelles Scannen

Kein Feature mit überfüllten Absätzen oder unleserlichen Schriftarten

🎯 Wirkungsorientiertes Layout

Präsentiert Ihre Erfolge, anstatt Aufgaben aufzulisten

Verbindet Ihre Fähigkeiten mit dem, was das Unternehmen tatsächlich benötigt

💡 Profi-Tipp: Sie erkunden Ihren Karriereweg? Eine Vorlage für eine Karrierekarte kann Ihnen bei der Planung Ihrer nächsten Schritte helfen, während eine Vorlage für einen Lebenslauf Ihnen einen Vorsprung verschaffen kann, bevor Sie Ihr Anschreiben verfassen.

Free Cover Letter Templates

Eine überzeugende Vorlage für ein Bewerbungsschreiben ist der Ausgangspunkt, um Ihre Karriere in Schwung zu bringen. Die unten aufgeführten kostenlosen Vorlagen bieten Ihnen eine solide Grundlage, auf der Sie aufbauen können, beginnend mit ClickUp, der Alles-App für die Arbeit, sowie anderen Top-Ressourcen zur Feinabstimmung Ihres Ansatzes.

1. ClickUp Vorlage für Bewerbungsanschreiben

Kostenlose Vorlage erhalten Vereinfachen Sie Ihre Bewerbung mit der ClickUp-Vorlage für das Anschreiben: strukturiert und bereit für Ihre benutzerdefinierten Anpassungen

Die ClickUp-Vorlage für Bewerbungsschreiben ist eine Dokumentvorlage, die Sie herunterladen können und die in Ihren ClickUp-Workspace und Ihren Workflow für Bewerbungen integriert ist.

Das klassische Format für Geschäfte enthält sowohl Ihre Angaben als auch die Informationen des Arbeitgebers im oberen Bereich, wodurch ein professionelles Erscheinungsbild gewährleistet wird. Mit der geführten benutzerdefinierten Anpassung helfen Ihnen vorab ausgefüllte Eingabeaufforderungen, Schlüsselabschnitte mühelos zu personalisieren. Das Layout ist so gestaltet, dass es prägnant und lesbar ist, wobei die Absatzlängen aus Gründen der Klarheit ausgewogen sind.

Darüber hinaus sorgt das ATS-freundliche, saubere, auf Text basierende Format für eine reibungslose Analyse durch Bewerber-Tracking-Systeme.

⚡️ Am besten geeignet für: Branchen, die Wert auf einen ausgefeilten Ansatz legen, wie Finanzen, Recht, Gesundheitswesen und Verwaltung

2. Google Docs Professional Cover Letter Template by GDOC

via GDOC

Die Vorlage für professionelle Bewerbungsschreiben von GDOC für Google Docs verfolgt einen minimalistischen, exekutiven Ansatz.

Dieses Format ist auf eine einfache Lesbarkeit ausgelegt, mit linksbündig ausgerichteten Kontaktdaten, die die wesentlichen Informationen im Vordergrund und in der Mitte halten. Dezente braune Hervorhebungen und eine vertikale Trennlinie verleihen dem Design eine raffinierte, ausgefeilte Note, ohne es zu überladen, und ein Feld für eine handschriftliche Signatur sorgt für eine persönliche, authentische Note.

⚡️ Am besten geeignet für: Leitende Vertriebs-, Marketing- und Geschäftsentwicklungsmitarbeiter oder angehende Projektmanager, die ein Anschreiben verfassen.

3. Vorlage für ein Bewerbungsschreiben für UI/UX-Designer von Microsoft 365

via Microsoft 365

Die UI/UX-Designer-Vorlage für Bewerbungsschreiben von Microsoft 365 verbindet modernen Minimalismus mit einem benutzerfreundlichen Design (genau wie es bei einer großartigen UX sein sollte). Die Vorlage enthält einen vorausgefüllten Textvorschlag.

Mit einem fettgedruckten, übergroßen Namen und Titel sorgt dieses Design für einen starken ersten Eindruck und macht Sie sofort unvergesslich. Die Kontaktinformationen sind nahtlos in den Fließtext integriert, und eine übersichtlich strukturierte Aufzählung hebt die wichtigsten UI/UX-Fähigkeiten hervor, sodass die Schlüsselkompetenzen mühelos erfasst werden können.

⚡️ Am besten geeignet für: UI/UX-Designer, Produktdesigner und Kreativprofis in der Technologie- und Digitalbranche

4. Vorlage für ein Bewerbungsschreiben für das Social-Media-Marketing von Microsoft 365

via Microsoft 365

Die Vorlage für ein Bewerbungsschreiben für das Social-Media-Marketing von Microsoft 365 spiegelt die Prinzipien großartiger Inhalte in den sozialen Medien wider: ansprechend, klar und ergebnisorientiert.

Das Layout ist mit einem strategischen visuellen Flow gestaltet, der den Blick des Lesers auf natürliche Weise von Ihrem Namen zu Ihren Qualifikationen führt. Ein sauberer, zentrierter Name und Titel bilden die Grundlage für einen starken ersten Eindruck, und minimalistische Zeilentrenner sorgen für genau die richtige Struktur, ohne Unordnung zu schaffen.

⚡️ Am besten geeignet für: Kandidaten, die eine Rolle in den Bereichen Marketing, Kommunikation und digitale Strategie anstreben

5. "Bold Modern Cover"-Vorlage von Microsoft 365

via Microsoft 365

Die Vorlage "Bold Modern Cover" von Microsoft 365 vereint ein schlankes Design, das sich perfekt für Fachleute in anpassungsfähigen Feldern eignet.

Die kreisförmige Platzierung des Profilbildes verleiht eine persönliche Note, während ein dezent geschwungenes Akzentdesign einen Hauch von Raffinesse einbringt, ohne den Fokus vom Inhalt abzulenken. Die moderne Mischung aus serifenbetonten und serifenlosen Schriftarten verbessert die Lesbarkeit und schafft die perfekte Balance zwischen Stil und Professionalität.

Um sicherzustellen, dass Schlüsselqualifikationen hervorstechen, verfolgt der Abschnitt "Scannable Skills" einen einzigartigen Ansatz mit einem fragebasierten Format, das die Aufmerksamkeit des Lesers auf natürliche Weise auf sich zieht.

⚡️ Am besten geeignet für: Fachkräfte aus den Bereichen Technik und Gesundheitswesen, die ein ausgefeiltes, aber zugängliches Bewerbungsschreiben suchen

6. Geometrische Vorlage für Anschreiben von Microsoft 365

via Microsoft 365

Die Vorlage für geometrische Anschreiben von Microsoft 365 bietet die richtige Balance zwischen Kreativität und Professionalität und ist ideal für Berufstätige, die Begeisterung zeigen und gleichzeitig strukturiert vorgehen möchten.

Das minimalistische Design verwendet geometrische Formen, um visuelle Zinsen zu wecken, und bietet drei verschiedene Farben, mit denen Sie das Aussehen an Ihre Branche und Ihren Stil anpassen können. Das kompakte Layout sorgt für eine übersichtliche Anordnung der Schlüssel-Details, sodass sie leicht zu finden sind und unnötige Ablenkungen vermieden werden.

⚡️ Am besten geeignet für: Fachleute in den Bereichen Design, Marketing und Geschäfte, die ein Layout suchen, das auf den Punkt kommt

7. Einfache Vorlage für ein Bewerbungsschreiben für Softwareentwickler von Canva

via Canva

Die Vorlage für ein Anschreiben für Softwareentwickler von Canva hebt Ihre technische Expertise und Ihre Fähigkeiten zur Problemlösung in einem strukturierten, professionellen Format hervor.

Dieses geteilte Layout trennt die Kontaktinformationen im linken Bereich, während der Hauptinhalt vorne und in der Mitte bleibt. Eine sanfte, aber professionelle Farbpalette sorgt für eine professionelle Ästhetik. Durch unterschiedliche Schriftarten und gut voneinander abgesetzte Abschnitte wird eine klare Hierarchie geschaffen, die den Leser auf natürliche Weise durch die Schlüsselinformationen führt.

⚡️ Am besten geeignet für: Buchhaltung, Finanzen, Wirtschaftsprüfung und andere strukturierte Rollen im Geschäft, die Professionalität mit einer Prise Persönlichkeit erfordern

8. Professionelle Vorlage für Bewerbungsschreiben für die Buchhaltung von Canva

via Canva

Die professionelle Vorlage für Bewerbungsanschreiben für die Buchhaltung von Canva verbindet Professionalität mit einem zeitgemäßen Layout für Kandidaten in personenorientierten Rollen im Finanzbereich.

Die wichtigsten Kontaktdaten – Telefonnummer, E-Mail und Adresse – sind übersichtlich in einem strukturierten horizontalen Layout angeordnet, um eine einfache Bezugnahme zu ermöglichen. Die saubere, linksbündige Struktur folgt dem klassischen Format eines Geschäftsbriefs und sorgt für ein zeitloses, professionelles Erscheinungsbild.

⚡️ Am besten geeignet für: Buchhaltung, Finanzen, Wirtschaftsprüfung und andere strukturierte Rollen im Geschäft, die Professionalität mit einer Prise Persönlichkeit erfordern

9. Schwarze, moderne, minimalistische Vorlage für ein Bewerbungsschreiben von Canva

via Canva

Die Vorlage für ein modernes, minimalistisches Bewerbungsschreiben von Black von Canva ist eine dieser kreativen Vorlagen für Bewerbungsschreiben, die mit ihrem schlanken, kontrastreichen Design ein mutiges Zeichen setzt.

Die elegante Mischung aus serifenlosen und serifenbetonten Schriftarten verbindet klassische Eleganz mit einem modernen Touch. Oben sorgt ein großer Name mit stilvollen Spaces für Aufmerksamkeit und einen starken ersten Eindruck.

Um Personalvermittlern einen tieferen Einblick in Ihre Arbeit zu geben, werden sie über einen speziellen Website-Link dazu eingeladen, über die Seite hinaus zu stöbern.

⚡️ Am besten geeignet für: Kreativprofis, Führungskräfte oder Personen in High-End-Branchen wie Mode, Design oder Luxusmarken

10. Vorlage für ein Bewerbungsschreiben von Seek.com

Die Vorlage für das Anschreiben von Seek.com ist strukturiert und klar, ideal für Arbeitssuchende, die bei ihren Bewerbungen den Inhalt in den Vordergrund stellen möchten.

Dieses modulare Format passt sich Ihrer beruflichen Phase an und bietet mehrere Einführungsoptionen, die zu Ihrer Erfahrung passen. Schlüsselergebnisse werden durch Aufzählungszeichen hervorgehoben, sodass sie leicht zu überfliegen sind und die Ergebnisse hervorgehoben werden. Der formelle und ansprechende Ton ermöglicht Professionalität, ohne auf persönliche Erzählungen zu verzichten. Durch ein klares, gut organisiertes Design liegt der Fokus auf Ihren Inhalten und nicht auf unnötigen visuellen Ablenkungen.

⚡️ Am besten geeignet für: Fachkräfte in Unternehmen, Verwaltung und strukturierten Branchen, die eine flexible Vorlage für ein Anschreiben suchen

11. Vorlage für ein Bewerbungsschreiben für eine Stelle im Pflegebereich von Resumegenius

via Resumegenius

Die Vorlage für ein Bewerbungsschreiben für eine Stelle in der Krankenpflege von Resumegenius bietet Fachkräften im Gesundheitswesen ein klares, gut strukturiertes Layout.

Oben sorgt ein starker, fetter Titel sofort für Klarheit und Zweck. Dezente Designelemente wie eine kastanienbraune Kopfzeile und professionelle Schriftarten verbessern die Lesbarkeit, und das gut strukturierte Layout sorgt dafür, dass die Schlüsselqualifikationen hervorstechen.

Am wichtigsten ist, dass die Inhalte speziell auf die Rolle zugeschnitten sind und dabei die pflegerischen Fähigkeiten, die SMART-Ziele und einen starken Fokus auf die Patientenversorgung hervorheben, um sich nahtlos an die Erwartungen der Branche anzupassen.

⚡️ Am besten geeignet für: Krankenschwestern und medizinisches Fachpersonal, die sich für klinische und patientenbetreuende Rollen bewerben

12. Beispiel für ein Anschreiben eines Werbetexter von Resumegenius

via Resumegenius

Das Beispiel für ein Anschreiben eines Werbetexter von Resumegenius verkauft Sie als starken Kommunikator, was genau das ist, was die Rolle eines Werbetexter erfordert.

Dieses Anschreiben verfolgt einen erzählerischen Ansatz, der Ausbildung und frühere Rollen zu einer fesselnden Geschichte verwebt, die die Entwicklung von Fähigkeiten hervorhebt. Es ist auf Flexibilität ausgelegt und bietet maßgeschneiderte Versionen für Texter auf Einstiegs-, Mittel- und Führungsebene, sodass es in jeder Phase der Karriere relevant ist.

Die wichtigsten Erfolge werden anhand von Aufzählungszeichen und konkreten Beispielen dargestellt, um die Vielseitigkeit bei verschiedenen Arten von Arbeit zu demonstrieren. Um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, wird im strategischen Schlussabsatz die Fachkompetenz hervorgehoben und gleichzeitig die Arbeitgeber eingeladen, das im Anhang beigefügte Portfolio mit den schriftlichen Arbeiten zu erkunden.

⚡️ Am besten geeignet für: Texter, Autoren von Inhalten, Marketingfachleute und Kommunikationsspezialisten

13. Video Editor: Vorlage für ein Anschreiben von Resumegenius

via Resumegenius

Die Video Editor Cover Letter Template von Resumegenius bietet ein elegantes Layout, ergebnisorientierte Inhalte und einen branchenspezifischen Fokus

In diesem Anschreiben stehen die Ergebnisse im Vordergrund, mit Platzhaltern für aussagekräftige Statistiken wie "35+ E-Learning-Videos" und "6+ Stunden Filmmaterial, komprimiert auf 25 Minuten", um die Effizienz hervorzuheben. Technisches Fachwissen ist nahtlos eingewoben und zeigt die Beherrschung branchenüblicher Tools wie Adobe Creative Suite, Animationen und kommerzielle Bearbeitung.

Anstatt eine Liste von Aufgaben zu erstellen, werden im Abschnitt "Erfahrung" die Erfolge hervorgehoben, um sicherzustellen, dass die Beiträge hervorstechen. Dieses Format wurde für berufliche Flexibilität entwickelt und passt sich mühelos an Rollen auf Einstiegs-, mittlerer und höherer Ebene im Medienbereich an, sodass es in jeder Phase von Nutzen ist.

⚡️ Am besten geeignet für: Editoren von Videos, Motion Designer und Medienprofis in den Bereichen Film, Marketing und Erstellung digitaler Inhalte

14. Beispiel für ein Bewerbungsschreiben mit persönlichem Assistenten von Resumegenius

via Resumegenius

Das Beispiel für ein Bewerbungsschreiben mit persönlichem Assistenten von Resumegenius hebt Ihre organisatorischen Fähigkeiten und Ihren proaktiven Ansatz hervor und ist daher ideal für Rollen als Assistent geeignet.

Dieses Anschreiben beginnt mit einer direkten und zielgerichteten Einleitung, in der sofort darauf eingegangen wird, wo die Stelle gefunden wurde und warum Sie perfekt dafür geeignet sind. Berufsrelevante Begriffe wie "zwischen Abteilungen vermitteln" und "Meetings planen" unterstreichen die Übereinstimmung mit den Aufgaben eines persönlichen Assistenten.

Der Inhalt hebt sowohl organisatorische als auch kommunikative Stärken hervor und zeigt gleichzeitig die für die Rolle wesentlichen Multitasking-Fähigkeiten auf.

⚡️ Am besten geeignet für: Assistenten der Geschäftsleitung, Administratoren und persönliche Assistenten in Unternehmen oder unternehmerischen Einstellungen

Wie man ein wirkungsvolles Bewerbungsschreiben verfasst

Inzwischen wissen Sie, dass ein überzeugendes Anschreiben wichtig ist, aber wie hebt sich Ihres von anderen ab? Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre perfekte Vorlage für ein Anschreiben erstellen.

Schritt 1: Beginnen Sie mit einem sauberen, professionellen Layout

Verwenden Sie eine einfache, leicht lesbare Schriftart (z. B. Arial, Calibri oder Times New Roman in 11–12 pt)

Halten Sie die Ränder bei 1 Zoll und richten Sie den Text links aus, um ein professionelles Erscheinungsbild zu erzielen

Geben Sie oben Ihren Namen, Ihre Kontaktinformationen und das Datum an

📌 Beispiel: Max Mustermann 123 Hauptstraße New York, NY 10001 johndoe@E-Mail.com | (123) 456-7890 | LinkedIn.com/in/johndoe 28. April 2025

Schritt 2: Wenden Sie sich direkt an den Personalverantwortlichen

Vermeiden Sie allgemeine Begrüßungen wie "To Whom It May Concern"

Wenn in der Stellenanzeige kein Name erwähnt wird, recherchieren Sie auf der Website des Unternehmens oder auf LinkedIn

📌 Beispiel: ✅ Sehr geehrte Frau Taylor, ✅ Sehr geehrter Personalchef der XYZ Corporation, ❌ An die zuständige Stelle

Schritt 3: Schreiben Sie einen starken ersten Absatz

Fessle den Leser, indem du die Rolle erwähnst, auf die du dich bewirbst, und warum du dich darauf freust

Heben Sie eine Schlüsselqualifikation oder -leistung hervor, die Sie zu einem starken Kandidaten macht

📌 Beispiel: Marketing ist Storytelling, das zum Handeln anregt. Mit einer Erfolgsbilanz von 40 % mehr Markenbindung freue ich mich darauf, meine Kreativität und Strategie in die Rolle des Marketing-Koordinators bei XYZ Corp einzubringen.

Schritt 4: Stellen Sie Ihre relevante Erfahrung heraus

Wiederholen Sie nicht Ihren Lebenslauf . Konzentrieren Sie sich auf 2–3 Schlüssel-Erfahrungen , die den Anforderungen der Stelle entsprechen

Verwenden Sie quantifizierbare Ergebnisse, um Ihre Wirkung zu demonstrieren

Fasse dich kurz; Personalvermittler überfliegen Texte, daher sollte jeder Satz zählen

📌 Beispiel: Bei der ABC Agency leitete ich eine Kampagne, die die Anzahl der Freigaben verdoppelte und das Engagement um 50 % steigerte, während meine Strategie für Inhalte den Traffic um 20 % steigerte.

Schritt 5: Passen Sie es an das Unternehmen (und Ihre Situation) an

Zeigen Sie, dass Sie die Mission , die Werte oder die jüngsten Projekte des Unternehmens verstehen

Erläutern Sie, wie Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen mit ihren Anforderungen übereinstimmen

Wenn Sie eine berufliche Veränderung anstreben, geben Sie hier den Grund dafür an

📌 Beispiel: Mit [X Jahren] in der [vorherigen Branche] bin ich bestrebt, meine [relevanten Fähigkeiten] in das [Unternehmen] einzubringen. Ihr Fokus auf [branchenspezifischer Wert] und das kürzlich durchgeführte [Projekt/die Kampagne] passen zu meinem Hintergrund, sodass dieser Übergang eine natürliche Ergänzung darstellt.

Schritt 6: Schließen Sie mit Zuversicht und einem Aufruf zum Handeln ab

Begeisterung für die Gelegenheit neu ausdrücken

Laden Sie sie ein, sich für ein Vorstellungsgespräch mit Ihnen zu verbinden

*Professionell beenden mit "Mit freundlichen Grüßen" oder "Beste Grüße", gefolgt von Ihrem Namen

📌 Beispiel: Ich freue mich über die Möglichkeit, einen Beitrag zur XYZ Corp. zu leisten. Lassen Sie uns in Verbindung treten, um zu besprechen, wie meine Fähigkeiten mit Ihren Anforderungen übereinstimmen. Sie können mich unter [Nummer] erreichen. Vielen Dank für Ihre Zeit!

Schritt 7: Korrekturlesen und kurz halten

Beschränken Sie sich auf maximal eine Seite ; Personalchefs haben keine Zeit für mehr

Führen Sie eine Grammatik- und Rechtschreibprüfung durch und lesen Sie den Text anschließend laut vor, um ungeschickte Formulierungen zu erkennen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie KI-Schreibtools , um die Klarheit zu verbessern, Tippfehler zu korrigieren und den Ton zu verbessern. Sie können Ihnen dabei helfen, Ihr Schreiben zu vereinfachen und gleichzeitig Persönlichkeit zu verleihen.

Wenn Sie ein wirklich einzigartiges Bewerbungsschreiben wünschen, ist eine überzeugende Ausdrucksweise nur der Anfang. Sie müssen auch Einzelziele festlegen, Nachverfolgung betreiben und das Schreiben in Ihren Workflow für Bewerbungen integrieren.

Und dafür brauchen Sie die richtigen tools.

