ClickUp vs. Calendly: Welche Planer-App ist besser?

Die Produktivität wird oft durch Faktoren beeinträchtigt, die Sie gar nicht bemerken. Von langen Pendelfahrten bis hin zu Meetings, die per E-Mail abgewickelt werden könnten – Sie verlieren produktive Arbeitszeit!

👀 Wussten Sie schon? Allein in den USA kosten Ablenkungen und Unterbrechungen am Arbeitsplatz jährlich 588 Milliarden Dollar.

Glücklicherweise können effektive Planungstools dabei helfen, diese verlorene Zeit zurückzugewinnen. Leistungsstarke Apps wie ClickUp und Calendly sind für viele Berufstätige, die ihre Zeit effektiv verwalten möchten, zu unverzichtbaren Tools geworden. Sie dienen jedoch grundlegend unterschiedlichen Zwecken.

Aber welche ist die richtige Wahl für Sie? Sollten Sie den All-in-One-Ansatz von ClickUp für das Projektmanagement oder die spezialisierte Expertise von Calendly bei der Automatisierung von Meeting-Planungen nutzen? In diesem Artikel über ClickUp vs. Calendly stellen wir Ihnen die wichtigsten Features, Vorteile und Unterschiede vor, damit Sie entscheiden können, welche Kalender-App Ihnen dabei hilft, die Kontrolle über Ihre Zeit zurückzugewinnen.

👀 Wussten Sie schon? Nach Unterbrechungen bei der Arbeit verlieren Sie 23 Minuten Ihrer Konzentrationszeit.

ClickUp vs. Calendly auf einen Blick

Feature ClickUp Calendly Primärer Anwendungsfall Eine App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, einschließlich KI-gestütztem Aufgabenmanagement, intelligenter Terminplanung, Chat, Zusammenarbeit und Zielverfolgung Vereinfachte Planungsplattform für die Automatisierung von Meetings Aufgabenverwaltung Umfassende Erstellung, Zuweisung, Nachverfolgung und Organisation von Aufgaben in mehreren Ansichten Nicht verfügbar Terminplanung Beinhaltet den ClickUp-Kalender zum Erstellen, Verwalten und Beitreten von Ereignissen in Ihrem Workspace Erweiterte Planungstools, anpassbare Ereignistypen und Automatisierungen für Meetings Erstellung von Dokumenten Integrierte ClickUp-Dokumente für Wikis, SOPs und die Freigabe von Wissen Nicht verfügbar Zeiterfassung Integrierte Zeiterfassungsfunktionen für Aufgaben und Projekte Nicht verfügbar Teamzusammenarbeit Echtzeit-Chat, Whiteboards, Kommentare und Integrationen für eine nahtlose Zusammenarbeit Teamplanung (Round-Robin, kollektiv) und Kalenderintegration für die Koordination von Meetings Automatisierung Benutzerdefinierte Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben und Workflows Automatische Erinnerungen, Nachfassaktionen und Kalender-Synchronisierung Integrationen Umfassende Integrationen von Drittanbietern, darunter Slack, Google Drive und Zapier Integriert mit CRMs, Stripe, PayPal, Marketing-Tools und Produktivitätsplattformen Analytik Dashboards zur Nachverfolgung der Teamleistung, des Workloads und des Projektfortschritts Analysen und Einblicke mit Fokus auf Meeting-Performance und Planungseffizienz KI-Features KI-gestützte Tools für Aufgabenmanagement, Erstellung von Inhalten und Projektempfehlungen Nicht verfügbar Mobile App Ja, voll funktionsfähige mobile App für Aufgaben- und Projektmanagement Ja, eine mobile App für die Planung und Verwaltung von Meetings Whiteboards Visuelle Tools für die Zusammenarbeit bei Brainstorming und Ideenfindung Nicht verfügbar

Was ist ClickUp?

ClickUp ist Ihre All-in-One-App für die Arbeit, die Ihre Workflows vereinfacht, die Produktivität Ihres Teams verbessert und eine bessere Planung unterstützt.

Von E-Mails und Aufgaben über Checklisten und Sprints bis hin zur Projektdokumentation – ClickUp vereint alle notwendigen Tools und steigert so die Effektivität der Zusammenarbeit um bis zu 30 %.

ClickUp konsolidiert jedoch nicht nur alle Ihre Tools, sondern sorgt auch für einen reibungsloseren Arbeitsablauf für Ihre Teams. Sie können Aufgaben zuweisen, Anrufe planen, den Fortschritt mit anpassbaren Ansichten und Dashboards verfolgen und die Teamarbeit mit Features wie Kommentaren und @Erwähnungen verbessern.

Mit dem neu verbesserten ClickUp-Kalender können Sie jetzt Meetings direkt aus Ihrem Workspace planen und daran teilnehmen – so lassen sich Planung und Ausführung nahtlos miteinander verbinden, ohne dass Sie zwischen Registerkarten wechseln müssen.

All dies ist erledigt, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen. ✅

📮ClickUp Insight: Fast 42 % der Wissensarbeiter bevorzugen E-Mails für die Kommunikation im Team. Das hat jedoch seinen Preis. Da die meisten E-Mails nur ausgewählte Teammitglieder erreichen, bleibt das Wissen fragmentiert, was die Zusammenarbeit und schnelle Entscheidungen behindert. Um die Sichtbarkeit zu verbessern und die Zusammenarbeit zu beschleunigen, nutzen Sie eine All-in-One-App für die Arbeit wie ClickUp, die Ihre E-Mails innerhalb von Sekunden in umsetzbare Aufgaben verwandelt!

ClickUp zeichnet sich auch als leistungsstarke Kalender-App für das Projektmanagement aus. Damit können Sie klare Zeitleisten festlegen, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben erstellen und kurz- und langfristige Ziele einfach verwalten.

Egal, ob Sie Ihren Tag, Ihre Woche oder Ihren Monat planen, ClickUp hat die richtige Ansicht dafür – wählen Sie zwischen Kalenderansicht, Zeitleistenansicht oder Gantt-Diagrammen, um Ihre Arbeit visuell zu erfassen. Sie können sogar wiederkehrende Aufgaben festlegen, um die Planung regelmäßiger Aktivitäten zu automatisieren, damit nichts unter den Tisch fällt.

Was ClickUp wirklich auszeichnet, ist seine Flexibilität und Zugänglichkeit. Als Cloud-basierte Plattform wurde es entwickelt, um Teams überall zu unterstützen, egal ob sie in Echtzeit oder asynchron arbeiten.

Marianela Fernandez, Beraterin für Wasseraufbereitung bei Eco Supplier Panamá, hebt Folgendes hervor:

Durch die Integration verschiedener Funktionen wie Benachrichtigungen, Kalender, E-Mails und Workflows in die Projektdurchführung sorgt ClickUp dafür, dass sich die Mitarbeiter nicht mehr ständig mit den verschiedenen technologischen Mechanismen beschäftigen müssen, sondern sich auf Aufgaben konzentrieren können, die einen Mehrwert schaffen.

👀 Wussten Sie schon? Mehr als die Hälfte eines durchschnittlichen Arbeitstages wird mit Aktivitäten verbracht, die wenig bis gar keinen Wert schaffen – denken Sie an unnötige E-Mails, redundante Aufgaben und Unterbrechungen. Das sind Stunden verlorener Produktivität jeden Tag!

ClickUp-Features

ClickUp verfügt über Features, die die Verwaltung von Projekten, Aufgaben und Workflows einfacher, intelligenter und skalierbar machen.

Ein Beispiel: Walk the Room (WtR) benötigte eine Möglichkeit, seine Produktionsplanung zu verbessern, da das Geschäft wuchs. Durch den Einsatz von ClickUp konnten sie Teams verbinden, die Zusammenarbeit verbessern und das Aufgabenmanagement effizienter gestalten.

Was mit 28 Plätzen begann, ist in nur 20 Monaten auf über 70 aktive Benutzer angewachsen. Dieses Wachstum zeigt, wie ClickUp mit WtR gewachsen ist und zu einem Schlüssel für den Erfolg des Unternehmens geworden ist.

Mit seinem breiten Bereich an Tools, die für die Anpassung und Zusammenarbeit entwickelt wurden, kann ClickUp Ihren Teams helfen, organisiert und verbunden zu bleiben.

Werfen wir einen Blick auf einige der herausragenden Features, die dies ermöglichen:

Feature Nr. 1: Planen, terminieren und immer einen Schritt voraus sein mit dem ClickUp-Kalender

Mit dem ClickUp-Kalender Meetings effektiver gestalten

Der ClickUp-Kalender ist Ihr Command-Center, in dem Sie Aufgaben, Ereignisse und Meetings an einem Ort organisieren können.

Ob Sie Ihre Woche planen, Ereignisinformationen überprüfen, eine Kampagne planen oder ein funktionsübergreifendes Team koordinieren – mit dem ClickUp-Kalender haben Sie vollständige Transparenz und Kontrolle über Ihre Zeit. Sie können zwischen Tages-, Wochen- oder Monatsansichten wechseln, um anstehende Aufgaben, Termine und Ereignisse auf einen Blick zu sehen. Aufgaben können nach Projekt oder Priorität farblich gekennzeichnet werden, damit Sie den Überblick behalten.

Aber ClickUp geht über die Aufgabenplanung hinaus. Mit der integrierten Terminplanungsfunktion können Sie Kalenderereignisse erstellen, Teilnehmer einladen und sogar direkt aus Ihrem ClickUp-Workspace an Meetings teilnehmen. Verabschieden Sie sich vom Wechseln zwischen Registerkarten – Ihre Anrufe, Aufgaben und Projekte sind endlich synchronisiert. Verwenden Sie die integrierte KI des ClickUp-Kalenders, um Zeitblöcke vorzuschlagen und Prioritäten basierend auf Fälligkeitsdaten neu zu ordnen.

Sie lässt sich auch mit Tools wie Google Kalender und Outlook integrieren, sodass Ihr Zeitplan in Echtzeit aktualisiert wird. Sie können wiederkehrende Ereignisse oder Meetings planen, Tagesordnungen anhängen und die nächsten Schritte verfolgen – alles verknüpft mit Ihren Projekten und Aufgaben.

✅ Umplanung per Drag & Drop✅ Benutzerdefinierte Filterung nach Mitarbeiter, Priorität oder Tag✅ Zweiwege-Synchronisierung von Kalendern und Links zum Beitreten von Anrufen✅ Erstellung von Ereignissen direkt in der Aufgabenansicht

Möchten Sie Ihre wöchentliche oder monatliche Planung beschleunigen? Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Kalenderplaner, um Ihre Tage mit benutzerdefinierten Tags, Filtern und vorgefertigten Ansichten zu organisieren.

Mit dem neuen ClickUp-Kalender visualisieren Sie Ihre Workload nicht nur, sondern verwalten sie auch aktiv.

Feature Nr. 2: Koordinieren Sie Team-Meetings mit ClickUp

Planen und verwalten Sie Teamdiskussionen mit ClickUp Meetings

Ein unverzichtbares Feature für einen Planer? Die nahtlose Verwaltung von Meetings.

Die Features von ClickUp Meetings erleichtern die Planung und Verwaltung von Meetings.

Anstatt zwischen einer Kalender-App und Ihrer Projektmanagement-Plattform umzuschalten, können Sie effektive Meetings direkt in ClickUp planen, nachverfolgen und durchführen.

Die Kalenderintegration synchronisiert Meeting-Termine mit Aufgaben und Projekten und ermöglicht die Einstellung von Tagesordnungen innerhalb von ClickUp, wodurch Meetings fokussiert und produktiv bleiben.

Anschließend können Sie Aktionselemente, Entscheidungen und Notizen direkt zur Meeting-Aufgabe hinzufügen, um die Nachverfolgung zu organisieren. Diese nahtlose Integration sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und Meetings zu umsetzbaren nächsten Schritten werden, statt nur Kalenderereignissen.

💡Profi-Tipp: Integrieren Sie Calendly in ClickUp, um die Leistungsfähigkeit eines kompletten Arbeitsökosystems zu nutzen und gleichzeitig Ihre Meetings automatisch zu planen.

Feature Nr. 3: Planen Sie Ihren Kalender mit Vorlagen

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Ihren Zeitplan mühelos mit der Vorlage "Kalenderplaner"

Mit der ClickUp-Vorlage für Kalenderplaner können Sie Ihre Tage, Wochen und Monate planen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Eines der herausragenden Features der ClickUp-Kalender-Planungsvorlage ist ihre Vielseitigkeit. Sie ermöglicht Ihnen das Wechseln zwischen mehreren Ansichten – egal, ob Sie eine monatliche, wöchentliche oder tägliche Aufschlüsselung Ihrer Aufgaben und Ereignisse benötigen, die Vorlage kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Die anpassbaren Tags und Filter dieser Vorlage für einen Tagesplaner verbessern Ihre Möglichkeiten, Aufgaben nach Kategorien zu organisieren, und helfen Ihnen dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Sie können detaillierte Beschreibungen, Anhänge, Unteraufgaben und Checklisten zu Aufgaben in der Kalenderansicht hinzufügen. So lassen sich sowohl die allgemeine Aufgabenplanung als auch die gründliche Projektplanung ganz einfach an einem Ort verwalten.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage zum Blockieren von Terminen, um Terminkonflikte zu vermeiden und sicherzustellen, dass Sie genügend Zeit für die richtigen Aufgaben aufwenden.

Feature Nr. 4: Notizen machen, zusammenfassen und automatisieren – für einen besseren Tag

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Meetings mit automatisierten Notizen von ClickUp AI Notetaker

Was wäre, wenn Ihre Planer-App Ihnen einige Aufgaben abnehmen könnte? ClickUp Brain kann das! Es verfügt über integrierte KI-Features von " ", die die Leistungsfähigkeit der Automatisierung und intelligente Vorschläge direkt in Ihren Workflow bringen.

Ein herausragendes Feature ist der ClickUp AI Notetaker, der Ihre Meetings automatisch aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst. Anstatt sich zu beeilen, um Aktionspunkte zu notieren, erfasst der AI Notetaker Entscheidungen, nächste Schritte und wichtige Diskussionspunkte – so werden Ihre Meetings produktiver und lassen sich leichter nachverfolgen.

In Verbindung mit dem Aufgabenkontext sorgt der KI-Notiztaker dafür, dass jedes Meeting umsetzbar bleibt, indem er Erkenntnisse automatisch mit den relevanten Workspaces verknüpft. Sie können sogar direkt aus Ihren Meeting-Zusammenfassungen Aufgaben erstellen und so eine Unterhaltung sofort in die Tat umsetzen.

ClickUp Brain hilft Ihnen außerdem dabei:

Wiederkehrende Aufgaben automatisieren

Erstellen Sie Zusammenfassungen für lange Aufgabenlisten

Verbesserungen für Projekt-Workflows vorschlagen

Analysieren Sie Datentrends und erstellen Sie Fortschrittsberichte

Diese KI-gestützten Features helfen Ihnen, Termine einzuhalten, manuellen Aufwand zu reduzieren und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Preise für ClickUp

Was ist Calendly?

Calendly ist eine führende Terminplanungssoftware, die die Koordination von Meetings vereinfacht.

Die Hauptfunktion besteht darin, das Hin- und Her-Schicken von E-Mails zu vermeiden, das normalerweise mit der Suche nach einem geeigneten Termin für ein Meeting verbunden ist. Benutzer können ihre Verfügbarkeitseinstellungen festlegen, einen Link freigeben und anderen ermöglichen, Termine direkt in ihren synchronisierten Kalender einzutragen.

Sie lässt sich mit privaten und beruflichen Kalendern (Google, Outlook, Office 365, iCloud) verbinden, um die Verfügbarkeit in Echtzeit anzuzeigen und Doppelbuchungen zu vermeiden. Ihre Einfachheit spricht Einzelpersonen an, während ihre Features sich gut für Teams und große Unternehmen skalieren lassen, die eine optimierte externe Terminplanung benötigen.

🧠 Fun Fact: 72 % der wöchentlichen Arbeitszeit von Führungskräften in Unternehmen entfallen auf Meetings. Einige davon sind zwar unverzichtbar, viele könnten jedoch reduziert oder ersetzt werden, wodurch Zeit für wichtigere Arbeiten frei würde.

via Calendly

Features von Calendly

Calendly zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und die gute Integration in Ihren Arbeitsalltag aus. Sehen wir uns die wichtigsten Features einmal genauer an:

Feature Nr. 1: Vereinfachte Kalenderintegration

Calendly lässt sich mit beliebten Kalender-Tools wie Google Kalender, Outlook und Office 365 verbinden.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, verfolgt die App automatisch Ihren Zeitplan und aktualisiert Ihre Verfügbarkeit in Echtzeit. So vermeiden Sie mühelos Doppelbuchungen oder Terminkonflikte

via Calendly

Feature Nr. 2: Anpassbare Verfügbarkeit für flexible Meeting-Buchungen

via Calendly

Sie haben die vollständige Kontrolle darüber, wann Sie für Meetings verfügbar sind. Mit Calendly können Sie:

Legen Sie bestimmte Arbeitszeiten fest

Pufferzeiten vor und nach Meetings hinzufügen

Anpassung an Zeitzonen oder Speicherorte von Meetings

So stellen Sie sicher, dass Sie Meetings nur dann buchen, wenn es Ihnen passt, und bleiben organisiert und stressfrei.

Feature Nr. 3: Integration von Videokonferenzen für Online-Meetings

via Calendly

Calendly lässt sich mit Tools wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet integrieren.

Wenn jemand ein Meeting plant, fügt die Plattform automatisch einen Link für eine Videokonferenz zum Ereignis hinzu. Sie müssen dies nicht manuell einrichten – alles wird für Sie erledigt, was Zeit und Aufwand spart.

👀 Wussten Sie schon? Die ClickUp-Vorlage für Monatsplaner enthält Abschnitte für Fälligkeitsdaten von Aufgaben, wichtige Meilensteine und persönliche Ziele, sodass Sie einen umfassenden Überblick über Ihren Monat erhalten.

Feature Nr. 4: Benutzerdefinierte Ereignistypen und Freigabe von Links für mehr Kontrolle

via Calendly

Mit Calendly können Sie benutzerdefinierte Meeting-Typen erstellen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Zum Beispiel:

Einzelmeetings

Sitzungen gruppieren

Webinare oder Workshops

Sie können die Dauer, den Speicherort und die Anforderungen der Teilnehmer für das Meeting festlegen. Sie können sogar Formulare oder Fragen hinzufügen, die die Teilnehmer bei der Buchung eines Meetings ausfüllen müssen, damit Sie im Voraus bestens vorbereitet sind.

Sie können einen personalisierten Calendly-Link erstellen, den Sie an Clients, Kollegen oder alle anderen Personen weitergeben können, die einen Termin mit Ihnen vereinbaren möchten.

Preise für Calendly

Free

Standard: 12 $/Monat pro Platz

Teams : 20 $/Monat pro Platz

Enterprise: Ab 15.000 $/Jahr

Lesen Sie auch: Zeitmanagement leicht gemacht: So erstellen Sie Ihren perfekten Wochenplan

ClickUp vs. Calendly: Feature-Vergleich

Beide Tools sind in ihren jeweiligen Bereichen hervorragend. Hier sehen Sie einen Vergleich der wichtigsten Features:

1. Aufgaben- und Projektmanagement

ClickUp zeichnet sich als Projektmanagement-Plattform aus und bietet Tools wie Aufgabenlisten, Gantt-Diagramme, Zeitleisten, Kalender und Kanban-Boards. Benutzer können Unteraufgaben erstellen, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben hinzufügen und benutzerdefinierte Status für automatisierte Workflows zuweisen.

Features wie Zeiterfassung, Workload-Management und Zielverfolgung machen sie zu einer umfassenden Lösung für die Verwaltung von Projekten jeder Größe.

Die monatlichen Kalender-Vorlagen, benutzerdefinierten Felder und Tools zur Berichterstellung von ClickUp vereinfachen die Organisation von Aufgaben und die Verfolgung von Fortschritten.

Calendly hingegen ist nicht für das Aufgaben- oder Projektmanagement konzipiert. Sein einziger Schwerpunkt liegt auf der Planung von Meetings, sodass es keine Features für die Erstellung und Zuweisung von Aufgaben oder die Nachverfolgung von Fortschritten bietet.

🏆 Gewinner: Die Funktionen von ClickUp sind für die Verwaltung von Aufgaben und Projekten unübertroffen, was Calendly nicht unterstützt.

2. Terminplanung und Kalenderintegration

ClickUp enthält eine robuste Kalenderansicht für die Planung und einen vollständigen ClickUp-Kalender für die Terminierung und Verwaltung von Ereignissen. Mit Features wie Einladungen für Teilnehmer, Beitrittslinks, Kalendersynchronisierung und Terminierung innerhalb von Aufgaben bietet ClickUp nun eine integrierte Lösung für das Zeitmanagement. Während Calendly nach wie vor führend in den Bereichen erweiterte Verfügbarkeit und Automatisierung der Terminierung ist, schließt ClickUp diese Lücke schnell, indem es die Terminierung in seine umfassendere Produktivitätssuite integriert.

Calendly hingegen wurde speziell für die Terminplanung entwickelt. Es synchronisiert sich automatisch mit den gängigsten Kalendern wie Google Kalender, Outlook und Apple Kalender, um Überschneidungen und Doppelbuchungen zu vermeiden.

Zusätzliche Features wie Pufferzeiten, Zeitzonenerkennung und anpassbare Ereignistypen machen Calendly ideal für die Verwaltung komplexer Zeitpläne. Automatische Erinnerungen und Nachfassaktionen vereinfachen die Koordination von Meetings zusätzlich.

🏆 Gewinner: Calendly ist nach wie vor führend in der Koordination externer Meetings und der Terminplanung, aber ClickUp holt mit seinem nativen Kalender und der vollständigen Arbeitsintegration auf.

Die Zusammenarbeit ist eine der größten Stärken von ClickUp. Jedes Feature der Plattform – vom Chat über Kommentare und Whiteboards bis hin zu Dokumenten – wurde entwickelt, um die Kommunikation mit Ihrem Team zu erleichtern.

Durch die Möglichkeit, die Kommunikation im Team innerhalb von Aufgaben oder Projekten zu zentralisieren, werden weniger Tools benötigt. Darüber hinaus können Teams Projektaktualisierungen über Dashboards und Berichte freigeben.

Calendly bietet jedoch nur eingeschränkte Tools für die Zusammenarbeit.

Es unterstützt Teamplanungsfunktionen wie Round-Robin-Zuweisungen und kollektive Terminplanung, die bei der Koordination der Teamverfügbarkeit helfen. Allerdings bietet es keine Funktionen wie Kommunikation auf Aufgabenebene oder die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten.

🏆 Gewinner: Die umfassenden Funktionen für die Zusammenarbeit von ClickUp machen es zu einem besseren Tool für Teams, die an gemeinsamen Projekten arbeiten.

4. Automatisierung

ClickUp bietet erweiterte Automatisierungen für verschiedene Workflows, wie z. B. das Verschieben von Aufgaben zwischen Status, das Versenden von Erinnerungen oder das Zuweisen von Aufgaben basierend auf Auslösern wie Fälligkeitsdaten. Diese Automatisierungen sind in hohem Maße anpassbar, sodass Benutzer sie an die Anforderungen ihres Projekts anpassen können.

Da Calendly sich ausschließlich auf die Terminplanung konzentriert, sind seine Automatisierungen auf diesen Aspekt zugeschnitten. Es bietet Features wie automatische Erinnerungen an Meetings, Follow-up-E-Mails und Workflows für die Genehmigungsbasierte Terminplanung. Diese Automatisierungen sparen Zeit, indem sie die Kommunikation hin und her reduzieren.

🏆 Gewinner: Unentschieden. ClickUp dominiert die Automatisierung von Aufgaben und Projekten, während Calendly bei der terminierungsspezifischen Automatisierung glänzt.

5. Zeiterfassung

ClickUp verfügt über eine integrierte Zeiterfassung, mit der Benutzer Stunden direkt in Aufgaben protokollieren können. Dieses Feature ist von unschätzbarem Wert für Unternehmen, die abrechnungsfähige Stunden nachverfolgen oder die Produktivität ihres Teams bewerten müssen.

ClickUp unterstützt auch die Integration mit Zeiterfassungs-Tools von Drittanbietern wie Toggl und Harvest für zusätzliche Flexibilität.

Im Gegensatz dazu bietet Calendly keine Funktionen zur Zeiterfassung. Die App ist auf die Terminplanung spezialisiert und enthält daher keine Tools zur Nachverfolgung der für Aufgaben oder Projekte aufgewendeten Zeit.

🏆 Gewinner: Die Tools zur Zeiterfassung von ClickUp machen es zur ersten Wahl für die Überwachung der Produktivität und Abrechnung.

6. Integrationen

ClickUp lässt sich mit über 1.000 Apps integrieren, darunter Slack, Zoom, Google Drive, Microsoft Teams und sogar Calendly!

Die API ermöglicht Entwicklern außerdem die Erstellung benutzerdefinierter Integrationen. Ganz gleich, ob Sie die Kommunikation, die Dateifreigabe oder die Automatisierung von Workflows verwalten müssen, ClickUp bietet Ihnen umfassende Kompatibilität.

Die Integrationen von Calendly sind zwar für die Planung von Workflows ausreichend, aber die Gesamtzahl und Vielfalt der Integrationen sind begrenzter als bei ClickUp.

🏆 Gewinner: ClickUp für einen breiteren Bereich an Integrationen, die verschiedene Workflows unterstützen.

7. Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche von ClickUp hilft Ihnen bei der ordnungsgemäßen Verwaltung Ihrer Website – egal, ob es sich um Projekt-Zeitleisten, die Zusammenarbeit im Team oder Kalender-Ereignisse handelt – alles bleibt an einem Ort optimiert. Diese Vielseitigkeit ist zwar eine Stärke, kann aber auch dazu führen, dass die Benutzeroberfläche für Erstbenutzer überwältigend wirkt. Die App eignet sich am besten für Benutzer, die bereit sind, Zeit in das Erlernen der Plattform zu investieren.

Die Benutzeroberfläche von Calendly ist übersichtlich und benutzerfreundlich, sodass sie sich ideal für Einsteiger eignet. Das Einrichten von Ereignissen, das Festlegen von Verfügbarkeiten und das Freigeben von Terminlinks sind intuitive Prozesse, die nur minimale Einarbeitung erfordern.

🏆 Gewinner: Calendly wegen seiner Einfachheit. Die Benutzeroberfläche erleichtert Benutzern den schnellen Einstieg.

8. Benutzerfreundlichkeit

Aufgrund seines umfangreichen Funktionsumfangs hat ClickUp eine steilere Lernkurve. Die umfassenden Tutorials, Vorlagen für Zeitpläne und Support-Ressourcen machen die Einarbeitung für motivierte Benutzer jedoch überschaubar.

Calendly ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, sodass selbst Benutzer, die das Programm zum ersten Mal verwenden, innerhalb weniger Minuten Ereignisse einrichten und Links zur Terminplanung freigeben können. Dank seiner Einfachheit ist es auch für technisch weniger versierte Benutzer leicht zugänglich.

🏆 Gewinner: Calendly, dank seiner Benutzerfreundlichkeit und unkomplizierten Funktionen, die eine schnelle Einführung ermöglichen.

ClickUp vs. Calendly auf Reddit

Wenn Redditoren über ClickUp vs. Calendly diskutieren, dreht sich die Diskussion oft um die spezifischen Probleme, die jedes Tool löst, und wie gut es sich in den täglichen Workflow einfügt.

Für diejenigen, die eine Projektmanagement-Lösung benötigen, ist ClickUp häufig ein bevorzugter Anbieter.

Redditoren, die ClickUp verwenden, heben die Anpassungsmöglichkeiten hervor und sagen, dass es sich hervorragend für Teams eignet, die mehrere Aufgaben und Termine jonglieren müssen. Viele Nutzer schätzen die Flexibilität – mit Ansichten wie Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und Zeitleisten – sowie die integrierten Features wie Zeiterfassung und Berichterstellung.

Wir verwenden Clickup nun seit mindestens 4 Jahren und ehrlich gesagt ist es bei weitem eines der besten Tools für das Projektmanagement. Wir haben Asana, Monday.com und Trello ausprobiert, bevor wir uns für ClickUp entschieden haben. Die beste Wahl aller Zeiten! Ich hatte nie größere Probleme und der Kundenservice war sehr hilfreich. Ich habe ein kostenpflichtiges Abonnement und mit der neuen Version wird es immer besser. Insgesamt hat Clickup angesichts des Preises und der Vielzahl an Tools definitiv alle meine Erwartungen übertroffen. Nachdem ich gelernt habe, ClickUp effektiv zu nutzen, habe ich definitiv neue Perspektiven für unsere Workflow-Prozesse gewonnen.

Wir verwenden Clickup nun seit mindestens 4 Jahren und ehrlich gesagt ist es bei weitem eines der besten Tools für das Projektmanagement. Wir haben Asana, Monday.com und Trello ausprobiert, bevor wir uns für ClickUp entschieden haben. Die beste Wahl aller Zeiten! Ich hatte nie größere Probleme und der Kundenservice war sehr hilfreich. Ich habe ein kostenpflichtiges Abonnement und mit der neuen Version wird es immer besser. Insgesamt hat Clickup angesichts des Preises und der Vielzahl an Tools definitiv alle meine Erwartungen übertroffen.

Nachdem ich gelernt habe, ClickUp effektiv zu nutzen, habe ich definitiv neue Perspektiven für unsere Workflow-Prozesse gewonnen.

Eine häufige Beschwerde auf Reddit bleibt der umfangreiche Funktionsumfang von ClickUp, der insbesondere für Einzelbenutzer oder kleine Teams, die möglicherweise nicht die volle Leistung benötigen, überwältigend sein kann.

Calendly ist hingegen eine empfehlenswerte Wahl für alle, die ihre Terminplanung vereinfachen möchten.

Redditoren, die Calendly ausprobiert haben, loben häufig die Benutzerfreundlichkeit und die zeitsparenden Funktionen, insbesondere für die Koordination von Meetings über verschiedene Zeitzonen hinweg.

Sie wird als "einmal einstellen und vergessen" beschrieben, und viele schätzen es, dass sie das mühsame Hin und Her bei der Suche nach freien Terminen überflüssig macht.

Ich verwende Calendly. Das spart wirklich Zeit bei der Planung von Meetings. Wie die meisten Leute füge ich einfach einen Text mit einem Link in meine E-Mail-Signatur ein (etwa "Meeting mit mir vereinbaren"). Funktioniert super!

Ich verwende Calendly. Das spart wirklich Zeit bei der Planung von Meetings. Wie die meisten Leute füge ich einfach einen Text mit einem Link in meine E-Mail-Signatur ein (etwa "Meeting mit mir vereinbaren"). Funktioniert super!

Einige Redditoren weisen jedoch auf die Einschränkungen hin und betonen, dass Calendly über die Terminplanung hinausgeht – es ist nicht für die Verwaltung von Aufgaben oder Workflows konzipiert.

🧠Fun Fact: Mit der ClickUp-Vorlage für Wochenplaner können Sie Ihre Ziele nach Tag und Zeit aufteilen und Ihre Aufgaben in Blöcke einteilen, damit Sie die ganze Woche über produktiv bleiben.

Welches Planner-Tool ist das beste?

Die Bezeichnung "Planer-Apps" für ClickUp und Calendly unterstreicht ihre unterschiedlichen Ansätze bei der Planung. Calendly eignet sich hervorragend für die Planung von Meetings und die Automatisierung des Terminierungsprozesses. ClickUp ist eine hervorragende Alternative zu Calendly für die Planung von Arbeiten – Aufgaben, Projekte, Ziele und Fristen – und bietet gleichzeitig Tools für die Verwaltung der Zeit und der Meetings rund um diese Arbeiten.

Für Teams, die eine umfassende Plattform für die Verwaltung von Aufgaben und Projekten, die Zusammenarbeit, die Verfolgung von Zielen und die interne Planung und Terminierung benötigen, ist ClickUp der klare Gewinner. Seine Vielseitigkeit und sein integrierter Funktionsumfang bieten einen weitaus größeren Gesamtwert und machen mehrere separate Tools überflüssig.

Wenn Sie lediglich die Buchung externer Termine automatisieren und Ihre Verfügbarkeit einfach freigeben möchten, ist Calendly nach wie vor eine ausgezeichnete, erstklassige Lösung. Es erledigt eine Aufgabe außergewöhnlich gut.

Für eine ganzheitliche Arbeitsplanung, Projektdurchführung und Teamzusammenarbeit bietet ClickUp jedoch die Tiefe und Flexibilität, die Calendly aufgrund seines Designs nicht bieten kann. Damit können Sie nicht nur Ihren Zeitplan, sondern Ihren gesamten Workflow verwalten.

