die 11 besten KI-Ideogramm-Alternativen im Jahr 2025

Die KI von Ideogram, die Text in Bilder umwandelt, eignet sich hervorragend, um schnell Bilder mit Text zu erstellen. Aber manchmal braucht man bessere UX-Design-Tools.

Vielleicht suchen Sie nach einer pixelgenauen Platzierung von Text. Oder vielleicht möchten Sie mit verschiedenen künstlerischen Stilen experimentieren, die Ihre Marke hervorstechen lassen (ohne Stunden in Photoshop zu verbringen).

Glücklicherweise hat das explosionsartige Wachstum der KI-Bildgenerierung zahlreiche Ideogram-KI-Alternativen hervorgebracht. Wenn Sie sich also für die KI-basierte Bildgenerierung interessieren, sind Sie hier genau richtig!

Von Tools, die sich auf detaillierte Grafiken konzentrieren, bis hin zu Plattformen, die auf Marketing-Visuals spezialisiert sind, haben wir für jede kreative Herausforderung eine Empfehlung. In diesem Blogbeitrag werden die 11 besten alternativen Optionen zu Ideogram vorgestellt, die Ihren kreativen Workflow verändern könnten.

Wir sprechen davon, hochspezifische Bilder in Sekundenschnelle zu erstellen! Los geht's!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Midjourney: Am besten für professionelle künstlerische Ergebnisse Adobe Firefly: Am besten für rechtlich einwandfreie Inhalte für kommerzielle Projekte geeignet Leonardo KI: Am besten für Kreativprofis DALL-E 3: Am besten geeignet für die Erstellung kontextreicher Bilder Stabile Diffusion: Am besten geeignet, um verschiedene Kunstvarianten zu erstellen Craiyon: Am besten für kreative Experimente geeignet Dream by Wombo: Am besten für diejenigen ohne technische Vorkenntnisse Runway ML: Am besten für professionelle Produzenten von Inhalten Freepik: Am besten für die Erstellung von Assets und Grafikdesign geeignet NightCafe: Am besten für kreative neue Ideen und Richtungen Canva KI: Am besten für Teams geeignet, die visuelle Inhalte in großem Umfang erstellen

Was ist Ideogram?

Ideogram ist ein KI-Generator, der Texte in Bilder umwandelt und sich in der wachsenden Welt der KI-Kunstgeneratoren einen Namen gemacht hat. Das Tool verwandelt schriftliche Beschreibungen in eindrucksvolle visuelle Darstellungen – von Kunstwerken und Fotos bis hin zu Diagrammen und Illustrationen.

Wenn Sie einen Text eingeben, werden kleine Details wie Texturen und Beleuchtung berücksichtigt, sodass die endgültigen Bilder erstaunlich realistisch aussehen.

Erinnern Sie sich an die von KI generierten Bilder mit wackeligem, unsinnigem Text? Ideogram behebt das.

Es erzeugt in seinen generierten Bildern klaren, lesbaren Text. Wir sprechen von perfekt lesbar:

Logo-Designs

Banner für das Marketing

Social-Media-Grafiken

Markenwerte

Das Tool arbeitet mit der Untersuchung riesiger Datensätze von Bildern, die mit Texten verknüpft sind. Sein Deep-Learning-System erkennt Muster zwischen Wörtern und visuellen Elementen und nutzt dieses Wissen, um neue Bilder zu erstellen, die Ihren Wünschen entsprechen.

Warum Ideogram-Alternativen wählen?

Während Ideogram für schnelle Entwürfe und einfache visuelle Darstellungen geeignet ist, können seine Limits bei der Arbeit an fortgeschritteneren oder kreativeren Projekten hinderlich sein. Hier sind einige Gründe, warum Sie Alternativen in Betracht ziehen sollten:

Verbesserter Realismus: Viele Alternativen erzeugen hyperrealistische Bilder, die sich ideal für professionelle Produktfotos und Porträts eignen

*kreative Vielfalt: Ein breiterer Bereich an künstlerischen Stilen und innovativen Designs hilft dabei, dass visuelle Elemente hervorstechen

Größere Präzision: Mehr Kontrolle über feine Details ermöglicht verfeinerte Anpassungen in jedem Designaspekt

*erweiterte Features: Mehr Kontrolle über feine Details ermöglicht verfeinerte Anpassungen in jedem Designaspekt

*verbesserte Ergebnisse: Ultra-detaillierte Renderings und auffällige, einzigartige Visualisierungen helfen dabei, Ideen mit außergewöhnlicher Klarheit zum Leben zu erwecken

Wenn Sie nach mehr kreativer Flexibilität und professionellen Ergebnissen suchen, ist es vielleicht an der Zeit, sich mit dem Wettbewerb zu befassen.

💡 Profi-Tipp: KI-gestützte Ideen für Kunstwerke können neue Möglichkeiten für Ihre kreativen Projekte eröffnen.

Die 11 besten Ideogram-Alternativen

Während Ideogram sich durch die KI-Bildgenerierung auszeichnet, bieten einige dieser bewährten Alternativen KI-generierte Kunst für jeden kreativen Bedarf. Los geht's:

1. Midjourney (am besten für professionelle künstlerische Ergebnisse geeignet)

via Dis cord

Midjourney ist nicht nur ein Tool zum Erstellen von Bildern, sondern eine Plattform für die Kunstschaffung. Die visuellen Elemente zeichnen sich durch ein ausgeprägtes künstlerisches Flair aus, wodurch sie sofort erkennbar und fesselnd sind.

Was Midjourney auszeichnet, ist seine akribische Liebe zum Detail. Von subtilen Schatten und lebensechten Reflexionen bis hin zu komplexen Oberflächenstrukturen wird jedes Element so gestaltet, dass sich das Ergebnis reichhaltig, natürlich und fesselnd anfühlt.

Nehmen wir zum Beispiel die Produktfotografie. Dank der neuesten Updates hat Midjourney seine Fähigkeit, hyperrealistische Bilder mit lesbarem Text zu erstellen, erheblich verbessert. Es eignet sich ideal für Modelle, Poster, Marketingmaterialien und vieles mehr.

Die besten Features von Midjourney

Erstellen Sie mit einem einzigen Klick mehrere Variationen Ihres ursprünglichen Bildes und erkunden Sie so verschiedene kreative Richtungen, ohne bei Null anfangen zu müssen

Optimieren Sie Ihre Ergebnisse mit Befehlen für Parameter, mit denen Sie auf bestimmte Stile oder Zeichen aus anderen Bildern verweisen können

Passen Sie Bilder an und verfeinern Sie sie durch mehrere Iterationen mit den Optionen "Variationen" und "Aufwerten"

Arbeiten Sie in Discord-Kanälen mit einer unterstützenden Community zusammen, in der Sie Tipps freigeben und sofortiges Feedback erhalten können

Limits auf halber Strecke

Es gibt eine anfängliche Lernkurve, um die Mechanik der Eingabeaufforderung zu beherrschen

Midjourney-Preise

Basic Plan: 10 $/Monat

*standard Plan: 30 $/Monat

*pro Plan: 60 $/Monat

*mega Plan: 120 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ Bewertungen)

Capterra: N/A

Was Benutzer über Midjourney sagen

Midjourney produziert durchweg visuell beeindruckende, hochauflösende Bilder, die die Erwartungen in Bezug auf Details und Qualität oft übertreffen. Seine Fähigkeit, Aufforderungen kreativ zu interpretieren, macht es zu einem fantastischen Tool für Konzeptkunst, Moodboards und experimentelle Designs.

Midjourney produziert durchweg visuell beeindruckende, hochauflösende Bilder, die die Erwartungen in Bezug auf Details und Qualität oft übertreffen. Die Fähigkeit, Aufforderungen kreativ zu interpretieren, macht es zu einem fantastischen Tool für Konzeptkunst, Moodboards und experimentelle Designs.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie an einer Verbesserung Ihrer Bilderzeugung interessiert sind, nutzen Sie diesen Leitfaden zu Midjourney-Beispielaufforderungen, um Ihre Aufforderungen zu verfeinern und dieses leistungsstarke Tool optimal zu nutzen.

🧠 Fun Fact: Plattformen für generative künstliche Intelligenz wie Midjourney vereinfachen die Erstellung von Kinderbüchern, indem sie den Prozess für die Verfasser zugänglich und unterhaltsam machen.

➡️ Lesen Sie auch: Die besten Midjourney-Alternativen und -Konkurrenten für die KI-Bildgenerierung

2. Adobe Firefly (am besten für rechtlich einwandfreie Inhalte für kommerzielle Projekte geeignet)

über Adobe Firefly

Adobe Firefly entfesselt Ihr kreatives Potenzial mit einem leistungsstarken KI-Bildgenerator. Erstellen Sie mühelos atemberaubende Bilder in unzähligen Stilen, von fotorealistisch bis verspielt, und bleiben Sie dabei zu 100 % sicher für die kommerzielle Nutzung.

firefly ist nahtlos in die Adobe Creative Cloud* integriert und ermöglicht es Ihnen, Ihre kühnsten Ideen schnell und präzise in die Realität umzusetzen. Ob Sie für die Arbeit oder zum Vergnügen entwerfen, es hilft Ihnen, wie nie zuvor zu kreieren, zu innovieren und zu liefern.

Die besten Features von Adobe Firefly

Füllen Sie Bildlücken oder erweitern Sie vorhandene Bilder auf natürliche Weise mit dem Tool "Generative Füllung"

Melden Sie Probleme mit der Genauigkeit direkt über das Feedback-System, um die Ausgabequalität zu verbessern

Treten Sie aktiven Community-Foren und Discord-Kanälen bei, um Ihre Arbeit freizugeben und Tipps von anderen Benutzern zu erhalten

Erstellen Sie druckreife Bilder, die auf ethische Weise aus Adobe Stock stammen

Limits von Adobe Firefly

Die Features von Firefly sind mit Shared Device Licenses nicht verfügbar. Sie benötigen eine benannte Benutzer-Lizenz oder eine Adobe Express-Lizenz

Adobe Firefly-Preise

Free

Mehrere Premium Pläne

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Firefly

G2: 4, 6/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Adobe Firefly

Am meisten bevorzuge ich die Möglichkeit, Referenzbilder zu laden, um Effekte oder Elemente für eine zusammengesetzte Komposition zu erstellen und so neue und originelle Kunstwerke zu schaffen! Die Integration der Plattform in meinen Workflow ist mühelos. Firefly ist sehr benutzerfreundlich und akzeptiert alle Eingabeaufforderungen innerhalb bestimmter Grenzen. Ich verwende Firefly regelmäßig als Teil meines kreativen Prozesses.

Am meisten bevorzuge ich die Möglichkeit, Referenzbilder zu laden, um Effekte oder Elemente für eine zusammengesetzte Komposition zu erstellen und so neue und originelle Kunstwerke zu schaffen! Die Integration der Plattform in meinen Workflow ist mühelos. Firefly ist sehr benutzerfreundlich und akzeptiert alle Eingabeaufforderungen innerhalb bestimmter Grenzen. Ich verwende Firefly regelmäßig als Teil meines kreativen Prozesses.

📮 ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI hauptsächlich für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert mit diesen brillanten Ideen danach? Hier benötigen Sie ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards, mit dem Sie Ideen aus der Sitzung zum Brainstorming sofort in Aufgaben umwandeln können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator , ein Bild auf der Grundlage Ihrer Eingabe zu erstellen. Es ist die Alles-in-einer-App für die Arbeit, mit der Sie Ideen schneller entwickeln, visualisieren und umsetzen können!

3. Leonardo KI (am besten für Kreativprofis geeignet)

via Leonardo KI

Stellen Sie sich vor, Sie könnten mühelos benutzerdefinierte Modelle erstellen, die den Kern Ihrer Marke oder den einzigartigen Stil Ihres Projekts wirklich widerspiegeln. Mit Leonardo KI generieren Sie nicht nur Bilder, sondern bringen sie in Form von Meisterwerken.

Die revolutionäre Echtzeit-KI Canva gibt Ihnen die vollständige Kontrolle und ermöglicht es Ihnen, Elemente mit unübertroffener Präzision hinzuzufügen, zu entfernen und zu verfeinern.

Leonardo KI zeichnet sich durch seinen Schwerpunkt auf Zusammenarbeit aus und ist damit ein leistungsstarkes Tool für Teams. Es ist perfekt für die Optimierung des Projektmanagements im Designbereich und liefert gleichzeitig visuell beeindruckende Inhalte, die auffallen.

Die besten Features von Leonardo KI

Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Modelle, die genau den Stilvorgaben entsprechen

Erstellen Sie schnell Bilder mit dem Lightning XL-Modell

Integrieren Sie sich nahtlos in andere tools über die umfassende API

Arbeiten Sie sowohl mit dem Standard-Phoenix-Modell als auch mit speziellen Optionen für unterschiedliche Anforderungen

Limits von KI Leonardo

Die Fülle an Optionen der Plattform kann anfangs überwältigend wirken

Leonardo KI-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Leonardo KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer aus der Praxis über Leonardo KI sagen

Leonardo AI ist ein wunderbares Tool, das auf künstlicher Intelligenz basiert und Illustrationen in einer Vielzahl von Stilen generiert. Da die meisten der angebotenen Vorschläge genau das sind, was Sie suchen, können sie in jedes Projekt, an dem Sie arbeiten, integriert werden. Leonardo AI bietet Ihnen außerdem mehrere Optionen in sehr guter Qualität, ist sehr einfach zu bedienen und zu integrieren. Dies ist der KI-Generator, den ich am häufigsten verwende.

Leonardo AI ist ein wunderbares Tool, das auf künstlicher Intelligenz basiert und Illustrationen in einer Vielzahl von Stilen generiert. Da die meisten der angebotenen Vorschläge genau das sind, was Sie suchen, können sie in jedes Ihrer Projekte integriert werden. Leonardo AI bietet Ihnen außerdem mehrere Optionen in sehr guter Qualität und ist sehr einfach zu bedienen und zu integrieren. Dies ist der KI-Generator, den ich am häufigsten verwende.

4. DALL-E 3 (am besten für die Erstellung kontextreicher Bilder geeignet)

Diese innovative App zur KI-Kunstgenerierung erweckt Ihre Vorgaben mit atemberaubender Detailtreue zum Leben. Ob es sich um die abgenutzte Textur eines antiken Buches oder das Glitzern des Mondlichts auf einem schimmernden See handelt, DALL-E 3 fängt Ihre Vision mit atemberaubender Präzision ein.

Was macht es noch besser? Es lässt sich nahtlos mit ChatGPT kombinieren, um Ihre Ideen in einem natürlichen, ungezwungenen Flow zu verfeinern. Experimentieren Sie mit verschiedenen Stilen, erkunden Sie unerwartete Kombinationen und optimieren Sie Ihre Vision, bis sich das endgültige Bild richtig anfühlt.

Die besten Features von DALL-E 3

Erstellen Sie kristallklare, hochauflösende Bilder, die auch bei Vergrößerung scharf bleiben

Ändern Sie vorhandene Bilder mit Hilfe von Texten, die sich perfekt für schnelle Bearbeitungen und Variationen eignen

Verarbeiten Sie komplexe Szenen mit mehreren Elementen und behalten Sie dabei die visuelle Kohärenz bei

Erstellen Sie Bilder in verschiedenen Stilen, von fotorealistischen bis hin zu künstlerischen Interpretationen

DALL-E 3 Limits

Oft werden zu viele dekorative Elemente hinzugefügt, selbst wenn minimalistische Designs gewünscht werden

Schwierigkeiten mit bestimmten Szenenanforderungen, wie z. B. die genaue Darstellung von Objekten in bestimmten Ausrichtungen

DALL-E 3-Preisgestaltung

Verfügbar als Teil der ChatGPT Team- und Enterprise-Abonnements

DALL-E 3 Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

➡️ Lesen Sie auch: Dall-E-Alternativen zur Erstellung von Bildern mit KI

5. Stable Diffusion (am besten geeignet, um verschiedene Kunstvarianten zu erstellen)

via Stable Diffusion

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf mit Stable Diffusion, dem Open-Source-Tool, das Ihre Ideen zum Leben erweckt.

Verfeinern Sie jedes Detail – Beleuchtung, Komposition, Stimmung und Atmosphäre –, um einzigartige und fesselnde Bilder zu erstellen.

Sie können sogar die Bildausgabe mithilfe der Führungsskala feinabstimmen. Höhere Werte erzeugen Bilder, die Ihrer Eingabe genauer entsprechen, während niedrigere Werte mehr künstlerische Interpretationen zulassen.

Die besten Features von Stable Diffusion

Steuern und erstellen Sie spezifische Ausgaben mit Startnummern neu, perfekt, wenn Sie über mehrere Generationen hinweg konsistente Ergebnisse benötigen

Verwandeln Sie vorhandene Skizzen oder Bilder, indem Sie KI-Verbesserungen über das Feature "Bild-zu-Bild" anwenden

Verarbeiten Sie mehrere Varianten gleichzeitig mit der Stapelverarbeitung, um verschiedene Interpretationen Ihres Konzepts zu untersuchen

Mit dem integrierten Sicherheitsprüfungsmodul können Sie sicherstellen, dass Ihre Ergebnisse für alle Zielgruppen geeignet sind

Stabile Diffusion: Limits

Manchmal haben Sie vielleicht Probleme mit der Generierungszeit und der Qualität der Bilderzeugung

Stabile Diffusion-Preisgestaltung

Free

Love: 5 $/Monat

Stabile Verbreitung Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: N/A

Was Benutzer aus der Praxis über Stable Diffusion sagen

Ich habe vor kurzem Stable Diffusion 3 verwendet. Ich fand die Text-zu-Bild-Funktionen absolut erstklassig. Die Rechtschreibfähigkeiten und die Bildqualität sind einfach bemerkenswert.

Ich habe vor kurzem Stable Diffusion 3 verwendet. Ich fand die Text-zu-Bild-Funktionen absolut erstklassig. Die Rechtschreibfähigkeiten und die Bildqualität sind einfach bemerkenswert.

6. Craiyon (am besten für kreative Experimente geeignet)

via Craiyon

Craiyon, früher bekannt als DALL-E Mini, hilft Ihnen, Texte in visuelle Kunst zu verwandeln. Das Tool eignet sich besonders für Designer und Künstler, die auf der Suche nach neuer Inspiration sind, für Pädagogen, die komplexe Ideen visuell erklären möchten, und für Ersteller von Inhalten, die schnell Bilder erstellen müssen.

Craiyon zeichnet sich durch einfache, unkomplizierte Textbeschreibungen aus, im Gegensatz zu vielen anderen KI-Kunsttools, die komplizierte Eingabeaufforderungen erfordern. Auch wenn es vielleicht nicht die hyperdetaillierte Qualität fortgeschrittener Modelle erreicht, bietet es eine unterhaltsame, kreative und zugängliche Möglichkeit für jeden, KI-generierte Kunst zu erkunden.

Die besten Features von Craiyon

Erstellen Sie mehrere Bildvarianten auf einmal, um verschiedene Perspektiven auf Ihren Text zu erhalten

Wählen Sie aus verschiedenen künstlerischen Stilen, die zu Ihrer kreativen Vision passen, von realistischen Fotos bis hin zu abstrakter Kunst

Erhalten Sie Ergebnisse in Echtzeit, während Sie tippen, und gestalten Sie Ihren kreativen Prozess schnell und flüssig

Verwenden Sie die API-Integration, um die Bilderzeugung zu Ihren Projekten hinzuzufügen

Arbeiten Sie mit mehreren Sprachen für Texteingabeaufforderungen, um sie weltweit zugänglich zu machen

Crayon-Limits

Das Tool interpretiert manchmal komplexe Texteingaben falsch, sodass möglicherweise mehrere Versuche erforderlich sind, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen

Crayon-Preise

Unterstützer: 12 $/Monat

Professional: 24 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Craiyon

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Dream von Wombo (am besten für diejenigen ohne technische Vorkenntnisse)

via Dream by Wombo

Dream von Wombo macht das Erstellen von Kunst aus Texten einfach, unterhaltsam und ansprechend. Benutzer können mit minimalem Aufwand schnell visuell beeindruckende Bilder erstellen, was es perfekt für alle macht, die ihre Kreativität anregen möchten.

Die Plattform ermöglicht es Benutzern, mühelos verschiedene Stile und Themen zu erkunden und fördert den künstlerischen Ausdruck, ohne dass fortgeschrittene Fähigkeiten oder Kenntnisse im Bereich KI erforderlich sind.

Dream von Wombo ist besonders für gelegentliche Benutzer attraktiv, die eine spielerische und intuitive Möglichkeit suchen, Kunst zu schaffen, und mit nur wenigen Klicks ihre Fantasie in Bilder umsetzen möchten.

Die besten Features von Dream by Wombo

Erstellen Sie digitale Kunstwerke, indem Sie Texte in mehreren Sprachen eingeben, darunter Japanisch, Hindi und Indonesisch

Wählen Sie aus verschiedenen künstlerischen Stilen wie Realistisch, VFX, Anime, Avatar und Street Art, um Ihre Vision zu verwirklichen

Bearbeiten Sie vorhandene Bilder mithilfe von Befehlen für Text, um Elemente wie Hintergründe und Beleuchtung anzupassen

Geben Sie Ihre Erstellungen frei und stöbern Sie im integrierten Social Feed in den Kunstwerken anderer Benutzer

Dream by Wombo: Limits

Inkonsistente Bildqualität

Dream by Wombo-Preise

Monatlich: 9,99 $/Monat

Jährlich: 89,99 $/Jahr

Lebenslang: 169,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Dream von Wombo

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: N/A

8. Runway ML (am besten für professionelle Produzenten von Inhalten geeignet)

via Runway ML

Was passiert, wenn man Tools für maschinelles Lernen für Künstler und Designer in einer zusammenhängenden Plattform kombiniert? Runway ML! Es bietet leistungsstarke Features, mit denen Sie Videos bearbeiten, Bilder generieren und in Echtzeit zusammenarbeiten können.

Durch die Integration verschiedener maschineller Lernfähigkeiten in eine benutzerfreundliche Oberfläche richtet sich Runway ML an Fachleute, die innovative Lösungen für multimediale Projekte suchen.

Dieser Fokus auf Vielseitigkeit und Zusammenarbeit macht es zu einem wertvollen Tool für moderne Ersteller.

Die besten Features von Runway ML

Erstellen Sie Videos aus Bildern, indem Sie nahtlos zwischen hochgeladenen Fotos wechseln, perfekt für die Erstellung dynamischer Diashows oder narrativer Inhalte

Erstellen Sie automatisch benutzerdefinierte 3D-Texturen für die Verwendung in verschiedenen Modellierungsplattformen

Erstellen Sie Klanglandschaften und Synchronisierung von Lippenbewegungen mit Audio und unterstützen Sie mehrere Gesichter für natürliche Dialoge der Zeichen

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für Projekte mit einem einfachen Drag-and-Drop-System, um die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen

Runway ML Limits

Generierte Bilder sind zwar farbenfroh, aber manchmal nicht realistisch und können verzerrte Formen oder falsche Details aufweisen

Die Gen 3 Alpha-Modelle sind im Vergleich zu den hochwertigen Ergebnissen, die sie liefern, relativ teuer

Runway ML-Preise

Basic: Free

*standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro: 35 $/Monat pro Benutzer

Unlimited: 95 $/Monat pro Benutzer

*enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Runway ML

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Freepik (am besten für die Erstellung von Assets und Grafikdesign geeignet)

via Freepik

Sind Sie ein Designer oder Marketingspezialist, der bei den neuesten Grafikdesign-Trends immer einen Schritt voraus sein möchte? Dann sind Sie bei Freepik genau richtig! Mit einer riesigen Bibliothek von über 250 Millionen Ressourcen ist es eine Fundgrube für all Ihre kreativen Bedürfnisse.

Freepik bietet eine beeindruckende Mischung aus Vektoren, Fotos, PSD-Dateien und KI-gestützten Tools, die traditionelle Designelemente nahtlos mit modernster Technologie verbinden.

Von benutzerdefinierten Illustrationen bis hin zu gebrauchsfertigen Vorlagen für Grafikdesign – mit Freepik lassen sich im Handumdrehen Designs in professioneller Qualität erstellen. Ganz gleich, ob Sie an einem großen Projekt arbeiten oder schnelle Inspiration benötigen, Freepik hat alles, was Sie brauchen!

Die besten Features von Freepik

Entfernen Sie mit dem Tool zum Entfernen von Hintergründen in Sekundenschnelle Hintergründe aus Bildern und sparen Sie Zeit bei der manuellen Bearbeitung

Erstellen Sie mit dem KI-Sprachgenerator professionelle Voice-Over für Ihre Videos

Bringen Sie Ihre Designs mit dem hochwertigen Feature zur Geltung, das die Bildauflösung erhöht, ohne an Qualität zu verlieren

Polieren Sie Bilder schnell mit dem integrierten Editor und den Retuschier-Tools auf

Freepik-Limits

Der Free-Plan ist mit einigen nennenswerten Einschränkungen verbunden

Sie müssen Freepik für alle verwendeten Ressourcen Guthaben gutschreiben

Freepik-Preise

Free

Unverzichtbar: 9 $/Monat

Premium: 20 $/Monat

Premium+: 39 $/Monat

Freepik-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

➡️ Lesen Sie auch: Wie man KI für Grafikdesign einsetzt

10. NightCafe (am besten für kreative neue Ideen und Richtungen)

via Night C afe

NightCafe ist eine vielseitige Plattform zur Erstellung von Kunstwerken mit KI, die Künstlern, Designern und Erstellern von Inhalten leistungsstarke Funktionen zur Bilderzeugung zur Verfügung stellt.

Es verwandelt Texte in einzigartige Kunstwerke mithilfe mehrerer innovativer KI-Modelle. Dieses Feature ist besonders wertvoll für kreative Erkundungen und künstlerische Projekte.

Sie können an täglichen Kunst-Challenges teilnehmen, Ihre Kreationen in Chatrooms freigeben und Feedback von anderen Erstellern erhalten – eine soziale Dimension, die neue Ideen und kreative Richtungen anregt.

Die besten Features von NightCafe

Erstellen Sie mithilfe von sechs verschiedenen KI-Modellen, darunter Stable Diffusion, DALL-E 3 und SDXL, aus Texten visuelle Inhalte und profitieren Sie von Flexibilität bei den künstlerischen Stilen

Wenden Sie voreingestellte künstlerische Stile wie Anime, 3D-Spiel, Ölgemälde und Pop-Art an, um schnell bestimmte Looks zu erzielen

Bearbeiten Sie bestimmte Teile der generierten Bilder mit dem Feature "Inpainting", das Ihnen bei der Feinabstimmung und Perfektionierung Ihrer Kreationen hilft

Limits von NightCafe

Das auf Guthaben basierende System kann für Benutzer, die regelmäßig viele hochauflösende Bilder erstellen müssen, kostspielig werden

NightCafe-Preise

KI-Anfänger: 5,99 $/Monat

KI-Hobbyist: 9,99 $/Monat

KI-Enthusiast: 19,99 $/Monat

KI-Künstler: 49,99 $/Monat

NightCafe-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 3, 5/5 (Nicht genügend Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (70+ Bewertungen)

11. Canva KI (am besten für Teams geeignet, die visuelle Inhalte in großem Umfang erstellen)

über Canva KI

Canva AI ist Ihr kreativer Assistent, der sich um die sich wiederholenden Teile der Designarbeit kümmert. Diese KI-Suite fügt sich nahtlos in die vertraute Benutzeroberfläche von Canva ein und ist für Anfänger und Profis ohne große Einarbeitungszeit einfach zu bedienen.

Zum Beispiel, wenn Sie einen vertikalen Social-Media-Beitrag in ein horizontales Banner umwandeln müssen, übernimmt die KI die Bildausdehnung automatisch, ohne dass andere KI-Tools für soziale Medien erforderlich sind.

Wenn Sie Text in einem alten Bild bearbeiten möchten, kann die KI das Bild in Sekundenschnelle bearbeitbar machen.

Die besten Features von Canva KI

Verwandeln Sie statische Bilder in bearbeitbare, verschieben und skalieren Sie Elemente, während die KI die Lücken auf natürliche Weise füllt

Analysieren Sie Präsentationen und fügen Sie mit einem einzigen Klick passende Animationen hinzu, die zum Ton Ihrer Inhalte passen

Mehrere Versionen eines Designs werden automatisch auf Grundlage Ihrer Eingaben erstellt, wodurch Sie sich stundenlange manuelle Arbeit ersparen

Limits von Canva KI

Der KI-Bildgenerator bietet keine detaillierten benutzerdefinierten Einstellungen, die über grundlegende Stil- und Verhältnisanpassungen hinausgehen

Canva KI-Preise

Canva Free

Canva Pro: 15 $/Monat pro Benutzer

*canva Teams: 10 $/Monat pro Benutzer

Canva Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva KI

G2: 4,7/5 (4300+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (40+ Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über Canva KI

Vor kurzem habe ich mich für Canva Pro entschieden, das für meine Projekte äußerst nützlich war. Noch bessere Designs und Vorlagen für die Arbeit. Die Pro-Bilder sind genau das, wonach ich gesucht habe. Das neu hinzugefügte Feature mit KI-Magie ist erstaunlich. Canva ist ein Tool, das nicht ersetzt werden kann. Ich habe ein Team hinzugefügt und es in einige meiner Konten in den sozialen Medien integriert. Tolle Erfahrung.

Vor kurzem habe ich mich für Canva Pro entschieden, das für meine Projekte äußerst nützlich war. Noch bessere Designs und Vorlagen für die Arbeit. Die Pro-Bilder sind genau das, wonach ich gesucht habe. Das neu hinzugefügte Feature KI-Magie ist erstaunlich. Canva ist ein Tool, das nicht ersetzt werden kann. Ich habe ein Team hinzugefügt und es in einige meiner Konten in den sozialen Medien integriert. Tolle Erfahrung.

Während sich viele fortgeschrittene KI-Tools ausschließlich auf die KI-Bilderzeugung konzentrieren, integrieren einige Plattformen KI-Funktionen in umfassendere Features für das Projektmanagement und die Zusammenarbeit.

ClickUp (am besten für durchgängiges Projektmanagement und Bildgenerierung geeignet)

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, verbessert Ihre künstlerischen Prozesse mit Features, die auf KI basieren.

Verschönern Sie Ihre Brainstorming-Sitzungen, indem Sie mit ClickUp Whiteboards schnell beeindruckende Grafiken erstellen

ClickUp Whiteboards fördern die visuelle Zusammenarbeit, indem sie einen dynamischen Space für kreative Prozesse bieten. Mit visuellem Echtzeit-Brainstorming können Teams nahtlos gemeinsam Ideen entwickeln, unabhängig davon, wo sie sich befinden.

Das Feature ermöglicht das Hochladen von Bildern, sodass Anmerkungen und Diskussionen direkt auf den Bildern möglich sind, um den Kontext und das Verständnis zu verbessern. Darüber hinaus erleichtern kollaborative Planungstools wie Haftnotizen und Freihandzeichnungen das Organisieren von Ideen und deren Umsetzung in umsetzbare Pläne, wodurch Innovation und Teamarbeit gefördert werden.

aber das beste Feature? Der KI-Bildgenerator!*

Mit ClickUp AI in Whiteboards können Sie sofort KI-gestützte Visualisierungen wie Diagramme, Diagramme oder andere Bilder direkt in Ihrem Whiteboard erstellen, sodass Sie nicht mehr zwischen Tools wechseln oder Grafiken manuell entwerfen müssen.

Ob Brainstorming, Organisation eines Ideenboards oder Diskussion visueller Inhalte – Brain unterstützt Ihren kreativen Prozess nahtlos. Dies macht es zur idealen Lösung für die Planung innovativer Projekte, die Zusammenarbeit mit Ihrem Team und das Sammeln wertvollen Feedbacks.

Erstellen Sie Bilder mit ClickUp Whiteboards

ClickUp AI hilft Ihnen auch, Ihre Arbeit zu optimieren, indem es leistungsstarke Features der künstlichen Intelligenz nutzt, um Ihren Workflow zu optimieren. Mit seiner interaktiven Oberfläche im Q&A-Stil erhalten Sie sofort kontextspezifische Antworten zu Aufgaben, Dokumenten oder Unternehmenswikis und sparen so Zeit bei der Suche nach Informationen.

Benötigen Sie eine schnelle Übersicht über Ihre Arbeit? ClickUp Brain bietet eine Zusammenfassung von Aufgaben, Threads und Kommentaren mit nur einem Klick für mühelose Klarheit. Es ermöglicht auch die Automatisierung von Updates und Zusammenfassungen von Projekten, sodass Ihr Team ohne zusätzlichen Aufwand auf dem Laufenden bleibt.

Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten in Aufgaben und Dokumenten mit der KI-Schreibunterstützung von ClickUp Brain

Verwenden Sie schließlich ClickUp for Design, um Ihre kreativen Workflows von Anfang bis Ende zu optimieren. Ganz gleich, ob Sie ein Design-Briefing in gemeinsam nutzbaren Dokumenten erstellen, Aufgaben sofort aus dem Briefing generieren oder Feedback über aufgezeichnete Clips teilen möchten – ClickUp bietet ein benutzerdefiniertes Feature für Ihre Anforderungen.

Die besten Features von ClickUp

Wandeln Sie das Feedback von Clients und Teams in detaillierte Listen mit zu erledigenden Aufgaben um – mit ClickUp Aufgaben

Schlagen Sie Änderungen vor oder dokumentieren Sie Feedback zu Designelementen mithilfe der Prüfung in ClickUp

Geben Sie Feedback zu Videos mit Zeitstempel frei, um Überarbeitungen über ClickUp Clips zu beschleunigen

Erstellen und visualisieren Sie detaillierte Roadmaps für Projekte mit klaren Zielen und visuellen Meilensteinen

Verbinden Sie ClickUp mit Figma, Adobe Creative Cloud und anderer Design-Software

Limits von ClickUp

Für neue Benutzer kann es schwierig sein, sich in den vielen Features und benutzerdefinierten Optionen von ClickUp zurechtzufinden

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

enterprise*: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Das sagen echte Benutzer über ClickUp

ClickUp hat die asynchrone Ausrichtung viel einfacher und effektiver gemacht. Durch die Erstellung eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse skizziert und strukturiert werden können, sind Teams an entfernten Standorten in der Lage, Erwartungen zu verstehen und den Status reibungslos zu aktualisieren. Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, die Reorganisation von Prioritäten ist einfach und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. ist alles sehr flüssig.

ClickUp hat die asynchrone Ausrichtung viel einfacher und effektiver gemacht. Durch die Erstellung eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse skizziert und strukturiert werden können, sind Teams an entfernten Standorten in der Lage, Erwartungen zu verstehen und den Status reibungslos zu aktualisieren. Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, die Reorganisation von Prioritäten ist einfach und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. ist alles sehr flüssig.

Steigern Sie Ihre Kreativität und Produktivität mit dem richtigen Tool

KI-generierte Bilder sind cool. Aber KI-generierte Bilder, die in Ihren Workflow integriert sind? Das ist unschlagbar.

Während Ideogram sich nur auf die KI-Bilderzeugung konzentriert, optimiert ClickUp jeden Aspekt Ihres kreativen Prozesses.

Von der Verwaltung von Aufgaben und der Zusammenarbeit mit Ihrem Team bis hin zur Organisation von Ressourcen und der sofortigen Umsetzung von Ideen – ClickUp ist die All-in-One-Plattform, die Ihnen dabei hilft, Ihre Vision effizient zum Leben zu erwecken.

Sind Sie bereit, Ihre Kreativität und Produktivität zu steigern? Erkunden wir, wie ClickUp Ihre Arbeit verändern kann. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an!