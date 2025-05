Die 11 besten Zoho Cliq-Alternativen für die Zusammenarbeit in Teams im Jahr 2025

Effektive Kommunikation und Zusammenarbeit sind der Schlüssel zur Produktivität an modernen Arbeitsplätzen. Mit den richtigen Tools können Teams Aufgaben koordinieren, in Echtzeit chatten und Projekte nahtlos verwalten.

Zoho Cliq ist eine beliebte Wahl und bietet Messaging, Videoanrufe und die Verwaltung von Aufgaben.

🧠 Fun Fact: "Zoho" soll angeblich von der Abkürzung "SOHO" stammen, die für "Small Office" oder "Home Office" steht.

Aber es ist möglicherweise nicht für jedes Team geeignet. Wenn Sie nach einer besseren Lösung suchen, sind Sie hier richtig.

In diesem Artikel werden Alternativen zu Zoho Cliq mit leistungsstarken Features zur Verbesserung der Teamarbeit vorgestellt. Tauchen wir ein in die besten Apps für die Kommunikation im Team , die das Chatten im Geschäft neu gestalten . 💬

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine kurze Übersicht über die 11 besten Zoho Cliq-Alternativen: ClickUp (am besten für die Zusammenarbeit im Team und das Projektmanagement geeignet)

Slack (am besten für reibungslose Kommunikation im Team geeignet)

Microsoft Teams (am besten für die integrierte Zusammenarbeit im Büro geeignet)

Rocket. Chatten (am besten für anpassbare Open-Source-Kommunikation geeignet)

Zoom (am besten für Videokonferenzen und Webinare geeignet)

Mattermost (am besten für sichere und anpassbare Zusammenarbeit im Team geeignet)

Google chatten (am besten für die Integration in Google Workspace geeignet)

Discord (am besten für den Aufbau von Gemeinschaften und die Kommunikation geeignet)

Chanty (am besten für eine effiziente Zusammenarbeit im Team geeignet)

Skype (am besten für kostengünstige Kommunikation geeignet)

RingCentral (am besten für Geschäftskommunikationslösungen geeignet)

Worauf sollten Sie bei Zoho Cliq-Alternativen achten?

Achten Sie beim Vergleich von Zoho Cliq-Alternativen auf Features, die eine nahtlose Kommunikation unterstützen und die Produktivität Ihres Teams steigern:

Umfassende Kommunikations-Tools: Wählen Sie Plattformen, die eine Kombination aus Direktnachrichten, Gruppenchats und Videokonferenzen bieten, um eine Zusammenarbeit in Echtzeit zu ermöglichen

effektives Projekt- und Aufgabenmanagement: *Wählen Sie Systeme aus, die Funktionen für Projektmanagement und Nachverfolgung von Aufgaben kombinieren und es Teams ermöglichen, Verantwortlichkeiten zuzuweisen, Fristen festzulegen und den Fortschritt auf einer einzigen Plattform zu messen. Einige Plattformen bieten anpassbare Workflows, mit denen Sie Aufgaben effizienter verwalten können

Umfassende Integration: Achten Sie darauf, dass die Alternative mit den von Ihrem Team bereits verwendeten Tools kompatibel ist, z. B. mit CRM-Systemen, Diensten zur Speicherung von Dateien und anderen Programmen zur Steigerung der Produktivität

Benutzerfreundliche Oberfläche: Finden Sie eine Plattform mit einer intuitiven und anpassungsfähigen Oberfläche, um die Lernkurve zu verkürzen und die Bewertung der Benutzerfreundlichkeit zu verbessern

Sicherheit und Compliance: Setzen Sie auf Kommunikationstechnologien, die Setzen Sie auf Kommunikationstechnologien, die einen hohen Sicherheitsschutz bieten , wie z. B. End-to-End-Verschlüsselung und Einhaltung von Branchenstandards, um kritische Unternehmensinformationen zu schützen

Multi-Plattform-Integration: Wählen Sie Tools, die geräteübergreifend funktionieren, wie z. B. Ihr Browser oder Mobiltelefon, und die es Ihnen ermöglichen, auf dem Laufenden zu bleiben und auf alle Nachrichten mühelos zu reagieren

💡 Profi-Tipp: Für eine effektive Teamkommunikation in unterschiedlichen Umgebungen bei der Arbeit braucht es mehr als gute Absichten – es sind bewusste Vorgehensweisen und die richtigen tools erforderlich. Investieren Sie in Plattformen und Gewohnheiten, die die Lücke der physischen Trennung überbrücken und Klarheit und Verbindung in Ihrem Team fördern.

Die 11 besten Zoho Cliq-Alternativen

Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Zoho Cliq-Alternativen, jede mit ihren Stärken, um Ihnen bei der Suche nach der besten Lösung für Ihre Kommunikationsherausforderungen zu helfen.

1. ClickUp (am besten für die Zusammenarbeit im Team und das Projektmanagement geeignet)

ClickUp ist die "Alles-App für die Arbeit", die Zusammenarbeit in Echtzeit, Projektmanagement und Automatisierung von Workflows vereint. Im Gegensatz zu Tools, die sich ausschließlich auf das Chatten oder die gemeinsame Nutzung von Dokumenten konzentrieren, bietet ClickUp einen abgeschlossenen Workspace, in dem Teams Pläne schmieden, kommunizieren und Aufgaben ausführen können, ohne die Tools wechseln zu müssen.

Mit ClickUp Chat können Sie in Echtzeit effizient mit Teamkollegen zusammenarbeiten

ClickUp Chat ermöglicht eine nahtlose Echtzeit-Kommunikation, indem Unterhaltungen direkt mit Ihrer Arbeit verknüpft bleiben. Mitglieder eines Teams können einzeln oder in Gruppen-Threads chatten, ohne die App zu verlassen. Dadurch wird der Kontextwechsel reduziert und die Diskussionen bleiben auf bestimmte Aufgaben oder Projekte fokussiert.

Beim Chatten können Sie Teammitglieder taggen, Aufgaben verknüpfen und auf Dateien verweisen, sodass Unterhaltungen in die Tat umgesetzt werden und die Koordination im Team verbessert wird. Darüber hinaus können Sie mit KI-gestützten Features wie Catch Me Up schnell Schlüssel-Updates zusammenfassen und so sicherstellen, dass Sie keine wichtigen Details verpassen.

Feature zum Nachholen von ClickUp Chat

ClickUp Chat verfügt über ein integriertes Feature zum Videoanrufen und Freigeben von Bildschirmen namens SyncUps – perfekt für Meetings, Brainstorming-Sitzungen und kurze Check-ins im Team. Teams können von Angesicht zu Angesicht zusammenarbeiten, ohne ihren Workflow zu verlassen.

SyncUps in ClickUp

Die Anrufe werden durch KI-gestützte Zusammenfassungen, Verknüpfungen von Aufgaben und Echtzeit-Anmerkungen verbessert, sodass Meetings zu Taten und nicht nur zu Unterhaltungen führen.

Erstellen, geben Sie Aufgaben frei und bearbeiten Sie diese gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Docs

Mit ClickUp können Sie Dateien nahtlos freigeben. Sie können Dokumente an Aufgaben anhängen, sie in Threads teilen oder sie zu Kommentaren hinzufügen – alles bleibt organisiert und zugänglich.

Verwenden Sie ClickUp Dokumente, um Aufgaben in Echtzeit freizugeben und gemeinsam daran zu arbeiten. So finden Mitglieder Ihres Teams die benötigten Ressourcen, wenn sie sie benötigen.

Verwalten Sie Aufgaben mühelos in der Ansicht "Aufgaben" von ClickUp

ClickUp unterscheidet sich von anderen Kollaborationsplattformen durch die Möglichkeit, Unterhaltungen in Aufgaben und Workflows zu integrieren.

Mit einem einfachen Klick kann aus einem Chat eine umsetzbare Aufgabe werden. Teams können Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen und Fortschritte nachverfolgen, ohne zusätzliche Tools zu benötigen.

📌 Gut zu wissen: Im Gegensatz zu Zoho Cliq bietet ClickUp Whiteboards, mit denen Teams visuell brainstormen und Ideen in umsetzbare Aufgaben umwandeln können.

Anpassbare Workflows ermöglichen es Teams, Verfahren an ihre Anforderungen anzupassen, und die Automatisierung übernimmt sich wiederholende Aufgaben, sodass sich Teams auf das Wesentliche konzentrieren können. Der Bereich mit Vorlagen für Kommunikationspläne von ClickUp erleichtert den Einstieg in die Plattform und die Aufgaben.

ClickUp mit den besten Features

Verwandeln Sie Nachrichten in Aufgaben und verknüpfen Sie Threads mit Aufgaben mit ClickUp Chat

Bildschirmaufnahmen erstellen und freigeben, um Nachrichten ohne langwierige E-Mails zu übermitteln

Sie das KI-gestützte Nutzendas KI-gestützte ClickUp Brain , um die Menschen, die Arbeit und das Wissen Ihres Unternehmens zu verbinden

Automatisierung von Routineaufgaben mit anpassbaren Auslösern und Aktionen

Passen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern, Status und Ansichten an

Limits von ClickUp

Einige Benutzer müssen sich aufgrund des Bereichs an Features erst in die Materie einarbeiten

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4, 7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4300+ Bewertungen)

Benutzer sind begeistert davon, wie ClickUp eine einheitliche Kommunikationsplattform schafft. Hier ist, was ein Benutzer zu sagen hatte:

ClickUp hat die gesamte Kommunikation von verschiedenen Kanälen wie E-Mails, Chats und WhatsApp an einen Ort verlagert. So wissen Sie, wo Sie die benötigten Infos finden.

ClickUp hat die gesamte Kommunikation von verschiedenen Kanälen wie E-Mails, Chats und WhatsApp an einem Ort zusammengeführt. So wissen Sie, wo Sie die benötigten Infos finden.

📮ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss sich im Durchschnitt mit 6 Personen verbinden, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, täglich 6 Kernverbindungen zu erreichen, um wesentliche Zusammenhänge zu erfassen, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzutreiben. Der Kampf ist real – ständige Nachverfolgung, Verwirrung bei den Versionen und schwarze Löcher in der Sichtbarkeit beeinträchtigen die Produktivität des Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und KI-Wissensmanager behebt dieses Problem, indem sie den Kontext sofort zur Verfügung stellt.

2. Slack (am besten für reibungslose Kommunikation im Team)

via Slack

Slack ist ein beliebtes Kommunikations-Tool, das die Zusammenarbeit im Team durch organisierte Kanäle, asynchrone Nachrichtenübermittlung und umfassende Integrationen ermöglicht. Als Alternative zu Zoho Cliq bietet Slack eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Produktivität steigert, indem sie Diskussionen mit dedizierten Kanälen, das Freigeben von Dateien und die Integration von Apps an einem zugänglichen Speicherort zentralisiert.

Slack zeichnet sich durch sein umfangreiches Verzeichnis an Apps und anpassbare Benachrichtigungen aus, die auf die unterschiedlichen organisatorischen Anforderungen zugeschnitten sind. Diese Funktionen machen Slack zu einer überzeugenden Wahl für Organisationen, die eine vielseitige und skalierbare Kommunikationslösung suchen.

die besten Features von Slack*

Erstellen Sie dedizierte Spaces für verschiedene Projekte oder Teams

Verbinden Sie sich mit über 2.600 Anwendungen, darunter Google Drive, Salesforce und Trello

Schnelles Auffinden früherer Unterhaltungen und Dateien mit leistungsstarken Suchfunktionen

Pinnen Sie Nachrichten innerhalb von Kanälen oder Nachrichten, um wichtige Informationen zugänglich zu halten

Limits von Slack

Features für Audio- und Videokonferenzen sind auf 50 Teilnehmer limitiert

Kann für größere Teams teuer werden, da die Preise pro Benutzer berechnet werden

Es fehlen integrierte Features für das Projektmanagement (erfordert Integrationen)

Slack-Preise

Free

Pro: 8,75 $/Monat pro Benutzer

Business+: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4, 5/5 (33.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 23.000 Bewertungen)

3. Microsoft Teams (am besten für die integrierte Zusammenarbeit im Büro geeignet)

über Microsoft Teams

Microsoft Teams ist ein umfassender hub für die Zusammenarbeit, der nahtlos in die Microsoft 365-Suite integriert ist. Benutzer können über dieselbe Oberfläche auf tools wie Word, Excel und SharePoint zugreifen.

Wie Slack bietet Teams kanalbasierte Kommunikation, Direktnachrichten und das Freigeben von Dateien. Der Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch in der tiefen Integration mit Microsoft 365. Dies macht Teams zu einer geeigneten Alternative zu Zoho Cliq für viele Organisationen, die Microsoft-Produkte verwenden.

Als Ergebnis können Benutzer Dokumente gemeinsam verfassen, Kalender verwalten und an Projekten zusammenarbeiten, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen.

die besten Features von Microsoft Teams*

Veranstalten Sie Online-Meetings mit bis zu 300 Teilnehmern, mit Features zum Freigeben von Bildschirmen und benutzerdefinierten Hintergründen

Nutzen Sie Microsoft Copilot für intelligente Schreibunterstützung und Integration mit Microsoft 365 Apps wie Word, PowerPoint und Teams

Fassen Sie Meetings automatisch zusammen, um Benutzern die Schlüsselpunkte, vorgeschlagene Aufgaben und Highlights bereitzustellen

Verbessern Sie die virtuelle Meeting-Erfahrung mit Features wie Hintergrundunschärfe, Aufzeichnungen von Meetings und Live-Untertiteln

Limits von Microsoft Teams

Einige erweiterte Features erfordern höherstufige Pläne oder zusätzliche Abonnements

Verbraucht erhebliche Systemressourcen, was sich möglicherweise auf die Leistung älterer Geräte auswirkt

Microsoft Teams-Preise

Free

*microsoft Teams Essentials: 4 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer

*microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4, 3/5 (über 15.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (9.700+ Bewertungen)

4. Rocket. Chat (am besten für anpassbare Open-Source-Kommunikation geeignet)

Rocket.Chat ist ein Open-Source-Kommunikations-Tool, mit dem Teams ihre Messaging-Umgebung an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Es bietet alle grundlegenden Features, die man von einer Team-Kommunikationsplattform erwarten würde, wie z. B. Chatten in Echtzeit, Audio- und Video-Konferenzen sowie umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten.

Im Gegensatz zu proprietären Plattformen wie Slack oder Teams ermöglicht Rocket. Chat Unternehmen, ihre Dienste auf ihren eigenen Servern zu hosten, wodurch Datenschutz und Kontrolle gewährleistet sind. Dies macht Rocket. Chat zu einer attraktiven Option für Organisationen mit strengen Anforderungen an die Sicherheit oder für diejenigen, die es vorziehen, ihre Infrastruktur selbst zu verwalten.

Die modulare Architektur und die umfassende API-Unterstützung unterstützen die mühelose Integration mit verschiedenen Tools und Diensten und verbessern so die Zusammenarbeit und Produktivität im Team.

die besten Features von Rocket. Chat*

Verbessern Sie die sichere Kommunikation zwischen Rocket. Chat und Matrix-kompatiblen Apps mithilfe eines föderierten Netzwerks, um mehrfache Anmeldungen auf verschiedenen Servern zu vermeiden

Kommunizieren Sie in über 50 Sprachen für eine globale Zusammenarbeit

Integrieren Sie Kommunikationskanäle wie Live-Chat und E-Mail in einer Plattform

Verwenden Sie das Bot-Framework von Rocket. Chat zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben

Rocket. Limits beim Chatten

Benutzer haben gelegentlich Probleme mit der Stabilität des Servers gemeldet

Die Selbsthosting- und benutzerdefinierten Funktionen erfordern für die Einrichtung und Wartung ein hohes Maß an technischem Fachwissen

Rocket. Chat-Preise

Starter: Free

Pro: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Rocket. Bewertungen und Rezensionen zum Chatten

G2: 4, 2/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (über 150 Bewertungen)

Rocket. Chat unterstützt mehrere Chats und wird von seinen Benutzern dafür gelobt, ebenso wie für seine einfache Implementierung. Ein Benutzer sagte dazu Folgendes:

Es ist einfach zu implementieren und unterstützt mehrere Chat-Kanäle, die für eine kleine Gruppe, ein Team oder sogar für eine große Nummer an Mitgliedern genutzt werden können.

Es ist einfach zu implementieren und unterstützt mehrere Chat-Kanäle, die für eine kleine Gruppe, ein Team oder sogar für eine große Nummer an Mitgliedern genutzt werden können.

5. Zoom (am besten für Videokonferenzen und Webinare geeignet)

via Zoom

Zoom wird oft mit Videokonferenzen gleichgesetzt. Es handelt sich um eine weithin anerkannte Videokommunikationsplattform, die für ihre zuverlässigen HD-Video- und Audio-Conferencing-Features bekannt ist. Darüber hinaus ermöglicht die Skalierbarkeit von Zoom die Ausrichtung großer Meetings mit zahlreichen Teilnehmern, um verschiedenen organisatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Plattform bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und Features wie Bildschirmfreigabe, Breakout-Räume und Aufzeichnungsfunktionen. Damit eignet sie sich hervorragend für Geschäfte und Teams im Bildungsbereich, die die Zusammenarbeit aus der Ferne stärken möchten.

die besten Features von Zoom*

Teilen Sie große Meetings in kleinere Gruppen auf, um Diskussionen und Brainstorming zu ermöglichen

Veranstalten Sie Events mit bis zu 10.000 Teilnehmern und nutzen Sie Live-Umfragen, Q&A und Teilnehmeranalysen

Stellen Sie Übersetzungen für mehrsprachige Zielgruppen während Meetings bereit

Verwenden Sie das Feature "Zoom Clips", um Ihre asynchronen Video-Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern

Limits von Zoom

Der Free-Plan limitiert Meetings auf 40 Minuten

In der Vergangenheit wurden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit geäußert (obwohl Zoom Schritte unternommen hat, um diese zu beheben)

Limitierte Features zum Chatten im Vergleich zu dedizierten Plattformen für die Kommunikation im Team

Zoom-Preise

Basic: Free

Pro: 15,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 21,99 $/Monat pro Benutzer

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (56.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (über 14.000 Bewertungen)

Viele Benutzer sind von den Features für die Verbindung per Video von Zoom begeistert, wie ein Benutzer sagt:

Jede Software hat ihre Vorteile, aber in Zeiträumen, in denen Videokonferenzen Ihr Hauptanliegen sind, lässt Sie Zoom nie im Stich.

Jede Software hat ihre Vorteile, aber in Zeiträumen, in denen Videokonferenzen Ihr Hauptanliegen sind, lässt Zoom Sie nie im Stich.

6. Mattermost (am besten für sichere und anpassbare Zusammenarbeit im Team geeignet)

via Mattermost

Mattermost ist eine weitere Open-Source-Plattform für die Zusammenarbeit, die für Unternehmen entwickelt wurde, die sichere, selbst gehostete Lösungen benötigen. Sie bietet eine Vielzahl von Funktionen, wie z. B. Echtzeit-Messaging, Dateien freigeben und Workflows verwalten, und ist damit eine echte Alternative zu Zoho Cliq.

Die umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten von Mattermost machen es ideal für Branchen, die Wert auf Datenschutz und die Einhaltung interner Sicherheitsprotokolle legen. Die Plattform unterstützt verschiedene Plugins, mit denen Teams sie an ihre spezifischen Workflows anpassen können, was eine effiziente Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen fördert.

Die besten Features von Mattermost

Führen Sie KI-gestützte Vorgänge in Einstellungen der privaten Cloud mit Open-Source- und benutzerdefinierten LLMs aus

Stellen Sie die Plattform auf den Servern Ihres Unternehmens bereit und gewährleisten Sie so den Datenschutz und die Einhaltung interner Richtlinien

Verbinden Sie sich mit wichtigen Tools wie Gitlab und Jira, um Ihren Workflow zu zentralisieren

Effektive Kommunikation in globalen Teams mit Unterstützung für mehrere Sprachen

Mattermost-Limits

Das anfängliche Setup und die Konfiguration können für Organisationen ohne dedizierte IT-Ressourcen komplex sein

Einige Benutzer haben von Fehlern bei der Verwendung der App berichtet

Die Benutzeroberfläche ist möglicherweise weniger ausgefeilt als bei einigen kommerziellen Alternativen

Mattermost-Preise

Free

Professional: 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Mattermost-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 3/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

7. Google Chat (am besten für die Integration in Google Workspace geeignet)

via Google Workspace

Google Chat ist eine Kommunikationsplattform, die effektiv mit Google Workspace interagiert und Teams direkte Nachrichtenübermittlung, Unterhaltungen in Gruppen und Bereiche für die Zusammenarbeit bietet. Diese Alternative zu Zoho Cliq bietet eine nahtlose Integration in Google Workspace-Anwendungen, sodass Benutzer Dateien aus Google Drive freigeben, in Echtzeit an Dokumenten zusammenarbeiten und Meetings über Google Kalender direkt in der Chat-Oberfläche planen können.

Eine solche kohärente Integration optimiert die Workflows für Unternehmen, die bereits die Google-Suite zur Steigerung der Produktivität nutzen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die Gerätezugänglichkeit von Google Chat machen es zu einer praktischen Wahl für Unternehmen, die eine kohärente Kommunikationslösung suchen.

*die besten Features von Google Chat

Organisieren Sie Diskussionen und Projekte Ihres Teams in virtuellen Räumen, den sogenannten Spaces

Finden Sie mit leistungsstarken Funktionen zum Suchen schnell frühere Nachrichten und freigegebene Dateien

Arbeiten Sie direkt in der Chat-Oberfläche gemeinsam an Dokumenten

Verwenden Sie die Textvorhersage, um Nachrichten effizienter zu verfassen, die Tippzeit zu verkürzen und Fehler zu minimieren

Limits von Google Chat

Für erweiterte Features ist möglicherweise ein Abonnement für Google Workspace erforderlich

Im Vergleich zu einigen Mitbewerbern weniger Optionen für die benutzerdefinierte Anpassung der Benutzeroberfläche

Weniger benutzerdefinierte Optionen als einige Open-Source-Alternativen

Preise für Google Chat

Business Starter: 8,40 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 16,80 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu Google Chat*

G2: N/A

Capterra: 4,5/5 (über 2.000 Bewertungen)

8. Discord (am besten für den Aufbau von Gemeinschaften und die Kommunikation geeignet)

via Discord

Discord ist eine vielseitige Kommunikationsplattform, die die Möglichkeit bietet, per Text, Sprache und Video zu chatten, und ist damit eine überzeugende Alternative zu Zoho Cliq. Ursprünglich für Gaming-Communities entwickelt, hat sich Discord auch zu einer informellen App für geschäftliche Nachrichten entwickelt, die verschiedene Gruppen und Organisationen mit Features wie organisierten Kanälen, Direktnachrichten und umfangreichen Integrationsoptionen unterstützt.

Discord ist um "Server" herum aufgebaut, die öffentlich oder privat sein können. Sie können innerhalb jedes Servers mehrere Text- und Sprachkanäle für verschiedene Themen oder Teams erstellen. Discord ist bekannt für seinen Sprachchat mit geringer Latenz, wodurch es sich ideal für die Echtzeit-Kommunikation eignet, sogar während Online-Spielen.

Discord ist zwar nicht in erster Linie für Geschäfte gedacht, aber die Flexibilität und der kostenlose Plan machen es für einige Teams zu einer attraktiven Option.

discord bietet die besten Features*

Nutzen Sie Textnachrichten, Sprachkanäle und asynchrone Videos, um den Kommunikationspräferenzen gerecht zu werden

Personalisieren Sie Ihre Interaktionen mit benutzerdefinierten Emojis, animierten Avataren und einzigartigen Profilthemen

Geben Sie Ihren Bildschirm in hoher Auflösung für Präsentationen und gemeinsame Arbeit frei

Erweitern Sie die Funktionen durch das Hinzufügen von Bots für Moderation, Planung oder Unterhaltung

Discord-Limits

Im Vergleich zu Plattformen, die auf Geschäfte ausgerichtet sind, fehlen bei Discord integrierte Tools für das Aufgaben- und Projektmanagement

Die Verwaltung von Benachrichtigungen ist eine Herausforderung, insbesondere bei Servern mit hoher Aktivität, was zu einer Informationsüberflutung führen kann

Kann für Benutzer, die mit der Benutzeroberfläche nicht vertraut sind, überwältigend sein

Discord-Preise

Free

Nitro Basic: 2,99 $/Monat

Nitro: 9,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Discord

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 7/5 (450+ Bewertungen)

9. Chanty (am besten für eine effiziente Zusammenarbeit im Team geeignet)

via Chanty

Chanty ist eine Anwendung für die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team, die Prozesse mit Features wie unbegrenztem Nachrichtenverlauf, Aufgabenverwaltung und Konnektoren vereinfacht. Als Alternative zu Zoho Cliq bietet Chanty eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche für eine nahtlose Einbindung auf allen Geräten und Plattformen, wodurch die Lernkurve für Unternehmen minimiert wird.

Zusätzlich zu den Kernfunktionen der Kommunikation lässt sich Chanty in verschiedene Anwendungen von Drittanbietern integrieren, sodass Teams ihre Workflows vereinheitlichen können, indem sie vorhandene Tools direkt mit der Plattform verbinden. Das integrierte Aufgabenverwaltungssystem ermöglicht es Benutzern, Nachrichten in Aufgaben umzuwandeln, sie Mitgliedern des Teams zuzuweisen und den Fortschritt mithilfe eines Kanban-Boards zu überwachen.

Chanty best features

Organisiert Aufgaben, Unterhaltungen und freigegebene Inhalte in einem zentralen hub mit dem Teambook-Feature

Greifen Sie ohne Limits auf alle Ihre bisherigen Unterhaltungen zu

Verbinden Sie Chanty mit Tools wie Trello, Asana und Google Drive, um die Produktivität zu steigern

Steigern Sie die Produktivität mithilfe der KI-Funktionen der Plattform, die Optionen zum automatischen Ausfüllen bieten und die Suchgenauigkeit im Laufe der Zeit verbessern

Chanty-Limits

Im Vergleich zu anderen Plattformen bietet es eine begrenzte Anzahl an Integrationen

Benutzer haben Probleme und Störungen mit dem Feature für Videoanrufe gemeldet

Chanty-Preisgestaltung

Free

Business: 4 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Chanty-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (30+ Bewertungen)

Chanty wird aufgrund seiner Effizienz von vielen geschätzt, wie ein Benutzer sagt:

Insgesamt ist Chanty eine großartige Ergänzung für das Toolkit unseres Teams. Es hat unsere interne Kommunikation und Zusammenarbeit viel effizienter gemacht, und die Vorteile überwiegen bei weitem die wenigen kleinen Nachteile.

Insgesamt ist Chanty eine großartige Ergänzung für das Toolkit unseres Teams. Es hat unsere interne Kommunikation und Zusammenarbeit viel effizienter gemacht, und die Vorteile überwiegen bei weitem die wenigen kleinen Nachteile.

10. Skype (am besten für kostengünstige Kommunikation geeignet)

via Skype

Skype ist ein Veteran in der digitalen Kommunikation und vor allem für seine Video- und Sprachanruf-Funktionen bekannt. Obwohl das Programm weiterentwickelt wurde und nun auch Instant Messaging und das Freigeben von Dateien ermöglicht, liegt seine Kernkompetenz nach wie vor in den Anruffeatures.

Skype ist eine einfache und kostengünstige Option für Einzelpersonen und kleine Teams, die eine zuverlässige Möglichkeit benötigen, über das Internet zu telefonieren. Es ist besonders nützlich für internationale Anrufe, da Skype wettbewerbsfähige Tarife für Anrufe ins Fest- und Mobilfunknetz bietet.

⚠️ Haftungsausschluss: Durch die Abschaltung von Skype im Mai 2025 können sich Benutzer mit ihren Skype-Anmeldedaten bei Microsoft Teams Free anmelden. Chats und Kontakte werden nahtlos übertragen, sodass Sie weiterhin kostenlos telefonieren und Nachrichten senden können – und das mit neuen Features wie Meetings und Communities – alles innerhalb der Teams-App.

Die besten Features von Skype

Führen Sie hochwertige Video- und Sprachanrufe mit Einzelpersonen oder Gruppen

Geben Sie Ihren Bildschirm während Anrufen frei, um Präsentationen und Diskussionen zu verbessern

Zeichnen Sie Unterhaltungen auf, um sie bei Bedarf erneut zu betrachten

Automatische Untertitelgenerierung während Anrufen, um die Zugänglichkeit für verschiedene Teilnehmer zu verbessern

Limits von Skype

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen Apps veraltet ist

Bietet weniger Integrationen mit Apps von Drittanbietern, was die Anpassungsfähigkeit in verschiedenen technischen Umgebungen limitiert

Limitierte Features im Vergleich zu modernen Team-Kommunikationsplattformen

Skype-Preise

Free

Mobil- und Festnetztelefone: Ab 2,99 $/Monat

Skype-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 3/5 (23.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (über 500 Bewertungen)

Benutzer sind begeistert, wie einfach sich Skype für die Nutzung einrichten lässt. Ein Benutzer sagt:

Die Nutzung ist unglaublich einfach, mit einer schnellen Einrichtung und nahtloser Leistung auf allen Geräten.

Die Nutzung ist unglaublich einfach, mit einer schnellen Einrichtung und nahtloser Leistung auf allen Geräten.

11. RingCentral (am besten für Lösungen zur Kommunikation im Geschäft)

via Ring Central

RingCentral ist eine Cloud-basierte Kommunikationstechnologie, die auf die Bedürfnisse moderner Unternehmen zugeschnitten ist. Die Unified-Communications-Lösung integriert Business-Messaging, Videokonferenzen mit hoher Kapazität und leistungsstarke Telefondienste in einer einzigen Plattform.

Die Plattform bietet umfangreiche Features für die Kommunikation im Team, darunter Echtzeit-Chats, Dateifreigaben und die Verwaltung von Aufgaben, und erleichtert so die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Organisationen. Die Videokonferenzfunktionen unterstützen Meetings in hoher Auflösung mit Bildschirmfreigabe und Aufzeichnungsoptionen und verbessern so die virtuelle Interaktion.

Das Cloud-Telefonsystem von RingCentral bietet außerdem erweiterte Features für das Anrufmanagement wie Anrufweiterleitung, Voicemail-to-E-Mail und automatische Vermittlung.

ringCentral: Die besten Features*

Erhalten Sie Tools für die Analyse und Berichterstellung in Echtzeit, die Einblicke in Kommunikationsmuster, Teamleistung und Kundeninteraktionen bieten

Nutzen Sie Features wie Anrufweiterleitung, Aufzeichnung und Voicemail-to-E-Mail, um die Effizienz der Anrufbearbeitung zu steigern

Zusammenarbeiten mit Dateien freigeben, Aufgaben verwalten und Software-Integrationen

Veranstalten Sie Videokonferenzen mit bis zu 500 Teilnehmern

RingCentral Limits

Die Plattform kann für neue Benutzer eine steilere Lernkurve aufweisen

Die umfassenden Features von RingCentral sind im Vergleich zu einigen Alternativen zu einem höheren und unübersichtlichen Preis erhältlich

RingCentral-Preisgestaltung

Video Pro : Kostenlos

Video Pro+ : 15 $/Monat pro Benutzer

Core: 30 $/Monat pro Benutzer

Fortgeschritten: 35 $/Monat pro Benutzer

Ultra: 45 $/Monat pro Benutzer

Raum: 49 $/Monat pro Raum

Webinar: 75 $/Monat pro Organisator

RingCentral-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 1/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (über 1.200 Bewertungen)

⭐ Einige weitere hilfreiche Alternativen zu Zoho Cliq: Troop Messenger (am besten für die Sicherheit kleiner bis mittelgroßer Teams geeignet)

Brosix (am besten für Teams, die an entfernten Standorten arbeiten und eine sichere Kommunikation wünschen)

Element (am besten für dezentrale und Open-Source-Kommunikation geeignet)

Pumble (beste budgetfreundliche Option für kleine Teams)

Für welche dieser Zoho Cliq-Alternativen werden Sie sich entscheiden?

Mit dieser sorgfältig zusammengestellten Liste der wichtigsten Konkurrenten von Zoho Cliq können Sie die wichtigsten Features, Stärken und Limits jedes Tools vergleichen. Ganz gleich, ob Sie Wert auf fortschrittliche Kommunikationsfeatures, reibungslose Integrationen oder ein ausgeklügeltes Management von Aufgaben und Workflows legen, es gibt eine Plattform, die den spezifischen Anforderungen Ihres Teams gerecht wird.

Wenn Sie nach einer Lösung suchen, die über die typischen Chat-Lösungen hinausgeht, ist ClickUp eine ausgezeichnete Wahl. Es integriert Echtzeit-Chat, Videokonferenzen, das Freigeben von Dateien und das Abschließen von Projekten in einer einzigen Plattform und ist somit eine anpassungsfähige Lösung für Teams, die ihre Zusammenarbeit und Effizienz verbessern möchten.

Entdecken Sie die zahlreichen Features von ClickUp und erfahren Sie, wie sie die Kommunikation im Team und die Verwaltung von Aufgaben verbessern.

Melden Sie sich noch heute kostenlos an und sehen Sie, wie es Ihre Workflows verändern kann! 🚀