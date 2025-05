die 11 besten DeepSeek-Alternativen im Jahr 2025

Das Beste am schnellen Wachstum der KI ist, dass die Wettbewerber die Messlatte immer höher legen.

Jedes neue KI-Modell verschiebt die Limits, bietet Benutzern bessere Optionen und hält Unternehmen, CEOs und Investoren auf Trab.

DeepSeek AI ist ein hervorragendes Beispiel. Im Gegensatz zu ChatGPT und anderen großen Sprachmodellen, die von monatlichen Abonnements leben, bietet DeepSeek AI eine kostenlose Open-Source-Alternative, die das traditionelle KI-Umsatzmodell in Frage stellt

DeepSeek AI zeichnet sich außerdem durch einen geringeren Speicherverbrauch aus, wodurch die Kosten für die Ausführung von KI-Aufgaben gesenkt werden – etwas, das Geschäftsleute und Datenanalysten zu schätzen wissen.

Wenn Sie jetzt DeepSeek KI überdenken und nach mehreren KI-Modellen suchen, die genauso effizient sind (und Ihr Budget nicht sprengen), sind Sie nicht allein. Hier ist eine Liste der 11 besten DeepSeek KI-Alternativen, die Sie ausprobieren können, um Ihre Produktivität und Arbeit zu steigern.

Was ist DeepSeek KI?

DeepSeek AI ist eine kostenlose Open-Source-KI-Plattform, die Echtzeit-Webdaten nutzt, um Erkenntnisse zu gewinnen, beim Schreiben zu helfen, Trends zu analysieren und sogar Aufgaben im Zusammenhang mit der Erstellung von Codes zu bewältigen.

DeepSeek wurde von Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co. , Ltd. entwickelt. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und brachte im Januar 2025 seinen Chatbot und das DeepSeek-R1-Modell auf den Markt.

Hier ein kleiner Einblick in die Möglichkeiten von DeepSeek KI:

Verarbeitet und generiert Text mit fortschrittlicher Verarbeitung natürlicher Sprache, die alles von der Schreibunterstützung bis zur Erstellung technischer Dokumente ermöglicht ✅

Unterstützt mehrere Programmiersprachen und kann komplexe Herausforderungen beim Code bewältigen , was es zu einem leistungsstarken Tool für die Softwareentwicklung macht ✅

Führt Echtzeit-Datenanalysen durch und hilft Datenanalysten, schnell und effizient Erkenntnisse aus großen Datensätzen zu gewinnen ✅

Konkurriert mit KI-Modellen der Spitzenklasse wie Perplexity AI und Google Gemini und bietet vergleichbare Features zu geringeren Kosten ✅

Warum sollten Sie sich für DeepSeek-KI-Alternativen entscheiden?

Die KI-Fähigkeiten von DeepSeek haben für Aufsehen gesorgt, aber wenn wir uns die Bewertungen der Benutzer ansehen, werden wir viele Schwachstellen finden. Hier sind die größten Herausforderungen, die die Menschen zum Umdenken bewegen:

1. Probleme mit dem Server: Wenn "kostenlos" "nicht verfügbar" bedeutet 😥

DeepSeek KI mag zwar Open Source und kostengünstig sein, aber wenn Sie jemals versucht haben, es während der Stoßzeiten zu nutzen, kennen Sie die Schwierigkeiten. Viele Benutzer berichten von häufigen Ausfällen der Server und langsamen Reaktionszeiten.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre KI intelligenter, schneller und effizienter machen? LLM-Agenten können Workflows automatisieren, die Entscheidungsfindung verbessern und die Benutzererfahrung personalisieren.

2. Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes: Wer schaut zu? 👀

DeepSeek KI hat Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Daten und ethischer KI-Praktiken geweckt. Obwohl es keine konkreten Beweise für Sicherheitsbedenken gibt, könnten Geschäfte, die mit sensiblen Kundendaten oder firmeneigenen Informationen arbeiten, zögern, diese in ihre Workflows zu integrieren.

3. Limitierter Zugriff auf API: Paywalls lauern im Schatten 👤

Klar, der Web-Chatbot ist kostenlos, aber der Zugriff auf den API-Schlüssel? Nicht so sehr. Wenn Sie ein Entwickler sind, der DeepSeek für KI-gestützte Automatisierung, Softwareentwicklung oder Unterhaltung mit KI einsetzt, werden Sie schnell auf eine Bezahlschranke stoßen.

4. Leistungsunterschiede: Beeindruckend, aber nicht unübertroffen 📉

Während DeepSeek sich durch Kosteneffizienz auszeichnet, hinkt es in Bezug auf fortgeschrittene Argumentation und optimale Leistung immer noch hinter Premium-KI-Tools wie den neuesten großen Sprachmodellen von OpenAI hinterher.

5. Hardware-Abhängigkeiten: Nicht jeder hat einen Supercomputer 🧑‍💻

Ja, DeepSeek KI ist Open Source, d. h. Sie können es lokal ausführen – wenn Sie über eine High-End-GPU-Farm verfügen. Andernfalls müssen Sie mit der Web-Version vorliebnehmen, die, wie bereits erwähnt, im Vergleich zu anderen KI-Tools oft nicht verfügbar oder mit einem Ratenlimit versehen ist.

DeepSeek-Alternativen auf einen Blick

Tool Anwendungsfall Am besten für ClickUp Projektmanagement und Wissensmanagement mit KI Business-Profis, Projektmanager und Datenanalysten Google Gemini Automatisierung von Workflows und Generierung von Inhalten mit KI Teams, die Google Workspace verwenden, Fachleute Perplexity KI KI-gestützte Suche und Forschungserkenntnisse Forscher, Fachleute ChatGPT KI-gesteuerte Unterstützung und Automatisierung von Projekten Teams für Geschäfte, Fachleute Meta Llama 3 Open-Source-KI-Entwicklung und -Experimente Entwickler, Geschäfte Claude KI Programmierhilfe und Ideenfindung Entwickler, Forscher, Fachleute Qwen 2. 5 Kostengünstige Codes für KI und Automatisierung Entwickler, Unternehmen, mehrsprachige Benutzer von KI KI entlocken Akademische Forschung und Literaturrecherche mit KI Akademiker, Forscher, Studenten Hugging Face Transformers Bereitstellung von Modellen für maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung KI-Forscher, Entwickler, Datenwissenschaftler Algolia KI KI-gestützte Suche und Entdeckung E-Commerce, SaaS, Geschäfte Elasticsearch Enterprise-Suche und Echtzeit-Analysen Große Organisationen, Unternehmen

Die 11 besten DeepSeek-Alternativen

DeepSeek KI ist vielleicht nicht das Richtige für Sie, und das ist in Ordnung.

Ob es um Ausfallzeiten von Servern, Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes oder den Wunsch geht, etwas Neues auszuprobieren – es gibt zahlreiche Alternativen zu DeepSeek KI, die mit DeepSeek mithalten oder es sogar übertreffen können. Hier ist eine sorgfältig zusammengestellte Liste:

1. ClickUp (am besten für KI-gestütztes Projektmanagement und Wissensmanagement geeignet)

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit – eine einzige Plattform, auf der Projektmanagement, Dokumente und Kommunikation im Team auf KI-Automatisierung und Suchfunktionen der nächsten Generation treffen.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, der KI-Assistent der Plattform, beantwortet alle Ihre Fragen zum Workspace, indem er Details aus Dokumenten, Aufgaben und sogar Kommentaren abruft.

Wenn Sie jemals das Gefühl hatten, dass alles sofort erledigt werden muss, bringt ClickUp Brain Klarheit, indem es Aufgaben nach Dringlichkeit, Abhängigkeiten und Fristen sortiert. Sie können sogar fragen: "Woran sollte ich als Nächstes arbeiten?" und erhalten eine KI-gestützte Antwort. Sehen Sie sich unten die Magie von ClickUp Brain an!

Fragen Sie ClickUp Brain nach Updates oder To-dos und erhalten Sie sofort Antworten

🚀 Hier erfahren Sie mehr darüber, was ClickUp Brain für Sie erledigt:

Automatische Zusammenfassungen = weniger lesen, mehr erledigen: Die Inhalte am Arbeitsplatz sind überwältigend, und niemand möchte sich durch kilometerlange Threads mit Aufgaben scrollen. ClickUp Brain fasst lange E-Mails, Updates zu Projekten und Notizen zu Meetings zusammen

Persönliche Stand-ups, aber ohne Meetings: KI-StandUp generiert mundgerechte Updates zum Status, damit Teams ohne unnötige Synchronisierungen auf dem Laufenden bleiben können

E-Mails, Marketingmaterialien und Inhalte : Brain schreibt hervorragende Marketingtexte, von E-Mails über Präsentationsinhalte bis hin zu Social-Media-Beiträgen, wenn Sie nicht weiterkommen

Automatisierung in natürlicher Sprache: ClickUp hebt die Automatisierung auf die nächste Stufe, indem Benutzer Workflows erstellen können, indem sie sie einfach in einfachem Englisch beschreiben

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Automatisierungen zu erstellen und manuelle Updates zu vermeiden

ClickUp Wissensmanagement

Einer der Hauptgründe, warum Geschäftsleute, Projektmanager und Datenanalysten ClickUp lieben, ist die mühelose Möglichkeit, Informationen zu zentralisieren.

Das Feature "KI-Wissensmanagement" von ClickUp ermöglicht das mühelose Abrufen von Informationen in Echtzeit, indem relevante Informationen aus Aufgaben, Kommentaren, Dokumenten und Wikis sofort abgerufen werden. Verabschieden Sie sich von der endlosen Suche nach Zusammenhängen!

Stellen Sie einfach Fragen und finden Sie Antworten und Ressourcen mit dem KI-gestützten Wissensmanagementsystem von ClickUp

🚀 So hilft es:

Importieren Sie das Wissen Ihres Teams : Importieren Sie Dokumente und Wissen sicher aus jedem beliebigen Tool

Verwenden Sie Wiki-Vorlagen : Beschleunigen Sie die Arbeit Ihres Teams mit einer Reihe von Wiki-Vorlagen, die eine Live-Bearbeitung und integrierte Kommentare beinhalten

Erweiterte Berechtigungen: Behalten Sie die Kontrolle über Ihr Wissen mit umfassenden Berechtigungen und Versionsverlauf

ClickUp Connected Search

Die Wissensmanagement-Funktionen von ClickUp sind jedoch ohne das Feature "ClickUp Connected Search" unvollständig.

Wenn Sie mitten in einem wichtigen Projekt stecken und plötzlich ein Dokument von vor zwei Monaten benötigen, an das Sie sich kaum noch erinnern, wird es mit der Connected Search von ClickUp in Sekundenschnelle angezeigt. Wenn dieses Dokument in Slack vergraben oder in einem Thread in einer E-Mail verloren gegangen wäre, müssten Sie entweder stundenlang danach suchen oder einen Kollegen bitten, es Ihnen erneut zu senden.

Finden Sie Dokumente und Dateien mit einer einfachen Suche in verschiedenen Datenbanken mit ClickUp Connected Search

"Verbundene Suche" scannt alle Ihre integrierten Apps, von Google Drive bis hin zu Jira und Salesforce, und liefert Ihnen in Sekundenschnelle die richtigen Informationen. Mit diesen Features bietet ClickUp einen organisierten, zugänglichen und nützlichen Workspace.

Die besten Features von ClickUp

KI-gestütztes Wissensmanagement : Intelligente Suchfunktionen, automatisierte Zusammenfassungen und KI-gestützte Echtzeit-Einblicke mit ClickUp AI

Verbundene Suche für einheitlichen Zugriff : Durchsuchen Sie Google Drive, Slack, Jira, Salesforce und andere integrierte tools, um sofort zu finden, was Sie benötigen

Echtzeit-Zusammenarbeit : Bearbeitung von : Bearbeitung von ClickUp Dokumenten , Zuweisung von Aufgaben und Kommunikation mit Ihrem Team an einem Ort, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen

Automatisierte Workflows und Priorisierung von Aufgaben : Nutzen Sie KI-gestützte Automatisierung, um Status zu aktualisieren, Aufgaben zuzuweisen und Arbeit nach Dringlichkeit zu organisieren

Hochgradig anpassbarer Workspace: Passen Sie ClickUp mit flexiblen Kategorien, Tags und Dashboards an Ihre spezifischen Anforderungen im Projektmanagement an

Limits von ClickUp

Die Konfiguration und Beherrschung der umfangreichen Features und benutzerdefinierten Optionen kann einige Zeit in Anspruch nehmen

ClickUp Brain ist nur mit kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp:

G2 : 4, 7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

ClickUp bietet eine hochintegrierte Plattform für das Projektmanagement. Sie eignet sich sowohl für einfache als auch für komplexe Projekte. Sie nutzt KI auch auf eine Weise, die den Verwaltungsaufwand für alle Aspekte der Projekte reduziert.

ClickUp bietet eine hochintegrierte Plattform für das Projektmanagement. Sie eignet sich sowohl für einfache als auch für komplexe Projekte. Sie nutzt KI auch auf eine Weise, die den Verwaltungsaufwand für alle Aspekte der Projekte reduziert.

📮 ClickUp Insight: Im Durchschnitt interagiert ein Wissensarbeiter täglich mit sechs verschiedenen Personen, nur um die Informationen zu sammeln, die er benötigt, um seine Aufgaben abzuschließen. Das sind sechs Unterhaltungen, die hin und her gehen, um den Kontext zu verstehen, Prioritäten abzustimmen und Projekte am Laufen zu halten. Die Frage "Wo ist diese Datei?" wird zur Norm und beeinträchtigt bald die Produktivität. Die Connected Search und der AI Knowledge Manager von ClickUp beseitigen das Chaos, indem sie relevante Zusammenhänge sofort zugänglich machen, wann immer Sie sie benötigen.

2. Google Gemini (am besten für die Automatisierung von Workflows und die Erstellung von Inhalten mit KI geeignet)

via Google Gemini

Google Gemini funktioniert wie ein zusätzlicher Satz Hände in Google Workspace und erledigt die arbeitsintensive Arbeit, damit Sie sich nicht darum kümmern müssen.

Einer der Vorteile von Gemini ist die tiefe Integration in das Ökosystem von Google. Wenn Sie bereits Google Mail, Kalender oder Drive verwenden, fügt sich Gemini nahtlos in Ihren Workflow ein und bietet Echtzeit-Datenzugriff.

Müssen Sie Elemente aus einem langen Thread in einer E-Mail extrahieren? Gemini kann dies für Sie zusammenfassen. Benötigen Sie eine schnelle Zeitleiste für ein Projekt? Es kann eine strukturierte Tabelle in Sheets erstellen und die wichtigsten Features des Projekts skizzieren.

Die besten Features von Google Gemini

Erstellung von Listen mit Aufgaben, Berichten zu Projekten und Zusammenfassungen in Dokumenten, wodurch manuelle Arbeit reduziert wird

Automatisierung von E-Mail-Antworten und Elementen in Gmail, um Projekte voranzutreiben

Extrahiert Erkenntnisse aus langen E-Mails und wandelt sie in organisierte Listen mit zu erledigenden Aufgaben um

Erstellung benutzerdefinierter Grafiken in Folien mithilfe der KI-gestützten Text-zu-Bild-Generierung

Verbessert die Risikobewertung und -prognose durch die Analyse von Datentrends in Tabellen

Limits von Google Gemini

Die fortschrittlichen Features der KI von Gemini erfordern ein Abonnement von Google Workspace

Arbeitet am besten innerhalb des Google-Ökosystems, mit begrenzten Integrationen für Apps, die nicht von Google stammen

Im Vergleich zu einigen Mitbewerbern fehlen rollenspezifische benutzerdefinierte Anpassungen der KI

Google Gemini-Preise

Free

Gemini Advanced: 24 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Google Gemini

G2 : 4, 4/5 (160+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Google Gemini?

Gemini bietet eine wunderbare Erfahrung. Es ist sehr benutzerfreundlich, bietet eine hervorragende Leistung und ist ein hilfreiches Tool. Mit dem KI-Chatbot kann man die Arbeit einfach und in viel kürzerer Zeit erledigen.

Gemini bietet eine wunderbare Erfahrung. Es ist sehr benutzerfreundlich, bietet eine hervorragende Leistung und ist ein hilfreiches Tool. Mit dem KI-Chatbot kann man die Arbeit einfach und in viel kürzerer Zeit erledigen.

3. Perplexity KI (am besten für KI-gestützte Such- und Recherche-Erkenntnisse)

via Perplexity KI

Bei herkömmlichen Suchmaschinen müssen Benutzer oft mehrere Links durchforsten, um zuverlässige Informationen zu finden. Perplexity AI ändert dies, indem es als KI-gestützter Rechercheassistent fungiert, der sofortige, gut zitierte Antworten liefert.

Darüber hinaus greift Perplexity KI im Gegensatz zu Standard-Suchmaschinen in Echtzeit auf mehrere Quellen zu, fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und verfeinert die Ergebnisse sogar durch Folgefragen.

Die besten Features von Perplexity KI

Bietet KI-gestützte Ergebnisse mit Quellenangaben für mehr Transparenz

Unterstützt mehrere LLMs, darunter GPT-4, Claude 3 und eigene Modelle

Bietet Echtzeit-Indexierung für die Echtzeit-Datenabfrage der neuesten Informationen

Ermöglicht tiefgehende Recherchen mit Pro Search, das Antworten durch Nachverfolgung verfeinert

Organisiert Suchanfragen in Sammlungen, sodass Benutzer Erkenntnisse speichern und kategorisieren können

Perplexity KI: Limits

Kämpft mit weniger dokumentierten Themen und bietet gelegentlich nur oberflächliche Informationen

Es fehlen fortgeschrittene benutzerdefinierte Features, die in einigen KI-Recherchetools zu finden sind

Pro-Suche und Zugriff auf Premium-LLMs erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement

Perplexity KI-Preise

Free

Pro : 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Pro: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Perplexity KI

G2 : 4, 6/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Perplexity KI?

Ich gehe immer noch zu Perplexity, wenn ich eine gute, schnelle Antwort möchte oder einige Gedanken zusammenhängend zusammenfassen möchte. Eine Zeit lang schien niemand davon gehört zu haben, aber ich benutze es mehr als alles andere

Ich gehe immer noch zu Perplexity, wenn ich eine gute, schnelle Antwort möchte oder einige Gedanken zusammenhängend zusammenfassen möchte. Eine Zeit lang schien niemand davon gehört zu haben, aber ich benutze es mehr als alles andere

4. ChatGPT (am besten für KI-gesteuerte Unterstützung und Automatisierung von Projekten geeignet)

via ChatGPT

Es ist fast selbstverständlich, dass Sie mit ChatGPT vertraut sind, also lassen Sie uns untersuchen, wie es uns im Projektmanagement helfen kann.

Die Sache mit Projekten ist, dass mehrere Fristen, Teams und endlose Aktualisierungen koordiniert und nachverfolgt werden müssen. Und dies kann sehr schnell zu viel werden, wenn es manuell erledigt wird.

ChatGPT vereinfacht diese Herausforderungen, indem es als virtueller Assistent für Projekte fungiert, der sich wiederholende Aufgaben automatisiert, die Entscheidungsfindung verbessert und die Kommunikation vereinfacht.

🍪 Bonus: Die Fähigkeit von ChatGPT, sich in verschiedene Tools für Unternehmen zu integrieren, macht es zu einem wertvollen Aktivposten für Teams in Unternehmen, die ihre Effizienz steigern möchten.

Die besten Features von ChatGPT

Automatisierung der Planung von Projekten durch Generierung von Listen mit Aufgaben, Zeitplänen und Risikobewertungen

Bietet sofortige Antworten und Einblicke und reduziert so die Abhängigkeit von manueller Recherche

Fasst Berichte und Notizen von Meetings zusammen und verbessert so den Wissensaustausch innerhalb von Teams

Hilft bei der Zuweisung von Aufgaben durch Analyse des Workloads und der Stärken des Teams

Unterstützt prädiktive Analysen und hilft Managern, Risiken bei Projekten vorherzusehen

ChatGPT-Limits

Schwierigkeiten bei der Handhabung hochspezifischer, auf die Branche zugeschnittener Projekte

Die Genauigkeit hängt von der Qualität der Eingaben ab und erfordert manchmal eine manuelle Überprüfung

Für erweiterte Features mit KI-Unterstützung ist ein kostenpflichtiges Abonnement für den vollen Zugriff erforderlich

ChatGPT-Preise

Free

ChatGPT Plus : 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ChatGPT-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 7/5 (680+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

ChatGPT war für uns alle in unserem Unternehmen das hilfreichste tool. Ob es um die Generierung von Code, einfache Abfragen oder Datenanalysen geht, es ist die beste Option auf dem Markt. Sicher, DeepSeek gibt es auch, aber im Moment ist ChatGPT eine viel sicherere Option.

ChatGPT war für uns alle in unserem Unternehmen das hilfreichste tool. Ob es um die Generierung von Code, einfache Abfragen oder Datenanalysen geht, es ist die beste Option auf dem Markt. Sicher, DeepSeek gibt es auch, aber im Moment ist ChatGPT eine viel sicherere Option.

5. Meta Llama 3 (am besten für die Entwicklung und das Experimentieren mit Open-Source-KI geeignet)

via Meta

Für Geschäfte und Entwickler, die ein anpassbares KI-Modell ohne Anbieterbindung suchen, bietet Meta Llama 3 eine starke Open-Source-Alternative.

Im Gegensatz zu proprietären Modellen wie GPT-4 oder Claude ermöglicht Llama 3 Organisationen die Feinabstimmung und Bereitstellung von KI-Modellen in ihrer eigenen Infrastruktur, wodurch eine bessere Kontrolle über den Datenschutz und die Kosten gewährleistet wird.

🍪 Bonus: Die umfassende Skalierbarkeit, das mehrsprachige Potenzial und die Integration in Plattformen wie AWS, Azure und Hugging Face machen DeepSeek zu einer flexiblen Wahl für Projekte, die auf KI basieren.

Meta Llama 3 beste Features

Ermöglicht benutzerdefinierte Einstellungen und Feinabstimmung mit Open-Source-Verfügbarkeit für Geschäfte

Verbessert Aufgaben in den Bereichen Argumentation, Code und Befolgung von Anweisungen durch starke Leistung

Unterstützt multimodale Funktionen, einschließlich visueller KI-Modelle

Optimiert die Effizienz durch gruppierte Abfrage (GQA) und Komprimierung von Token

Gewährleistet eine flexible und skalierbare Bereitstellung auf den wichtigsten Clouds

Meta Llama 3: Limits

Im Vergleich zu Modellen mit geschlossenem Quellcode werden Echtzeit-Chat-Anwendungen nicht nativ unterstützt

Für die Feinabstimmung und den effektiven Einsatz sind technische Fachkenntnisse erforderlich

Bei der Bearbeitung differenzierter Abfragen besteht noch Aufholbedarf gegenüber proprietären Modellen

Meta Llama 3-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Meta Llama 3 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4, 3/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Meta Llama 3?

Ich verwende es täglich als kostengünstige Alternative zu OpenAI- und Anthropic-Modellen für eng umrissene Anwendungsfälle. Einfache Zugänglichkeit und starke Position als Open-Source-Konkurrent.

Ich verwende es täglich als kostengünstige Alternative zu OpenAI- und Anthropic-Modellen für eng umrissene Anwendungsfälle. Einfache Zugänglichkeit und starke Position als Open-Source-Konkurrent.

6. Claude KI (am besten geeignet für Programmierunterstützung und Ideenfindung)

via Claude KI

Claude AI, entwickelt von Anthropic, wurde mit einem starken Schwerpunkt auf Argumentation, Sicherheit und ethische Nutzung von KI entwickelt. Im Gegensatz zu vielen KI-Modellen, die auf Geschwindigkeit und Vielseitigkeit ausgerichtet sind, zeichnet sich Claude durch logikintensive Aufgaben, Unterstützung beim Code und tiefgreifende philosophische Diskussionen aus, was sich in den Interaktionen der Benutzer widerspiegelt.

Claudes Fähigkeit, komplexe Eingabeaufforderungen zu verarbeiten und dabei einen auf Unterhaltung ausgelegten und strukturierten Antwortstil beizubehalten, macht ihn zu einer guten Wahl für Entwickler, Forscher und Denker gleichermaßen.

Die besten Features von Claude KI

Unterstützt fortgeschrittenes Debugging und die Generierung von Code mit starken Programmierfunktionen

Verarbeitet lange Dokumente und mehrteilige Unterhaltungen mit einem großen Kontextfenster (bis zu 200.000 Wörter)

Interpretiert Bilder und Diagramme mit verbesserten Sehfähigkeiten in neueren Modellen

Minimiert Vorurteile und schädliche Ergebnisse durch ethische KI-Ausrichtung auf der Grundlage verfassungsrechtlicher Prinzipien

Bietet Entwicklern API-Zugriff, um benutzerdefinierte KI-gesteuerte Anwendungen zu erstellen

Einschränkungen von Claude KI

Die kostenlose Version hat ein Limit an Nachrichten pro Sitzung

Es fehlt ein Echtzeit-Internetzugang, was die Überprüfung aktueller Ereignisse weniger zuverlässig macht

Probleme mit Abfragen in speziellen Bereichen, die tiefgreifendes Kontextwissen erfordern

Claude KI-Preise

Free

Pro : 18 $/Monat pro Benutzer

Team : 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Claude KI

G2 : 4, 5/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Claude KI?

Claude ist gut im Programmieren. Ich benutze ihn oft. Ich finde, dass Claude offener für Philosophie und das Erkunden von Ideen ist und diese eher akzeptiert.

Claude ist gut im Programmieren. Ich benutze ihn oft. Ich finde, dass Claude offener für Philosophie und das Erkunden von Ideen ist und diese eher akzeptiert.

7. Qwen 2. 5 (am besten für kostengünstige KI-Codes und Automatisierung geeignet)

Qwen 2.5 wurde von Alibaba Cloud entwickelt und ist relativ neu auf dem Markt, überzeugt aber mit seinem fortschrittlichen KI-Modell, das für die Verarbeitung natürlicher Sprache, das logische Denken und die Generierung von Code entwickelt wurde.

Dieses chinesische KI-Modell konkurriert mit Top-Tier-Modellen wie GPT-4o, Claude 3. 5 Sonnet und DeepSeek V3, während es deutlich niedrigere Kosten pro Million Token aufweist.

Qwen 2. 5 beste Features

Unterstützt die Verarbeitung von Text, Bildern und Audio mit einem Kontextfenster mit 128.000 Token

Hervorragend im Codieren mit 92,7 % Genauigkeit bei HumanEval, übertrifft GPT-4o und DeepSeek V3

Die Flexibilität von Open-Source ermöglicht es Entwicklern, sie zu optimieren und in Anwendungen zu integrieren

Mehrsprachige Funktionen, die 29 Sprachen unterstützen, darunter Mandarin, Arabisch und Hindi

Kosteneffizient, mit einem Preis von 0,38 $ pro Million Token, was es 10-mal billiger macht als GPT-4o

Qwen 2. 5 Limits

Geschlossene Quelle für Versionen für Unternehmen, die die benutzerdefinierte Anpassung durch Dritte limitiert

Etwas schwächere Leistung beim kreativen Schreiben im Vergleich zu Claudes 3. 5 Sonnet

Leistungsabfall bei hochkomplexen Aufgaben jenseits von 100.000 Token

Qwen 2. 5-Preisgestaltung

Free

*aPI-Zugriff: 0,38 $ pro Million Token

Enterprise-Pläne: Benutzerdefinierte Preise

Qwen 2. 5 Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Qwen 2. 5?

Ja. Qwen-Modelle sind im Allgemeinen überraschend gut. Selbst wenn sie auf LMSYS mit guten kommerziellen Modellen verglichen werden, können sie oft mithalten, und das hängt stark vom diskutierten Thema ab.

Ja. Qwen-Modelle sind im Allgemeinen überraschend gut. Selbst wenn sie auf LMSYS mit guten kommerziellen Modellen verglichen werden, können sie oft mithalten, und das hängt stark vom diskutierten Thema ab.

8. Elicit KI (am besten für KI-gestützte akademische Forschung und Literaturrecherchen geeignet)

via Elicit AI

Elicit ist ein KI-gestützter Forschungsassistent, der die Durchführung von Literaturrecherchen erleichtern und die Automatisierung mühsamer akademischer Aufgaben ermöglichen soll.

Mit Zugriff auf eine Datenbank mit über 125 Millionen Forschungsarbeiten hilft es Benutzern, relevante Studien zu finden, Schlüsselinformationen zu extrahieren und Ergebnisse zusammenzufassen.

Die besten Features herausfinden

Findet relevante Artikel und bietet mit seiner KI-gestützten Suchmaschine Zusammenfassungen in einem Satz

Extrahiert Schlüssel-Datenpunkte aus Dokumenten und organisiert sie in strukturierten Tabellen

Erstellung thematischer Synthesen über mehrere Artikel hinweg zur Identifizierung von Forschungstrends

Benutzer können PDFs hochladen und erhalten automatisierte Zusammenfassungen und Einblicke

Bietet systematische Workflows für die Überprüfung und unterstützt akademische und professionelle Forschung

Limits ermitteln

Abstrakte Zusammenfassungen können komplexe Forschungsergebnisse zu stark vereinfachen

Bei der Datenextraktion werden möglicherweise nicht immer die relevantesten Details priorisiert

Limitierte Unterstützung für Mobilgeräte, wodurch es für Forscher unterwegs weniger zugänglich ist

Preisgestaltung

Basic : Free

Plus : 10 $/Monat pro Benutzer

Pro : 42 $/Monat pro Benutzer

Team : 65 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen abrufen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Elicit?

Es fasst das Papier wunderbar zusammen und gibt das Beispiel, die Techniken, die Ziele und andere relevante Informationen in präzisen und klaren Worten wieder.

Es fasst das Papier wunderbar zusammen und gibt das Beispiel, die Techniken, die Ziele und andere relevante Informationen in präzisen und klaren Worten wieder.

9. Hugging Face Transformers (am besten für maschinelles Lernen und die Bereitstellung von NLP-Modellen geeignet)

via Hugging Face Transformers

Hugging Face hat sich zum GitHub des maschinellen Lernens entwickelt und bietet eine Open-Source-Plattform, auf der Entwickler und Forscher Modelle für die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) einfach freigeben, optimieren und bereitstellen können.

Das Tolle daran ist, dass es über eine Million Modelle und Datensätze hostet, was es zu einer Anlaufstelle für KI-Enthusiasten und -Profis macht, die nach modernsten vortrainierten Modellen suchen.

Die besten Features von Hugging Face

Enthält eine umfangreiche Sammlung vorab trainierter Modelle, darunter GPT, BERT und RoBERTa

Stellt die Transformers-Bibliothek für die nahtlose Implementierung von NLP-Modellen in PyTorch, TensorFlow und JAX bereit

Bietet Feinabstimmungsfunktionen, mit denen Benutzer Modelle an bestimmte Anwendungsfälle anpassen können

Unterstützt Datensätze und Spaces, ermöglicht einfachen Zugriff auf Datensätze und die Möglichkeit, KI-Modelle in interaktiven Anwendungen zu präsentieren

Features Inference Endpoints für die Bereitstellung von Modellen in einer skalierbaren Cloud-Infrastruktur

Limits von Hugging Face

Die Dokumentation kann für Anfänger, die sich mit Modellkonfigurationen auseinandersetzen, komplex sein

Für einige Features sind kostenpflichtige Pläne erforderlich, insbesondere für den Zugriff auf Hochleistungs-Grafikprozessoren

Im Vergleich zu spezialisierten Tools wie Originality. AI fehlt es an Genauigkeit bei der Erkennung von Inhalten mit starker KI

Hugging Face-Preisgestaltung

Free

Pro : 9 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Ab 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Hugging Face

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer im wirklichen Leben über Hugging Face?

Hugging Face ist eine großartige Bibliothek für einfache Dinge. Feine Funnings basierend auf einem hochgeladenen Datensatz. Generierung von Text mithilfe eines vorab trainierten Modells usw.

Hugging Face ist eine großartige Bibliothek für einfache Dinge. Feine Funnings basierend auf einem hochgeladenen Datensatz. Generierung von Text mithilfe eines vorab trainierten Modells usw.

10. Algolia KI (am besten für KI-gestützte Suche und Entdeckung)

via Algolia

Wenn Sie nach einer KI-gestützten Such- und Entdeckungsplattform suchen, die schnelle, genaue und skalierbare Sucherfahrungen bietet, ist Algolia die richtige Wahl.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen verwendet Algolia die neuronale Suche, die semantische und schlüsselwortbasierte Suche kombiniert. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer in Millisekunden die relevantesten Ergebnisse finden. Sie wird häufig in den Bereichen E-Commerce, SaaS und Medien eingesetzt, um die Funktionen für die Suche auf Websites und in Anwendungen zu verbessern.

Die besten Features von Algolia

Dynamische Neusortierung zur automatischen Optimierung der Ergebnisse basierend auf dem Verhalten der Benutzer

Personalisierung und KI-Synonyme, um Ergebnisse anzupassen und die Auffindbarkeit zu verbessern

Skalierbare Infrastruktur, die jährlich Milliarden von Suchanfragen mit einer Verfügbarkeit von 99,999 % bewältigt

Umfangreiche Integrationen mit Plattformen wie Shopify, Salesforce Commerce Cloud und Adobe Commerce

Limits von Algolia

Die Preise können im Vergleich zu anderen Suchlösungen hoch sein, insbesondere bei groß angelegten Operationen

Komplexe Setups und benutzerdefinierte Anpassungen erfordern möglicherweise technisches Fachwissen für eine vollständige Optimierung

Einige Benutzer berichten von langsameren Indexierungszeiten im Vergleich zu Alternativen wie Elasticsearch

Algolia-Preise

Build : Kostenlos bis zu 10.000 Suchanfragen/Monat, 1 Million Datensätze enthalten

Grow : Bis zu 10.000 Suchanfragen/Monat kostenlos, danach 0,50 $ pro weitere 1.000 Anfragen

Premium : Benutzerdefinierte Preise

Elevate: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Algolia

G2 : 4, 5/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (70+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Algolia?

Algolia ist eine hoch skalierbare Suchlösung, die sich nahtlos in andere zusammensetzbare Technologien integrieren lässt. Sie ermöglicht eine effektive Zusammenarbeit zwischen Teams aus den Bereichen Produkt, Marketing und Technik und vereinfacht die Verwaltung von Suchranking-Strategien.

Algolia ist eine hoch skalierbare Suchlösung, die sich nahtlos in andere zusammensetzbare Technologien integrieren lässt. Sie ermöglicht eine effektive Zusammenarbeit zwischen Teams aus den Bereichen Produkt, Marketing und Technik und vereinfacht die Verwaltung von Suchranking-Strategien.

11. Elasticsearch (am besten für die Suche in Unternehmen und Echtzeitanalysen geeignet)

via Elasticsearch

Elasticsearch ist eine leistungsstarke Open-Source-Such- und Analyse-Engine, die auf Apache Lucene basiert. Sie wird häufig für die Volltextsuche, die Analyse von Protokollen und Ereignissen sowie für die skalierbare Indexierung von Daten verwendet.

Einige Features, die Sie begeistern werden, sind die KI-gestützte Suchrelevanz und die verteilte Skalierbarkeit. Diese Features eignen sich besonders für Organisationen, die große Datenmengen verwalten, die Echtzeit-Suchfunktionen erfordern.

Die besten Features von Elasticsearch

Verarbeitung großer Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten mit einer verteilten, skalierbaren Architektur

Verbessert das Suchranking durch KI-gestützte Relevanz mit Elasticsearch Relevance Engine (ESRE)

Verarbeitet Protokolle, Metriken und Business Intelligence mit Echtzeit-Suche und -Analysen

Lässt sich nahtlos in Anbieter von Clouds, Datenbanken und Tools für die Sicherheit integrieren

Unterstützt maschinelles Lernen, Anomalieerkennung und georäumliche Suche für erweiterte Einblicke

Elasticsearch-Limits

Steile Lernkurve, die für eine optimale Konfiguration fortgeschrittene Kenntnisse erfordert

Hoher Ressourcenverbrauch, der bei großen Bereitstellungen erhebliche CPU- und Speicherkapazitäten erfordert

Komplexes Lizenzierungsmodell mit unterschiedlichen Preisen, was die Kostenschätzung erschwert

Elasticsearch-Preise

Standard : 95 $/Monat pro Benutzer

Gold : 109 $/Monat pro Benutzer

Platinum : 125 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 175 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Elasticsearch

G2 : 4, 3/5 (199+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (67+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Elasticsearch?

Es ist äußerst effizient, alle Datenquellen im gesamten Unternehmen zu vereinheitlichen, um die Suche und Organisation zu verbessern. Außerdem ist es im Vergleich zu seinen Konkurrenten kostengünstig.

Es ist äußerst effizient, alle Datenquellen im gesamten Unternehmen zu vereinheitlichen, um die Suche und Organisation zu verbessern. Außerdem ist es im Vergleich zu seinen Konkurrenten kostengünstig.

