Wie Sie ChatGPT mit Ihren eigenen Daten für benutzerdefinierte Lösungen trainieren

Stellen Sie sich vor, Sie stellen ein neues Mitglied in Ihr Team ein, das zwar brillant ist, aber keine Ahnung von Ihrem Geschäft hat. Es verfügt über die erforderlichen Fähigkeiten, aber ohne den richtigen Kontext ist sein Ratschlag ein Schuss ins Blaue.

ChatGPT ist dasselbe. Direkt aus der Box ist es sachkundig, aber es fehlt ihm der Kontext. Ohne Training gibt es oberflächliche Antworten, die nicht ganz Ihren Bedürfnissen entsprechen. Wenn Sie es jedoch mit Ihren eigenen Daten trainieren, wird es zu einem branchenkundigen Experten, der Ihre Sprache spricht, sich Schlüsselinformationen merkt und Erkenntnisse liefert, die wirklich von Bedeutung sind.

Das Beste daran? Sie müssen kein KI-Experte sein. Mit dem richtigen Ansatz können Sie ChatGPT für Ihre Arbeit nutzen. Lassen Sie sich nicht von großen Worten wie "API-Schlüssel" und "Datenquelle" verwirren. 🫣

Sind Sie bereit? Dann lernen Sie, wie Sie ChatGPT mit Ihren eigenen Daten trainieren können!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung ChatGPT ist auf allgemeine Daten vortrainiert, benötigt jedoch Ihre geschäftsspezifischen Daten, um maßgeschneiderte, branchenorientierte Lösungen zu liefern

Es gibt einen Unterschied zwischen "Training" und "Feinabstimmung", wobei das Training einfacher und schneller ist

ChatGPT arbeitet in Echtzeit und speichert keine Informationen über Sitzungen hinweg

Es gibt zwei Möglichkeiten, ChatGPT mit Ihren eigenen Daten zu trainieren: benutzerdefinierte Anweisungen und benutzerdefinierte GPTs

Benutzerdefinierte Anweisungen helfen dabei, den Ton und das Verhalten von ChatGPT zu steuern, aber es kann immer nur einer Anweisung nach der anderen folgen

Benutzerdefinierte GPTs ermöglichen es Ihnen, das Verhalten und die Wissensbasis von ChatGPT mithilfe des GPT Builder zu personalisieren

ClickUp Brain, der KI-Assistent von ClickUp , bietet eine intelligentere Alternative, indem er automatisiertes Projektmanagement mit einem KI-Assistenten kombiniert und kontextbezogene Antworten liefert

Verstehen, was es bedeutet, ChatGPT auf Ihre Daten zu trainieren

ChatGPT wird mit 570 GB Daten aus Büchern, Texten aus dem Internet, Artikeln, Wikipedia und anderen Online-Quellen trainiert – das sind etwa 300 Milliarden Wörter. Diese ChatGPT-Statistiken unterstreichen sein enormes Wissen in den Bereichen Geschäft, Technologie, Geschichte, Sport und zu jedem allgemeinen Thema.

Um es jedoch zu einem Experten für Ihr Unternehmen oder Produkt zu machen, müssen Sie es mit den richtigen Informationen trainieren, wie z. B.:

Produkthandbücher : Damit es Ihre Features in- und auswendig kennt

Häufig gestellte Fragen von Kunden : Um genauen, markengerechten Support zu bieten

Interne Prozesse : So passt es zur Arbeit Ihres Teams

Fallstudien : Um praxisnahe, relevante Einblicke zu bieten

Branchenspezifische Daten: So spricht es Ihre Nischensprache fließend

📌 Beispiel: Sie leiten ein SaaS-Unternehmen, das Buchhaltungssoftware für Freiberufler anbietet. ChatGPT versteht die allgemeine Buchhaltung, kennt aber die Features, Workflows oder Steuer-Tools Ihrer Software nicht. ❌ Ohne Training: Wenn ein Benutzer fragt: "Wie erstelle ich einen vierteljährlichen Steuerbericht?", gibt ChatGPT eine allgemeine Antwort zu Steuerberichten, erwähnt jedoch nicht die spezifischen Schritte oder Features zur Automatisierung Ihrer Software. ✅ Mit Training: Sie füttern es mit Benutzerhandbüchern, FAQs und früheren Interaktionen mit dem Support. Wenn nun ein Benutzer die gleiche Frage stellt, wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bereitgestellt, die Folgendes umfasst: Welches Menü Sie aufrufen müssen

Welche Filter sind anzuwenden?

Automatisierung zukünftiger Steuererklärungen

Erläuterung von "Training" und "Feinabstimmung"

Die Leute sagen oft, dass sie "ChatGPT trainieren" wollen. Aber es ist bereits auf umfangreichen Daten vortrainiert, sodass man es nicht neu trainieren kann.

Zu erledigen ist entweder eine Feinabstimmung oder ein Training mit Ihren eigenen Daten. Beide Begriffe kommen Ihnen vielleicht bekannt vor, sodass Sie Zeit, Aufwand und Geld sparen können, wenn Sie den Unterschied kennen.

Aspekt Training Feinabstimmung Bedeutung Füttern Sie ChatGPT mit relevanten Daten in Echtzeit, um Antworten zu formulieren Arbeiten Sie mit OpenAI zusammen, um das Kernmodell von ChatGPT mit Ihren Daten zu modifizieren Komplexität Niedrig – Keine Codes oder technisches Fachwissen erforderlich Hoch – erfordert die Beteiligung von OpenAI, technisches Setup und Rechenleistung Kosten und Aufwand Schnell, kostengünstig und flexibel Teuer und zeitaufwendig Am besten für Unternehmen, die anpassungsfähige KI-Antworten in Echtzeit benötigen Unternehmen mit hochspezialisiertem und unveränderlichem Wissen Beispiel Ein SaaS-Unternehmen speist ChatGPT mit Produktaktualisierungen, bevor es Abfragen von Kunden beantwortet Ein medizinisches Forschungsunternehmen verfeinert ChatGPT mit Tausenden von Fallstudien, um die Krankheitsanalyse zu verbessern

Wie verarbeitet ChatGPT kontextbasierte Eingabeaufforderungen ohne kontinuierliches Training?

Anstatt aus vergangenen Unterhaltungen zu lernen, arbeitet der ChatGPT-Chatbot innerhalb einer einzigen Sitzung und verarbeitet Aufforderungen in Echtzeit. Und so geht's:

📝 Kontextfenster: Wie ein Whiteboard merkt es sich Details, während Sie chatten, löscht sie aber, sobald der Inhalt voll ist

🔄 Keine Datenspeicherung: Jede Sitzung beginnt von vorne, sodass Sie die Details erneut eingeben müssen

🧠 Muster, kein Gedächtnis: Es passt sich an, wenn man chattet, merkt sich aber die Details beim nächsten Mal nicht mehr

➡️ Lesen Sie mehr: ChatGPT-Spickzettel (mit Beispielen für Eingabeaufforderungen)

Neugierig, wie Entwickler ChatGPT nutzen, um ausgefeilte benutzerdefinierte Bots zu erstellen? Es ist ein wirklich dynamischer Prozess! Sie verwandeln ChatGPT effektiv in einen vielseitigen Editor für Code, mit dem sie Bot-Logik innerhalb der Schnittstelle für Unterhaltungen schnell generieren und verfeinern können. Um den Kontext bereitzustellen, laden Entwickler Dateien wie CSVs oder JSONs hoch, damit ChatGPT diese Daten verarbeiten und für maßgeschneiderte Antworten nutzen kann. Für eine detaillierte Steuerung und erweiterte benutzerdefinierte Anpassung können sie ihren eigenen API-Schlüssel in den OpenAI-API-Schlüssel integrieren, was ihnen bei der Erstellung von Bots mit hochspezialisierten Funktionen hilft.

Trainieren Sie ChatGPT mit benutzerdefinierten Daten

Es gibt zwei Möglichkeiten, ChatGPT mit benutzerdefinierten Daten zu trainieren, die jeweils unterschiedliche Komplexitäts- und Anpassungsstufen bieten:

Methode 1: Benutzerdefinierte Anweisungen

Sind Sie es leid, sich ständig zu wiederholen? Mit benutzerdefinierten Anweisungen können Sie ChatGPT vorab einen schnellen Überblick über Ihr Geschäft und Ihren bevorzugten Stil geben. Auf diese Weise reagiert es so, wie Sie es möchten, konsistent und mühelos.

Hier ist eine einfache Anleitung zum Hinzufügen benutzerdefinierter Anweisungen zu ChatGPT:

1. Melden Sie sich bei Ihrem ChatGPT-Konto an und klicken Sie auf das Profilsymbol. Klicken Sie dann auf "ChatGPT benutzerdefiniert anpassen"

Gehe zu "ChatGPT benutzerdefiniert anpassen"

2. Geben Sie Details darüber ein, was ChatGPT wissen soll und wie es reagieren soll.

Geben Sie benutzerdefinierte Anweisungen

3. Falls noch nicht aktiviert, klicken Sie auf den Toggl neben Für neue Chats aktivieren.

4. Klicken Sie auf "Speichern".

📌 Beispiel: Nehmen wir an, Sie fragen ChatGPT nach Ideen für Aktivitäten für Kleinkinder mit der Eingabeaufforderung "Gib mir Ideen für Aktivitäten für Kleinkinder. "

❌ Ohne aktivierte benutzerdefinierte Anweisungen:

Standardantwort

✅ Bei aktivierten benutzerdefinierten Anweisungen:

Benutzerdefinierte Antwort

⚠️Achtung! ChatGPT kann jeweils nur einer benutzerdefinierten Anweisung folgen. Müssen Sie wechseln? Dann müssen Sie zunächst die vorhandenen aktualisieren oder ersetzen.

Methode 2: Benutzerdefinierte GPTs

Stellen Sie sich benutzerdefinierte GPTs als Ihre Mini-ChatGPTs vor, die auf Ihren eigenen Trainingsdaten basieren. Mit dem GPT-Builder von OpenAI können Sie Verhalten, Ton und Wissen anpassen (es sind keine Kenntnisse in der Programmierung erforderlich)

Anstelle eines generischen KI-Agenten erstellen Sie also Ihren eigenen KI-Chatbot, der Ihre Branche, Ihr Geschäft oder Ihren Workflow versteht.

Benötigen Sie unterschiedliche KI-Assistenten für unterschiedliche Aufgaben? Sie können mehrere GPTs erstellen und zwischen diesen wechseln, um die richtige KI-Unterstützung für verschiedene ChatGPT-Anwendungsfälle zu erhalten.

⚠️ Notiz: Benutzerdefinierte GPTs sind nur für Benutzer von ChatGPT Plus und Enterprise verfügbar.

So fangen Sie an:

Schritt 1: Erstellen Sie Ihr benutzerdefiniertes GPT

1. Klicken Sie im linken Seitenbereich auf GPTs erkunden.

Gehe zu "GPTs erkunden"

2. Als Nächstes gehen Sie zu Erstellen, um Ihr benutzerdefiniertes GPT zu erstellen. Oder navigieren Sie zu Meine GPTs > Erstellen Sie ein GPT.

Navigieren Sie zur Schaltfläche "Erstellen"

3. Der GPT-Builder verfügt über ein Setup mit geteiltem Bildschirm: Im Erstellungsbereich geben Sie die Eingabeaufforderungen für die Erstellung Ihres Chatbots ein, während Sie ihn im Vorschaubereich in Echtzeit testen und verfeinern können.

Geben Sie Ihre Anweisungen einfach in die Leiste "Nachricht" auf der Seite "Erstellen" ein und drücken Sie die Eingabetaste, um die Änderungen zu übernehmen.

Geben Sie Anweisungen auf der Seite "Erstellen" ein

4. Der GPT Builder generiert dann auf der Grundlage Ihrer Anweisungen Vorschläge, einschließlich eines Chatbot-Namens, eines Profilbildes und Standard-Einstiegsfragen für Unterhaltungen.

Lassen Sie uns zum Beispiel eine KI für den Kundensupport für einen E-Commerce-Shop erstellen. Geben Sie dem GPT-Builder eine klare Eingabeaufforderung, in der die Rolle, die Aufgaben und der Interaktionsstil des GPT definiert sind.

📌 Beispielaufforderung: Sie fungieren als Assistent im Kundensupport für den E-Commerce und helfen Benutzern bei der Nachverfolgung von Bestellungen, Produktempfehlungen und Geschäftsrichtlinien. Sie geben schnelle, genaue und freundliche Antworten und führen Kunden zu Lösungen, die ihr Einkaufserlebnis verbessern und den Umsatz steigern.

unterstützung im E-Commerce GPT

Sie können die ersten Vorschläge entweder akzeptieren oder den GPT-Builder bitten, sie zu optimieren.

💡 Profi-Tipp: Verbessern Sie Ihre Eingabeaufforderungen mit Kursen zur Eingabeaufforderungsentwicklung, damit Ihr Chatbot jedes Mal punktgenaue, hochwertige Antworten liefert.

5. Der GPT Builder führt Sie durch einige Fragen, um das Verhalten Ihres Chatbots zu optimieren. Sie können auch zusätzliche Details hinzufügen, um sicherzustellen, dass er Ihre Bedürfnisse vollständig versteht.

Optimieren Sie Ihr GPT für eine bessere Leistung

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie das Verhalten Ihres Chatbots verfeinern können, testen Sie ihn zunächst im Vorschaufenster.

6. Verfeinern Sie Ihre Eingabeaufforderungen so lange, bis Ihr Chatbot Antworten liefert, die Ihren Erwartungen entsprechen.

Schritt 2: Konfigurieren Sie Ihr benutzerdefiniertes GPT

Nachdem die Grundlagen eingerichtet sind, können Sie sich mit den erweiterten Einstellungen befassen, um Ihr GPT noch weiter benutzerdefiniert anzupassen.

1. Klicken Sie auf der Seite "Erstellen" auf "Konfigurieren".

Gehe zu Konfigurieren

2. Sie können den Namen und die Beschreibung Ihres Chatbots nach Bedarf ändern. So ändern Sie andere erweiterte Einstellungen:

Profilbild: Klicken Sie auf das Profilbild. Laden Sie Ihr eigenes hoch oder verwenden Sie DALL·E, um ein neues zu erstellen

Ändern Sie das Profilbild Ihres GPT mit DALL·E

Anleitung: Aktualisieren Sie die automatisch generierten Anweisungen oder fügen Sie neue Richtlinien hinzu, wie sich Ihr Chatbot verhalten soll oder was er vermeiden soll

Aktualisieren Sie die Anweisungen und fügen Sie Richtlinien hinzu

Gesprächsstarter: Klicken Sie auf das X, um eine Eingabeaufforderung zu entfernen. Um eine neue hinzuzufügen, geben Sie sie einfach in das leere Feld ein

Fügen Sie Gesprächsstarter hinzu und entfernen Sie sie

Wissen: Möchten Sie, dass Ihr Chatbot Ihrem Styleguide folgt oder sich an Kundenpersönlichkeiten orientiert? Laden Sie einfach relevante Dokumente hoch, und er wird sie als Leitfaden verwenden

Laden Sie PDFs, Word-Dokumente oder CSV-Dateien hoch, um Ihr GPT anzuleiten

Schritt 3: Speichern Sie Ihr benutzerdefiniertes GPT

1. Sobald Sie mit Ihrem Chatbot zufrieden sind, klicken Sie auf Erstellen.

2. Wählen Sie dann aus, wie Sie Ihr benutzerdefiniertes GPT freigeben möchten: nur für mich, für alle, die über den Link verfügen, oder öffentlich im GPT-Store.

Speichern Sie Ihr benutzerdefiniertes GPT

3. Als Nächstes klicken Sie auf Speichern.

4. Klicken Sie abschließend auf Ansicht GPT, um mit Ihrem trainierten Modell zu interagieren.

Ansicht Ihres benutzerdefinierten GPT

Ihr ChatGPT sowie alle von Ihnen erstellten benutzerdefinierten GPTs werden im Seitenbereich auf der Startseite von ChatGPT angezeigt.

Benutzerdefinierte GPTs im Seitenbereich

5. Klicken Sie auf Ihr benutzerdefiniertes GPT und chatten Sie los. Stellen Sie ihm eine Frage zu Ihrem Setup, um zu sehen, wie gut es reagiert.

Interagieren Sie mit Ihrem benutzerdefinierten GPT

🚨 KI-Chatbots halluzinieren oft, daher sollten Sie die Antworten Ihres benutzerdefinierten GPT immer überprüfen. Halten Sie es genau, indem Sie es überprüfen und bei Bedarf anpassen.

Benutzerdefinierte Chatbots implementieren

Sobald Ihr benutzerdefiniertes GPT eingerichtet ist, erfahren Sie hier, wie Sie es zu einem Schlüsselelement Ihrer täglichen Geschäftsabläufe machen können:

1. Geben Sie Ihren benutzerdefinierten KI-Chatbot frei

Steuern Sie den Zugriff mit diesen Einstellungen:

🔒 Nur für mich: Für Tests oder den internen Gebrauch auf "Privat" setzen

🔗 Jeder, der den Link hat: Geben Sie ihn frei, indem Sie den Link aus der oberen linken Ecke kopieren – perfekt für Teamkollegen oder Clients

Geben Sie Ihren benutzerdefinierten Chatbot für andere frei

🌍 GPT Store: Machen Sie Ihren Chatbot öffentlich, um ihn einem breiteren Publikum zugänglich zu machen

2. Überwachen Sie die Leistung

Sobald Ihr benutzerdefinierter Chatbot live ist, überwachen Sie aktiv die endgültige Leistung des trainierten Modells in realen Szenarien. So geht's:

Test in realen Szenarien : Stellen Sie regelmäßig Fragen oder weisen Sie Aufgaben zu, um genaue Antworten zu erhalten

Nachverfolgung der Antwortgenauigkeit : Prüfen Sie, ob korrekte Informationen bereitgestellt werden, und verbessern Sie Schwachstellen

*feedback einholen: Benutzereingaben nutzen, um Lücken zu erkennen und Funktionen zu verbessern

3. Mit der Zeit verfeinern

Halten Sie Ihr GPT mit Produktänderungen, Prozessoptimierungen und Branchenveränderungen auf dem neuesten Stand.

So funktioniert die Bearbeitung:

1. Öffnen Sie das Seitenfenster und wählen Sie Ihr GPT aus.

2. Klicken Sie auf den Namen in der oberen linken Ecke.

3. Klicken Sie auf "GPT bearbeiten", um Aktualisierungen vorzunehmen.

Bearbeitung der Einstellungen Ihres GPT

4. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an Ihren GPT-Einstellungen vor.

5. Klicken Sie auf Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern.

Klicken Sie auf "Aktualisieren", sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist

4. Mitglieder des Teams trainieren

Lassen Sie Ihr Team den Chatbot für schnelleren Support, reibungslosere Pläne und bessere Workflows nutzen. Sorgen Sie für einen kontinuierlichen Feedback-Flow, damit Sie den Chatbot im Laufe der Zeit optimieren können.

➡️ Lesen Sie mehr: Wie die Verbindung von KI Silos beseitigt, um Zeit für die eigentliche Arbeit zu sparen

📮 ClickUp Insight: Wir haben kürzlich festgestellt, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen eine Nachricht senden, um den benötigten Kontext zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp AI an Ihrer Seite gehört der Kontextwechsel der Vergangenheit an. Stellen Sie die Frage einfach direkt von Ihrem Workspace aus, und ClickUp AI ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

Best Practices für eine effektive benutzerdefinierte Anpassung

Möchten Sie Ihr benutzerdefiniertes GPT auf die nächste Stufe bringen? Befolgen Sie diese Tipps:

Ziele klären: Definieren Sie, ob es um Support, Vertrieb oder Projektmanagement geht, damit es den richtigen Ton trifft und über das richtige Wissen verfügt

Datenpflege : Laden Sie Produkthandbücher, FAQs und branchenspezifische Inhalte hoch, um genaue Antworten zu erhalten

Fangen Sie klein an und skalieren Sie dann: Lassen Sie es zunächst einfache Aufgaben wie die Nachverfolgung von Bestellungen erledigen, bevor Sie zu Rückerstattungen und komplexen Problemen übergehen

Halten Sie die Anweisungen einfach und fokussiert: Seien Sie spezifisch. "Benutzern bei der Nachverfolgung von Bestellungen helfen und Updates bereitstellen" ist besser als "Bei Problemen mit Bestellungen helfen"

Ethische Standards einhalten: Transparenz wahren, Datenschutz respektieren und Datenschutzregeln befolgen

➡️ Lesen Sie mehr: ChatGPT-Hacks, die Ihre Arbeit verändern

Häufige Herausforderungen beim Training von ChatGPT

Mit den Trainingsdaten können Sie innerhalb weniger Minuten einen benutzerdefinierten KI-Chatbot einrichten und in Betrieb nehmen. Es gibt jedoch einige Limits von ChatGPT zu beachten:

Datenqualität und -relevanz: Schlechte Trainingsdaten führen zu ungenauen Antworten. Stellen Sie daher sicher, dass die Informationen für Ihr Geschäft relevant sind

integrationsherausforderungen: *Obwohl es sich um eine Lösung ohne Code handelt, passt sie möglicherweise nicht nahtlos in Ihre bestehenden Workflows, insbesondere für den Kundensupport

Risiken für den Datenschutz: Die Trainingsdaten sind für jeden zugänglich, der über den Link verfügt, wodurch sensible Informationen offengelegt werden könnten

probleme mit der Sicherheit von Daten: *OpenAI kann die Protokolle von Unterhaltungen für Verbesserungen der KI verwenden, wodurch möglicherweise proprietäre Daten gefährdet werden

Überanpassung: Wenn der Chatbot zu sehr auf bestimmte Daten zugeschnitten ist, kann er mit umfassenderen Situationen aus der realen Welt Probleme haben

Wenn Sie nach robusteren Lösungen mit besserer Anpassung und mehr Kontrolle suchen, könnten ChatGPT-Alternativen die perfekte Lösung für Ihr Geschäft sein.

Warum ist ClickUp Brain eine intelligentere Alternative?

Wenn Sie versuchen, bei der Arbeit ein benutzerdefiniertes GPT zu erstellen, kann ChatGPT helfen, aber die Genauigkeit kann Glückssache sein. Es "halluziniert" oft zufällige, falsche Informationen, insbesondere bei bestimmten Szenarien. Außerdem besteht ein Risiko für die Sicherheit Ihrer Daten – Ihre Trainingsdaten könnten auf eine Weise verwendet werden, die Sie nicht kontrollieren können.

Hier zeichnet sich ClickUp Brain als intelligentere ChatGPT-Alternative aus. Mit ClickUp AI erhalten Ihre Workflows, Ihre Dokumentation, Ihre Chat-Funktion und Ihre Suchfunktion das ultimative Upgrade durch KI. Und so geht's!

Was ist ClickUp Brain?

ClickUp AI ist ein leistungsstarker KI-Assistent, der in die ClickUp-Plattform integriert ist und Ihre Dokumente, Personen und Ihr Wissen an einem Ort in Verbindung hält. Er besteht aus drei Schlüsselfeatures:

AI Project Manager : Zur Verwaltung und Automatisierung projektbezogener Aufgaben

AI Knowledge Manager : Um Erkenntnisse aus Ihren Aufgaben zu gewinnen und kontextbezogene Antworten zu liefern

AI Writer: Zum Erstellen maßgeschneiderter Inhalte wie E-Mails, Berichte usw

Vorteile der Verwendung von ClickUp Brain anstelle von ChatGPT

Hier erfahren Sie, warum ClickUP Brain ChatGPT schlägt:

*kontextbezogene Antworten: ClickUp Brain ruft Erkenntnisse aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und Dashboards ab und liefert relevante Antworten, die auf Ihren spezifischen Arbeitskontext zugeschnitten sind

*nahtlose Integration: ChatGPT lässt sich in die von Ihnen bereits verwendeten tools wie Google Drive, Figma und Salesforce integrieren, sodass Sie ganz einfach auf alle Ihre Daten an einem Ort zugreifen können

Automatisierte Workflows : Mit ClickUp Brain erhalten Sie automatisierte Updates, Zusammenfassungen und Aufgabenverwaltung für Projekte, wodurch Sie Zeit sparen. ChatGPT fehlen diese integrierten Features für mehr Produktivität

Datensicherheit : Sie stellt sicher, dass Ihre Daten sicher bleiben, ohne dass Ihre Infos für das Modelltraining verwendet werden – etwas, das ChatGPT nicht vollständig garantieren kann

*maßgeschneiderte Erstellung von Inhalten: Mit ClickUp Brain erhalten Sie KI-gesteuerte Schreibtools, die Inhalte erstellen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen bei der Arbeit zugeschnitten sind, im Gegensatz zu den generischen Ergebnissen von ChatGPT

Wie kann man ClickUp Brain für KI-gestützte Produktivität nutzen?

ClickUp Brain vereint das Beste aus beiden Welten: automatisiertes Projektmanagement mit einem KI-Assistenten. Es beschleunigt Workflows, steigert die Produktivität und erleichtert die Arbeit erheblich.

So holen Sie das Beste aus der Technologie heraus:

1. Schreiben Sie mit einem Assistenten, der auf Ihre Rolle zugeschnitten ist

ClickUp Brain hilft Ihnen, Inhalte zu erstellen, die auf Ihre Rolle zugeschnitten sind, indem es Echtzeitdaten und Einblicke in Aufgaben aus Ihrem Workspace nutzt. Zum Beispiel:

📁 Projektmanager können Projektbeschreibungen, Updates zu Aufgaben oder Zusammenfassungen für Clients auf der Grundlage von Echtzeitdaten aus Ihrem Workspace erstellen

📢 Marketingfachleute können schnell SEO-orientierte Inhalte oder Werbetexte erstellen

💬 Kundensupport-Teams können personalisierte Antworten basierend auf Aufgaben und Kundendaten erstellen

📌 Beispiele für Eingabeaufforderungen: Schreiben Sie als Marketingexperte einen Blogbeitrag mit 1000 Wörtern zum Thema "7 Beispiele für ABM-Marketing" und nutzen Sie dabei die neuesten Branchenerkenntnisse und Keyword-Daten. Erstellen Sie eine Projektbeschreibung für die neue Marketingkampagne, einschließlich der Ziele, der Zeitleiste und der zugewiesenen Mitglieder des Teams, basierend auf den neuesten Daten zu den Aufgaben.

2. Erstellen Sie kontextbezogene Inhalte

Mit ClickUp Brain können Sie Inhalte erstellen, die auf Ihren Arbeitskontext zugeschnitten sind, und so leichter auf Kurs bleiben und konsistent arbeiten. So funktioniert es:

*e-Mails zur Aktualisierung des Status: Ruft den Fortschritt von Aufgaben, Meilensteine und Fristen in Echtzeit ab, um präzise Updates zu Projekten in Ihren E-Mails zu generieren

Schnelle Antworten : Helfen Sie dabei, auf Anfragen von Clients mit präzisen, markengerechten Nachrichten zu antworten, die auf aktuellen Aufgaben und früheren Interaktionen basieren

Vorlagen für Aufgaben und Projekte : Erstellen Sie automatisch Vorlagen für Aufgaben und Projekte, die Details wie Fristen, Verantwortlichkeiten und Ziele aus Ihren aktuellen Aufgaben übernehmen

Transkriptionen von Meetings: Konvertiert Meetings in klare Zusammenfassungen mit den wichtigsten Elementen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, ohne Notizen machen zu müssen

Mit ClickUp Brain können Sie Notizen von Meetings schnell transkribieren und zusammenfassen

📌 Beispiele für Eingabeaufforderungen: Erstellen Sie eine E-Mail mit einem Update zu Ihrem Projekt, in der Sie den aktuellen Fortschritt der Aufgaben und die nächsten Meilensteine beschreiben. Antworten Sie auf diese E-Mail des Clients mit einem Status-Update, das auf der neuesten Aufgabe des Projekts basiert. Erstellen Sie eine Vorlage für ein Projekt-Briefing mit der neuesten Zeitleiste für Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Transkribieren Sie dieses Meeting und fassen Sie die Schlüsselelemente und nächsten Schritte zusammen.

3. Optimieren Sie Ihre Wissensdatenbank

Mit dem Knowledge Manager von ClickUp kategorisiert, taggt und organisiert ClickUp Brain automatisch Dokumente, Aufgaben, PDFs, Wikis und Kommentare in Ihrem gesamten Workspace. So wird Ihr Wissen ohne manuellen Aufwand leicht zugänglich und gut strukturiert.

📌 Beispiel: Während einer Produkteinführung kann ClickUp Brain Ihnen helfen, Produktspezifikationen, Zeitleisten und Notizen des Teams im Docs Hub zu organisieren. Benötigen Sie die Liste der Features? Es ruft die Daten direkt aus dem Dokument des Projekts ab, ohne dass Sie mehrere Dateien durchsuchen müssen.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain automatische Updates, Einblicke und Zusammenfassungen zu Aufgabenaktivitäten für bestimmte Zeiträume

Zum Beispiel könnte eine Aufgabe im Zusammenhang mit der Datenerfassung für die Markteinführung automatisch mit dem Tag "Produkteinführung" versehen und mit zugehörigen Dokumenten wie Marketingplänen, Verkaufspräsentationen und Notizen zu Meetings verknüpft werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle mit dieser Aufgabe verbundenen Informationen leicht zugänglich sind.

➡️ Lesen Sie mehr: Wie KI als Service Ihr Geschäft verändern kann

Verbessern Sie Ihre KI-gesteuerten Ergebnisse mit ClickUp AI

ChatGPT kann zwar allgemeine Antworten geben, aber es fehlt ihm der für Ihr Geschäft entscheidende Kontext, was zu allgemeinen oder irrelevanten Antworten führt. Das Training mit Ihren Daten hilft, aber es hat immer noch Probleme mit kontextbezogenen Erkenntnissen in Echtzeit.

Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Ob es um die Erstellung von Inhalten für das Marketing, die Nachverfolgung von Projekten, die Verwaltung von Workflows oder die Beantwortung von Abfragen von Kunden geht, ClickUp Brain unterstützt Ihr Geschäft und liefert jedes Mal maßgeschneiderte, punktgenaue Antworten.

Außerdem wird Ihre Wissensdatenbank optimiert, indem die Dokumente, Aufgaben und Daten Ihres Unternehmens so organisiert werden, dass alles, was Sie benötigen, leicht zugänglich und auf dem neuesten Stand ist.

Möchten Sie Ihre Erfahrung mit KI erweitern? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! 🙌