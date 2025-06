So verwenden Sie ChatGPT, um ein Anschreiben zu verfassen, das sich von der Masse abhebt

Nachdem Sie gefühlt hundert Bewerbungen ausgefüllt haben, ist das Letzte, was Sie tun möchten, noch ein weiteres Anschreiben zu verfassen. Aber es wegzulassen ist keine Option, und jedem Arbeitgeber das gleiche allgemeine Anschreiben zu schicken? Das ist auch keine Option. Das ist ein sicherer Weg, um ignoriert zu werden.

Zum Glück müssen Sie nicht jedes Mal von vorne anfangen.

Mit dem richtigen Ansatz kann ChatGPT Ihnen dabei helfen, ein Anschreiben zu verfassen, das personalisiert und ansprechend ist und vor allem dafür sorgt, dass Sie auffallen.

In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie mit ChatGPT ein Anschreiben verfassen und einen guten Eindruck hinterlassen können. 🎯

So verwenden Sie ChatGPT zum Verfassen eines Anschreibens

ChatGPT ist ein großartiger Schreibassistent, aber der Trick besteht nicht darin, ihm die ganze Arbeit zu überlassen, sondern zu wissen, wie man ihn anleitet. Ein großartiges Anschreiben für Projektmanager, digitale Vermarkter oder jeden anderen Beruf muss authentisch wirken, Ihre Stärken hervorheben und auf die Stelle zugeschnitten sein, auf die Sie sich bewerben.

Gehen wir Schritt für Schritt durch, wie Sie ChatGPT effektiv nutzen können. 📝

Schritt 1: Sammeln Sie die richtigen Informationen

Bevor Sie ChatGPT um Hilfe bitten, müssen Sie sich mit den richtigen Informationen ausstatten. Je besser die Eingabe, desto besser das Ergebnis. Das benötigen Sie:

Kontaktinformationen: Name, E-Mail und Telefonnummer

Stellenangaben: Titel, Name des Unternehmens und eine Kopie der Stellenbeschreibung

Berufserfahrung: Relevante frühere Tätigkeiten, Beschäftigungsdaten und Schlüsselaufgaben

Fähigkeiten und Erfolge: Was macht Sie zu einem starken Kandidaten? Denken Sie über Ihre technischen Fähigkeiten, Soft Skills und wichtige Erfolge nach

Ausbildung: Erworbene Abschlüsse oder Zertifikate und besuchte Bildungseinrichtungen

Einblicke in das Unternehmen: Recherchieren Sie die Mission, die Werte und die Kultur des Unternehmens. Wenn Innovation, Zusammenarbeit oder Führungsqualitäten im Vordergrund stehen, sollten Sie dies in Ihrem Anschreiben widerspiegeln

ChatGPT fungiert auch als KI-Biografie-Generator, um anhand dieser Angaben eine überzeugende Vorstellung zu verfassen.

Halten Sie wichtige Details zur Stelle oder Ihrem Lebenslauf griffbereit

🧠 Fun Fact: Die erste öffentliche Einführung von ChatGPT im November 2022 war so beliebt, dass es in nur fünf Tagen eine Million Benutzer erreichte.

Schritt 2: Geben Sie ChatGPT die richtige Eingabeaufforderung

Wenn Sie dies noch nicht getan haben, gehen Sie zu ChatGPT und registrieren Sie sich für ein Konto.

Sie können den Dienst zwar als Gast nutzen, aber mit einem Konto können Sie den Chat-Verlauf speichern, was hilfreich ist, wenn Sie Ihr Anschreiben später überarbeiten möchten. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie mit dem Entwerfen beginnen.

Jetzt kommt der spaßige Teil – ChatGPT dazu bringen, ein Anschreiben zu erstellen. Der Schlüssel liegt darin, genügend Details anzugeben und gleichzeitig die Anfrage einfach und direkt zu halten.

📌 Beispiel: *Ich benötige ein Anschreiben für eine Position als [Titel] bei [Name des Unternehmens]. Ich habe [X] Jahre Erfahrung in [Branche] und bin spezialisiert auf [Schlüsselkompetenzen]. Das Unternehmen legt Wert auf [Unternehmenswerte], und ich möchte meine Erfahrung in [relevante Erfahrung] hervorheben

Wenn Sie einen Lebenslauf haben, können Sie diesen auch einfügen, indem Sie sagen: "Hier ist mein Lebenslauf als Referenz: [Text des Lebenslaufs]. " Dadurch erhält ChatGPT den Kontext, um einen ersten Entwurf zu erstellen, der speziell auf Sie und die Rolle zugeschnitten ist.

ChatGPT erstellt anhand Ihrer Vorgaben ein Anschreiben für Ihr Profil

🔍 Wussten Sie schon? ChatGPT kann in einer einzigen Unterhaltung über 10.000 Wörter generieren, aber frühere KI-Modelle hatten Schwierigkeiten, den Kontext über wenige Sätze hinaus aufrechtzuerhalten.

Schritt 3: ChatGPT hinsichtlich Struktur und Tonfall anleiten

Ein gutes, maßgeschneidertes Anschreiben konzentriert sich darauf, eine Geschichte zu erzählen. Achten Sie darauf, den gewünschten Ton und die gewünschte Struktur anzugeben. Fügen Sie KI-Prompt-Spezifikationen hinzu, wie z. B.:

Schreiben Sie in einem professionellen, aber freundlichen Ton

Halten Sie sich kurz, maximal 300 Wörter

Verwenden Sie einen Storytelling-Ansatz, um meine Wirkung zu verdeutlichen

Erstellen Sie eine aussagekräftige Einleitung, die Ihre Begeisterung für die Rolle zum Ausdruck bringt

Fügen Sie einen mittleren Abschnitt hinzu, in dem Sie Ihre Schlüsselkompetenzen und Erfahrungen hervorheben, die für die Stelle relevant sind

Schließen Sie mit einem Absatz, in dem Sie die Zinsen bekräftigen und zu weiteren Gesprächen einladen

Geben Sie ChatGPT Anweisungen zum Aufbau und Tonfall

🔍 Wussten Sie schon? ChatGPT kann Gedichte schreiben, Codes erstellen, Bücher zusammenfassen und sogar textbasierte Spiele spielen, aber es "versteht" nicht wirklich, was es sagt – es folgt statistischen Wahrscheinlichkeiten!

Schritt 4: Erstellen und überprüfen Sie das Anschreiben

Wenn Sie ein gutes Ergebnis erzielt haben, lesen Sie es sorgfältig durch. Achten Sie dabei auf Folgendes:

Relevanz: Spiegelt es Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen wider?

Authentizität: Klingt es wie Sie oder wirkt es zu roboterhaft?

Klarheit: Gibt es umständliche Formulierungen oder unnötige Füllwörter?

Sie sollten einige Sätze optimieren oder persönliche Akzente hinzufügen, um das Anschreiben natürlicher zu gestalten. Bei Bedarf können Sie es mit den Vorlagen von ChatGPT weiter verfeinern. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.

📌 Beispiel: Formulieren Sie dies ansprechender und weniger allgemein. Können Sie auch den Schluss überzeugender gestalten?

Wenn Sie mit dem Anschreiben zufrieden sind, polieren Sie es noch einmal. Lesen Sie es laut vor, um umständliche Formulierungen zu finden. Bitten Sie nach Möglichkeit einen Freund oder Mentor um Feedback. Formatieren Sie das Anschreiben anschließend richtig, speichern Sie es als PDF und hängen Sie es Ihrer Bewerbung als Anhang bei.

Sie können KI auch zum Verfassen von E-Mails für Ihre Bewerbung verwenden.

Einschränkungen beim Verfassen von Anschreiben mit ChatGPT

ChatGPT kann das Verfassen von Anschreiben vereinfachen, ist jedoch nicht narrensicher. Es kann zwar bei der Struktur, der Formulierung und den Ideen helfen, garantiert jedoch nicht automatisch eine herausragende Bewerbung. Wenn Sie sich zu sehr darauf verlassen, könnte Ihr Anschreiben generisch oder distanziert wirken.

Sehen wir uns einige Einschränkungen beim Verfassen von Anschreiben mit ChatGPT an. 💁

Fehlende Personalisierung: KI-generierte Anschreiben geben möglicherweise nicht vollständig Ihre einzigartige Stimme oder Persönlichkeit wieder, wodurch sie etwas langweilig wirken können. Um dies zu beheben, müssen Sie den Wortlaut anpassen und persönliche Details hinzufügen, damit es mehr nach Ihnen klingt

Abhängig von den Eingaben: Die Qualität Ihres Anschreibens hängt davon ab, wie gut Sie ChatGPT anleiten. Wenn Ihre Eingabe zu vage ist, erhalten Sie möglicherweise eine zu allgemeine oder sogar unpassende Antwort

Generiert ungenaue Angaben: Manchmal fügt ChatGPT Fähigkeiten oder Erfahrungen hinzu, die Sie nicht tatsächlich haben, insbesondere wenn Ihre Eingabe nicht spezifisch genug ist. Überprüfen Sie die Angaben immer doppelt, damit Sie sich nicht versehentlich falsch darstellen

Es fehlt die menschliche Note: KI ist großartig darin, Informationen zu strukturieren, aber sie kann nicht auf natürliche Weise die Begeisterung oder Wärme vermitteln, die ein gutes Anschreiben benötigt. Ein Personalverantwortlicher merkt in der Regel, wenn etwas zu roboterhaft klingt. Achten Sie daher darauf, Ihrem endgültigen Entwurf etwas Persönlichkeit zu verleihen

🔍 Wussten Sie schon? Das Konzept des Anschreibens stammt aus den 1930er Jahren, als Bewerbungen immer formeller und wettbewerbsorientierter wurden.

Erstellen Sie ein Anschreiben mit ClickUp

Sicher, ChatGPT kann Ihnen beim Verfassen eines Anschreibens helfen, aber wo behalten Sie den Überblick über die verschiedenen Versionen? Wie verfeinern Sie Ihren Text oder arbeiten mit anderen zusammen, um Feedback zu erhalten?

Wenn Sie eine nahtlose Möglichkeit zum Entwerfen, Überarbeiten und Organisieren Ihrer Anschreiben suchen, ist ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, genau das richtige Tool für Sie.

Mit ClickUp Docs können Sie alle Ihre Bewerbungsunterlagen an einem Ort schreiben und speichern, sodass Sie verschiedene Versionen für unterschiedliche Rollen leicht im Blick behalten können. Im Gegensatz zu den Lebenslaufvorlagen von Google Docs können Sie mit ClickUp direkt auf Portfolios verlinken, Erinnerungen für Nachfassaktionen festlegen und Zugriffsberechtigungen anpassen – alles an einem Ort.

Darüber hinaus bietet ClickUp Brain KI-Unterstützung, die über das Schreiben hinausgeht, um Ihr Anschreiben zu optimieren, personalisierte Elemente hinzuzufügen und sicherzustellen, dass Ihr Anschreiben alle wichtigen Notizen enthält.

Hier finden Sie eine Anleitung zum Verfassen eines Anschreibens auf Grundlage Ihres Profils mit ClickUp. 👀

Schritt 1: Erstellen Sie ein Dokument für Ihr Anschreiben

Das Wichtigste zuerst: Organisieren wir uns. Erstellen Sie in ClickUp einen eigenen Space für Bewerbungen. So können Sie alle Ihre Lebensläufe, Anschreiben und Stellenanzeigen übersichtlich an einem Ort speichern.

Sie können sogar ClickUp-Aufgaben einrichten, um Fristen, Nachfassaktionen und Interviewtermine zu verfolgen – damit nichts übersehen wird.

ClickUp-Dokument

Erstellen Sie ein ClickUp-Dokument für Ihr Anschreiben

Sobald Ihr Space bereit ist, gehen Sie zu ClickUp Docs und erstellen Sie ein neues Dokument. Geben Sie ihm einen einfachen Namen wie "Anschreiben – [Titel der Stelle]", damit Sie es später leicht wiederfinden können.

Mit ClickUp Docs können Sie Ihr Anschreiben mit Rich-Text-Formatierung formatieren, bei Bedarf Bilder oder Symbole hinzufügen und sogar Vorlagen für zukünftige Bewerbungen erstellen.

Schritt 2: Nutzen Sie Brain für KI-gestütztes Schreiben

ClickUp Brain

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihr Anschreiben beginnen sollen, oder Hilfe benötigen, um es überzeugender zu gestalten, ist ClickUp Brain genau das Richtige für Sie. Dieses KI-gestützte Tool kann Einleitungen generieren, aussagekräftige Formulierungen vorschlagen und Ihren Text verfeinern, damit Ihre Bewerbung aus der Masse heraussticht.

Geben Sie "/" oder "Mit KI schreiben" ein, um die KI aufzufordern

Geben Sie einfach ein, womit Sie Hilfe benötigen, z. B. "Einen selbstbewussten ersten Absatz für ein Anschreiben im Marketingbereich schreiben", und ClickUp Brain erledigt die Arbeit für Sie.

📌 Beispiel: "Verfassen Sie ein überzeugendes und professionelles Anschreiben für eine Position als [Titel] bei [Name des Unternehmens]. Verwenden Sie einen selbstbewussten und ansprechenden Ton und heben Sie meine [X Jahre] Erfahrung in [Branche] und meine Fachkenntnisse in [Schlüsselkompetenzen] hervor. Strukturieren Sie es mit einer starken Einleitung, einem Hauptteil, in dem Sie Ihre Leistungen hervorheben, und einem Schluss, der Ihre Begeisterung zum Ausdruck bringt und eine Handlungsaufforderung enthält. Halten Sie es prägnant (300–400 Wörter) und stimmen Sie es auf die Werte und die Mission von [Name des Unternehmens] ab. '

Erstellen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle ein Anschreiben

Erfahren Sie, wie Sie mit ClickUp Brain alles schreiben können, einschließlich eines Anschreibens👇

🧠 Fun Fact: Sogar Steve Jobs hat ein Anschreiben verfasst – seine handschriftliche Bewerbung aus dem Jahr 1973 wurde später für über 200.000 Dollar versteigert!

Schritt 3: Passen Sie Ihr Anschreiben an und polieren Sie es

Auch mit KI-Unterstützung sollte Ihr Anschreiben wie von Ihnen selbst verfasst klingen. Verwenden Sie ClickUp Assign Comments, um sich Notizen zu machen, Bereiche hervorzuheben, die überarbeitet werden müssen, oder um mit Mentoren oder Freunden zusammenzuarbeiten und Feedback einzuholen.

Markieren Sie beliebige Bereiche und taggen Sie Ihre Teammitglieder in ClickUp. Weisen Sie Kommentare für Feedback zu

📮ClickUp Insight: Während 34 % der Benutzer volles Vertrauen in KI-Systeme haben, verfolgt eine etwas größere Gruppe (38 %) einen Ansatz, der auf Vertrauen basiert, aber dennoch eine Überprüfung vorsieht. Ein eigenständiges Tool, das mit Ihrem Arbeitskontext nicht vertraut ist, birgt oft ein höheres Risiko, ungenaue oder unbefriedigende Antworten zu liefern. Aus diesem Grund haben wir ClickUp Brain entwickelt, die KI, die Ihr Projektmanagement, Ihr Wissensmanagement und Ihre Zusammenarbeit in Ihrem gesamten Workspace und integrierten Tools von Drittanbietern verbindet. Erhalten Sie kontextbezogene Antworten ohne Umschalten und steigern Sie Ihre Arbeitseffizienz um das 2- bis 3-fache, genau wie unsere Clients bei Seequent.

Schritt 4: Speichern, exportieren und bewerben

Wenn Sie mit Ihrem Anschreiben zufrieden sind, exportieren Sie es mit nur wenigen Klicks als PDF- oder Word-Dokument. Sie können auch mehrere Versionen in ClickUp griffbereit halten, sodass Sie nicht bei Null anfangen müssen, wenn Sie es für eine andere Stelle anpassen müssen.

Klicken Sie oben rechts auf "Freigeben" und exportieren Sie Ihr Anschreiben

🧠 Fun Fact: Die Formulierung "To Whom It May Concern" (An alle, die es betrifft) gilt als veraltet. Die meisten Personalverantwortlichen bevorzugen eine direkte Anrede oder verzichten sogar ganz darauf, wenn kein Name angegeben ist.

ClickUp hat alles für Sie

Das Verfassen eines Anschreibens mit ChatGPT ist ein guter Anfang, aber es ist nicht das Einzige, was zwischen Ihnen und Ihrem nächsten Job steht. Die Personalisierung Ihrer Bewerbung, die Nachverfolgung von Fristen und das Verfolgen mehrerer Stellenangebote können schnell überwältigend werden.

ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, hilft Ihnen bei allem.

Mit ClickUp Docs können Sie Ihre Anschreiben, Lebensläufe und Notizen zur Jobsuche an einem Ort entwerfen, bearbeiten und speichern. Benötigen Sie über ChatGPT hinaus KI-gestützte Unterstützung? ClickUp Brain kann Schlüsselbeschreibungen für Stellen verfassen, zusammenfassen und sogar Verbesserungen für Bewerbungen vorschlagen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅