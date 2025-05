die 10 besten Alternativen zu KI von Grubby, um Inhalte von KI menschlicher zu gestalten

"Entschuldigung, Ihr von KI geschriebener Blog-Beitrag wurde markiert. "

Nach stundenlanger Erstellung von Inhalten kann diese Nachricht wie ein Schlag in die Magengrube wirken, nur um dann von KI-Detektoren abgelehnt zu werden.

Während tools wie Grubby AI schon lange eine Lösung für dieses Problem darstellen, führt die Limitierung ihrer Funktionen bei komplexen Aufgaben dazu, dass Benutzer oft nach besseren Alternativen suchen.

Aber geben Sie das Schreiben mit KI noch nicht auf! Der Markt bietet jetzt einen Bereich leistungsstarker Alternativen zu Grubby AI, die für die Erstellung natürlich klingender, vermenschlichter Inhalte entwickelt wurden.

In diesem Leitfaden werden die 10 besten Tools vorgestellt, die Grubby AI übertreffen, sowie ihre Features, Limits und realen Anwendungen, damit Sie die beste Lösung für Ihre Anforderungen an Inhalte finden.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Sie suchen nach dem perfekten tool, um Inhalte von KI zu vermenschlichen? Hier ist eine kurze Übersicht über die besten Alternativen, die wir untersucht haben: : Am besten für die Erstellung von Inhalten durch KI und die Optimierung von Workflows geeignet ClickUp: Am besten für die Erstellung von Inhalten durch KI und die Optimierung von Workflows geeignet

Jasper KI: Am besten für die Humanisierung von Inhalten in Unternehmen geeignet

QuillBot: Am besten für akademisches und professionelles Schreiben geeignet

*kI vermenschlichen: Am besten für die umfassende Umwandlung von Texten geeignet

Hemingway Editor: Am besten für die Verbesserung der Lesbarkeit

ZeroGPT: Am besten zur Verhinderung der Erkennung von KI

storyChiefs AI Brand Voice Studio:* Am besten für markenkonsistente Inhalte

Perplexity KI: Am besten für die Erstellung forschungsbasierter Inhalte geeignet

Copyleaks: Am besten für die Überprüfung der Authentizität von Inhalten geeignet

Spinbot: Am besten für die schnelle Umformulierung von Inhalten geeignet

Einführung in Grubby AI und seine Anwendungsfälle

Grubby AI entstand als Reaktion auf die wachsende Notwendigkeit, KI-generierte Inhalte menschlicher und unauffälliger zu gestalten. Das tool wurde immer beliebter, weil es Satzstrukturen ändern, den Wortschatz verfeinern und Inhalte umformulieren kann, um die KI-Erkennung zu umgehen – und das alles unter Beibehaltung der Botschaft und Verbesserung der Lesbarkeit.

Im Kern dient Grubby AI als ziemlich gutes Tool zur Umwandlung von Texten für Benutzer wie: *ersteller von Inhalten: Bearbeiten Sie KI-Inhalte wie Artikel, Blogbeiträge und Marketingtexte, damit sie natürlich und ansprechend klingen

Studierende : Verfeinern Sie akademische Texte mit KI-Unterstützung und bewahren Sie dabei den menschlichen Touch

Marketingfachleute : Passen Sie KI-generierte Inhalte für Markenkommunikation und Kampagnen an

Social-Media-Manager : Automatisierte Beiträge und Antworten sollten menschlicher gestaltet werden, um den Erwartungen der Zielgruppe zu entsprechen

E-Commerce-Teams : Verwandeln Sie von KI geschriebene Produktbeschreibungen in überzeugende und authentische Listen

Kundenservice-Teams : Polieren Sie automatisierte E-Mails für einen persönlicheren und professionelleren Ton auf

Blogger und Autoren : Verbessern Sie KI-unterstützte Inhalte wie Blog-Posts und Artikel für bessere Lesbarkeit und besseren Flow

Forscher und Akademiker: Verbessern Sie KI-generierte akademische Arbeiten, Forschungszusammenfassungen und Berichte

🧠 Fun Fact: 83 % der Marketingfachleute geben an, dass sie mit KI mehr Inhalte produzieren können als ohne.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI für die Dokumentation einsetzt (Anwendungsfälle und Eingabeaufforderungen)

Warum Alternativen zu Grubby AI in Betracht ziehen?

Grubby AI war eine beliebte Wahl für die grundlegende Umwandlung von Inhalten, aber es fällt ihm schwer, die Anforderungen der modernen Erstellung von Inhalten zu erfüllen. Hier sind die Schlüssel-Limits, die Benutzer dazu bringen, nach fortgeschritteneren Alternativen zu suchen.

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten: Keine nahtlose Integration in den Workflow, sodass Benutzer zwischen Plattformen wechseln müssen und die Produktivität von Teams, die mehrere Inhalte verwalten, beeinträchtigt wird ❌

anforderungen an die Optimierung von Workflows: *Bietet keine Features wie Nachverfolgung von Versionen, Tools für die Zusammenarbeit, CMS-Integration, Analysen und Automatisierung ❌

Branchenspezifische Anforderungen: Zu erledigen sind keine besonderen Anforderungen einzelner Branchen, wie Plagiatsprüfungen für den akademischen Bereich, die Wahrung der Markenstimme für das Marketing und die Skalierbarkeit für Unternehmen ❌

Bedenken hinsichtlich der Kosteneffizienz: Es sind mehrere Tools erforderlich, um Lücken zu schließen, was die Kosten erhöht, während moderne Alternativen umfassende Lösungen und einen besseren Wert bieten, trotz höherer Anfangspreise ❌

Fortgeschrittene KI-Erkennungsherausforderungen: Kann Kohärenz, Kontext und Semantik nicht auf dem Niveau moderner Erkennungssysteme analysieren ❌

Diese Limits fördern die Einführung fortschrittlicher tools, die diese Lücken schließen und maßgeschneiderte Features für die sich weiterentwickelnden Anforderungen an die Erstellung von Inhalten bieten.

Die 10 besten Alternativen zu Grubby KI

Sind Sie bereit, Optionen zu erkunden, die Ihnen bei der Erstellung natürlicher, detektorsicherer Inhalte helfen? Wir haben die besten Alternativen getestet und analysiert, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen tools für Ihre Bedürfnisse zu helfen.

1. ClickUp (am besten für die Erstellung von Inhalten durch KI und die Optimierung von Workflows geeignet)

Sind Sie es leid, mit mehreren Tools für die Erstellung von Inhalten, die Humanisierung von KI und die Zusammenarbeit im Team zu jonglieren? ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, integriert diese wesentlichen Funktionen nahtlos.

Im Gegensatz zu Grubby AI, das sich ausschließlich auf die Umwandlung von Text konzentriert, kombiniert ClickUp leistungsstarke Funktionen zur Erstellung von Inhalten mit robusten Features zur Verwaltung von Workflows und ist damit das ideale tool für den Einsatz von KI im Content-Marketing.

ClickUp Brain

Erstellen Sie neue Inhalte oder verbessern Sie vorhandene Inhalte mit ClickUp AI oder ClickUp Brain

ClickUp Brain geht über die einfache Humanisierung von Text hinaus, indem es den Kontext versteht und den natürlichen Flow der Sprache beibehält. Es lernt aus Ihrem Schreibstil und den Präferenzen Ihrer Marke und sorgt so für einen einheitlichen Ton in allen Inhalten.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain vollständige Blogbeiträge aus spezifischen Eingabeaufforderungen

Es kann Variationen Ihrer Inhalte generieren und dabei die ursprüngliche Botschaft beibehalten, sodass Sie mehrere einzigartige Versionen erstellen können, die KI-Erkennungstools bestehen.

ClickUp Dokumente

ClickUp Docs verändert die Art und Weise, wie Teams bei der Erstellung von Inhalten zusammenarbeiten. Es dient als zentraler hub, in dem Teams Inhalte mit KI-Unterstützung in Echtzeit schreiben, bearbeiten und verfeinern können.

Die intelligenten Formatierungsoptionen und die Versionskontrolle der Plattform gewährleisten die Konsistenz aller Dokumente. Mit Features wie gleichzeitiger Bearbeitung und automatischen Vorschlägen für Inhalte erleichtert ClickUp Docs mehreren Mitgliedern eines Teams die Arbeit an demselben Dokument.

Erstellen Sie Blogs mit ClickUp Brain und ClickUp Docs und arbeiten Sie dann mit anderen Mitgliedern Ihres Teams zusammen, um sie zu verfeinern

Die nahtlose Integration von Brain und Dokumenten schafft ein leistungsstarkes System für den Workflow von Inhalten. Die Erstellung von Inhalten beginnt mit KI-generierten Entwürfen oder von Menschenhand geschriebenen Inhalten in Dokumenten, gefolgt von einer gemeinsamen Bearbeitung, bei der Mitglieder des Teams Inhalte gleichzeitig verfeinern können.

Die besten Features von ClickUp

Richten Sie Workflows für die automatische Genehmigung von Inhalten mit anpassbaren Phasen ein

Erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen für Inhalte mit KI-gestützten Styleguides

Planen und verwalten Sie die Veröffentlichung von Inhalten auf mehreren Plattformen

Überwachen Sie die Metriken zur Leistung von Inhalten und die Analysen zur Produktivität von Teams

Limits von ClickUp

Anfängliche Lernkurve aufgrund des umfassenden Featuresets

Einige fortgeschrittene Features der KI erfordern ein zusätzliches Abonnement

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisinformationen

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4, 7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

ClickUp hat die Effizienz unseres Teams erhöht, indem es alle Aufgaben in das Diagramm des Workflows aufgenommen hat, wodurch wir die Dinge wie erforderlich organisieren konnten und die Nachverfolgung, Aktualisierung und Dokumentation sehr reibungslos verlief.

ClickUp hat die Effizienz unseres Teams erhöht, indem es alle Aufgaben in das Diagramm des Workflows aufgenommen hat, wodurch wir die Dinge wie erforderlich organisieren und die Nachverfolgung, Aktualisierung und Dokumentation sehr reibungslos gestalten konnten.

2. Jasper KI (am besten für die Humanisierung von Inhalten in Unternehmen geeignet)

via Jasper AI

Inhalte von 10 auf 1.000 Stück zu skalieren, ohne dabei die menschliche Note zu verlieren, ist keine leichte Aufgabe – aber hier kommt Jasper KI ins Spiel.

🌎 Faktencheck: 45 % der B2B-Vermarkter haben Schwierigkeiten, die Produktion von Inhalten zu skalieren und gleichzeitig die Qualität zu erhalten. Herkömmliche tools sind dafür nicht geeignet.

Im Gegensatz zu den grundlegenden Textumwandlungen von Grubby AI bietet Jasper Lösungen für Unternehmen, die eine konsistente Markenstimme beibehalten und authentische, menschenähnliche Inhalte produzieren.

Dank fortschrittlicher Verarbeitung natürlicher Sprache und Training in menschlichen Schreibmustern erstellt Jasper Inhalte, die bei den Lesern Anklang finden und sogar KI-Erkennungstools passieren – und definiert so die Erstellung von Inhalten in Unternehmen in großem Maßstab neu.

Die besten Features von Jasper KI

Benutzerdefinierter Schreibstil und -ton für mehrere Inhalte gleichzeitig

Erstellen Sie SEO-optimierte Inhalte mit integrierter Lesbarkeitsanalyse

Skalieren Sie die Produktion von Inhalten und behalten Sie dabei eine konsistente Markenstimme bei

Integration in die wichtigsten Plattformen für Inhalte und Marketing-tools

Limits der Jasper-KI

Höherer Preis im Vergleich zu einfacheren Alternativen

Erfordert anfängliche Investition in das Setup der Vorlage

Preise für KI von Jasper

Ersteller: 49 $/Monat pro Platz

Pro: 69 $/Monat pro Platz

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper KI

G2: 4, 7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jasper KI?

Jasper ist ein zuverlässiges tool, mit dem wir in wenigen Minuten nützliche Inhalte für die Websites unserer Clients erstellen können. Die Inhalte sind in der Regel korrekt und müssen nur geringfügig bearbeitet und überprüft werden. Aufgrund der relativ hohen Kosten für das Abonnement müssen Sie jedoch mehr Aufgaben haben, um Ihre Investition wieder hereinzuholen. In Bezug auf die Leistung ist es recht schnell und zuverlässig.

Jasper ist ein zuverlässiges tool, mit dem wir in wenigen Minuten nützliche Inhalte für die Websites unserer Clients erstellen können. Die Inhalte sind in der Regel korrekt und müssen nur geringfügig bearbeitet und überprüft werden. Aufgrund der relativ hohen Kosten für das Abonnement müssen Sie jedoch mehr Aufgaben haben, um Ihre Investition wieder hereinzuholen. In Bezug auf die Leistung ist es recht schnell und zuverlässig.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-SEO-Software-Tools

3. QuillBot (am besten für akademisches und professionelles Schreiben geeignet)

via QuillBot

Wenn Ihr akademischer Ruf auf dem Spiel steht, reichen einfache KI-Humanisierungstools wie Grubby AI nicht aus. Aus diesem Grund hat sich QuillBot als erste Wahl für Akademiker und Fachleute herausgestellt und bietet einen ausgefeilteren Ansatz für die Umwandlung von Inhalten.

Während Grubby AI grundlegende Änderungen an Texten vornimmt, verwendet die fortschrittliche Paraphrasierungstechnologie von QuillBot sieben Schreibmodi, mit denen Benutzer den Ton und den Stil ihrer Inhalte optimieren können.

Diese Vielseitigkeit macht es besonders wertvoll für Studenten und Berufstätige, die sicherstellen müssen, dass ihre Arbeit originell und akademisch fundiert ist.

Die besten Features von QuillBot

Verwenden Sie fortschrittliche Paraphrasierungsalgorithmen mit Kontextverständnis

Wechseln Sie zwischen mehreren Schreibmodi für unterschiedliche Inhalte

Gleichzeitige Überprüfung von Grammatik und Plagiaten

Achten Sie beim Umschreiben akademischer Inhalte auf die Zitiergenauigkeit

Limits von QuillBot

Die kostenlose Version hat ein Limit bei der Wortzahl

Einige erweiterte Features sind nur in Premium-Plänen verfügbar

QuillBot-Preise

Kostenlos: Grundlegende Features

Premium: 9,95 $/Monat pro Benutzer

QuillBot-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 3/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 100 Bewertungen)

4. KI vermenschlichen (am besten für umfassende Umwandlung von Texten)

via Humanize AI

Stellen Sie sich vor, Sie verbringen Stunden damit, von KI erstellte Inhalte zu optimieren, nur um sie dann als künstlich gekennzeichnet zu bekommen – eine häufige Frustration bei einfachen Tools wie Grubby AI.

Betreten Sie Humanize AI – eine Plattform, die mit ihren kontextsensitiven Algorithmen die Umwandlung von Inhalten revolutionieren soll. Humanize AI nutzt fortschrittliche Modelle des maschinellen Lernens, die auf verschiedene Schreibstile trainiert sind, um Ihre Botschaft zu bewahren und gleichzeitig einen natürlichen Sprachfluss zu gewährleisten. Sie eignet sich perfekt für Ersteller von Inhalten, die ihren Ton an unterschiedliche Zielgruppen anpassen, und zeichnet sich durch die Aufrechterhaltung der Kohärenz über längere Texte hinweg aus, wodurch sie einen neuen Standard für Tools zur Humanisierung von Inhalten setzt.

Die besten Features von KI vermenschlichen

Inhalte mit Kontextverständnis und -erhaltung transformieren

Passen Sie den Schreibstil an die demografische Zielgruppe an

Wenden Sie natürliche Sprachmuster aus umfangreichen Schreibdatenbanken an

Generieren Sie mehrere menschenähnliche Variationen desselben Inhalts

KI-Limits menschlicher machen

Monatliche Limits für das Volumen von Inhalten bei Plänen der unteren Stufen

Erweiterte Features erfordern ein Premium-Abonnement

KI-Preise menschlicher gestalten

Lite: 19 $/Monat pro Benutzer

*standard: 29 $/Monat pro Benutzer

Pro: 79 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von KI vermenschlichen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über Humanize KI?

Das Beste daran – Es umgeht alle KI-Erkennung, das Zweite ist, dass es die Bedeutung des Inhalts nicht verändert, das Dritte ist, dass es sehr benutzerfreundlich ist, ich fand es sehr nützlich, es arbeitet schnell

Das Beste daran: Es umgeht die KI-Erkennung. Zweitens: Es ändert nicht die Bedeutung des Inhalts. Drittens: Es ist sehr benutzerfreundlich. Ich fand es sehr nützlich. Es arbeitet schnell

5. Hemingway Editor (am besten für die Verbesserung der Lesbarkeit)

über Hemingway Editor

Während sich die meisten KI-Tools zur Humanisierung ausschließlich auf die Umgehung der Erkennung konzentrieren, wie sieht es mit der Verbesserung Ihrer Inhalte aus? Aus diesem Grund sollten Sie sich den Hemingway Editor ansehen.

Es unterscheidet sich von Grubby AI und ähnlichen Tools, indem es Klarheit und Lesbarkeit über die bloße Vermeidung von Erkennung stellt.

Der Hemingway Editor hilft dabei, komplexe, von KI generierte Inhalte in klare, prägnante und natürlich fließende Texte umzuwandeln, die bei den Lesern ankommen. Das Echtzeit-Feedback zu Satzstruktur, Wortwahl und Lesbarkeitsstufen stellt sicher, dass die Inhalte eine effektive Verbindung zu Ihrem Publikum herstellen.

🧠 Fun Fact: Die Hemingway-App ist nach Ernest Hemingway benannt, der für seinen prägnanten und direkten Schreibstil bekannt ist. Die App soll Autoren dabei helfen, Hemingways Klarheit nachzuahmen, indem sie lange, komplexe Sätze und häufige Fehler identifiziert.

Die besten Features des Hemingway Editors

Markieren Sie komplexe Sätze und schlagen Sie einfachere Alternativen vor

Passiv erkennen und Aktiv empfehlen

Berechnen Sie die Lesbarkeitsbewertung in Echtzeit

Schlagen Sie Verbesserungen des Vokabulars für eine klarere Kommunikation vor

Limits des Editors von Hemingway

Der Schwerpunkt liegt auf der Lesbarkeit und nicht auf der umfassenden Umwandlung von Inhalten

Limitierte Features zur Vermeidung der KI-Erkennung

Preise für den Hemingway Editor

*individueller Plan für 5.000 Benutzer: 25 $/Monat pro Benutzer

Individueller Plan für 10.000 Zeichen: 30 $/Monat pro Benutzer

*plan für Teams mit 10.000 Benutzern: 30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Hemingway Editor

G2: 4, 4/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer im wirklichen Leben über Hemingway Editor?

Ich empfehle allen, die ihre Schreibfähigkeiten verbessern möchten, die Hemingway-App. Sowohl Anfänger als auch erfahrene Autoren finden in dieser App alles, was sie brauchen, um ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern.

Ich empfehle allen, die ihr Schreiben verbessern möchten, die Hemingway-App. Sowohl Anfänger als auch erfahrene Autoren finden in dieser App alles, was sie brauchen, um ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern.

6. ZeroGPT (am besten zur Verhinderung der Erkennung von KI geeignet)

via ZeroGPT

KI-Erkennungsalgorithmen werden von Tag zu Tag intelligenter, während grundlegende Humanisierungs-Tools an Effektivität verlieren. Hier kommt ZeroGPT ins Spiel.

Im Gegensatz zum allgemeinen Ansatz von Grubby AI ist ZeroGPT darauf spezialisiert, Inhalte präzise an der KI-Erkennung vorbeizuschleusen. Seine fortschrittlichen Algorithmen strukturieren KI-generierte Texte so um, dass sie sich wie authentische menschliche Texte lesen, während die ursprüngliche Botschaft und Absicht erhalten bleibt.

ZeroGPT liefert zuverlässigere und ausgefeiltere Ergebnisse als umfassendere tools, indem es sich ausschließlich auf die Verhinderung der KI-Erkennung konzentriert und so einen neuen Standard für die nahtlose Umwandlung von Inhalten setzt.

👀 Wussten Sie schon? ZeroGPT gibt eine Genauigkeitsrate von bis zu 98 % bei der Erkennung von KI-generierten Texten an, die durch die Analyse von über 10 Millionen Artikeln und Texten mithilfe der DeepAnalyse™-Technologie ermittelt wurde.

Die besten Features von ZeroGPT

Testen Sie Inhalte gleichzeitig mit mehreren KI-Erkennungssystemen

Geben Sie spezifische Empfehlungen zur Humanisierung gekennzeichneter Abschnitte

Generieren Sie alternative Formulierungen, die den natürlichen Flow beibehalten

Nachverfolgung der Bewertungen zur Authentifizierung von Inhalten über mehrere Versionen hinweg

Limits von ZeroGPT

Limitierte Features über die KI-Erkennungsverhinderung hinaus

Längere Bearbeitungszeit für längere Inhalte

ZeroGPT-Preise

Pro: 9,99 $/Monat

Plus: 19,99 $/Monat

Max: 26,99 $/Monat

ZeroGPT-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 0/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung verwalten mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 tools, während Teams mit hoher Leistung ihre Effizienz durch ein Limit ihres Toolkits auf neun oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, die mit KI-gestützten Workflows abgeschlossen ist. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

7. StoryChiefs KI-Tool "Brand Voice Studio" (am besten für markenkonsistente Inhalte geeignet)

Ihre Markenstimme ist Ihre Identität in der digitalen Welt – können Sie es sich leisten, sie während des KI-Humanisierungsprozesses verblassen zu lassen?

StoryChiefs AI Brand Voice Studio geht dieses Problem direkt an und schließt eine Schlüssellücke, die von Tools wie Grubby AI hinterlassen wurde.

StoryChief kombiniert die Vermeidung von KI-Erkennung mit der Bewahrung der Markenstimme und stellt so sicher, dass Ihre Inhalte authentisch bleiben und mit Ihrer Identität übereinstimmen. Der einzigartige Ansatz des Unternehmens nutzt das Training der Markenstimme und Vorlagen für Aufforderungen, um KI-generierte Inhalte zu erstellen.

StoryChiefs KI-Tool "Brand Voice Studio" ist perfekt für Marketing-Teams und Agenturen, die mehrere Markenstimmen verwalten.

Die besten Features von StoryChiefs KI-Tool "Brand Voice Studio"

Erstellen und pflegen Sie Markenstimmprofile für konsistente Inhalte

Wenden Sie markenspezifische Sprachmuster auf alle Inhalte an

Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams zusammen und wahren Sie dabei die Stimmkonsistenz

Überwachen Sie die Einhaltung der Markenstimme in Echtzeit

StoryChiefs KI-Studio für Markenstimme: Limits

Erfordert anfängliche Setup-Zeit für das Training der Markenstimme

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit einem Premium-Abonnement

StoryChiefs KI-Brand-Voice-Studio-Preise

Teil des StoryChief-Abonnements

StoryChiefs KI Brand Voice Studio Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

8. Perplexity KI (am besten für die Generierung forschungsbasierter Inhalte geeignet)

über Perplexity KI

Haben Sie sich jemals gefragt, wie man KI-generierte Inhalte sowohl sachlich als auch ansprechend gestalten kann?

Perplexity KI kombiniert die Umwandlung von Inhalten mit fortschrittlichen Recherchefunktionen. Dieser innovative Ansatz stellt sicher, dass Ihre Inhalte nicht nur menschenähnlich, sondern auch sachlich korrekt und gut recherchiert sind.

Die Fähigkeit der Plattform, Echtzeitinformationen zu integrieren und gleichzeitig einen natürlichen Schreibstil beizubehalten, macht sie besonders effektiv für Einzelpersonen oder Teams, die Inhalte verfassen und aktuelle Informationen mit ansprechendem, menschlichem Schreibstil verbinden müssen.

Die besten Features von Perplexity KI

Erstellen Sie forschungsbasierte Inhalte mit automatischen Zitaten

Erstellen Sie inhaltsreiche Inhalte mithilfe von Echtzeitdaten

Verwandeln Sie technische Informationen in lesbare, menschenähnliche Inhalte

Überprüfen Sie Fakten und behalten Sie dabei den natürlichen Flow der Sprache bei

Limits der KI Perplexity

Für die Recherche-Features ist eine Verbindung zum Internet erforderlich

Teurer als einfache Humanisierungs-tools

Preise für KI von Perplexity

Free: Basic features

Pro: 20 $/Monat

*enterprise: 40 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu KI von Perplexity

G2: 4, 6/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Copyleaks (am besten für die Überprüfung der Authentizität von Inhalten geeignet)

via Copyleaks

Während sich Grubby AI ausschließlich auf die Umwandlung von Texten konzentriert, verfolgt Copyleaks einen dualen Ansatz, indem es die Erkennung von KI mit einer fortschrittlichen Plagiatsprüfung kombiniert.

Die fortschrittlichen Algorithmen des Tools können Inhalte über mehrere Dimensionen hinweg analysieren und helfen Ihnen, Texte zu erstellen, die die KI-Erkennung bestehen und die akademische und berufliche Integrität wahren. Dieses Feature ist besonders für Bildungseinrichtungen und professionelle Ersteller von Inhalten von Nutzen.

Die besten Features von Copyleaks

Scannen Sie Inhalte sowohl mit KI-Erkennungsprogrammen als auch mit Plagiatsdatenbanken

Erstellen Sie detaillierte Berichte zur Authentifizierung mit spezifischen Verbesserungsvorschlägen

Unterstützt mehrere Sprachen und Schreibstile

Nachverfolgung der Bewertungen der Originalität von Inhalten im Laufe der Zeit

Limits von Copyleaks

Längere Verarbeitungszeit für gründliche Scans

Premium-Features sind teurer

Copyleaks-Preise

kI + Plagiatserkennung*: 16,99 $/Monat

Plagiatsprüfung : 10,99 $/Monat

KI-Erkennung : 9,99 $/Monat

Enterprise & LMS: Benutzerdefinierte Preise

Copyleaks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (90+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Copyleaks?

Ich schätze die benutzerfreundliche Oberfläche und die klare Berichterstellung von Copyleaks. Die Navigation und die Ergebnisse sind leicht verständlich, sodass das Tool für Benutzer aller technischen Niveaus zugänglich ist. Darüber hinaus ist die Geschwindigkeit des Tools bei der Verarbeitung von Dokumenten beeindruckend, was Zeit spart und die Effizienz erhöht.

Ich schätze die benutzerfreundliche Oberfläche und die klare Berichterstellung von Copyleaks. Die Navigation und die Ergebnisse sind leicht verständlich, sodass das Tool für Benutzer aller technischen Niveaus zugänglich ist. Darüber hinaus ist die Geschwindigkeit, mit der das tool Dokumente verarbeitet, beeindruckend, was Zeit spart und die Effizienz erhöht.

10. Spinbot (am besten für die schnelle Umformulierung von Inhalten)

via Spinbot

Stellen Sie sich das Umformulieren von Inhalten wie einen schnellen Outfitwechsel vor – schnell, effizient und natürlich. Genau hier zeichnet sich Spinbot aus, indem es eine einfachere, optimierte Alternative zum komplexen Prozess von Grubby AI bietet.

Spinbot wurde für kürzere Texte entwickelt und konzentriert sich auf eine schnelle und effektive Neuformulierung unter Beibehaltung der Lesbarkeit, wodurch es sich perfekt für Social-Media-Beiträge, kurze Artikel oder Produktbeschreibungen eignet.

Durch die Priorisierung von Geschwindigkeit und Einfachheit liefert Spinbot natürlich fließenden Text, der die Aufgabe erledigt und gleichzeitig mühelos grundlegende KI-Erkennungstools überlistet.

Die besten Features von Spinbot

Inhalte sofort mit einem Klick umwandeln

Behalten Sie die Keyword-Dichte bei, während Sie die Satzstruktur variieren

Erstellen Sie mehrere einzigartige Versionen desselben Inhalts

Verarbeiten Sie zahlreiche Inhalte im Stapelverarbeitungsmodus

Spinbot-Limits

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungsoptionen

Am besten geeignet für kürzere Inhalte

Spinbot-Preise

Free: Grundlegende Features mit Limits

Premium: 10 $/Monat

Business: 25 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Spinbot

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Die beste Grubby-KI-Alternative für Sie

Die Wahl der richtigen Alternative hängt von Ihren spezifischen Anforderungen an Inhalte und Workflows ab. Der Schlüssel liegt in der Wahl eines Tools, das Ihnen bei der Erstellung menschlicher Inhalte hilft und sich nahtlos in Ihren Workflow zur Erstellung von Inhalten einfügt.

Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung für ein KI-Tool Faktoren wie das Volumen der Inhalte, die Größe des Teams und spezifische Anwendungsfälle.

Jedes tool hat seine eigenen Stärken, aber ClickUp bietet die umfassendste Lösung mit integrierten KI- und Kollaborationsfunktionen.

Sind Sie bereit, die Erstellung Ihrer Inhalte zu optimieren? Melden Sie sich bei ClickUp an und erleben Sie die perfekte Mischung aus KI-gestützter Inhaltserstellung und Workflow-Management.