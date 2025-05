Dubsado vs. HoneyBook: Welches CRM ist das Beste für Ihr Geschäft?

Eigentümer kleiner Unternehmen kennen den Kampf: E-Mails von Kunden, die den Posteingang überfluten, unbezahlte Rechnungen, die sich stapeln, und Verträge, die auf dem Desktop verstreut sind. Am Freitag ertrinken Sie in der Arbeit des Administrators, anstatt das zu tun, was Sie lieben.

Dubsado und HoneyBook CRM-Systeme drehen dieses Skript um. Sie erfassen Leads, automatisieren Nachfassaktionen und sammeln Zahlungen, während Sie schlafen. Stellen Sie sich vor, Sie beenden Ihren Arbeitstag mit einer leeren Liste zu erledigender Aufgaben und dem geistigen Freiraum, um Ihr Geschäft tatsächlich auszubauen.

Aber hier ist die eigentliche Frage: Können diese CRMs die Erwartungen erfüllen? Wenn Sie überlegen, wie Sie ein CRM auswählen können, das zu Ihrem Geschäft passt, haben wir hier den ultimativen Vergleich zwischen Dubsado und HoneyBook für Sie.

Was ist Dubsado?

Dubsado ist ein CRM, das für Eigentümer kleiner Unternehmen, Freiberufler und Dienstleister entwickelt wurde. Es hilft bei der Verwaltung von Kunden-Onboarding, Verträgen, Rechnungsstellung und Workflows – alles an einem Ort.

Die benutzerdefinierten Formulare für Kontaktaufnahmen von Dubsado und ein integrierter Terminplaner ermöglichen es Unternehmen, mühelos mit Kunden zu interagieren, und geben Ihnen mehr Zeit, sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts zu konzentrieren.

Features von Dubsado

Dubsado vereinfacht Geschäftsabläufe durch die Kombination von Kundenverwaltung, Automatisierung und Finanztools. Sehen wir uns die Features an.

🌟 Feature Nr. 1: Anpassbare Formulare und Vorlagen für jede Interaktion mit dem Kunden

Die anpassbaren Vorlagen und Formulare von Dubsado vereinfachen die Kundenverwaltung in jeder Phase der Kundenbeziehung. Sie können Formulare zur Leaderfassung, Kundenangebote, Geschäftsvereinbarungen und Fragebögen ganz einfach benutzerdefiniert anpassen und wiederverwenden, um eine konsistente Kundenkommunikation zu gewährleisten und Leads schnell zu erfassen.

Clients können in einem nahtlosen Schritt überprüfen, unterschreiben und bezahlen, wodurch das Hin und Her für ein freiberufliches Geschäft reduziert wird.

🌟 Feature Nr. 2: Automatisierte Rechnungsstellung und Nachverfolgung von Zahlungen online

Kleine Geschäfte haben oft Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung von Kundenrechnungen und dem Status von Zahlungen. Dubsado erleichtert dies durch benutzerdefinierte Rechnungsstellung, automatische Erinnerungen an Zahlungen und wiederkehrende Rechnungsstellung.

Sie können Handelsrechnungen erstellen, eine Verbindung zu einem Zahlungsabwickler herstellen und sie direkt an Clients senden – ohne manuelle Nachverfolgung.

🌟 Feature Nr. 3: Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und Nachverfolgung von Clients

Die Automatisierung des Workflows von Dubsado kümmert sich um die Kommunikation mit dem Kunden, die Terminplanung und die Rechnungsstellung, ohne dabei die persönliche Note zu verlieren.

Sie können automatisierte E-Mails, Erinnerungen an Zahlungen und Aufgabenauslöser einrichten, um Projekte am Laufen zu halten. Benutzerdefinierte Felder füllen automatisch Kundendaten aus, um den manuellen Aufwand zu reduzieren. Benutzerdefinierte Workflows sorgen dafür, dass Nachverfolgungen, Verträge und Schlüsselaufgaben im Auge behalten werden.

Ein strukturierter CRM-Prozess wie dieser hilft Unternehmen dabei, effizientere Workflows für das Kundenmanagement zu erstellen.

🌟 Feature Nr. 4: Integrierte Terminplanung für nahtlose Client-Buchungen

Dubsado bietet auch einen integrierten Planer zur Automatisierung von Terminbuchungen. Verbinden Sie einfach Ihren Kalender, legen Sie die Verfügbarkeit fest und lassen Sie Kunden Sitzungen direkt von Ihrer Website aus buchen.

Das System prüft auf Konflikte, bevor es kostenlose Zeitfenster anbietet, und hängt Formulare zur Erfassung von Kundendaten im Voraus an Termine an. Dies sorgt für reibungslosere und effizientere Meetings.

Dubsado-Preise

Free

Plan für Einsteiger: 20 $ pro Monat

Premier Plan: 40 $ pro Monat

Wussten Sie schon? Laut dem U. S. Bureau of Labor Statistics scheitern 23 % der kleinen Geschäfte innerhalb ihres ersten Jahres, und fast die Hälfte überlebt nicht länger als fünf Jahre – oft aufgrund schlechter Finanz- und Kundenmanagementsysteme.

Was ist HoneyBook?

HoneyBook ist eine CRM-Lösung für die Verwaltung von Angeboten, Verträgen, Rechnungen und die Kommunikation mit Kunden.

Als cloudbasierte CRM-Software ermöglicht Ihnen HoneyBook die Verwaltung von Kundeninteraktionen von überall aus. Auf diese Weise können Sie nahtlos zusammenarbeiten, ohne an ein einzelnes Gerät gebunden zu sein.

Features von HoneyBook

HoneyBook kombiniert Tools für Kundenverwaltung und Rechnungsstellung, um kleinen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Abläufe zu optimieren und die Interaktion mit Kunden zu verbessern. Sie können es verwenden, um Leads zu erfassen, Angebote zu versenden, Projekte zu verwalten, Rechnungen zu erstellen und Zahlungen zu akzeptieren.

Sehen wir uns die Features im Detail an.

🌟 Feature Nr. 1: KI-gestützter Assistent für eine intelligentere Geschäftsführung

Verstreute Lead-Daten auf mehreren Plattformen und das Fehlen eines zentralen Repositorys für Informationen können es für Geschäfte schwierig machen, hochwertige Leads zu identifizieren. Hier kommt der KI-Assistent von HoneyBook ins Spiel.

Es findet hochwertige Leads, sammelt Kontaktdaten, Social-Media-Links und andere relevante Informationen und sagt die Konversionschancen voraus.

Außerdem hilft Ihnen das KI-Tool bei der Vorbereitung auf Discovery Calls, indem es Kundeninformationen und Diskussionen zusammenfasst. Sie können auch den KI-Composer verwenden, um personalisierte E-Mails zu erstellen.

🌟 Feature Nr. 2: Flexible Terminplanung mit Echtzeit-Verfügbarkeit

Die Planung von Meetings sollte kein Ratespiel sein. Mit dem Planungstool von HoneyBook können Sie Ihre Verfügbarkeit einstellen, Buchungslinks freigeben und eine Synchronisierung mit Google Kalender in Echtzeit vornehmen.

Sie können Meeting-Typen, Dauer und Pufferzeiten benutzerdefiniert anpassen, um Konflikte zu vermeiden, während automatische Erinnerungen und Optionen zur Neuplanung dabei helfen, Nichterscheinen zu reduzieren. So wird die Buchung für Sie und Ihre Kunden zum Kinderspiel.

🌟 Feature Nr. 3: Anpassbare Online-Verträge mit elektronischen Signaturen

Mit HoneyBook können Sie mit nur wenigen Klicks Verträge für elektronische Signaturen erstellen, benutzerdefiniert anpassen und versenden. Clients können von jedem Gerät aus prüfen und unterzeichnen, während ein interaktiver Leitfaden sicherstellt, dass sie jeden Schritt abschließen

Mit benutzerdefiniertem Branding, Nachverfolgung von Signaturen und Zugriff auf von Anwälten geprüfte Vorlagen können Sie Vereinbarungen optimieren und gleichzeitig professionell und rechtlich einwandfrei gestalten.

🌟 Feature Nr. 4: Automatisierung der Kommunikation mit Kunden und der Verwaltung von Aufgaben

Die Kommunikation mit Kunden sollte nicht Ihre ganze Zeit in Anspruch nehmen. Mit den Tools zur Automatisierung von HoneyBook können Sie benutzerdefinierte Workflows erstellen, die E-Mails, Dateien und Nachfassaktionen automatisch versenden. Sie können Auslöser basierend auf Kundenaktionen oder Schlüsseldaten festlegen, um sofort Antworten zu planen, Buchungslinks freizugeben oder Marketingmaterialien zu versenden.

🌟 Feature Nr. 5: Vereinfachte Online-Rechnungsstellung für schnellere Zahlungen

Rechnungen sollten Ihren Cashflow beschleunigen, nicht verlangsamen. Mit der mobilen App HoneyBook können Sie professionelle Rechnungen mit nur wenigen Klicks versenden. Sie ermöglicht es Ihnen auch, Zahlungen per Kreditkarte, Banküberweisung oder Autopay von jedem Gerät aus zu akzeptieren.

Keine Jagd mehr nach Zahlungen! Direkte Einzahlungen helfen Ihnen, schneller bezahlt zu werden, indem sie die Wartezeiten von Tagen auf Minuten verkürzen. Neben Rechnungen haben Sie auch die Möglichkeit, Angebote für Kunden direkt über HoneyBook zu versenden.

HoneyBook-Preise

Kostenlose Testversion: 7 Tage

Starter: 36 $ pro Monat

Essentials: 59 $ pro Monat

Premium: 129 $ pro Monat

Dubsado vs. HoneyBook: Vergleich der Features

Sowohl HoneyBook als auch Dubsado sind starke Beispiele für CRM in der Praxis, erfüllen jedoch unterschiedliche Anforderungen.

Dubsado zeichnet sich durch Anpassungsfähigkeit und Automatisierung aus, was ideal für Geschäfte ist, die maßgeschneiderte Workflows benötigen. HoneyBook konzentriert sich auf Einfachheit und optimiert die Rechnungsstellung, Planung und Zahlungen für ein intuitiveres Kundenerlebnis.

Hier ist eine kurze Tabelle, die die Schlüssel-Features von Dubsado und HoneyBook zusammenfasst:

Feature Dubsado HoneyBook bonus: ClickUp ✨* Client-Management Benutzerdefinierte Workflows, Nachverfolgung von Leads und Kundenportale zur Verbesserung der Kundenerfahrung Zentrales Dashboard für Clients, automatisierte Nachfassaktionen Zentralisierter Workspace mit benutzerdefinierten Ansichten zur Überwachung der Vertriebspipeline, des Werts der Kundenlebensdauer und der durchschnittlichen Geschäftsgröße. Konsolidierte Kundenansprache mit Integration von E-Mails Rechnungsstellung und Zahlungen Benutzerdefinierte Rechnungen, Pläne für Zahlungen und automatische Erinnerungen für die Zahlungsabwicklung Online-Rechnungsstellung mit Zahlung per Kreditkarte, Banküberweisung und automatischer Zahlung Vorlagen für Rechnungen mit automatisch ausgefüllten Feldern zur Extraktion von Kundendaten Automatisierung Benutzerdefinierte Workflows für E-Mails, Formulare und Aufgaben als Auslöser KI-gesteuerte automatische Nachfassaktionen, Vorlagen für E-Mails und Zusammenfassungen von Meetings KI-gestützte Automatisierung für die Automatisierung von Workflows auf der Grundlage von Auslösern Benutzeroberfläche Viele Features, aber steile Lernkurve Intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche Benutzerdefinierte Workflows, die an Ihre Ziele im Geschäft angepasst werden können Free Version Kostenlose Testversion (ohne Limit) Kostenlose Testversion (7 Tage) Free-Plan mit großzügigen Features und Vorlagen Am besten geeignet für Freiberufler und Geschäfte, die eine umfassende benutzerdefinierte Anpassung und Automatisierung benötigen Kleine Geschäfte, die nach einem benutzerfreundlichen All-in-One-CRM suchen Freiberufler und Unternehmen, die nach einer All-in-One-Lösung für das Kundenmanagement, die Automatisierung von Aufgaben und erweiterte Analysen suchen

Jetzt ist es an der Zeit, HoneyBook und Dubsado Feature für Feature zu analysieren. Schauen wir uns an, wie sie abschneiden.

🌟 Feature Nr. 1: Client-Onboarding und -Verwaltung

Dubsado: Strukturiertes Onboarding mit benutzerdefinierten Workflows

Dubsado bietet eine hochgradig anpassbare Client-Onboarding-Erfahrung und ist somit ideal für Geschäfte, die detaillierte Aufnahmeprozesse erfordern. Sie können benutzerdefinierte Workflows einrichten, um Schritte beim Onboarding zu automatisieren, wie z. B. das Versenden von Willkommens-E-Mails, Verträgen, Rechnungen und Fragebögen, sobald ein neuer Kunde hinzugefügt wird.

Für Geschäfte und andere Anbieter, die die vollständige Kontrolle über die Customer Journey benötigen, kann die strukturierte Automatisierung von Workflows von Dubsado ein großer Vorteil sein.

HoneyBook: Einfacheres, stärker geführtes Onboarding

HoneyBook verfolgt einen optimierten Ansatz für die Einbindung von Kunden und konzentriert sich dabei auf die Benutzerfreundlichkeit. Es bietet vorgefertigte Vorlagen für Angebote, Verträge und Rechnungen und hilft Unternehmen so, schnell loszulegen.

Die Ansicht "Pipeline" der Plattform hilft Ihnen bei der Nachverfolgung des Status jedes einzelnen Clients auf einen Blick. Anstatt Schritte manuell zu verwalten, automatisiert HoneyBook Schlüssel-Touchpoints wie E-Mails zur Nachverfolgung, Erinnerungen und Zahlungen.

Für Geschäfte und Anbieter, die einen automatisierten, geführten Ansatz bevorzugen, macht HoneyBook das Kundenmanagement durch seine Einfachheit mühelos.

🏆 Gewinner: Dubsado gewinnt, wenn Sie die volle Kontrolle und benutzerdefinierte Anpassung Ihres Onboarding-Prozesses wünschen. Wenn Sie jedoch ein sofort einsatzbereites, intuitives System bevorzugen, gewinnt HoneyBook mit seinem geführten Onboarding.

🌟 Feature Nr. 2: Automatisierung von Workflows und Verwaltung von Aufgaben

Dubsado: Erweiterte benutzerdefinierte Einstellungen für automatisierte Workflows

Das Konto von Dubsado ist für Geschäfte konzipiert, die eine tiefgreifende Kontrolle über die Automatisierung benötigen. Sie können benutzerdefinierte Workflows erstellen, die E-Mails, Verträge, Rechnungen und Erinnerungen basierend auf bestimmten Aktionen auslösen, wie z. B. eine neue Kundenanfrage oder eine fertiggestellte Zahlung.

Ein herausragendes Feature ist die bedingte Logik, die den Workflow basierend auf den Aktionen des Clients anpasst. Wenn ein Kunde zum Beispiel einen Vertrag unterzeichnet, könnte der nächste Schritt das automatische Versenden einer Rechnung sein. Wenn er dies nicht tut, kann Dubsado stattdessen eine E-Mail als Follow-up auslösen.

Dubsado integriert auch die Automatisierung in das Aufgabenmanagement, sodass Benutzer innerhalb von Projekten interne Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen und Erinnerungen erhalten können.

HoneyBook: Vereinfachte, automatische Automatisierung

HoneyBook verfolgt einen intuitiveren Ansatz bei der Automatisierung. Anstelle komplexer Workflows bietet es vorgefertigte Sequenzen, die die Kommunikation mit Kunden, Nachfassaktionen und Erinnerungen an Zahlungen automatisieren.

Die intelligenten Benachrichtigungen halten Sie über die Aktivitäten Ihrer Kunden auf dem Laufenden, ohne dass Sie Aufgaben manuell nachverfolgen müssen. HoneyBook bietet zwar keine bedingte Logik wie Dubsado, dafür aber ein strukturierteres, anfängerfreundlicheres System, das alltägliche Interaktionen auf Kundenseite automatisiert, ohne die Benutzer zu überfordern.

🏆 Gewinner: Wählen Sie HoneyBook für ein unkompliziertes, automatisiertes System zur Automatisierung von Kundeninteraktionen. Wenn Sie erweiterte, anpassbare Workflows mit bedingter Logik benötigen, entscheiden Sie sich für Dubsado.

🌟 Feature Nr. 3: Berichterstellung und Einblicke in das Geschäft

Dubsado: Detaillierte Berichterstellung für Geschäftsanalysen

Das Dubsado-Kundenportal bietet detaillierte Tools zur Berichterstellung, mit denen Unternehmen Einnahmen, ausstehende Rechnungen und Lead-Quellen nachverfolgen können. Sie können Finanzberichte erstellen, um Umsatztrends zu analysieren und festzustellen, welche Dienstleistungen oder Kunden die meisten Einnahmen generieren.

Ein weiteres hilfreiches Feature sind benutzerdefinierte Tags und Filter, mit denen Unternehmen ihre Clients nach Kriterien wie Lead-Quellen, Projektarten oder Zahlungen segmentieren können.

Die Berichterstellung von Dubsado ist zwar umfassend, erfordert jedoch ein manuelles Setup für tiefere Einblicke. Benutzer, die automatisierte Analyse-Dashboards wünschen, könnten die Plattform als etwas weniger intuitiv empfinden.

HoneyBook: Einfache, sofort einsatzbereite Berichte

HoneyBook sorgt für eine unkomplizierte und zugängliche Berichterstellung. Die Plattform bietet vorgefertigte Finanzberichte, die den Gesamtumsatz, ausstehende Zahlungen und monatliche Einnahmen in einem leicht lesbaren Format anzeigen.

Die Nachverfolgung der Kundenaktivitäten zeigt Interaktionen, ausstehende Verträge und anstehende Zahlungen an und ist daher nützlich für Geschäfte, die sich einen schnellen Überblick über ihre Abläufe verschaffen möchten, ohne diese tiefgreifend benutzerdefiniert anpassen zu müssen.

Die Berichterstellung von HoneyBook ist zwar nicht so detailliert und flexibel wie die von Dubsado, bietet aber eine benutzerfreundlichere Plug-and-Play-Erfahrung, die nur wenig manuelles Setup erfordert.

🏆 Gewinner: Dubsado für detaillierte Analysen. Wenn Sie vorgefertigte, leicht verständliche Finanzübersichten bevorzugen, ist HoneyBook die benutzerfreundlichere Option.

Dubsado vs. HoneyBook auf Reddit

Echte Benutzererfahrungen können wertvolle Erkenntnisse liefern, die über die Liste der Features hinausgehen. Um zu verstehen, wie Dubsado und HoneyBook im täglichen Geschäftsbetrieb funktionieren, haben wir Reddit-Diskussionen untersucht, in denen Benutzer ihre Erfahrungen aus erster Hand freigegeben haben. Hier ist, was sie zu sagen hatten.

Ein Reddit-Benutzer lobte Dubsado für seinen hohen Grad an benutzerdefinierten Anpassungen und Flexibilität, insbesondere für Geschäfte, die detaillierte Workflows benötigen:

Wir lieben Dubsado, aber es hängt wirklich von Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Detailgrad ab. Wir wollten viele Details und die Möglichkeit, alles benutzerdefiniert anzupassen, und Dubsado hat uns das wirklich geboten. Dubsado ermöglicht mehrere Marken, einen integrierten Planer und ein Kundenportal sowie einen ziemlich unglaublichen Drag-and-Drop-Builder für Formulare, den wir sehr gerne eingerichtet haben.

Ein Eigentümer eines kleinen Geschäfts, der HoneyBook seit einigen Monaten verwendet, hob die benutzerdefinierte Anpassung von Verträgen und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit hervor:

Ich benutze HoneyBook seit ein paar Monaten und es ist ziemlich gut. Es gibt einige Verbesserungen, die ich empfehlen würde, aber insgesamt habe ich keine wirklichen Beschwerden. Die Vertragsfeatures sind ziemlich gut und sie sind benutzerdefiniert. Es kann etwas dauern, bis alles nach Ihren Wünschen angepasst ist, aber Sie können eine Vorlage speichern, um den Prozess beim nächsten Mal zu beschleunigen.

🏆 Endgültiges Urteil? Während Dubsado benutzerdefinierte Anpassungen bietet, konzentriert sich HoneyBook auf Einfachheit für ein schnelles Setup. Die Wahl hängt davon ab, ob Sie Wert auf Flexibilität oder Benutzerfreundlichkeit legen.

Lernen Sie ClickUp kennen: Die beste Alternative zu Dubsado und HoneyBook

Aber was wäre, wenn Sie eine Software verwenden könnten, die Kundenmanagement, Nachverfolgung von Projekten und Automatisierung kombiniert?

ClickUp beseitigt dieses "*entweder-oder"-Dilemma. Es handelt sich um eine App für die Arbeit, die alles bietet und sowohl benutzerdefiniert als auch benutzerfreundlich ist.

ClickUp geht über die Abwicklung von CRM-Aufgaben hinaus und integriert Funktionen für Projektmanagement, Automatisierung und Zusammenarbeit im Team in einem einzigen Konto.

Sehen wir uns an, wie sich ClickUp im Vergleich zu Dubsado und HoneyBook abhebt und warum viele Geschäfte es als ihre Alles-in-einem-App für die Arbeit wählen!

ClickUp's One Up #1: Smarteres Onboarding mit ClickUp Formularen

Erfassen und organisieren Sie Daten von Benutzern, Clients oder Mitgliedern Ihres Teams mit ClickUp Formularen

ClickUp Forms macht es einfach, Antworten von Clients zu sammeln und Aufgaben sofort an den richtigen Workflow weiterzuleiten. Ob es sich um Vertriebsanfragen, IT-Anfragen, kreative Genehmigungen oder Kundenfeedback handelt, ClickUp verwandelt die Übermittlung von Formularen in nachverfolgbare Aufgaben, die sofort bearbeitet werden können.

Mit der neuen intuitiven Formularerstellung von ClickUp, Informationsblöcken, Fragenbeschreibungen, dem zentralisierten Forms Hub und erweiterten benutzerdefinierten Optionen war das Sammeln und Verwenden von Informationen noch nie so einfach. Zu erledigen ist mehr als nur das Sammeln von Daten – nutzen Sie sie mit der KI-gestützten Analyse von ClickUp Forms, während Sie Ihren Befragten klare Anweisungen und visuelle Elemente zur Verfügung stellen.

Verwenden Sie Informationsblöcke in ClickUp Formularen, um mehr Kontext bereitzustellen

Benutzerdefinierte Anpassung aller Formulare für jeden Workflow

Weiterleitung von Vertriebskontakten: Dynamische Aktualisierung von Feldern in Formularen auf Grundlage von Antworten und sofortige Zuweisung von Kontakten zum richtigen Konto

Produktfeedback: Sammeln Sie kreative Anforderungen, Vorschläge für Features oder Kundeneinblicke und wandeln Sie diese in nachverfolgbare Aufgaben für sofortige Maßnahmen um

Umfragen: Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, Kunden und Interessenten, relevantes Feedback freizugeben, und organisieren und analysieren Sie die Antwortdaten dann automatisch

Steigern Sie die Effizienz mit ClickUp Formularen

Bedingte Logik: Formulare passen sich dynamisch an die Antworten der Benutzer an, um relevante Informationen schneller zu erfassen

Automatisierung: Antworten sind automatische Auslöser für Workflows, die Teams auf dem Laufenden halten und manuelle Nachfassaktionen überflüssig machen

nahtlose Zusammenarbeit:* Eingereichte Formulare werden direkt mit ClickUp Aufgaben verbunden, um eine reibungslose Ausführung von der Annahme bis zum Abschluss zu gewährleisten

Mit ClickUp Forms können Unternehmen Formulare für Anfragen mühelos von der Anfrage bis zur Lösung weiterleiten und so einen reibungslosen und effizienten Ablauf gewährleisten.

ClickUps One Up #2: Verwalten Sie Beziehungen zu Kunden mit ClickUp CRM

Mit ClickUp CRM können Sie eine zentralisierte Kundendatenbank erstellen, um Workflows zu optimieren

Die Verwaltung von Beziehungen zu Kunden erfordert mehr als nur die Nachverfolgung von Geschäften. Sie müssen Workflows optimieren, die Zusammenarbeit verbessern und Kundendaten organisieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen CRMs ermöglicht ClickUp CRM Unternehmen die Visualisierung der Projektpipeline, die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und die Verwaltung von Konten – alles an einem Ort.

Mit der Flexibilität einer anpassbaren CRM-Software können Sie Workflows, Dashboards und Automatisierungen an Ihre individuellen Prozesse anpassen und so Effizienz ohne starre Limits gewährleisten.

CRM für Wachstum

Pipeline-Management: Verwenden Sie benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung von Geschäften vom Lead bis zum Abschluss, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird

*erweiterte Berichterstellung: Berechnen Sie die Größe von Geschäften, Umsatzprognosen und den Wert der Kundenlebensdauer mit integrierten numerischen Feldern und Widgets für Dashboards mit ClickUp Dashboards

*abhängigkeiten von Aufgaben: Richten Sie automatisierte Workflows mit Abhängigkeiten ein, damit die Teams für Vertrieb und Kundenerfolg genau wissen, was als Nächstes zu priorisieren ist

*benutzerdefinierte Felder und Filter: Organisieren Sie Kontakte, Kunden und Geschäfte mithilfe von benutzerdefinierten Tags und filtern Sie Daten schnell, um Schlüsselkonten zu finden

*dokumentenverwaltung: Erstellen Sie mit ClickUp Docs Wikis, Angebote, SOPs und Verträge für Kunden und arbeiten Sie in Echtzeit zusammen

Nachverfolgung auf Basis des Speicherorts: Fügen Sie ein Feld mit geografischen Daten hinzu, um zu visualisieren, wo sich Ihre Kunden befinden, und um die regionale Leistung zu verfolgen

Mit ClickUp CRM können Unternehmen starre, einheitliche Plattformen hinter sich lassen und ein skalierbares System aufbauen, das mit ihren Anforderungen wächst.

ClickUp ist das beste Tool für Projektmanagement und CRM, das mir je untergekommen ist. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie wirklich alle Ihre Aufgaben an einem Ort erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen.

ClickUp ist das beste Tool für Projektmanagement und CRM, das mir je untergekommen ist. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort erledigen, ohne zahlreiche Abonnements für andere Dienste abschließen zu müssen.

ClickUps One Up #3: Automatisieren Sie Kundeninteraktionen mit ClickUp Automatisierungen

Automatisieren Sie Aufgaben durch die Einstellung von Workflows mit Auslösern mit ClickUp Automatisierungen

Sich wiederholende Aufgaben verlangsamen Teams – aber was wäre, wenn Sie sie in Sekundenschnelle automatisieren könnten? Mit ClickUp Automatisierungen können Geschäfte manuelle Arbeit eliminieren, Prozesse optimieren und Zeit für Aufgaben mit hoher Wirkung sparen.

Ob Sie Projekte, Marketingkampagnen, finanzielle Workflows oder die Übergabe von Kunden verwalten – ClickUp sorgt mit benutzerfreundlichen "Wenn-Dann-Regeln zur Automatisierung" dafür, dass alles reibungslos und effizient abläuft

Intelligentere Automatisierung, weniger Aufwand

KI-gestützter Automatisierungsgenerator: Mit Mit ClickUp Brain , dem integrierten KI-Assistenten von ClickUp, können Sie Automatisierungen in einfachem Englisch erstellen – beschreiben Sie sie einfach in natürlicher Sprache, ohne dass ein komplexes Setup erforderlich ist

Über 100 vorgefertigte Vorlagen: Sofort einsatzbereite Vorlagen für die Automatisierung zum Zuweisen von Aufgaben, Aktualisieren von Status, Posten von Kommentaren und mehr

*dynamische Mitarbeiter: Automatische Anpassung der Eigentümer von Aufgaben basierend auf Änderungen der Rolle, um sicherzustellen, dass die Workflows auf dem neuesten Stand bleiben

*automatisierung von E-Mails: Senden Sie sofortige Antworten, Client-Updates und Benachrichtigungen zu Projekten, ohne einen Finger zu rühren

Verknüpfungen für Projekte: Beschleunigen Sie Workflows, indem Sie Mitglieder des Teams und Beobachter automatisch neuen Aufgaben in verschiedenen Projekten zuweisen

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Auslöser festzulegen und Routineaufgaben zu automatisieren

📮ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und administrative Arbeiten erledigt. Zu erledigen, muss eine KI in der Lage sein, die Prioritäten für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die erforderlichen Schritte zum Erstellen oder Anpassen von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte ausgearbeitet. ClickUp hat Benutzern jedoch dabei geholfen, mehr als 5 Apps über unsere Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie eine KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Besprechungen auf der Grundlage von Prioritätsstufen einfach freien Terminen in Ihrem Kalender zugewiesen werden können. Sie können auch benutzerdefinierte Regeln für die Automatisierung über ClickUp Brain einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von Routinearbeiten!

ClickUp's One Up #4: Rechnungen mit einer vorgefertigten Vorlage versenden

Die Verwaltung von Kunden und die Automatisierung von Workflows ist nur ein Teil der Gleichung – die pünktliche Bezahlung ist genauso wichtig. Während Dubsado und HoneyBook Funktionen für die Rechnungsstellung bieten, geht ClickUp noch einen Schritt weiter und integriert die Rechnungsstellung in die Workflows von Projekten.

Die Vorlage für Rechnungen von ClickUp vereinfacht die Rechnungsstellung. Die automatisch auszufüllenden Felder extrahieren Kunden- und Projektinformationen aus der CRM-Datenbank, sodass Sie nicht stundenlang jedes Detail manuell hinzufügen müssen.

Kostenlose Vorlage erhalten Versenden Sie professionelle Rechnungen in wenigen Minuten mit der ClickUp-Vorlage für Rechnungen

Mit dieser Vorlage können Sie:

Planen und verwalten Sie, wann Sie Rechnungen versenden und wann Sie mit Zahlungen rechnen müssen, mit der Ansicht "Kalender"

Verwalten Sie alle Zahlungen, die Sie erhalten haben, mit der Ansicht "Eingegangene Zahlungen"

Nachverfolgung von Rechnungen für einzelne Clients mit der Ansicht "Rechnung nach Client"

Es hat unsere Produktivität sicherlich vereinfacht, und ein großer Teil davon ist den verschiedenen Integrationen und ClickApps zu verdanken, die ClickUp anbietet. Die Automatisierungen, die uns das Leben erleichtern und es uns ermöglichen, uns auf die eigentlichen Projekte zu konzentrieren, sind für uns und das gesamte Unternehmen von großem Nutzen.

Es hat unsere Produktivität zweifellos vereinfacht, und ein großer Teil davon ist den verschiedenen Integrationen und ClickApps zu verdanken, die ClickUp anbietet. Die Automatisierungen, die uns das Leben erleichtern und uns die Konzentration auf die eigentlichen Projekte ermöglichen, sind für uns und das gesamte Unternehmen von großem Nutzen.

Verwalten Sie Clients und Projekte nahtlos mit ClickUp

Sowohl Dubsado als auch HoneyBook sind starke Konkurrenten für das Kundenmanagement, aber sie sind auf CRM-Funktionen beschränkt, was zu Lücken bei der Automatisierung von Workflows, der Zusammenarbeit und dem Projektmanagement führt.

ClickUp geht über das Kundenbeziehungsmanagement hinaus. Es handelt sich um eine All-in-One-Plattform, die Sie bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen unterstützt und Aufgaben, Automatisierung, Berichterstellung, Rechnungsstellung und Zusammenarbeit im Team integriert – alles in einer zentralen Datenbank.

Mit Features wie ClickUp CRM, Automatisierungen, Ansicht von Formularen und integrierter Rechnungsstellung stellt ClickUp sicher, dass jede Interaktion mit dem Kunden nahtlos mit Ihrer Arbeit verbunden ist. Wenn Sie eine Lösung suchen, die das Kundenmanagement vereinfacht und gleichzeitig die Produktivität steigert, ist ClickUp der klare Gewinner.

Eine Plattform, unendliche Möglichkeiten. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Geschäft wie nie zuvor.