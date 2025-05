Wie man Midjourney Negative Prompts für eine bessere Bilderzeugung verwendet

Wenn Ihre von KI generierten Bilder nicht richtig aussehen, liegt das Problem möglicherweise nicht darin, was Sie verlangen, sondern darin, was Sie "nicht" ausschließen.

KI-Bildgeneratoren, einschließlich Midjourney, interpretieren Eingabeaufforderungen wörtlich, sodass das Fehlen von Angaben zu unerwünschten Elementen zu überladenen, unrealistischen oder irrelevanten Ergebnissen führen kann. Sie müssen zwar angeben, was Sie möchten, aber Sie müssen dem KI-Modell auch mitteilen, was Sie im Design "nicht" möchten.

Wenn Sie negative Eingabeaufforderungen hinzufügen, erhalten Sie mehr Kontrolle über Komposition, Stil und unerwünschte Verzerrungen.

In diesem Blogbeitrag werden wir die Leistungsfähigkeit der negativen Eingabeaufforderung in Midjourney erörtern.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine kurze Übersicht über die negativen Eingabeaufforderungen von Midjourney: Negative Eingabeaufforderungen helfen dabei, KI-generierte Bilder zu verfeinern, indem sie angeben, welche Elemente ausgeschlossen werden sollen

Mit "–no" werden unerwünschte Elemente entfernt, während negative Gewichtungen ihre Präsenz verringern, ohne sie vollständig zu eliminieren

Negative Eingabeaufforderungen sparen Zeit, indem sie die Anzahl der Testversionen reduzieren, einen einheitlichen Stil gewährleisten und Hintergründe verfeinern , um ein saubereres Erscheinungsbild zu erzielen

Negative Prompts haben auch ihre Limits – sie arbeiten nicht immer wie erwartet, hängen stark vom Training ab, haben Probleme mit Komplexität und eine steile Lernkurve. Oft ist eine Feinabstimmung erforderlich

Versuchen Sie, das KI-Modell nicht mit mehreren Eingabeaufforderungen zu überladen, und geben Sie klare Anweisungen zu Stil und mehr

ClickUp verbessert Designprozesse durch fortschrittliche Features, die Teams ein effizientes Brainstorming, Planen und Ausführen von Projekten ermöglichen.

Was sind Midjourney Negative Prompts?

Negative Prompts sind Anweisungen, die angeben, was Sie in Ihrem Bild nicht haben möchten. Stellen Sie sich negative Prompts als Filter vor, die der KI genau sagen, welche Elemente in einem Bild vermieden werden sollen.

Instanz: Wenn Ihre Midjourney-Eingabeaufforderung "lebendiger Universitätscampus" lautet, könnte sie Elemente wie Studenten, Wege und andere relevante Strukturen enthalten.

Sie können jedoch ein Bild mit extremer Präzision durch negative Eingabeaufforderungen erzeugen. In der Instanz, in der Sie "–keine Studenten" zu Ihrer Eingabeaufforderung hinzufügen, weisen Sie die KI an, Bilder von Studenten auszuschließen, was zu einem saubereren, fokussierteren Bild eines Universitätsgeländes als Ergebnis führt, wie Sie unten sehen können.

Warum Midjourney-Negativ-Prompts verwenden?

Können Sie nicht einfach eine weitere Eingabeaufforderung schreiben, um ein neues Bild zu erstellen? Das wäre einfacher, würde aber nicht die gleichen Ergebnisse wie die negative Eingabeaufforderung liefern. So hilft die negative Eingabeaufforderung:

🎨 Bessere kreative Kontrolle

KI-Designmodelle, einschließlich Midjourney, arbeiten auf der Grundlage statistischer Wahrscheinlichkeiten und generieren Bilder, indem sie aus riesigen Datensätzen schöpfen. Das bedeutet jedoch, dass die KI manchmal Elemente einführt, die Sie nicht ausdrücklich angefordert haben. Eine negative Eingabeaufforderung weist Midjourney an, unerwünschte Details zu vermeiden und Ihre Bilder zu verfeinern.

🔁 Einheitlicher Stil

Midjourney hat manchmal bestimmte ästhetische Standards, wie Anime oder Cyberpunk, je nach Training. Wenn Sie einen einzigartigen Look erstellen möchten, helfen negative Eingabeaufforderungen dabei, störende Stile zu entfernen. Zum Beispiel stellt "–kein Comic-Stil" sicher, dass Ihr Kunstwerk keine illustrativen Elemente im Comic-Stil enthält.

⏳ Zeiteffizienz

Ohne negative Eingabeaufforderungen müssen Sie Bilder möglicherweise mehrmals neu erstellen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Negative Eingabeaufforderungen reduzieren diesen Prozess des Ausprobierens erheblich, da Sie das KI-Modell anweisen, bestimmte Elemente auszuschließen, wodurch Zeit bei der Bearbeitung gespart wird.

🖼️ Verfeinerte Hintergründe und Kompositionen

Manchmal enthalten von KI generierte Bilder unnötige Hintergrundelemente, die die Komposition überladen. Instanz: Wenn Sie ein einfaches Porträt benötigen, können Sie "– ohne Hintergrund" hinzufügen, um sich ausschließlich auf das Motiv zu konzentrieren. Dies ist besonders nützlich für die Produktfotografie, bei der ein sauberes Aussehen bevorzugt wird.

Negative Prompts in Midjourney ermöglichen eine tiefere benutzerdefinierte Anpassung, sind aber keine Wunderwaffe. Negative Prompts erfordern sorgfältige Prompt-Entwicklung und Experimente, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, genau wie Sie einen detaillierten ChatGPT-Prompt oder Claude. ai-Prompt schreiben müssten, um einen aussagekräftigen Text zu generieren.

Wie funktionieren negative Prompts in Midjourney?

Beim Lesen der obigen Abschnitte haben Sie vielleicht bemerkt, dass wir "–no" verwendet haben. Was bedeutet das im Zusammenhang mit negativen Eingabeaufforderungen? Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, negative Eingabeaufforderungen zu verwenden: den (–no Parameter) und die Gewichtung negativer Eingabeaufforderungen. Wir erklären sie Ihnen im Folgenden:

1. Der Parameter "–no"

Dies ist die einfachste Methode, um unerwünschte Elemente zu entfernen. Sie fügen einfach "–no" hinzu, gefolgt von den Objekten, Stilen oder Farben, die Sie nicht möchten.

📌 So funktioniert es: Midjourney scannt seinen Datensatz, erkennt Muster, die mit den unerwünschten Elementen verbunden sind, und unternimmt einen Aufwand, um sie aus dem endgültigen Bild auszuschließen.

🌻 Beispiel: Sie möchten eine ruhige Seelandschaft, aber keine Boote oder Menschen darin. Ihre Eingabeaufforderung und Ausgabe würde wie folgt aussehen:

Es ist jedoch nicht immer perfekt – einige Elemente können sich aufgrund kontextbezogener Assoziationen einschleichen. Wenn dies der Fall ist, versuchen Sie, zusätzliche Synonyme zu verwenden oder die Liste der auszuschließenden Elemente zu erweitern.

2. Negative Prompt-Gewichtung

Während "–no" ein Element vollständig eliminiert, können Sie mit negativen Gewichtungen die Präsenz eines Elements reduzieren, anstatt es vollständig zu entfernen. Diese Methode ist nützlich, wenn Sie das Bild beeinflussen möchten, ohne einen absoluten Ausschluss zu erzwingen.

📌 So funktioniert es: Mit Midjourney können Sie verschiedenen Teilen Ihrer Eingabeaufforderung mithilfe der Syntax "::" positive oder negative Gewichtungen zuweisen. Eine Gewichtung von 1 ist neutral, eine höhere Nummer erhöht die Wichtigkeit und eine negative Nummer verringert die Präsenz des Elements.

Im Grunde entfernen Sie ein Element nicht vollständig durch Gewichte, sondern weisen Midjourney an, es *herabzustufen.

🌻 Beispiel: Sie möchten ein Bild einer belebten Straße mit Autos erstellen, aber das Auto sollte nicht im Mittelpunkt stehen. Ihre Eingabeaufforderung würde in etwa so aussehen:

Midjourney interpretiert dies wie folgt: "Füge ein Auto hinzu, aber mache es halb so wichtig wie die Straße." Das Ergebnis? Eine Einstellung mit einer Straße, in der die Autos kleiner erscheinen oder mit dem Hintergrund verschmelzen.

Aber was ist, wenn Sie die Präsenz des Autos noch weiter reduzieren möchten, ohne es vollständig zu entfernen? Verwenden Sie eine negative Gewichtung.

Hier minimiert Midjourney aktiv die Autos im Bild. Es kann die Autos kaum sichtbar machen, indem es sie in eine schattige Ecke stellt oder sie ganz entfernt, wenn sie nicht in die Komposition passen (wie Sie im obigen Bild sehen können).

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie etwas vollständig entfernen möchten, reichen negative Gewichtungen allein möglicherweise nicht aus. Sie müssen sie möglicherweise mit "–no" kombinieren oder anpassen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie mehrere Prompts verwenden möchten, trennen Sie diese durch einen doppelten Doppelpunkt (::).

Sie fragen sich vielleicht: "Hey, warum kann ich nicht einfach 'don't' verwenden und das Thema damit erledigen?" Nun, das ist verständlich. Aber wir haben eine Erklärung.

Warum "nicht" nicht funktioniert?

Viele Menschen gehen davon aus, dass Midjourney bestimmte Elemente vermeidet, wenn sie in einer Eingabeaufforderung "nicht" oder "ohne" schreiben. Aber so funktioniert das nicht. Wenn Sie schreiben: "Regen nicht einbeziehen", versteht die KI "nicht" nicht von Natur aus als Verneinung. Stattdessen verarbeitet sie den gesamten Satz als Beschreibung, die das Wort "Regen" enthält

Dies kann paradoxerweise dazu führen, dass sich die KI auf das Konzept des Regens konzentriert, auch wenn Sie dies eigentlich ausschließen wollten.

So beheben Sie das Problem: ❌ Eingabeaufforderung: Zu einem Fantasieschloss gehören keine Drachen. ✅ Eingabeaufforderung: Ein Fantasieschloss – keine Drachen ✅ Aufforderung: Ein magisches Fantasieschloss::1, Drachen::-1

Die zweite und dritte Option stellen sicher, dass Midjourney richtig versteht, was vermieden werden soll, während die erste Option tatsächlich ein Schloss mit Drachen erstellen könnte.

Wie erstellt man effektive Midjourney-Negativ-Prompts?

Hier sind einige Tipps, wie Sie effektive Midjourney-Negativ-Prompts erstellen können:

Unerwünschte Elemente identifizieren: Finden Sie heraus, was Sie nicht im Bild haben möchten. Ist es eine Farbe, ein Objekt oder ein Stil? Sobald Sie es wissen, fügen Sie "–nein" gefolgt von dem unerwünschten Element hinzu. In der Instanz "–keine verschwommenen Details" oder "–kein Cartoon-Stil" können Ihre Ergebnisse schärfer werden

Seien Sie präzise: Verwenden Sie anstelle vager Begriffe wie "– keine schlechten Sachen" präzise Beschreibungen wie "– keine übersättigten Farben" oder "– keine verzerrten Gesichter". Je klarer Sie sind, desto besser versteht Midjourney Ihre Absicht

Experimentieren Sie mit Kombinationen und Gewichtungen: Wenn Sie eine futuristische Stadtlandschaft erstellen, aber immer wieder Bäume erhalten, versuchen Sie es mit "trees::-0. 5, –no greenery" oder etwas Ähnlichem. Dadurch wird der Fokus enger gefasst und sichergestellt, dass das KI-Tool Ihrer Vision entspricht

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie negative Eingabeaufforderungen nur bei Bedarf und für präzise Ausschlüsse statt für allgemeine Einschränkungen. Anstatt zum Beispiel zu sagen: "Vermeiden Sie überladene Designs", entscheiden Sie sich für "Ein sauberes, minimalistisches Layout mit viel weißem Space und einem klaren Fokuspunkt", um das gewünschte Aussehen zu erzielen.

20+ Midjourney Negative Prompts für verschiedene Anwendungsfälle

Wir haben über 20 Beispiele für Midjourney-Negativ-Prompts in verschiedenen Szenarien zusammengestellt, damit Sie Fehler vermeiden, Ihre kreativen Ideen und Techniken fördern und Midjourney optimal nutzen können.

Aufforderung 1: Sauberer Strand bei Sonnenuntergang

Anwendungsfall: Unordnung oder unnötige Elemente entfernen, um ein klareres Bild zu erstellenAufforderung: "Sonnenuntergang über einem ruhigen Strand, goldene Farbtöne, die sich auf ruhigen Wellen spiegeln – keine Menschen, Müll, Fußabdrücke, Boote, Gebäude, Treibholz"

Aufforderung 2: Minimalistische Skyline einer Stadt

Anwendungsfall: Vermeidung von Ablenkungen für eine moderne, klare ÄsthetikAufforderung: "Futuristische Skyline einer Stadt bei Nacht, leuchtende Neonreflexionen auf nassen Straßen – keine Autos, Fußgänger, Werbetafeln, Graffiti, Nebel"

Aufforderung 3: Friedliche Berglandschaft

*anwendungsfall: Hervorhebung der natürlichen Schönheit durch Entfernen künstlicher Objekte Eingabeaufforderung: "Majestätische schneebedeckte Berge, weiches Morgenlicht, klarer Himmel – keine Stromleitungen, Häuser, Skilifte, Menschen, Straßen, Schilder"

Aufforderung 4: Friedlicher Waldweg

Anwendungsfall: Den Fokus auf die Natur ohne menschlichen Einfluss legenAufforderung: "Gewundener Waldweg, bedeckt mit Herbstlaub, sanftes goldenes Sonnenlicht, das durch die Bäume fällt – keine Bänke, Schilder, Mülleimer, Menschen, Fahrräder"

Aufforderung 5: Verträumter Nachthimmel

Anwendungsfall: Erstellen einer atemberaubenden, ablenkungsfreien HimmelszeneAufforderung: "Galaxie mit lebhaften Nebeln und unzähligen Sternen, tiefen violetten und blauen Farbtönen – keine Satelliten, Flugzeuge, Lichter der Stadt, Text, Wasserzeichen"

Aufforderung 6: Majestätischer Wasserfall

Anwendungsfall: Die Natur unberührt und rein haltenAufforderung: "Kaskadenwasserfall in einem üppig grünen Dschungel, Nebel steigt von unten auf – keine Brücken, Touristen, Boote, Schilder, Zäune"

Aufforderung 7: Elegante Produktfotografie

*anwendungsfall: Fokussierte kommerzielle Produktaufnahmen Eingabeaufforderung: "Elegante schwarze Smartwatch auf einer reflektierenden Oberfläche, dramatische Beleuchtung – kein Text, Logos, Reflexionen, Unordnung, Hände, Menschen"

Aufforderung 8: Fantasieschloss

*anwendungsfall: Verbesserung einer magischen Einstellung ohne moderne Elemente Eingabeaufforderung: "Große mittelalterliche Burg auf einem nebligen Hügel, warme Fackeln leuchten – keine Stromleitungen, moderne Gebäude, Autos, Antennen, Straßen"

Aufforderung 9: Zen-Garten

Anwendungsfall: Eine friedliche und minimalistische Ästhetik beibehaltenAufforderung: "Japanischer Zen-Garten mit geharktem Sand und Bonsai-Bäumen, sanfte Umgebungsbeleuchtung – keine Statuen, Schilder, Bänke, Menschen, Touristen"

Aufforderung 10: Antike Ruinen

Anwendungsfall: Erhaltung historischer Schönheit ohne moderne ElementeAufforderung: "Überwachsene antike Tempelruinen in einem dichten Dschungel, Lianen, die über Steine klettern – keine Touristen, Zäune, Schilder, Gerüste, Müll"

Aufforderung 11: Perfekte Food-Fotografie

anwendungsfall: Das Hauptaugenmerk auf das Essen lenken, ohne AblenkungenAufforderung: "Gourmet-Burger auf einem Holzbrett, gedämpftes Licht, aufsteigender Dampf – keine Teller, Hände, Utensilien, Servietten, Unordnung im Hintergrund"*

Aufforderung 12: Kosmische Landschaft

*anwendungsfall: Fokus auf Space ohne irdische Ablenkungen Eingabeaufforderung: "Außerirdischer Planet mit leuchtenden biolumineszenten Pflanzen, Zwillingsmonde am Himmel – keine Raumschiffe, Astronauten, Satelliten, Text, Wasserzeichen"

Aufforderung 13: Vintage-Straßenfotografie

*anwendungsfall: Historische Authentizität ohne moderne Ablenkungen erfassen Eingabeaufforderung: "Kopfsteinpflasterstraße aus den 1940er Jahren, warme Sepia-Töne, sanftes Abendlicht – keine modernen Autos, Menschen mit Handys, Werbetafeln, Leuchtreklamen"

Aufforderung 14: Setup für einen aufgeräumten Schreibtisch

*anwendungsfall:Erstellen eines ästhetisch ansprechenden Workspace ohne UnordnungAufforderung:"Modernes minimalistisches Setup auf dem Schreibtisch, eleganter Laptop, warme Umgebungsbeleuchtung – keine Kabelsalat, Kaffeetassen, Bücher, Papiere, Unordnung"

Aufforderung 15: Ruhige Szene am Meer

*anwendungsfall: Verbesserung einer friedlichen Ansicht des Ozeans durch Entfernen von Ablenkungen Eingabeaufforderung: "Weite Ozeanlandschaft bei Sonnenaufgang, sanfte Wellen – keine Boote, Menschen, Gebäude, Müll, Bojen"

Aufforderung 16: Dramatische Sturmwolken

anwendungsfall: Konzentration auf die Kraft der Natur ohne Störungen Eingabeaufforderung: "Dunkle Gewitterwolken über einem weiten, leeren Feld, Blitz knistert – keine Gebäude, Autos, Menschen, Schilder, Antennen"*

Aufforderung 17: Isolierte Wüstendünen

Anwendungsfall: Eine unberührte und raue Wüstenlandschaft erhaltenAufforderung: "Goldene Sanddünen, die sich endlos erstrecken, weiches Licht bei Sonnenuntergang – keine Fußspuren, Fahrzeuge, Menschen, Schilder, Gebäude"

Aufforderung 18: Zauberhafter Märchenwald

*anwendungsfall: Eine Fantasy-Einstellung fesselnd und geheimnisvoll halten Eingabeaufforderung: "Glühende Pilze in einem nebligen Zauberwald, sanfte Lichterketten – keine Menschen, moderne Gebäude, Zäune, Straßenlaternen"

Aufforderung 19: Fotografie von Luxusautos

*anwendungsfall: Hervorheben des Autos ohne unnötige Ablenkungen Eingabeaufforderung: "Schlanker schwarzer Sportwagen unter sanfter Studiobeleuchtung, polierte Reflexionen – keine Logos, Personen, Showroom-Hintergrund, Text, Wasserzeichen"

Aufforderung 20: Ansicht einer tropischen Insel aus der Vogelperspektive

*anwendungsfall: Eine unberührte paradiesische Einstellung beibehalten Eingabeaufforderung: "Kristallklares türkisfarbenes Wasser, das eine üppig grüne Insel umgibt, goldene Sandstrände – keine Boote, Docks, Hotels, Touristen, Umweltverschmutzung"

Sehen wir uns auch ein paar Beispiele für die Gewichtung von negativen Eingabeaufforderungen an:

Aufforderung 21: Zauberwald

Anwendungsfall: Erstellung einer mystischen WaldszeneAufforderung: Uralte Bäume::2, leuchtende Pilze::1. 5, leichter Nebel::-1

Aufforderung 22: Cyberpunk-Gasse

Anwendungsfall: Einfangen einer futuristischen urbanen AtmosphäreAufforderung: Neonbeleuchtete Gasse::3, Regenreflexionen::1. 5 , entfernte Skyline::-0. 5

Aufforderung 23: Majestätischer Tiger

Anwendungsfall: Präsentation eines ausdrucksstarken TierporträtsAufforderung: Weißer Tiger::2 , stechend blaue Augen::1,5 , weiche Felltextur::1

Aufforderung 24: Wikinger-Krieger

Anwendungsfall: Darstellung historischer StärkeAufforderung: Wikinger-Krieger::2, abgenutzte Rüstung::1. 5, nebliger Hintergrund::1 – keine Sci-Fi-Elemente

Aufforderung 25: Gemütliche Bibliothek

*anwendungsfall: Erstellen eines gemütlichen Leseraums Eingabeaufforderung: Bücherregale aus Holz: 2, warme Beleuchtung: 1,5, antike Bücher: 1 – keine leeren Regale: -1

Häufige Fehler, die Sie mit Midjourney-Negativ-Prompts vermeiden sollten

Negative Prompts mögen sich wie eine Superkraft anfühlen, aber man kann leicht ins Stolpern geraten, wenn man nicht aufpasst. Hier sind einige Fehler, auf die Sie achten sollten:

❗Prompt-Überladung: Einer der häufigsten Fehler ist die Überladung Ihrer Eingabeaufforderung mit zu vielen Ausschlüssen. Das Hinzufügen von - keine Autos, Bäume, Menschen, Gebäude, Clouds oder Tiere mag beispielsweise gründlich erscheinen, kann aber die KI verwirren und zu unerwarteten oder sogar unbrauchbaren Ergebnissen führen. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die wichtigsten Elemente, die Sie ausschließen möchten, und halten Sie Ihre Liste kurz und prägnant

❗Zufälligkeit: Eine weitere Gefahr besteht darin, zu vage zu sein. Die Aussage "–keine Objekte" gibt der KI nicht genug Orientierung. Welche Art von Objekten? Möbel? Fahrzeuge? Seien Sie immer spezifisch. Instanz: Wenn Sie eine minimalistische Landschaft erstellen, verwenden Sie –keine Autos, Gebäude oder Stromleitungen, um Klarheit zu gewährleisten

❗Stilkonflikte ignorieren: Negative Eingabeaufforderungen entfernen nicht nur Objekte, sondern können auch den Stil ändern. Wenn Sie zum Beispiel "–kein Anime" sagen und die KI immer noch zu stilisierter Kunst neigt, kann dies daran liegen, dass andere Eingabeaufforderungselemente die Ausgabe unbeabsichtigt beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Eingabeaufforderung in Bezug auf den Stil sehr klar ist

Limits bei der Verwendung von Midjourney

Als Midjourney auf den Markt kam, sorgten seine Fähigkeiten für Aufruhr auf dem Markt für Bilderzeugung. Die KI-Plattform hat den Prozess der Bilderzeugung zwar grundlegend verändert, weist jedoch auch einige Limits auf.

Schwierigkeiten mit komplexen Szenen

Midjourney eignet sich gut für Bilder mit einem einzigen Motiv, hat aber Schwierigkeiten mit belebten Szenen mit mehreren Zeichen.

🌻 Beispiel: Wenn Sie versuchen, einen überfüllten Marktplatz, eine Gruppe von Menschen, die miteinander interagieren, oder eine detaillierte Schlacht zu generieren, geht oft etwas schief. Zeichen können fehlende Gliedmaßen, seltsame Gesichtsausdrücke oder seltsam platzierte Objekte aufweisen. Auch Beleuchtung und Perspektive können sich falsch anfühlen und das Bild unnatürlich aussehen lassen.

Sie können Midjourney-Bilder zwar mit besseren Eingabeaufforderungen verbessern, aber um alles richtig zu machen, sind viele Testversionen erforderlich.

Starke Abhängigkeit von der Klarheit der Eingabeaufforderung

Midjourney nimmt alles, was Sie eingeben, wörtlich, sodass vage oder allgemeine Eingabeaufforderungen zu völlig anderen Ergebnissen führen können als erwartet. Wie bereits erwähnt, unterscheidet sich der kreative Prozess der KI von unserem.

🌻 Beispiel: Wenn Sie nach einer "futuristischen Stadt" ohne Details fragen, kann das alles Mögliche ergeben, von einer leuchtenden Cyberpunk-Skyline bis hin zu einer verlassenen, heruntergekommenen Welt. Die KI "errät" nicht, was Sie meinen. Wenn Sie also wichtige Details weglassen, kann sich das gesamte Aussehen des KI-generierten Bildes ändern.

Schwierigkeiten bei der Interpretation abstrakter Konzepte

Midjourney ist großartig darin, Dinge zu erschaffen, die in der realen Welt oder in Fantasy-Einstellungen existieren, aber es hat Schwierigkeiten mit tieferen, emotionalen oder symbolischen Ideen.

🌻 Beispiel: Wenn Sie die Eingabeaufforderung "das Gefühl der Einsamkeit" hinzufügen, wird die KI wahrscheinlich nur eine einzelne Person generieren, die allein sitzt – die Feinheiten von Isolation, Sehnsucht oder Melancholie werden mit dieser Eingabeaufforderung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erfasst.

Mit anderen Worten: Sie kann Emotionen nicht vollständig erfassen oder lesen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Steile Lernkurve

Obwohl Midjourney einfach zu bedienen ist, kann es einige Zeit dauern, bis Sie genaue Ergebnisse erhalten. Features wie negative Eingabeaufforderungen und Eingabeaufforderungsgewichtung erfordern Übung. Viele Anfänger haben möglicherweise Schwierigkeiten, unerwünschte Elemente zu entfernen, einheitliche Stile zu erstellen oder Bilder zu optimieren.

Im Gegensatz zu anderen Design-Tools, bei denen Sie Fehler korrigieren können, bietet Midjourney keine Option zur Bearbeitung von Eingabeaufforderungen. Das bedeutet, dass Sie Eingabeaufforderungen immer wieder testen und neu eingeben müssen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Limitierte Trainingsdaten

Midjourney kann nur Bilder generieren, die auf dem basieren, worauf es trainiert wurde. Wenn Sie versuchen, etwas Einzigartiges zu erstellen – wie einen bestimmten kulturellen Kunststil oder eine ungewöhnliche historische Einstellung –, erstellt die KI möglicherweise eine sehr generische Version oder scheitert vollständig.

🌻 Beispiel: Wenn Sie nach einer seltenen Art antiker Architektur fragen, könnte diese mit etwas Alltäglicherem verwechselt werden. Dies macht sie weniger zuverlässig, wenn Sie etwas sehr Spezifisches oder kulturell Akkurates benötigen.

Midjourney ist zwar ein bemerkenswertes tool, aber keine Universallösung.

Midjourney-Alternativen zum Erkunden

Der Space für KI-Kunst ist viel größer als Midjourney. Und wenn Sie Ihren kreativen Prozess noch weiter verbessern möchten, kann ClickUp, eine Top-Alternative zu Midjourney, das gesamte Erlebnis reibungsloser gestalten – von der Ideenfindung bis zur Ausführung.

Erwecken Sie Ideen auf ClickUp Whiteboards zum Leben

ClickUp Whiteboards ist mehr als nur eine digitale Leinwand. Es kann Ihre Ideen von der Visualisierung bis zur Ausführung begleiten. Betrachten Sie es als Partner für Brainstorming, das Ausarbeiten von Konzepten und das Planen kreativer Workflows.

Planen Sie eine Komposition mit KI-Kunst? Planen Sie ein Projekt mit mehreren Schritten? Mit Formen, Konnektoren und Haftnotizen zum Ziehen und Ablegen können Sie Ihre Gedanken in Echtzeit ordnen. Wenn Sie eine solide Idee haben, können Sie diese direkt von Ihrem Whiteboard aus in eine nachverfolgbare Aufgabe umwandeln.

Wandeln Sie Ideen direkt von den ClickUp Whiteboards in umsetzbare Aufgaben um

Außerdem können Sie dank der Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Entwürfe problemlos verfeinern und überarbeiten. Weitere Informationen finden Sie hier. 👇🏼

Verbessern Sie Ihre Visualisierungstechniken mit ClickUp AI

Moment mal – ClickUp? Für KI-generierte Bilder? Aber sicher. ClickUp Brain dient nicht nur der Produktivität, sondern ist auch ein leistungsstarker KI-Assistent, der bei kreativen Workflows hilft. Ob Sie visuelle Ideen sammeln oder Eingabeaufforderungen verfeinern, ClickUp Brain kann Ihnen helfen.

Bitten Sie einfach ClickUp Brain in den Whiteboards, Bilder zu generieren, und Sie können Ihre Ideen im Handumdrehen visualisieren. Ganz einfach!

Brainstorming-Ideen und gebrauchsfertige Bilder mit ClickUp Brain

Meistern Sie Ihre KI-Eingabeaufforderungen mit ClickUp-Dokumenten

Die perfekte KI-Eingabeaufforderung zu erstellen, ist eine Kunst. Es erfordert Experimentierfreude, Verfeinerung und einen strukturierten Ansatz. Wenn mehrere Eingabeaufforderungen im Spiel sind, benötigen Sie einen dedizierten Space, um die Erstellung Ihrer Eingabeaufforderungen zu organisieren und zu optimieren.

Geben Sie ClickUp Dokumente ein: Ihr zentraler hub für die Erstellung, Speicherung und Perfektionierung von KI-Eingabeaufforderungen.

Erstellen Sie ein Repository mit KI-Design-Eingabeaufforderungen für eine reibungslose Ausführung Ihres Projekts

Mit ClickUp Dokumente können Sie:

🎨 Erfassen Sie erste Ideen für Eingabeaufforderungen, testen Sie Variationen und optimieren Sie Beschreibungen, bis Ihre von der KI generierten Bilder perfekt zu Ihrer Vision passen

📚 Erstellen Sie eine zentralisierte Prompt-Bibliothek, indem Sie Ihre besten Prompts für einen einfachen Zugriff und zukünftige Inspiration organisieren

🤝 Arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Notizen hinzufügen, Bearbeitungen vorschlagen und Revisionen nachverfolgen, um konsistente Ergebnisse in allen Projekten zu gewährleisten

🔗 Verknüpfen Sie Ihre Eingabeaufforderungsdokumentation direkt mit ClickUp Whiteboards und Aufgaben, um ein optimiertes Projekt von der Idee bis zum Abschluss durchzuführen

integrieren Sie KI in Ihren Workflow mit ClickUp AI*

Abteilungsübergreifende Projekte können chaotisch sein. Verstreute Anfragen, Feedback und wechselnde Prioritäten können zu Frustration führen. Die Designlösung von ClickUp für Teams beseitigt dieses Chaos, indem sie Ihren gesamten Design-Workflow zentralisiert:

Organisieren Sie alle eingehenden Designanfragen an einem Ort, um sicherzustellen, dass nichts verloren geht

erstellen Sie mit ClickUp Brain sofort Benutzerreisen*, Personas und Design-Briefs

modelle freigeben*, Brainstorming auf Whiteboards durchführen und den Fortschritt des Projekts nachverfolgen – alles auf einer einzigen Plattform

Designs mit Anmerkungen versehen , Figma- und InVision-Dateien einbetten und Freigaben beschleunigen

Integration mit über 200 tools (Slack, Miro, Figma, Google Suite und mehr) zur Vereinfachung Ihres Design-Workflows

Wir verwenden ClickUp, um unsere Pipeline zur Erstellung von Inhalten für soziale und digitale Medien zu verwalten und zu verfolgen. So können wir den Status jedes Inhalts (in Bearbeitung, muss bearbeitet werden, geplant usw.) einsehen und sehen, wer der leitende Designer ist. Außerdem entfällt die gesamte Kommunikation per E-Mail, da der Kommentarbereich für jede Aufgabe zur Besprechung und Delegierung von Aufgaben/nächsten Schritten genutzt werden kann (was der Notwendigkeit der Nachverfolgung und Weiterverfolgung unseres Zyklus zur Erstellung von Inhalten dient).

ClickUp, die App für alles bei der Arbeit, ist in jeder Hinsicht ein Kraftpaket für Kreative, insbesondere für diejenigen, die Struktur benötigen, ohne dabei an Flexibilität einzubüßen.

