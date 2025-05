Die 10 besten KI-Tools für die Beschaffung im Jahr 2025

Die Suche nach Lieferanten, die Überprüfung endloser Verträge und das Rechnen mit Zahlen – die Beschaffung kann sich wie ein Drahtseilakt anfühlen. 🪢

Gerade wenn man denkt, dass alles unter Kontrolle ist, bringen ein Problem mit dem Anbieter in letzter Minute oder unerwartete Kosten alles aus dem Gleichgewicht. KI-Tools für die Beschaffung optimieren die Entscheidungsfindung, liefern datengestützte Erkenntnisse, automatisieren sich wiederholende Aufgaben und minimieren menschliche Fehler.

Wenn Sie Ineffizienzen reduzieren und bessere Kaufentscheidungen treffen möchten, finden Sie hier 10 KI-gestützte Lösungen, die einen Blick wert sind.

KI im Beschaffungswesen macht den Prozess schneller, intelligenter, effizienter und nicht komplizierter. Bei der Auswahl des richtigen Tools muss der Schwerpunkt auf Praktikabilität, verschiedenen KI-Anwendungsfällen und langfristigem Wert liegen.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei einem idealen tool achten sollten. 💁

Automatisierung: Sich wiederholende Aufgaben wie die Rechnungsverarbeitung und das Lieferantenmanagement sollten ohne ständige Aufsicht ausgeführt werden können

Echtzeit-Dateneinblicke: KI sollte Ausgaben nachverfolgen, Risiken aufzeigen und prädiktive Analysen anbieten, um fundierte Entscheidungen zu unterstützen

*nahtlose Systemkompatibilität: Die Plattform muss sich reibungslos in bestehende Workflows und Systeme zur Verwaltung von Reihenfolgen integrieren lassen

*skalierbarkeit und Flexibilität: Das Geschäft ändert sich und das Tool sollte mit einem höheren Volumen umgehen und sich an neue Strategien anpassen können

*benutzerfreundliche Erfahrung: Teams sollten sich ohne umfangreiche Schulung oder technische Kenntnisse problemlos auf der Plattform zurechtfinden

Compliance- und Risikomanagement: KI sollte die Einhaltung von Vorschriften durch Lieferanten überwachen, potenzielle Risiken erkennen und die Einhaltung von Vorschriften vereinfachen

🔍 Zu erledigen? Laut einer Studie haben 90 % der Einkaufsleiter KI-Agenten in Betracht gezogen oder setzen sie bereits ein, um die Abläufe im kommenden Jahr zu optimieren.

Zu viele Anbieter, zu viele Verträge und zu wenig Zeit? KI kann hier für Entlastung sorgen – durch Automatisierung von Genehmigungen, Kennzeichnung von Risiken und Unterstützung bei der Suche nach den besten Angeboten ohne endloses Hin und Her.

Hier sind die besten KI-Tools, die den Beschaffungsprozess vereinfachen. 📝

1. ClickUp (am besten für KI-gestützte Workflows und Projektmanagement im Beschaffungswesen geeignet)

Die Arbeit von heute ist zersplittert. Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind auf verschiedene, nicht miteinander verbundene Tools verteilt, die uns ausbremsen.

ClickUp behebt dieses Problem mit der App "Alles für die Arbeit", die Projekte, Wissen und Chats an einem Ort vereint – alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten. Sie hilft Beschaffungsteams, schneller zu arbeiten, mühsame Aufgaben zu automatisieren und alles zu organisieren.

ClickUp Brain

Heben Sie die Schlüsselbedingungen von Verträgen hervor und vergleichen Sie Angebote sofort mit ClickUp Brain

ClickUp Brain ist ein integrierter KI-gestützter Assistent, der die Workflows und die Entscheidungsfindung im Beschaffungswesen vereinfacht. Er verarbeitet Lieferantenangebote, extrahiert Schlüsselinformationen aus Verträgen und generiert Echtzeit-Einblicke.

Ein Beschaffungsmanager, der mehrere Angebote von Anbietern prüft, kann Brain verwenden, um Preisunterschiede hervorzuheben, versteckte Gebühren zu kennzeichnen und Bedingungen nebeneinander zu vergleichen. Außerdem werden Verträge auf Risiken wie ungünstige Verlängerungsklauseln oder Vertragsstrafen überprüft, um sicherzustellen, dass Teams fundierte Entscheidungen treffen, ohne wichtige Details zu übersehen.

Über die Vertragsanalyse hinaus transformiert ClickUp Brain die Nachverfolgung der Beschaffung. Teams erhalten sofortige Berichterstellungen zu Ausgaben, Aufschlüsselungen der Lieferantenleistung und Einblicke in das Budget, ohne Tabellen durchforsten zu müssen.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain Einblicke in Beschaffungsausgaben und die Leistung von Lieferanten

Wenn ein Einkaufsleiter eine vierteljährliche Ausgabenübersicht benötigt, stellt ClickUp Brain die Daten zusammen und präsentiert eine klare Aufschlüsselung, die es einfacher macht, Möglichkeiten zur Kosteneinsparung zu erkennen. Es optimiert auch die Kommunikation mit Lieferanten, indem es Threads in E-Mails zusammenfasst und Antworten entwirft.

Wenn ein Anbieter geänderte Zahlungsbedingungen anfordert, generiert ClickUp Brain eine professionelle Antwort auf der Grundlage früherer Vereinbarungen, wodurch die Konsistenz bei den Verhandlungen gewahrt bleibt.

Benutzer von ClickUp Brain können auch aus mehreren LLMs auswählen, darunter ChatGPT und Claude.

ClickUp Automatisierungen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen, um Ihren Zyklus der Beschaffung mit ClickUp Automatisierungen zu verwalten

ClickUp Automatisierungen machen manuelle Nachverfolgung überflüssig und sorgen dafür, dass die Workflows im Beschaffungswesen reibungslos funktionieren.

Sobald ein Lieferant ein Angebot einreicht, erstellt ClickUp automatisch eine Aufgabe zur Überprüfung, weist sie dem richtigen Mitglied des Teams zu und benachrichtigt die Beteiligten. Kaufanfragen, Genehmigungen und Nachverfolgungen erfolgen ohne Verzögerungen, wodurch Engpässe reduziert und Projekte auf Kurs gehalten werden.

ClickUp Dokumente

Speichern Sie Lieferantenvereinbarungen in ClickUp Docs und arbeiten Sie gemeinsam daran

ClickUp Docs dient als zentraler hub für Beschaffungsdokumente und ermöglicht eine nahtlose Speicherung von Verträgen und Zusammenarbeit. Teams können Vereinbarungen in Echtzeit bearbeiten, Kommentare hinterlassen und Kollegen für Feedback taggen.

Wenn ein Team aus Juristen einen Lieferantenvertrag prüft, können Beschaffungsexperten sie direkt in Dokumenten zuweisen und so schnelle Genehmigungen ohne endlose E-Mails sicherstellen.

vorlage für die Beschaffung mit ClickUp*

Kostenlose Vorlage erhalten Die Vorlage für die Beschaffung von ClickUp wurde zur Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Beschaffungsprozesse entwickelt.

Darüber hinaus ist die Vorlage für die Beschaffung von ClickUp ein sofort einsatzbereites Framework, das das Lieferkettenmanagement vereinfacht und die Nachverfolgung, Verwaltung und Überwachung jeder Beschaffungsaktivität erleichtert.

Mit visuellen tools und Datenbanken ohne Code bleibt alles organisiert, während Lieferanten und Mitglieder des Teams nahtlos zusammenarbeiten. Ob Sie nun Rohstoffe beschaffen oder komplexe Lieferketten verwalten, mit dieser Vorlage läuft alles reibungslos.

die besten Features von ClickUp*

beschaffungsaufgaben mühelos nachverfolgen:* Erstellen Sie anpassbare Dashboards in ClickUp , um Kaufanfragen, Genehmigungen und den Status von Verträgen zu verwalten und gleichzeitig die KPIs für die Beschaffung zu überwachen

*beschaffungstools nahtlos integrieren: ERP-Systeme, Buchhaltungssoftware und Lieferantendatenbanken mit ClickUp verbinden, um einen einheitlichen Workflow zu schaffen

visualisieren Sie den Fortschritt der Beschaffung:* Karten Sie Lieferantenverhandlungen, Genehmigungen und vertragliche Meilensteine mit ClickUp Whiteboards auf

Synchronisierung von Beschaffungskalendern: Verwenden Sie Verwenden Sie die Ansicht "ClickUp Calendar View" zur Nachverfolgung von Ablaufdaten von Verträgen, Verlängerungsfristen und anstehenden Meetings mit Lieferanten

nahtlose Zusammenarbeit bei Ausschreibungen: *Entwurf, Bearbeitung und Überprüfung von Lieferantenangeboten in Echtzeit mit Dokumenten und Kommentaren

Standardisieren Sie Lieferantenbewertungen: Erfassen Sie Lieferantendaten, bewerten Sie Angebote und organisieren Sie Lieferantendaten mithilfe von Erfassen Sie Lieferantendaten, bewerten Sie Angebote und organisieren Sie Lieferantendaten mithilfe von ClickUp Formularen

ClickUp-Limits

Steile Lernkurve

Einige fortgeschrittene Features für die Beschaffung, wie komplexe Dashboards und Automatisierungen, funktionieren am besten in der Version für den Desktop

ClickUp-Preise

Free forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Kann für 7 $ pro Monat und Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzugefügt werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (10.040+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ Bewertungen)

2. SAP Ariba (am besten für durchgängige digitale Beschaffungslösungen geeignet)

über SAP Ariba

Haben Sie sich jemals gefragt, wie es sich anfühlt, die Beschaffung für ein Fortune-500-Unternehmen zu verwalten? SAP Ariba bietet Ihnen diese Erfahrung direkt auf Knopfdruck.

Sie erhalten Zugang zu einem riesigen Netzwerk von über 4 Millionen vorab geprüften Lieferanten weltweit, was die Beschaffung zum Kinderspiel macht. Die Plattform bringt KI-Intelligenz in die Tabelle ein – denken Sie daran, Engpässe in der Lieferkette zu erkennen, bevor sie auftreten, oder lästige Rechnungsabgleiche von Robotern erledigen zu lassen.

Wenn Sie bereits SAP-Systeme verwenden, werden Sie außerdem zu schätzen wissen, wie reibungslos sich Ariba in Ihr bestehendes Setup integrieren lässt. Dies ist ideal, wenn Sie Ausgaben mit großem Budget an mehreren Speicherorten überwachen müssen.

Die besten Features von SAP Ariba

Verwenden Sie die Discovery-Lösung für das Kontaktmanagement und Ausschreibungen, die detaillierte Ausgabenanalysen bietet

Identifizieren Sie die besten Lieferanten mithilfe von SAP Business KI-Funktionen, um sie an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen

Automatisierung der Verwaltung von Elementen durch Import von Excel-Angebotsblättern zur Beschleunigung des Prozesses

Lenken Sie Einkäufe zu bevorzugten Lieferanten und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass diese die Beschaffungskriterien erfüllen

SAP Ariba Limits

Es gibt Herausforderungen bei der Integration in Kernsysteme für die direkte Beschaffung, die komplexe Prozesse wie Bestandsverwaltung und Produktionsplanung umfasst

Es unterstützt keine engere Zusammenarbeit mit Lieferanten

SAP Ariba-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

SAP Ariba Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 1/5 (600+ Bewertungen)

Capterra: 3. 7/5 (75+ Bewertungen)

3. Ivalua (am besten für Unternehmen geeignet, die flexible benutzerdefinierte Anpassungsoptionen für die Beschaffung wünschen)

via Ivalua

Mit Ivalua können Sie ein Beschaffungsökosystem aufbauen, das Ihre einzigartigen Geschäftsprozesse widerspiegelt. Sie finden umfassende Konfigurationsoptionen, die sich an Ihren Workflow anpassen – nicht umgekehrt. Die Plattform zeichnet sich durch die Handhabung komplexer Beziehungen zu Lieferanten und multiregionaler Compliance-Anforderungen aus.

Und wenn Sie sich Sorgen über die zukünftige Skalierung machen, wächst Ivalua mit Ihrem Geschäft. Dank des modularen Ansatzes zahlen Sie nur für das, was Sie benötigen, was besonders für mittelständische Unternehmen, die expandieren möchten, attraktiv ist.

Die besten Features von Ivalua

Verwalten Sie Beschaffungsanalysen, einschließlich mehrerer Lieferantenkataloge in einem einheitlichen Dashboard und Features zur Berichterstellung mithilfe der OLAP Cube-Technologie

Skalieren Sie Module je nach saisonaler Nachfrage nach oben oder unten und entwerfen Sie regionsspezifische Compliance-Kontrollpunkte

Integrieren Sie alle Aspekte des Source-to-Pay-Prozesses, einschließlich Beschaffung, Einkauf, Vertragsmanagement und Lieferantenmanagement

Automatisierung vieler Aspekte des Lieferanten-Onboardings, wodurch der Bedarf an menschlicher Intelligenz reduziert und das Onboarding beschleunigt wird

Ivalua Limits

Höhere Kosten für das anfängliche Setup im Vergleich zu Wettbewerbern

Erfordert dedizierten IT-Support für erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen

Analytics tools need technical expertise to maximize

Ivalua-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Ivalua-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 3/5 (45+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Zycus (am besten für Unternehmen geeignet, die fortschrittliche KI-gesteuerte Ausgabenintelligenz priorisieren)

via Zycus

Zycus ist durch seine KI-Engine in der Lage, komplexe Ausgabendaten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Sie werden Ausgabenmuster erkennen, die normalerweise übersehen werden, während der kognitive Beschaffungsassistent dabei hilft, Lieferantenrisiken vorherzusagen, bevor sie auftreten.

Für Teams, die in Beschaffungsdaten ertrinken, bietet Zycus einen erfrischenden Ansatz für detaillierte Analysen. Es zeichnet sich insbesondere durch seine Fähigkeit aus, Ausgaben automatisch zu kategorisieren und Einsparmöglichkeiten abteilungsübergreifend zu identifizieren.

Die besten Features von Zycus

Überwachen und bewerten Sie die Leistung von Lieferanten anhand von Schlüssel-Metriken, um Beziehungen zu stärken und Verhandlungen zu verbessern

Stellen Sie einen reibungslosen Flow und Echtzeit-Updates sicher, indem Sie Zycus mit Ihren vorhandenen ERP-Plattformen verbinden

Automatisierung von Compliance-Prüfungen innerhalb von Workflows im Beschaffungswesen, um interne Richtlinien und externe Vorschriften einzuhalten

Nutzen Sie robuste Vertragsmanagement-tools, um die Dienstleistungsbeschaffung zu optimieren und organisierte Vertragsunterlagen zu führen

Zycus Limits

Bei der Verarbeitung von PDFs werden gelegentlich wichtige Details übersehen

Limitierte Integrationsmöglichkeiten mit neueren ERP-Systemen

Grundlegende Vorlagen für die Berichterstellung sind nicht flexibel genug

Zycus-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zycus Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. SynerTrade (am besten für umfassende Source-to-Contract-Funktionen)

via SynerTrade

SynerTrade bietet leistungsstarke Funktionen für die Beschaffung und Vertragsabwicklung mit besonderem Schwerpunkt auf den Vorschriften der EU. Die nahtlose Abwicklung von Transaktionen in mehreren Währungen und die Berücksichtigung regionaler Steueranforderungen sorgen für Compliance und Effizienz. Darüber hinaus deckt die KI-gestützte Ausgabenanalyse versteckte Einsparungsmöglichkeiten auf und optimiert so Ihre Beschaffungsstrategie.

Die Plattform bietet fortschrittliche Verhandlungs-Tools, die die Auswahl der Lieferanten strategischer machen. Sie ist besonders nützlich, wenn Sie die Einhaltung von Vorschriften in mehreren europäischen Märkten sicherstellen müssen.

Die besten Features von SynerTrade

Führen Sie mehrstufige Ausschreibungen mit automatisierter Bewertung durch und verfolgen Sie Nachhaltigkeitsmetriken in Ihrer gesamten Lieferkette nach

Reibungslose Abwicklung von Transaktionen in mehreren Währungen und Erstellung benutzerdefinierter Workflows für die regionale Compliance

Entwerfen Sie fortschrittliche Auktionsszenarien für die strategische Beschaffung

Nutzen Sie das Feature "Procure-to-Pay", um den gesamten Beschaffungsprozess von der Anforderung bis zur Zahlung zu optimieren

SynerTrade Limits

Das Dokumentenmanagementsystem wirkt schwerfällig

Limitierte Integration mit außereuropäischen Systemen für Zahlungen

SynerTrade-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

SynerTrade-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. GEP SMART (Best for unified source-to-pay with advanced analytics)

über GEP SMART

GEP SMART verwandelt die Komplexität der Beschaffung in klare, umsetzbare Erkenntnisse. Die Plattform zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, direkte und indirekte Beschaffungsprozesse zu vereinheitlichen.

Sie finden ausgefeilte Tools für das Warengruppenmanagement, die Ihnen helfen, Ihre Beziehungen zu Lieferanten zu optimieren. Die nativen mobilen Funktionen stellen sicher, dass Sie Aufgaben im Bereich Beschaffung von überall aus verwalten können. Für Organisationen, die mit mehreren ERPs jonglieren, bietet GEP SMART nahtlose Integrationsfunktionen, die die Datenkonsistenz über alle Systeme hinweg gewährleisten.

Die besten Features von GEP SMART

Vereinheitlichen Sie das Management direkter und indirekter Ausgaben und erstellen Sie kategoriespezifische Workflows für die Beschaffung

Nutzen Sie fortschrittliche KI, um Rechnungen genau zu klassifizieren, Beschaffungsprozesse zu verbessern und Kosteneinsparungen zu maximieren.

Nutzen Sie die Automatisierung von Prozessen durch Roboter (RPA), um sich wiederholende Aufgaben zu eliminieren und manuelle Fehler zu reduzieren

Identifizieren und verfolgen Sie Möglichkeiten zur Kosteneinsparung mit der automatischen Nachverfolgung von Einsparungen

GEP SMART Limits

Die Zeitleiste für die Implementierung liegt über dem Branchendurchschnitt, und die benutzerdefinierte Berichterstellung erfordert technisches Fachwissen

Die Funktion zum Suchen ist langsam und fehlerhaft

GEP SMART-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

GEP SMART Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 4/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

via JAGGAER

JAGGAER wurde für Organisationen mit hochspezialisierten Beschaffungsbedürfnissen entwickelt, insbesondere für akademische Einrichtungen und Forschungsorganisationen. Die Plattform passt sich an die Verwaltung der Zyklen der Budgetierung von Projekten im Bildungsbereich und an die Anforderungen des zuschussbasierten Einkaufs an.

Dank seiner spezialisierten Workflows eignet es sich ideal für die Beschaffung von Laborgeräten und Forschungsmaterialien sowie für die Nachverfolgung komplexer Hierarchien bei der Genehmigung. Darüber hinaus unterstützt die Plattform die Compliance- und Prüfungsanforderungen des öffentlichen Sektors.

JAGGAER best features

Optimieren Sie den zuschussbasierten Einkauf abteilungsübergreifend und halten Sie sich dabei an die Finanzierungsanforderungen

Nachverfolgung der Ausgaben anhand mehrerer Zuschüsse und Finanzierungsquellen mit automatisierten Zuweisungsregeln

Erstellen Sie umfassende Berichte für die Prüfungsanforderungen des öffentlichen Sektors mit integrierten Compliance-Prüfungen

JAGGAER-Limits

Komplexe Konfigurationsoptionen überfordern kleinere Institutionen

Die Integration in Legacy-Systeme erfordert umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen und limitiert die Flexibilität bei der Berichterstellung mit Standardvorlagen

JAGGAER-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

JAGGAER-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,4/5 (25+ Bewertungen)

Capterra: 4. 1/5 (20+ Bewertungen)

8. IBM Watsonx Procurement (am besten für fortgeschrittene prädiktive Analysen bei Beschaffungsentscheidungen geeignet)

via IBM Watsonx

IBM Watsonx Procurement wurde für Unternehmen entwickelt, die sich bei Beschaffungsentscheidungen auf KI-gestützte Erkenntnisse verlassen. Die Plattform analysiert unstrukturierte Lieferantendaten, sagt Störungen voraus und optimiert Einkaufsstrategien. Sie nutzt maschinelles Lernen, um Risiken in der Lieferkette vorherzusagen und potenzielle Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Die besten Features von IBM Watsonx Procurement

Erstellen Sie dynamische Risikoprofile für Lieferanten und analysieren Sie Leistungstrends und Marktbedingungen, um potenzielle Störungen vorherzusagen, bevor sie auftreten

Verwandeln Sie unstrukturierte Beschaffungsdaten mithilfe von natürlicher Sprachverarbeitung in aussagekräftige Erkenntnisse

Optimieren Sie die Lagerbestände an mehreren Speicherorten mithilfe von Algorithmen zur Vorhersage der Nachfrage

Automatisierung der Vertragsanalyse und Compliance-Prüfung durch fortschrittliche Funktionen zur Dokumentenanalyse

IBM Watsonx Procurement Limits

Für eine optimale Leistung der KI ist eine erhebliche Datenmenge erforderlich

Es gibt regionale Limits für bestimmte Features wie Notebooks und Datenveredelung, was sich auf globale Beschaffungsvorgänge auswirken könnte

IBM Watsonx Procurement-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu IBM Watsonx Procurement

G2: 4, 4/5 (320+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Coupa (am besten für die schnelle Umgestaltung von Beschaffungsprozessen geeignet)

über Coupa

Coupa vereinfacht die Beschaffung, ohne dabei auf Funktionen zu verzichten. Die Plattform ist auf eine schnelle Akzeptanz durch die Benutzer ausgelegt und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche.

Sie werden feststellen, wie KI-Smarts leise im Hintergrund arbeiten, Prozessverbesserungen vorschlagen und potenzielle Einsparungen aufzeigen. Die Plattform zeichnet sich durch die Verbindung aller Ausgaben-Touchpoints aus – von der Kaufanfrage bis zur Zahlung der Rechnung. Coupa ist ideal für Teams, die es leid sind, zwischen verschiedenen Tools für das Lieferantenmanagement hin- und herzuspringen, und vereint alles unter einem digitalen Dach.

Die besten Features von Coupa

Nutzen Sie von der Gemeinschaft erstellte Ausgaben-Benchmarks, um bessere Lieferantenverträge auszuhandeln und Einsparungen zu ermitteln

Verbinden Sie Ausgabenverwaltung, Beschaffung und Konten in einer einzigen, einheitlichen Plattform

Optimieren Sie die Lieferantenintegration durch automatisierte Überprüfung und Risikomanagementprozesse für Lieferanten

Coupa-Limits

Fortgeschrittene Features sind hinter einer Bezahlschranke mit jährlichen Premium-Preisen verborgen

Die Einstellung benutzerdefinierter Berichte erfordert technisches Wissen

Das Tool bietet nur eine begrenzte Flexibilität bei der Anpassung von Workflows

Coupa-Preisgestaltung

Free

Verifiziert: 549 $/Jahr

Premium Support: 499 $/Jahr

Fortgeschritten: 4.800 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen von Coupa

G2: 4, 2/5 (530+ Bewertungen)

Capterra: 4/5 (100+ Bewertungen)

10. Sievo (am besten für datengesteuerte Organisationen geeignet, die sich auf Beschaffungsanalysen und die Nachverfolgung von Einsparungen konzentrieren)

via Sievo

Sievo zeichnet sich durch seine spezialisierte Beschaffungsanalyse aus. Die Plattform ist hervorragend darin, rohe Beschaffungsdaten durch fortschrittliche Tools zur Ausgabenanalyse in aussagekräftige Erkenntnisse über Einsparungen umzuwandeln. Für Teams, die sich der Nachverfolgung und Validierung von Einsparungen im Beschaffungswesen verschrieben haben, schließen die Einsparungs-Lebenszyklus-Management-Tools von Sievo die Lücke zwischen prognostizierten und realisierten Einsparungen und sorgen so für Transparenz und Genauigkeit.

Die besten Features von Sievo

Verwandeln Sie rohe Beschaffungsdaten durch automatisierte Klassifizierung und Anreicherung in umsetzbare Erkenntnisse

Nachverfolgung von Einsparungsinitiativen von der Identifizierung bis zur Realisierung mit detaillierter Überwachung der Meilensteine

Erstellen Sie genaue Ausgabenprognosen mithilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen und historischen Ausgabenmustern

Sievo-Limits

Der Schwerpunkt liegt in erster Linie auf Analysen und nicht auf der Beschaffung von Transaktionen

Die Umsetzung erfordert eine umfangreiche Datenaufbereitung und limitierte direkte Beschaffungsausführungsfähigkeiten

Sievo-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Sievo-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

ClickUp Brain für alle Ihre Beschaffungsbedürfnisse

Für Teams im Bereich Beschaffung steht viel auf dem Spiel – Budgets, Verträge und die Beziehung zu Lieferanten, bei denen man sich keine Fehler leisten kann. Deshalb ist Effizienz eine Notwendigkeit.

Künstliche Intelligenz hilft, den Lärm zu durchdringen, aber das richtige System macht den Unterschied.

ClickUp vereint alles an einem Ort: Automatisierung, die Engpässe beseitigt, Risikominderung, Nachverfolgung von Verträgen, die für Ordnung sorgt, und Lieferantenmanagement, das glasklar bleibt.

Keine unnötige Komplexität. Keine Zeitverschwendung. Nur eine optimierte Methode, um die Beschaffung effizient, nachvollziehbar und einfach zu verwalten.

