TidyCal vs. Calendly: Welcher Meeting-Planer ist der beste?

"Hast du am Freitag Zeit?"

"Ist Donnerstag stattdessen okay?"

"17 Uhr?"

"Vielleicht mittags?"

Sehen Ihre Anrufe und E-Mails zur Terminplanung für Meetings so aus? Die Koordination von Anrufen für Ihr Team und Ihre Clients, insbesondere über mehrere Zeitzonen hinweg, kann sich wie ein Versuch anfühlen, mit verbundenen Augen aus einem Labyrinth zu entkommen.

Sicher, es gibt Google Kalender. Aber Sie müssen Daten austauschen oder Kalender verknüpfen, um einen für alle Beteiligten passenden Termin zu finden. Die Suche nach dieser Bequemlichkeit kann für den tatsächlichen Geschäftsbetrieb eine erhebliche Unannehmlichkeit darstellen.

Sie benötigen intelligentere Online-Kalender für Ihren Service. Und in der Regel läuft es auf Folgendes hinaus: TidyCal vs. Calendly. Beide versprechen, Ihre Terminplanung zu vereinfachen, aber welches bietet wirklich den besseren Wert für Ihre Anforderungen?

Finden wir es heraus.

Was ist TidyCal?

TidyCal ist ein Online-Kalender-Planungstool, das von AppSumo entwickelt wurde, um den Terminbuchungsprozess für Einzelpersonen und kleine Unternehmen zu vereinfachen. Es soll eine budgetfreundliche Alternative zu Calendly bieten.

Im Jahr 2021 eroberte TidyCal die Szene mit etwas, das Unternehmer aufhorchen ließ: lebenslanger Zugang, der zu gut schien, um wahr zu sein. (Spoiler-Alarm: Das war es auch)

Während die meisten Terminplanungstools versuchen, alles für alle zu sein, hat TidyCal einen anderen Ansatz gewählt. Die App verzichtet auf Schnickschnack und konzentriert sich auf Erschwinglichkeit und Einfachheit für kleine Unternehmen und Solopreneure.

Das Tool erledigt alles von Einzelberatungen bis hin zu Team-Meetings und bietet wichtige Terminplanungs-Features, ohne die Benutzer zu überfordern.

Features von TidyCal

Wenn Sie verschiedene Tagesplaner-Apps auf dem Markt ausprobieren, werden Sie feststellen, dass TidyCal bei der Terminplanung Einfachheit mit intelligenten Funktionen verbindet. Jede Funktion dient dazu, reale Herausforderungen bei der Terminplanung zu lösen, ohne die Benutzer zu überfordern.

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über die herausragenden Merkmale von TidyCal:

1. Intelligente Kalenderintegration

über TidyCal

Erinnern Sie sich noch daran, als Sie eine Doppelbuchung hatten, weil Ihre Kalender nicht synchronisiert waren? TidyCal verhindert solche Alptraumszenarien durch die Echtzeit-Synchronisierung mit Google Kalender, Outlook und anderen gängigen Kalendern.

Die Plattform aktualisiert automatisch Ihre Verfügbarkeit in allen verbundenen Online-Kalender-Tools in Echtzeit.

Wenn Sie beispielsweise als Berater sowohl Client-Meetings als auch persönliche Termine verwalten, blockiert TidyCal automatisch Zeiten in allen Ihren Kalendern, wenn jemand eine Sitzung bucht.

2. Anpassbare Buchungsseiten

über TidyCal

Ihre Buchungsseite ist oft der erste Kontaktpunkt Ihrer Clients mit Ihrem Geschäftsprozess. TidyCal verwandelt diese Interaktion in ein nahtloses Erlebnis mit folgenden Funktionen:

Benutzerdefinierte Pufferzeiten zwischen Meetings, damit Sie sich vorbereiten oder Überschreitungen bewältigen können

Flexible Verfügbarkeitsfenster, die sich Ihrem Arbeitsstil anpassen

Mehrere Buchungstypen für verschiedene Dienstleistungen (ideal für Coaches, die sowohl 30-minütige Erstgespräche als auch 60-minütige vertiefende Sitzungen anbieten)

Markenelemente, die Ihre professionelle Identität wahren

3. Verwaltung von Gruppentreffen

via Tidycal

Haben Sie schon einmal versucht, ein Meeting mit fünf Personen in drei Zeitzonen zu koordinieren? Das ist meistens ein Chaos. TidyCal löst dieses Problem auf elegante Weise.

Die Gruppenplanungsfunktion der Plattform findet nicht nur verfügbare Zeiten, sondern schlägt auch intelligent Zeitfenster vor, die in verschiedenen Zeitzonen funktionieren, berücksichtigt die Arbeitszeiten der einzelnen Teilnehmer und sogar wiederkehrende Verpflichtungen auf den Konten.

Dies ist besonders wertvoll für globale Teams, die Client-Präsentationen oder wöchentliche Team-Synchronisierungen verwalten.

4. Automatisierte Benachrichtigungen zu Ereignissen

über TidyCal

Sobald Sie Ihren Workflow eingerichtet haben, übernimmt TidyCal die mühsamen Aufgaben. Es versendet sofortige Bestätigungs-E-Mails mit Kalender-Anhängen, damit die Teilnehmer das Ereignis ganz einfach speichern können.

Sie können Erinnerungssequenzen benutzerdefiniert anpassen, z. B. eine Erinnerung 24 Stunden oder eine Stunde vor dem Meeting, damit niemand vergisst, zu erscheinen. Follow-up-Nachrichten mit Zusammenfassungen des Meetings werden ebenfalls automatisiert, sodass alle Teilnehmer auf dem Laufenden bleiben.

Außerdem verwaltet TidyCal Benachrichtigungen zu Terminänderungen, damit alle Kalender immer aktuell sind.

Preise für TidyCal

Free-Plan

Tier 1 (Standard): 39 $ (einmalige Zahlung)

Tier 2 (Team/Agentur): 79 $ (einmalige Zahlung)

Was ist Calendly?

Calendly vereinfacht die Terminplanung mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und der Integration in Google-, Apple- und Outlook-Kalender.

Im Laufe der Jahre hat sich Calendly von einem einfachen Terminplanungstool zu einer umfassenden Plattform für die Automatisierung der Terminplanung entwickelt.

Dank des robusten Integrations-Ökosystems von Calendly können Sie es mit über 100 beliebten Business-Tools verbinden. Dies hat dazu beigetragen, dass es insbesondere bei Unternehmen und wachsenden Teams große Popularität erlangt hat.

Calendly lässt sich nahtlos in CRMs, Marketing-Tools und Vertriebsplattformen integrieren und eignet sich daher ideal für größere Unternehmen, die Terminplanungsfunktionen zur Verbesserung ihres Terminbuchungsprozesses benötigen.

🧠 Fun Fact: Calendly ist mit einem Marktanteil von 21,45 % eine der ersten Adressen für Terminplanung.

Features von Calendly

Als eine der führenden Softwarelösungen für die Aufgabenplanung bietet Calendly Features, die es zur ersten Wahl für wachsende Teams machen:

1. Erweiterte Automatisierung von Workflows

über Calendly

Calendly geht über die reine Terminplanung hinaus und hilft Ihnen, Ihren gesamten Workflow zu automatisieren. Wenn Sie Calendly für Ihr Geschäft verwenden und jemand eine Demo bucht, geschieht Folgendes automatisch:

Der für Sie am besten geeignete Vertriebsmitarbeiter wird Ihnen anhand Ihrer Region und Ihrer Fachkenntnisse zugewiesen

Ihr CRM wird mit Informationen zu potenziellen Kunden aktualisiert

Team-Mitglieder erhalten sofortige Benachrichtigungen über Slack

Eine personalisierte E-Mail-Sequenz weckt das Interesse des potenziellen Kunden

All dies geschieht ohne manuellen Aufwand. Calendly transformiert Ihre Terminplanung und optimiert Ihre Aufgaben vor und nach dem Meeting zu einem effizienten, automatisierten Prozess.

2. Intelligente Terminplanung für Teams

über Calendly

Calendly ist ein Favorit für die Erstellung eines effizienten Kalendersystems für das Projektmanagement. Dies ist dank Features wie der Round-Robin-Verteilung für eine ausgewogene Workload und der gemeinsamen Terminplanung, um den besten Zeitpunkt für mehrere Teilnehmer zu finden, möglich.

Calendly bietet auch eine intelligente Team-Weiterleitung unter Berücksichtigung von Zeitzonen, Fähigkeiten oder Workloads. Diese Tools glänzen in den Einstellungen für Vertrieb und Kundensupport, wo schnelle Reaktionszeiten und eine effektive Ressourcenzuweisung der Schlüssel sind.

🧠 Wissenswertes: Der Begriff "Round Robin" leitet sich vom französischen Begriff "Rond Ruban" aus dem 17. Jahrhundert ab und bezeichnet eine Methode, Petitionen kreisförmig zu unterschreiben, um die Identität des ersten Unterzeichners zu verbergen und Vergeltungsmaßnahmen zu verhindern.

3. Kontrollfunktionen für Unternehmen

über Calendly

Calendly bietet umfassende Kontrolle über die Terminplanungsumgebung für Unternehmen, die hohe Sicherheit und Übersichtlichkeit benötigen.

Es umfasst erweiterte Sicherheitsfunktionen wie SAML-Single-Sign-On, detaillierte Analysen und Tools zur Berichterstellung, um Meeting-Muster zu optimieren. Calendly ermöglicht auch benutzerdefiniertes Branding oder White-Labeling-Optionen, sodass Sie Ihre Terminplanungsseite ganz nach Ihren Wünschen gestalten können.

Als Administrator können Sie mit zentralisierten Kontrollen und Compliance-Features für Ihre regulierte Branche ganz einfach ein großes Team verwalten.

Preise für Calendly

Free-Plan

Standard: 12 $/Monat pro Platz

Teams: 20 $/Monat pro Platz

Enterprise: 15.000 $/Jahr

TidyCal vs. Calendly: Feature-Vergleich

Lassen Sie uns nun einen detaillierten Vergleich zwischen Calendly und TidyCal anstellen, um zu sehen, wo jedes Tool glänzt und wo es möglicherweise Schwächen hat. Wir beginnen mit einer umfassenden Tabelle, in der die wichtigsten Features aufgeführt sind:

Features TidyCal Calendly Kalender-Integration Google Kalender, Outlook, iCal Google Kalender, Outlook, iCal, Exchange Meeting-Typen Einzelgespräche, Gruppen, Round-Robin (Basis) Einzelgespräche, Gruppen, Round-Robin (fortgeschritten), Kollektiv Benutzerdefiniert Grundlegendes Branding, Meeting-Typen Erweitertes Branding, benutzerdefinierte Workflows, Umfragen in Meetings Team-Features Grundlegende Teamplanung Erweiterte Routenplanung, Round-Robin, Analysen Integrationen Basic (10+ Integrationen) Umfangreich (über 100 Integrationen) API-Zugriff Limit Vollständiger API-Zugriff Sicherheit Standardmäßige Sicherheit Sicherheit auf Unternehmensniveau Preismodell Einmalige Zahlung Abonnement

Es ist an der Zeit, sich die einzelnen Schlüsselaspekte genauer anzusehen und herauszufinden, welches Tool das andere übertrifft:

1. Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung

Beide Plattformen sind sich bewusst, dass die Verwaltung Ihres Terminkalenders kein Kopfzerbrechen bereiten sollte, verfolgen dabei jedoch unterschiedliche Ansätze.

TidyCal hält die Dinge einfach und ist damit perfekt für kleine Unternehmen und Solopreneure. Die übersichtliche Benutzeroberfläche reduziert die mentale Unordnung, sodass Sie Ihren Terminplanungs-Workflow in wenigen Minuten statt in Stunden einrichten können. Es konzentriert sich auf das Wesentliche und verfügt über ein logisches Layout, das Sie auf natürliche Weise durch den Prozess führt.

Calendly hingegen legt mit einem ausgefeilteren Dashboard für größere Teams und Unternehmen noch eine Schippe drauf. Die Lernkurve ist zwar etwas steiler, aber die Anpassungsmöglichkeiten und erweiterten Workflow-Features sind es wert.

Die Benutzeroberfläche eignet sich hervorragend für die Verwaltung mehrerer Teammitglieder, komplexer Routen und Integrationen, ohne dabei überladen zu wirken.

🏆 Gewinner: Es gibt einen Gleichstand. Der schnörkellose Ansatz von TidyCal ist die richtige Wahl für Sie, wenn Sie Einzelunternehmer sind. Wenn Sie ein komplexeres und fortgeschritteneres Setup suchen, sollten Sie sich für Calendly entscheiden.

2. Flexibilität und Kontrolle bei der Terminplanung

Beide Plattformen bieten solide Terminplanungsfunktionen, weisen jedoch deutliche Unterschiede auf.

TidyCal bietet einfache, unkomplizierte Planungsfunktionen, die alle wesentlichen Aspekte wie Pufferzeitmanagement und grundlegende Verfügbarkeitsregeln abdecken.

Es ist ideal für Fachleute mit vorhersehbaren Zeitplänen, da es Standard-Dauern für Meetings und Pausen ohne unnötige Komplexität ermöglicht.

Calendly geht mit seiner fortschrittlichen Regel-Engine noch einen Schritt weiter und bietet dynamische Pufferzeiten basierend auf Meeting-Typen oder Rollen der Teilnehmer. Die benutzerdefinierten Verfügbarkeitsmuster unterstützen komplexere Anforderungen, darunter saisonale Arbeitszeiten, wechselnde Zeitpläne, bezahlte Meetings und benutzerdefinierte Meeting-Obergrenzen pro Tag.

Dieser Grad an Benutzerdefinierung macht Calendly besonders nützlich für Unternehmen mit mehreren Team-Mitgliedern und unterschiedlichen Terminierungsanforderungen über Abteilungen oder Zeitzonen hinweg.

🏆 Gewinner: Calendly aufgrund seiner erweiterten Planungsfunktionen

3. Teamverwaltung

Wenn Ihr Unternehmen wächst, wird die Koordination der Teamplanung immer wichtiger. Beide Plattformen bieten Team-Features, jedoch mit entscheidenden Unterschieden.

TidyCal bietet grundlegende Team-Features, die sich gut für kleine Gruppen eignen. Es ermöglicht die Erstellung von Gruppenergebnissen für eine einfache Teamplanung und Berechtigungsverwaltung und ist damit ideal für kleine Unternehmen mit grundlegenden Planungsanforderungen.

Calendly bietet jedoch robustere Tools für das Team-Management. Die erweiterte Team-Weiterleitung weist Meetings automatisch anhand von Kriterien wie Fachwissen, Verfügbarkeit oder Zeitzone zu.

Das Round-Robin-System sorgt für eine faire Verteilung der Meetings, während ausgefeilte Zugriffskontrollen hierarchische Berechtigungen ermöglichen. Team-Analysen bieten wertvolle Einblicke in Meeting-Muster und die Auslastung der Mitglieder und helfen so, größere Abläufe zu optimieren.

🏆 Gewinner: Calendly aufgrund seines Features zur fairen Verteilung, das die Teamverwaltung wesentlich effizienter macht

4. Integrationsmöglichkeiten

Ihr Terminplanungstool muss sich in der vernetzten Geschäftswelt von heute nahtlos in andere Online-Meeting-Tools integrieren lassen. Hier sehen Sie, wie TidyCal und Calendly in dieser Hinsicht abschneiden:

TidyCal bietet wichtige Kalenderintegrationen, die sich auf die Kernanforderungen von Unternehmen konzentrieren. Es lässt sich problemlos mit den wichtigsten Kalenderdiensten und grundlegenden Videokonferenzplattformen verbinden. Die Integrationsoptionen sind zwar eingeschränkter als bei Calendly, erfüllen jedoch die gängigsten Anforderungen kleiner Unternehmen und selbstständiger Fachleute.

Calendly hingegen verfügt über ein umfangreiches Integrations-Ökosystem, das mit über 100 Business-Tools verknüpft ist. Es bietet erweiterten API-Zugriff für benutzerdefinierte Integrationen und Webhook-Support für automatisierte Workflows.

Die umfassenden CRM-Integrationen ermöglichen eine detaillierte Nachverfolgung von Leads und die Kartierung der Customer Journey, wodurch es sich ideal für Unternehmen eignet, die auf mehrere Softwaretools angewiesen sind und einen automatisierten Datenfluss benötigen.

🏆 Gewinner: Calendly, aufgrund seines vielseitigen Ansatzes für Geschäftsprozesse und Workflow-Design

5. Wert für Ihr Geld

TidyCal bietet ein einmaliges Zahlungsmodell, mit dem Benutzer lebenslangen Zugriff auf alle Features ohne wiederkehrende Kosten erhalten. Dieser Ansatz bietet einen außergewöhnlichen Wert für budgetbewusste Unternehmen und Solopreneure, die zuverlässige Terminplanungstools ohne laufende finanzielle Verpflichtungen benötigen. Sie profitieren außerdem von einem umfassenden Feature-Set, sodass keine zukünftigen Upgrades erforderlich sind.

Calendly mit seinen Abonnement-basierten Preisen und Feature-Stufen richtet sich an wachsende Unternehmen mit sich wandelnden Anforderungen. Die monatlichen Preise pro Platz mögen zunächst höher erscheinen, aber die erweiterten Features und umfangreichen Integrationen der Plattform können für größere Teams einen erheblichen ROI bieten.

Die abgestufte Struktur ermöglicht es Unternehmen, je nach Bedarf zu skalieren, was jedoch mit steigender Teamgröße zu höheren Kosten führen kann.

🏆 Gewinner: Es gibt einen Gleichstand. Für Solopreneure oder kleine Teams (bis zu 10 Personen) eignet sich der Free-Plan von TidyCal am besten. Bei den kostenpflichtigen Plänen deckt TidyCal 90 % Ihrer Anforderungen zu 20 % der Kosten ab. Für Teams mit mehr als 10 Personen oder für erweiterte Terminplanung lohnen sich die zusätzlichen Features von Calendly.

🧠 Wissenswertes: Die erste bekannte Verwendung eines Kalenders geht auf die Sumerer zurück, die um 2000 v. Chr. den ersten Mondkalender schufen. Seitdem haben wir zwar einen langen Weg zurückgelegt, aber das Leben dreht sich immer noch darum, unsere Termine gut zu organisieren!

TidyCal vs. Calendly auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, um zu erfahren, was echte Benutzer über diese Kalender-Apps sagen.

Ein Redditor in r/podcasting hat seine Erfahrungen mit den Kalender-Synchronisierungsfunktionen von TidyCal geteilt:

Ich benutze tidycal. Und zwar nur ich allein. Allerdings ermöglicht tidycal (und sicherlich auch viele andere Optionen) die Synchronisierung von Kalendern mit Google Kalender usw. Theoretisch würde es funktionieren, wenn Ihr Co-Host seinen Kalender für Sie freigibt und Sie tidycal anweisen, sowohl Ihren Kalender als auch den freigegebenen Kalender zu berücksichtigen.

Dies unterstreicht den unkomplizierten Ansatz von TidyCal für die Verwaltung mehrerer Kalender – ein entscheidendes Feature, das viele Benutzer in Terminplanungs-Apps suchen, um sich mit Team-Mitgliedern oder Clients über verschiedene Kalenderplattformen hinweg zu koordinieren.

Auf der anderen Seite gab ein Redditor auf r/smallbusiness eine überzeugende Empfehlung für Calendly ab:

Franchise-Berater hier! Calendly ist für mein Geschäft unverzichtbar. Ich habe Hunderte von Terminen gebucht und habe dank der automatischen Erinnerungen der kostenpflichtigen Version eine sehr hohe Erfassungsquote. Sie können auch Zeiten blockieren und mit Ihrem Google Kalender verknüpfen, sodass Ihre Verfügbarkeit aktualisiert wird, wenn Sie manuell Einträge in Ihren Kalender vornehmen. Ich habe nie Doppelbuchungen. Es ist so einfach, andere zu ermutigen, einen Anruf zu buchen, indem Sie Ihren Link teilenDie kostenlose Version ist großartig. Die kostenpflichtige Version ist fantastisch!

Die Reddit-Community der Benutzer von Terminplanungs-Apps scheint sich in einigen Schlüsselpunkten einig zu sein:

TidyCal spricht Benutzer an, die Einfachheit und Wert suchen

Calendly dominiert in professionellen und Unternehmens-Einstellungen

Beide Tools verhindern effektiv Doppelbuchungen

Die Integration in bestehende Kalendersysteme ist entscheidend

Diese realen Perspektiven bestätigen unsere Erkenntnisse aus dem Feature-Vergleich und liefern wertvolle Informationen darüber, wie sich diese Tools im täglichen Einsatz bewähren.

👀 Wussten Sie schon? Microsoft forderte seine Mitarbeiter auf, Meetings auf 30 Minuten zu limitieren, was zu einer Teilnehmerzufriedenheit von 94 % führte!

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu TidyCal und Calendly

Während TidyCal und Calendly sich durch grundlegende Features auszeichnen, revolutioniert ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, Ihr Zeitmanagement durch eine komplette Workspace-Lösung. Hier erfahren Sie, warum ClickUp das einzige Tool ist, das Sie brauchen.

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihre Toolkit auf neun oder weniger Plattformen limitieren. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und sogar Kalender auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während KI den Rest erledigt.

Ich konnte mit anderen Mitgliedern meines Teams zusammenarbeiten, indem ich die Kalenderfunktion genutzt habe, um die Aufstellung anzuzeigen und ein großes Ereignis zu planen. Wir konnten alle Ereignisse je nach den Anforderungen des Führungsteams per Drag & Drop in den Kalender verschieben. Die Nutzung ist für alle Teammitglieder unglaublich einfach.

Ich konnte mit anderen Mitgliedern meines Teams zusammenarbeiten, indem ich die Kalenderfunktion genutzt habe, um die Aufstellung anzuzeigen und ein großes Ereignis zu planen. Wir konnten alle Ereignisse je nach den Anforderungen des Führungsteams per Drag & Drop in den Kalender verschieben. Die Nutzung ist für alle Teammitglieder unglaublich einfach.

ClickUp ist die Nummer 1: Verbessern Sie Ihre Kalenderverwaltung

Wenn Sie mehr als nur einen Terminplaner benötigen, kann der KI-gestützte ClickUp-Kalender als zentrale Planungszentrale dienen. Im Gegensatz zu Calendly oder TidyCal, die sich hauptsächlich auf die Terminplanung konzentrieren, kombiniert ClickUp Aufgabenverwaltung und Kalenderfunktionen und bietet Ihnen so einen vollständigen Überblick über alle Ihre Aufgaben an einem Ort.

Durch die Verbindung von Aufgaben, Dokumenten und Meetings in einer einheitlichen Ansicht können Sie genau sehen, wie sich Ihr Tag parallel zu Ihren Projekten entwickelt. Dank dieser vollständigen Integration können Sie Zeit für prioritäre Arbeiten blockieren, automatisch Aufgaben aus Meeting-Notizen erstellen und eine einzige Quelle für alle Ihre beruflichen Aktivitäten pflegen.

ClickUp Kalender nutzen Synchronisieren Sie Ihre Google Kalender-Ereignisse mit ClickUp und optimieren Sie Ihre Meetings

Mit ClickUp können Sie außerdem Ihren Kalender anpassen, Prioritäten festlegen und andere Tools integrieren, die Sie möglicherweise bereits verwenden. Es ist perfekt für alle, die über die einfache Terminplanung hinaus eine tiefere Organisationsebene suchen.

Sie können ganz einfach zwischen Tages-, Wochen- und Monatsansichten wechseln, Filter zum Suchen von Aufgaben verwenden und die Drag-and-Drop-Planung nutzen. ClickUp bietet Ressourcenmanagement, mit dem Sie die Workload und Kapazität Ihres Teams direkt im Kalender überwachen können.

Diese Vorlage herunterladen Verwalten und organisieren Sie Aufgaben, Meetings und Ereignisse an einem Ort mit der Kalender-Planungsvorlage von ClickUp

Beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage, um die Leistungsfähigkeit des ClickUp-Kalenders in Aktion zu erleben. Wir empfehlen die ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage, um die Planung von Meetings in Ihrem Team zu optimieren. Das bietet sie:

Behalten Sie den Überblick über tägliche, wöchentliche und monatliche Aufgaben mit Leichtigkeit

Bleiben Sie über wichtige Termine und Meilensteine auf dem Laufenden

Projekte in überschaubare Abschnitte organisieren

Überwachen Sie Ressourcen und die Workload Ihres Teams effizient

Passen Sie Ihren Zeitplan nach Bedarf flexibel an

Erhalten Sie klare Sichtbarkeit über den gesamten Workflow und Fortschritt

ClickUp hat die Nase vorn #2: Besseres Meeting-Management

ClickUp Meetings vereinfachen die Verwaltung von Meetings mit Features, die dafür sorgen, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Sie können Meetings ganz einfach neben Ihren Aufgaben planen, nachverfolgen und verwalten, sodass Sie den Überblick behalten. Ob Sie Tagesordnungen erstellen, Aktionspunkte zuweisen oder Meeting-Notizen freigeben möchten – hier finden Sie alles an einem Ort. Das alles können Sie mit ClickUp tun:

Detaillierte Meeting-Notizen: Erstellen Sie mit den umfangreichen Tools von ClickUp für Notizen und deren Bearbeitung umfassende Meeting-Notizen, die eine strukturierte Dokumentation von Diskussionen und Entscheidungen ermöglichen

👀 Wussten Sie schon: Mit dem KI-Notizbuch von ClickUp können Sie Unterhaltungen auf Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet automatisch erfassen und transkribieren , ohne ein Wort manuell schreiben zu müssen. Außerdem bietet es nach Meetings übersichtliche Zusammenfassungen, in denen wichtige Punkte und Aktionselemente hervorgehoben werden, damit Sie sich schnell einen Überblick verschaffen können. Und das Beste daran? Ihre Meeting-Notizen werden nahtlos mit den entsprechenden Aufgaben, Dokumenten und Chats in ClickUp verknüpft.

Agenda-Verwaltung: Erstellen und verwalten Sie Meeting-Agenden schneller, um eine effiziente Abdeckung aller Diskussionsthemen mit Erstellen und verwalten Sie Meeting-Agenden schneller, um eine effiziente Abdeckung aller Diskussionsthemen mit ClickUp Brain – dem nativen KI-Assistenten von ClickUp – sicherzustellen

Lassen Sie ClickUp Brain Ihre Meeting-Agenda anhand der wichtigsten Details automatisch erstellen

Nachverfolgung von Aktionselementen: Wandeln Sie Meeting-Elemente direkt in zuweisbare Aufgaben um und stärken Sie so die Verantwortlichkeit und Nachverfolgung

Kommentare zuweisen: Delegieren Sie Aufgaben, die Maßnahmen erfordern, direkt aus Kommentaren an Ihre Teamkollegen

💡 Profi-Tipp: Priorisieren Sie Meetings und versehen Sie sie in Ihren ClickUp-Aufgaben mit Tags, je nach Dringlichkeit oder Art (z. B. "Team-Meeting", "Kundenanruf" usw.), damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

ClickUp hat die Nase vorn #3: Erweiterte Zeitverwaltung

Die Zeitmanagement-Tools von ClickUp bieten einen fortschrittlichen Weg zu mehr Produktivität. Mit der integrierten Zeiterfassungs-Funktion können Sie ganz einfach Ihre Zeit für jede Aufgabe nachverfolgen und so sicherstellen, dass Sie den Überblick über Ihre Projekte behalten.

Mit ClickUp können Sie mühelos die Zeit auf all Ihren Geräten erfassen

Außerdem können Sie Zeitvoranschläge festlegen und diese mit den tatsächlichen Fertigstellungszeiten vergleichen, um die Genauigkeit zukünftiger Aufgaben zu verbessern. Durch die Aufteilung großer Projekte in überschaubare ClickUp Aufgaben und Unteraufgaben können Sie mehr erreichen – und das mit weniger Stress. Fügen Sie Erinnerungen und Fälligkeitsdaten hinzu, damit Sie Termine immer im Blick haben.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter verwenden personalisierte Zeitmanagementstrategien. Die meisten Workflow-Management-Tools bieten jedoch noch keine robusten integrierten Zeitmanagement- oder Priorisierungsfunktionen, was eine effektive Priorisierung behindern kann. Die KI-gestützten Funktionen von ClickUp für Terminplanung und Zeiterfassung helfen Ihnen dabei, diese Vermutungen in datengestützte Entscheidungen umzuwandeln. Es kann sogar optimale Fokusfenster für Aufgaben vorschlagen. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Zeitmanagementsystem, das Ablenkungen minimiert und sich an Ihre tatsächliche Arbeitsweise anpasst!

Im Gegensatz zu eigenständigen Terminplanungstools vereint ClickUp Ihren gesamten Workflow:

Verwenden Sie die Workload-Ansicht, um Probleme bei der Terminplanung innerhalb des Teams zu vermeiden

Probieren Sie die Gantt-Ansicht aus, um zu zeigen, wie Meetings in Ihre Projekt-Zeitleiste passen

Verlassen Sie sich auf Benutzerdefinierte Felder, um Veranstaltungsorte, Kosten und andere wichtige Details nachzuverfolgen

Aber Moment mal, was ist, wenn Sie bereits Calendly verwenden? Kein Problem! ClickUp lässt sich nahtlos in Ihr bestehendes Calendly-Setup integrieren, sodass Sie beim Wechsel zur neuen Plattform Ihren bestehenden Workflow nicht aufgeben müssen!

Vereinfachen Sie die Terminplanung und das Meeting-Management durch die Integration von ClickUp mit Calendly

Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden über Calendly gebuchte Meetings automatisch mit ClickUp synchronisiert, wobei alle für Ihre Aufgaben und Projekte relevanten Details auf einer Karte dargestellt werden.

Entscheiden Sie sich für ClickUp als perfekte Terminplanungslösung

Während TidyCal und Calendly sich ausschließlich auf die Planung von Meetings konzentrieren, bietet ClickUp ein erweitertes Online-Kalenderbuchungssystem, das Meetings mit Ihrer übergeordneten Arbeitsstrategie verbindet.

Jedes Meeting wird zu einem integralen Bestandteil Ihrer Projekt-Zeitleiste, mit vollständigem Kontext und Nachverfolgungsmöglichkeiten.

Ob Sie ein kleines Team oder eine große Organisation leiten, die robusten Features von ClickUp stellen sicher, dass Ihre Terminplanungsanforderungen erfüllt werden und gleichzeitig alles auf einer zentralen Plattform verbunden bleibt.

Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an und vereinfachen Sie die Terminplanung für Meetings – und das bei besserer Umsetzung!