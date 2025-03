TidyCal vs. Calendly: Welcher Terminplaner für Meetings ist der beste?

"Hast du am Freitag Zeit?" "Geht stattdessen Donnerstag?" "17 Uhr?" "Vielleicht Mittag?" Zu erledigen

Klar, es gibt Google Kalender. Aber Sie müssen sich austauschen oder Kalender verknüpfen, um einen passenden Termin für alle Beteiligten zu finden. Die Suche nach dieser Bequemlichkeit kann eine erhebliche Unannehmlichkeit für die tatsächliche Führung Ihres Geschäfts darstellen. Sie benötigen intelligentere undefined zu Ihren Diensten. Und in der Regel läuft es auf Folgendes hinaus: TidyCal vs. Calendly. Beide versprechen, Ihre Terminplanung zu vereinfachen, aber welches bietet wirklich einen besseren Wert für Ihre Bedürfnisse? Finden wir es heraus. Psst... wenn keines der tools Ihren Vorstellungen entspricht, haben wir auch noch ein drittes als Bonus, um die Kalenderverwaltung zu vereinfachen: undefined !

## Was ist TidyCal? TidyCal ist ein von AppSumo entwickeltes Online-Tool zur Kalenderplanung, das den Terminbuchungsprozess für Einzelpersonen und kleine Unternehmen vereinfacht. Es soll eine budgetfreundliche Alternative zu Calendly bieten.

Im Jahr 2021 kam TidyCal mit etwas auf den Markt, das Unternehmer aufhorchen ließ: lebenslanger Zugang, der zu gut schien, um wahr zu sein. (Spoiler-Alarm: Das war es nicht) Während die meisten Planungstools versuchen, alles für jeden zu sein, verfolgte TidyCal einen anderen Ansatz. Die App verzichtete auf Schnickschnack und konzentrierte sich auf Erschwinglichkeit und Einfachheit für kleine Unternehmen und Solopreneure.

Das Tool erledigt alles von Einzelgesprächen bis hin zu Meetings im Team und bietet grundlegende Planungsfunktionen, ohne die Benutzer zu überfordern. ### TidyCal-Features Wenn Sie sich verschiedene https://clickup.com/blog/daily-planner-apps//-Apps für Tagesplaner auf dem Markt ansehen, werden Sie feststellen, dass TidyCals Planungsansatz Einfachheit mit intelligenten Funktionen verbindet. Jedes Feature arbeitet daran, reale Planungsherausforderungen zu lösen, ohne die Benutzer zu überfordern. Hier ist ein detaillierter Blick auf das, was TidyCal auszeichnet: #### 1. Intelligente Kalenderintegration via [Instanz, wenn Sie ein Berater sind, der sowohl Meetings mit Kunden als auch persönliche Termine verwaltet, blockiert TidyCal automatisch Zeiten in all Ihren Kalendern, wenn jemand eine Sitzung bucht. #### 2. Anpassbare Seiten für Buchungen via Sobald Sie Ihren Workflow eingerichtet haben, übernimmt TidyCal die mühsamen Aufgaben. Es sendet sofortige E-Mails mit Anhängen aus dem Kalender, damit die Teilnehmer das Ereignis einfach speichern können. Sie können Erinnerungen benutzerdefiniert anpassen, z. B. eine Erinnerung 24 Stunden oder eine Stunde vor dem Meeting, um sicherzustellen, dass niemand vergisst, zu erscheinen. Auch die Nachfassnachrichten mit Zusammenfassungen der Meetings sind automatisiert, sodass die Teilnehmer auf dem Laufenden bleiben.

Außerdem verwaltet TidyCal Benachrichtigungen zur Terminverschiebung, um sicherzustellen, dass der Kalender aller Beteiligten korrekt und aktuell bleibt. ### TidyCal-Preise *Free-Plan *Stufe 1 (Standard): 39 $ (einmalige Zahlung) *Stufe 2 (Team/Agentur): 79 $ (einmalige Zahlung) ## Was ist Calendly?

Calendly vereinfacht die Planung von Meetings durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und die Integration mit Google-, Apple- und Outlook-Kalendern. Im Laufe der Jahre hat sich Calendly von einem einfachen Planungstool zu einer umfassenden Plattform für die Automatisierung der Planung entwickelt. Dank der robusten Integrationen von Calendly ökosystem von Calendly können Sie es mit über 100 beliebten Tools für das Geschäft verbinden. Diese haben dazu beigetragen, dass es insbesondere bei Unternehmen und wachsenden Teams an Bedeutung gewonnen hat. Calendly lässt sich tief in CRMs, Marketing-Tools und Vertriebsplattformen integrieren und ist somit ideal für größere Organisationen, die Planungsfunktionen benötigen, um ihren Terminbuchungsprozess zu verbessern. 🧠 Fun Fact: Calendly ist eine der Top-Optionen für die Planung und hält einen soliden Dies unterstreicht den unkomplizierten Ansatz von TidyCal bei der Handhabung mehrerer Kalender – ein entscheidendes Feature, das viele Benutzer in https://clickup.com/blog/best-scheduling-apps//-Planungs-Apps suchen, um sich mit Teammitgliedern oder Clients über verschiedene Kalenderplattformen hinweg abzustimmen. Andererseits gab ein Redditor auf r/smallbusiness ein überzeugendes Zeugnis für Calendly ab: