die 10 besten Vorlagen für Marketingbudgets zur Verwaltung Ihrer Finanzen

Haben Sie schon einmal ein Marketingbudget erstellt? Wenn ja, wissen Sie, wie schwierig es sein kann, es mit Ihrer Gesamtstrategie in Einklang zu bringen.

Wussten Sie, dass die meisten Marketing-Teams am Ende 20 % ihres Budgets verschwenden? 😱

Das ist jedoch nicht normal. Oder sollte es zumindest nicht sein! Kleinere Lücken kommen vor, aber wenn Sie am Ende des Jahres Schwierigkeiten haben, Budgets zuzuweisen oder den ROI Ihrer Marketingausgaben nachzuweisen, ist es Zeit, Ihre Budgetierung zu optimieren. Nutzen Sie die Vorlage für das Marketingbudget.

Diese Vorlagen helfen Ihnen bei der Zuweisung von Ressourcen, der Nachverfolgung von Ausgaben und der Sicherstellung, dass Ihre Kampagnen auf Kurs bleiben. Da alles an einem Ort organisiert ist, können Sie Ihr Budget optimieren und sich auf das Wesentliche konzentrieren: Ergebnisse erzielen, ohne sich den Kopf zu zerbrechen.

Lesen Sie diesen Blog, in dem wir 10 kostenlose Budgetvorlagen für Marketer vorstellen. 😎

Was sind Vorlagen für Marketingbudgets?

Eine Vorlage für das Marketingbudget ist ein vorgefertigtes, anpassbares Dokument. Sie hilft Ihnen dabei, alle Marketingausgaben nachzuverfolgen und zu verwalten, damit Ihre Initiativen mit Ihren Zielen übereinstimmen.

Ähnlich wie eine Tabellenkalkulation enthalten diese Vorlagen verschiedene Zeilen und Spalten. Sie können sie verwenden, um verschiedene Aspekte wie Marketingaktivitäten, Kanäle, Ressourcen, geplante Ausgaben, tatsächliche Ausgaben, Abweichungen, ROI usw. zu erfassen.

Mit dieser Methode können Sie Ihren Marketingplan visualisieren und Geld systematisch zuweisen, wodurch das Risiko einer fehlerhaften Budgetverwaltung minimiert wird.

➡️ Weiterlesen: Beispiele für Marketingpläne zur Optimierung Ihres Marketingaufwands

Was macht eine gute Vorlage für ein Marketingbudget aus?

Eine gute Vorlage für ein Marketingbudget ist mehr als nur eine Tabelle – sie ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie während einer Marketingkampagne organisiert, effizient und flexibel bleiben.

Um dies zu gewährleisten, sollten Sie vor der Auswahl einer Vorlage auf folgende Merkmale achten:

Übersichtlichkeit: Entscheiden Sie sich für eine einfache Vorlage für Ihr Marketingbudget mit klarem Design. So ist sie einfach zu verwenden und zu navigieren. Vermeiden Sie außerdem Vorlagen mit unnötigen, übermäßig komplizierten Strukturen, um Verwirrung zu vermeiden ✅

Anpassbarkeit: Suchen Sie nach einer Vorlage, die auf Ihre spezifischen Budgetanforderungen zugeschnitten ist. Sie sollten beispielsweise Felder bearbeiten können, um benutzerdefinierte Budgets für Content-Marketing, Produktmarketing usw. zu erstellen. ✅

Genauigkeit: Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Marketingausgaben, prognostizierte Kosten, tatsächliche Ausgaben und das verbleibende Budget nachverfolgen können. Dies hilft Ihnen bei der intelligenten Verwaltung Ihrer Finanzen und Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Marketingausgaben, prognostizierte Kosten, tatsächliche Ausgaben und das verbleibende Budget nachverfolgen können. Dies hilft Ihnen bei der intelligenten Verwaltung Ihrer Finanzen und der Projektbuchhaltung und sorgt gleichzeitig für die Synchronisierung mit der Marketingstrategie Ihres Unternehmens. ✅

Umfassend: Wählen Sie eine Vorlage, die umfassend gestaltet ist. Sie sollte Ihnen beispielsweise ermöglichen, verschiedene Kanäle, Ressourcen, Marketingaktivitäten usw. hervorzuheben und das Budget für eine ganzheitlichere Ansicht zu nutzen ✅

Kollaborativität: Holen Sie sich eine Vorlage mit umfangreichen Features für die Zusammenarbeit. So können Sie Marketingbudgets gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit erstellen und verwalten ✅

➡️ Weiterlesen: Wie Sie Projektbeschränkungen mit Beispielen und Vorlagen verwalten

10 Vorlagen für Marketingbudgets

ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, bietet eine Vielzahl kostenloser Vorlagen für Marketingbudgets, mit denen Sie Kosten nachverfolgen und Ihre Marketingausgaben verwalten können.

Aber das ist noch nicht alles! ClickUp bietet weitere innovative Features für ein umfassendes Marketing-Budgetmanagement.

Mit ClickUp Marketing können Sie beispielsweise gemeinsam mit Ihrem Team Marketingprogramme brainstormen, planen und umsetzen – alles an einem Ort! Integrieren Sie es in ClickUp Finance, um die finanziellen Ziele jedes Marketingprojekts ganz einfach nachzuverfolgen. Automatisieren Sie Berechnungen, erstellen Sie Budgets, ermitteln Sie Gewinne und vieles mehr ohne manuellen Aufwand!

1. ClickUp-Vorlage für Marketingbudgets

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen und passen Sie alle Ihre Marketingausgaben quartalsweise mit der ClickUp-Vorlage für Marketingbudgets an

Die ClickUp-Vorlage für Marketingbudgets ist wie ein persönlicher Assistent für Ihre Marketingausgaben. Sie verfolgt jede Aktivität und deren Kosten und bietet Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihr Budget.

Die Aufteilung der Ausgaben nach Quartalen zeigt Ihnen, ob Sie Ihre Ziele erreichen – besonders praktisch für das Produktmarketing! Sie können frühzeitig Einsparpotenziale erkennen und sogar zukünftige Ausgaben prognostizieren. Alles in allem hilft Ihnen das, intelligentere und effektivere Budgets zu erstellen.

Warum Sie es lieben werden

Visualisieren Sie die Budgetverteilung mithilfe benutzerdefinierter Felder für Echtzeit-Einblicke

Vergleichen Sie mühelos geplante und tatsächliche Ausgaben mit integrierten Tools zur Berichterstellung

Optimieren Sie Genehmigungen mit Automatisierungen für schnellere Entscheidungen

Ideal für: Marketing-Teams zur Nachverfolgung und Optimierung von Kampagnenausgaben

Der größte Vorteil von ClickUp sind für mich die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese Konsistenz über alle unsere Standorte in jeder Region hinweg zu gewährleisten, sodass die Client-Erfahrung unabhängig vom Speicherort von Convene immer gleich ist.

Der größte Vorteil von ClickUp sind für mich die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese Konsistenz über alle unsere Standorte in jeder Region hinweg zu gewährleisten, sodass die Kundenerfahrung unabhängig vom Speicherort von Convene immer gleich ist.

2. Einfache Budgetvorlage von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Ihre monatlichen und jährlichen Marketingeinnahmen und -ausgaben mit der einfachen Budgetvorlage von ClickUp

Die einfache Budgetvorlage von ClickUp erfasst Ihre Marketingeinnahmen und -ausgaben. Sie visualisiert Ihre monatlichen Zahlungen, Gewinne und Einsparungen mit jedem Eintrag. Sie können Ihr Jahresbudget verfolgen, indem Sie monatliche Einnahmen und Ausgaben protokollieren.

Ähnlich wie eine Microsoft Excel-Tabelle ist diese Vorlage in Zeilen und Spalten unterteilt. In der oberen Hälfte werden Einnahmen erfasst, in der unteren Hälfte Ausgaben.

Warum Sie es lieben werden

Organisieren Sie Ausgaben mit einer übersichtlichen, schnörkellosen Struktur für eine einfache Nachverfolgung

Verwenden Sie voreingestellte Kategorien, um Einnahmen, Fixkosten und variable Ausgaben an einem Ort zu erfassen

Erhalten Sie sofortige Sichtbarkeit durch farbcodierte Status-Updates zum Budget

Ideal für: Kleine Unternehmen, die eine einfache Vorlage für ihr Marketingbudget zur Verwaltung grundlegender Budgets suchen

➡️ Weiterlesen: Effektive Aktionsstrategien: Steigern Sie Ihren Umsatz und stärken Sie Ihre Markenbekanntheit

💡 Profi-Tipp: Geraten Ihre Marketingausgaben außer Kontrolle? Senken Sie Ihre Kosten für Inhalte, indem Sie hochwertige Inhalte für Social-Media-Beiträge, E-Mail-Newsletter und Videos wiederverwenden.

3. ClickUp-Vorlage für Projektbudgets mit WBS

Diese Vorlage herunterladen Teilen Sie große Marketingprojekte in kleinere Aufgaben auf und verfolgen Sie deren Budgets mit der ClickUp-Vorlage für Projektbudgets und WBS

Mit der ClickUp-Vorlage für Projektbudgets mit WBS können Sie Ihren Marketingaufwand in kleinere Aktivitäten unterteilen und jedes einzelne Budget nachverfolgen. Dies trägt zu einem effizienten Marketing-Kostenmanagement und einer effizienten Ressourcenzuweisung bei.

Außerdem können Sie Ihr gesamtes Projekt im Voraus visualisieren. So können Sie zukünftige Ausgaben besser einschätzen und sicherstellen, dass Ihnen vor Projektende nicht die Mittel ausgehen.

Warum Sie es lieben werden

Verwalten Sie Ihr Projektbudget mithilfe einer Projektstrukturplan (WBS) für eine präzise Nachverfolgung der Kosten

Weisen Sie Kosten bestimmten Aufgaben, Phasen oder Teams mit benutzerdefinierten Kategorien zu

Überwachen Sie die Projektkosten mithilfe von Dashboards in Echtzeit und Diagrammen zum Budgetverbrauch

Ideal für: Projektmanager, die eine Vorlage für das Produktmarketing-Budget suchen, die auf dem Work Breakdown Structure (WBS)-Ansatz basiert

➡️ Weiterlesen: Kostenlose Vorlagen für Projektbudgets in Excel und ClickUp

4. ClickUp-Vorlage für Geschäftsbudgets

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für das Business-Budget ein einfaches, aber informatives Budget für Ihre Marketinginitiativen

Die ClickUp-Vorlage für das Geschäftsbudget ist ein grundlegender Rahmen für die Erstellung eines übersichtlichen Jahresbudgets für Marketingteams.

Listen Sie einfach Ihre Marketingausgaben, Projektkosten und tatsächlichen Kosten auf, und die Vorlage erledigt die Berechnungen und zeigt Ihnen, wo etwas schiefgelaufen ist. Außerdem werden Bereiche aufgezeigt, die optimiert werden können, sodass Sie Ihr Budget verwalten und Ihre Ziele erreichen können.

Warum Sie es lieben werden

Planen Sie Ihr gesamtes Geschäftsbudget mit speziellen Abschnitten für Einnahmen, Ausgaben und Gewinnmargen

Prognostizieren Sie die finanzielle Performance mit integrierten Formelfeldern

Automatisieren Sie wiederkehrende Kosten, damit nichts übersehen wird

Ideal für: Unternehmen, die ihre finanziellen Ressourcen planen und kontrollieren möchten

🔍 Wussten Sie schon? Marken lieben es, Preise vor Rabattaktionen "aufzublähen" – ein kleiner Marketing-Trick, damit Sie das Gefühl haben, ein Schnäppchen zu machen. Es ist clever, mehr Kunden zu gewinnen und gleichzeitig ihr Budget im Auge zu behalten.

5. ClickUp-Vorlage für Ereignisbudgets

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Veranstaltungsbudgets effektive Budgets für Ihre Unternehmensereignisse

Suchen Sie eine Vorlage für das Marketingbudget für Ihr Unternehmensereignis? Probieren Sie die ClickUp-Vorlage für das Ereignisbudget aus.

Diese Vorlage wurde speziell für Marketingereignisse entwickelt und bietet Ihnen eine klare Ansicht aller Aktivitäten, sodass Sie Ihre Mittel wie ein Profi zuweisen können. Sie können Ziele festlegen, Ausgaben nachverfolgen und Ausgaben analysieren, während Sie gleichzeitig lästige Budgetüberschreitungen minimieren, die Sie nicht kommen sehen.

Warum Sie es lieben werden

Schlüsseln Sie die Kosten für Ereignisse nach Veranstaltungsort, Catering, Marketing, Logistik und mehr auf

Verfolgen Sie Einzahlungen, Zahlungen an Lieferanten und Sponsoring-Einnahmen in Echtzeit

Erhalten Sie sofortige Einblicke durch die Nachverfolgung von Abweichungen zwischen Budget und Ist-Zahlen

Ideal für: Veranstaltungsplaner, die Kosten für Veranstaltungsorte, Lieferanten und Logistik verwalten

Hier ist ein kurzes Video zur Verwendung von KI für die Planung von Ereignissen:

6. Vorlage für Budgetvorschläge von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie professionelle Marketingbudgetvorschläge – nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Budgetvorschläge

Wenn Sie die Erstellung eines Budgetvorschlags von Grund auf überfordert, verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Budgetvorschläge.

Diese anpassbare und sofort einsatzbereite Vorlage umfasst Ihren gesamten Marketingplan, von E-Mail- und Content-Marketing bis hin zu Influencer-Promos, und ermöglicht gleichzeitig die Nachverfolgung von Ausgaben und erwarteten Einnahmen. Es ist Ihr One-Stop-Tool für eine übersichtliche, umsetzbare und budgetfreundliche Präsentation.

Das wird Ihnen gefallen:

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Kosten, Begründungen und den prognostizierten ROI aufzuschlüsseln

Fügen Sie Grafiken wie Diagramme und Grafiken ein, um Ihre Argumente überzeugender zu gestalten

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kommentaren und Genehmigungen von Stakeholdern zusammen

Ideal für: Kleine Unternehmen, die strukturierte Budgetvorschläge zur Genehmigung erstellen.

🧠 Wissenswertes: Werbung ist eine der ältesten Marketingmaßnahmen, deren erste Instanz bis ins Jahr 3000 v. Chr. zurückreicht!

7. ClickUp-Vorlage für Budgetberichte

Diese Vorlage herunterladen Analysieren und verfolgen Sie alle Ihre Marketingausgaben mit der ClickUp-Vorlage für Budgetberichte

Ein Budget zu erstellen ist eine Sache, es ständig nachzuverfolgen und Berichte darüber zu erstellen eine andere. Wenn Sie Hilfe bei Letzterem benötigen, holen Sie sich die ClickUp-Vorlage für Budgetberichte.

Diese Vorlage gibt Ihnen einen Überblick über Ihr Marketingbudget und hebt wichtige Metriken wie Bruttomarge, Umsatz und Abweichungen hervor. Außerdem hilft sie Ihnen, finanzielle Unstimmigkeiten zu erkennen, bevor sie auftreten. Darüber hinaus ist die Zuweisung von Ressourcen ein Lebensretter, insbesondere bei großen Projekten wie Produkteinführungen.

Warum Sie es lieben werden

Fassen Sie Finanzdaten mit vordefinierten Feldern für die Berichterstellung zusammen, um schnelle Einblicke zu erhalten

Vergleichen Sie budgetierte und tatsächliche Ausgaben auf einen Blick

Erstellen Sie exportfähige Berichte für Präsentationen und Audits

Ideal für: Finanzteams, die detaillierte Budgetinformationen und Berichte erstellen

8. ClickUp-Vorlage für Marketingangebote

Diese Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Marketingangebote, um wirkungsvolle Marketingangebote zu erstellen und jeden Lead erfolgreich abzuschließen

Angenommen, Sie müssen einen Vorschlag für ein digitales Marketingbudget für einen potenziellen Kunden erstellen. Die Vorlage für Marketingvorschläge von ClickUp ist eine unschätzbare Ressource, die Ihnen dabei helfen kann.

Mit dieser professionell strukturierten Vorlage können Sie Alleinstellungsmerkmale, Strategien, Zeitleisten, Kosten usw. hervorheben und potenziellen Kunden eine klare Ansicht Ihrer Ziele bieten. Wenn Sie sich auf eine Nische wie PR oder Influencer-Marketing spezialisiert haben, können Sie dies ebenfalls hervorheben und Ihr Angebot noch überzeugender gestalten.

Warum Sie es lieben werden

Skizzieren Sie Marketingziele , Budget und Strategie in einem einzigen Dokument

Verwenden Sie benutzerdefinierte Tabellen und Budgetfelder, um Kosten und erwartete Erträge zu begründen

Fügen Sie visuelle Elemente wie Mockups und Kampagnenvorschauen hinzu, um Ihre Präsentation zu vervollständigen

Ideal für: Marketer, die Stakeholdern budgetgestützte Strategien präsentieren möchten

9. Vorlage für ClickUp-Kampagnenvorschläge

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnenvorschläge überzeugende Präsentationen für Ihre Stakeholder

Versuchen Sie, Ihr Kreativbudget genehmigt zu bekommen? Die ClickUp-Vorlage für Kampagnenvorschläge ist Ihr neuer bester Freund. Sie hilft Ihnen dabei, ein klares, überzeugendes Pitch zu erstellen, das Ihre Kampagnenziele erfasst – perfekt, um Stakeholder zu überzeugen.

Angenommen, Sie starten eine Content-Marketing-Initiative. Mit dieser Vorlage können Sie die Auswirkungen präsentieren, Zeitleisten vorschlagen und Strategien skizzieren, sodass Ihr Vorschlag umsetzbar und ergebnisorientiert ist. Das ist Ihre Eintrittskarte zur Budgetgenehmigung!

Warum Sie es lieben werden

Automatisieren Sie Genehmigungs-Workflows, um Entscheidungen zu beschleunigen

Fügen Sie Kampagnenressourcen wie Anzeigenmotive, Strategiedokumente und Medienpläne als Anhänge hinzu

Verfolgen Sie das Feedback und die Überarbeitungen von Stakeholdern mit Echtzeit-Updates

Ideal für: Marketing-Teams, die strukturierte Kampagnenideen mit Budgets präsentieren möchten

10. Vorlage für ClickUp-Kampagnenpläne

Diese Vorlage herunterladen Planen und verwalten Sie komplexe Marketingkampagnen ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnenpläne

Wenn Sie eine Marketingkampagne in Ihrem Unternehmen planen, verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Kampagnenpläne, um den Prozess zu optimieren. Ob bezahlte Anzeigen oder PR – diese Vorlage hilft Ihnen dabei, die Ziele Ihrer Kampagne zu definieren und Ihr Team aufeinander abzustimmen, damit Sie diese schneller erreichen können (ohne Chaos).

Sie können Ziele festlegen, Fortschritte verfolgen und Erfolge messen – denn wer liebt es nicht, Boxen abzuhaken? Außerdem können Sie genau wie bei einem herkömmlichen Budget Vorschläge für Anzeigen, PR und weitere Kosten machen. Es ist wie der neue beste Freund Ihrer Kampagne, nur ohne Drama.

Warum Sie es lieben werden:

Organisieren Sie Kampagnenaufgaben, Fristen und Budgets mithilfe der Gantt- und Listenansicht

Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und verfolgen Sie Ergebnisse in einem gemeinsamen Workspace

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie die Freigabe von Inhalten und die Anzeigenschaltung

Ideal für: Marketingfachleute, die die Durchführung von Kampagnen und die Nachverfolgung der Performance planen

➡️ Weiterlesen: Die beste Marketingplanungssoftware für Kampagnen

Verfolgen Sie Ihre Marketingausgaben wie ein Profi mit den Budgetvorlagen von ClickUp

Die Erstellung eines Marketingbudgets kann sich wie eine Reise durch ein Labyrinth anfühlen – ohne die richtige Struktur kann es schnell unübersichtlich werden. Hier kommt eine solide Budgetvorlage zum Einsatz!

Sie vereinfacht den Prozess, automatisiert Berechnungen und sorgt für Ordnung. Ob Sie eine Kampagne planen oder Ihre Strategie optimieren möchten – eine gute Vorlage sorgt für Transparenz und reduziert Fehler.

Entdecken Sie ClickUp – eine Vielzahl kostenloser Vorlagen, mit denen Unternehmen jeder Größe ihre Ausgaben optimieren und ihr Wachstum steigern können, alles an einem Ort. Die Budgetierung ist jetzt noch einfacher!

Für weitere Informationen registrieren Sie sich für eine kostenlose Testversion auf ClickUp!