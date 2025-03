Die 11 wichtigsten Alternativen und Konkurrenten für Microsoft Viva Goals im Jahr 2025

Integration in alltägliche Tools: Nahtlose Integration in Plattformen wie Slack, Microsoft Teams, Jira und Salesforce, um sicherzustellen, dass Ziele im Vordergrund bleiben *Transparenz im gesamten Unternehmen: Teams können Ziele auf allen Ebenen einsehen, was die Zusammenarbeit verbessert und Klarheit über Prioritäten schafft *Umsetzbare OKRs: Ermöglicht einen strukturierten Ansatz für Ziele, der die individuellen Rollen mit den Unternehmenszielen in Einklang bringt #### Lattice-Einschränkungen