Die Nachverfolgung von Keyword-Rankings ist wie die Überwachung Ihrer SEO-Fortschritte in Echtzeit. Sie ist für jede erfolgreiche digitale Strategie unverzichtbar! Das manuelle Abrufen von Daten, deren Organisation und die Auswertung der Zahlen kann jedoch sehr zeitaufwändig sein.

Hier kommt eine Vorlage für Rank-Tracker-Berichte ins Spiel! Diese Vorlagen optimieren Ihren Workflow, liefern umsetzbare Erkenntnisse und helfen Ihnen, Ihr SEO-Spiel zu verbessern.

Ganz gleich, ob Sie als Marketingexperte Ihre Clients mit präzisen, datengestützten Erkenntnissen beeindrucken möchten oder als Geschäftsinhaber die Leistung Ihrer Keywords besser verstehen möchten – eine gute Vorlage für Rank-Tracker-Berichte verändert die Art und Weise, wie Sie Ihren Erfolg überwachen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 12 kostenlose Vorlagen für Rank-Tracker-Berichte vor.

🔍 Wussten Sie schon? 68 % aller Online-Erfahrungen beginnen mit einer Suchmaschine. Dies zeigt, welche entscheidende Rolle SEO für den Traffic Ihrer Website spielt!

Was sind Vorlagen für Rank-Tracker-Berichte?

Rank-Tracker-Berichtsvorlagen sind vorgefertigte Dokumente oder Tools, mit denen Sie die Leistung von Keywords in Suchmaschinenergebnissen nachverfolgen und visualisieren können.

Sie helfen SEO-Experten, Vermarktern und Geschäftsinhabern dabei, das Keyword-Ranking zu überwachen und festzustellen , ob ihre SEO-Ziele im Laufe der Zeit erreicht werden.

Das können Sie außerdem erledigen:

👀 Keyword-Beobachtungsliste: Hilft Ihnen dabei, die Begriffe zu verfolgen, mit denen Nutzer Ihr Unternehmen online finden

📈 Sehen Sie, was gerade angesagt ist: Hier sehen Sie, ob Ihre Website in den Suchergebnissen nach oben oder unten rutscht, sodass Sie wissen, welche Arbeit sich auszahlt

💪 Kennen Sie Ihre Konkurrenz: So können Sie sehen, wie Ihre Keywords im Vergleich zu anderen in Ihrer Branche abschneiden

📊 Bleiben Sie organisiert: Zeigt alle wichtigen Infos, wie Marketingberichte, in einfachen Diagrammen und Tabellen an, sodass Sie alles auf einen Blick verstehen

Was macht eine gute Vorlage für einen Rank-Tracker-Bericht aus?

Eine gute Vorlage für Rank-Tracker-Berichte vereinfacht die Nachverfolgung Ihrer Keyword-Positionen und hilft Ihnen, Ihr SEO-Projektmanagement zu verbessern. Das macht eine Vorlage wirklich effektiv:

🖱️ Einfach zu bedienen: Die besten Vorlagen sind einfach zu navigieren und verfügen über übersichtliche Abschnitte für die Nachverfolgung von Google-Rankings, Trends und Leistungen

🎨 Anpassbare Optionen: Nicht jede Website ist gleich; eine gute Vorlage berücksichtigt dies. Sie sollte Ihnen die Anpassung an Ihre Bedürfnisse ermöglichen, unabhängig davon, ob Sie Tools wie Google Search Console verwenden oder sich auf bestimmte Keywords konzentrieren

📊 Visuelle Einblicke: Der Fortschritt ist der Schlüssel zur Motivation. Ein guter Rank-Tracker enthält Grafiken und Diagramme, damit Sie Ihre Daten auf einen Blick verstehen können

🥊 Nachverfolgung von Mitbewerbern: Es ist entscheidend zu wissen, wo Sie im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern stehen. Eine hilfreiche Vorlage enthält Platz zum Vergleich der Position ihrer Keywords mit Ihren, damit Sie Ihre Strategie verfeinern und immer einen Schritt voraus bleiben können

🚦 Klare Aktionspunkte: Die Vorlage zeigt nicht nur Daten an, sondern hilft Ihnen auch dabei, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren

12 beste Vorlagen für Rank-Tracker-Berichte

Nachdem Sie nun wissen, was ein Rank-Tracker-Bericht für Ihre SEO-Strategie leistet, lassen Sie uns die 12 besten Vorlagen besprechen:

1. ClickUp-Vorlage für Rank-Tracker-Berichte

Diese Vorlage herunterladen Messen Sie die Effektivität Ihrer SEO-Kampagnen mit der ClickUp-Vorlage für Rank-Tracker-Berichte

Die Überwachung Ihrer Keyword-Rankings ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen SEO-Strategie, und die Vorlage für den Rank-Tracker-Bericht von ClickUp macht dies einfach und unterhaltsam.

Damit können Sie Keyword-Rankings überwachen, Trends erkennen und die Leistung in Suchmaschinen verfolgen. Es ist, als hätten Sie einen SEO-Assistenten in Ihrer Tasche. Unabhängig davon, ob Sie Daten aus Tools wie Google Search Console oder Rank-Tracker von Drittanbietern verwenden, organisiert diese Vorlage alles in einem übersichtlichen, anpassbaren Space.

Dank Features wie visuellen Diagrammen, 12 benutzerdefinierten Feldern, vier benutzerdefinierten Ansichten und Wettbewerbsanalysen eignet es sich perfekt, um Chancen zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Vergleichen Sie Keyword-Rankings und überwachen Sie Änderungen der SERP-Positionen für Ihre Einzelziele

Überwachen Sie die Suchmaschinenrankings Ihrer Mitbewerber und vergleichen Sie diese mit Ihren eigenen

Erhalten Sie eine umfassende Ansicht der Sichtbarkeit Ihrer Website

Identifizieren Sie Möglichkeiten zur Optimierung der Leistung Ihrer Website

📌 Ideal für: SEO-Experten oder Agenturen, die die Rankings mehrerer Clients nachverfolgen, und Marketing-Teams, die Strategien zur Verbesserung des organischen Traffics entwickeln

2. ClickUp SEO-Berichtsvorlage

Diese Vorlage herunterladen Stellen Sie Ihren Clients und Teams mit der SEO-Berichtsvorlage von ClickUp umfassende Berichte zur Verfügung

SEO-Erfolg hängt davon ab, was funktioniert, und mit der SEO-Berichtsvorlage von ClickUp ist es ein Kinderspiel, Ihre Ergebnisse zu präsentieren!

So können Sie alle Ihre SEO-Daten in einem übersichtlichen Bericht organisieren, z. B. Traffic, Backlinks, Keyword-Rankings und Conversions. Visualisieren Sie Ihre Fortschritte mit hochwertigen Diagrammen und Grafiken und geben Sie umfassende Berichte für Ihre Clients frei.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie Umsatz, Top 5 Keywords, Website-Traffic und Quartal, um wichtige Datenpunkte zu erfassen. Erhalten Sie eine Zusammenfassung, einen Quartalsbericht und eine Übersicht über alle Ihre Daten in drei verschiedenen Ansichten.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Kombinieren Sie Daten aus mehreren Quellen wie Google Analytics, Google Search Console und Backlink-Tools an einem Ort

Heben Sie die für Sie wichtigsten Metriken hervor, darunter organischer Traffic, Keyword-Rankings oder Domain-Autorität

Verwenden Sie ansprechende Diagramme, Tabellen und Grafiken, um die Daten übersichtlich und professionell darzustellen

📌 Ideal für: Perfekt für Agenturen, Vermarkter und E-Commerce-Teams, die eine übersichtliche, professionelle Möglichkeit benötigen, SEO-Fortschritte und Erkenntnisse zu präsentieren

🔮 Quick Hack: Verwenden Sie die Ansicht "Zusammenfassung des Berichts", um die Daten zu sammeln und die Leistung der Website zu verfolgen, und die Ansicht "Quartalsbericht", um die Daten Ihrer SEO-Marketingkampagnen vierteljährlich anzuzeigen. So können Sie erkennen, welche Strategien in einem Quartal funktioniert haben und welche nicht.

3. ClickUp-Vorlage für SEO-Projektmanagement

Diese Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihr SEO-Projektmanagement nahtlos mit der ClickUp-Vorlage für SEO-Projektmanagement

Die SEO-Projektmanagement-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, alle Ihre SEO-Aufgaben zu organisieren und im Blick zu behalten. Ganz gleich, ob Sie Keyword-Recherchen durchführen, Inhalte prüfen, Inhalte optimieren oder Backlinks aufbauen – die Vorlage unterteilt Ihre SEO-Strategie in umsetzbare Schritte.

Mit übersichtlichen Zeitleisten, Aufgabenverteilungen und Tools für die Zusammenarbeit sorgt diese Vorlage dafür, dass nichts unter den Tisch fällt.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Teilen Sie Ihren SEO-Plan in überschaubare Aufgaben mit Terminen, Mitarbeitern und Prioritäten auf

Teilen Sie Aktivitäten in SEO-Audits (für die Konzentration auf Clients, die Sie auditieren müssen) und SEO-Projekte (für die Konzentration auf Aktivitäten im Zusammenhang mit SEO) Spaces auf

Erfassen Sie alle überfälligen Aufgaben mit der Kanban-Ansicht und gruppieren Sie sie mit dem Feature "Swimlanes" nach Priorität

Visualisieren Sie die Dauer jedes Projekts und behalten Sie mit der Zeitleisten-Ansicht den Überblick über alle Termine

Überwachen Sie die Fertigstellung von Aufgaben und stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt vorankommt

📌 Ideal für: Ideal für SEO-Teams und große Agenturen, die ihr Projektmanagement optimieren möchten

4. ClickUp-Vorlage für die Analyse von SEO-Wettbewerbern

Diese Vorlage herunterladen Führen Sie mit der SEO-Wettbewerbsanalyse-Vorlage von ClickUp eine detaillierte Wettbewerbsanalyse durch

Seien Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus – mit der Vorlage für SEO-Wettbewerbsanalysen von ClickUp! Damit können Sie wichtige SEO-Daten Ihrer Mitbewerber sammeln und vergleichen, um Lücken, Chancen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Analysieren Sie die SEO-Leistung Ihrer Mitbewerber und erhalten Sie Einblicke in deren Einzelziele und Inhaltsstruktur. Nutzen Sie diese Informationen, um Ihre Strategie zu verbessern, Fortschritte visuell nachzuverfolgen und über die neuesten SEO-Trends auf dem Laufenden zu bleiben.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Verfolgen Sie wichtige SEO-Metriken wie Keyword-Rankings, Backlinks und organischen Traffic Ihrer Mitbewerber

Vergleichen Sie die Leistung Ihrer Website mit der Ihrer Mitbewerber und heben Sie dabei Stärken und Schwächen hervor

Identifizieren Sie Bereiche, in denen Sie Ihre Mitbewerber übertreffen können, und passen Sie Ihre SEO-Strategie entsprechend an

Öffnen Sie die Vorlage in 6 Ansichten, darunter Barrierefreiheit, Sichtbarkeit des Traffics, Status Board und Qualität der Inhalte

📌 Ideal für: Perfekt für SEO-Profis, die eine detaillierte Konkurrenzanalyse durchführen möchten

💡 Profi-Tipp: Überprüfen Sie mit der Listenansicht "Barrierefreiheit", ob Ihre Website für alle Besucher leicht zu navigieren, zu interpretieren, zugänglich und verständlich ist.

5. ClickUp-Vorlage für SEO-Recherche und -Management

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen und verwalten Sie Ihren SEO-Aufwand an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für SEO-Recherche und -Management

Die Vorlage für SEO-Recherche und -Management von ClickUp ist Ihr unverzichtbares Tool für die Organisation Ihrer SEO-Aufgaben und die Nachverfolgung der Fortschritte Ihrer SEO-Marketing-Roadmap. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre Keyword-Recherche zu optimieren und jeden Aspekt Ihrer SEO-Strategie zu verwalten, von der Planung bis zur Ausführung.

Die Vorlage bietet drei benutzerdefinierte Felder, wie z. B. Veröffentlichungsdatum, Angefordert von und SEO-Aufgabentyp, mit denen Sie SEO-Daten visualisieren können.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Zentralisieren Sie Ihre SEO-Aufgaben, Ziele und Recherchen, um Ihren gesamten SEO-Workflow einfach zu verwalten

Behalten Sie wichtige Keywords im Auge und überwachen Sie Ihre Rankings im Laufe der Zeit, um zu sehen, was funktioniert

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie den Fortschritt jedes einzelnen Teils Ihrer SEO-Kampagne

📌 Ideal für: Ideal für SEO-Teams, Agenturen und Geschäftsinhaber, die ihre Recherche und ihr Strategiemanagement optimieren möchten

💭 Freundlicher Hack: Nutzen Sie diese SEO-Hacks für mehr Erfolg: Optimieren Sie Ihre Inhalte für Featured Snippets, indem Sie prägnante, klare Antworten auf häufig gestellte Fragen in Ihrer Nische verfassen

Verwenden Sie Long-Tail-Keywords, um leichter ein besseres Ranking zu erzielen und mehr zielgerichteten Traffic zu generieren

Verbessern Sie die Ladegeschwindigkeit Ihrer Seiten, denn Websites, die schneller laden, ranken besser . Komprimieren Sie Bilder, nutzen Sie Browser-Caching und minimieren Sie Weiterleitungen, um Ihre Website blitzschnell zu machen! ⚡

6. ClickUp SEO-Roadmap-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der SEO-Roadmap-Vorlage von ClickUp einen klaren Fahrplan für Ihre SEO-Strategie

Die SEO-Roadmap-Vorlage von ClickUp ist Ihr strategischer Leitfaden für die Umsetzung eines erfolgreichen SEO-Plans und die Umsetzung Ihrer SEO-Ziele in eine klare, umsetzbare Roadmap.

So können Sie Ihre SEO-Ziele in erreichbare Aufgaben unterteilen und mit klar definierten Fristen und Prioritäten sicherstellen, dass Ihr SEO-Aufwand im Rahmen bleibt.

Verwenden Sie die Vorlage, um Muster in der organischen Suchleistung zu identifizieren, Website-Metriken zu analysieren und Ihrem Team einen klaren SEO-Plan zur Verfügung zu stellen.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Erstellen Sie eine übersichtliche, leicht verständliche Roadmap mit Ihren SEO-Zielen und Aufgaben

Teilen Sie Ihren SEO-Aufwand in überschaubare Aufgaben mit konkreten Fristen auf

Kommunizieren Sie Änderungen in der Strategie reibungslos mit Ihrem Team

Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Keywords und Ihrer Off-Page-SEO-Aufwände, um Ihre Strategie zu optimieren

📌 Ideal für: SEO-Teams, Agenturen oder Unternehmen, die einen klaren und organisierten Plan für die Umsetzung ihrer SEO-Strategie erstellen möchten

7. ClickUp SEO-Checkliste als Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Mit der SEO-Checkliste von ClickUp verpassen Sie keine wichtige SEO-Aufgabe mehr

Wenn Sie gerne Aufgaben aus Checklisten abhaken, haben wir auch etwas für Sie!

Die SEO-Checkliste von ClickUp ist Ihr Leitfaden zum Abschluss aller wesentlichen Aufgaben, die zur Optimierung Ihrer Website für Suchmaschinen erforderlich sind.

Sie deckt alles ab, von On-Page- bis Off-Page-SEO, und stellt sicher, dass Ihre Inhalte gut strukturiert sind, Ihre Meta-Tags stimmen und Ihre Backlinks zu Ihren Gunsten arbeiten.

Mit dieser Checkliste bleiben Sie organisiert, fokussiert und können sich darauf verlassen, dass die SEO-Strategie Ihrer Website solide ist.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Behalten Sie mit einfachen Optionen zur Nachverfolgung den Überblick über Keyword-Rankings und den Zustand Ihrer Website

Sehen Sie alles, was Sie für ein besseres Ranking benötigen, einschließlich Meta-Tags, Optimierung für Mobilgeräte, Backlinks und mehr

Verwenden Sie präzise Metriken zur Nachverfolgung, um die technische SEO zu verbessern

📌 Ideal für: Blogger und SEO-Experten, die Checklisten bevorzugen, um ihren SEO-Aufwand im Blick zu behalten

8. ClickUp-Vorlage für Leistungsanalyseberichte

Diese Vorlage herunterladen Erhalten Sie detaillierte Leistungsanalysen mit der Vorlage für Leistungsanalysen von ClickUp

Wenn Sie sich für Zahlen interessieren, ist die Vorlage für Leistungsanalyseberichte von ClickUp Ihr neuer bester Freund! Sie wurde entwickelt, um Ihre datengestützten Erkenntnisse klarer, leichter interpretierbar und besser umsetzbar zu machen.

Ganz gleich, ob Sie den Website-Traffic, Verkaufsdaten oder die Kampagnenleistung nachverfolgen – mit dieser Vorlage können Sie wichtige Metriken organisieren und Trends in einem übersichtlichen, einfachen Format visualisieren.

Verfolgen Sie die Leistung im Zeitverlauf, identifizieren Sie Bereiche, die Aufmerksamkeit erfordern, und stellen Sie sicher, dass Sie immer auf dem Laufenden sind und mit Ihren Strategien einen Schritt voraus sind.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Visualisieren Sie komplexe Datensätze mit einfachen und intuitiven Grafiken

Verfolgen Sie genau das, was für Sie wichtig ist, einschließlich Website-Traffic und Verkäufe

Erkennen Sie Trends und Muster auf einen Blick mit integrierten Diagrammen und Grafiken

Geben Sie den Bericht ganz einfach für Ihr Team und Ihre Stakeholder frei, damit alle mit nur einem Klick auf dem gleichen Stand sind

📌 Ideal für: Marketer, Analysten und Teamleiter, die regelmäßig wichtige Metriken und Leistungsindikatoren im Blick behalten müssen

📈 Nützliche Analyse-Hacks: Betrachten Sie nicht nur die Gesamtzahlen. Unterteilen Sie Ihre Daten in kleinere Segmente (zum Beispiel nach Gerät, Speicherort oder Zielgruppe), um detaillierte Einblicke zu erhalten

Vergleichen Sie Ihre aktuelle Leistung mit Branchen-Benchmarks, um zu beurteilen, ob Ihr Aufwand richtig eingesetzt ist oder ob es noch Verbesserungspotenzial gibt

Richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen für wichtige Änderungen an Schlüssel-Metriken ein. So erfahren Sie als Erster, wenn etwas Bedeutendes passiert

9. Vorlage für einen Keyword-Ranking-Bericht von Looker Studio von Exponential Growth

via Exponential Growth

Die Looker Studio-Vorlage für Keyword-Ranking-Berichte von Exponential Growth ist das ultimative Tool zur Überwachung Ihrer SEO-Fortschritte und um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

So können Sie Keyword-Rankings überwachen, Änderungen im Laufe der Zeit verfolgen, Trends erkennen und Wachstumschancen identifizieren.

Erhalten Sie eine umfassende Ansicht der Leistung Ihrer Keywords mit Abschnitten, die für wichtige Metriken wie durchschnittliche Position, Suchvolumen und Wettbewerbsniveau ausgelegt sind.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Verfolgen Sie Keyword-Rankings über verschiedene Seiten und Kampagnen hinweg

Erhalten Sie klare und detaillierte Einblicke in die Wachstumschancen Ihrer Website

Visualisieren Sie die Position jedes Keywords mithilfe intuitiver Diagramme in vier Schlüsselbereichen: durchschnittliche Position, Klicks, Impressionen und Klickrate (CTR)

📌 Ideal für: SEO-Spezialisten, Marketer und Content-Manager, die die Leistung von Keywords überwachen und klare Einblicke in das Wachstum erhalten möchten

10. Vorlage für Google Tabellen-Rank-Tracker von Coefficient

über Coefficient

Die Google Tabellen-Vorlage für Rank Tracker von Coefficient ist ein großartiges Tool, um das Ranking Ihrer Website für bestimmte Keywords in Suchmaschinen wie Google zu überwachen.

Mit dieser Vorlage können Sie ganz einfach Ihre Ziel-Keywords eingeben und deren Fortschritt im Laufe der Zeit verfolgen, wobei Sie Änderungen in den Rankings und der Leistung analysieren können. Visualisieren Sie den Erfolg Ihrer SEO-Maßnahmen und identifizieren Sie, welche Keywords einen Schub benötigen.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Sehen Sie in Echtzeit, wie Ihre Keywords performen

Identifizieren Sie Trends und treffen Sie fundierte Entscheidungen, um die Sichtbarkeit Ihrer Website zu verbessern

Automatisieren Sie die Nachverfolgung von Rankings, sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Risiko von Fehlern

📌 Ideal für: SEO-Manager, Ersteller von Inhalten und Vermarkter, die Keyword-Rankings verfolgen und die Auswirkungen ihrer SEO-Strategie in Echtzeit sehen möchten

11. Vorlage für Google Tabellen-Rank-Tracker von PRO Rank Tracker

über PRO Rank Tracker

Diese Vorlage für einen Rank-Tracker in Google Tabellen von PRO Rank Tracker wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Keyword-Rankings in verschiedenen Suchmaschinen zu überwachen und Ihre SEO-Strategie auf Kurs zu halten.

Dank des übersichtlichen Designs können Sie mehrere Keywords eingeben und nachverfolgen, deren Leistung überwachen und Ranking-Trends analysieren.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Verfolgen Sie ganz einfach die Positionen Ihrer Keywords im Laufe der Zeit und identifizieren Sie Ranking-Veränderungen, ohne jedes einzelne manuell überprüfen zu müssen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Keyword-Performance in verschiedenen Suchmaschinen

Erhalten Sie umfassende Analysen, einschließlich detaillierter Berichte, Nachverfolgung von Mitbewerbern und historischer Analysen

📌 Ideal für: SEO-Experten, die die Nachverfolgung ihrer Keyword-Performance optimieren möchten

12. PDF-Vorlage für SEO-Marketingberichte von Rank Ranger

via Rank Ranger

Die PDF-Vorlagen für SEO-Marketingberichte von Rank Ranger helfen Ihnen dabei, Ihre Berichterstellung nahtlos und visuell ansprechend zu gestalten.

Diese Suite von Vorlagen erfüllt verschiedene SEO- und Marketinganforderungen, von der Nachverfolgung von Keyword-Rankings und der Analyse der Leistung von Mitbewerbern bis hin zur Bewertung von Landing Pages und Social-Media-Engagement.

Jede Vorlage ist anpassbar, sodass Sie sich auf die Metriken konzentrieren können, die für Ihr Publikum am wichtigsten sind.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Wählen Sie aus Vorlagen wie Keyword-Rankings, Social Engagement, Landing Page Performance und mehr

Passen Sie die Vorlagen an, um die für Ihr Projekt oder Ihre Zielgruppe relevantesten KPIs hervorzuheben

Präsentieren Sie Ihre Daten in einem ausgefeilten und optisch ansprechenden Format, das leicht zu verstehen ist

📌 Ideal für: Digital-Vermarkter, SEO-Agenturen und Berater, die klare, konsistente Tools für die Berichterstellung benötigen

Verbessern Sie Ihre SEO-Strategie mit ClickUp

Vorlagen machen die SEO-Berichterstellung schneller, einfacher und übersichtlicher. Ob Nachverfolgung von Keyword-Rankings, Analyse der Leistung von Mitbewerbern oder Darstellung des Marketing-ROI – mit den richtigen Vorlagen liefern Sie Ihrem Team oder Ihren Clients klare und aussagekräftige Erkenntnisse.

Wenn Sie Ihren Berichterstellungsprozess noch weiter verbessern möchten, ist ClickUp die ultimative Lösung für Sie. Mit ClickUp können Sie alle Ihre SEO-Aufgaben zentralisieren, nahtlos mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Ihre bevorzugten Vorlagen in einer leistungsstarken Plattform integrieren.

Verbessern Sie noch heute Ihre Suchmaschinenplatzierungen mit hilfreichen Metriken. Melden Sie sich noch heute kostenlos an!