Wie man Search as a Service für bessere Ergebnisse nutzen kann

Was erledigen Sie als erstes, wenn Sie etwas wissen, verstehen oder kaufen wollen? Sie googeln es (oder Sie fragen ChatGPT). Google.com wird über

85 Milliarden Besuche pro Monat .

Google ist jedoch nur der Wendepunkt unseres Online-Suchverhaltens. Ob Sie nun in Ihrem lokalen Ordner suchen, ein Paar Kopfhörer auf einer E-Commerce-Website kaufen oder eine Tabellenkalkulation mit Hunderten von Zeilen durchgehen, die Suche ist das natürliche Verhalten des Benutzers.

Als Reaktion auf diese wachsende Nachfrage ist das Konzept der Suche als Service entstanden. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, was es ist, wie es funktioniert und wie Sie es in Ihrem Geschäft einsetzen können.

⏰ 'Search as a Service' in 60 Sekunden

Search-as-a-Service ist ein Software-as-a-Service-Angebot, das es Ihnen ermöglicht, Suchfunktionen in jedes digitale Produkt zu integrieren, z. B. in Websites, Blogs, E-Commerce-Plattformen usw.

Der Anbieter kümmert sich um die Indexierung der Daten, die Bearbeitung von Abfragen, die Ergebnisse, die Relevanz, das Ranking und die Aktualisierungen. Er übernimmt auch die Verantwortung für Datensicherheit, Datenschutz und Compliance.

Search-as-a-Service ist sowohl für Unternehmen als auch für kleine Geschäfte von Vorteil, da es für jedes digitale Produkt die leistungsfähigsten Features bietet, ohne dass diese selbst entwickelt werden müssen.

So integrieren Sie Search-as-a-Service in Ihre digitalen tools:

Wählen Sie den richtigen Anbieter für Ihre Bedürfnisse

Einrichten und Integrieren des Search-as-a-Service-Tools

Das Sucherlebnis benutzerdefiniert gestalten

KI-basierte Suche in Betracht ziehen

Testen von Suchergebnissen

Überwachen und Verbessern für eine optimierte Suche

Was ist Search-as-a-Service?

Search-as-a-Service ist eine Cloud-basierte Lösung, die es Geschäften ermöglicht, leistungsstarke Funktionen für die Suche in ihre Anwendungen zu integrieren, ohne dass sie die Infrastruktur im eigenen Haus aufbauen und warten müssen.

Im Wesentlichen können Sie eine externe Software in Ihre Systeme einbinden und Ihren Benutzern die Suche in Ihren Daten ermöglichen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben eine E-Commerce-Website. Sie haben bereits Daten über Produktnamen, Beschreibungen, Preise, verwandte Produkte usw. Mit Search as a Service können Sie eine Lösung eines Drittanbieters integrieren, damit Ihre Kunden nach den gewünschten Produkten suchen können.

Warum ist Search-as-a-Service wichtig?

Der Aufbau einer robusten Suchmaschine ist nicht einfach. Sie umfasst komplexe Prozesse wie Crawling, Tagging, Indexierung, Ranking, Personalisierung und die Bereitstellung von Suchergebnissen. Der Aufbau einer solchen Suchmaschine kann intensiv, teuer und zeitaufwändig sein.

Dennoch ist die interne Suche innerhalb einer Website eine der Säulen einer guten Kundenerfahrung. Je schneller der Kunde findet, was er sucht, desto wahrscheinlicher ist es, dass er es kauft. Je schneller ein Mitarbeiter die benötigten Informationen findet, desto produktiver wird er sein.

Die Search-as-a-Service-Lösung bringt beides unter einen Hut. Sie gibt Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte mit den leistungsfähigsten Features auszustatten, ohne diese selbst zu entwickeln!

Weitere Vorteile des Search-as-a-Service-Angebots werden später in diesem Blogbeitrag erläutert.

Search-as-a-Service im Vergleich zu traditionellen Suchlösungen

Bevor wir uns im Detail mit Search-as-a-Service befassen, wollen wir sehen, wie es sich im Vergleich zu herkömmlichen Suchlösungen verhält.

Traditionell haben Unternehmen die Leiste für die Suche in Produkte eingebaut und implementiert. Instanz, wie Sie beispielsweise den Checkout Flow für Ihre E-Commerce-Website erstellen würden, würden Sie auch die Suche codieren. Dies brachte einige Herausforderungen mit sich, die mit Search-as-a-Service effektiv überwunden werden können.

Parameter Traditionelle Suchlösungen Search-as-a-Service Entwicklung Eigene Konzeption, Entwicklung und Implementierung Plug-and-Play-Abonnement für den Dienst Geschwindigkeit Benötigt ein wenig Zeit für die Entwicklung und das Setup der Infrastruktur Schnelle Integration mit minimalem Setup Skalierbarkeit Benötigt manuelle Skalierung und Ressourcenverwaltung Passt sich automatisch an steigenden Bedarf an Kosten Hohe Vorlaufkosten für die Infrastruktur Pay-as-you-go-Preise, keine Vorlaufkosten für Hardware Wartung Laufende interne Wartung und Updates erforderlich Verwaltung durch den Anbieter, minimaler Wartungsaufwand Erweiterte Features Jedes neue Feature erfordert zusätzliche Entwicklung Anbieter fügt KI, maschinelles Lernen, etc. hinzu, um wettbewerbsfähig zu bleiben Leistung Mögliche Probleme bei hohem Datenverkehr oder komplexen Abfragen Optimiert für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit

Unterschiede zwischen traditionellen Suchlösungen und Search-as-as-Service

Wie Search-as-a-Service funktioniert

Wir haben gesehen, dass Search-as-a-Service sich von den traditionellen Modellen unterscheidet, die Unternehmen bisher verwendet haben. Aber wie funktioniert es wirklich?

Im Kern handelt es sich bei Search-as-a-Service um eine externe App, die Sie in Ihre Website, App, E-Commerce-Plattform, interne Mitarbeiterbindungssysteme usw. integrieren. Es ist genau wie die Integration von GMail/Apple/X zur Authentifizierung oder einer

generative KI-Implementierung .

Sobald Sie alles integriert haben, ist hier alles, was Search-as-a-Service zu erledigen hat:

✅ Datenindexierung: Zunächst indiziert die App die Daten, d. h. sie sammelt und organisiert die Informationen, nach denen gesucht wird, ob es sich nun um Produkte in einem Online-Shop, Blogbeiträge oder Kundenrezensionen handelt, in einem durchsuchbaren Index. Traditionell war dies eine Funktion einer Business-Datenbank.

✅ Bearbeitung von Abfragen: Wenn ein Benutzer eine Abfrage eingibt, führt der Dienst die Verarbeitung der Anfrage und die Indizierung durch,

informationsbeschaffung und die Einstufung nach Relevanz.

✅ Suchausführung: Anschließend zeigt der Dienst die Ergebnisse an, die für die Abfrage am relevantesten sind.

Wenn Sie zum Beispiel auf einer E-Commerce-Website nach "kabellosen Kopfhörern" suchen, werden Ihnen die relevantesten Elemente angezeigt. Wenn "Geräuschunterdrückung" ein beliebtes Feature ist, könnte der Suchdienst Produkte mit diesem Attribut bevorzugen.

✅ Relevanz und Ranking: Im Laufe der Zeit, wenn mehr Benutzer interagieren, lernt die Suchmaschine, das Ranking nach Relevanz zu verfeinern, wodurch es intuitiver und genauer wird. Wenn Sie auf Spotify "Jazz" eingeben, werden in den Ergebnissen nicht nur die relevantesten Jazz-Alben angezeigt, sondern auch diejenigen, die Ihnen aufgrund Ihrer Hörgewohnheiten am ehesten gefallen.

✅ Echtzeit-Aktualisierungen: Wann immer neue Inhalte hinzugefügt oder bestehende Inhalte aktualisiert werden, spiegelt die Suchmaschine diese Änderungen automatisch in den Ergebnissen wider. So wird sichergestellt, dass die Benutzer stets aktuelle Informationen sehen, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.

Also hilft ein externes tool den Benutzern bei der Suche"? Ja. Was noch?

Schlüssel-Features von Search as a Service

Hinter dem einfachen Wort "Suche" verbirgt sich im Zusammenhang mit digitalen Erlebnissen ein großer Bereich leistungsstarker Technologie. Hier sind einige Schlüssel-Features.

🛠️ Anpassungsfähigkeit: Mit Search-as-a-Service können Sie die Ergebnisse, die Sie dem Benutzer anzeigen, benutzerdefiniert gestalten. Sie können Ihre Suchergebnisse nach Relevanz, Benutzerpräferenz und Produktverfügbarkeit ordnen.

Sie können es auch so einstellen, dass gesponserte Ergebnisse ganz oben erscheinen. Durch diese Flexibilität wird sichergestellt, dass die Benutzer die relevantesten Ergebnisse zuerst sehen, wodurch sich das Engagement und die Konversionsraten verbessern.

🛠️ Personalisierung: Ein gutes Search-as-a-Service-Produkt bietet personalisierte Suchergebnisse auf der Grundlage Ihrer Daten, z. B. frühere Einkäufe, Suchverlauf, Vorlieben usw. Sie können auch dynamische Ergebnisse anbieten, z. B. Geschäfte, die dem Speicherort des Benutzers am nächsten liegen.

🛠️ Facetten-Suche: Mit diesem Feature können Benutzer die Ergebnisse filtern, um schnell zu finden, was sie suchen.

Wenn Sie zum Beispiel auf einer E-Commerce-Website nach einem Planer suchen, können Sie nach datiert/undatiert, Hardcover/Softcover/Ringbindung/, linierten/gepunkteten Seiten und so weiter filtern.

🛠️ Mehrsprachiger Support: Moderne Search-as-a-Service-Tools können auch mehrsprachige Abfragen verarbeiten, so dass Sie sich an ein globales Publikum wenden können, ohne in separate sprachspezifische Suchmaschinen investieren zu müssen.

🛠️ Mehrfache Quellensuche: Gute search-as-a-service tools ermöglichen es Ihnen, mehrere Datenquellen zu integrieren. Wenn Sie beispielsweise Search-as-a-Service für Ihre interne Mitarbeiterplattform verwenden, können Sie deren Kalender, Google Drive, Projektmanagement tools, Ticketingsysteme, Wissensdatenbanken usw. integrieren.

🛠️ Natürliche Sprachverarbeitung (NLP): Mit dem Aufkommen von NLP, maschinellem Lernen und KI kann Search-as-a-Service Abfragen in natürlicher Sprache verarbeiten (anstatt Benutzer zu zwingen, das genaue Wort in den indizierten Daten zu wählen). Sie verfügen auch über ein besseres kontextbezogenes Verständnis von Daten aus verschiedenen Quellen.

Schauen wir uns an, wie das in der Praxis funktioniert.

Gängige Anwendungsfälle für Search-as-a-Service

Wer braucht nun eine gute Suchmaschine für seine Produkte? Nun, jeder, denn Search-as-a-Service bietet schnelle, relevante und intelligente Suchfunktionen, die das Benutzererlebnis verbessern, den Betrieb rationalisieren und schnell skalierbar sind.

Einige der häufigsten Anwendungsfälle sind die folgenden.

Produktsuche : E-Commerce-Websites, insbesondere in kleinen Geschäften, die nicht über die Ressourcen verfügen, um traditionelle Such-Tools zu entwickeln

: E-Commerce-Websites, insbesondere in kleinen Geschäften, die nicht über die Ressourcen verfügen, um traditionelle Such-Tools zu entwickeln Inhaltssuche : Sie schreiben einen Rezept-Blog? Einführung eines neuen Magazins? Erstellen Sie eine Influencer-Plattform? Sie brauchen eine robuste Website-Suche

: Sie schreiben einen Rezept-Blog? Einführung eines neuen Magazins? Erstellen Sie eine Influencer-Plattform? Sie brauchen eine robuste Website-Suche Jobsuche : Bewerber können die für sie besten Stellen finden, und Personalvermittler können mit Search-as-a-Service den perfekten Kandidaten finden

: Bewerber können die für sie besten Stellen finden, und Personalvermittler können mit Search-as-a-Service den perfekten Kandidaten finden Suche in Unternehmen : Unternehmen, Berufsverbände und Beratungsfirmen können Search-as-a-Service nutzen, um schnell Antworten in einem riesigen Array von Dokumenten, Verträgen, Tabellen, E-Mails und wissensmanagement-Systeme Projektmanagement : Projekt Teams können Search-as-a-Service nutzen, um die Nadel im Heuhaufen zu finden

: Unternehmen, Berufsverbände und Beratungsfirmen können Search-as-a-Service nutzen, um schnell Antworten in einem riesigen Array von Dokumenten, Verträgen, Tabellen, E-Mails und wissensmanagement-Systeme

Wenn das Ihre Fantasie angeregt hat, wie Sie Search-as-a-Service in Ihrem Unternehmen einsetzen können, finden Sie hier eine Anleitung!

Wie man Search-as-a-Service implementiert

Egal, ob Sie einen E-Commerce-Shop, eine Plattform für Inhalte oder eine Wissensdatenbank für Unternehmen betreiben, die Implementierung von Search-as-a-Service ist ganz einfach!

1. Wählen Sie den richtigen Search-as-a-Service-Anbieter

Die Fähigkeiten Ihres Suchprodukts bestimmen die Fähigkeiten Ihres Geschäfts. Der erste Schritt besteht also darin, einen Anbieter auszuwählen, der den spezifischen Anforderungen Ihrer Plattform entspricht. Einige wichtige Fragen, die Sie sich stellen sollten:

Gibt es eine automatische Indexierung von Daten in Echtzeit?

Verfügt es über NLP-Funktionen, um Suchabfragen besser zu verstehen?

Kann er einePDF-Suche?

Können Sie das Ranking benutzerdefiniert anpassen, um Ihre eigenen Produkte/Dienstleistungen besser zu präsentieren?

Wird es den Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und Vertraulichkeit gerecht?

Werden Informationssilos beseitigt und lassen sich alle vorhandenen Tools integrieren, auch wenn es sich um Legacy-Technologien handelt?

Zum Beispiel,

ClickUp Verbundene Suche ermöglicht es Ihnen, Dutzende von Apps zu integrieren, darunter Slack, Zoom, Google Drive und HubSpot. Auf diese Weise kann Ihr Marketing-Manager zum Beispiel die E-Mail-Kampagne, relevante Benutzersegmente und damit verbundene frühere Unterhaltungen direkt in der App abrufen

ClickUp .

Bonus:

Wie ClickUp Connected Search Silos beseitigt .

2. Einstellen und Integrieren des Dienstes

Wenn Sie sich für einen Anbieter entschieden haben, ist das Setup oft recht einfach. Sie können sich online anmelden und selbst mit der Integration der Dienste beginnen. Gute Search-as-a-Service-Tools bieten gebrauchsfertige APIs, Dashboards und UI-Komponenten, so dass der Einstieg leicht fällt.

ein-Klick-Integration in Enterprise tools für eine vernetzte Suche_

Wenn Sie ClickUp bereits für das Projektmanagement nutzen, ist es jetzt noch einfacher. ClickUp Connected Search nutzt API-basierte Verbindungen, um Ihr Unternehmenswissen an einem Ort zu bündeln - oder eine

einzige Quelle der Wahrheit .

3. Die Suche benutzerdefiniert gestalten

Passen Sie die Rankingregeln an, erstellen Sie benutzerdefinierte Filter und optimieren Sie die Benutzeroberfläche für eine bessere Benutzerfreundlichkeit und ein einheitliches Sucherlebnis. Instanz, können Sie zum Beispiel:

Relevanz definieren : Anpassen, wie Ihre eigenen Suchergebnisse auf der Grundlage von Faktoren wie Stichwortübereinstimmungen, Benutzerhistorie oder Beliebtheit des Inhalts eingestuft werden

: Anpassen, wie Ihre eigenen Suchergebnisse auf der Grundlage von Faktoren wie Stichwortübereinstimmungen, Benutzerhistorie oder Beliebtheit des Inhalts eingestuft werden Facettierte Suche aktivieren : Benutzern die Möglichkeit geben, Ergebnisse nach Attributen wie Preis, Marke, Speicherort oder anderen benutzerdefinierten Parametern zu filtern

: Benutzern die Möglichkeit geben, Ergebnisse nach Attributen wie Preis, Marke, Speicherort oder anderen benutzerdefinierten Parametern zu filtern Autovervollständigung einstellen : Während der Benutzer tippt, werden Vorschläge oder "meinten Sie"-Abfragen angeboten, was die Sucheffizienz verbessert

: Während der Benutzer tippt, werden Vorschläge oder "meinten Sie"-Abfragen angeboten, was die Sucheffizienz verbessert Tastatur-Verknüpfungen: Aktivieren Sie benutzerdefinierte Befehle für die Suche, wie Verknüpfungen für Links oder das Speichern von Text für später

Anpassbare Sucherfahrung mit ClickUp

4. Erwägen Sie eine KI-basierte Suche

Sobald Sie eine Grundlage für Search-as-a-Service geschaffen haben, sollten Sie die Implementierung von

KI-Suchmaschinen für Ihre Benutzer, um Antworten zu finden. Damit erweitern sich auch die Anwendungsfälle für Sie. Mit KI-basierter Suche-as-a-Service können Sie Ihren Benutzern die Frage erlauben: "Passt mir diese Hose?" oder "Wie viele Kalorien hat diese Packung Chips?"

antworten auf Knopfdruck mit ClickUp Brain

ClickUp Gehirn bringt intelligente Suche ins Unternehmen

KI-Wissensdatenbank . Sie analysiert Projektdaten und stellt den Kontext dar, um personalisierte und kontextbezogene Suchergebnisse zu liefern. Ihr Projektleiter könnte ClickUp Brain fragen: "Wie viele Tickets haben hohe Priorität?" oder "Wie hoch ist Bens Workload diese Woche?"

Bonus:

Wie man KI-Tools benutzt

5. Test der Suchergebnisse

Testen Sie, wie gut die Search-as-a-Service-Implementierung funktioniert. Führen Sie eine Vielzahl von Abfragen durch, darunter allgemeine Abfragen, Nischensuchen und Sonderfälle, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse relevant und genau sind.

6. Überwachen und Verbessern

Richten Sie eine Überwachung für wichtige Metriken wie Antwortzeiten, Genauigkeit und Engagement der Benutzer ein.

Beobachten Sie außerdem Benutzertrends, z. B. welche Begriffe am häufigsten gesucht werden, welche Ergebnisse angeklickt werden und wo Benutzer möglicherweise Probleme haben (z. B. Abfragen mit null Ergebnissen). Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre Suche zu optimieren.

Vorteile von Search as a Service

Search as a Service (SaaS) bietet eine Reihe einzigartiger Vorteile für Unternehmen aller Art.

🎯 Geschwindigkeit: Herkömmliche Suchanwendungsdienste erfordern lange Setup-Zeiten, benutzerdefinierte Konfigurationen und dedizierte Ressourcen für die Entwicklung. Search-as-a-Service ist fast augenblicklich.

🎯 Kosteneffizienz: Wie alle Software-as-a-Service (SaaS)-Tools bietet Search-as-a-Service Pay-as-you-go-Modelle und skaliert nur auf der Grundlage der verwendeten Ressourcen. Dadurch können Geschäfte mit einer vorhersehbaren Kostenstruktur betrieben werden, ohne dass hohe Anfangskosten und laufende Wartungskosten anfallen.

🎯 Integrationen: Search-as-a-Service kann mit einer beliebigen Nummer von Software integriert werden, einschließlich Speicherlösungen (wie Google Drive oder Dropbox), Content-Management-Systemen (wie WordPress), Tools zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (wie HubSpot oder Salesforce) und Messaging-Plattformen (wie E-Mail oder Slack).

Diese Tools nutzen API-basierte Integrationen und

KI-as-a-Service dadurch lassen sie sich leicht hinzufügen oder entfernen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

🎯 Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften: Anbieter von Search-as-a-Service investieren in Sicherheits- und Compliance-Features wie Datenverschlüsselung, Zugriffskontrollen, Kontrolle des Freigebens von Daten, Authentifizierung und Einhaltung von SOC 2 Typ 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 und PCI DSS.

🎯 Zuverlässigkeit: Search-as-a-Service-Plattformen sind so konzipiert, dass sie eine hohe Zuverlässigkeit und Betriebszeit bieten und durch robuste Service Level Agreements (SLAs) abgesichert sind. Anbieter verwenden in der Regel redundante Systeme, verteilte Datenbanken und fortschrittliche Überwachungstools, um sicherzustellen, dass der Dienst auch in Zeiträumen mit hohem Datenverkehr oder bei Systemausfällen verfügbar bleibt.

Es liegt auf der Hand, dass Search-as-a-Service aus Gründen der Effizienz, der Kosten, der Genauigkeit und des Datenschutzes ein besseres Modell ist als der Aufbau einer eigenen Suchmaschine im Haus. Das bedeutet aber nicht, dass es ohne Herausforderungen ist.

Herausforderungen bei Search-as-a-Service

Die größten Herausforderungen bei Search-as-a-Service sind oft interner Natur. Zum Beispiel hängt eine gute Suche fast ausschließlich von qualitativ hochwertigen Daten ab. Wenn Ihr Unternehmen nicht über qualitativ hochwertige Daten verfügt - strukturierte Daten, wie eine

relationale Datenbank oder unstrukturiert, wie z. B. PDFs - selbst das leistungsfähigste search tool kann nur eine bestimmte Menge zu erledigen.

Bevor Sie Search-as-a-Service implementieren, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Daten in der richtigen Reihenfolge vorliegen. Erwägen Sie

business Process Reengineering um Ihre datenbezogenen Workflows zu organisieren. Danach sollten Sie die folgenden Punkte vorhersehen und abmildern.

🚫 Übermäßige benutzerdefinierte Anpassung: Bei der Gestaltung des Sucherlebnisses könnten Sie versucht sein, zu viele Anpassungen vorzunehmen, z. B. zu viele gesponserte Ergebnisse anzuzeigen oder automatisch nach dem Preis statt nach der Relevanz zu sortieren. Dies kann zu einer frustrierenden Erfahrung für den Benutzer führen.

Benutzerdefinieren Sie nur das, was absolut notwendig ist. Geben Sie dem Benutzer die Möglichkeit, seine Ergebnisse selbst zu gestalten.

🚫 Komplexität: Je mehr Ihr Geschäft wächst, desto komplexer werden die Abfragen der Benutzer, einschließlich Long-Tail-Schlüsselwörter, Aufgaben mit mehreren Schritten oder projektübergreifende Suchen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Search-as-a-Service-Tool in Echtzeit indexiert, aus Erfahrungen lernt und konsequent optimiert.

🚫 Himmelhohe Erwartungen der Benutzer: Benutzer erwarten oft viel mehr, als jedes Tool bieten kann, Search-as-a-Service ist da keine Ausnahme. Die Benutzer erwarten sofortige, perfekte Suchergebnisse, aber um dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, muss das System im Laufe der Zeit fein abgestimmt werden.

Führen Sie die Benutzer gründlich ein, um sicherzustellen, dass sie realistische Erwartungen haben. Auf der Produktseite sollten Sie sicherstellen, dass eine konsequente Feinabstimmung vorgenommen wird.

🚫 Skalierbarkeit: Theoretisch sollte das Software-as-a-Service-Modell unbegrenzte dynamische Skalierung bieten. In der Praxis kann dies jedoch von der Zuverlässigkeit und der Infrastruktur Ihres Anbieters abhängen. Das Ergebnis ist, dass die Leistung der Suchmaschine mit dem wachsenden Datenvolumen und den Abfragen der Benutzer nicht Schritt halten kann.

Besprechen Sie Leistung und Skalierbarkeit gleich zu Beginn mit Ihrem Anbieter. Simulieren Sie auch die Skalierungskosten für das erwartete Wachstum und stellen Sie sicher, dass sie im Rahmen des Budgets liegen.

Die Suche nach Antworten führt zu ClickUp

Es ist heute für jeden Menschen selbstverständlich, nach etwas zu "suchen". Egal, ob es sich um das nächstgelegene Restaurant auf der Fahrt durch das Land oder um die Pressemitteilung handelt, die Sie in Google Docs geschrieben haben - die Suche ist heute die häufigste Art, nach Dingen zu suchen.

Ein erfolgreiches Business wird dies verstehen und allen Beteiligten, einschließlich Kunden, Mitarbeitern, Aktionären und Verkäufern, ermöglichen.

Als All-in-One-Plattform für Produktivität verfügt ClickUp über eine robuste Suchfunktion, die sofort einsatzbereit ist. Mit ClickUp können Sie alle Ihre Aufgaben, Pläne, Dokumente, Benutzer, Ereignisse, Kommentare und vieles mehr durchsuchen, um die benötigten Informationen sofort zu finden.

Sie speichern etwas außerhalb von ClickUp? Kein Problem. Integrieren Sie Ihr externes Tool innerhalb von Sekunden in ClickUp und suchen Sie auch dort! Sie werden es nicht glauben, bis Sie es gesehen haben.

Testen Sie ClickUp heute kostenlos !