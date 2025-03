15 beste Alternativen zu Facebook-Gruppen im Jahr 2025

Suchen Sie nach einem Space, um eine blühende Online-Community für Ihre wertvollsten Mitglieder aufzubauen? Facebook-Gruppen mögen ein einfacher Ausgangspunkt sein, aber sie greifen oft zu kurz, wenn Ihre Gemeinschaft wächst und sich weiterentwickelt.

Sobald die anfängliche Aufregung abgeklungen ist, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass der Plattform fortschrittliche Community-Features fehlen, die für den Aufbau eines Community-zentrierten Geschäfts benötigt werden, wie z. B. benutzerdefiniertes Branding, erweiterte Analysen und Tools für das Ereignis-Management.

Aus diesem Grund haben wir eine Liste der besten Alternativen zu Facebook-Gruppen zusammengestellt. Von kostenlosen Messaging-Apps bis hin zu leistungsstarker Video-Streaming-Software bieten diese einfachen, kostenlosen Community-Plattformen zahlreiche Features, mit denen Sie Ihre Community nach Ihren Vorstellungen verbinden, einbinden und skalieren können.

Warum sollten Sie sich für Facebook-Gruppen-Alternativen entscheiden?

Facebook-Gruppen sind dank ihrer großen Reichweite und Zugänglichkeit ein einfacher und beliebter Weg, um mit Menschen in Verbindung zu treten und Online-Gemeinschaften aufzubauen. Zu erledigen gibt es jedoch einige Limits:

Dateien und Anhänge sind in jeder Facebook-Gruppe über Beiträge und Kommentare verstreut, sodass sie nur schwer zu finden oder zu organisieren sind. Man muss endlos scrollen, um bestimmte Beiträge oder Dokumente zu finden.

2. Mangel an benutzerdefinierten Funktionen

Sicher, Facebook-Gruppen sind einfach einzustellen, aber sie sind nicht gerade anpassbar. Möchtest du das Layout, die Schriftart oder die Benutzererfahrung ändern, um deine Marke besser darzustellen? Fehlanzeige. Sie müssen sich mit dem Facebook-Ansatz begnügen, der eine Größe für alle hat.

3. Unorganisierte Diskussionen

Die Leitung einer Facebook-Gruppe kann sich wie ein Teilzeitjob anfühlen. Zwischen Spam-Konten, Trollen und begrenzten Administrator-Kontrollen ist es schwer, die Dinge reibungslos am Laufen zu halten. Und da die Tools von Facebook ziemlich starr sind, kannst du nicht benutzerdefiniert festlegen, wie du Beiträge, Genehmigungen oder die Moderation verwaltest.

Hier ist die gute Nachricht: Facebook ist nicht die einzige Plattform für den Aufbau von Gemeinschaften. Es gibt mehrere Plattformen, die dir viel mehr Kontrolle geben und dir helfen, einen Space zu schaffen, der genau zu deiner Marke passt.

Einige der Alternativen zu Facebook-Gruppen bieten sogar Tools für die Monetarisierung und das Engagement in der Gemeinschaft.

Die 15 besten Alternativen zu Facebook-Gruppen: Auf einen Blick

Name des Tools Beste Features Geeignet für Preisgestaltung ClickUp Aufgaben- und Projektmanagement, anpassbare Workspaces, Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit und integrierte Vorlagen für das Community-Management Gruppenarbeit Free Slack Organisierte Unterhaltungen, DMs, Work-Share Workplace Free Discord Kostenlose Foren, Spiele-Streaming Gaming-Foren Kostenlos Mighty Networks Gated Memberships, People Explorer, KI-gestütztes Mitglieder-Engagement Kostenlose & kostenpflichtige Communities + Kurse, Live Streams, & Ereignisse $41/mo LinkedIn Professionelles Networking, Einzelzielgruppen-Diskussionen Branchenorientierte Communities Free Discourse Open-Source-Foren, Moderations-Tools Open-Source-Software (GitHub) $50/mo Circle Community-Plattform, DMs, & Kurse Communities $89/mo Kajabi Community Asynchrone Kurse, E-Mail Marketing, & Funnels Asynchrone Kurse & einfache Mitgliedschaften $55/mo Patreon Abonnement-basierte Mitgliedschaften Ersteller und Künstler 5% der Einnahmen BuddyBoss Anpassbare Community-Plattform und Integrationsoptionen für Online-Kurse Aufbau von Marken-Communities $299/Jahr Reddit Diskussionsforen, Antwortbewertungen Offene Gesprächsforen Free Bettermode White-Label-Foren für Websites Kunden-Communities auf einer Website $19/mo Telegram Monetarisierte Sendungen, Kanäle & Chats Livestream-Sendungen + Messaging Free WhatsApp Verschlüsselter Chat (1:1 + Gruppen), WiFi-Anrufe, funktioniert mit Mobiltelefonen 1:1 & Gruppenanrufe Free Hivebrite Foren, Event Management, & Job Boards Alumni Communities Benutzerdefiniert

Die 15 besten Alternativen zu Facebook-Gruppen

Wir haben einen großen Bereich von Community-Plattformen getestet, um die besten Alternativen zu Facebook-Gruppen zu finden, und wir freuen uns, unsere Ergebnisse freizugeben. Hier sind die besten Optionen, mit denen Sie Ihre eigene Online-Community mit verbesserten Benutzererfahrungen erstellen können.

verbinden Sie sich mit Leuten auf ClickUp und arbeiten Sie in Echtzeit zusammen

Wenn Sie auf der Suche nach einer Alternative zu Facebook-Gruppen sind, die Ihnen dabei hilft, sinnvolle Verbindungen mit Ihren Mitgliedern aufzubauen, ClickUp ist genau das, was Sie brauchen.

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit die Projektmanagement, Dokumente und Team-Kommunikation in einer Plattform vereint - beschleunigt durch KI-Automatisierung und -Suche der nächsten Generation. Sie können damit Mitglieder als Gäste einladen oder sie zu Ihrem Workspace hinzufügen, um eine reibungslose Zusammenarbeit in gemeinschaftsbildenden Projekten zu ermöglichen.

Mit ClickUp Chatten können Sie persönliche DMs für persönliche Interaktionen senden. Wenn Sie mit einem Mitglied Ihres Teams zusammenarbeiten oder es betreuen, können Sie Ihre Unterhaltungen ganz einfach in umsetzbare Aufgaben umwandeln.

Im Gegensatz zu Facebook-Gruppen müssen Sie nicht immer wieder Anhänge hinzufügen. Mit ClickUp Chat können Sie Aufgaben und Nachrichten verknüpfen, um sicherzustellen, dass jeder den Kontext kennt. Sie können den Chat auch in Spaces organisieren, indem Sie separate öffentliche und private Kanäle für verschiedene Ideen oder Projekte erstellen.

Müssen Sie gemeinschaftsweite Updates freigeben? **Verwenden Sie Posts, um Ankündigungen zu machen, Diskussionen anzuregen oder spannende Ideen freizugeben

verbinden Sie sich mit Ihren Community-Mitgliedern und verfolgen Sie Aufgaben mit ClickUp Chat

Und das Beste daran? Sie können jede Nachricht mit dem Feature "Suchen" im Chat finden. Sie müssen nicht mehr durch Hunderte von Nachrichten scrollen, um relevante Informationen zu finden.

Der Einstieg ist super einfach mit der ClickUp Community Management Vorlage . Es ist ein fertiges Setup, das Ihnen hilft, Ihren Workspace zu organisieren, zu planen kommunikationsstrategien , rationalisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und beginnen Sie mit dem Aufbau Ihrer Gemeinschaft, ohne Zeit mit dem Ausdenken von Dingen zu verschwenden.

ClickUp beste Features

Zeichnen Sie mühelos Videos auf und geben Sie sie frei, um Ideen oder Anleitungen visuell zu vermitteln mit ClickUp Clips Zusammenarbeit mit Community-Mitgliedern in Echtzeit mit ClickUp Dokumente . Es bietet sichere Zugangskontrollen, um Datenschutz und Sicherheit zu gewährleisten

Erhalten Sie automatisch Projektzusammenfassungen und verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben mit ClickUp Gehirn Rationalisieren Sie Team-Strategien und richten Sie Ziele mit vorgefertigten, anpassbarenvorlagen für Kommunikationspläne Vereinfachen Sie die Planung Ihrer Inhalte mit den gebrauchsfertigenvorlagen für soziale Medienentwickelt, um Zeit zu sparen

Integration mit über 1.000 Apps wie Slack, Google Drive und Zoom mit ClickUp Integrationen um alles an einem Ort zu verwalten

ClickUp Limits

Der große Bereich an Features kann neue Benutzer überfordern und erfordert Zeit zur Beherrschung

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über ClickUp?

Unsere Herausforderung bestand darin, eine virtuelle Organisation zu schaffen, die genügend Struktur bietet, ohne die verschiedenen Teams zu ersticken, die alle eine unterschiedliche Kultur und einen unterschiedlichen Arbeitsstil haben. Die geheime Soße bestand darin, einen echten Bottom-up-Ansatz zu verfolgen, bei dem jeder seine Best Practices auf dem Weg dorthin freigibt. Das Ergebnis ist eine kollaborative virtuelle Kultur, die wirklich selbstgesteuert ist und sich durch Innovationen und Feedback der Benutzer ständig selbst verbessert.

David Corner, Digital Manager Europa bei STANLEY Security

2. Slack (am besten für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und in Unternehmen)

{vom_ Slack Slack ist eine beliebte kommunikations-Tool für Unternehmen für die Zusammenarbeit im Team und die Verwaltung von Online-Communities. Im Gegensatz zu Facebook-Gruppen bleibt Slack organisiert und professionell. Sie können private Spaces oder Kanäle für bestimmte Themen erstellen, Dateien für eine einfache Zusammenarbeit anhängen, und Untergruppen für bestimmte Diskussionen erstellen.

Möchten Sie sich mit einem Mitglied in Echtzeit für ausführliche Unterhaltungen verbinden? Verwenden Sie Huddle. In Slack können Sie außerdem wichtige Nachrichten separat speichern, um später darauf zugreifen zu können.

Slack beste Features

Anheften wichtiger Nachrichten und Ressourcen in Kanälen für einfachen Zugriff

Benachrichtigungen benutzerdefiniert einstellen, um Ablenkungen zu reduzieren

Einstellen von Erinnerungen innerhalb von Unterhaltungen, um bei wichtigen Aufgaben den Überblick zu behalten

Slack Limits

Unterhaltungen werden nach 90 Tagen im kostenlosen Plan automatisch gelöscht

Slack Preise

Free

Pro: $8,75/Monat

$8,75/Monat Business+: $15/Monat

$15/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (33,000+ Bewertungen)

4.5/5 (33,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (27,000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über Slack?

Das Beste an Slack sind seine intuitiven Kommunikationskanäle, die eine organisierte Zusammenarbeit in unseren Teams ermöglichen. Features wie Diskussionen in Threads, das Freigeben von Dateien und die Integration mit Tools wie Google Drive, Trello und Zoom sorgen für nahtlose Workflows. Kostenlose Pläne verfügen über eine begrenzte Kapazität für die Freigabe von Dateien.

G2-Bewertung

📖 Mehr lesen:* Beste Slack-Konkurrenten

3. Discord (am besten für Spiele und Live-Streaming)

{vom} Discord Discord bietet eine neue Art der Verbindung und des Ausbaus Ihrer Gemeinschaft, insbesondere für diejenigen, die Wert auf Echtzeit-Interaktionen legen. Es eignet sich hervorragend für Live-Streaming, Spiele oder zwanglose Diskussionen. Teammitglieder können sogar Emojis und Sticker hinzufügen, benutzerdefinierte Avatare erstellen und Soundboard-Effekte verwenden, um das Engagement der Community zu verbessern.

Möchten Sie Ihren Server optimieren? Probieren Sie einige Discord-Hacks wie das Erstellen von themenspezifischen Channels, um die Unterhaltung zu konzentrieren und zu organisieren. Sie können auch benutzerdefinierte Berechtigungen für jeden Kanal festlegen, um den Zugang zu relevanten Inhalten zu gewährleisten und überfüllte Chats zu verhindern.

Discord beste Features

Integrieren Sie Plattformen wie Twitch und YouTube, um die Interaktionen der Community zu zentralisieren

Automatisierung von Aufgaben wie der Begrüßung neuer Mitglieder und der Verwaltung von Rollen durch KI-Bots

Nahtlose Kommunikation mit Sprach- und Textoptionen

Fügen Sie bis zu 250.000 Mitglieder zu einem Discord Server hinzu

Discord Beschränkungen

Es gibt zwar einen Voice-Chat, aber es fehlen integrierte Video-Funktionen

Discord Preise

Free

Discord Nitro Basic: $2,99/Monat

$2,99/Monat Discord Nitro: $9.99/Monat

Discord Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (450+ Bewertungen)

4.7/5 (450+ Bewertungen) G2: Nicht genug Bewertungen

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über Discord?

Ich finde es toll, wie einfach Discord zu benutzen ist. Es ist schnell und hat eine großartig aussehende Benutzeroberfläche. Es ist so einfach, verschiedene Gruppen und Gemeinschaften zu erstellen und es macht Spaß, mit anderen zu interagieren.

Capterra Bewertung

📖 Mehr lesen: Slack vs. Discord: Welche Chat App ist besser?

4. Mighty Networks (am besten geeignet für die Erstellung einer White-Label-Online-Community)

{vom_ Mächtige Netzwerke Mit Mighty Networks können Sie eine vollständig gebrandete und profitable Community erstellen. Sie können Ihre Kurse, Mitgliedschaften, und Angebote an einem Ort hinzufügen. Es bietet flexible Blöcke, Spaces genannt, um benutzerdefinierte Features für Ihre Community hinzuzufügen.

MightNetworks ermöglicht auch Live-Streaming- und Echtzeit-Chat-Optionen. Mitglieder der Community können ganz einfach über das Web, Android oder iOS beitreten und sich über private Nachrichten oder kleine Gruppenchats miteinander verbinden.

Mighty Networks beste Features

Integrieren Sie Apps von Drittanbietern, um Ereignisse zu veranstalten

Müheloses Skalieren ohne Limits für Gastgeber, Mitglieder oder Moderatoren

Entwickeln Sie eine eigene mobile App, um Ihre Community zu personalisieren

Erstellen Sie Ressourcenbibliotheken und planen Sie Inhalte für Ihre Kurse

Mighty Networks Beschränkungen

Es wird kein kostenloser Plan angeboten

Neue Benutzer, die mit Facebook-Gruppen vertraut sind, könnten es anfangs schwierig finden, sich anzupassen

Preise für Mighty Networks

Gemeinschaft: $49/Monat

$49/Monat Kurse Plan: $119/Monat

$119/Monat Business: $219/Monat

$219/Monat Der Weg zum Profi Plan: $430/Monat

Mighty Networks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (350+ Bewertungen)

4.6/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über Might Networks?

Jahrelang habe ich meine Gemeinschaft von Podcastern und Erstellern von Inhalten in einer Facebook-Gruppe gehostet. Aber eine GROSSE Sache, die uns immer im Weg stand, war Ablenkung. In unserer Mighty Network-Community, Podcasters Connect, wissen die Leute, dass sie nicht mit all den Ablenkungen bombardiert werden, die es in den typischen sozialen Medien gibt, wenn sie sich anmelden. Die einzige Herausforderung, die ich mit Mighty Networks habe, ist das "Plan"-System. Es war schwieriger, bestehende Kunden auf die Plattform zu migrieren, als ich anfangs dachte. Aber langsam bekomme ich den Dreh raus.

G2-Bewertung

💡Pro-Tipp: Erstellen Sie mit Mighty Pro eine vollständig gebrandete mobile App für Ihre Community, indem Sie Ihr Geschäftslogo und Ihr Farbthema hinzufügen.

5. LinkedIn (am besten für professionelles Networking und branchenspezifische Gruppen)

{vom_ LinkedIn LinkedIn-Gruppen bieten eine fantastische Möglichkeit, eine Gemeinschaft innerhalb einer Social-Media-Plattform aufzubauen. Sie ähneln Facebook-Gruppen, sind aber professioneller. Diese Gruppen schaffen einen gemeinschaftlichen Space, in dem sich Gleichgesinnte verbinden, Ideen austauschen und gemeinsam wachsen können.

Sie können Gruppenregeln festlegen, Ihre Verbindungen einladen, Gruppen beizutreten, und den Gruppenlink zu Ihrem LinkedIn-Profil hinzufügen. So bleiben Sie über Branchentrends auf dem Laufenden und bauen gleichzeitig eine Gemeinschaft auf, die einen echten Wert darstellt. Auf LinkedIn können Sie auch bezahlte Anzeigen schalten, um Ihre Gruppe zu bewerben.

LinkedIn beste Features

Zugang zu globalen Networking-Möglichkeiten über geografische Limits hinaus

Freigeben von Blogs, Whitepapers, Infografiken, Videos und mehr für eine bestimmte Zielgruppe

Nutzen Sie Gruppen, um Marktforschung zu betreiben und über Trends auf dem Laufenden zu bleiben

LinkedIn Beschränkungen

Es gibt keine integrierten Optionen, um Ihre Gruppe zu monetarisieren

Live-Streaming ist übermäßig komplex und erfordert eine Genehmigung und externe Software zur Einstellung

LinkedIn Preise

Free

Premium: $29,99/Monat

$29,99/Monat Business: $59.99/Monat

LinkedIn Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (350+ Bewertungen)

4.3/5 (350+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über LinkedIn?

Ich finde es toll, dass Menschen relevante, wichtige Inhalte innerhalb der Gruppe, gemeinsame Interessen, wichtige Stellenausschreibungen und Artikel (auf LinkedIn) freigeben können. Ich wünschte, es wäre einfacher, nach Inhalten aus früheren Beiträgen zu suchen, anstatt eine Weile zu scrollen.

G2-Bewertung

✨ Fun Fact: LinkedIn Groups gibt es seit 2005 und ist damit eines der ältesten Online-Community-Tools, das heute noch genutzt wird!

6. Discourse (am besten geeignet für die Erstellung strukturierter, quelloffener Community-Foren)

via Diskurs Discourse ist eine Open-Source-Plattform, die auf GitHub gehostet wird. Es ist wie eine moderne Variante klassischer Diskussionsforen. Mit Discourse können Sie Community-Moderatoren hinzufügen und haben ein praktisches Feature für Benachrichtigungen, das Sie auf dem Laufenden hält, wenn jemand auf Ihre Beiträge antwortet.

Allerdings ist Discourse im Vergleich zu einigen der fortschrittlicheren Community-Plattformen sehr einfach gehalten. Es ist am besten geeignet für entwickler-Communities mit einigen Code-Kenntnissen, da die Einstellung auf eigene Faust schwierig sein kann.

Diskurs beste Features

Effiziente Nachverfolgung und Verwaltung von Inhalten mit einem einfachen Warteschlangensystem für Moderatoren

Benachrichtigungen benutzerdefiniert einstellen, um bestimmte Kategorien zu überwachen

Behalten Sie den Überblick und lösen Sie Probleme effektiv mit der wichtigen Nachverfolgung von Protokollen

Überwachen Sie Benutzerinteraktionen nahtlos mit hilfreichen Notizen für die Zusammenarbeit mehrerer Mitglieder

Diskurs-Einschränkungen

Discourse ist für Entwickler konzipiert und erfordert Systemadministrator-Kenntnisse für Hosting und Setup

Der Wechsel von einer anderen persönlichen Community-Plattform zu Discourse kann schwierig und zeitaufwändig sein

Discourse Preise

Starter: $20/Monat

$20/Monat Standard: $100/Monat

$100/Monat Geschäft: $500/Monat

$500/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Diskurs Bewertungen und Rezensionen

Capterra: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen G2: 4.0/5 (60+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer im wirklichen Leben über Discourse?

Discourse ist wirklich einfach zu benutzen und ermöglicht eine offene Diskussion in einer Plattform im Stil eines Forums. Es ist ziemlich anpassbar, man kann verschiedene Themen und Kategorien erstellen und auch die Nachverfolgung des Engagements der Benutzer durchführen.

G2-Bewertung

💡Pro-Tipp: Wenn Sie technisch nicht versiert sind, bietet Discourse einen Service an, mit dem Sie die Community für sich selbst aufbauen können, der allerdings einen hohen Preis hat - etwa 100 $/Monat.

www. circle.com Kreis Circle ist eine Community-Plattform für Ersteller, Trainer und Unternehmer, die mit ihren Kursen und Ereignissen ein passives Einkommen erzielen möchten. Innerhalb der Plattform können Sie kohortenbasierte Gruppen und Drip-Lektionen erstellen, Massen-DMs versenden und persönliche oder Gruppen-Coaching-Sitzungen durchführen.

Sie können sogar eine persönliche Startseite für alle Mitglieder der Community erstellen und automatisierte wöchentliche Zusammenfassungen senden, um das Engagement zu verbessern. Das beste Feature von Circle ist das Live Video Erlebnis. Sie können Sprechzeiten einrichten, AMA-Sitzungen live durchführen und Livestreaming betreiben, um mit Ihrer Community zu interagieren.

Circle beste Features

Benutzerdefinierte Plattform, die Ihre einzigartige Markenidentität widerspiegelt

Erleichtern Sie private und direkte Nachrichten und Gruppendiskussionen, um tiefere Verbindungen zu fördern

Erstellen Sie benutzerdefinierte Seiten für Live-Ereignisse

Kreis Einschränkungen

Spaces sind nicht vielseitig; Sie können Diskussionen nicht mit Kurs-Spaces kombinieren

Die Android App ist limitiert, und es gibt keine Option für eine White-Label App

Circle-Preise

Professionell: $89/Monat

$89/Monat Business: $199/Monat

$199/Monat Unternehmen: 360 $/Monat

360 $/Monat Plus Branded App: Benutzerdefinierte Preise

Circle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

4.8/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über Circle?

Circle.so zeichnet sich durch eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche aus, die den Aufbau und die Verwaltung von Communities vereinfacht.

G2 Bewertung

Spaßfaktor: Die Spaces von Circle ermöglichen zwanglose Diskussionen und eignen sich daher hervorragend für die Förderung themenfremder Verbindungen in professionellen Gruppen.

8. Kajabi Communities (am besten geeignet für das Hosting und den Verkauf von Online-Kursen)

{vom_ Kajabi Gemeinschaften Kajabi ist weithin als Plattform für den Aufbau und die Verwaltung von Online Geschäften bekannt. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene Website zu erstellen, Kurspläne oder Coaching-Programme zu entwerfen, Zahlungen abzuwickeln, Marketingkampagnen durchzuführen und Verkaufstrichter einzurichten - alles von einem Ort aus.

Was Kajabi als Alternative zu Facebook-Gruppen auszeichnet, ist das Feature Community Product. Mit diesem Tool können Sie einen Community Space direkt auf Ihrer Website einrichten, der ähnlich wie ein Forum funktioniert.

Kajabi Communities beste Features

Erstellen Sie eine Mitglieder-Website mit einem robusten Website-Builder

Zugriff auf einen großen Bereich von anpassbaren Vorlagen für Landing Pages

Integrierte E-Mail-Marketing-Tools für nahtlose gruppenkommunikation Verwenden Sie die Software für den Verkaufstrichter, um Leads in jeder Phase ihrer Reise einzubinden

Erstellen Sie gamifizierte Lernerfahrungen mit Nachverfolgung des Fortschritts, Quiz und Zertifikaten

Kajabi Communities Grenzen

Limitierte Tools für Studenten- und Community-Engagement

Der Preis kann für den Aufbau einer Gemeinschaft teuer sein

Kajabi Communities Preise

Kickstarter: $69/Monat

$69/Monat Basic: $149/Monat

$149/Monat Growth: $199/Monat

$199/Monat Pro: $399/Monat

Kajabi Communities Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

4.3/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über Kajabi Communities?

Einfach zu implementierende Plattform für Kurse, Website, E-Mail, Einkaufswagen und vieles mehr. Es bietet Tagging, E-Mail-Sequenzen, Quiz, Podcasts, Blogs, Video-Hosting und unglaubliche Flexibilität.

G2-Bewertung

9. Patreon (am besten geeignet für den Aufbau einer Community zur Monetarisierung von Inhalten)

via Patreon Patreon erleichtert es Erstellern von Inhalten, ihre Community zu vergrößern und zu monetarisieren. Es handelt sich um eine Mitgliedschaftsplattform, mit der Sie auf einfache Weise Einnahmen durch Abonnements erzielen können. Das Setup ist einfach: Melden Sie sich an, erstellen Sie Ihre Abonnements und bieten Sie Ihren Fans exklusive Vergünstigungen. Diese Vergünstigungen können den Zugang zu Ihrem Patreon-Feed, Gruppenchats nur für Mitglieder, Foren und andere spezielle Boni umfassen.

Patreon bietet eine Möglichkeit, eine tiefere Verbindung zu Ihren Fans herzustellen. Sie bieten Ihren Fans eine VIP-Behandlung und bauen gleichzeitig eine nachhaltige Community-Struktur rund um Ihre Arbeit auf. Wer würde das nicht lieben?

Die besten Features von Patreon

Erstellen Sie exklusive Foren für bestimmte Mitgliedsstufen mit Discourse-Integration

Weisen Sie stufenbasierte Rollen auf Discord zu, um treue Unterstützer zu würdigen

Erzielen Sie laufende Einnahmen durch wiederkehrende Abonnements

Patreon Beschränkungen

Es bietet nicht so viel Kontrolle wie die Verwaltung von Gruppen auf Ihrer eigenen Website

Patreon zieht einen Prozentsatz Ihrer über die Plattform erzielten Einnahmen ab

Preise für Patreon

Free

Pro: 8% der Einnahmen

8% der Einnahmen Prämie: 12% der Einnahmen

Patreon-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (60+ Bewertungen)

4.1/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (100+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Patreon?

Patreon ist eine großartige Möglichkeit, mit Ihren Kunden in Verbindung zu treten und ihnen das Gefühl zu geben, Teil einer besonderen Gemeinschaft zu sein.

G2 Bewertung

Wusstest du schon? Ersteller auf Patreon haben zusammen über 8 Milliarden Dollar seit dem Start und ist damit eine der wichtigsten Plattformen für monetarisierte Gemeinschaften.

10. BuddyBoss (am besten geeignet für den Aufbau anpassbarer Online-Communities)

via BuddyBoss BuddyBoss begann als Open-Source-Software, die den Benutzern die Freiheit gab, sie nach ihren Wünschen zu verändern und anzupassen. Mit der Zeit entwickelte es sich zu einer Online-Community-Plattform.

Mit BuddyBoss können Sie eine Facebook-ähnliche Community-Erfahrung direkt auf Ihrer WordPress-Website erstellen. Mit BuddyBoss können Sie benutzerdefinierte Features für den Aufbau und die Verwaltung von Communities hinzufügen, z. B. Online-Shops, Übersetzungen, Dashboards für Aktivitäten und Erwähnungen. Allerdings sind die Designoptionen limitiert, sodass Sie ein gutes Theme benötigen, um Ihre Website optisch ansprechend zu gestalten.

BuddyBoss beste Features

Erstellen Sie Benutzerprofile, Newsfeeds, private Nachrichten, Foren und soziale Gruppen mit integrierten Features

Nahtlose Integration mit LearnDash und WooCommerce, um Inhalte über Abonnements oder einmalige Zahlungen zu verkaufen

Verbessern Sie das Engagement Ihrer Mitglieder durch Gamification, Job Boards, Ereignisse und mehr mit kompatiblen WordPress-Plugins

BuddyBoss Beschränkungen

Obwohl es benutzerfreundlich ist, kann es einige Zeit dauern, bis Sie mit WordPress oder Community-Plattformen vertraut sind

Für bestimmte Funktionen können zusätzliche Plugins erforderlich sein

BuddyBoss Preise

Einzel Site Plan: $299/Jahr

$299/Jahr Fünf Site Plan: $349/Jahr

$349/Jahr Zehn-Seiten-Plan: $449/Jahr

$449/Jahr Standard Plan: $179/Monat, jährlich abgerechnet

$179/Monat, jährlich abgerechnet Erledigt für Sie: Für eine zusätzliche einmalige Gebühr von $1.999 bietet dieser Service erweiterte Branding- und Marketing-Design-Services, die dem Standard Plan hinzugefügt werden

Für eine zusätzliche einmalige Gebühr von $1.999 bietet dieser Service erweiterte Branding- und Marketing-Design-Services, die dem Standard Plan hinzugefügt werden Add-On für Entwickler: Eine einmalige Gebühr von $299

BuddyBoss Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen vorhanden

11. Reddit (am besten geeignet für die Verbindung mit Gleichgesinnten in Nischengemeinschaften)

via Zuddit Reddit funktioniert ähnlich wie Facebook-Gruppen, gibt Ihnen aber mehr Kontrolle über Ihre Gemeinschaft und kommt nicht mit Benutzerdaten in Berührung. Sie können ein Subreddit einrichten, um Menschen mit gemeinsamen Zinsen zusammenzubringen, um Themen auf eine gut organisierte Weise zu diskutieren. Außerdem können Benutzer bestimmte Gemeinschaften oder Themen abonnieren, wodurch ein Gefühl der Verbindung und Zugehörigkeit entsteht

Marken können Subreddits erstellen, um auf Fragen und Feedback von Benutzern zu reagieren und sich an Diskussionen mit ihrem Einzelziel zu beteiligen. Reddit-Communities helfen Businesses auch dabei, durch die Beobachtung von Unterhaltungen die Probleme, Vorlieben und Trends ihrer Kunden zu verstehen.

Reddit beste Features

Wählen Sie zwischen vier Arten von Communities auf Reddit: öffentlich, eingeschränkt, privat oder nur für Premium-Mitglieder

Fügen Sie für jedes Subreddit eigene Regeln und Richtlinien hinzu

Hoch- oder Herunterstufen von Inhalten auf der Grundlage ihrer Relevanz, ihres Interesses und ihrer Nützlichkeit für die Gemeinschaft

Reddit-Einschränkungen

Keine eingebaute Option, um Ihre Gruppe zu monetarisieren oder direkt Einnahmen zu generieren

Fehlen eines Video-Chat-Features, was die Interaktionsmöglichkeiten in Echtzeit limitiert

Reddit-Preise

Free für Benutzer und Geschäfte, um ein Subreddit zu erstellen. Werbeanzeigen sind kostenpflichtig

Reddit-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

4.2/5 (50+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über Reddit?

Reddit ist eine hervorragende Social-Media-Plattform, die es ihren Benutzern ermöglicht, einer Gemeinschaft beizutreten, Inhalte zu posten und sich an Diskussionen mit anderen Benutzern zu beteiligen.

G2-Bewertung

💡Pro-Tipp: Nutzen Sie das Award-System von Reddit, um Mitglieder mit außergewöhnlichen Beiträgen oder Kommentaren auszuzeichnen und so das Engagement der Community zu fördern.

12. Bettermode (am besten geeignet für die Verwaltung professioneller, benutzerdefinierter Kunden-Communities auf Ihrer Website)

via Bettermode Suchen Sie nach einer Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Kunden-Community direkt auf der Website Ihres Unternehmens aufzubauen? Bettermode (ehemals Tribe) könnte genau das sein, was Sie brauchen. Diese White-Label-Plattform lässt sich direkt in Ihre Unternehmenswebsite integrieren und bietet Ihnen einen professionellen Space, in dem sich Ihr Publikum verbinden und engagieren kann.

Mit Bettermode können Sie Diskussionen leiten, Inhalte freigeben und eine mobile App mit Ihrem Branding erstellen. Ihre Kunden können sich beteiligen, indem sie Bilder und Videos posten, an Umfragen teilnehmen und sich an Diskussionen beteiligen, die in bestimmten Community Spaces frei organisiert sind.

Bettermode beste Features

Richten Sie Regeln für die Automatisierung ein, um Spam zu reduzieren und den Datenschutz und die Sicherheit der Community zu gewährleisten

Ermöglichen Sie forenbasierte Diskussionen unter der Marke Ihres Unternehmens

Effiziente Organisation von Unterhaltungen durch Spaces

Bettermode-Einschränkungen

Fehlende Chat-Features im Vergleich zu anderen Tools für die Kommunikation am Arbeitsplatz

Unterstützt nicht das Hosten von Ereignissen

Bettermode Preise

Free

Lite: $24/Monat

$24/Monat Pro: $59/Monat

$59/Monat Business: $119/Monat

Bettermode Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (90+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über Bettermode?

Es ist so einfach zu benutzen, man erhält im Wesentlichen Blöcke, mit denen man seine Community-Plattform aufbauen kann, und dann kann man weitere Funktionen und benutzerdefinierte Features hinzufügen, wenn man das möchte.

G2-Bewertung

💡Pro-Tipp: Sie können das anpassbare Analyse-Dashboard von Bettermode nutzen, um Trends und Engagement innerhalb Ihrer Community zu überwachen.

13. Telegram (am besten geeignet für große Gruppen mit monetarisierten Sendungen und Kanälen)

via Telegramm Telegram war ursprünglich eine App zum Chatten in der Community, aber inzwischen ist es viel mehr als das. Betrachten Sie es als eine Mischung aus E-Mail, Live-Streaming und Messaging. Sie können Nachrichten senden, Videos freigeben und Dateien in einer Gruppe hochladen.

Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Kanäle einzustellen und Communities zu erstellen, die sich auf bestimmte Themen konzentrieren. Sie können auch Gruppenregeln und wichtige Nachrichten anpinnen. Was Telegram zu einer großartigen Alternative zu Facebook-Gruppen macht, ist seine Broadcast-Option, mit der Sie live gehen und mit den Mitgliedern Ihres Einzelziels in Echtzeit in Verbindung treten können.

Telegram beste Features

Erstellen Sie Gruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern

Antworten Sie auf bestimmte Nachrichten in Gruppenchats, indem Sie nach links wischen und Ihre Antwort eingeben

Erwähne Mitglieder in einem Gruppenchat, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen und sie sofort in die Unterhaltung einzubeziehen

Telegram Beschränkungen

Hauptsächlich einseitig ausgerichtet, keine echte Community-Interaktion

Kein Support für Live-Ereignisse oder Online-Kurse

Preise für Telegram

Free

Telegrammbewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) G2: Nicht genug Bewertungen

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über Telegram?

Was ich an Telegram mag, ist die Möglichkeit, große Gruppen und Kanäle zu erstellen, und das Freigeben von Dateien bis zu 2 GB ist fantastisch.

Capterra Bewertung

💡Pro-Tipp: Probieren Sie die Umfragen und Quizze von Telegram aus, um Ihre Kanäle interaktiver zu gestalten und die Mitglieder zu beschäftigen.

14. WhatsApp (am besten geeignet für den Aufbau persönlicher und beruflicher Gemeinschaften)

via WhatsApp WhatsApp ist eine weit verbreitete App für persönliche Nachrichten, die es den Benutzern aber auch ermöglicht, einen privaten (kostenlosen oder kostenpflichtigen) Community Space zu erstellen, um mit Gleichgesinnten, aktuellen Kunden oder potenziellen Clients in Verbindung zu treten. WhatsApp unterstützt Gruppenchats, business Messaging und sogar Sprach- und Videoanrufe für nahtlose Echtzeitkommunikation.

Sie können Community-Ankündigungen im allgemeinen Chat senden, Community-Ereignisse erstellen, und KI nutzen, um schnelle Antworten auf alle Fragen zu erhalten. Plus, Die große Gruppengröße von WhatsApp ermöglicht es Ihnen, mit vielen Mitgliedern an einem Ort in Verbindung zu treten.

WhatsApp beste Features

Erstellen von Untergruppen innerhalb der Community für bestimmte Themen

Genehmigen oder entfernen Sie Mitglieder und kontrollieren Sie, wer Nachrichten an die Gruppe senden darf

Mitglieder über Links oder direkt aus Kontakten hinzufügen

WhatsApp Beschränkungen

Jeder, der Ihre Nummer hat, kann auf Ihre persönlichen Informationen und Ihren Status zugreifen, es sei denn, Sie passen die Einstellungen für den Datenschutz an

WhatsApp beschränkt die Nummer der Bilder, die Sie auf einmal senden können

WhatsApp-Preise

Free

WhatsApp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

4.7/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (über 15.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer im wirklichen Leben über WhatsApp?

Ich persönlich bin der Meinung, dass WhatsApp weltweit ein großes Publikum hat, was es zur besten Plattform macht, um ein möglichst großes Publikum für Geschäfte zu erreichen. Diese Plattform ist auf allen Geräten verfügbar, was es für Kunden einfacher macht, sie jederzeit zu erreichen.

G2 Bewertung

📖 Weiter lesen: Die besten WhatsApp-Alternativen für Business

15. Hivebrite (am besten für den Aufbau von Alumni-Netzwerken und professionellen Gemeinschaften)

via Hivebrite Hivebrite ist eine private Community-Plattform, die speziell für Alumni-Netzwerke entwickelt wurde. Sie bietet Features wie Diskussionsforen, Gruppen und Untergruppen, eine eigene mobile App und sogar ein Job Board zum Freigeben von Möglichkeiten. Sie können es mit Ihrem CRM verknüpfen, um Live-Ereignisse, Ticketing und Teilnehmerlisten zu verwalten, ohne dass Sie ins Schwitzen kommen.

Außerdem können Sie benutzerdefinierte Profiloptionen erstellen, um die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von Mitgliedern zu limitieren, damit Community-Mitglieder keine Spam-Nachrichten an andere senden können. Allerdings ist Hivebrite eher auf Networking ausgerichtet als auf den Aufbau einer aktiven, engagierten Community.

Hivebrite beste Features

Richten Sie regionale Kapitel ein, um sich an lokale Gemeinschaften zu wenden und Ihre Reichweite zu vergrößern

Zugriff auf wertvolle Daten und Analysetools zur Nachverfolgung des Engagements und zur Verbesserung der Leistung

Organisieren und verwalten Sie Live-Ereignisse nahtlos mit integrierten Features zur Terminplanung

Erstellen Sie mobile Apps mit eigenem Branding, um Ihren Mitgliedern ein persönliches Erlebnis zu bieten

Hivebrite Beschränkungen

Das Design und die Benutzeroberfläche der Plattform können ein wenig veraltet wirken

Hivebrite Preise

Verbindung: $799/Monat

$799/Monat Skala: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Hivebrite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus dem wirklichen Leben über Hivebrite?

Das flexible Design von Hivebrite, die einfache Implementierung, die einfache Integration, die Features zur Interaktion mit den Mitgliedern und der Kundensupport sind herausragend. Ohne (oder nur mit minimalen) technischen Kenntnissen können Sie das Layout jeder Seite mit Drag-and-Drop-Seitenelementen und automatisierten Inhalten anpassen.

G2-Bewertung

Upgrade von Facebook-Gruppen mit ClickUp

Sicher, Facebook-Gruppen sind eine bequeme Möglichkeit, mit Menschen in Verbindung zu treten, Ihr Netzwerk zu erweitern und Ihre Produkte zu bewerben. Um jedoch eine wirklich florierende Online-Community aufzubauen und zu skalieren, benötigen Sie eine spezielle Community-Plattform, die eine einfache benutzerdefinierte Anpassung und organisierte Interaktion ermöglicht.

Für eine einfache professionelle Community ist LinkedIn Groups die beste Alternative zu Facebook. Wenn Sie eine Nischen-Community für Ihre Marke aufbauen möchten, könnte Mighty Networks die richtige Wahl sein. Wenn Sie jedoch eine Plattform suchen, die eine mühelose Zusammenarbeit ermöglicht, ist ClickUp die beste Alternative zu Facebook-Gruppen.

Mit ClickUp können Sie mühelos Ihre Online-Community aufbauen und verwalten, mit Gruppenmitgliedern zusammenarbeiten, den Fortschritt von Aufgaben verfolgen, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und vieles mehr.