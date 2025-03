Wie man Team-Regeln aufstellt, die zum Erfolg führen

Es ist nicht immer dramatisch, wenn ein Team auseinanderfällt. In der Regel beginnt es so leise, dass man es kaum bemerkt. 👀

Manchmal ist es eine verpasste Frist. Oder vielleicht eine halbgare E-Mail, die mehr Fragen als Antworten hinterlässt. Jemand denkt: "Das ist nicht meine Aufgabe", während ein anderer annimmt: "Die werden sich schon darum kümmern

Und einfach so werden aus kleinen Rissen klaffende Löcher. Die Fristen stapeln sich, die Kommunikation gerät ins Stocken, der Fortschritt gerät ins Stocken, und Verantwortlichkeit? Nirgends zu finden.

Was Sie brauchen, sind die richtigen Rahmenbedingungen (sprich: Grundregeln), um sich abzustimmen, die Effizienz zu verbessern und sicherzustellen, dass die Fähigkeiten Ihres Teams in erfolgreiche Ergebnisse umgesetzt werden.

Lassen Sie uns herausfinden, wie klare, umsetzbare Team-Regeln Potenzial in echten Fortschritt verwandeln können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Team-Regeln verbessern die Kommunikation, die Entscheidungsfindung und die Gesamtleistung

Zu den Arten von Team-Regeln gehören Kernwerte, Kommunikationsrichtlinien, Entscheidungsprozesse, Regeln für Arbeitsabläufe, Maßnahmen zur Rechenschaftspflicht und Rahmen für die Konfliktlösung

So erstellen Sie effektive Team-Regeln:

Definieren Sie einen klaren Zweck und legen Sie KPIs fest, um den Erfolg zu messen Definieren Sie Rollen, Verantwortlichkeiten und direkt verantwortliche Personen (DRIs) Priorisieren und kategorisieren Sie Ihre Regeln, um Reihenfolge zu schaffen Verstehen Sie Ihre Arbeitsprozesse, finden Sie Engpässe und erstellen Sie Regeln für diese Legen Sie klare Regeln für Feedback-Schleifen fest Bauen Sie Ihren Konfliktmanagement-Mechanismus auf



Warum Team-Regeln wichtig sind

Auf den ersten Blick mögen Teamregeln wie eine weitere Liste von Zu erledigen und nicht zu erledigen erscheinen. In Wahrheit bieten sie aber einen Rahmen für die Interaktion zwischen den Mitgliedern des Teams, damit alle auf derselben Seite stehen und auf gemeinsame Ziele hinarbeiten.

Lassen Sie uns die Bedeutung von Team-Regeln besser verstehen. 🗃️

1. Keine Verwirrung stiften: Wenn Rollen und Zuständigkeiten definiert sind, weiß jeder, woran er zu arbeiten hat. Es gibt keine Verwirrung darüber, wer was macht, und die Produktivität wird durch klare Erwartungen gesteigert.

2. Förderung von Konsistenz und Fairness: Wenn sich alle an dieselben Regeln halten, entsteht ein gleiches Feld für alle. Dies verhindert Bevorzugung und stellt sicher, dass jeder gleich behandelt wird, unabhängig von seiner Rolle oder seinem Dienstalter.

3. Bereitstellung eines Sicherheitsnetzes für eine effektive Kommunikation: Richtlinien legen fest, wie und wann zu kommunizieren ist, so dass es einfach ist, Unsicherheiten oder dringende Angelegenheiten effektiv anzugehen.

4. Formt die Teamkultur: Positive Verhaltensweisen wie Respekt, klare Kommunikation und effiziente Problemlösung werden durch klar definierte Regeln gefördert, die eine Kultur des Vertrauens und der kontinuierlichen Verbesserung begünstigen.

🌟 Fun Fact: Jeff Bezos machte die Idee populär dass Teams so klein sein sollten, dass man sie mit zwei Pizzas füttern kann. Kleinere Teams brauchen oft weniger Regeln, was die Zusammenarbeit reibungsloser macht.

Arten von Team-Regeln

Um Ihr Team auf Erfolg einzustellen, brauchen Sie eine Reihe von Regeln. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Arten von Regeln, die Sie in Betracht ziehen sollten. 📑

1. Grundwerte und Verhaltensrichtlinien

Diese definieren die grundlegenden erwarteten Verhaltensweisen und Einstellungen während des phase der Entwicklung des Teams und bilden die Grundlage für die Arbeitsweise der Gruppe. Sie schaffen ein Umfeld, in dem Respekt und Vertrauen gedeihen.

Beispiel: Implementieren Sie eine Regel, die den Schwerpunkt auf Inklusivität legt, z. B. dass alle Mitglieder des Teams bei Brainstorming-Sitzungen den gleichen Beitrag leisten und unterschiedliche Perspektiven anerkannt werden.

2. Leitlinien für die Kommunikation

Effektive Kommunikation ist entscheidend für ein gut funktionierendes Team das dafür sorgt, dass die Nachrichten klar und schnell ankommen.

Beispiel: Ermutigen Sie zu regelmäßigen Besprechungen, z. B. wöchentlichen Teambesprechungen oder täglichen Stand-ups, um Herausforderungen anzusprechen und Erfolge freizugeben. Schreiben Sie vor, dass das Feedback immer konstruktiv sein und innerhalb von 48 Stunden nach Feststellung eines Problems erfolgen sollte.

3. Prozesse der Entscheidungsfindung

Die Festlegung klarer Leitlinien für Entscheidungen schafft eine robuste vereinbarung über die Arbeit im Team und vermeidet Verwirrung über die Zuständigkeiten. Diese Regeln heben hervor, wer das letzte Wort hat, legen fest, wie Beiträge gesammelt werden, oder welche Schritte vor einer Entscheidung unternommen werden müssen.

Beispiel: Legen Sie eine Regel fest, wonach budgetbezogene Entscheidungen die Mitwirkung von zwei Interessengruppen und die Genehmigung durch einen Manager erfordern. Führen Sie ein Abstimmungssystem für unkritische Entscheidungen ein, um lange Diskussionen zu vermeiden und schnellere Entscheidungen zu gewährleisten.

4. Regeln für Arbeitsprozesse

Regeln für Arbeitsprozesse sorgen dafür, dass jedes Mitglied des Teams effizient und synchronisiert arbeitet. Betrachten Sie sie als die wesentlichen Richtlinien für das Tagesgeschäft, die regeln, wie die Arbeit erledigt wird.

Beispiel: Legen Sie fest, wie Übergaben erfolgen sollen. Wenn ein Mitglied eines Teams seinen Teil eines Projekts abschließt, sollte es eine detaillierte Zusammenfassung und die nächsten Schritte in der Aufgabenbeschreibung hinterlassen. Setzen Sie eine Regel durch, wonach Dateien und Anlagen in einen zentralen Ordner mit standardisierten Namenskonventionen hochgeladen werden müssen, um die Zugänglichkeit zu verbessern.

5. Zeitmanagement und Meeting-Knigge

Diese Regeln sorgen dafür, dass Ihr Team effizient, engagiert und konzentriert arbeitet, ohne Stunden mit unnötigen Aufgaben oder überfüllten Meetings zu verschwenden.

Beispiel: Legen Sie eine Regel fest, nach der die Mitglieder des Teams die Zeit für die Konzentration in ihrem Kalender blockieren, um unnötige Meeting-Anfragen zu vermeiden. Legen Sie eine Richtlinie für asynchrone Kommunikation fest, z. B. für die Aufzeichnung von Meetings und das Freigeben dieser Zusammenfassungen für diejenigen, die nicht live dabei sein können.

6. Regeln zur Konfliktlösung

Regeln für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten tragen zur Wahrung der Professionalität und zur Minimierung von Störungen bei.

Beispiel: Schaffen Sie eine 24-stündige Abkühlungsphase, bevor Sie Probleme eskalieren, um eine überlegtere Unterhaltung und eine bessere Problemlösung zu ermöglichen.

Wie man effektive Team-Regeln aufstellt

Die Aufstellung von Team-Regeln ist unerlässlich, damit alle effizient arbeiten können. Zu erledigt, können diese Richtlinien Ihr Team befähigen, konzentriert zu bleiben, Konflikte zu lösen und gemeinsame Ziele mit minimalen Reibungen zu erreichen.

Hier erfahren Sie, wie Sie effektive Regeln erstellen, die sinnvoll und dauerhaft sind.👌

Schritt 1: Beginnen Sie mit einem klaren Ziel

Teamregeln sind die Grundlage für die Arbeitsweise Ihres Teams. Um wirklich von ihnen zu profitieren, müssen Sie ihren Zweck festlegen. Helfen Sie Ihrem Team, zu verstehen, warum diese Regeln notwendig sind oder welche spezifischen Herausforderungen sie angehen werden.

Ohne einen klaren Zweck sind Ihre Regeln nur Worte auf dem Papier.

So machen Sie es richtig:

Schmerzpunkte identifizieren: Notieren Sie Probleme wie verpasste Fristen, Fehlkommunikation oder unklare Entscheidungsfindung

Notieren Sie Probleme wie verpasste Fristen, Fehlkommunikation oder unklare Entscheidungsfindung Ziele definieren: Herausforderungen mit umsetzbaren Zielen angehen, z. B. die Zeitleisten verbessern oder die Verantwortlichkeit erhöhen

Herausforderungen mit umsetzbaren Zielen angehen, z. B. die Zeitleisten verbessern oder die Verantwortlichkeit erhöhen Einrichten von KPIs: Verfolgen Sie den Fortschritt mit Schlüsselleistungsindikatoren (KPIs), z. B. den Prozentsatz der rechtzeitig abgeschlossenen Aufgaben

Mit ClickUp Goals lassen sich die Ziele Ihres Teams mühelos einstellen und nachverfolgen ClickUp Ziele ermöglicht es Ihnen, übergeordnete Ziele zu erstellen und kleinere, messbare Einzelziele zu setzen. Bei diesen Einzelzielen kann es sich um numerische Werte, spezifische Aufgaben oder ein einfaches Wahr/Falsch handeln.

Nehmen wir an, Sie möchten Regeln für ein effektives Zeitmanagement erstellen. Sie können ein Ziel mit dem Titel "Zeitmanagementregeln" erstellen, ein Fälligkeitsdatum hinzufügen und einen Eigentümer zuweisen (der für die Nachverfolgung des Fortschritts verantwortlich ist).

Innerhalb dieses Ziels können Sie kleinere Schritte festlegen, z. B. "Richtlinien für das Blockieren von Zeit definieren" oder "Pufferzeit für Verzögerungen schaffen" Und mit ClickUp Aufgaben können Sie ganz einfach einzelne Elemente für jeden Schritt erstellen und die Arbeit dem jeweiligen Mitglied des Teams zuweisen.

Sobald eine Aufgabe abgeschlossen ist, wird Ihr Ziel automatisch aktualisiert, um den Fortschritt widerzuspiegeln.

📮ClickUp Insights: Fast 20% unserer Umfrageteilnehmer senden täglich mehr als 50 Sofortnachrichten .

Dieses hohe Volumen könnte auf ein Team hindeuten, das ständig mit schnellem Austausch beschäftigt ist - großartig für die Geschwindigkeit, aber auch reif für eine Kommunikationsüberlastung. Mit den in ClickUp integrierten Collaboration-Tools wie ClickUp Chat und ClickUp Assigned Comments sind Ihre Unterhaltungen immer mit den richtigen Aufgaben verknüpft, was die Sichtbarkeit erhöht und den Bedarf an unnötigen Nachfassaktionen reduziert.

Schritt #2: Rollen und Verantwortlichkeiten definieren

Bei der Definition von Rollen geht es nicht darum, Titel zu verteilen. Es geht darum zu klären, wer was, wann und wie zu erledigen hat. Die Zuweisung von direkt verantwortlichen Personen (DRIs) macht dies noch deutlicher.

So können Sie Rollen effektiv definieren:

Karten Sie Ihre Workflows: Listen Sie alle wiederholenden Aufgaben und Projekte auf, die Ihr Team bearbeitet. Fragen Sie für jede Aufgabe: Wer ist dafür zuständig? Wer unterstützt es?

Listen Sie alle wiederholenden Aufgaben und Projekte auf, die Ihr Team bearbeitet. Fragen Sie für jede Aufgabe: Wer ist dafür zuständig? Wer unterstützt es? Zuweisung von DRIs: Entscheiden Sie, wer der letztendliche Eigentümer (oder DRI) einer Aufgabe, Entscheidung oder Leistung ist. Instanz bei einer Produkteinführung könnte der DRI für "Marketinginhalte" der Content Manager sein

Entscheiden Sie, wer der letztendliche Eigentümer (oder DRI) einer Aufgabe, Entscheidung oder Leistung ist. Instanz bei einer Produkteinführung könnte der DRI für "Marketinginhalte" der Content Manager sein Dokumentieren Sie alles: Erstellen Sie ein Team-Handbuch mit übersichtlichen Abschnitten für die verschiedenen Rollen, Verantwortlichkeiten, DRIs usw. Das Ziel ist es, alle wichtigen Informationen Ihres Teams an einem Ort zu speichern und zu organisieren, damit sie leicht zugänglich sind

Erstellen Sie mit ClickUp Docs ein zentrales Hub für Richtlinien und Verfahren ClickUp Dokumente ist ein vielseitiges Tool innerhalb der Plattform, mit dem Sie Dokumente erstellen, organisieren und für Ihr Team freigeben können. Es ermöglicht Ihnen, Regeln, Rollen und Verantwortlichkeiten in einem zentralen Space zu dokumentieren.

Mit den umfangreichen Formatierungstools von Docs können Sie ganz einfach Abschnitte zu den wichtigsten Werten, zur Entscheidungsfindung und zu Kommunikationspraktiken organisieren, sodass das Handbuch für alle Mitglieder des Teams zugänglich ist.

Nutzen Sie ClickUp Assign Comments in Docs für eine verbesserte Verantwortlichkeit und Eigentümerschaft für Aufgaben

Wenn ein Abschnitt des Dokuments überprüft oder genehmigt werden muss, können Sie ein Mitglied des Teams @erwähnen und einen Kommentar hinterlassen ClickUp Zugewiesener Kommentar für sie. Wenn Sie z. B. die Zuständigkeiten eines DRI dokumentieren, können Sie sie mit Tags versehen, um Details zu bestätigen oder Bearbeitungen vorzunehmen.

💡 Pro-Tipp: Sie können benutzerdefinierte ClickUp's Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, -richtlinien und -prozeduren um loszulegen, ohne das Rad neu erfinden zu müssen! Diese Vorlage bietet ein strukturiertes Layout, das sicherstellt, dass alle Schlüsselinformationen organisiert und leicht zu finden sind.

Schritt #3: Regeln priorisieren und kategorisieren

Wenn Sie das Gesamtbild betrachten, werden Sie wahrscheinlich Hunderte von Regeln dokumentieren müssen. Doch nicht jede Regel ist von entscheidender Bedeutung. Einige Regeln sind vielleicht nur "Nice-to-haves"

Setzen Sie also Prioritäten bei Ihren Regeln, um eine Überlastung zu vermeiden. Hier sind einige Tipps, um genau das zu erledigen:

Gruppieren Sie sie: Teilen Sie die Regeln in Kategorien ein, z. B. "Kommunikation", "Fristen" und "Konfliktlösung"

Teilen Sie die Regeln in Kategorien ein, z. B. "Kommunikation", "Fristen" und "Konfliktlösung" Rangieren Sie sie nach Wichtigkeit: Fragen Sie, was in jeder Kategorie nicht verhandelbar ist. Instanz wird eine Regel wie "Beantworten Sie E-Mails von Clients innerhalb von 24 Stunden" höher eingestuft als "Verwenden Sie in Präsentationen Aufzählungspunkte"

Fragen Sie, was in jeder Kategorie nicht verhandelbar ist. Instanz wird eine Regel wie "Beantworten Sie E-Mails von Clients innerhalb von 24 Stunden" höher eingestuft als "Verwenden Sie in Präsentationen Aufzählungspunkte" Bewahren Sie die Übersichtlichkeit: Beschränken Sie sich auf 5-7 Schlüssel-Regeln. Bei mehr riskieren Sie, dass die Regeln zur Tapete werden

Schritt #4: Entwickeln Sie einen Rahmen für Regeln für Arbeitsprozesse

Ein Regelwerk für Arbeitsprozesse zeigt, wie sich Aufgaben durch Ihr Team bewegen. Ohne einen geeigneten Rahmen kann die Arbeit chaotisch werden, und Engpässe können den Fortschritt verlangsamen.

Hier erfahren Sie, wie Sie einen solchen Rahmen erstellen können:

Visualisieren Sie den Prozess: Ermitteln Sie, wie Aufgaben zugewiesen, abgeschlossen und an die nächste Phase übergeben werden. Mit ClickUp Whiteboards können Sie die Arbeitsabläufe in Ihrem Team nachvollziehbar visualisieren. Sie können Diagramme und Flussdiagramme erstellen, um zu zeigen, wie Aufgaben von einer Phase zur nächsten gehen

Brainstorming und visuelle Zusammenarbeit mit ClickUp Whiteboards

Engpässe aufspüren: Analysieren Sie, wo Verzögerungen auftreten. hält der Genehmigungsprozess Projekte auf? Dauert das Feedback ewig? Heben Sie diese Bereiche hervor und ergreifen Sie die notwendigen Maßnahmen

Analysieren Sie, wo Verzögerungen auftreten. hält der Genehmigungsprozess Projekte auf? Dauert das Feedback ewig? Heben Sie diese Bereiche hervor und ergreifen Sie die notwendigen Maßnahmen Regeln erstellen: Erstellen Sie Regeln, um Engpässe zu beseitigen und Abläufe zu beschleunigen. ClickUp Gehirn , der in ClickUp eingebaute KI-Assistent, hilft beim schnellen Brainstorming, Entwerfen und Verfeinern von Team-Regeln. Sie können zum Beispiel eine Aufforderung wie "Schlagen Sie Team-Regeln für sinnvolles Feedback vor" eingeben und den gewünschten Ton oder die Struktur angeben

Aufforderung an ClickUp Brain, einen Entwurf der Team-Regeln zu erstellen

Schritt #5: Bauen Sie eine Feedback-Schleife auf

Feedback-Regeln schaffen Struktur und stellen sicher, dass Input nicht übersehen oder abgewiesen wird. Diese Regeln geben ein gemeinsames Verständnis davon frei, was konstruktives Feedback ist und wie man es gibt/empfängt.

Befolgen Sie diese Schritte, um wirksame Feedback-Regeln zu erstellen:

Erwartungen an die Häufigkeit von Feedback festlegen: Legen Sie fest, wann und wie Feedback gegeben werden soll. Verwenden Sie ClickUp-Erinnerungen um die Nachverfolgung von Feedback-Terminen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass es zum richtigen Zeitpunkt gegeben wird. Instanzen, die wöchentlich oder nach jedem Meilenstein ein Feedback benötigen, sollten eine Erinnerung für die Mitglieder des Teams einrichten, damit diese die Ergebnisse überprüfen und ihren Beitrag leisten können

Legen Sie fest, wann und wie Feedback gegeben werden soll. Verwenden Sie ClickUp-Erinnerungen um die Nachverfolgung von Feedback-Terminen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass es zum richtigen Zeitpunkt gegeben wird. Instanzen, die wöchentlich oder nach jedem Meilenstein ein Feedback benötigen, sollten eine Erinnerung für die Mitglieder des Teams einrichten, damit diese die Ergebnisse überprüfen und ihren Beitrag leisten können Bestimmen Sie Feedback-Formate: Bestimmen Sie das am besten geeignete Format für die Übermittlung von Feedback zu verschiedenen Anlässen. Regelmäßige Feedback-Sitzungen eignen sich zum Beispiel am besten für laufende Projekte, während anonyme Umfragen effektiver sind, um die Stimmung im Team zu erfassen

Bestimmen Sie das am besten geeignete Format für die Übermittlung von Feedback zu verschiedenen Anlässen. Regelmäßige Feedback-Sitzungen eignen sich zum Beispiel am besten für laufende Projekte, während anonyme Umfragen effektiver sind, um die Stimmung im Team zu erfassen Achten Sie auf Ausgewogenheit: Vermeiden Sie, dass das Feedback zu kritisch wird. Es ist wichtig, einen Space zu schaffen, in dem konstruktive Kritik neben echter Wertschätzung und positiver Verstärkung für effektive Zusammenarbeit im Team ### Schritt #6: Konfliktlösungsmechanismen einrichten

Unstimmigkeiten sind unvermeidlich, selbst in kohäsiven Teams. Ein klarer Konfliktlösungsmechanismus sorgt dafür, dass Ihr Team jedes Mal gestärkt daraus hervorgeht.

So gehen Sie dabei vor:

Schaffen Sie einen sicheren Space: Betonen Sie die Bedeutung einer Kultur, in der das Aussprechen von Problemen gefördert wird. Beginnen Sie damit, Meinungsverschiedenheiten zu normalisieren, indem Sie sie als einen natürlichen und gesunden Teil der Teamarbeit betrachten, wenn sie respektvoll behandelt werden

Betonen Sie die Bedeutung einer Kultur, in der das Aussprechen von Problemen gefördert wird. Beginnen Sie damit, Meinungsverschiedenheiten zu normalisieren, indem Sie sie als einen natürlichen und gesunden Teil der Teamarbeit betrachten, wenn sie respektvoll behandelt werden Definieren Sie Eskalationsschritte: Entwickeln Sieschritt-für-Schritt-Anweisungen für die Lösung von Problemen. Ein Beispiel: Schritt 1: Sprechen Sie direkt mit der betroffenen Person (z. B. "Hey, ich habe bei Y ein Gefühl von X; können wir darüber reden?") Schritt 2: Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, schalten Sie den Teamleiter oder Manager ein Schritt 3: Bei wiederkehrenden Problemen planen Sie eine formelle Schlichtungssitzung mit der Personalabteilung oder einem neutralen Vermittler

Entwickeln Sieschritt-für-Schritt-Anweisungen für die Lösung von Problemen. Ein Beispiel:

🌟 Fun Fact: Im Jahr 2017, Netflix' Kultur-Memo wird die Politik der "Freiheit und Verantwortung" hervorgehoben, die das Vertrauen gegenüber dem Mikromanagement in den Vordergrund stellt. Diese Norm wird für die innovativen und leistungsstarken Teams verantwortlich gemacht.

Schritt #7: Regeln einführen

Als Nächstes müssen Sie diese Regeln im Team einführen und ein gemeinsames Verständnis der Erwartungen schaffen. So geht's.

Beginnen Sie mit einem Kick-off Meeting, in dem Sie die Gründe für jede Regel erläutern. Verwenden Sie Beispiele aus dem wirklichen Leben, um den Bezug herzustellen, und ermutigen Sie die Mitglieder des Teams, Fragen zu stellen.

Auf diese Weise fühlt sich jeder in den Prozess einbezogen und die Transparenz wird von Anfang an gestärkt. An ein Teamplayer sein sollte jedes Mitglied die Regeln verstehen und sich aktiv an deren Einhaltung beteiligen.

Sobald die Regeln festgelegt sind, sollten Sie diejenigen, die sie konsequent befolgen, anerkennen und feiern.

Zeichnen Sie Teams oder Einzelpersonen aus, die sich besonders hervorheben, z. B. diejenigen, die sich an die Kommunikationsprotokolle oder die Meeting-Etikette halten. Wenn ein Team zum Beispiel konsequent die Kommunikationsregeln befolgt, sollten Sie seinen Aufwand bei einer Teambesprechung oder einem unternehmensweiten Meeting hervorheben.

Automatisieren Sie Erinnerungen und mehr mit benutzerdefinierten ClickUp Automatisierungen

Um sicherzustellen, dass die Regeln befolgt werden, automatisieren Sie, wo immer möglich. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Erinnerungen und Aktionen einrichten, die ausgelöst werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. So können Sie beispielsweise eine Automatisierung erstellen, um 24 Stunden vor Fälligkeit einer Aufgabe Erinnerungen zu versenden oder die Priorität einer Aufgabe automatisch zu aktualisieren, wenn Fristen näher rücken.

Wenn der erste Entwurf eines Team-Handbuchs eingereicht wird, können Sie eine Automatisierung einstellen, um ihn dem Editor zur Überprüfung zuzuweisen. Dadurch wird die Durchsetzung von Regeln vereinfacht.

Überwachen Sie die Einhaltung von Regeln und die Leistung Ihres Teams mit ClickUp Dashboards

Verfolgen Sie die Einhaltung der Regeln mit ClickUp Dashboards .

Wenn Sie z. B. eine Regel haben, dass alle wöchentlichen Aufgaben bis Freitag abgeschlossen sein sollten, können Dashboards den Prozentsatz der rechtzeitig fertiggestellten Aufgaben anzeigen und so eine klare Ansicht darüber vermitteln, wie gut das Team die Aufgaben erfüllt.

Herausforderungen bei der Anwendung von Team-Regeln

Team-Regeln klingen in der Theorie großartig, können aber in der Praxis schwierig umzusetzen sein. Diese Herausforderungen sind nicht immer offensichtlich, bis man knietief in ihnen steckt.

Im Folgenden werden einige häufige Herausforderungen bei der Anwendung von Regeln erörtert (und wie Sie sie lösen können). 🔎

Widerstand gegen Veränderungen

Veränderung ist nicht einfach. Es liegt in der menschlichen Natur, an dem festzuhalten, was vertraut ist (oder am Status quo), und neue Ideen oder team-Normen können sich oft wie unnötige Bürokratie anfühlen.

☑️ Lösung: Um dies zu überwinden, machen Sie den Zweck jeder Norm transparent und erläutern Sie, wie sie den Workflow oder die Kommunikation des Teams verbessern wird. Beziehen Sie die Mitglieder des Teams in den Prozess ein, holen Sie Feedback ein und passen Sie sie gegebenenfalls an.

Auf diese Weise werden sie sich engagierter und offener für die Veränderung fühlen, anstatt sich ihr zu widersetzen.

Limitierte Unterstützung durch die Führung

Ein Manager, der "zu beschäftigt" ist, um sich an Team-Protokolle zu halten, vermittelt die Botschaft, dass die Regeln nicht wichtig sind.

☑️ Lösung: Beziehen Sie die Führungskräfte von Anfang an in den Prozess der Erstellung von Regeln ein, um eine größere Akzeptanz zu erreichen. Wenn sie sich aktiv an der Ausarbeitung der Regeln beteiligen, werden sie die Umsetzung eher unterstützen.

Konflikt um Regeln

Nicht jeder wird mit jeder Regel einverstanden sein. Manche haben das Gefühl, dass man sie zu sehr bevormundet. Andere halten die Regeln vielleicht für ungerecht. Dies führt zu Spannungen, die sich auf die Produktivität der Teamarbeit auswirken können.

☑️ Lösung: Schaffen Sie Raum für offene Unterhaltungen. Wenn jemand der Meinung ist, dass eine Regel nicht fair ist, bitten Sie ihn, eine Alternative vorzuschlagen. Nutzen Sie Daten, um Ihre Argumentation zu untermauern.

Wenn zum Beispiel eine Regel eingeführt wurde, um die Zahl der verpassten Termine zu verringern, geben Sie frei, wie oft Termine vor Einführung der Regel verpasst wurden. Und wenn der Konflikt weitergeht? Bitten Sie eine neutrale Partei oder einen Coach, die Diskussion zu schlichten.

Das Ziel ist nicht, zu gewinnen. Es geht darum, eine Lösung zu finden, mit der alle leben können.

Regeln überkomplizieren

Wenn es zu viele Einschränkungen gibt, haben die Mitglieder des Teams das Gefühl, auf Eierschalen zu laufen, was die Kreativität und Motivation beeinträchtigen kann.

☑️ Lösung: Konzentrieren Sie sich auf die effektivsten und wichtigsten Regeln, die direkt zu den Zielen des Teams beitragen. Halten Sie die Regeln einfach, umsetzbar und auf die allgemeinen Ziele des Teams abgestimmt, damit sie überschaubar und zielführend sind.

Unfähigkeit, Regeln an entfernte Teams anzupassen

Angesichts der zunehmenden Remote-Arbeit lassen sich Team-Regeln, die für die persönliche Zusammenarbeit entwickelt wurden, möglicherweise nicht gut auf virtuelle Umgebungen übertragen. Dies kann zu Missverständnissen oder unklaren Erwartungen führen, insbesondere bei Kommunikations- oder Workflow-Prozessen.

☑️ Lösung: Passen Sie die Team-Normen an, um Remote-Arbeit zu ermöglichen. Legen Sie zum Beispiel klare Erwartungen für Online Meetings fest, definieren Sie geeignete Kommunikationskanäle und nutzen Sie Tools für die Zusammenarbeit effektiv.

Stellen Sie sicher, dass virtuelles Team die Mitglieder des virtuellen Teams haben Zugang zu denselben Ressourcen und Richtlinien wie die Teams vor Ort, so dass alle Beteiligten auf einer Linie sind.

Best Practices für Team-Regeln und Rechenschaftspflicht

Regeln sollten nicht als lästige Pflicht empfunden werden. Mit diesen Best Practices können Sie Richtlinien erstellen, die von allen respektiert werden und den Zusammenhalt eines Teams fördern.

Beziehen Sie Ihre Mitglieder in das Team ein

Wenn Sie Regeln von oben nach unten diktieren, müssen Sie mit Widerstand rechnen. Denn die Mitarbeiter halten sich eher an Regeln, die sie selbst mitgestaltet haben.

Wenn Sie beispielsweise eine Regel für die Beantwortung von E-Mails aufstellen, fragen Sie die Mitglieder Ihres Teams, was ihnen realistisch erscheint. Für einige sind 24 Stunden vielleicht ausreichend, während andere vorschlagen, kritischen Anfragen Vorrang zu geben.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Formulare, um Ideen direkt von Ihren Teammitgliedern zu sammeln.

Bearbeiten Sie Ihre Formulare mühelos mit ClickUp Forms

Testen Sie Regeln mit einer Pilotphase

Bevor Sie Regeln im gesamten Team einführen, sollten Sie sie in einem kleineren Rahmen testen.

Testen Sie zum Beispiel eine neue Kommunikationsregel einen Monat lang in einer Abteilung. Nutzen Sie das Feedback, um den Ansatz vor einer breiteren Einführung zu verfeinern und eine reibungslosere Einführung zu gewährleisten.

Regeln visuell verstärken

Nutzen Sie visuelle Erinnerungen, wie Infografiken oder Dashboards für Teams, um sich die Regeln ins Gedächtnis zu rufen.

Zeigen Sie beispielsweise in freigegebenen Workspaces oder virtuellen Hubs eine Kurzanleitung für Kommunikationsprotokolle an. Visuelle Hinweise machen es einfacher, Normen zu befolgen und sich daran zu erinnern.

Flexibilität und Struktur im Gleichgewicht

Regeln geben Ihrem Workflow zwar Struktur, aber es sollte auch Raum für Ausnahmen geben.

Wenn die Regel zum Beispiel lautet: "Beantworten Sie E-Mails innerhalb von 24 Stunden", sollten Sie klarstellen, dass dringende Probleme Vorrang haben sollten, auch wenn dies an anderer Stelle eine leichte Verzögerung bedeutet.

Effektive Team-Regeln festlegen und mit ClickUp zum Erfolg führen

Die Erstellung und Umsetzung von Team-Regeln ist nur der Anfang. Der eigentliche Wert liegt darin, wie Sie sie anpassen und weiterentwickeln, um ein leistungsfähiges Team aufzubauen.

Mit ClickUp wird dieser Prozess noch effizienter und kollaborativer. Ob es um die Nachverfolgung von Zielen und KPIs geht oder um die Pflege eines umfassenden Regelwerks und die Automatisierung von Routinekontrollen - ClickUp gibt Ihnen die Tools an die Hand, um Teamregeln zu erstellen und zu implementieren, die den Erfolg wirklich fördern.

